Thurgau: SVP setzt Denkmalpflege unter Druck

Thurgau Über und unter dem Boden: SVP-Kantonsräte setzen Denkmalpflege unter Druck und fordern Zusammenlegung mit der Archäologie Zwei SVP-Kantonsräte machen Druck auf die Thurgauer Denkmalpflege. Die Pensionierungen der Amtschefs sei der richtige Zeitpunkt, Denkmalpflege und Archäologie zu einem Amt zusammenzulegen. Thomas Wunderlin 22.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch immer im Hinweisinventar: Das Menzihaus in Schlatt wurde 2004 Opfer eines Brandstifters.

Margrith Pfister-Kübler

Gemeinden machen immer mal wieder Druck auf die Denkmalpflege. Es geht um den verhinderten Abriss baufälliger Riegelhäuser wie in Berg oder um die Frage, ob das Innere eines geschützten Hauses auch unter Schutz steht.

Ein weiteres Kapitel dieser Auseinandersetzung schlagen die SVP-Kantonsräte Paul Koch (Oberneunforn) und David Zimmermann (Braunau) auf. Mit einer Einfachen Anfrage regen sie an, die Denkmalpflege und die Archäologie in einem Amt zusammenzulegen.

Auch in St.Gallen, Zürich, Schaffhausen und Solothurn seien Denkmalpflege und Archäologie in einem Amt angesiedelt, argumentieren Koch und Zimmermann. Mit der Zusammenlegung könnten Synergien genutzt und Strukturen vereinfacht werden. Archäologie und Denkmalpflege stützten sich beide auf das Natur- und Heimatschutzgesetz.

Gemäss der Website des Kantons St.Gallen sind Archäologie und Denkmalpflege nicht ein Amt. Wie Staatsarchiv und Kantonsbibliothek gehören sie zum Amt für Kultur. «In vielen Kantonen sind es Abteilungen», sagt Koch:

«Es braucht nicht immer einen Amtschef, der einen Haufen Geld verdient.»

In der Archäologie wie in der Denkmalpflege gehe es um Kultur: «Unter dem Boden und über dem Boden.» Er habe schon vor Jahren verlangt, die Zusammenlegung sei zu prüfen, sagt Koch. «Geschehen ist nichts.»

SVP-Kantonsrat Paul Koch, Oberneunforn. Donato Caspari

Solothurn, das etwa gleich viele Einwohner wie der Thurgau zähle, beschäftige nur halb so viele Leute für Archäologie und Denkmalpflege. Da bei den Amtschefs Pensionierungen bevorstünden, sei jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Zusammenlegung.

Die Amtschefs haben beide Jahrgang 1960

Die Amtschefs Hansjörg Brem, Archäologie, und Giovanni Menghini, Denkmalpflege, haben beide Jahrgang 1960. Sie wollen den SVP-Vorstoss nicht kommentieren und verweisen auf die offizielle Beantwortung, für welche die Regierung zwei Monate Zeit hat.

Keine Zurückhaltung auferlegt sich der Thurgauer Heimatschutz, eine Nichtregierungsorganisation. Für Geschäftsführer Gianni Christen ist der Fall klar: «Es geht um eine Schwächung der Denkmalpflege – wenn es aus der Ecke Zimmermann kommt sowieso.»

Gianni Christen, Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes. Ralph Ribi

Der Heimatschutz befindet sich in einer Auseinandersetzung mit Zimmermann, weil er als Gemeindepräsident von Braunau den Abriss der geschützten alten Käserei bewilligte. Inhaltlich könne er sich zur Zusammenlegung der Ämter nicht äussern, sagt Christen: «Man müsste schauen, wie das aufgegleist wird.»

Heimatschutzpräsident Uwe Moor lehnt eine Zusammenlegung ab. Die beiden Ämter hätten «total andere Tätigkeiten». Der Kanton St.Gallen sei ein schlechtes Vorbild; er habe kein eigenes Natur- und Heimatschutzgesetz. Moor kritisiert SVP-Politiker, welche die Denkmalpflege bekämpfen:

Uwe Moor, Präsident des Thurgauer Heimatschutzes. Andrea Stalder

«Sie singen jeweils ‹O Thurgau, du Heimat, wie bist du so schön› und verwüsten daneben täglich die Heimat.»



Koch bestätigt selber, dass er Druck auf die Denkmalpflege machen will. Die Denkmalpflege solle ihr Hinweisinventar reduzieren. Darin seien rund 35'000 Objekte verzeichnet. «Das sind viel zu viel.» Die Einträge seien «Massenware».

Besser wäre es laut Koch, Zeitzeugen wirklich zu schützen, auch solche neuerer Generationen nach 1950, und dafür mehr Geld zu investieren. Die Denkmalpflege solle «nicht überall Bauen verhindern». Wenn Scheunen nicht umgenutzt werden könnten, werde woanders neu gebaut.

Dass eigentlich die Gemeinden für den Denkmalschutz zuständig sind, räumt Koch ein. Sie stützten sich aber auf das Hinweisinventar ab: «Wenn etwas da drin ist, ist der Schutz schon da.» Enthielte das Inventar beispielsweise nur 25'000 Objekte, müsste die Denkmalpflege viel weniger oft beigezogen werden.

Inventar enthält Bauten, die nicht mehr existieren



David Zimmermann, SVP, Braunau. Kevin Roth

Zimmermann dementiert, dass es um so etwas wie eine Retourkutsche gehe. Er wolle mit der Anfrage nicht Druck machen. «Ich stehe dazu, dass ich ein Kritiker der Denkmalpflege bin», sagt Zimmermann. «Aber das Inventar hat nichts mit der Zusammenlegung zu tun.» Wenn ein neuer Amtsleiter komme, sei es an der Zeit, die Organisation anzuschauen.

«Für die Reduktion des Inventars muss man nicht die Ämter zusammenlegen», findet Christen vom Heimatschutz. Im Inventar seien auch viele Bauten drin, die in den letzten 30 Jahren abgerissen oder abgebrannt oder aus dem Schutz entlassen worden seien. Was die Gemeinden in ihre Schutzpläne aufgenommen hätten, sei das Minimum: «Alles Zweifelhafte hat man weggelassen.»