Thurgau News: Zwei Jubiläen und eine Verabschiedung in Diessenhof

THURGAU-TICKER Zwei Jubiläen und eine Verabschiedung in Diessenhofen +++ Waffenlauf-OK nimmt trotz Corona Planungen auf +++ Regierungsrat mit positiver Haltung gegenüber Mobility Pricing 17.05.2021, 12.06 Uhr

Montag, 17. Mai, 11:50 Uhr

Stadtpräsident Birk dankt für grossen Einsatz

(red) Mit einem lachenden und einem weinenden Auge durfte Stadtpräsident Markus Birk kürzlich Diessenhofer Stadtwein überreichen. Werkhofleiter Werner Schellenberg und Hauswart Jörg Oechslin feierten am 1. Mai ihr 15-jähriges Jubiläum bei der Stadtgemeinde Diessenhofen. Ihnen gebührt ein grosser Dank für ihren unermüdlichen Einsatz für Diessenhofen. «Wir sind froh, zwei solch zuverlässige und motivierte Mitarbeitende in unserem Team zu haben», heisst es in einer Mitteilung. Werner Schellenberg sorge mit seinem Werkhofteam dafür, dass sich unser Städtchen im besten Licht und herausgeputzt präsentiert. Jörg Oechslin hält die Rhyhalle, den Leuenhof und das Casino in Schuss und steht oft an Anlässen an den Wochenenden im Einsatz.



Stadtpräsident Markus Birk, Werkhofleiter Werner Schellenberg, Hauswart Theo Schum, Hauswart Jörg Oechslin. Bild: PD

Theo Schum, Hauswart der Lettenhalle, hingegen bestritt seinen letzten Arbeitstag offiziell am 30. April für Diessenhofen. Ihn zieht es nach seiner siebenjährigen Tätigkeit in Diessenhofen zurück in seinen angestammten Beruf. «Mit Schum verlieren wir einen gewissenhaften und engagierten Mitarbeitenden», heisst es weiter. Die Stadtgemeinde lasse ihn nur ungern gehen, wünscht ihm für die Zukunft aber alles Gute und viel Freude im neuen alten Job.

Montag, 17. Mai, 10:48 Uhr

Entscheid fällt voraussichtlich im Juni

(red) Die grösste Herausforderung, der sich Andreas Wanner und sein Organisationskomitee für den Waffenlauf Frauenfeld gegenübersehen, sind die Auswirkungen der Coronapandemie und die damit verbundene Planungsunsicherheit. Dennoch hat das OK mit der Planung für den diesjährigen Anlass begonnen, wie das OK mitteilt. Etwa im Juni werde entschieden, ob der «Frauenfelder» 2021 nach einem Jahr Pause wieder stattfinden kann. Der traditionsreiche Waffenlauf von Frauenfeld nach Wil und wieder zurück geht jeweils im November über die Bühne

Andreas Wanner, OK-Präsident Waffenlauf Frauenfeld. Bild: PD

Wanner, seit 2020 OK-Präsident und wohnhaft in Warth-Weiningen, sagt: «Zusammen mit meinem 30-köpfigen OK und dem Vorstand als OK-Ausschuss werden wir nun die verschiedenen Prozesse anschauen und die vielen Schnittstellen durchleuchten.»

Wanner bezeichnet den «Frauenfelder» als absolute Erfolgsgeschichte, was einerseits an seiner langen Tradition liege, aber auch an den zivilen Läufen, die es seit rund 30 Jahren gibt. Er freut sich besonders darüber, dass es gerade auch unter den Waffenläufern erstaunlich viele jüngere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt.

Montag, 17. Mai, 09:35 Uhr

Unterschiedliche Lösungsansätze erforderlich

(red) Der Regierungsrat begrüsst den Entwurf des Bundesgesetzes über Pilotprojekte zu Mobility-Pricing. Die meisten Agglomerationen seien von Verkehrsüberlastungen betroffen. Auch wenn die Probleme und deren Ursachen ähnlich sein dürften, könnten unterschiedliche Lösungsansätze betreffend Mobility-Pricing erforderlich werden. Die gewählte Stossrichtung ermögliche den betroffenen Kantonen, Städten und Gemeinden eine differenzierte Ausgestaltung und Regelung von Tests mit Mobility-Pricing. Die im Gesetz vorgesehene Kompetenzaufteilung begrüsst der Regierungsrat daher.

Stossverkehr in der Frauenfelder Innenstadt. Bild: Andrea Stalder

Eine Regelung nach kantonalem Recht sei wichtig für die Legitimation und den Rückhalt der Pilotprojekte in der Bevölkerung. Die Projekte könnten so besser an die jeweiligen lokalen und/oder regionalen Gegebenheiten angepasst werden. Eine kantonale Regelung und Bewilligung stelle ausserdem sicher, dass sämtliche vom Pilotbetrieb betroffenen Ämter und Dienststellen frühzeitig in den Prozess einbezogen werden.

Montag, 17. Mai, 09:07 Uhr

100 Feuerwehrleute aus der Umgebung im Einsatz

(kapo/sko) Bei einem Brand eines Pferdestalls in Eckartshausen bei Andwil entstand am Montagmorgen Sachschaden, verletzt wurde niemand. Kurz nach 4.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass im Weiler Eckartshausen ein Pferdestall in Vollbrand stehe. Die Feuerwehren Birwinken, Erlen und Weinfelden waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Das Übergreifen auf das angebaute Wohnhaus konnte verhindert werden.

Im Stall befanden sich rund ein Dutzend Pferde, die durch den schnellen Einsatz der Besitzer aus dem brennenden Gebäude gerettet werden konnten. Personen wurden keine verletzt, der Sachschaden beträgt einige hunderttausend Franken. Die Brandursache ist noch unbekannt. Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurden der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektroexperte beigezogen.

Der Pferdestall in Vollbrand. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

Montag, 17. Mai, 08:24 Uhr

Neophyten hautnah erleben

(red) Bereits zum vierten Mal gastiert die Ausstellung «Invasive Neophyten» im Kanton Thurgau. Die Besucherinnen und Besucher können die unerwünschten Pflanzen in sieben Gemeinden (Liste unten) in natura sehen. Invasive Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen, die durch den Menschen eingeschleppt werden oder wurden, die sich sehr schnell vermehren und die einheimischen Arten verdrängen, heisst es in einer Mitteilung des kantonalen Amtes für Umwelt vom Montagmorgen. Die Ausstellung umfasst 15 Neophytenarten. Da der Riesenbärenklau und die Ambrosia gesundheitlich problematisch sind, werden an der Ausstellung von diesen Pflanzen nur Fotos gezeigt.

Robinie an der Neophyten-Ausstellung 2020 in Roggwil. Bild: PD

Ab dem 25. Mai gastiert die Ausstellung während knapp einer Woche in Bischofszell. Danach wandert sie weiter nach Amriswil, Tobel-Tägerschen, Eschlikon, Schlatt, Tägerwilen und Altnau, wo sie jeweils eine Woche bleibt.

Bischofszell : Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Dienstag, 24. Mai, bis am Sonntag, 30. Mai, auf dem westlichen Grubplatz vor dem Bogenturm. Am Samstag, 29. Mai 2021, wird die Ausstellung zwischen 9 und 12 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 10 bis 11 Uhr findet eine Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt.

: Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Dienstag, 24. Mai, bis am Sonntag, 30. Mai, auf dem westlichen Grubplatz vor dem Bogenturm. Am Samstag, 29. Mai 2021, wird die Ausstellung zwischen 9 und 12 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 10 bis 11 Uhr findet eine Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt. Amriswil : Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Montag, 31. Mai, bis am Sonntag, 6. Juni, auf dem Vorplatz des Amriville. Am Mittwoch, 2. Juni, wird die Ausstellung zwischen 18 und 21 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 19.30 bis 20.30 Uhr findet die Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt.

: Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Montag, 31. Mai, bis am Sonntag, 6. Juni, auf dem Vorplatz des Amriville. Am Mittwoch, 2. Juni, wird die Ausstellung zwischen 18 und 21 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 19.30 bis 20.30 Uhr findet die Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt. Tobel-Tägerschen: Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Montag, 7. Juni, bis am Sonntag, 13. Juni, auf dem Platz zwischen dem Gemeindehaus und dem Dorfmarkt in Tobel. Am Montag, 7. Juni, wird die Ausstellung zwischen 18 und 21 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 19.30 bis 20.30 Uhr findet die Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt.

Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Montag, 7. Juni, bis am Sonntag, 13. Juni, auf dem Platz zwischen dem Gemeindehaus und dem Dorfmarkt in Tobel. Am Montag, 7. Juni, wird die Ausstellung zwischen 18 und 21 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 19.30 bis 20.30 Uhr findet die Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt. Eschlikon: Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Montag, 14. Juni, bis am Sonntag, 20. Juni, im Bahnhofpärkli (Nordseite der Gleise). Am Samstagvormittag, 19. Juni organisiert die Gemeinde eine Neophyten-Ausreissaktion (weitere Informationen siehe Gemeinde-Website). Am Nachmittag wird die Ausstellung von 13 bis 16 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 13.30 bis 14.30 Uhr findet die Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt.

Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Montag, 14. Juni, bis am Sonntag, 20. Juni, im Bahnhofpärkli (Nordseite der Gleise). Am Samstagvormittag, 19. Juni organisiert die Gemeinde eine Neophyten-Ausreissaktion (weitere Informationen siehe Gemeinde-Website). Am Nachmittag wird die Ausstellung von 13 bis 16 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 13.30 bis 14.30 Uhr findet die Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt. Schlatt: Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Montag, 21. Juni, bis am Sonntag, 27. Juni, auf dem Gemeindehausplatz. Am Mittwoch, 23. Juni , wird die Ausstellung zwischen 18 und 21 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 19.30 bis 20.30 Uhr findet die Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt.

Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Montag, 21. Juni, bis am Sonntag, 27. Juni, auf dem Gemeindehausplatz. Am Mittwoch, 23. Juni , wird die Ausstellung zwischen 18 und 21 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 19.30 bis 20.30 Uhr findet die Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt. Tägerwilen: Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Montag, 28. Juni, bis am Sonntag, 4. Juli, beim Gemeindehaus. Am Donnerstag, 1. Juli, wird die Ausstellung zwischen 18 und 21 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 19.30 bis 20.30 Uhr findet die Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt.

Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Montag, 28. Juni, bis am Sonntag, 4. Juli, beim Gemeindehaus. Am Donnerstag, 1. Juli, wird die Ausstellung zwischen 18 und 21 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 19.30 bis 20.30 Uhr findet die Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt. Altnau: Die Ausstellung invasive Neophyten gastiert vom Montag, 5. Juli, bis am Sonntag, 11. Juli, auf dem Dorfplatz beim Raiffeisenareal. Am Samstag, 10. Juli, wird die Ausstellung zwischen 9 und 12 Uhr von Fachpersonen betreut. Von 10.30 bis 11.30 Uhr findet die Infoveranstaltung am Ausstellungsort statt.