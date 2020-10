THURGAU-TICKER: Verschärfung Besuchsregeln in Pflegeinstitutionen +++ Alkoholisiert in Romanshorn verunfallt +++ 98 neue Coronafälle im Thurgau

Aktualisiert 27.10.2020, 14.46 Uhr

Dienstag, 27. Oktober - 14:41 Uhr

Verschärfung Besuchsregeln in Pflegeinstitutionen

Die Besuchsregeln in den Thurgauer Pflegeinstitutionen werden verschärft. Bild: Susann Basler

Um in Pflegeinstitutionen, anders als in den Spitälern, die wieder ein Besuchsverbot erlassen haben, so lange wie möglich noch Besuche und Ausgänge zuzulassen, empfiehlt der Verband Curaviva Thurgau seinen Mitgliedern angesichts der stark steigenden Covid-19 Fallzahlen, die Besuchsregelungen der Pflegeinstitutionen zu verschärfen. Dies erfolgte in einem ersten Schritt bereits vor 14 Tagen, in dem die definierte Ampel auf orange umgestellt wurde und nun in einem zweiten Schritt seit dem 26. Oktober, in dem ein Zwischenschritt vor Stufe «rot», die einer erneuten Schliessung der Institutionen gleichkäme, eingeführt wird.

Ziel der Empfehlungen ist es, die Kontakte zu reduzieren und dennoch die Menschen in den Pflegeheimen nicht zu isolieren, was während der ersten Welle teilweise zu Härten für die Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörigen geführt hat. Es ist ein schwieriger Spagat im Kollektivhaushalt den verschiedenen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Es setzt unbedingt voraus, dass alle Personen, die eine Pflegeinstitution betreten – Bewohnende, Mitarbeitende, Besuchende - sich sehr verantwortungsbewusst verhalten: die Regelungen befolgen und von Besuchen absehen, wenn sie sich selbst nicht zu 100 Prozent gesund fühlen.

Die bedeutendsten Anpassungen:

Maximal 2 Besuchende pro Bewohner bzw. Bewohnerin pro Tag

Besuchszeiten definieren und auf bestimmte Zeitfenster einschränken

Ausgänge der Bewohnerinnen und Bewohnern nur in Begleitung

Keine Anlässe mit Angehörigen (für Weihnachten sind hoffentlich diesbezüglich wieder Lockerungen möglich)

Keine Anlässe ausser Haus (die meisten Ansteckungen finden im Familienkreis statt)

Die Empfehlungen wurden mit dem Amt für Gesundheit abgesprochen.

Dienstag, 27. Oktober - 12:37 Uhr

Alkoholisiert in Romanshorn verunfallt

(kapo) Nach einem Verkehrsunfall in Romanshorn musste ein Autofahrer am Montag seinen Führerausweis abgeben.

Der alkoholisierte Autolenker fuhr nach der Kollision weiter. Bild: Kapo TG

Kurz nach 17.45 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Autofahrer bei der Verzweigung Alleestrasse/Schulstrasse/Neuhofstrasse mit einer Signaltafel kollidiert und weitergefahren sei. Einsatzkräfte der Eidgenössischen Zollverwaltung konnten den Autofahrer wenig später bei der Gemeinschaftszollanlage in Kreuzlingen anhalten.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau führte beim 55-jährigen Deutschen eine Atemalkoholprobe durch, die ein Resultat von 0,71 mg/l ergab. Sein Führerausweis wurde zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.



Dienstag, 27. Oktober - 11:54 Uhr

Fallzahlen im Kanton Thurgau: 98 neue Coronafälle

Einblicke in die Arbeit der Thurgauer Corona-Hotline beim Zivilschutz Ausbildungszentrum Galgenholz in Frauenfeld. Bild: PD (Frauenfeld 14. Oktober 2020)

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 609 (-206)

Hospitalisiert: 25 (0)

davon auf der Intensivstation: 5 (-2)

Anzahl bestätigter Fälle: 2041 (+98)

Verstorben: 24 (0)

Dienstag, 27. Oktober - 11:15 Uhr

Urs Köppel verabschiedet

Am 21. Oktober fand die diesjährige Generalversammlung des Thurgauer Bäcker- und Confiseurmeister-Verbandes im Restaurant Seemöwe in Güttingen statt.

Urs Köppel war lange Jahre Präsident. Bild: PD

Unter speziellen Bedingungen aber im Besonderen auch mit der Verabschiedung des langjährigen Präsidenten Urs Köppel. Er persönlich hat ein Schutzkonzept eingereicht und sich für die physische Durchführung dieser Versammlung eingesetzt. Nebst den Mitgliedern des Verbandes, wird der Präsident des schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verbandes Silvan Hotz, Barbara Gallo vom kantonalen Amt für Berufsbildung und verschiedene Vertreter der Sponsoren herzlich begrüsst.

Besonders am Herzen liegt dem Verband die Ausbildung und das Fördern des Nachwuchses. Man möchte die Zeit, in der das Handwerk einen Trend erfährt, nutzen und die Jungen dafür begeistern. So sind vom Verband trotz grösseren Einschränkungen mit Schutzkonzepten, die Lehrabschlüsse organisiert, die jährliche Kreativa sowie die Berufsmesse durchgezogen worden.

Nach den formalen Geschäften stand nun die Verabschiedung des amtierenden Präsidenten an. Lorena Mohn übernahm die Ehrung und erzählte von ihrer erste Begegnung mit Urs Köppel. Sie hatte damals grossen Respekt vor dessen Fachkenntnissen und hörte im Vorfeld so Einiges. Als Prüfungsexpertin lernte sie ihn und seinen Betrieb dann kennen. Die Liebe für die Produkte, sein Ehrgeiz und die Kreativität begeisterten sie von Anfang an.

«Sein Engagement über alle Jahre war riesig, nebst der Unternehmensführung ist es Urs gelungen sich immer auch für den Verband, die Ausbildung und die Ziele der Branche einzusetzen», sagte Mohn. «Seine Erfahrung und sein unermüdliches Interesse am Erfolg der Branche spürten wir in den letzten zehn Jahren als er für uns als kantonaler Präsident und in zahlreichen überkantonalen Gremien wiederum grossen Einsatz leistete. Als Lehrmeister des Jahres wurde er 2016 ausgezeichnet. Am Ende ist klar, Urs steht nach wie vor mit Liebe und viel Hingabe für unser Handwerk ein und dafür hat er einen grossen Applaus mehr als verdient.»

Die grossen Bemühungen das Präsidentenamt nahtlos neu zu besetzen fruchteten nicht. Somit wird der Verband interimistisch vom Vizepräsidenten Christian Walz übernommen und viele Aufgaben sind durch den Sekretär und die Vorstandsmitglieder vorläufig abgedeckt.

Dienstag, 27. Oktober - 10:08 Uhr

Sirnacher Fasnacht abgesagt

Sirnacher Fasnacht 2020: Gemeindepräsident Kurt Baumann legt Muschelfee Joy Kayser das Geschmeide um. Bild: Olaf Kühne (Sirnach, 20. Februar 2020)

Vier Wochen nachdem die Sirnacher Fasnacht bekannt gegeben hat, dass sie auf die Eröffnung am 11. November verzichtet, teilen die Organisatoren nun mit, dass sie entschieden haben, auch sämtliche Veranstaltungen im 2021 abzusagen. «Als oberstes Ziel gilt es, die Gesundheit von allen Fasnächtlern zu schützen und keine unnötigen Risiken einzugehen», schreibt Fasnachtspräsident Marco Meuri in seiner am Dienstag verschickten Medienmitteilung. Man werde sich nun ganz auf die Fasnacht 2022 konzentrieren.

Dienstag, 27. Oktober - 09:22 Uhr

Unverhoffter Gewinn an der Kreuzlinger Velo-Challenge

Mit 11'259 zurückgelegten Velokilometern hat die Kreuzlinger Velo-Challenge namens «Cyclomania» Ende September ihren Abschluss gefunden. Den Hauptpreis, ein Tour de Suisse Velo, spendet der Gewinner in Form eines Barbetrages an das Kreuzlinger Kinderprojekt «Die Arche».

Freude über das unverhoffte Geschenk: Kreuzlingens Stadtpräsident Thomas Niederberger, Mathias Wegmüller, Gesamtleiter der «Arche», sowie Reto Meyer, Geschäftsführer des Preis-sponsors Tour de Suisse Rad AG. Bild: PD

Die erste Durchführung der «Cyclomania» hat in Kreuzlingen 214 Teilnehmende begeistert. Aus diesem Topf wurde nach Abschluss der Aktion der Hauptpreis, ein Tour de Suisse Velo, ausgelost. Der glückliche Gewinner – der anonym bleiben möchte – spendete seinen Gewinn in Form von Bargeld an das Kreuzlinger Kinderprojekt «Die Arche». So gratulierten Stadtpräsident Thomas Niederberger sowie Reto Meyer, Geschäftsführer des Preissponsors Tour de Suisse Rad AG, am Montag dem Gesamtleiter der «Arche», Mathias Wegmüller. «Der Preis kommt uns sehr gelegen», erklärt Wegmüller strahlend. Das Kinderprojekt Arche setze den Betrag ein für die Weihnachtsgeschenke der Kinder. Er danke dem unbekannten Spender ganz herzlich für dieses unverhoffte Geschenk.

Cyclomania, die schweizweite Aktion von Pro-Velo Schweiz, hat im September 2020 zum ersten Mal stattgefunden. Insgesamt 80 Gemeinden nahmen im Rahmen von 19 regionalen Challenges teil. Die Aktion animierte die Bevölkerung auf spielerische Art, vermehrt Velo zu fahren. Insgesamt beteiligten sich 6'300 Personen an Cyclomania und radelten gemeinsam 332'000 Kilometer. Das schöne Herbstwetter trug sicherlich dazu bei, dass Cyclomania bereits nach der ersten Durchführung grosser Erfolg beschwert war. Aus diesem Grund wird Pro Velo Schweiz die Aktion auch im kommenden Jahr anbieten. Zu gewinnen gab es neben Fitness auch attraktive Preise.

Montag, 26. Oktober, 17:31 Uhr

Wieder kommt die Seuche in die Quere

(wu) Der Historiker Jon Mathieu sollte am 10. März an der Kantonsschule Frauenfeld über die Geschichte der Schweizer Landschaft seit der Eiszeit referieren. Der Veranstalter, die Thurgauische Naturforschende Gesellschaft (TNG), musste den Anlass coronabedingt aber in den Herbst verschieben. Nun holt Mathieu, emeritierter Professor der Universität Luzern, den Vortrag am Dienstag 27. Oktober, 20 Uhr, nach. Doch wieder kommt die Seuche dem Vorhaben in die Quere.

Kulturhistoriker Jon Mathieu stellt am Bücherfest in Frauenfeld 2016 sein Buch «Die Alpen – Raum, Kultur, Geschichte» vor. Bild: Donato Caspari

Die TNG verzichtet auf eine erneute Verschiebung und verlegt den Vortrag ins Internet. Der Link zum virtuellen Vortragssaal, der um 19.30 Uhr öffnet, findet sich unter www.tng.ch/vortraege.

Den nächsten Vortrag des TNG bestreitet Markus Hagios vom Amt für Informatik des Kantons Thurgau am 17. November. Er spricht über «Tatort Internet – Cyberbedrohung», je nach Situation auch wieder im virtuellen Vortragssaal.

Montag, 26. Oktober, 16:23 Uhr

Der Samurai aus Kuba

(ste) Ángel Yuri González hat eine ungewöhnliche Karriere eingeschlagen. Der 35-Jährige stammt aus Kuba, ist Musiker – und lebt seit einigen Wochen in der Nähe von Frauenfeld. «Ich bin Latino – aber pünktlicher als eine Schweizer Uhr», sagt er im Interview mit der «Ostschweiz». González kombiniert traditionelle kubanische Klänge mit Hip-Hop und Reggaeton zur Urban Latin Music und tritt unter dem Künstlernamen «Samuray Kuba» auf. Er erklärt:

«Die Samurai waren alte Krieger, die mit all ihrer Liebe der Arbeit dienten. Ich bin ein ehrlicher Kämpfer mit grossem Respekt für meine Arbeit, für meine Kunst und die Personen, die meiner Musik folgen.»

González’ ehrlicher Kampf für den Erfolg trägt Früchte. Sein Song «Ella Baila Sola» hat mit über 15'000 verkauften Tonträgern Goldstatus in der Schweiz erreicht. Der Höhepunkt in der Karriere des kubanischen Samurai ist aber ein anderer: «Ich durfte vor 13'000 Zuschauern im Hallenstadion auftreten – das war gigantisch.»

Montag, 26. Oktober, 15:29 Uhr

Zirka eine Woche unbegehbar

(red) Die Deutsche Bahn saniert ihre Gleisanlagen und Beläge beim Bahnübergang Freiestrasse in Kreuzlingen. Aus diesem Grund bleibt er ab Mittwoch, 4. November, bis Donnerstag, 12. November, für den motorisierten Verkehr sowie für den Fuss- und Veloverkehr komplett gesperrt. Dies teilt die Stadt Kreuzlingen am Montag mit.

Mit dem Umbau und Erweiterung von Gleisen und Weichen folgt nun eine weitere Bauphase, die eine komplette Sperrung des Bahnübergangs Freiestrasse zur Folge hat. Die Sperrung wird signalisiert, heisst es.

Der Bahnübergang Freiestrasse in Kreuzlingen führt vom Zentrum in Richtung Kleinvenedig-Zoll und Bodenseearena. Bild: Donato Caspari

Montag, 26. Oktober, 14:39 Uhr

Nach der Absage folgt die Spielverschiebung

(sko) Nach der Meldung über einen bestätigten Coronafall beim EHC Olten gab der HC Thurgau bekannt, dass das geplante Meisterschaftsspiel im Kanton Solothurn abgesagt wird. Nun dürfen die HCT-Spieler am Dienstagabend doch ihre Schlittschuhe schnüren, wie der HC Thurgau am Montagnachmittag via Nachrichtendienst Twitter mitteilt.

Demnach treffen die Leuen am Dienstagabend auswärts in Zug auf die EVZ Academy. Spielbeginn ist um 19.45 Uhr.

Nach sieben gespielten Partien liegt der HC Thurgau mit dem EHC Kloten punktgleich an der Tabellenspitze der Swiss League.

Montag, 26. Oktober, 13:58 Uhr

Durch richtiges Verhalten das Risiko minimieren

(red) Anlässlich des nationalen Tags des Einbruchschutzes am Montag bittet die Kantonspolizei Thurgau die Bevölkerung um Vorsicht und gibt Tipps, wie man sich vor Einbrechern schützen kann.

Die dunkle Jahreszeit mit der frühen Dämmerung erleichtert vielen Einbrechern die «Arbeit». In der Regel versuchen die Kriminellen nämlich alles, um ein Zusammentreffen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu vermeiden. Und wenn am frühen Abend in einer Liegenschaft kein Licht brennt, ist meist auch niemand zu Hause.

Ein Einbrecher treibt sein Unwesen. Bild: imago

Die Kantonspolizei Thurgau trägt diesem Umstand Rechnung, wie sie in einer Mitteilung vom Montag mitteilt. Patrouillen sind in den Herbst- und Wintermonaten vermehrt in Wohnquartieren unterwegs und markieren verstärkt Präsenz. Aber auch Bewohnerinnen und Bewohner können das Risiko eines Einbruchs senken, indem sie ihr Verhalten optimieren.

Licht bei Abwesenheit brennen lassen

Plakatkampagne der Polizei: Bei verdächtigen Feststellungen soll sofort der Polizeinotruf 117 gewählt werden. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

Das bedeutet beispielsweise, dass man Fenster, Türen und Garagentore bei Abwesenheit immer schliesst und möglichst gut verriegelt. Schräg gestellte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster. Einbrecher sind nicht «kontaktfreudig». Sprich, sie versuchen in der Regel alles, um ein Zusammentreffen mit den Bewohnern zu verhindern. Deshalb kann es gerade in der dunklen Jahreszeit abschreckend wirken, wenn auch während Abwesenheit in den eigenen vier Wänden Licht brennt oder der Fernseher läuft und so der Eindruck entsteht, dass jemand zu Hause ist.

Aber auch technisch lässt sich gegen Einbrecher vorgehen. Alle typischen Einstiegsstellen (Fenster, Türen, Lichtschachtgitter) lassen sich mechanisch verstärken. Je nach Ausgangslage kann auch der Einsatz einer Schockbeleuchtung oder einer Alarmanlage sinnvoll sein.

Wer in seinem Wohnquartier Einbrüche oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, soll dies bitte sofort der Kantonspolizei Thurgau über die Notrufnummer 117 melden. Besonders hilfreich ist, wenn genaue Angaben zum Signalement der Täter (Anzahl, Kleidung, Statur, Fluchtrichtung, Fahrzeuge, etc.) gemacht werden können.

Mehr Infos zum Thema «Einbruchschutz »gibt es unter www.kapo.tg.ch/einbruch oder auf jedem Kantonspolizeiposten.

Montag, 26. Oktober, 13:20 Uhr

Schweizweit steigt die Kurve weiterhin steil an

(sko) Die Zunahme der Coronaneuansteckungen und die daraus resultierenden Todesfälle übers Wochenende im Kanton Thurgau lassen aufhorchen. Im landesweiten Vergleich jedoch ist der Thurgau nach wie nicht stark betroffen. Laut dem Bundesamt für Gesundheit verzeichnet die Schweiz alleine übers Wochenende 17'440 neu bestätigte Coronainfektionen und 37 Todesfälle.

Montag, 26. Oktober, 11:46 Uhr

Drei weitere Personen sterben an den Folgen von Covid-19

(sko) Der Kanton Thurgau hat am Montag kurz vor dem Mittag sein neuestes Coronabulletin veröffentlicht. Demnach steigt die Anzahl bestätigter Fälle von Covid-19-Erkrankungen übers Wochenende um 273 auf neu 1942. Neuerdings befinden sich 815 infizierte Personen in Isolation. Das sind 317 mehr als noch am vergangenen Freitag.

Einen Anstieg verzeichnet auch die Anzahl der Todesopfer. Gegenüber dem Freitag sind im Thurgau übers Wochenende drei weitere Personen an den Folgen einer Coronaerkrankung gestorben.

Eine Covid-19-Test ist für viele Menschen abschreckend. Bild: Makesh Kumar/Keystone (Gesundheitscenter Hyderabad, Indien – 27. Juli 2020)

Montag, 26. Oktober, 10:30 Uhr

Pascal Büchler übernimmt die städtische Abteilung Finanzen

(red) An seiner Sitzung vom 19. Oktober hat der Stadtrat von Arbon Pascal Büchler als künftigen Leiter der städtischen Abteilung Finanzen bestimmt, zu der sowohl der Bereich Finanzbuchhaltung als auch das Steueramt gehören. Pascal Büchler übernimmt die neue Aufgabe per 1. März 2021, wie einer Mitteilung vom Montagmorgen zu entnehmen ist.

Pascal Büchler, neuer Leiter der Arboner Finanzabteilung. Bild: PD

Nach der Lehre bei der Gemeindeverwaltung Steinach absolvierte Büchler die Ausbildung zum Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eidgenössischem Fachausweis. Aktuell bildet er sich zum diplomierten Betriebsökonom NDS HF aus. Der 32-Jährige ist seit über sieben Jahren als stellvertretender Leiter der Romanshorner Finanzverwaltung tätig. Entsprechend ist der Stadtrat überzeugt, mit ihm einen bestens geeigneten Nachfolger für Mischa Vonlanthen gefunden zu haben, der die Arboner Stadtverwaltung per Ende Jahr verlässt.

Montag, 26. Oktober, 09:44 Uhr

Christbäume statt Weihnachtsmarkt

(red) Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Coronapandemie verzichtet Schloss Herdern dieses Jahr auf die Durchführung des beliebten Weihnachtsmarktes. Stattdessen findet am Samstag, 12. Dezember, im kleinen Rahmen ein Christbaumverkauf statt. Dies ist der aktuellen Ausgabe der Gemeindepublikation «Info Herdern» zu entnehmen.

Impression vom Weihnachtsmarkt 2018 auf Schloss Herdern. Bild: Reto Martin

Am besagten Samstag verkauft das Forstteam von Schloss Herdern von 9 bis 16 Uhr im Schlosshof Christbäume. Auch der Schlossladen wird bis 16 Uhr geöffnet sein. Für die Christbaumkäufer steht ein kleines Verpflegungsangebot bereit. Und im Kreativatelier gibt es Kunsthandwerk zu kaufen. Die Christbäume kann man auch in den Folgewochen noch während der Öffnungszeiten des Schlossladens käuflich erwerben.

Montag, 26. Oktober, 08:52 Uhr

Persönliche Fotos, Bilder, Filme, Geschichten, Fundstücke

(red) Mit der Ausstellung «Unsere persönlichen Grenzgeschichten» wollen die Städte Kreuzlingen und Konstanz an die Grenzschliessung durch Corona erinnern. Dafür gesucht werden persönliche Fotos, Bilder, Filme, Geschichten, Fundstücke. Die Eingabefrist dauert neu bis 30. November 2020, wie es in einer Mitteilung vom Montagmorgen heisst.

Mittagspause am Grenzzaun zu Kreuzlingen-Konstanz während des Coronalockdown im Frühling. Bild: Reto Martin (Kreuzlingen,

19. März 2020)

Wer an der Ausstellung seine persönlichen Erfahrungen, Geschichten, Fundstücke, Bilder, Fotografien oder Filme während der Grenzschliessung zwischen März und Mai 2020 öffentlich und unentgeltlich präsentieren möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Dokumente können noch bis zum Freitag, 30. November an folgende Adresse gesendet oder persönlich abgegeben werden:

Department Gesellschaft, Andrea Lehmann, Marktstrasse 4, 8280 Kreuzlingen, Telefon: 071 672 62 08, E-Mail: gesellschaft@kreuzlingen.ch

Sonntag, 25. Oktober, 17:40 Uhr

Eine Showgruppe in Aktion beim vergleichbaren School Dance Award im Kanton Luzern. Bild: PD

Anmeldefrist für ersten Thurgauer School Dance Award

(red) Im kommenden Jahr bietet das Sportamt für Thurgauer Schulen erstmals einen Tanzevent an. Es handelt sich dabei um den «Thurgauer School Dance Award» (TSDA), der am Samstag, 20.März 2021 im Seeparksaal in Arbon stattfinden wird. Am «Thurgauer School Dance Award» können Kinder und Jugendliche ab der 3. bis zur 9.Klasse teilnehmen. Jedes Team besteht aus mindestens acht Personen.

Im Rahmen des obligatorischen oder freiwilligen Schulsports wird während mehreren Wochen eine selbst entwickelte Choreografie einstudiert. Jedem Team wird während der Vorbereitung ein professioneller Tanzcoach beratend zur Seite stehen. Ihre Show präsentieren die Teams am «Thurgauer School Dance Award» auf der grossen Bühne vor einer Jury und hoffentlich zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern. Gewinnerinnen und Gewinner sind alle, die am Anlass teilnehmen. Der Hauptpreis ist ein unvergesslicher Auftritt auf einer Bühne, die sonst nur Profis vorbehalten ist.

Der «Thurgauer School Dance Award» wird vom kantonalen Sportamt organisiert. Die Durchführung ist – trotz Coronapandemie – bereits heute gesichert. Müsste aufgrund von Schutzmassnahmen auf eine Durchführung mit Zuschauerinnen und Zuschauern verzichtet werden, wird eine kostenlose Live-Stream Übertragung angeboten.

Lehrer sowie Leiter des freiwilligen Schulsports aus dem Kanton Thurgau können ihre Teams bis zum 15. November unter www.tsda.ch anmelden.

Sonntag, 25. Oktober, 16:14 Uhr

Einstimmige Parolen der Grünen Thurgau

Kurt Egger. Bild: Donato Caspari

(red) An ihrer Mitgliederversammlung haben die Grünen Thurgau alle Abstimmungsparolen einstimmig gefasst. Sie sagen dreimal Ja. Nationalrat Kurt Egger stellte die Konzernverantwortungsinitiative vor. Sie fordert, dass Schweizer Konzerne vor Schweizer Gerichten für Umwelt- und Gesundheitsschäden haftbar gemacht werden können, die sie im Ausland verursachen. «Wer einen Schaden anrichtet, soll auch dafür geradestehen», sagte Egger. Als Contra-Referent trat der Direktor der Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau, Jérôme Müggler, auf. Es ist unverhältnismässig, wegen einiger schwarzer Schafen so einschneidende Massnahmen zu ergreifen. Nach einer regen Diskussion fasste die Versammlung der Grünen Thurgau einstimmig die Ja-Parole.

Die Präsentation der Kriegsgeschäfte-Initiative erfolgte durch Simon Vogel, Präsident der Jungen Grünen Thurgau. Diese haben die Initiative mitlanciert und wollen erreichen, dass sich die Nationalbank sowie Einrichtungen der staatlichen und beruflichen Vorsorge nicht mehr an der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten beteiligen. Dafür stimmten ebenfalls alle Ja, wie auch für den Kredit von 13,6 Millionen Franken für den Neubau einer Turnhalle am Bildungszentrum für Technik in Frauenfeld.

Sonntag, 25. Oktober, 13:17 Uhr

Positiver Corona-Test beim EHC Olten: Gesamte 1. Mannschaft und der Staff müssen in Quarantäne, drei Spiele verschoben

(pd/rms) Beim EHC Olten ist ein Spieler der 1. Mannschaft positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet worden. Der kantonsärztliche Dienst des Kanton Solothurn hat nun verordnet, dass sich die gesamte 1. Mannschaft und der Staff des EHC Olten für zehn Tage in Quarantäne begeben müssen. Weitere Abklärungen und Entscheidungen werden in den nächsten Tagen getroffen.



Bereits klar ist, dass die drei Spiele der kommenden Woche am Dienstag gegen Thurgau, am Freitag in La Chaux-de-Fonds und am Sonntag gegen Langenthal verschoben werden müssen.



Sonntag, 25. Oktober, 11:00 Uhr

Hohe Sicherheit am Romanshorner Jahrmarkt

(pd/rms) Eine Wurst vom Grill, Marroni oder Magenbrot gehören zu einem Jahrmarktbesuch wie der Schwatz mit Freunden und Bekannten. Das gilt natürlich auch für den Jahrmarkt der Hafenstadt Romanshorn am Mittwoch, 28. Oktober 2020, von 9.00 bis 19.30 Uhr. Als Auflage zur Durchführung hält die Covid-19-Verordnung des Bundes fest, dass Speisen und Getränke nur sitzend konsumiert werden dürfen. Dies teilt die Stadt Romanshorn am Sonntag mit. Sie komme dem als Veranstalterin mit Tischen und Bänken gegenüber den Verpflegungsständen nach.

«Das ist in diesem speziellen Jahr darum möglich, weil der Markt wegen der Pandemie mit über 50 Ständen reduziert durchgeführt wird und die Stände auf der Bahnhof-Allee und der Salmsacherstrasse nur auf je einer Strassenseite platziert sind», heisst es. Dies schaffe genügend Raum für die Wahrung der Covid-Abstandsvorschriften.

Hinweis: Die betreffenden Strassenabschnitte sind vom Dienstag, 27. Oktober, ab 12.30 Uhr bis Mittwoch, 28. Oktober, um ca. 22.00 Uhr gesperrt.

Sonntag, 25. Oktober, 10:32 Uhr

Alkoholisiert am Steuer: Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

(kapo/rms) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Sonntag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Patrouille kontrollierte um 2.15 Uhr an der Zürcherstrasse in Frauenfeld einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 33-Jährigen einen Wert von 1,14 Milligramm pro Liter ergab, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.