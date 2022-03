Thurgau stellt 534 Plätze für Ukraineflüchtlinge bereit

Thurgau Ukrainische Flüchtlinge haben schon in 47 Gemeinden eine Bleibe gefunden Die Thurgauer Peregrina-Stiftung baut die Kapazität ihrer Asylunterkünfte massiv aus, unter anderem in Kalchrain und Arbon. Normalerweise verfügt sie über 302 Plätze; bis Ende März sollen es 600 werden. Drei Regierungsräte haben am Montag über die Herausforderung informiert, die nahtlos an die Pandemie anschliesst. Thomas Wunderlin 21.03.2022, 17.35 Uhr

Das leerstehende Lehrlingsheim des Massnahmenzentrums Kalchrain bietet Platz für 54 ukrainische Flüchtlinge. Andrea Tina Stalder

Mit dem Aufmarsch dreier seiner Mitglieder machte der Thurgauer Regierungsrat am Montag die Herausforderung deutlich, der sich der Kanton gegenübersteht. «Mit grosser Betroffenheit verfolgen wir die Ereignisse», sagte Regierungspräsidentin und Erziehungsdirektorin Monika Knill (SVP). Krieg sei wohl das Schlimmste, was Menschen erleben könnten:

«Wir sind in einer privilegierten Situation und müssen helfen.»

Monika Knill (SVP). Andrea Tina Stalder

Der Krieg habe Auswirkungen auf Bund, Kanton und Gemeinden. «Wir haben alle gemeinsam eine Ausnahmesituation zu bewältigen.»

Die Regierung dankt für das grosse Engagement

Zu spüren sei eine grosse Solidarität; diese hat sich unter anderem darin gezeigt, dass auf einen Aufruf der Zivilschutzregion Frauenfeld 883 Schlafsäcke gespendet worden sind. Die Regierungsräte dankten mehrfach allen Privaten, Institutionen und Behörden, die sich engagieren.

Die Peregrina-Stiftung, welche die Thurgauer Asyl-Durchgangsheime betreibt, baut im Auftrag des Kantons ihre Kapazität aus. Aus den üblichen 302 Plätzen sind bereits 440 geworden. Bis Ende März soll die Kapazität auf 600 Plätze erhöht werden, kündigte der Vorsteher des Departements für Finanzen und Soziales, Urs Martin (SVP), an.

Urs Martin (SVP). Donato Caspari

Von den bereits gesicherten zusätzlichen Plätzen befinden sich 90 in Arbon, nämlich in einem Heim, das schon einmal als Asylunterkunft diente, und dem ehemaligen Spital, «in dem ich zur Welt gekommen bin», sagte Martin. 88 Notunterkunftsplätze befinden sich in Frauenfeld. Ausserdem sollen 54 ukrainische Flüchtlinge im Massnahmenzentrum Kalch­rain wohnen.

In Kalchrain werden Flüchtlinge neben straffälligen Jugendliche untergebracht. Darüber habe es Diskussionen gegeben, räumte Regierungsrätin Komposch ein. Ein Sicherheitsproblem bestehe aber nicht. Auf dem Areal herrsche soziale Kontrolle. Falls die Insassen rückfällig würden, täten sie dies eher ausserhalb, etwa auf der Flucht.

Wie in der Pandemie ist der kantonale Führungsstab im Einsatz, allerdings nur der Kernstab. Er hat die Lage von Beginn des Ukrainekriegs weg beobachtet, wie Cornelia Komposch, Vorsteherin des Departements für Justiz und Sicherheit (SP) versicherte. Nicht korrekt sei deshalb die in den Medien geäusserte Kritik, wonach der Thurgau langsam sei:

Cornelia Komposch (SP). Ralph Ribi

«Wir mussten auf die Weisungen des Bundes warten.»

Vor allem ist ungewiss, wie viele Flüchtlinge kommen werden. Ebenso unklar ist, wie viele bereits eingereist sind. Nach Rückmeldungen von 47 Gemeinden haben bis Samstag 266 Ukrainer im Thurgau eine Bleibe gefunden, davon 77 in Privatunterkünften und je 33 beim Kanton und in den Gemeinden. Gesamtschweizerisch sind es 9000. Davon hat der Thurgau nach dem Verteilschlüssel proportional zur Bevölkerungszahl 3,3 Prozent zu übernehmen, was 300 wären.

Klarheit wird herrschen, wenn alle unter dem Schutzstatus S registriert sind. Die Registrierung ist wichtig, weil die Flüchtlinge dadurch eine Krankenversicherung erhalten. Auch können sie eine Arbeit aufnehmen, wobei dafür eine Bewilligung des Migrationsamts und des Amts für Wirtschaft und Arbeit eingeholt werden muss.

Im Unterschied dazu werden Flüchtlinge im regulären Asylverfahren nicht privat untergebracht. Im Thurgau leben derzeit 156 Asylbewerber in einem laufenden Verfahren, dazu 788 vorläufig aufgenommen und 830 anerkannte Flüchtlinge.

Die Ankunft der Ukrainer stellt die Schulen laut Erziehungsdirektorin Knill vor die Herausforderung, von heute auf morgen Schüler in den Unterricht einzugliedern. Dabei würden die Schulen noch unter der Pandemie leiden.

Integrationsklassen in der Regel ab zehn Schülern

In der Schweiz gilt die Schulpflicht vom 4. bis zum 16. Altersjahr, während sie in der Ukraine zwei Jahre später beginnt. Die Flüchtlingskinder werden laut Knill «wenn immer möglich» in Klassen integriert, die ihrem Alter entsprechen. Der Mehraufwand für die Fremdsprachigen werde über das ordentliche Beitragswesen abgegolten.

Falls an einem Ort besonders viele Kinder zusammenkommen, könnte eine Integrationsklasse gebildet werden. Der Mehraufwand wird entschädigt. Laut Amtschef Beat Brüllmann ist dies ab etwa zehn Kindern möglich. Es könnten auch weniger sein, wobei die Schüler nebst der Integrationsklasse auch einer Stammklasse zugeteilt würden und dort gewisse Fächer wie Sport und Musik besuchten.

Für 16- bis 18-jährige Flüchtlinge sollen nach den Frühlingsferien ab dem 19. April Integrationskurse am gewerblichen Berufsbildungszentrum in Weinfelden angeboten werden. Leistungsstarke Jugendliche sollen in eine Mittelschule übertreten können, sagte Knill. Denkbar ist die Zuteilung in eine Immersionsklasse, wo die Unterrichtssprache Englisch ist.

Noch ungeklärt ist, wie die Schulen zusätzliche Räume und Lehrkräfte finden, wie sie mit traumatisierten Kindern umgehen sollen, was der Inhalt des Unterrichts sein könnte. Schwierig ist auch die Verständigung mit den jüngeren Schülern, die im Gegensatz zu den älteren wohl keine Fremdsprachenkenntnisse mitbringen.

Globalpauschale von 1500 Franken an Gemeinden

Knill bestätigte die schon früher geäusserte Haltung des Thurgauer Regierungsrats, dass der Bund auch für die Integration einen Beitrag leisten soll. Das werde demnächst ein Thema sein an einem Treffen der Ostschweizer Sozialdirektorenkonferenz mit der Staatssekretärin für Migration, Christine Schraner Burgener.

Zugesagt hat der Bund eine Globalpauschale von 1500 Franken pro Person monatlich. Laut Regierungsrat Martin überweist der Kanton die volle Globalpauschale den Gemeinden, denen die Flüchtlinge zugewiesen werden. Der Betrag liegt nach seinen Angaben unter den üblichen Ansätzen der Sozialhilfe.