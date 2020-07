THURGAU-TICKER: Volley Amriswil versteigert Trikots zugunsten der Nachwuchsförderung +++ Olympia vor 32 Jahren: Als «Kugel-Werni» mit den Ansprüchen haderte

Aktualisiert 06.07.2020, 18.17 Uhr

Montag, 6. Juli, 18:12 Uhr

Volley Amriswil versteigert Trikots zugunsten der Nachwuchsförderung

(lsf) Volley Amriswil verbindet eine aussergewöhnliche Saison mit einer aussergewöhnlichen Aktion. Dies teilt der Verein auf seiner Website mit. Das Team von Lindaren Volley Amriswil hat in der Saison 19/20 den Supercup und die Qualifikation gewonnen. Dann stoppte das Coronavirus das Team auf dem Weg ins Meisterschaftsfinale. Die neue Tellenfeldhalle bot den tollen Rahmen für packende Spiele und im Pentorama feierte der Verein 50 Jahre Volley Amriswil.

Ab heute werden die Trikots des Teams 19/20 auf Ricardo.ch (Sport) versteigert. Volley Amriswil setzt den Erlös vollumfänglich für die Nachwuchsförderung ein.

Montag, 6. Juli, 16:44 Uhr

Wenn Olympia-Bronze nicht genügt

Werner Günthör an den Olympischen Sommerspielen in Seoul, im September 1988. Bild: Str/Keystone

(sda) Normalerweise würden sich die besten Schweizer Sommersportler aktuell im Endspurt der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio befinden. Wegen der Corona-Pandemie müssen sie sich jedoch ein Jahr gedulden. Die Agentur Keystone-SDA blickt deshalb zurück.

An den Olympischen Spielen 1988 in Seoul erwartete die Sport-Schweiz die Goldmedaille vom Thurgauer Kugelstosser Werner Günthör. «Kugel-Werni», der amtierenden Welt- und Europameister, war als grosser Favorit auf Olympiagold nach Südkorea gereist, er kehrte mit Bronze in die Heimat zurück – desillusioniert und gefrustet.

Weniger die eigene Leistung als die Reaktionen auf seinen 3.Platz stimmten den damals 26-Jährigen nachdenklich. Günthör, der die grossen Erwartungen aus der Heimat nicht hatte erfüllen können, fand sich plötzlich in einer ungewohnten Situation: Statt den Lobpreisungen vergangener Jahre erntete Günthör für seinen Medaillengewinn kritische Fragen. Als «brutal» bezeichnete Günthör die Reaktionen auf sein Abschneiden, die viele Fragerei quittierte er mit einer Gegenfrage:

«Haben denn alle die Relationen völlig verloren?»

Nicht nur die hochkarätige Konkurrenz in Südkorea schmälerten Günthörs Siegesaussichten, auch die letzten Wochen vor dem Wettkampf verliefen nicht nach dem Plan des Schweizers. Erst verhinderten Rückenprobleme eine normale Vorbereitung, dann verletzte sich Günthör bei einem Trainingsunfall an der Hand und als er einen Monat vor dem wichtigsten Wettkampf doch wieder in Form gekommen war, warf ihn eine Magen-Darm-Grippe erneut zurück. Am Wettkampftag selber fühlte sich Günthör mental bereit. «Nur physisch fehlte irgendwie der letzte Zwick», sagte er nach dem Wettkampf. Seine 21,99 Meter hätten trotz der vielen Hürden im Vorfeld in praktisch jedem anderen Jahr für Gold gereicht. In Seoul blieb «Kugel-Werni» aber nur die Bronzemedaille.

Werner Günthör im Dezember 2019. Bild: Hanspeter Bärtschi

Der Modellathlet Werner Günthör Werner Günthör ist eine imposante Erscheinung. Auch im Alter von bald 60 Jahren wirken seine rund 200 Zentimeter Körperlänge, die breiten Schultern und seine massiven Hände noch wie für das Kugelstossen geschaffen. Drei Mal kürte sich der Modellathlet aus dem Thurgau, dem selbst die internationale Konkurrenz «ideale Masse für einen Kugelstosser» attestierte, zum Weltmeister. Nur sieben Athleten auf der Welt warfen die Kugel bis heute weiter als Günthör 1988 in Bern. Seine 22,75 m von damals sind in der Schweiz noch immer unangetastet. (sda)

Montag, 6. Juli, 13:57 Uhr

Digitale Entdeckungsreise auf der Swiss Future Farm

Ein spezieller vom Traktor gezogenen Anhänger führt die Besucher über Feld und Stall. Bild: PD

(red) Spannendes tut sich in den ersten zwei Ferienwochen auf der Swiss Future Farm in Tänikon. Ein Themenweg führt rund um den Forschungs- und Landwirtschaftsbetrieb, vom Kuhstall übers Feld bis zur Sonderausstellung und zur Unfallverhütung. Mithilfe der App «Actionbound» können die Besucherinnen und Besucher das Gelände erkunden und immer wieder Fragen beantworten. So erfahren die Gäste, wie die verschiedenen Versuche funktionieren, was die Forschung macht und wie die Digitalisierung die Landwirtschaft unterstützt. Florian Abt vom BBZ Arenenberg, der den Anlass mitorganisiert hat, erklärt gemäss einer Medienmitteilung:

«Die App Actionbound eignet sich gut, um spielerisch Wissen zu vermitteln. Die Fragen sind knifflig aber lösbar.»

Zudem stehen an allen Stationen auch Informationstafeln. Wer alle Quizfragen richtig beantwortet hat und am Wettbewerb teilnimmt, der kann sogar einen Trettraktor gewinnen. Wer nicht so lange warten will mit Traktorfahren, der kann dies gleich auf der Swiss Future Farm tun. Einerseits steht für die Kleinen eine Tretttraktörli-Park bereit und in der «Innovationsschüür» befindet sich ein Simulator, inklusive beweglicher Kabine, wo man auf eindrückliche Art erfährt, wie es ist, wenn ein Traktor kippt.

Am Stand zeigt die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BUL) deshalb auch verschiedenen Sicherheitskonzepte und das Deutsche Traktorentestzentrum (DLG) ist ebenfalls vertreten. Die Sonderausstellung zum Thema «Sicherheit und Technik» bleibt während eines Jahres bestehen.

Die Informationsposten für den Themenweg stehen bereit. Bild: PD

Wem die Entdeckungsreise mit der App zu digital ist, der kann natürlich die verschiedenen Stationen auf der Swiss Future Farm auch ohne ablaufen. Zudem steht für alle ein besonderes Transportfahrzeug bereit: ein Traktor mit einem speziellen Personentransportanhänger. «Wir sind überzeugt, dass dies ein spannendes Ferienprogramm ist. Für alle, die sich für die Landwirtschaft interessieren oder schon immer wissen wollten, was auf der Swiss Future Farm passiert», sagt Bernhard Müller, Leiter Regionale Entwicklung Arenenberg und Organisator der Ferientage.

Weitere Infos unter www.swissfuturefarm.ch.

Montag, 6. Juli, 13:38 Uhr

Zeitraffer Kaltfront

(lsf) Nach dem sehr warmen Sonntag ist es am Montag spürbar kälter. Eine Kaltfront zog über den Thurgau. Twitter-User Daniel Lopez hat in Münchwilen die Front gefilmt und einen Zeitraffer erstellt:

Montag, 6. Juli, 11:42 Uhr

Weiterer Thurgauer Corona-Patient auf der Intensivstation

(lsf) Die neusten Zahlen des Kantons zeigen: Seit Freitag wurden zwei weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet. Auch muss nun wieder eine Person auf der Intensivstation betreut werden.

Montag, 6. Juli, 10:34 Uhr

Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr

Reisende mit Schutzmasken am Montagmorgen in einem Zug der SBB. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

(eka) Montagmorgen im Zug von Zürich nach Frauenfeld: Seit ein paar Stunden gilt in der ganzen Schweiz im öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht. Es scheint zu funktionieren. Die Passagiere auf den Bahnsteigen tragen praktisch alle eine Maske. Wenn der Zug einfährt, ziehen sich auch die letzten den Stofffetzen vor ihr Gesicht. Niemand scheint sich der Regelung bewusst zu widersetzen. Es wirkt auch nicht, als würden sich die Reisenden besonders daran stören. Die Menschen starren wie gewohnt auf ihre Handybildschirme oder sind in ein Buch vertieft.

Das einzig Neue ist die Lautsprecherstimme, die alle paar Minuten an die geltende Maskenpflicht erinnert. Kaum ausgestiegen, ziehen viele Leute die Maske aber gleich wieder aus. Das ungewohnte Stück Stoff vor Mund und Nase ist nicht angenehm, aber für die meisten wohl ein kleiner Preis für die eigene und die Gesundheit ihrer Mitmenschen.

Montag, 6. Juli - 09:01 Uhr

Motorradfahrer nach Kollision mit Auto in Amriswil ins Spital gebracht

Der Motorradfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

(kapo/rms) Am Sonntag ist es zu einem Verkehrsunfall in Amriswil gekommen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei war ein 30-jährige Autofahrer auf der Poststrasse in Richtung Romanshorn unterwegs, als er beabsichtige beim Bahnhof nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem vortrittsberechtigten Motorradfahrer, der in Richtung Bürglen unterwegs war. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, wurde der 27-Jährige leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Zwei parkierte Fahrzeuge am Strassenrand wurden durch den Unfall leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Montag, 6. Juli - 08:16 Uhr

Nach Selbstunfall in Wagenhausen mit leichten Verletzungen ins Spital

Der Autolenker wurde beim Selbstunfall leicht verletzt. Bild: PD

(kapo/pw) Am Sonntag fuhr ein 78-jährige Autolenker auf einem Campingplatz in Wagenhausen rückwärts aus einem Parkplatz und kollidierte dabei mit einem Toilettenhäuschen. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt, legte er anschliessend den Vorwärtsgang ein und kollidierte frontal mit einem Holzhaus. Beim Unfall wurde der 78-Jährige leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Sonntag, 5. Juli - 13:59 Uhr

Matzinger Gemeindeverwaltung kann umziehen

Die bisherige Matzinger Gemeindeverwaltung (vorne) ist nicht behindertengerecht. Nun zieht die ganze Verwaltung in die «Luderschür» (hinten). (Bild: Reto Martin)

(red) Mit einer klaren Zweidrittelmehrheit befürworten die Matzinger Stimmbürger am Sonntag die Zusammenlegung der Gemeindeverwaltung in der sogenannten «Luderschür». Der Kreditantrag belief sich auf 685'000 Franken. Die Stimmbeteiligung betrug 21 Prozent.

Klares Ja zu Rechnung 2019 in Gachnang

Wie viele andere Gemeinden auch hat politisch Gachnang dieses Wochenende pandemiebedingt eine Urnenabstimmung zur Rechnung 2019 durchgeführt. Und die Stimmbürger haben den Abschluss klar genehmigt. Bei einer Stimmbeteiligung von 13,61 Prozent sagten 375 Ja, es gingen 25 Neinstimmen ein. Die Rechnung schliesst bei einem Ertrag von 14,656 Millionen Franken mit einem Gewinn von 852'000 Franken ab. Das Budget hatte noch ein Minus von 234'000 Franken vorgesehen.

Die Verbesserung von über einer Million Franken ist auf höhere Steuereinnahmen und tiefere Ausgaben bei der Sozialhilfe zurückzuführen. Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von 2,107 Millionen Franken ab, budgetiert gewesen waren 3,039 Millionen. Als Gewinnverwendung schlägt der Gemeinderat vor, 100'000 Franken dem neu installierten Coronafonds 2020 zuzuweisen. Der Rest des Gewinns aus der Rechnung 2019 soll dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen werden.

Sonntag, 5. Juli - 11:06 Uhr

Feuer in mobiler WC-Kabine rasch gelöscht

Beim Brand einer mobilen WC-Kabine ist am Sonntag in Weinfelden Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 4.15 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass eine mobile WC-Kabine auf einem Parkplatz an der Rüteliholzstrasse brenne. Beim Eintreffen der Feuerwehr Weinfelden hatte der Zeuge den Brand bereits mit einem Handfeuerlöscher gelöscht.

Beim Brand entstand ein Schaden von mehreren hundert Franken. Die Brandursache ist noch unklar und wird durch Spezialisten abgeklärt.

Sonntag, 5. Juli - 9:22 Uhr

Fahrunfähig einen Schaden von mehreren tausend Franken verursacht

(kapo/dwa) Ein fahrunfähiger Autolenker hat in der Nacht auf Sonntag in Sirnach einen Selbstunfall verursacht. Verletzt wurde niemand. Der 35-jährige Lenker war kurz vor 2.30 Uhr auf der Wilerstrasse in Richtung Wil unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen prallte er kurz nach der Verzweigung mit der Obermattstrasse in einen Holzgartenzaun und nach weiteren 400 Metern in eine Signalisationstafel. Dort kam der Wagen laut der Thurgauer Kantonspolizei zum Stillstand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Bild: Kapo TG (Sirnach, 5. Juli 2020)

Die Polizisten beurteilten den Schweizer als nicht fahrfähig. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis des Mannes wurde eingezogen. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt.

Sonntag, 5. Juli - 8:30 Uhr

Rauch im Motor bemerkt und angehalten

(kapo/dwa) Am Samstagnachmittag ist in Dozwil ein Auto in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach im Motorraum des Autos aus. Bild: Kapo TG (Dozwil, 4. Juli 2020)

Ein 67-jähriger Lenker war laut Angaben der Thurgauer Kantonspolizei kurz nach 14.30 Uhr auf der Uttwilerstrasse in Richtung Uttwil unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen bemerkte er eine Rauchentwicklung im Motorraum. Kurze Zeit später stand der Motorraum in Brand. Der Feuerwehrzweckverband Dozwil-Kesswil-Uttwil war rasch vor Ort und löschte den Brand. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.

Sonntag, 5. Juli - 8:27 Uhr

Mit 1,2 Promille von der Polizei geschnappt

(kapo/dwa) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Sonntag in Frauenfeld einem alkoholisierten Autofahrer den Führerausweis abgenommen.

Eine Patrouille kontrollierte kurz nach 1 Uhr auf der Oststrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 63-jährigen Italiener einen Wert von 1,2 Promille ergab, wurde sein Führerausweis eingezogen, wie die Kantonspolizei meldet.