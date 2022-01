Thurgau will den Gemeinden 170 Kilometer an Strassen aufzwingen

Thurgau Verärgerung in Bischofszell, Erleichterung in Fischingen: Regierung will Gemeinden 172 Kilometer Kantonsstrassen aufzwingen Im Rahmen einer Netzbereinigung will der Kanton Thurgau Strassen, die keine kantonale Funktion haben, an die Gemeinden abtreten. Zwar ist der Regierungsrat nach harscher Kritik nochmals über die Bücher gegangen und hat den Umfang von 200 auf neu 172 Kilometer reduziert. Der Unmut in einzelnen Gemeinden ist aber weiterhin gross. Hans Suter Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Unterhalt von Strassen ist kostspielig. Mehr Strassen als nötig will deshalb niemand übernehmen. Im Bild die Poststrasse in Bischofszell. Bild: Reto Martin

Das kantonale Tiefbauamt unterhält rund 740 Kilometer Strassen. Doch nicht alle haben eine kantonale Funktion. Einige davon werden in den Augen des Regierungsrats nur historisch bedingt durch den Kanton statt durch die Gemeinden betreut.

Mit einer Revision des Gesetzes über Strassen und Wege (StrWG) will der Regierungsrat das Kantonsstrassennetz bereinigen. «In der Vernehmlassung, die von Anfang Mai bis Ende August dauerte, stiess dieses Vorhaben allerdings auf Kritik seitens der Gemeinden», wie der Regierungsrat selbst festhält. Zugleich gibt er sich kämpferisch:

«Trotz der Kritik hält der Regierungsrat grundsätzlich am Vorschlag der Netzbereinigung fest.»

Kriterien sorgen für Freude und Ärger zugleich

Zusammengefasst wurde der Umfang der Netzbereinigung nach der Vernehmlassung von 200 auf rund 172 Kilometer reduziert. 16 Strassenabschnitte, die ursprünglich an die Gemeinden hätten gehen sollen, verbleiben gemäss dem Entwurf des Regierungsrates im Netz der Kantonsstrassen. Das neue Kantonsstrassennetz wird somit noch knapp 570 Kilometer lang sein. Der Grund für die Reduktion liegt in einer Anpassung der sogenannten «Ergänzenden Kriterien», die bei der Zuteilung zusätzlich zu den eigentlichen Netzkriterien berücksichtigt wurden.

Konkret sollen unter anderem keine Verbindungen an das ausserkantonale Kantonsstrassennetz oder ins Ausland an die Gemeinden übergeben werden. Dadurch reicht die Spannweite der 55 betroffenen Gemeinden neu von 40 Metern bis zu 9,46 Kilometern; vor der Vernehmlassung waren es 160 Meter bis 14,33 Kilometer.

Das entlastet peripher gelegene Gemeinden wie beispielsweise Fischingen. Für die nicht auf Rosen gebettete Hinterthurgauer Gemeinde reduziert sich der Umfang der zu übernehmenden Strassen von ursprünglich vorgesehenen 14,33 auf noch 2,76 Kilometer. Das Gegenteil ist für Bischofszell der Fall: Die Wakkerpreis-gekrönte Stadt ist mit 14,33 Kilometern zu übernehmenden Kantonsstrassen der neue Spitzenreiter im Kanton Thurgau, was dort für Verärgerung sorgt. Auf den Plätzen folgen die Gemeinden Kemmental mit 8,18 Kilometern und Zihlschlacht-Sitterdorf mit 8,05 Kilometern.

Weg vom Giesskannenprinzip beim Unterhalt

Weil mit einer solchen Bereinigung neu die Gemeinden für den Betrieb und den Unterhalt dieser Strecken zuständig werden, sollen sie auch mehr Mittel aus der Verkehrssteuer erhalten. Vorgesehen ist im Grundsatz, dass der Kanton den Gemeinden weitergibt, was er mit der Netzbereinigung einspart. Pro Kilometer Kantonsstrasse sind das jährlich rund 20’000 Franken. Umgerechnet ergibt das 5,2 Prozent der Strassenverkehrssteuer. Während in der Vernehmlassung noch eine Verteilung an alle Gemeinden vorgesehen war, sollen neu nur noch die von der Netzbereinigung betroffenen Gemeinden von diesem Prozentsatz profitieren, was Kurt Baumann als Präsident des Verbandes Thurgauer Gemeinden VTG ausdrücklich begrüsst.

Als generelle Erhöhung erhalten alle Gemeinden jährlich zusätzlich 4,8 Prozent der Verkehrssteuer. Der Anteil aller Gemeinden am Ertrag aus den Verkehrssteuern wird damit von heute 15 Prozent auf neu 19,8 Prozent erhöht.

Kanton bezahlt die Sanierung im Voraus

Der Unterhalt ist das eine, Sanierungen sind das andere. Dessen ist man sich auch beim Kanton bewusst. Deshalb erhalten die betroffenen Gemeinden für Sanierungen in den nächsten 25 Jahren (30 Jahre bei Kunstbauten) 56,84 Millionen Franken aus der Spezialfinanzierung Strassen. Künftige Sanierungsmassnahmen auf den Netzbereinigungsstrecken bezahlt der Kanton somit im Voraus. Ausserdem gilt: Werden bei einer Sanierung umweltbelastende Stoffe entdeckt, bleibt der Kanton als Verursacher zahlungspflichtig.

«Ein schlechtes Signal für Gemeindefusionen»

Thomas Weingart, Stadtpräsident von Bischofszell. Bild: Ralph Ribi

Alles andere als begeistert von den fast zehn Kilometern Strasse, die Bischofszell übernehmen muss, ist Stadtpräsident Thomas Weingart. Würde die Gemeinde wie Fischingen an den Kanton Zürich statt an den Kanton St.Gallen grenzen, müsste Bischofszell gemäss den definierten Kriterien viel weniger Strassen aus dem kantonalen Strassennetz übernehmen. «Das finden wir ungerecht», sagt Weingart. Er gibt aber noch einen weiteren Aspekt zu bedenken: «Mit dieser Netzbereinigung werden all jene Gemeinden bestraft, die sich vor 20, 25 Jahren mit anderen, kleineren Gemeinden zusammengeschlossen haben.» Regionen wie beispielsweise der Mittelthurgau waren dannzumal im kantonalen Vergleich besonders aktiv. «Das erklärt, weshalb die Region Mittelthurgau von dieser Vorlage am stärksten betroffen ist.» Die meisten von dieser Netzbereinigung stark betroffenen Gemeinden seien im Bezirk Weinfelden zu finden (Bischofszell, Wigoltingen, Schönholzerswilen, Zihlschlacht-Sitterdorf, Märstetten, Erlen). Das Fazit von Thomas Weingart: «Für künftige Gemeindefusionen ist diese Vorlage ein überaus schlechtes Signal. Und der kleinräumige Thurgau hätte ja durchaus Potenzial für eine erneute Fusionswelle.»

Carmen Haag: «Alle gleich behandeln»

Regierungsrätin Carmen Haag, Vorsteherin des Baudepartements. Bild: Andrea Tina Stalder

Auch der Verband Thurgauer Gemeinden hätte es lieber gesehen, wenn der Netzbeschluss auf der Basis der bestehenden Strassen in individuellen Verhandlungen mit den einzelnen Gemeinden erfolgt wäre. Das kann Carmen Haag als Vorsteherin des kantonalen Baudepartements zwar nachvollziehen. Sie gibt aber zu bedenken: «Wichtig ist, alle Gemeinden gleich zu behandeln. Zudem wären wir auf den Goodwill jeder einzelnen betroffenen Gemeinde angewiesen gewesen.» Verhandlungen auf diesem Weg wären ihrs Erachtens nicht zielführend. Die Regierungsrätin ist deshalb überzeugt:

«Es braucht einen Massstab und Kriterien. Ich hoffe, dass wir diese Diskussion politisch führen können.»

Kurt Baumann, Präsident des Verbandes Thurgauer Gemeinden VTG. Bild: Donato Caspari

VTG-Präsident Kurt Baumann attestiert der Regierung, seriöse Vorarbeit geleistet und verschiedene Nachbesserungen vorgenommen zu haben. Ob es ausgewogen sei, zeige sich bei der Beratung im Grossen Rat, wo die Gemeindepräsidenten gut vertreten sind. Dass es zu einer einseitigen Betrachtung aus der Perspektive der Gemeinden kommt, glaubt Baumann indes nicht: «Der Grosse Rat muss auch das Kantonswohl berücksichtigen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen