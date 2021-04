Thurgau Die Tochter der Zweitfrau missbraucht: Obergericht bestätigt Schuldspruch Ein 58-jähriger Montageleiter muss vier Jahre ins Gefängnis. Nach Ansicht der Gerichte hat er sich mehrfach an der heute 29-jährigen Tochter seiner Freundin vergangen, als sie noch minderjährig war. Thomas Wunderlin 11.04.2021, 17.00 Uhr

Nach den Missbräuchen liess der Täter jeweils eine Zehner- oder Zwanzigernote für das Mädchen zurück. Bild: Christian Beutler/Key

Der 58-jährige Montageleiter D. lebt mit seiner Frau und ihrer gemeinsamen jüngeren Tochter zusammen. Gleichzeitig führt er seit rund 20 Jahren eine Beziehung mit einer andern Frau, einer Arbeitskollegin. An deren Tochter H. verging er sich zwischen 2003 und 2005 regelmässig sexuell, wie dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Thurgauer Obergerichts zu entnehmen ist.

Die Taten vor dem 4. Mai 2005 sind verjährt. Es bleiben sexuelle Handlungen und eine Vergewaltigung im Sommer und Herbst 2005. Das Obergericht stuft das Verschulden des damals 43-jährigen gegenüber der 14-jährigen Tochter seiner Freundin als schwer ein. D. habe massiv in ihre unbeschwerte sexuelle Entwicklung eingegriffen. Beim letzten Vorfall habe er an H. trotz ihrer körperlichen Gegenwehr und ihrer erheblichen Schmerzen analen, vaginalen und oralen Verkehr vorgenommen.

Freiheitsstrafe von vier Jahren

Das Obergericht bestätigt die Freiheitsstrafe von vier Jahren, zu der das Bezirksgericht Frauenfeld den Inhaber der schweizerischen und der türkischen Staatsangehörigkeit am 4. Mai 2020 verurteilte. Der Montageleiter, der in Deutschland und Istanbul Sprachwissenschaften studierte, muss seinem Opfer eine Genugtuung von 20'000 Franken zuzüglich Zins von fünf Prozent seit dem 1. August 2005 bezahlen.

Er hatte einen Freispruch verlangt. In der Verhandlung bezeichnete er die Vorwürfe H.s mehrfach als «Quatsch». Laut Obergericht ergeben sich aber aus den Akten keine Anhaltspunkte, wonach die Aussagefähigkeit der 29-jährigen beeinträchtigt wäre:

«H. sagte insgesamt dreimal konstant und im Wesentlichen widerspruchsfrei zu den angeklagten Sachverhalten aus.»

Die Staatsanwältin forderte neun Jahre Gefängnis. Aus ihrer Sicht sollten alle Taten als Einheit betrachtet werden; jene vor dem 4. Mai 2005 wären dann nicht verjährt.

Gleich nach der Hauptverhandlung am 25. November 2020 verpflichtete die Obergerichtspräsidentin den Montageleiter, seine sämtlichen Identitätskarten und Reisepässe bis zum Strafantritt auf dem Polizeiposten Weinfelden zu hinterlegen.

Mit Nachhilfe angefangen

Er hatte der Tochter seiner «Zweitfrau», wie sie im Obergerichtsurteil bezeichnet wird, jeweils Nachhilfeunterricht in Schulfächern gegeben, zuerst in Rorschach, später in Frauenfeld. Nach ihrer Aussage hatte er sie nach den Missbräuchen jeweils gelobt, was ihre Mutter nie getan habe. Er liess ihr Geld zurück, meistens eine Zehner- oder Zwanzigernote.

Ausserdem forderte er H. auf, niemandem davon zu erzählen. Er drohte ihr, andernfalls müsse sie in die Türkei zurück, wovor sie sich fürchtete. Sie hatte dort zwischen dem 7. und 10. Lebensjahr bei ihrem Vater gelebt und war nach ihren Aussagen von ihrem Cousin missbraucht worden.

Nachdem D. gegangen sei, habe sie immer geweint, nach jedem Vorfall, sagte H. in der Untersuchung:

«Sie habe sich immer gefragt, wieso ich. Er habe doch eine Frau und ihre Mutter und ob er das mit seinen Töchtern auch mache. Eine ausführliche Erklärung habe sie von ihm noch nie gehört. Deshalb habe sie den rechtlichen Weg beschritten.»

Ihre Mutter hält bis heute zum Verurteilten und glaubt nicht, was ihre Tochter ihm vorwirft. Als H. 14 Jahre alt war, hatte er ihr einen Chat-Partner namens Ömer vermittelt, mit dem sie sich ein Jahr lang austauschte. Nach Aussagen von H. kamen von Ömer mit der Zeit immer mehr sexuelle Dinge zur Sprache.

Mutter kannte die Identität des Chat-Partners

Dann kam heraus, dass D. der Chat-Partner war. Ihre Mutter wusste davon. Sie erklärte der Tochter, sie habe Angst gehabt, dass sie falsche Wege einschlage. «Ömer» habe sie so auf den richtigen Weg bringen sollen.