THURGAU-TICKER Wängi: 67-jähriger Autofahrer kollidiert mit Strommast +++ Ermatinger restauriert 111-jähriges Dampfschiff auf eigene Faust +++ Gefährlich: Zur Landi Steineloh führt kein Fussgängerweg - Kanton will das ändern Redaktion 18.02.2022, 13.51 Uhr

Freitag, 18. Februar, 13:48 Uhr

Bei Selbstunfall verletzt

Beim Unfall in Wängi wurden zwei Personen verletzt. Bild: Kapo TG

Ein 67-jähriger Autofahrer war kurz nach 8.15 Uhr auf der Frauenfelderstrasse von Frauenfeld kommend in Richtung Wängi unterwegs. Eingangs Dorf geriet er rechts neben die Fahrbahn und kollidierte mit einem Strommast.

Der Autofahrer und die 61-jährige Beifahrerin wurden verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden ist mehrere tausend Franken gross. Die Kantonspolizei Thurgau klärt die Unfallursache ab. (kapo)

Freitag, 18. Februar, 13:14 Uhr

Ein Lebenstraum vor der Vollendung

Das 111-jährige Dampfschiff, das der Ermatinger Michael Müller restauriert. Bild: PD

2011 hat der Ermatinger Michael Müller in Mulhouse ein altes Dampfschiff gekauft und es restauriert. Sein Traum: Ein eigenes Dampf-Passagierschiff. Diesem kommt er nun immer näher: Bereits am 24. Mai soll die «Seerhein» eingewassert werden, exakt 55 Jahre nachdem die «Schaffhausen», das letzte Dampfschiff, das auf Untersee und Rhein verkehrte, verschrottet wurde.

Als junger Mann arbeitete Müller bei der Bodenseeschifffahrt Romanshorn im Maschinenraum und seit damals ist er mit dem Virus Schifffahrt infiziert. Rund 7500 Stunden Arbeit hat der Unternehmer investiert. Einen definitiven Liegeplatz hat der Schiffsrestaurateur noch nicht. Für den Sommer 2022 hat die Gemeinde Salenstein aber genehmigt, dass das Schiff an der Ostseite des Landungsstegs Mannenbach liegen darf. (kü)

Freitag, 18. Februar, 11:30 Uhr

Kanton will Fussgängerweg realisieren

Zur Landi Steineloh führt derzeit noch kein Fussgängerweg. Bild: Remo Fischbacher

Wer die Landi an der Autobahnausfahrt Arbon-West zu Fuss erreichen will, wird enttäuscht. Rund 200 Meter müssen Fussgängerinnen und Fussgänger auf der Strasse zurücklegen – nicht ganz ungefährlich für eine Stelle, bei der Autos mit 70 Stundenkilometern fahren dürfen.

Laut Gallus Hasler, Gemeindepräsident von Roggwil, tut sich nun etwas. Der Kanton hat sich der Sache angenommen. Weil das Land auf vier Grundeigentümer lautet, sind nun Verhandlungen notwendig: Toni Scheuchzer, Projektleiter der Fachstelle Langsamverkehr vom Tiefbauamt Thurgau, sagt: «Wir sind mit den Besitzern betreffend eines möglichen Landkaufs im Gespräch.»

Freitag, 18. Februar, 10:36 Uhr

Sie sind längst zur Familie geworden

Heinz Bommer aus Thundorf leitet seit einem halben Jahrhundert die turnenden Vereine. Bild: Tobias Garcia

Heinz Bommer ist ein echter «Turndorfer». Er leitet seit über 50 Jahren die turnenden Vereine in Thundorf und erzählt über die Faszination seiner Leidenschaft. Ausser dem Turnen habe es damals für die Jungen nichts gegeben im Dorf, sagt er. Für den 70-jährigen Junggesellen sind seine Kameraden längst zur Familie geworden. (ma)

Freitag, 18. Februar, 10:17 Uhr

Polizei mahnt zur Vorsicht

Im Thurgau kamen gehäuft Anrufe von falschen Polizisten vor. Bild: Christian Merz / KEYSTONE

In den vergangenen Tagen erhielt die Kantonspolizei Thurgau zahlreiche Meldungen über Anrufe von Unbekannten, die sich als Polizisten oder Polizistinnen ausgaben. Diese gaben teilweise an, dass in der Region eingebrochen worden sei und die Angerufenen nicht mehr sicher seien.

Die Unbekannten wollten Informationen über Bankkonten und Wertsachen einholen und die Angerufenen dazu bringen, Geld und Wertsachen zur angeblich sicheren Aufbewahrung bei der Polizei zu übergeben. Die Polizei bittet um Vorsicht und gibt folgende Tipps:

Verhaltensempfehlungen der Kantonspolizei Thurgau

• Echte Polizisten werden niemals die Übergabe von Geld oder Wertsachen verlangen.

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

• Überprüfen Sie, ob es sich um einen echten Polizisten handelt. Beenden Sie das Gespräch (Hörer aufhängen!), rufen Sie die Notrufnummer 117 an, lassen sie sich mit ihm verbinden und fragen sie nach dem Sachverhalt. Die Betrüger sprechen Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch.

• Lassen Sie sich nicht durch Telefonnummern auf Ihrem Telefondisplay in die Irre führen. Es ist technisch einfach möglich, die Nummer des Anrufenden zu verändern.

• Im Telefonbuch ist vielfach der volle Name der Geschädigten zu finden. Wenn dieser auf eine ältere und allenfalls alleinstehende Person hindeutet, ist das für die Betrüger interessant. Überlegen Sie, ob für Sie auch eine Abkürzung (beispielsweise «E. Muster» anstatt „Elisabeth Muster“) möglich wäre.

• Machen Sie ältere Personen in der Verwandtschaft oder in ihrem Bekanntenkreis auf diese Betrugsmasche aufmerksam.

Mehr Präventionstipps und Infos gibt es auch auf der Webseite www.telefonbetrug.ch der Kantonspolizei Zürich.

Freitag, 18. Februar, 09:01 Uhr

Wegen Pensionierung gibts eine Nachfolge

Christof Widmer wird neuer Amtsleiter für Mittel- und Hochschulen im Kanton Bild: PD

Christof Widmer wird ab 1. Januar 2023 neuer Leiter des Amts für Mittel- und Hochschulen des Kantons Thurgau. Er tritt die Nachfolge von Urs Schwager an, der nach 31-jähriger Tätigkeit pensioniert wird.

Der 48-jährige Christof Widmer ist in Stein am Rhein aufgewachsen und hat an der Universität Konstanz Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Er war danach 16 Jahre Redaktor bei der Thurgauer Zeitung, wo er unter anderem Auslandredaktor und Redaktor im Kantonsressort war. Zuletzt war er bis 2016 Leiter des Kantonsressorts sowie Mitglied der Redaktionsleitung. Er ist verheiratet, Vater von vier Kindern im schulpflichtigen Alter und lebt in Buch bei Märwil.

Derzeit ist Christof Widmer im Amt für Mittel- und Hochschulen für den Bereich Hochschulen verantwortlich und stellvertretender Amtschef. Ausserdem führt er das Sekretariat der Thurgauischen Stiftung für Wissenschaft und Forschung als Trägerin der drei Thurgauer An-Institute an den Konstanzer Hochschulen. Christof Widmer hat den Vorsitz der Kommission Bildung, Wissenschaft und Forschung der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) sowie den Vorsitz des Innovationsboards Tänikon inne. Zudem ist er Mitglied des Thurgauer Technologieforums.

Im Hinblick auf eine kleine Reorganisation des Amts für Mittel- und Hochschulen ist die Nachfolge des Ende 2022 pensionierungsbedingt zurücktretenden Amtschefs Urs Schwager frühzeitig geregelt worden. Dies ist wichtig, weil im Laufe dieses Jahres infolge einer weiteren Pensionierung eine zweite Schlüsselstelle im Amt neu zu besetzen ist.

Freitag, 18. Februar, 06:32 Uhr

Weinfelder Pianistin hilft musikbegabten Jugendlichen

Die Weinfelder Pianistin Simone Keller hat den Verein «Save Young Musicians» (SYM) gegründet. Dieser will musikbegabten Jugendlichen aus Krisengebieten helfen. Anlass für die Gründung von SYM sei ein 13-jähriger afghanischer Pianist gewesen, der Keller im Januar per Facebook um Hilfe gebeten hatte. Er wolle in Deutschland oder der Schweiz studieren – es zeichnete sich bereits ab, dass er in Kabul keine Perspektive für seine musikalische Ausbildung und westliche Musik hatte. Zu «thurgaukultur.ch» sagt Keller:

«Ich habe ihm damals versprochen, dass ich einfach alles tun werde, was in meinen Möglichkeiten liegt.»

So gründete sie gemeinsam mit Freunden den Verein SYM, um mit Spendengeldern die Lebenskosten des Jungen zu decken. Er lebt inzwischen bei einer Pflegefamilie in Basel und erhält Klavierunterricht an der Musikhochschule. (chg)

Pianistin Simone Keller hat für einen 13-jährigen afghanischen Pianisten Studienplatz, Gastfamilie und die Einwilligung des kantonalen Migrationsamts organisiert - und kam deshalb auf die Idee für ihren Verein. Bild: Lisa Jenny

Donnerstag, 17. Februar, 18:02 Uhr

1 Tor und 14 Assists in bisher 39 Partien

Der HC Thurgau hat einen weiteren Pfeiler unter Vertrag für 2022/23. Nico Lehmann, auf diese Saison hin von Klotens U20 zu den Ostschweizern gestossen, bleibt eine weitere Saison. Der 20-jährige Stürmer realisierte in bislang 39 Swiss-League-Spielen ein Tor und 14 Assists für den HCT. «Als Stürmer, der als Center und Flügel einsetzbar ist, passt Nico perfekt ins Beuteschema des HC Thurgau», sagt CEO und Sportchef Urban Leimbacher. (mat)

Nico Lehmann (links) im Spiel gegen den EHC Visp. Bild: Mario Gaccioli

Donnerstag, 17. Februar, 17:40 Uhr

Wiederbelebung eines Traditionshauses

Vier Jahre war das markante Gasthaus Bären in Bottighofen geschlossen. Nach Besitzerwechsel und Rundumsanierung öffnet das Restaurant nun am Freitag wieder. Neuer Gastgeber ist Ex-Eiskunstläufer Timothy Leemann. Der 30-jährige Gastronom sagt:

«Wir bieten bekannte und weniger bekannte Gerichte an, alle mit einem leichten asiatischen Einfluss.»

Gastgeber Timothy Leemann mit Küchenchef Michael Brunner in der Gaststube des «Bären» Bottighofen. Bild: Ralph Ribi

Dem Neu-Bottighofer ist es wichtig, dass das Traditionshaus wieder belebt wird. Auch Vereine seien wieder willkommen. Nach Bottighofen ist der Geschäftsführer über Kontakte mit Philipp Schwarz, dem Eigentümer der Liegenschaft und Ifolor-Verwaltungsratspräsident, gekommen. «Er hat mich gefragt, ob ich die Aufgabe übernehmen will, und dann haben wir uns zusammengesetzt und das Konzept erarbeitet.» (ubr)

Alles anzeigen

Donnerstag, 17. Februar, 17:17 Uhr

Spaziergang mit Guggen als Alternativprogramm

Die Fasnacht in Arbon findet trotz Corona statt, aber in anderer Form als gewöhnlich. Den grossen Umzug mit Wagen und vielen Gruppen durch die Altstadt mit Tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern haben die Organisatoren abgesagt. Stattdessen gibt es am 6. März einen Spaziergang am See mit Guggen und Ausklang bei der Hafenmole. Auch für den Lälle-Obig haben sich die Veranstalter etwas Neues ausgedacht. Die Fasnächtler geben ihr Programm nicht wie üblich im Seeparksaal zum Besten, sondern gehen am 4. März auf Beizentour. Dabei ist auch Stadtpräsident Dominik Diezi. (mso)

Dieses Jahr ziehen keine Guggen durch die Strassen von Arbon. Bild: Max Eichenberger

Donnerstag, 17. Februar, 16:48 Uhr

Unterschiedliche Vorstellungen bei Teamentwicklung

Im Juni 2021 wurde Felix «Fige» Coray beim NLA-Team der Red Lions Frauenfeld geholt, um das neue Team der Löwinnen aufzubauen und erfolgreich durch die Saison zu coachen. Zusammen mit seinem Staff hat er die vergangenen acht Monate wertvolle Arbeit geleistet und das Team vorangebracht. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Teams wird der Vertrag nun per sofort im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst, teilt Unihockey Red Lions am Donnerstag mit.

Felix Coray, Trainer Red Lions Frauenfeld (Juni 2021-Februar 2022). Bild: PD

Der Verein sei sich seiner schwierigen Situation bewusst. Er arbeite daran, das Umfeld des NLA-Teams zu verbessern, zu professionalisieren sowie neue Kräfte und Unterstützung ins Boot zu holen. «Es benötigt Zeit Schritt für Schritt voranzukommen», heisst es weiter. Mittelfristig sei es das Ziel, das Team zu stabilisieren und den jungen Thurgauer Leistungsspielerinnen eine Perspektive zu bieten.

Donnerstag, 17. Februar, 16:14 Uhr

Sukzessive umweltfreundlich umgebaut

Ernst Müllhaupt hat sein Einfamilienhaus in Guntershausen in den letzten 22 Jahren sukzessive umweltfreundlich umgebaut. Dank Solardächern, Minergie-Standard und Wärmepumpe konnte der 76-Jährige seine Energiekosten von einst 3600 Franken jährlich auf null senken. Über seine Solaranlage sagt er gar: «In fünf Jahren ist sie sozusagen abbezahlt. Und dies bei einer angenommenen Lebensdauer von 25 Jahren.» (red)

Ernst Müllhaupt hat gestaffelt vier Solaranlagen auf seinem Haus anbringen lassen. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Donnerstag, 17. Februar, 15:34 Uhr

Wasserschützer bewahren Wingsurfer vor Schlimmerem

Glück im Unglück hatte ein Wingsurfer am Mittwochnachmittag: Um zirka 16.30 Uhr meldete ein Zeuge den Beamtinnen und Beamten der Wasserschutzpolizeistation Konstanz einen Wingsurfer, welcher sein Segel verloren hatte und es aufgrund starken Windes nicht aus eigener Kraft an Land schaffte. Auf dem Untersee treibend wurde er unverletzt aufgefunden, an Bord des Polizeibootes genommen und an Land verbracht.

Der Hafen von Konstanz. Bild: Fotolia

Donnerstag, 17. Februar, 14:59 Uhr

Strauch in Brand geraten

Beim Brand eines Strauches entstand am Donnerstag in Kreuzlingen Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Kurz nach 13.30 Uhr war ein 31-Jähriger an der Säntisstrasse mit Abflammarbeiten von Unkraut beschäftigt. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet dabei ein Strauch in Brand. Die Feuerwehr Kreuzlingen war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist wenige hundert Franken hoch.

Der Schriftzug eines Feuerwehrfahrzeuges. Bild: Sandra Ardizzone

Donnerstag, 17. Februar, 14:25 Uhr

Wegen unsachgemäss entsorgter Zigarettenreste

Beim Brand auf einem Balkon in Frauenfeld entstand am Donnerstagmorgen Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Kurz vor 8.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Sonnenhofstrasse ein Feuer ausgebrochen sei. Die Feuerwehr Frauenfeld war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von einigen hundert Franken. Gemäss den bisherigen Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau dürften unsachgemäss entsorgte Zigarettenreste zum Brandausbruch geführt haben.

Donnerstag, 17. Februar, 13:40 Uhr

«Bin in einem kritischen Alter»: abgewählter Pfarrer aus Tobel äussert sich

Am Sonntag haben die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Regio Tobel ihren Pfarrer Leo Schenker abgewählt. Auf Anfrage dieser Zeitung sagte er, dass er nicht demissionieren will. Gegenüber kath.ch präzisiert er diese Aussage:

«Ich bin mit 58 Jahren in einem kritischen Alter. Ich fühle mich zu jung für die Pensionierung und zu alt für eine Versetzung. Ich möchte hier Pfarrer bleiben oder an einen anderen schönen Ort ziehen. Zum Beispiel in eine Kaplanei aufs Land.»

Leo Schenker, abgewählter Pfarrer der Kirchgemeinde Tobel. Bild: PD

Ob dies passiert steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass Leo Schenker in Tobel während seiner Amtszeit für einigen Wirbel sorgte. So ist die Katholische Kirchgemeinde Regio Tobel bis heute keinem Pastoralraum angeschlossen, weil sich Schenker dagegen erfolgreich wehrte – unter anderem auch mit Briefen an den Papst.

Weiter schreibt Forum Kirche, dass der Grund, weshalb Schenker keinen Religionsunterricht mehr gibt auf einen Vorwurf zurück geht, er habe Kindern an den Ohren gezogen. «Das war damals neckisch gemeint und ist lange her», sagt Schenker zu «kath.ch». (sba)

Donnerstag, 17. Februar, 11:42 Uhr

Nachdem Jugendlicher am Bahnhof grundlos verprügelt wurde

Die Mitte (ehemals CVP) lancierte zusammen mit der EVP eine Unterschriftensammlung für eine Videoüberwachung an neuralgischen Orten in Amriswil. Der Auslöser war, als ein Jugendlicher grundlos am Bahnhof verprügelt wurde. Eine nicht repräsentative Umfrage der «Thurgauer Zeitung» bei Passanten in Amriswil hat ergeben, dass vor allem Frauen sich am Abend unsicher fühlen und für eine Videoüberwachung sind. Für Männer hingegen ist es weniger ein Problem. Die Sammelfrsit läuft noch bis nächsten Montag. (man)

Donnerstag, 17. Februar, 10:06 Uhr

Spitzengeschwindigkeiten in Salen-Reutenen – vier Schadensmeldungen

Sturm Ylenia bringt seit Mittwochabend stürmischen Wind in die Ostschweiz und den Kanton Thurgau. In der Nacht wurde die stärkste Böe auf dem Säntis mit 152 km/h erreicht, wie SRF Meteo mitteilt. Im Flachland erreichen die Spitzengeschwindigkeiten nicht ganz so hohe Tempi. Im Thurgau schnellten die Messgeräte auf 94 km/h in Salen-Reutenen (Gemeinde Homburg), 88 km/h in Steckborn und 85 km/h in Bischofszell. SRF-Meteorologe Jürg Ackermann sagt: «Der Wind schwächt sich am Nachmittag aus Westen ab, dazu gibt es am Donnerstag auch sonnige Abschnitte.»

Windböen lassen Wellen gegen das Steckborner Ufer schlagen. Bild: Susann Basler

Im Kanton Thurgau gingen gemäss Kommunikationsstelle der Kantonspolizei lediglich vier Bagatellmeldungen wegen Sturmschäden ein. Zwei Bäume seien umgestürzt und bereits wieder weggeräumt worden, zudem seien Baustellenabschrankungen umgeweht. Die Schäden seien quer über den ganzen Kanton verteilt, es gebe also keine Regionen, die besonders schwer betroffen seien. (sko/chs)

Donnerstag, 17. Februar, 08:41 Uhr

Sofortiger Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen

Aus gesundheitlichen Gründen hat Monika Kramer ihren sofortigen Rücktritt als Gemeinderätin von Tägerwilen erklärt. Die Ungewissheit über den weiteren Verlauf der bereits seit einiger Zeit andauernden Erkrankung verunmöglicht es ihr auf absehbare Zeit, die volle Energie für das politische Amt und ihre Aufgaben aufzubringen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Nach reiflicher Überlegung sieht sich Kramer deshalb «schweren Herzens zu diesem Schritt gezwungen».

Monika Kramer, Gemeinderätin Tägerwilen (2019-2022). Bild: PD

Kramer hat am 1. Juni 2019 ihr Amt angetreten und übernahm das Ressort Soziales und Gesundheit. Dank ihres Fachwissens habe sie sich schnell in diesem Bereich zurecht gefunden. «Ihre Stimme hatte aber auch in anderen Fragen Gewicht», heisst es weiter. Der Gemeinderat bedauert den Rücktritt seiner geschätzten Kollegin sehr, zeigt jedoch volles Verständnis für diesen Entscheid. Er bedankt sich bei Kramer herzlich für deren Engagement und wünscht ihr für die kommende Zeit viel Kraft und Zuversicht.

An seiner nächsten Sitzung plant der Gemeinderat, über den Terminplan zur Ersatzwahl befinden. Angepeilt wird voraussichtlich der nationale Abstimmungstermin vom kommenden 15. Mai.

Donnerstag, 17. Februar, 06:00 Uhr

Hackbrettspieler Nicolas Senn erzählt aus seinem Alltag

Der 32-Jährige Nicolas Senn an seinem Hackbrett. Bild: PD

Der 32-jährige, in Romanshorn aufgewachsene Moderator und Hackbrettspieler Nicolas Senn stellt einen Tag aus seinem Leben vor. Den Morgen verbringt er gerne auf verschiedenen Newsportalen, um sich zu informieren, wie der Gaiser im Interview mit «Die Ostschweiz» erzählt. Obwohl er sein Frühstück meistens auslasse, könne er schwer auf ein Schoggigipfeli verzichten, wenn er unterwegs sei. Durch seine vielseitigen Tätigkeiten sei er in der privilegierten Lage, dass sein Tag immer anders aussehe. Ob Fototermine, Auftritte oder Fernsehsendungen, seine Termine variierten immer. Er sagt:

«Freude machen mir die vielen Begegnungen, die ich als Musiker, Moderator, aber auch als Hackbrettlehrer machen darf.»

Nach diesen Terminen entspannt sich Senn, indem er etwa Musik hört, seiner Leidenschaft dem Jassen nachgeht oder einen Spaziergang an der frischen Luft um sein Haus macht. (oli)

Mittwoch, 16. Februar, 18:01 Uhr

Fehraltorfer Osterrennen findet in Frauenfeld statt

Am Frauenfelder Pferderennen in der Allmend. Bild: Andrea Stalder

(5. September 2021)

Die Pferderennen haben nicht nur in Frauenfeld, sondern auch in Fehraltorf (ZH) eine lange Tradition. Dort können sie heuer allerdings nicht stattfinden, weil der Landbesitzer im Oktober 2021 einen Teil der Rennbahn gepflügt hat. Das Organisationskomitee (OK) Osterrennen Fehraltorf schrieb damals in einer Mitteilung:

«Damit wurde die Rennbahn so geschädigt, dass sicher im nächsten Frühjahr keine Rennen möglich sind.»

Die Pferderennen des Rennvereins Fehraltorf waren seit 1934 auf dem Land des Bauern durchgeführt worden. Der Anlass lockte jeweils rund 12'000 Besucherinnen und Besucher an.

Nun bietet aber der Rennverein Frauenfeld Hand. Er habe dem OK Osterrennen Fehraltorf Gastrecht für den Ostermontag, 18. April, angeboten. So könne der Renntag in enger Zusammenarbeit mit beiden Vereinen stattfinden. Veranstalter bleibe das OK Osterrennen Fehraltorf. Zum Schluss der Mitteilung heisst es: «Ziel wird es immer sein, unsere Pferderennen wieder auf der Barmatt in Fehraltorf durchzuführen.» (red)

Mittwoch, 16. Februar, 15:16 Uhr

Parkplatz beim Einkaufszentrum Seepark ist neu kostenpflichtig

Eine Parkuhr vor dem Seepark in Kurzrickenbach. Bild: Inka Grabowsky

Weil der Umbau des Kreuzlinger Einkaufszentrums Seeparks abgeschlossen ist, muss in Kurzrickenbach nun der Parkplatz bewirtschaftet werden. So will es Paragraf 90 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Thurgau. Der Kreuzlinger Stadtrat Ernst Zülle sagt:

«Nach Praxis unserer Stadt verlangen wir die Umsetzung ab hundert Parkplätzen, wenn neu oder umgebaut wird.»

Die Betreiberin des Kreuzlinger Einkaufszentrums Seepark, die Wincasa Center Management AG in St. Gallen, betont aber, dass eineinhalb Stunden weiterhin gratis bleiben, sodass man zumindest den normalen Einkauf ohne zusätzliche Kosten erledigen kann. (ig)

Mittwoch, 16. Februar, 14:05 Uhr

Auf Wunsch wird sie die Maske weiterhin anziehen

Alles anzeigen

Christa Ammann ist Coiffeuse und Inhaberin des Coiffeur Portillo in Frauenfeld. Zum eben verkündeten Entscheid des Bundesrats, die Maskenpflicht – ausser im ÖV und in Gesundheitseinrichtungen – aufzuheben, sagt sie: «Am Anfang dachte ich: ‹Immer mit Maske arbeiten? Das ist ja furchtbar!› Mittlerweile konnte ich mich aber damit arrangieren. Wenn es mal schwierig war, einem Kunden die Haare zu schneiden, gab ich ihm einen Metallbügel, mit dem er die Maske um den Nacken festmachen konnte. Ich bin der Überzeugung, dass mich die Maskenpflicht bisher geschützt hat. Trotz etwas Skepsis, ob die Lockerungen nicht zu früh kommen, vertraue ich dem Bundesrat deshalb weiterhin und freue ich mich, wieder unverhüllte Gesichter im Laden zu sehen. Wenn sich ein Kunde mit dieser Situation unwohl fühlt, werde ich die Maske aber auch weiterhin anziehen.» (aye)

Mittwoch, 16. Februar, 13:07 Uhr

Lohn für Siegesserie: Spass für HC Thurgau-Profis

Jan Petrig, Spieler beim HC Thurgau, im roten Boliden. Bild: PD

Die Swissleague-Profis des HC Thurgau wurden mit einem freien Montag belohnt. Einige nutzten diesen Freiraum zu einem Spass-Event in Kemptthal: SimRacing auf der Formel-1-Strecke von Monza. «Ian Derungs und Kevin Kühni erwiesen sich dabei als überaus talentierte Racer und holten sich hinter dem EHCW-Profi Timo Braus den zweiten und dritten Siegercheck», heisst es in einer Mitteilung. Eingeladen hatte sportlifeone, die in Frauenfeld ansässige Schweizer Dienstleistungsplattform für Profisportler, der auch Nationalspieler wie Raphael Diaz, Mirco Müller oder Joel Vermin angehören. (red)

Mittwoch, 16. Februar, 11:30 Uhr

Margarethe «Mabi» Leutenegger sagt ihrem «Winkelried» Adieu

Margarethe «Mabi» Leutenegger hinter der Bar in ihrem «Winkelried». Bild: Tobias Garcia

Ende März läuft der Baurechtsvertrag zwischen Margarethe «Mabi» Leutenegger und dem Kanton Thurgau als Liegenschaftseigentümerin des Restaurants respektive der Bar Winkelried an der Spannerstrasse in Frauenfeld aus. Damit endet eine Ära, jene der ältesten Wirtin der Kantonshauptstadt, die ihre Stammgäste vor dem Wechsel in den «Winkelried» Ende der 80er-Jahre schon im «Gampiross» und in der «Schlossmühle» empfing. Die 83-Jährige sagt:

«Ich habe nur gute Erinnerungen.»

Trotz anflehender Stammgästen kann sie sich allerdings nicht vorstellen, weiter zu wirten.

Ein Blick in Leuteneggers Gästebuch zeigt, welch illustre Gäste sie schon bediente, darunter befinden sich etwa alt Bundesrat Kurt Furgler, Schlagersängerin Paola Felix oder TV-Moderator Beni Thurnheer. Der Kanton Thurgau hat die erneute Abgabe des «Winkelried» im Baurecht öffentlich ausgeschrieben. Das Verfahren läuft, das letzte Wort hat der Regierungsrat. (sko)

Mittwoch, 16. Februar, 10:34 Uhr

3,45 Millionen Franken kostet die Sanierung der Poststrasse in Bischofszell

Die Poststrasse in Bischofszell wird saniert. Hier ist der Abschnitt zwischen Hechtplatz und Bahnhofkreisel zu sehen. Bild: Reto Martin

Wer ab Mitte Mai auf der Bischofszeller Poststrasse unterwegs ist, muss bis Jahresende mit Behinderungen rechnen. Der Kanton nimmt dieses Jahr die Sanierung der Ost-West-Transitachse in Angriff. Es wird mit Kosten von 3,45 Millionen Franken gerechnet, wovon die Stadt Bischofszell einen Drittel übernehmen muss. (st)

Mittwoch, 16. Februar, 09:20 Uhr

Dominik Diezi übernimmt Carmen Haags Departement

Regierungspräsidentin Monika Knill gratuliert Dominik Diezi zu seiner Wahl als Regierungsrat des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

Nach der Ersatzwahl am vergangenen Sonntag, 13. Februar, hat sich der Regierungsrat des Kantons Thurgau neu konstituiert. In einer Medienmitteilung heisst es, dass alle bisherigen Mitglieder des Regierungsrates ihre Departemente behalten. «Der neu gewählte Regierungsrat Dominik Diezi (Die Mitte) übernimmt per 1. Juni 2022 das frei werdende Departement für Bau und Umwelt.»

Ende Mai verlässt Carmen Haag (Die Mitte) nach acht Jahren den Thurgauer Regierungsrat. Die bisherigen Mitglieder des Regierungsrats behalten ihre Departemente: Monika Knill (SVP) das Departement für Erziehung und Kultur, Cornelia Komposch (SP) das Departement für Justiz und Sicherheit, Walter Schönholzer (FDP) das Departement für Inneres und Volkswirtschaft sowie Urs Martin (SVP) das Departement für Finanzen und Soziales. (red)

Mittwoch, 16. Februar, 6:50 Uhr

Thurgauerin des Tages: Regula Caviezel

Regula Caviezel ist auf einem Bauernhof in der Nähe von Frauenfeld aufgewachsen. Die Liebe verschlug sie ins Bündnerland. Bild: PD

Regula Caviezel hat kürzlich ihren zweiten Roman veröffentlicht. Die 70-jährige gebürtige Thurgauerin wäre jetzt eigentlich viel unterwegs, um das Werk «Blutweiderich» vorzustellen, berichtet sie der «Bauern Zeitung». Wegen der Pandemie sei dies jetzt aber nicht möglich. Nach einem Unfall vor 20 Jahren musste die Bündner Bergbäuerin viel Zeit im Liegen verbringen. Sie hat in dieser Phase begonnen zu schreiben, was zu einer regelmässigen Tätigkeit geworden ist. Sie sitzt seitdem gerne vormittags in der Stube. «Das Schreiben ist ein Geschenk. Vor allem, wenn es fliesst und sich die Texte von alleine entwickeln», erzählt sie.

Eine wichtige Inspirationsquelle ist für sie die Natur, speziell ihr Kräutergarten. Dort findet sie immer wieder Inspirationen wie eine Wildstaude mit dunkelrosa Blüten, die in ihrem neuen Buch eine wichtige Rolle spielt. (olj)

Dienstag, 15. Februar, 18:00 Uhr

Wein und Blumen zum Hundertsten

Am Dienstagnachmittag erhielten die Michels Besuch von Gemeindeschreiberin Cornelia Fäh und Gemeindepräsident Daniel Kirchmeier. Sie schenkten ihm einen Blumenstrauss und einen Karton Wein. Bild: Olaf Kühne

«Wir ergänzen uns gut», sagt Hans Michel und lacht verschmitzt. «Ich sehe noch gut, dafür hört meine Frau Elsa besser.» Eine Aussage, die keine selbstverständlich ist. Feierte doch der Thundorfer auf dem Friedberg, seit Geburt seine Heimat, am 9. Februar seinen 100 Geburtstag. Auch Elsa Michel darf bereits auf 93 Jahre zurückblicken.

Sieben Kinder haben die Michels, zwölf Enkel und vier Urenkel. Seine Geburtstagsgesellschaft war indes weit umfangreicher. Alphornbläser kamen, Jodler und Musikgesellschaft, auch Pfarrer und Hausarzt machten ihm ihre Aufwartung. Besonders gefreut habe Michel, dass ihm nicht nur im Radio gratuliert worden sei, sondern dabei auch das Thurgauer Lied lief. Der nächste Termin steht schon bald vor der Türe: Am 6. Mai feiern die beiden ihren 70. Hochzeitstag.

Dienstag, 15. Februar, 17:30 Uhr

Mann gerät wegen Parkplatzbelegung in Rage

Anscheinend wurde bei dem 74-Jährigen ein erhöhter Alkoholspiegel festgestellt. Bild: Pius Amrein

Offenbar brachte die Parksituation einen 74-Jährigen am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Strasse «Riedlepark» derart in Rage, dass er nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen muss. Das schreibt das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Medienmitteilung. Er sei mit einem 43-Jährigen und einer 20-Jährigen in Streit geraten, habe beide mit ausländerfeindlichen Äusserungen beleidigt und mit einem Kennzeichenschild auf deren Wagen einschlagen wollen. Als sein Gegenüber ihn davon abhielt, versuchte er Zeugenaussagen zufolge, den 43-Jährigen zu beissen.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem 74 Jahre alten Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, steht weiter in der Mitteilung. (red)

Dienstag, 15. Februar, 16:57 Uhr

Ein halbes Jahrhundert schauen sie in den Sternenhimmel

Vorführung unter der Kuppe des Planetariums. Bild: Tobias Garcia

Gleich drei Jubiläen feiert heuer das Bodensee Planetarium und Sternwarte in Kreuzlingen. Am 8. Januar 1972 gründete eine Gruppe von «Astroamateuren» die Astronomische Vereinigung Kreuzlingen (AVK). Kurze Zeit später, am 28. Februar 2972, folgte die Unterzeichnung der Stiftungsurkunde der «Stiftung Sternwarte». Beides mit dem Ziel des Bau eines Observatoriums, welches im Oktober 1976 in Betrieb genommen werden konnte. Es sollte schon damals und das macht es auch heute, der Schuljugend und der Öffentlichkeit die Faszination und Wissenschaft der Himmelskörper näher bringen. Fast genau vor zwanzig Jahren, kam zur Sternwarte das Planetarium hinzu. In der grossen Kuppel fand am 6. Februar 2002 die erste Vorführung statt.

Bild: Gerhart Lehmann und Bruno Leitz beim Teleskop in der Sternwarte. Bild: Tobias Garcia

Bruno Leitz, Präsident der AVK mit rund 270 Mitgliedern, die mit grossem Engagement und Einsatz Sternwarte und Planetarium betreiben, beschreibt die Begeisterung der Hobbyastronomen so: «Es ist eine gute Möglichkeit dem Alltag zu entfliehen und der Blick in die Sterne zeigt einem immer wieder, wie klein und unbedeutend man hier unten ist.» Die Faszination sei ansteckend, sagt Gerhart Lehmann, der sich selber als Urgestein der Institution bezeichnet. «Wenn die Zuschauer der Programme sich von der Freude anstecken lassen, wenn sie danach Applaus spenden, dann sei das sehr befriedigend.» (ubr)

Dienstag, 15. Februar, 16:27 Uhr

Ein grosses Ärgernis

Der Platz von oben fotografiert. Bild: Olaf Kühne

Immer wieder stellen Autofahrer ihr Fahrzeug in Frauenfeld auf dem Platz zwischen Einkaufszentrum Schlosspark und UBS ab. Zwar ist ein Parkverbot signalisiert. Aber Bussen werden keine verteilt. Die Stadt Frauenfeld hat keine Handhabe zu reagieren, weil es sich um privaten Grund handelt. Coop will nun aber eine gerichtliche Verfügung beantragen, um fortan Parkbussen verteilen zu können. (ma)

Dienstag, 15. Februar, 15:54 Uhr

Operette Sirnach sehr zufrieden mit Ticketverkauf

Judith Bach spielt die Berliner Fabrikantin Wilhelmine Giesecke. Bild: Olaf Kühne

Acht Mal konnte die Operette Sirnach ihr neues Stück «Im weissen Rössel» bereits aufführen. Die drei Aufführungen des vergangenen Wochenendes waren gar ausverkauft. «Es läuft hervorragend», sagt Gesamtleiter Otto Noger. Man denke denn auch bereits über eine oder zwei Zusatzvorstellungen nach. Bis zur Dernière am 2. April sind derzeit noch 15 Vorstellungen vorgesehen. (kuo)

Dienstag, 15. Februar, 13:56 Uhr

Diezi-Nachfolge in Arbon: Es kommt mindestens zu einem Dreikampf

Didi Feuerle bei der Wahlfeier für den neuen Regierungsrat Dominik Diezi. Laut einer Mitteilung der grünen Partei möchte der Vizestadtpräsident nicht für Diezis Nachfolge kandidieren. Bild: Reto Martin

René Walther (FDP). Bild: PD

Die Arbonerinnen und Arboner werden am 15. Mai eine breite Auswahl an Kandidaten fürs Stadtpräsidium haben. Der Münsterlinger Gemeindepräsident René Walther (FDP) hat bereits am 23. Februar bekannt gegeben, dass er ins Rennen steigt. Jetzt wirft auch der Arboner Pfarrer Harry Ratheiser (Mitte) seinen Hut in den Ring. Und das Duo wird nicht alleine bleiben.

Harry Ratheiser (Mitte). Bild: PD

Die SVP will ebenfalls ein Wort bei der Nachfolge von Dominik Diezi (Mitte) mitreden. Die Partei werde am Donnerstag kommunizieren, wen sie in den Wahlkampf schicke, sagt Parteipräsident Koni Brühwiler. Die Grünen haben niemanden gefunden. Auch Vize-Stadtpräsident Didi Feuerle, der sich eine Kandidatur überlegt hat, steht nicht zur Verfügung, heisst es in einer Mitteilung der Partei. Er könne seine berufliche Erfahrung am optimalsten im Ressort Bau und Umwelt einbringen. «Ein weiterer Grund für den Verzicht seiner Kandidatur ist, dass er seine vor 24 Jahren aufgebaute Schreinerei nicht aufgeben möchte.»

Offen ist die Ausgangslage bei der SP. Eine Findungskommission hat die Stelle offiziell ausgeschrieben. Interessierte können sich bis Ende Februar bei ihr bewerben. Am 13. April ist eine Podiumsdiskussion mit allen Kandidierenden vorgesehen. (mso)

Dienstag, 15. Februar, 13:15 Uhr

Thurgauer erneut erfolgreich im Engadin

Gewinner Team CC Thurgau 3 mit Skip Martin Dihrik, Jakob Mark, Lou Bastin und Dani Keller Bild: PD

Gleich mit vier Teams sind die Thurgauer dieses Jahr zum 124. Jackson Cup nach St. Moritz gereist. Nachdem die Edition 123 des Cups covidbedingt nicht ausgetragen wurde, sind die Teams vom CC Thurgau zur Verteidigung ihres Sieges von 2020 angetreten. Bei besten Bedingungen und traumhaftem Wetter hätten sich 24 Teams über 2 Tage auf 12 Rinks duelliert, schreiben die Veranstalter in ihrer Medienmitteilung. Das Team Thurgau 3 kämpfte sich bis an die Spitze. Im letzten Spiel gegen Team Tschappina Jäger gelang dem Thurgauer Martin Dihrik der entscheidende Stein und so verhalf er seinem Team das Blatt zu wenden und den Cup zu gewinnen. Die weiteren Teams aus Weinfelden haben die Plätze 10, 19 und 21 erreicht. (red)

Dienstag, 15. Februar, 11:24 Uhr

Alles anzeigen

Daniela und Priska Müller (Jg. 1966 bzw. 1964) wuchsen in Oberaach und Riedt bei Erlen auf. Die alte Studioaufnahme entstand etwa im Jahr 1967. Daniela Müller liess sich zur kaufmännischen Angestellten ausbilden und ist heute als Projektmanagerin tätig. Sie lebt in Illhart und ist Gemeinderätin in Wigoltingen. Priska Müller ist in Uttwil zuhause, führt in Amriswil eine psychotherapeutische Praxis und arbeitet zusätzlich als Fachfrau Psychiatrie. Nebenberuflich betätigt sie sich als Steinbildhauerin.

Dienstag, 15. Februar, 10:45 Uhr

Offener Brief und Blumen für Knill

Der Anlass fand vor dem Regierungsgebäude in Frauenfeld statt. Bild: PD

Das Aktionsbündnis Ostschweiz hat am Montag um 8 Uhr Regierungspräsidentin Monika Knill einen offenen Brief und einen Blumenstrauss übergeben, wie SVP-Kantonsrat Oliver Martin mitteilt. Das Aktionsbündnis dankt Knill für die Aufhebung der Maskenpflicht in der Sekundarschule und fordert die Thurgauer Regierung auf, nun sämtliche Massnahmen aufzuheben. An ihre Stelle sollen freiwillige eigenverantwortliche Massnahmen treten. Verzichtet werden soll unter anderem auf sämtliche Coronatests an den Schulen. Bei Impfungen von Kindern von Eltern mit geteiltem Sorgerecht sollen beide Elternteile ihre Zustimmung geben müssen.

Gemäss dem beigelegten Foto nahmen rund 60 Personen an dem Anlass vor dem Regierungsgebäude in Frauenfeld teil. Das Aktionsbündnis vertritt nach eigener Darstellung mehrere tausend Bürger. Domiziliert ist es beim Roggwiler Unternehmer Karl Müller. (wu)

Dienstag, 15. Februar, 7:30 Uhr

Thurgauerin des Tages: Selina Schildknecht sang zuletzt im Presswerk Arbon

Selina Schildknecht singt auf Anfrage auch auf privaten Events wie Hochzeiten oder Geburtstagen. Bild: PD

«Ich kann mehr Emotionen in meinen Gesang legen, wenn ich über etwas singe, das mich selbst beschäftigt. Meine Songs haben Bezug zu meinem Leben und meinen Gefühlen», sagt die Hagenwilerin Selina Schildknecht auf «thurgaukultur.ch». Sie war vergangene Woche im Presswerk Arbon zu Gast.

Während sich die Bar um die Getränke kümmerte, lieferte die 22-Jährige mit ihrer akustischen Gitarre den zweiten Teil des Eventkonzepts von «Sing & Gin». Neben Covers von Johnny Cash und Oasis, spielte Schildknecht auch selbst geschriebene Lieder.

«Lange dachte ich, ich möchte die Musik nur als Hobby neben meinem Pflegeberuf ausüben. Mittlerweile denke ich aber darüber nach, beides nebeneinander zu machen.»

Mit diesem Traum könnte es vielleicht klappen, denn dies war nicht der erste Auftritt vor Publikum für die Newcomerin. Im Oktober stand sie bei der SRF-Show «Stadt Land Talent» ebenfalls bereits auf der Bühne. (aye)

Montag, 14. Februar, 18:32 Uhr

Neuer Badesteg in Kreuzlingen nimmt Form an

Mithilfe des Kranz werden die Stahlpfähle für den Badesteg in den Boden gerammt. Bild: Tobias Garcia

(rha) Ab Ende April soll es in Kreuzlingen einen barrierefreien Zugang zum Bodensee geben. Die Bauarbeiten für den neuen Badesteg unterhalb des Schwimmbads Hörnli sind in vollem Gange. Aktuell werden die 32 Stahlpfähle über zehn Meter tief in den Boden gerammt. Geplant ist ein rund 80 Meter langer und 2,5 Meter breiter Steg an dessen Ende sich eine rund 63 Quadratmeter grosse Plattform befinden soll. Von dort sollen die Schwimmerinnen und Schwimmer einerseits über eine Treppe und andererseits über einen Treppenlift ins Wasser gelangen. Ruedi Wolfender, Abteilungsleiter im städtischen Departement Gesellschaft und Mitglied der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli, sagt:

«Auf Schweizer Seite wird es der erste Steg sein, der den barrierefreien Zugang zum See über einen Treppenlift ermöglicht. Das ist wegweisend.»

Die Kosten für das Projekt von 850’000 Franken trägt die Stadt.

Montag, 14. Februar, 17:58 Uhr

Dritte Etappe des Neubaus Radweg Thundorf-Halingen startet

(red) Die Bauarbeiten Radweg Thundorf-Halingen gehen am Montag, 28. Februar, in die dritte Etappe. Darüber informiert der Kanton. Bei guter Witterung sollen die Bauarbeiten voraussichtlich bis Freitag, 27. Mai, dauern. Der 680 Meter lange Abschnitt führt vom Sekundarschulhaus «Buck» entlang der Kantonsstrasse K35 und schliesst im Bereich des Knotens Thundorfer-/Freudenbergstrasse an den bestehenden Radweg an.

Alle Bauarbeiten werden im Normalfall unter Verkehr mit einer Lichtsignalregelung ausgeführt. Gegen Ende der Bauzeit muss infolge Deckbelagsarbeiten die Underrietstrasse für zirka zwei Tage komplett gesperrt werden. Dafür bittet das Tiefbauamt um Verständnis.

Montag, 14. Februar, 16:05 Uhr

«Roadtrip mit Lasergirl und Beyoncé»: Die Uraufführung im Theater Konstanz

Abeena Prempeh spielt Emeraude, das «Lasergirl». Bild: Bjørn Jansen

(red) Das Theater Konstanz zeigt den Jugendroman «Roadtrip mit Lasergirl und Beyoncé» des niederländischen Autors Tjibbe Veldkamp. Am Samstag, 12. Februar, wurde die Theaterfassung (erstellt von Regisseurin Franziska Autzen und Dramaturgin Hanna Stollmeyer) uraufgeführt. Autzen und Stollmeyer belassen die Handlung in den Niederlanden und in Belgien, ziehen Stoff und Figuren nicht krampfhaft in die Region. Und sie machen daraus ein Zwei-Personen-Stück (für Jugendliche ab 12).

Montag, 14. Februar, 15:49 Uhr

Tägerschen: E-Bike-Fahrer prallt mit Fussgänger zusammen

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall in Tägerschen haben sich am Montag ein E-Bike-Fahrer und ein Fussgänger verletzt. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 19-jährige E-Bike-Fahrer kurz vor

6.15 Uhr auf der Münchwilerstrasse in Richtung Bahnhof unterwegs und kollidierte aus noch unbekannten Gründen mit einem 52-jährigen Fussgänger, der in dieselber Richtung unterwegs war. Während Letzterer nur leichte Blessuren davongetragen hat, musste der E-Bike-Fahrer vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Montag, 14. Februar, 14:37 Uhr

Konstanz: Glasscheibe einer Telefonzelle zerschlagen – Polizei ermittelt

(red) In der Nacht auf Sonntag ist es auf der Unteren Laube in Konstanz zu einer mutwilligen Beschädigung einer Telefonzelle gekommen. Ein Unbekannter zerstörte die Glasscheibe und verursachte einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Randalierer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Konstanz zu melden.

Montag, 14. Februar, 13:25 Uhr

Manuela Mazenauer erzählt ihre Geschichte als typischste Hüttwilerin

(red) «An der Ruine und den Seen kann ich mich gar nicht sattsehen.» Das sagt Manuela Mazenauer, die bis auf einen kurzen Abstecher ihr ganzes Leben in Hüttwilen verbracht hat. Die 54-Jährige wohnt in unmittelbarer Nähe zur Ruine Helfenberg, ihrem ganz persönlichen Kraftort in der Gemeinde mit knapp 1800 Einwohnerinnen und Einwohnern inmitten des Seebachtals. Mazenauer sagt:

«Mir war schon immer bewusst, welches Privileg ich habe, sobald ich einen Fuss vor meine Tür setze.»

Manuela Mazenauer geniesst Sonnenstrahlen bei der Ruine Helfenberg, unweit ihres Wohnortes. Bild: Tobias Garcia

Montag, 14. Februar, 11:49 Uhr

Ur-Kreuzlingerin Anita Neuweiler-Hediger feiert ihren 100. Geburtstag

Geburtstagskind Anita Neuweiler-Hediger mit Stadtpräsident Thomas Niederberger und ihrem Sohn Jörg. Bild: PD

(red) Anita Neuweiler-Hediger ist eine Ur-Kreuzlingerin im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wurde am 14. Februar 1922 in Kreuzlingen geboren und absolvierte dort ihre Schulzeit. Bis zu ihrer Heirat im Jahr 1945 arbeitete sie während sieben Jahren im Lehrinstitut Onken. Dann kamen drei Kinder zur Welt, zwei Töchter und ein Sohn, bevor sie im Jahr 1967 wieder in den Beruf einstieg und bis 1985 im Steueramt Kreuzlingen arbeitete. Stadtpräsident Thomas Niederberger gratulierte der bezaubernden und humorvollen Jubilarin im Namen des Stadtrats ganz herzlich zu ihrem 100. Geburtstag.

Montag, 14. Februar, 11:01 Uhr

Mysteriöser Schuss in Frauenfeld: Mehrere Zeugen haben sich gemeldet

Vor diesem Block hat sich der 38-Jährige am Donnerstag aufgehalten, als er von der Kugel getroffen wurde. Bild: Aylin Erol

(aye) Am helllichten Tag und mitten im Wohnquartier wurde vergangenen Donnerstag kurz nach 16 Uhr ein 38-Jähriger Mann in Frauenfeld angeschossen. Er befand sich mit einem Bekannten und seinen zwei Kindern vor dem Hauseingang einer Liegenschaft in der Scheuchenstrasse 42, als er plötzlich einen Schmerz im Unterleib spürte. Weil der Angeschossene und seine Begleitung jedoch keinen Knall gehört hatten, bemerkte erst ein Arzt, dass der Mann von einer Kugel getroffen worden war.

Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen im mysteriösen Fall auf. Die operativ entfernte Kugel wanderte direkt zur Kantonspolizei Thurgau. Diese weiss noch nicht, welcher Waffentyp den Schuss abgegeben haben muss. Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, sagt auf Anfrage:

«Wir ermittelt noch immer in alle Richtungen.»

Der Zeugenaufruf habe schon Früchte getragen: «Drei Personen haben sich schon bei uns gemeldet», sagt Meili.

Montag, 14. Februar, 10:43 Uhr

Viele Geschäfte ziehen weg: Die Aadorfer Bahnhofstrasse ist im Wandel

Es liegt nicht am Lädelisterben: Der Aadorfer Gewerbeverbandspräsident hat eine andere Theorie für die vermehrten Wegzüge an der Bahnhofstrasse. Bild: Kurt Lichtensteiger

(red) Mit der Sanierung der Bahnhofstrasse soll alles besser werden. Nicht nur ungünstige und gefährliche Verkehrssituationen sollen entfallen. Die Einkaufsmeile soll vor allem attraktiver werden für den Detailhandel. An mangelnder Frequenz soll es nämlich nicht liegen, dass immer mehr Geschäfte wegziehen. Das sagt zumindest Paul Lüthi, Präsident des Gewerbeverbandes Aadorf (GVA). Vielmehr soll der Zufall schuld sein an der Häufung der Zu- und Wegzüge. Lüthi ist überzeugt:

«Aadorf wird sich im Dreieck Wil-Frauenfeld-Winterthur als regionales Einkaufszentrum zu behaupten wissen und weiterhin eine Rolle spielen.»

Dies unter der Voraussetzung, dass Aadorf im Zuge der Sanierung auch das Entwicklungspotenzial der Bahnhofstrasse voll auszunutzen weiss.

Montag, 14. Februar, 09:32 Uhr

Thurgauerin des Tages: Heidi Diethelm Gerber hat lange Tage

«Es gibt vielleicht kurze Momente, wo ich gerne selber wieder als Athletin unterwegs wäre. Doch meine neue Aufgabe lässt mir nicht viel Zeit, mich in diesen Gedanken zu verlieren.»

Heidi Diethelm Gerber gewann 2016 als erste Frau für die Schweiz eine Olympia-Medaille im Schiesssport. Bild: PD

Das sagt Heidi Diethelm Gerber zur «Frauenfelder Woche». Mit der Sportpistole sorgte die Märstetterin an den Olympischen Spielen 2016 für Hochgefühle. Die Olympia-Bronze-Gewinnerin war die erste Frau, die für die Schweiz im Schiesssport eine Olympia-Medaille holte.

Im vergangenen Jahr beendete Diethelm Gerber ihre eigene Sportkarriere allerdings. Nun gibt sie ihre Erfahrungen im Nationalen Leistungszentrum in Biel an junge Sportschützinnen und -schützen weiter. Dort sind ihre Tage lang. Von 6.50 Uhr bis 21 Uhr ist sie mit dem Schiesssportnachwuchs beschäftigt. Neben dem Trainieren findet die Schützin jedoch immer noch Zeit, um als Botschafterin für das 71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023 in Frauenfeld zu fungieren. Und, um am Ostschweizer Final in Weinfelden vor zwei Wochen das Pistolenschiessen zu gewinnen. (aye)

Sonntag, 13. Februar, 16:00 Uhr

Mann aus Bodensee gerettet

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau haben am Sonntag in Altnau einen verunfallten Stand-Up-Paddler aus dem Wasser gerettet. Kurz vor 11.15 Uhr meldete eine aufmerksame Auskunftsperson, dass beim Kursschiff-Steg in Altnau ein Mann im Wasser treibe und um Hilfe rufe. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau, die wenig später vor Ort war, konnte den Mann mit einem Rettungsring aus dem Wasser bergen.

Ein Mann musste aus dem Bodensee gerettet werden. Bild: Kapo TG

Der 66-Jährige war stark unterkühlt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass der Mann von seinem Stand-Up-Paddle ins Wasser gefallen war und sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wasser retten konnte. (kapo)

Sonntag, 13. Februar, 12:46 Uhr

Kontrolle übers Fahrzeug verloren

Bei einem Selbstunfall verletzte sich ein Motorradfahrer Bild: Kapo TG

Ein Motorradfahrer wurde am Samstag bei einem Selbstunfall in Frauenfeld verletzt. Der 55-jährige Motorradfahrer war gegen 19.30 Uhr auf der Pflanzengartenstrasse in Richtung Gerlikonerstrasse unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. (kapo)

Freitag, 11. Februar, 17:45 Uhr

Historisches zur Armbrust vor dem Eidgenössischen im Thurgau

Vom 7. bis zum 17. Juli findet in Neuwilen das Eidgenössische Armbrustschützenfest statt. Die Vorbereitungen für das EASF 2022 laufen auf Hochtouren. Rund 1000 aktive Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz werden im Kemmental erwartet. Zur Einstimmung will das OK die Geschichte der Armbrust näher bringen.

Abbildung eines Armbrustschützen aus der Antike. Bild: PD

Die Waffe, mit der Wilhelm Tell den Apfel auf dem Kopf seines Sohnes getroffen haben soll, und mit welcher er anschliessend den verhassten Landvogt Gessler in der hohlen Gasse erschossen hat, sei aber keine Schweizer Erfindung. Im antiken Griechenland ist seit dem 5. Jahrhundert vor Christus eine Urform der Armbrust bezeugt. Ein militärischer Einsatz der Armbrust durch römische Soldaten ist wahrscheinlich. Auch von der chinesischen Mauer soll schon mit dieser Waffe auf Reiterhorden geschossen worden sein. Im 15. und 16. Jahrhundert, mit Aufkommen der Feuerwaffen, wurde die Armbrust als Kriegswaffe eliminiert, für die Jagd fand sie aber weiter Verwendung.

Eine heutige Match-Armbrust. Bild:PD

Die damals schon zahlreich vorhandenen Armbrustschützenvereine gründeten 1888 aus dem Ostschweizer Armbrustschützenverband den Eidgenössischen Armbrustschützenverband (EASV). Das Gewicht einer heutigen Matchwaffe auf 10 Meter-Distanz beträgt 6 Kilo, das Gewicht der 30 Meter-Armbrust beträgt 7 bis 10 Kilo. Das Präzisions-Sportgerät ermöglicht jedem Schützen gute Resultate zu erzielen. Regelmässiges Training sei jedoch unabdingbar. (red)

Freitag, 11. Februar, 16:00 Uhr

Neues Personal für Kunst und Kultur

«Die Couch» im Bellevue-Arel: Ein Siegerprojekt eines Wettbewerbs für Kunst im öffentlichen Raum der Kreuzlinger Kunstkommission. Bild: Thomas Meier-Löpfe

Rückwirkend per 1. Januar 2022 wählte der Kreuzlinger Stadtrat Karin Dammann zum neuen Mitglied der Kunstkommission. Sie ersetzt den Kreuzlinger Architekt Fabio Frison. Er war seit 2016 Mitglied der Kunstkommission, wie es heisst. Karin Dammann studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Unternehmensplanung und ist seit 1996 mit eigenen Beraterfirmen selbstständig. Sie ist selbst Kunstsammlerin mit Schwerpunkt «Outsider Art» und lebt und arbeitet in Tägerwilen.

Ebenfalls ein neues Mitglied wählte die Stadtregierung per 1. März in die Kulturkommission. Nico Jenni vertrat bis anhin die junge Generation. Aus zeitlichen Gründen gab der Student der Kunsthochschule Basel seinen Rücktritt aus der Kulturkommission bekannt. Auf Empfehlung der Schulleitung der Kantonsschule Kreuzlingen rückt für ihn Elisa Teutsch (Jahrgang 2004) nach. Sie ist in Kreuzlingen geboren und in Ermatingen aufgewachsen. Derzeit besucht sie die Kantonsschule Kreuzlingen und beschäftigt sich auch in ihrer Freizeit intensiv mit Kultur und Kunst und ist bereit, in der Kulturkommission mitzuarbeiten und die junge Generation zu vertreten. (red)

Freitag, 11. Dezember, 14:55 Uhr

Schüler:innen für einmal auch Lehrer:innen

Am 10. Februar übernehmen die Kantischülerinnen und -schüler das Ruder. Lehrpersonen, Mitarbeitende, Schulleitung befinden sich in einer Retraite. Bild: Michel Canonica

Die Lehrpersonen der Kanti Romanshorn waren am Donnerstag auf Fortbildung. Für einmal haben deshalb die Schülerinnen und Schüler das Zepter übernommen. Das lief gut ab, aber nicht reibungslos, wie eine Reportage zeigt. (luh)

Freitag, 11. Februar, 14:15 Uhr

Motion will Baumbestand erhöhen und schützen

Bäume in der Stadt sollen laut Motion geschützt werden. Bild: Donato Caspari

Die Thurgauer Regierung lehnt eine Motion ab, welche gesetzliche Grundlagen für den Schutz und die Erhöhung des Baumbestands im Siedlungsraum verlangt. Eingereicht haben den Vorstoss die Kantonsräte Toni Kappeler (Grüne, Münchwilen), Dominik Diezi (Mitte, Arbon) und Anders Stokholm (FDP, Frauenfeld). Unter anderem sollen die Gemeinden verpflichtet werden, einen kommunalen Baumkataster zu erstellen und Zielsetzungen für einen minimalen Baumbestand zu formulieren. Die Kantonsregierung verweist in ihrer Antwort darauf, dass schon heute genügend Rechtsgrundlagen bestünden, um dem Anliegen der Motion zum Durchbruch zu verhelfen. In einer Stellungnahme hat auch der Gemeindeverband den Aufwand als unverhältnismässig kritisiert. Motionär Toni Kappeler ist über die Antwort enttäuscht. Die Regierung verweise lediglich auf Grundsätze und Möglichkeiten, «wir aber wollen einen Gesetzesartikel, der verbindlich ist». Das letzte Wort hat das Kantonsparlament. (ck)

Freitag, 11. Februar, 13:25 Uhr

Sirnach: Selbstunfall auf Autobahn - Normalspur eine Stunde gesperrt

Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

(kapo) Eine Autofahrerin verursachte am Freitagmorgen auf der Autobahn A1 bei Sirnach einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand, die Normalspur musste für rund eine Stunde gesperrt werden.

Eine 26-jährige Autofahrerin war kurz vor 7.45 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das Fahrzeug schleuderte danach über die Fahrbahnen und kollidierte rechts mit der Leitplanke, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. Während der Unfallaufnahme musste die Normalspur für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Kantonspolizei Thurgau klärt die Unfallursache ab.

Freitag, 11. Februar, 13:34 Uhr

Aufhebung der Maskentragpflicht für die Sekundarstufe I

ab 14. Februar 2022

(red) Die Maskentragpflicht für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I wird ab Montag, 14. Februar 2022 aufgehoben. Dies ist dem aktuellen Newsletter des kantonalen Amtes für Volksschule des Kantons Thurgau zu entnehmen. Das freiwillige Tragen einer Schutzmaske sei weiterhin möglich. Für alle anderen Personen geltet in Innenräumen gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage weiterhin eine Maskentragpflicht. Die Maskentragpflicht an der Sekundarstufe II gelte bis zur Aufhebung durch den Bundesrat weiter.

Freitag, 11. Februar, 11:56 Uhr

Handgefertigte Schnapsbrennerei auf Rädern steht nun in Amlikon-Bissegg

Max Zahnd vor seiner Schnapsbrennerei beim Restaurant Friedberg, Hansmartin Keller hilft ihm beim Brennen. Bild: Benjamin Manser

(rob) Auf dem Hof von Winzer Max Zahnd direkt neben dem Restaurant Friedberg in Amlikon gibt es eine Neuheit zu bewundern. Eine handgefertigte Schnapsbrennerei auf Rädern. Diese übernimmt Zahnd von Paul Geisser, dem letzten Schnapsbrenner auf Stör im Thurgau. Der Winzer ist sichtlich stolz auf seine neueste Errungenschaft und sagt:

«Ich schaue mich schon seit Jahren nach einer eigenen Brennerei um. Dass ich jetzt dieses Unikat übernehmen darf, macht mir schon Freude.»

Früher hat er seinen Schnaps bei externen Brennereien hergestellt. Nun richtet er die mobile Brennanlage stationär auf seinem Hof ein. «Jetzt kann ich meinen eigenen Schnaps bei mir brennen.»

Freitag, 11. Februar, 11:05 Uhr

Liebessymbol am Steg zur Werdinsel

Passend zum baldigen Valentinstag: Am Steg zur Werdinsel im Rhein bei Eschenz hängt ein Liebesschlössli. Bild: Ernst Hunkeler

Freitag, 11. Februar, 10:38 Uhr

In der Thurgauer Wirtschaft setzt sich der Aufschwung fort

Das Thurgauer Wirtschaftsbarometer im Februar 2022. Bild: Screenshot

(red) Die Thurgauer Wirtschaft hat in den letzten Monaten vielerorts weiter an Fahrt gewonnen. Die Erwartungen für die nächsten Monate sind verhalten positiv. Dies geht aus der soeben publizierten Februar-Ausgabe des Thurgauer Wirtschaftsbarometers hervor, wie die Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau mitteilt.

Gemäss dem Thurgauer Wirtschaftsbarometer, der vom Kanton Thurgau, der Thurgauer Kantonalbank, der IHK Thurgau und dem Thurgauer Gewerbeverband getragen wird, hat sich der Aufschwung in der Thurgauer Wirtschaft in den letzten Monaten gefestigt.

Die befragten Thurgauer Industriebetriebe meldeten im Januar 2022 überwiegend eine positive Geschäftslage. Die Produktion zog im Schlussquartal 2021 weiter an, die Produktionskapazitäten wurden ausgebaut. Auch die Exporte stiegen, erreichten jedoch das Vor-Pandemie-Niveau noch nicht. Die Auftragspolster haben erneut zugenommen, Anfang 2022 beurteilten die Betriebe ihren Auftragsbestand so gut wie seit langem nicht mehr. Der Anteil Betriebe, der durch Arbeitskräftemangel in der Produktion gebremst wurde, hat allerdings zugenommen.

Der Thurgauer Arbeitsmarkt erholt sich zusehends von den Auswirkungen der Pandemie. Im Januar 2022 lag die Arbeitslosenquote bei 2,3 Prozent, deutlich niedriger als ein Jahr zuvor (2,9 Prozent).

Thurgauer Wirtschaftsbarometer online: wirtschaftsbarometer.tg.ch

Freitag, 11. Februar, 9:17 Uhr

Bergpickel statt Ski

Skistar Maria Walliser. Bild: Keystone

(oli.) Die ehemalige Olympiasiegerin Maria Walliser aus Mosnang kommt auch nach ihrem sportlichen Rücktritt nicht zu Ruhe. Die 58-Jährige gehörte zur goldenen Ski-Generation und hat zahlreiche Medaillen gewonnen. Nachdem sie in den 1980er-Jahren mehrere Olympiamedaillen ergatterte, ist sie heute immer noch sportlich aktiv. Mittlerweile ist sie Yogalehrerin und leidenschaftliche Bergsteigerin. «Am liebsten verbringe ich Zeit in den Bergen, dies kann gerne 4000 Meter über Meer sein, mit Pickel und Steigeisen», sagte Walliser in der «Coopzeitung». Seit ihre Tochter Siri 1991 mit einer Spina bifida (offener Rücken) geboren wurde, engagiert sie sich für verschiedene Stiftungen für Kindergesundheit. Sie versteigert ausserdem ihren Wein aus dem eigenen Rebberg. Mit dem Erlös unterstützt sie Hilfsprojekte zu Gunsten der Integration und Inklusion von Kindern mit Handicap durch Sport und Bewegung.

Donnerstag, 10. Februar, 16:55 Uhr

Betrüger erbeuten mit Schockanruf fünfstellige Summe

Das Polizeipräsidium Ravensburg meldet einen weiteren Telefonbetrug. Bild: Raphael Rohner

Um einen fünfstelligen Euro-Betrag haben Betrüger am vergangenen Donnerstag einen 58-jährigen Mann gebracht. Das schreibt das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Medienmitteilung. Eine bislang unbekannte Frau habe sich am Telefon gegenüber dem Opfer als Angehörige ausgegeben und in weinerlicher Stimme geschildert, soeben eine Person bei einem Verkehrsunfall getötet zu haben. Ein angeblicher Polizeibeamter habe dem 58-Jährigen in der Folge am Telefon gesagt, dass eine Kaution von 50'000 Euro erforderlich sei, um eine Inhaftierung der Frau abzuwenden, was von einem angeblichen Staatsanwalt bekräftigt worden sei.

Durch geschickte Gesprächsführung hätte die Betrügerbande ihr Opfer dazu gebracht, das Geld in bar abzuheben. Eine Einzahlung sollte den Betrügern zufolge eigentlich bei der Gerichtskasse beim Amtsgericht in Konstanz erfolgen. Da die Gerichtskasse jedoch angeblich aufgrund eines technischen Defekts kein Geld annehmen kann, sei eine Übergabe des Geldes auf einem Parkplatz am Sankt-Stephans-Platz vereinbart worden. Zwischen 15.30 und 15.45 Uhr habe der 58-Jährige das Bargeld schliesslich einer bislang unbekannten Frau auf besagtem Parkplatz übergeben. Als der Mann in der Folge seine Angehörige bei der Polizei habe abholen wollen, sei der Schwindel aufgeflogen. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt wegen Bandenbetrugs. (pd)

Zeugen werden um Hinweise gebeten Die Kriminalpolizei Friedrichshafen bittet etwaige Zeugen der Geldübergabe um Hinweise zu der Unbekannten, die als Mitte 40 bis Mitte 50 Jahre alt und als etwa 165 bis 170 cm gross beschrieben wird. Die Frau soll korpulent sein und schulterlanges hellbraunes glattes Haar mit grauen Strähnen tragen. Bekleidet war die Tatverdächtige mit einem langen braun-grauen Anorak. Sie trug eine OP-Maske und eine Handtasche mit einem Riemen mit Schlangen- oder Krokodilmuster. (pd)

Donnerstag, 10. Februar, 16:05 Uhr

Kuro-Schweinezucht in Oberwil-Dägerlen

Fabio Müllers Schweine leben auf offener Wiese. Bild: Donato Caspari

In Oberwil-Dägerlen leben bei Fabio Müller schwarze Schweine. Die sogenannten Kuros haben das, wovon viele Schweine nur träumen können: Einen grossen Auslauf auf der Wiese und die Betreuung ihrer Besitzer vom Ferkel bis zur Schlachtung und darüber hinaus. Seit 14 Jahren zieht Müller bereits Schweine auf. Ursprünglich hatte er einem befreundeten Brautpaar zwei Ferkel geschenkt, welche er dann mit einem Freund aufzog und zur Schlachtung brachte. Mit der Zeit bekam er immer mehr Anfragen von den Hochzeitsgästen und so entschloss er, noch weitere Ferkel zu kaufen.

«Mit der Zeit sind wir dann stetig gewachsen.»

Das Bedürfnis nach Fleisch, das von glücklichen Tieren stamme, sei von Jahr zu Jahr gestiegen, sagt der ehemalige Produktdesigner. Letztes Jahr habe das von ihm ins Leben gerufene Projekt «Mein Schwein» gut 15 Tonnen Schweinefleisch verkauft. (ber/hol)

Donnerstag, 10. Februar, 14:28 Uhr

Stoffschlange vor dem Eingang des Regierungsgebäudes

Auf einem Baum vor dem Frauenfelder Regierungsgebäude hängt diese Stoffschlange. Bild: Peter Exinger

Wieso hängt die da? Wer hat sie aufgehängt? Und was soll sie eigentlich bedeuten? Diese Fragen stellen sich einem, wenn man den Baum vor dem Eingang des Regierungsgebäudes in Frauenfeld betrachtet. Dort hängt nämlich eine Stoffschlange mit weit aufgerissenem Maul in den Ästen. Darüber, was es mit der Schlange auf sich hat, lässt sich nur spekulieren. (hol)

Donnerstag, 10. Februar, 13:37 Uhr

30-Jähriger unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Der Renault-Fahrer wurde ausserdem ohne gültigen Führerausweis erwischt. Bild: Keystone

Die Polizeibeamte von Singen (D) haben bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend, gegen 20.55 Uhr einen 30-jährigen Schweizer kontrolliert. Da sich während der polizeilichen Massnahmen Anzeichen auf Drogenbeeinflussung des Fahrers ergaben, wurde ein Vortest durchgeführt, welcher den Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln erhärtete. Der 30-Jährige musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Renault-Fahrer keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis besass. Damit muss er sich nicht nur wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (red.)

Donnerstag, 10. Februar, 11:56 Uhr

Unverständnis seitens der Kundinnen und Kunden

Die Gartenwirtschaft im Vordergrund des Bildes muss das «Scharfe Eck» abbrechen. Bild: Christoph Michel

«Auf so eine Schnapsidee kann nur die Stadt kommen. Die gleichen fragen sich, wieso [in der Altstadt] nichts abgeht», schreibt ein Facebook-User unter einen geteilten Leserbrief der «Frauenfelder Woche», in dem sich ein Leser über die Stadt Frauenfeld ärgert, die dem «Scharfen Eck» die Terrassenplätze in der Altstadt wieder wegnehmen möchte. Seit geraumer Zeit können die Gäste in der Gartenwirtschaft sowohl direkt am Haus als auch ennet der gepflasterten Strasse Platz nehmen – gratis. Man habe schauen wollen, ob so die Innenstadt mehr belebt werden könne, sagte Anders Stokholm vor zwei Wochen im Interview.

Das schien geklappt zu haben. Gerade im Sommer erfreuten sich die Plätze am Sämannsbrunnen grosser Beliebtheit. Dass diese jetzt wieder wegkommen sollen, unter der Begründung, dass der Platz für die Stände von Vereinen und Parteien genutzt werden können muss, sorgt für Unverständnis. Auf Facebook laufen die Diskussionen rege. «Das kann ich nun auch nicht verstehen. Ein Nebeneinander geht wunderbar, habe ich schon selbst miterlebt. Als Standbetreuer vereinfacht es sogar meine politische Arbeit», meint ein User. Und ein anderer schreibt:

«Einfach paradox, die Altstadt beleben zu wollen, und dann solche Entscheide zu treffen.»

Stadtpräsident Anders Stokholm reagiert umgehend und kommentiert ausführlich: «Schon 2021 wurde nach Bekanntgabe des Leitfadens von verschiedenen Seiten moniert, dass gewisse Plätze nicht berücksichtigt worden waren oder dass dieser anderen Vorhaben der Stadt wie der Belebung der Altstadt entgegenlaufe. Der Stadtrat hat dies diskutiert und es wurde vereinbart, dass wir die Inputs und Erfahrungen mit dem neuen Leitfaden sammeln und im ersten Halbjahr 2022 dann den Leitfaden auf Grund der Rückmeldungen nochmals diskutieren und allenfalls anpassen.»

Zynische Rückmeldungen wird dies wohl nicht aufhalten. So kommentierte ein User: «Der Stadtrat hat eben selber ein Restaurant mit Steuergeldern gekauft und möchte damit vielleicht keine allzu grosse Konkurrenz im Gastrobereich!» Eine Anspielung auf die Bekanntgabe der Stadt das ehemalige Restaurant Cittadella übernommen zu haben. (aye)

Donnerstag, 10. Februar, 11:42 Uhr

Keine Zertifikatspflicht - dafür Masken

Die Läuferinnen und Läufer starten in zwölf verschiedenen Kategorien und messen sich je nach Alter und Geschlecht über Distanzen zwischen einem und sechs Kilometern. Bild: PD

Nachdem in den vergangenen Monaten einige Laufanlässe abgesagt werden mussten, dürfen sich Laufbegeisterte auf den kommenden Samstag freuen. Doe Jugendverantwortlichen des Turnvereins Eschlikon organisieren am 12. Februar 2022 für den Thurgauer Leichtathletikverband die TG/SH-Crossmeisterschaften, an denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene um den kantonalen Meistertitel laufen können. Auch Eliteathleten des OL-Kaders haben eine Teilnahme geplant, darunter Reto Egger und Lokalmatador Martin Hubmann.

Wie in den vergangenen Jahren wird die Meisterschaft auf der Haflingerwiese durchgeführt. Da der Anlass im Freien stattfindet, besteht für die Teilnahme am Lauf keine Zertifikatspflicht. In der gesamten Veranstaltungszone gilt jedoch eine Maskentragpflicht, mit Ausnahme während des Laufens auf der Strecke. (red.)

Donnerstag, 10. Februar, 10:41 Uhr

Hauptziel von 100'000 Franken jedoch verfehlt

Der Kavallerieverein Egnach ist nach Abschluss des Crowdfundings zuversichtlich gestimmt. Bild: Andri Vöhringer

Um die Finanzierung einer Reithalle mit Sandplatz sicherzustellen, hat der Kavallerieverein Egnach bis Mitte Januar ein Crowdfunding lanciert. Das erklärte Ziel: 100’000 Franken. Diesen Betrag verfehlte der Kavallerieverein mit eingenommenen 38’400 Franken deutlich, die restliche Summe muss er nun durch Sponsoringanfragen decken. Trotzdem sind die Verantwortlichen zufrieden mit der gebotenen Unterstützung. (rfi)

Donnestag, 10. Februar, 09:53 Uhr

1.2 Promille im Blut

Die Polizei suchte den Fahrer auf und nahm eine Atemalkoholprobe. Bild: Severin Bigler

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Mittwochabend in Weinfelden einen Selbstunfall und entfernte sich von der Unfallstelle. Verletzt wurde niemand. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 23-jährige Autofahrer gegen 21 Uhr auf der Felsenstrasse in Richtung Stadtzentrum unterwegs. In der Rechtskurve nach der Unterführung geriet er zu weit nach links und kollidierte dabei mit der Verkehrsinsel. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau konnte den Unfallverursacher am Wohnort antreffen. Weil die Atemalkoholprobe beim Schweizer einen Wert von 0,6 mg/l ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. (red.)

Donnerstag, 10. Februar, 09:13 Uhr

Die Rega musste ausrücken

Beim Sturz von dieser Anlage wurde der Arbeiter mittelschwer verletzt Bild: Kapo TG

Bei einem Arbeitsunfall wurde am Mittwochnachmittag in Wängi ein Mann verletzt. Kurz nach 15.45 Uhr befand sich der Arbeiter auf einer Absauganlage an der Murgstrasse und war mit dem Abbau von Segmenten beschäftigt. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kippte dabei ein Bauteil und der Mann stürzte aus einer Höhe von rund 5 Meter auf den Boden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 58-Jährige mit mittelschweren Verletzungen durch die Rega ins Spital geflogen. (red.)

Donnerstag, 10. Februar, 06:36 Uhr

Co-Moderator Sascha Ruefer als Vorbild

«Es ist fantastisch, dass wir das nun zusammen machen können», schwärmt Sportmoderatorin Annette Fetscherin im Interview mit «TV Star» über Co-Moderator Sascha Ruefer. Zum zweiten Mal steht die Aadorferin mit dem SRF-Kultmoderator vor der Kamera. 2019 erstmals bei der Ski-WM und derzeit täglich in China, um über die Olympischen Winterspiele zu berichten. Fetscherin freut sich über diese Zusammenarbeit. «Sascha war von Anfang an wie ein Mentor für mich», sagt sie. Er gebe ihr konstruktive Kritik. Beanstandet wird Fetscherins Berichterstattung, weil diese unpolitisch sei: Sie berichtet Sportliches, auf die Menschenrechtsverletzungen, die sich tagtäglich in China ereignen, gehe sie nicht ein. Darauf antwortet die 38-Jährige:

«Ich verschliesse meine Augen definitiv nicht vor dem, was in China oder sonst wo auf der Welt passiert – im Gegenteil.»

Es gehöre aber nicht zu ihren Aufgaben, dies zu kommentieren oder zu kritisieren. Fetscherin fügt an: «SRF berichtet in diversen Sendungen durchaus kritisch über Olympia und China.» (aye)

Annette Fetscherin, TV-Moderatorin aus Aadorf. Bild: Andrea Stalder

Mittwoch, 9. Februar, 18:01 Uhr

Bichelseer Ehrenbürger blickt auf sein Olympiagold zurück

Während in Peking die 24. Olympischen Winterspiele laufen, kommen Erinnerungen an Schweizer Erfolge hoch. So auch jener des Bichelseer Ehrenbürgers Hans «Hausi» Leutenegger, der vor 50 Jahren in Sapporo im Viererbob die Goldmedaille gewann. Demütig denkt der 82-Jährige in der SRF-Sendung «Geschichten & Gesichter» zurück an seinen sportlichen Höhepunkt und zugleich eine seiner schwierigsten Phasen. Mit einem gebrochenen und eingegipsten Daumen reiste er damals nach Japan, was ihm nach Olympia fast zum Verhängnis wurde. «Im Spital in Tokyo wäre ich fast gestorben», erinnert sich der Tausendsassa, der sich nebst Olympiasieger auch Schauspieler und Selfmademillionär nennt.

Hans «Hausi» Leutenegger, Tausendsassa. Bild: Donato Caspari

Im Kampf um die begehrten Plätze in den Schweizer Bobs, wofür er zu schwer gewesen sei, habe er drei Wochen lang fast nichts mehr gegessen und vier Kilo abgenommen. Nach dem Olympischen Gold fing er sich eine Lungenentzündung ein und lag zwischenzeitlich mit 40 Grad Fieber fast zwei Wochen in einem Tokyoter Spital. Er habe an unheimlichen Schmerzen gelitten. Zwischenzeitlich wäre er lieber gestorben, gesteht Leutenegger und ergänzt dann ganz lapidar: «Danach konnte ich mich aber gut erholen.» Man merkt’s, lieber «Hausi». (sko)

Mittwoch, 9. Februar, 17:24 Uhr

Jetzt gibt der Regierungsrat der Kritik nach

Laut Preisüberwacher Stefan Meierhans dürfen Strassenverkehrsämter gemäss Verfassung mit den Gebühren nur ihren Aufwand decken, aber keinen Gewinn erzielen. Das Thurgauer Strassenverkehrsamt erzielte aber 2020 bei einem Aufwand von 17,7 Millionen Franken einen Gewinn von 3,5 Millionen Franken. Das entspricht einem Kostendeckungsgrad von 120 Prozent. Der Regierungsrat peilt jetzt 2023 einen Kostendeckungsgrad von 110 Prozent an. Der Ettenhauser Mitte-Kantonsrat Peter Bühler versucht, im Grossen Rat eine Mehrheit für eine weitere Senkung zusammenzubringen. (wu)

Während einer Fahrzeugkontrolle beim Strassenverkehrsamt Thurgau. Bild: Reto Martin

Mittwoch, 9. Februar, 16:34 Uhr

50 Jahre Jugend+Sport – Für einen Tag Lagerfeeling geniessen

Durch den Schnee kurven und den Tag geniessen. Jugend+Sport feiert seinen 50. Geburtstag und zu diesem Anlass bietet das Sportamt Thurgau einen Schneesporttag an, teilt es in einer Mitteilung vom Mittwoch mit. Dieser findet am Samstag, 26. Februar, in Davos statt. Den Teilnehmenden wird für 35 Franken ein attraktives Sportangebot geboten. Die Kinder und Jugendlichen werden durch ausgebildete Leitpersonen von Jugend+Sport betreut. Der Schneesporttag in Davos findet für zwei verschiedene Altersklassen statt. Einmal für die Jüngeren mit Jahrgang 2009 bis 2012 und einmal für die Älteren mit Jahrgang 2005 bist 2008. Als Sportarten werden Skifahren und Snowboard angeboten. Aus organisatorischen Gründen können Anfänger nicht berücksichtigt werden.

Die Reise erfolgt mit einem Reisecar ab Frauenfeld, Weinfelden und Amriswil. Im Preis von 35 Franken sind Reise, Mittagsverpflegung, Schneesport-Abonnement und Unterricht inbegriffen. Die Anmeldung erfolgt beim Sportamt Thurgau, Hanu Fehr, 058 345 60 05, hanu.fehr@tg.ch, oder über das Internet unter www.sportamt.tg.ch.

Kinder und Jugendliche während eines Schneesporttages. Bild: PD

Mittwoch, 9. Februar, 15:27 Uhr

Lieber Aadorf statt Japan oder die USA

Supapitch Laisakul geht in die Kanti Wil. Die 16-jährige Thailänderin hat sich für ein Austauschjahr in der Schweiz entschieden. Das erstaunt, wären doch die Alternativen Japan oder die USA gewesen. Ungewöhnlich ist auch, dass Laisakul nicht etwa in Genf, Luzern oder Zürich untergebracht wurde, sondern eine Gastfamilie im verschlafenen Thurgauer Weiler Stehrenberg gefunden hat. Mittlerweile hat sie die Gastfamilie gewechselt und wohnt in Aadorf. Von ihrem anfänglichen Kulturschock hat sie sich erholt. (kli)

Supapitch Laisakul, Austauschsschülerin aus Thailand. Bild: Kurt Lichtensteiger

Mittwoch, 9. Februar, 14:12 Uhr

Eine Hommage an Holzenstein und all die anderen Dörfer im Dorf

Die Geschichte der Stadt Romanshorn ist auch die Geschichte ihrer 23 Weiler. Das Ortsmuseum widmet ihnen eine Sonderausstellung. Romanshorn ist dank des Hafens und Bahn gross geworden. Wesentlich zur Entwicklung beigetragen haben aber auch die 23 Weiler, die bis heute teilweise ihren dörflichen Charakter gewahrt haben und aus deren Geschichte es viel zu erzählen gibt. In Aach beispielsweise eröffnete Karl Künzler 1964 einen Zoo, der 14 Jahre lang eine Attraktion weit über den Kanton hinaus war. Zeitweise lebten über 200 Tiere dort: Löwen, Panther, Tiger und Katzen, Lamas, Krokodile, Dingos, Bären, Greifvögel und Affen.

Ein Teil der Ausstellungsmacher vor einem Bildschirm, auf dem die wichtigsten Eckdaten der Entwicklung mit Karten und Bildern zu sehen sind. Bild: Markus Schoch

Hueb war bis von 1654 bis zur Eröffnung der Eisenbahn der Verkehrsknotenpunkt der Gemeinde. Die Familie Hausammann betrieb auf dem Gelände des heutigen Restaurant Landhaus eine Pferdewechselstation, in deren Ställen bis zu 50 Tiere standen. Die Hueb ist auch als Ort des Schreckens in die Geschichtsbücher eingegangen. Im August 1912 erschoss Hermann Schwarz sieben Personen und verletzte ebenso viele Menschen schwer.

In Gemmertshausen steht der älteste Betrieb der Stadt – eine Sägerei, deren Ursprünge im Jahr 1486 liegen. Dies und viel mehr erfahren Besucher im Museum am Hafen, das den Weilern eine Sonderausstellung mit rund 400 aktuellen Bildern des Fotoclubs Romanshorn widmet. Zu sehen ist sie vom 12. Februar bis 23. Oktober. (mso)

Mittwoch, 9. Februar, 13:13 Uhr

Zwei Leuchttürme der fünften Jahreszeit am See

Vieles rund um die Fasnacht in der Region war bereits vor Wochen oder Monaten aus dem Kalender gestrichen worden. Zwei Leuchttürme der fünften Jahreszeit im Bezirk Kreuzlingen haben dem Trend zur Absage widerstanden: Das Gaudiloch in Güttingen und die Groppenfasnacht Ermatingen. Sie könnten nun von den bevorstehenden Lockerungen durch den Bundesrat profitieren, müssen dabei aber flexibel bleiben. Die Gaudiloch-Veranstalter planen ihre grossen Maskenbälle am 18. und 19. Februar nach wie vor mit «2G+». «Wir sind aber für jeden Fall bereit», sagt OK-Präsident Christof Rutishauser. «Jede Lockerung vereinfacht es uns natürlich. An null Einschränkungen glaube ich aber nicht.» Auf jeden Fall freut man sich bei den Güttinger Turnern auf das Highlight und mit vielleicht über 1000 Personen Fasnacht zu feiern. Der Ermatinger Obergropp Rico Thurnheer ist gar nicht sonderlich erpicht auf eine massnahmenfreie Groppenfasnacht.

«Wir müssen aufpassen, dass wir nicht überrannt werden, wenn an dem Wochenende Ende März die Sonne scheint.»

Rico Thurnheer, Obergropp Fasnacht Ermatingen. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Der grosse Umzug und die Saalfasnacht seien schon lange abgesagt worden. Auf der neuen Stedi findet dafür am 26. und 27. März der Gropp’n’Walk statt, ein «umgekehrter Umzug» mit 15 stationären Sujets. 3G, inklusive Zertifikatskontrolle, und Maskenpflicht sind Stand heute noch vorgesehen. Beides fällt bis dahin mit einiger Wahrscheinlichkeit weg. Ein paar Guggen mehr und doch noch eine Beizenfasnacht könnte sich Thurnheer dann vorstellen. (ubr)

Ein grosser Groppenumzug findet erst 2024 wieder statt, zum 1300-Jahr-Jubiläum Ermatingens. Bild: Andrea Stalder, (26.3.2017)

Mittwoch, 9. Februar, 11:15 Uhr

Seit 2007 Vorsteher des Ressorts Hochbau

Thomas Bornhauser (FDP) hat an der Sitzung des Stadtrats Weinfelden vom Dienstagabend seinen Rücktritt als Stadtrat von Weinfelden auf Ende Juni bekanntgegeben. Gemäss seinem Rücktrittsschreiben möchte er die Verantwortung abgeben und einer jüngeren Person Platz machen.

Bornhauser wurde 2007 in den Weinfelder Stadtrat gewählt und kümmerte sich stets um sein Ressort Hochbau. Seit 2016 amtet Bornhauser zudem als Vizestadtpräsident hinter Max Vögeli. Über die Nachfolge im Stadtrat werden die Weinfelder Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anlässlich der Ersatzwahl am 15. Mai entscheiden. (red)

Thomas Bornhauser, Stadtrat Weinfelden, FDP, 2007-2022. Bild: Mario Testa

Mittwoch, 9. Februar, 10:41 Uhr

Von der Kanzel in die Kutsche

Das ehemalige Pfarrehepaar Corinne und Thomas Michel-Kundt hat die Seelsorge in der Kirchgemeinde hinter sich gelassen und bietet nun in Frankreich Touristen Ferien mit Pferd und Wagen an. Das Ehepaar war einst auch in der evangelischen Kirchgemeinde Wigoltingen-Raperswilen tätig. Ein Zufall führte dazu, dass die beiden mit ihren Kindern vor ein paar Jahren Ferien in Frankreich mit Pferd und Wagen machten. Die Begeisterung blieb und als die Anfrage kam, das Unternehmen zu übernehmen, sagten sie schliesslich zu. Nun betreiben Sie immer noch Seelsorge, einfach auf eine etwas andere Weise. Thomas Michel-Kundt sagt:

«Oftmals finden die Touristen auf dem Kutschbock ganz unverhofft Frieden, Ruhe, Zufriedenheit und manchmal auch sich selbst.»

Corinne und Thomas Michel-Kundt führen jetzt ein Unternehmen und vermieten Kutschen an Touristen. Bild: Sabine Tschudi

Mittwoch, 9. Februar, 09:35 Uhr

So trainiert die einzige Footballmannschaft im Thurgau

Im Februar ist die Zeit des Super Bowl in den USA, der am kommenden Sonntag über die Bühne geht. Doch auch in der Schweiz ist Football weit verbreitet. Besuch in einem Probetraining mit den Thurgau Grenadiers in Islikon. Headcoach J.C. Williams sagt:

«Ihr müsst schnell sein. Sonst werdet ihr umgehauen.»

Mittwoch, 9. Februar, 06:43 Uhr

Im Thurgau entwickeltes Verschlusssystem

Wer in zwei Jahren Cola direkt aus der PET-Flasche trinkt, könnte dabei etwas an der Nase gekratzt werden, denn die EU hat beschlossen, dass Plastik-Deckel von Einweg-Plastikbehältern an der Flasche fixiert sein müssen. Das Ziel: weniger lose Deckeli, die sich in der Natur verirren. Den Deckel-Produzenten Corvaglia Group in Eschlikon trifft diese neue Regelung ziemlich überraschend. CEO Michael Krüger sagt auf «TVO»:

«Der Entschluss wurde absolut schnell durchgepeitscht. Die Deadline von 2024 klingt weit entfernt. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass in Europa 1700 Abfüllanlagen umgestellt werden müssen, ist das durchaus knapp.»

Michael Krüger ist CEO der Corvaglia Group in Eschlikon, einem der grössten PET-Deckelhersteller der Welt. Zu deren Kunden zählen Coca-Cola, Nestlé und Pepsi. Bild: Reto Martin

Man sei deshalb unter Hochdruck daran, die Verschlüsse weiterzuentwickeln, damit die Deckel beim Trinken möglichst nicht stören. Zeit für Fehler bleibt kaum. In weniger als zwei Jahren muss jede fünfte PET-Flasche auf der Welt das im Thurgau entwickelte Verschlusssystem vorweisen können. Das Unternehmen aus Eschlikon zählt nämlich zu den grössten Deckel-Produzenten der Welt. (aye)

Dienstag, 8. Februar, 17:05 Uhr

Massnahmen für mehr Sicherheit liegen vor

Zwei Gewaltdelikte und mehrere Gruppierungen, die ihre Zeit am Bahnhof verbringen, verunsichern Teile der Weinfelder Bevölkerung. Bild: Mario Testa

Am Weinfelder Bahnhof kam es in der Vergangenheit zu mehreren Vorfällen. Die durch Präsenz von Gruppierungen am Bahnhof und zwei Gewaltdelikten löste Unsicherheitsempfindungen in Teilen der Bevölkerung aus. Die Stadt hat deshalb für 30'000 Franken eine kriminalpräventive Studie in Auftrag gegeben. Deren Resultate liegen nun vor. Der Bericht enthält ein breites Spektrum an konkreten Vorschlägen. Als zentrale Massnahme erachtet wird, dass gemeinsam mit den Gruppierungen nach alternativen Treffpunkten gesucht wird, um die Nutzungskonflikte am Bahnhof bestmöglich zu reduzieren. Die Massnahmen sollen nun Schritt für Schritt geprüft und etappiert umgesetzt, respektive ausprobiert werden, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Der ganze Bericht ist auf der Homepage www.weinfelden.ch einsehbar. (sba)

Dienstag, 8. Februar, 16:11 Uhr

Irina Joller will im Dialog die Stadt gestalten

Irina Joller Bild: PD

Die Stadt Arbon hat eine Quartier- und Arealentwicklerin eingestellt. Sie heisst Irina Joller. Die 32-jährige verfüge aufgrund ihres beruflichen Wegs über vielfältige Erfahrungen im Bereich von Arealentwicklungen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt.

Vor etwas mehr als einem Jahr hat der Arboner Stadtrat beim Schweizer Raumplanungsverband Espace Suisse die Erstellung einer Nutzungsstrategie in Auftrag gegeben. Die Massnahmen liegen seit Oktober vor und sollen unter Anleitung von Irina Joller nun Schritt für Schritt umgesetzt werden. Joller möchte dies in Dialog und Zusammenarbeit mit allen Involvierten tun und sagt: «Das Wichtigste ist, alle an einen Tisch zu holen und transparent zu kommunizieren.» (afl)

Dienstag, 8. Februar, 15:19 Uhr

Ein Herz für Bücher und Menschen

Elisabeth Brügger führt den Secondhand-Bücherladen Bild: Monika Wick

Im Sulger Oberdorf führt Elisabeth Brügger einen Secondhand-Bücherladen. Einerseits wirkt sie damit der Wegwerfmentalität entgegen, anderseits unterstützt sie mit dem Erlös den Verein Baraza, der Strassen- und Flüchtlingskindern sowie ehemaligen Kindersoldaten in der Demokratischen Republik Kongo ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. (mwg)

Dienstag, 8. Februar, 14:00 Uhr

Missglückter Versuch, die Steuerschulden loszuwerden

Eine Aargauerin flüchtet in den Thurgau, um die Steuerschulden loszuwerden. Bild: Andrea Stalder

Eine Frau machte sich in einer Aargauer Gemeinde aus dem Staub, ohne die Steuerrechnungen von drei Jahren zu begleichen. Über Umwege lässt sie sich schliesslich im Thurgau nieder. Dort wird sie von der Vergangenheit eingeholt. Das Betreibungsamt des Bezirks Arbon schickt ihr Jahre später einen Zahlungsbefehl über 13’500 Franken für die Steuerschulden im Aargau. Dagegen wehrt sich die Frau bis vor Bundesgericht. Den Fehler sieht sie nicht bei sich, sondern bei den Behörden. Wie die Vorinstanzen weist aber auch das Bundesgericht ihre Beschwerden ab. Die Frau muss zahlen. So sind die offenen Steuerrechnungen aufgrund von Gerichtskosten, Verzugszinsen und Umtriebsentschädigungen mittlerweile von 13’500 Franken auf mehr als 21’000 Franken angewachsen – ohne Anwaltskosten. (sme)

Dienstag, 8. Februar, 13:06 Uhr

«HaKäZit» bis Mitte März an der Grabenstrasse

Mit der gekaperten Crêperie auf dem Vorplatz des Käpt’n: Julien Honegger, Gabriel dos Santos und Lukas Kaufmann. Bild: Samuel Koch

Vom 17. Februar bis 13. März organisieren die drei Frauenfelder Gastronomen Gabriel dos Santos (Hansi), Julien Honegger (Käpt’n) und Lukas Kaufmann (Zeitlos) an der Grabenstrasse in Frauenfeld ihr Kneipen-Kollektiv «HaKäZit», bei dem sie aus dem gekaperten Bauwagen der Crêperie Le Tilleuil von Monika Keller Schmaus und Braus anbieten wollen. Die drei Initianten sagen:

«Wir setzen auf Essen fürs Gmüet, das glücklich macht, regional und nachhaltig ist.»

Getränke gibt’s an der Bar des Käpt’n. Übrigens: Monika Keller ist nur in ihrer Winterpause, womit ihr Bauwagen derzeit eben nicht genutzt wird. Das will das Gastro-Trio in den nächsten Wochen ändern. (sko)

Dienstag, 8. Februar, 11:23 Uhr

Vegane Leckereien aus dem Automaten

Caroline Diop-Martins vor ihrem veganen Snackautomaten in Kreuzlingen. Bild: Ralph Ribi

Mit einer scharfen Sauce hat alles angefangen. Diese hat die Kreuzlingerin Caroline Diop-Martins jeweils für ihre Freunde hergestellt – bis sie sich vor acht Jahren selbstständig machte und die Sauce professionell zu vermarkten begann.

«Dann habe ich mir überlegt, was man dazu essen kann und von zuhause aus einen kleinen Lieferservice für Sandwiches und Salate aufgezogen.»

Später strich sie Fleisch und Fisch von ihrem Menuplan und eröffnete 2016 einen veganen Imbiss an der Seestrasse 1 in Kreuzlingen. «Anfänglich war es schwierig die Thurgauer zu überzeugen», erzählt die 41-Jährige. Heute ernährten sich bei weitem nicht mehr alle ihre Kundinnen und Kunden strikt vegetarisch oder vegan. Diop-Martins’ neuster Clou ist ein Snackautomat, in dem sie ihre veganen Leckereien anbietet. Sie sagt: «Wenn ich Glück habe, hat er sich in 18 Monaten amortisiert.» (red)

www.pepaaa.com

Dienstag, 8. Februar, 10:18 Uhr

Besucher müssen Zeit-Slots buchen für den Messebesuch

Probieren geht über studieren: so könnte man das inoffizielle Motto der Genussmesse Schlaraffia nennen. Bild: Reto Martin

Die beliebte Gourmetmesse Schlaraffia findet nach drei Jahren wieder statt. Normalerweise kommen rund 12'000 Besucherinnen und Besucher ins Weinfelder Zentrum zur Messe. Dieses Jahr werden es nur 6000 sein. Wegen Corona findet die Messe nur im Thurgauerhof statt. Deshalb auch die 2G+-Pflicht. Aber wegen Brandschutzmassnahmen dürfen nur je 700 Personen auf einmal in das Gelände. «Die Besucherinnen und Besucher müssen sich einen Zeit-Slot buchen», sagt Gregor Wegmüller, Messeleiter. Nach etwa zweieinhalb Stunden wird gewechselt und die Besucher werden aufgefordert die Messe zu verlassen. (sba)

Dienstag, 8. Februar, 10:06 Uhr

TZ-Jahresrätsel: Drei Thurgauerinnen freuen sich über ihre Preise

Chefredaktor David Angst übergab den TZ-Jahresrätsel-Gewinnerinnen Claudia Waldvogel (links), Margarete Stettler (mitte) und Verena Wattinger (rechts) gestern ihre Preise. Bild: Tobias Garcia

Fast sechzig Jahre lang hat sie die TZ schon abonniert und jedes Jahr das Jahresrätsel gelöst. 2021 entschied sich Margarete Stettler aus Stettfurt (mitte) nun aber erstmals dazu, ihr Lösungswort einzusenden – und das hat sich gelohnt. Gestern konnte sie zusammen mit der zweitplatzierten Claudia Waldvogel aus Wellhausen (links) und der drittplatzierten Verena Wattinger aus Salenstein (rechts) ihren Preis abholen: ein Paar Stöckli-Ski. «Ich fahre gar nicht Ski. Aber mein Enkel wird sich darüber freuen», sagt Stettler und lacht. Ähnlich geht es auch Waldvogel, die ihren Portable Smart Projektor an den Sohn weiterschenken wird. Auf dem dritten Platz erhielt Verena Wattinger eine Polaroid Sofortkamera 300, inklusive einem 10er Pack Filme. (aye)

Dienstag, 8. Februar, 09:20 Uhr

Betrunken und bissig

Die Konstanzer Polizei musste wegen eines betrunkenen Barbesuchers ausrücken. Bild: Raphael Rohner

Wegen Körperverletzung ermittelt die Konstanzer Polizei gegen einen 30-jährigen Mann, der am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, zwei Frauen in einer Bar am Zähringerplatz verletzt hat.

Der bereits stark betrunkene Mann betrat die Bar trotz bereits bestehendem Hausverbot. Nachdem er sich der Aufforderung die Bar zu verlassen verweigerte, wurde er durch mehrere Personen zunächst aus der Bar hinausbegleitet, kehrte dann jedoch zurück und schlug einer 32-jährigen Mitarbeiterin ins Gesicht.

Beim anschliessenden Versuch den aggressiven Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, biss dieser einer weiteren Person in die Hand. Der 31-Jährige wurde anschliessend durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung zu. (red)

Dienstag, 08. Februar, 06:25 Uhr

Er möchte selbst ein Vorbild werden

Lukas Britschgi ist der erste Eiskunstläufer, der seit Stéphane Lambiel 2012 das Olympia-Eis für die Schweiz betritt. Dem 23-Jährigen, der in der Frauenfelder Eishalle trainiert, seit er ein Kind ist, gefällt der Vergleich mit dem Schweizer Weltmeister von 2005 und 2006 allerdings nicht besonders, wie er im «Blick» erzählt:

Lukas Britschgi (23) hat mit dem Eiskunstlaufen in der Frauenfelder Eishalle begonnen – und trainiert dort seither. Bild: PD

«Er lief auf einem anderen Niveau, hatte ein anderes, einmaliges Charisma.»

Er wolle lieber sein eigenes Ding machen, ohne Vergleiche. «Und selbst ein Vorbild sein für junge Eiskunstläufer, wie Lambiel lange eines für mich war», sagt Britschgi. Einen Rang an der Olympia habe er sich nicht als Ziel gesetzt, denn: «Ich möchte mich nicht über einen Platz definieren.» (aye)

Montag, 07. Februar, 17:39 Uhr

Noch vor der Einweihung schon mehr als 50 Eingriffe

Inklusive Alphorn: Einweihungsfestlichkeiten am Herz-Neuro-Zentrum in Münsterlingen. Bild: PD

Zwei Wochen sind seit dem Umzug und der Inbetriebnahme des modernen Herz-Neuro-Zentrums auf den Spitalcampus Münsterlingen vergangen. Am Montag fand im Rahmen einer Feierstunde die Schlüsselübergabe an die Klinikleitung des Herz-Neuro-Zentrums sowie an die Leitung der Vamed Rehaklinik Zihlschlacht statt. Vamed wird ab März 2022 eine Abteilung für neurologische Frührehabilitation in der neuen Klinik eröffnen. Corona-bedingt waren nur wenige Gäste geladen. Darunter der Thurgauer Gesundheitsdirektor, Regierungsrat Urs Martin, der Gemeindepräsident von Münsterlingen sowie die CEO der Spital Thurgau AG und Vamed Schweiz AG. (hs)

Montag, 07. Februar, 16:20 Uhr

Vor dem «Eidgenössischen» in Pratteln stellt sich Giger weiteren Herausforderungen

Der Thurgauer Kilchberg-Sieger Samuel Giger hat sein provisorisches Programm für das Jahr 2022 veröffentlicht. Der 23-jährige Ottoberger steigt am 3. April am Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest in Oberriet in die Saison. Am 1. Mai zeigt sich Giger dann dem breiten Thurgauer Publikum mit der Teilnahme am Kantonalschwingfest in Müllheim. Weitere Höhepunkte vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest von Ende August in Pratteln sollen für ihn das Nordostschweizer Schwingfest in Balterswil (26. Juni), der Brünig-Schwinget vom 31. Juli sowie der Schwägalp-Schwinget vom 14. August sein. Aktuell befindet sich Giger bereits im Vorbereitungstraining auf die neue Saison. (red.)

Programm 2022 von Samuel Giger: 3. April: Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest. – 10. April: Bündner Frühjahrsschwinget. – 18. April: Schaffhauser Frühjahrsschwinget. – 1. Mai: Thurgauer Kantonalschwingfest in Müllheim. – 14. Mai: St. Galler Abendschwinget. – 22. Mai: Zürcher Kantonalschwingfest in Ossingen. – 26. Mai: Baselstädtisches Schwingfest. – 12. Juni: Bündner-Glarner Schwingertag. – 26. Juni: Nordostschweizer Schwingfest in Balterswil. – 10. Juli: Rigi-Schwinget. – 31. Juli: Brünig-Schwinget. – 14. August: Schwägalp-Schwinget. – 27./28. August: Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest in Pratteln. – 11. September: Lueg-Jubiläumsschwingfest.

Montag, 07. Februar, 15:55 Uhr

Zwei PDFs über die Geschichte von Sirnach

Der ehemalige Gemeindeschreiber Peter Rüesch zeigt die ersten beiden Bände der Sirnacher Gemeindechronik. Bild: Olaf Kühne

2020 hat die Gemeinde Sirnach, anlässlich ihres 1230-Jahr-Jubiläums, die im Dachstock des Gemeindehauses verstaubten Gemeindechroniken zu zwei handgebundenen Büchern binden lassen. Die rund 100 Exemplare sind inzwischen vergriffen. Die Gemeinde hat sie deshalb digitalisiert und als PDF kostenlos auf ihrer Website zugänglich gemacht. (kuo)

Montag, 07. Februar, 15:19 Uhr

Das Deutsche Ehepaar hielt sich im Thurgau auf

Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich führten Mitte Januar zu einem deutschen Ehepaar, das sich im Thurgau aufhielt. Es soll in den Tagen und Wochen zuvor auf betrügerische Art und Weise SIM Karten falsch registriert und diese in GSM Gateways eingesetzt haben. Diese GSM Gateways ermöglichten den Massenversand von Phishing-SMS, um an Kreditkartendaten zu gelangen. Bei der Hausdurchsuchung stellten die Kantonspolizei Thurgau und die Kantonspolizei Zürich zwei GSM Gateways, mehrere hundert SIM-Karten und diverse weitere Gegenstände sicher.

Sichergestellte GSM Gateways und SIM Karten Bild: Kantonspolizei Zürich

Die Staatsanwaltschaft hat wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte ein Strafverfahren gegen das Ehepaar eröffnet. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der auf Cybercrimedelikte spezialisierten Staatsanwaltschaft II geführt. Das Zwangsmassnahmengericht hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft für die 31-jährige Frau und den 34-jährigen Mann Untersuchungshaft angeordnet. Bis zum rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt die Unschuldsvermutung. (red.)

Montag, 07. Februar, 14:43 Uhr

0.6 Prozent weniger Arbeitslose als im Vorjahr

Per 31. Januar 2022 registrieren die drei Thurgauer RAV-Zentren 3’501 arbeitslose Personen. Damit sind 30 Personen weniger arbeitslos als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stagniert bei 2,3%. Bei den Stellensuchenden ist ebenfalls ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die Quote der Stellensuchenden verharrt im Vergleich zum Vormonat bei 4.4%. Im Vorjahresvergleich ist die Abnahme der Stellensuchenden beachtlich. Im Januar 2021 haben 7’992 Personen eine Stelle gesucht. Ende Januar 2022 beläuft sich diese Zahl noch auf 6’748, demnach 1’244 Stellensuchende weniger. Auch die Quote der Arbeitslosen ist im Vorjahresvergleich von 2.9 % auf gegenwärtig 2.3 % markant gesunken.

Während die Arbeitslosigkeit generell leicht zurückgeht, erhöht sie sich bei den arbeitslosen 15- bis 24-Jährigen von 329 im Dezember 2021 auf 341 (+12) im Januar 2022. In den restlichen Alterskategorien ist eine leicht sinkende Tendenz festzustellen. Dabei ist in der Altersgruppe der 25- bis 49-Jährigen der markanteste Rückgang von -1’928 im Dezember 2021 auf 1’900 (-28) Ende Januar 2022 auszumachen. Auch bei den über 50-Jährigen ist die Arbeitslosigkeit von total 1’274 im Dezember 2021 auf 1’260 Ende Januar 2022 um -14 marginal gefallen. Zu beobachten ist ausserdem, dass die Dauer der Arbeitslosigkeit leicht sinkt. So ist der Anteil derjenigen Personen, die zwischen einem und sechs Monaten arbeitslos sind, von 54,5 % auf 57,1 % gestiegen. Im Gegensatz dazu ist bei einer Arbeitslosendauer von über sieben Monaten ein Rückgang zu verzeichnen (-105). (red.)

Montag, 07. Februar, 14:12 Uhr

Wasserschaden über mehrere Stockwerke

Im Schulhaus Reutenen in Frauenfeld brachen am Wochenende Unbekannte ein und beschädigten mehrere Zimmer. Bild: Susann Basler

Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstag- und Sonntagmittag Zugang zum Schulhaus Reutenen in Frauenfeld. Sie verschmierten Wandtafeln und weitere Gegenstände in mehreren Schulzimmer mit Farbe. In einem Zimmer wurde ein Wasserhahn aufgedreht. Das austretende Wasser verteilte sich über mehrere Stockwerke. Der Schaden beträgt einige zehntausend Franken. Zur Beseitigung des Wassers wurde die Feuerwehr Frauenfeld beigezogen. Die Kantonspolizei Thurgau sucht nun nach Zeugen. (red.)

Montag, 07. Februar, 13:32 Uhr

Es begann 1982 mit Nelken

Betriebsgründer Ignaz Helg mit Ehefrau Trudi und Sohn Roger, der mittlerweile die Leitung übernommen hat. Bild: Thomas Brack

Die Erinnerung an den ersten Kunden ist noch da: ein Italiener, der Nelken kaufen wollte. Anfang Februar 1982 eröffneten Trudi und Ignaz Helg einen kleinen Blumenladen an der Diessenhofer Bahnhofstrasse. Daraus sind mittlerweile 7000 Quadratmeter Betriebsfläche mit modernen Verkaufsräume an der Basadingerstrasse und eine eigene Produktionsgärtnerei geworden. (ma)

Montag, 07. Februar, 10:58 Uhr

Bonau: Führerscheinentzug wegen Raserdelikt

Der 42-jährige Schweizer fuhr 62 Stundenkilometer zu schnell - obwohl auch seine beiden 13- und 15-jährigen Kinder mit im Auto sassen. Bild: PD

Die Kantonspolizei Thurgau führte am Sonntagvormittag auf der Hauptstrasse zwischen Bonau und dem Autobahnzubringer T14 eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurde kurz nach 10 Uhr ein Autofahrer in Fahrtrichtung T14 mit einer Geschwindigkeit von 146 km/h erfasst. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 62 Stundenkilometer. Die Geschwindigkeitsübertretung entspricht einem Raserdelikt.

Beim Lenker handelt es sich um einen 42-jährigen Schweizer. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten weiter fest, dass er seine beiden Kinder im Alter von 13 und 15 Jahren im Auto mitführte. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Der Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde entzogen. (red.)

Montag, 07. Februar, 10:52 Uhr

Die Gäste bewerten sie mit 5.8 von 6 Punkten

Das Ehepaar Caroline und Alexandre Spatz leiten gemeinsam das Wellnesshotel Golf Panorama in Lipperswil - und können sich über den «Holiday Check Special Award 2022» freuen. Bild: PD

Das Direktionsehepaar Caroline und Alexandre Spatz schaut auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück: Trotz der besonderen Umstände ist es ihnen dank innovativem Denken und schnellem Handeln gelungen, das Wellnesshotel Golf Panorama in Lipperswil erfolgreich durch die Pandemie zu führen. Die Vergabe des «Holiday Check Special Awards 2022» bestätigt dieses Engagement. Dank den positiven 1’343 Gästebewertungen schmückt sich das Wellnesshotel Golf Panorama nun mit 5.8 von insgesamt 6 Punkten. Direktorin Caroline Spatz freut sich:

«Wir sind stolz, mit diesem begehrten Gästeaward als bestes Hotel im Kanton Thurgau ausgezeichnet zu sein.»

Dieses Feedback würde sie und ihr Team motivieren auch im neuen Jahr alles für ihre Gäste zu geben. Das Hotel hat nach der Einführung der «2G+»-Pflicht im Wellness- und Spa-Bereich ein eigenes Corona-Testcenter auf die Beine gestellt. (red.)

Montag, 07. Februar, 10:22 Uhr

Schlaraffia darf vom 10. bis 13. März 2022 durchgeführt werden

63 Ausstellerinnen und Aussteller sollen in diesem Jahr wieder vor Ort in Weinfelden ihre Produkte präsentieren dürfen. Bild: Reto Martin (2019)

2021 war selbst zum Verschiebedatum im Mai noch nicht daran zu denken, dass eine Grossveranstaltung wie die Schlaraffia über die Bühne gehen könnte. Deshalb fand die Messe damals als grosses Novum in der Ostschweiz rein virtuell statt. Doch dieses Jahr wird es erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie und derer Einschränkungen wieder möglich, dass sich Genussmenschen in Weinfelden live mit Produzenten und Händlern austauschen und deren Produkte degustieren können. Die zuständigen Stellen des Kantons haben die Bewilligung für die Durchführung einer Schlaraffia «Special Edition» vom 10. bis 13. März 2022 erteilt. Um das finanzielle Risiko aller Beteiligten zu minimieren, findet die Messe dieses Mal ausschliesslich im Kongresszentrum Thurgauerhof statt. Auf die kostenintensive Zeltinfrastruktur sowie auf die Showküche muss verzichtet werden. (red.)

Montag, 07. Februar, 09:41 Uhr

Thurgauer des Tages: Fabian Etter

Frost im Gemüsegarten? Der Horror eines jeden Hobbygärtners und jeder Hobbygärtnerin. Bei Gamper & Co. Gemüsekulturen in Stettfurt freut man sich derzeit aber darüber. Denn: «Der Nüsslisalat mag es kalt», sagt Betriebsleiter Fabian Etter im «Migros Magazin». Der Nüsslisalat direkt vom Feld habe aber auch noch einen weiteren Vorzug im Vergleich zu jenem aus dem Gewächshaus:

Fabian Etter ist Betriebsleiter bei Gamper & Co. Gemüsekulturen in Stettfurt und sorgt dafür, dass der Nüsslisalat auf dem Feld besonders nussig schmeckt. Bild: PD

«Freilandnüssli, der auch mal dem Frost ausgesetzt war, erhält einen besonders nussigen, intensiven Geschmack.»

Mit dem Freiland-Nüsslisalat betritt der Betrieb von Gamper Neuland und ist immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert. Es sei etwa schwierig, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Menge zu ernten. Denn: «Bis der Salat geerntet werden kann, dauert es je nach Witterung zwei bis vier Monate», sagt Etter. Zum Vergleich: der Gewächshaus-Nüssli braucht nur fünf bis sechs Wochen. Der Mehraufwand lohnt sich gemäss dem Betriebsleiter aber: «Der Nüssli wird so zu einem Feinschmeckersalat.» (aye)

Montag, 7. Februar, 9:13 Uhr

Sturmtief Roxana: 20 Schadensmeldungen und ein E-Scooter-Unfall

Der Sturm «Roxana» sorgte am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag im Kanton Thurgau für einige Einsätze der Feuerwehren und der Kantonspolizei Thurgau. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen gingen bei kantonalen Notrufzentrale rund 20 Schadensmeldungen aus den Regionen Frauenfeld, Kreuzlingen und dem Hinterthurgau ein, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Die meisten Meldungen betrafen umgestürzte Baustellenabschrankungen. Wenige Meldungen gingen wegen umgestürzter Bäume und heruntergefallener Dachziegel ein. Die Feuerwehren und Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau konnten die meisten Hindernisse laut Polizeimeldung innert kurzer Zeit beseitigen.

Ein E-Scooter-Fahrer kollidiert mit einem umgestürzten Baum. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Ein Unfall ereignete sich am frühen Montagmorgen in Islikon: Kurz nach 6.30 Uhr kollidierte ein E-Scooter-Fahrer mit einem auf der Strasse liegenden Baum. Der Mann wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. (kapo/dar)

Sonntag, 6. Februar, 15:14 Uhr

Bürocontainer gerät in Arbon in Vollbrand

Beim Brand eines Bürocontainers wurde niemand verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Aus noch unbekannten Gründen brannte in der Nacht auf Sonntag in Arbon ein Bürocontainer. Kurz nach 1.30 Uhr bemerkte ein Passant ein Feuer auf dem Parkplatz eines Autohandels an der Bahnhofstrasse und schlug Alarm. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bürocontainer gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Arbon war rasch vor Ort und löschte das Feuer.

Durch die Flammen wurden vier parkierte Autos beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und dem Bürocontainer ist einige zehntausend Franken hoch.

Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau klärt die genaue Brandursache ab. Wer Angaben zum Brand machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Arbon unter 058 345 21 00 zu melden. (kapo/lw)

Sonntag, 6. Februar, 12:55 Uhr

Brand in Motorraum auf Fähre in Richtung Konstanz

Wie die Konstanzer Polizei in einer Mitteilung schreibt, ist am Samstag gegen 13:30 Uhr auf einer Fähre auf der Fahrt von Meersburg nach Konstanz ein Kabelbrand im Motorraum ausgebrochen. Die Rauchentwicklung wurde durch die bordinterne Brandmeldeanlage umgehend erkannt und der Brand gelöscht.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Franken. Symbolbild

Die mit 50 Autos beladene und mit 200 Personen besetzte Fähre konnte ihre Fahrt zum Zielhafen Konstanz-Staad sicher fortsetzen. Dort gelangten alle Personen unbeschadet an Land, der an der Fähre entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Franken. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Kabelbrand durch ein defektes Relais ausgelöst. (tn)

Sonntag, 6. Februar, 08:12 Uhr

Mit rund 2 Promille in St.Maragrethen unterwegs

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Samstagabend in St.Margarethen eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 65-Jährige musste ihren Führerausweis abgeben. Weil die Atemalkoholprobe bei der 65-jährigen Schweizerin einen Wert von 0,96 mg/l ergab, was rund 2 Promille entspricht, wurde ihr Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo/tn)