Thurgau unterhält Thurgauer Strasse im St.Galler Auftrag Die bisherige Kantonsstrasse T 14 durchs Thurtal geht auf Anfang 2020 ins Eigentum des Bundes über und heisst fortan N 23. Den Unterhalt besorgt weiterhin das Thurgauer Tiefbauamt als Subunternehmer des Kantons St. Gallen. Thomas Wunderlin 19.12.2019, 18.00 Uhr

Ein Mitarbeiter des Werkhofs Sulgen reinigt Strassenpfosten. Nana Do Carmo

Aufgrund des Netzbeschlusses geht die Thurtalachse auf den Jahreswechsel zum Bund. Die in N 23 umbenannte bisherige T14 gehört in Zukunft zum Nationalstrassengebiet VI, das sogenannte Gevi, erklärt Kantonsingenieur Andy Heller auf Anfrage. Der Bund hat den Kanton St.Gallen für den Unterhalt der Nationalstrassen im Gevi-Gebiet beauftragt. Das St.Galler Baudepartement betreibt dafür in St. Gallen-Neudorf einen Gevi-Stützpunkt.