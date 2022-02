THURGAU-TICKER Zoll: Verfolgungsjagd von Hemishofen bis nach Singen +++ Narren wollen auch im Sommer fasnächtlen - und zwar am Kreuzlinger Stadtfest +++ Brand in Egnach war wohl menschliches Fehlverhalten Redaktion 24.02.2022, 17.13 Uhr

Donnerstag, 24. Februar, 17:13 Uhr

Beifahrer konnte zu Fuss flüchten

Die Zollbeamten wollten eine reguläre Verkehrskontrolle durchführen, als der 44-Jährige flüchtete. Bild: zvg/evz

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat sich ein Mini-Fahrer eine Verfolgungsfahrt mit Schweizer Zollbeamten geliefert. Die Beamten verfolgten den Deutschen von Hemishofen bis nach Singen.

Dazu gekommen ist es aufgrund einer Streife des Zolls im Bereich Hemishofen, die gegen 2 Uhr einen blauen Mini Cooper mit deutschem Kennzeichen zum Anhalten aufforderte, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Statt Anzuhalten flüchtete der Fahrer jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Zollbeamten nahmen die Verfolgung auf. Als der 44-jährige Fahrer in Singen gegen einen Randstein prallte und das Auto mit gebrochener Vorderachse liegenblieb, konnten sie ihn festnehmen. Seinem Beifahrer gelang jedoch die Flucht zu Fuss. Warum sich die Personen einer Kontrolle entzogen, müssen die Ermittlungen zeigen. (red.)

Donnerstag, 24. Februar, 16:41 Uhr

«Ho Narro im Summer»

Die «Gasseschränzer» und die Narrengesellschaft Emmishofen (NGE) beteiligen sich gemeinsam am Stadtfest, an welchem Kreuzlingen im Sommer sein 75-jähriges Bestehen feiert. Dies haben die Narren am «Schmutzigä Donnschtig» bekannt gegeben. Sie trafen sich dafür auf dem Bärenplatz im Stadtzentrum. «Der Schmudo ist der beste Zeitpunkt, um auf unsere sommerliche Aktion hinzuweisen», so NGE-Vize Roilf Uhler. (kp)

Donnerstag, 24. Februar, 14:57 Uhr

Täterschaft ist nicht mehr auszumachen

Das Haus in der Bahnhofsstrasse 1 in Egnach stand im Dezember komplett in Flammen. Bild: kapo tg

Am 6. Dezember 2021 brannte ein seit vielen Jahren leer stehendes Haus in der Bahnhofstrasse 1 in Egnach lichterloh. Über hundert Angehörige der Feuerwehren Egnach und Arbon waren im Grosseinsatz. Beim Vollbrand entstand ein Sachschaden von mehreren 10’000 Franken. Verletzt wurde zwar niemand, die Brandursache blieb jedoch lange ungeklärt. Nun teilt die Staatsanwaltschaft Thurgau auf Nachfrage mit:

«Aufgrund der getätigten Ermittlungen des Kriminaltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Thurgau kommt nur ein menschliches Fehlverhalten in Frage.»

Aufgrund der massiven Brandzerstörung konnte die genaue Brandursache oder eine mögliche Täterschaft allerdings nicht ermittelt werden. «Da aktuell keine weiteren Ermittlungsansätze vorhanden sind, wurde das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft sistiert», heisst es weiter. (aye)

Donnerstag, 24. Februar, 14:07 Uhr

Verzögerte Lieferketten: Warten auf das Gummilager

Das MS Munot verkehrt in Stein am Rhein flussaufwärts in Richtung Untersee. Bild: Thomas Güntert

Die «Munot» liegt auf dem Trockenen. Wie immer in den Wintermonaten führt die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) Revisionen durch. Bei der Generalrevision des 500 PS starken Kursschiffs «Munot» fehlt jedoch ein Ersatzteil. Ein Gummilager ist wegen der verzögerten Lieferkette nicht verfügbar.

Die Crew allerdings ist zuversichtlich, dass es noch rechtzeitig eintrifft und den Saisonstart am Karfreitag, 15. April, nicht gefährdet – notfalls müsste das kleinere Schiff MS Stein am Rhein einspringen. (gün/jab)

Donnerstag, 24. Februar, 13:12 Uhr

Lange Ausfälle des Berger Gemeindepräsidenten zeigten Schwachstellen auf

Der Gemeinderat von Berg: Robert Schneider, Daniel Schenk, Kristy Keller, Marcel Zollikofer, Gemeindepräsident Thomas Bitschnau, Margrit Streckeisen, Beat Keller und Gemeindeschreiber Hubert Bürge. Bild: Mario Testa

Die krankheitsbedingte Abwesenheit von Gemeindepräsident Thomas Bitschnau hat in den vergangenen Monaten Schwachstellen in der Struktur des Gemeinderats und der Verwaltung aufgezeigt. Kommt dazu, dass es auf die aktuelle Legislatur hin grosse personelle Wechsel im Gemeinderat gegeben hat und somit viel Knowhow neu aufgebaut werden muss. Gemeinderat Thomas Bitschnau sagt:

Thomas Bitschnau, Gemeindepräsident von Berg Bild: PD

«Die Gemeinde ist stetig gewachsen, die Strukturen sind aber immer gleich geblieben.»

Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, den ehemaligen Aadorfer Gemeindepräsidenten Bruno Lüscher als externen Berater zu engagieren. Er soll die Situation analysieren und so mögliche Anpassungen der Strukturen und Aufgaben aufzeigen. Mit ersten Resultaten rechnet Thomas Bitschnau noch dieses Frühjahr. (mte)

Donnerstag, 24. Februar, 11:53 Uhr

Süssmoster trafen sich in Hüttwilen

Die Vereinigung Zürcher Süssmoster hat sich auf dem Mostereibetrieb von Cornelia und Tanja Bussinger getroffen. Bild: PD

Die Vereinigung der Zürcher Süssmoster hat sich zur Hauptversammlung in Hüttwilen getroffen. Gastgeber ist die Mosterei Bussinger. Das letzte Jahr war schwierig, wie Michael Lienhard, Präsident der Vereinigung, sagt. Regen und Hagel haben den Kulturen zugesetzt. Genauso Pilzkrankheiten, die den Mitgliedern Sorge bereiten. Man sei auf der Suche nach resistenteren Apfelsorten. Die Mitglieder der Zürcher Süssmoster haben anschliessend eine Führung durch die Mosterei Bussinger erhalten. Sie ist bekannt für ihre Produkte aus dem Red Love Apfel. (jab)

Donnerstag, 24. Februar, 10:52 Uhr

Schluss mit Lernen per 31. Juli 2022

Kundinnen und Kunden der Mirgos Klubschule Arbon werden zukünftig nach St.Gallen verwiesen. Bild: PD

Aufgrund stark rückläufiger Teilnehmendenzahlen hat die Migros Ostschweiz in einer Medienmitteilung kommuniziert, dass ihre Klubschulen in Arbon und Lichtensteig geschlossen werden. Leiterin Direktion Personelles/ Klubschule, Heidi Bösch, sagt:

Heidi Bösch, Leiterin Direktion Klubschule Bild: PD

«Ein Weiterbetrieb der beiden Klubschulen ist ohne hohe Defizite leider nicht mehr möglich. Wir bedauern sehr, die Standorte per 31. Juli 2022 schliessen zu müssen.»

Während Kundinnen und Kunden der beiden Standorte künftig das Kursangebot an der Klubschule St. Gallen nutzen könnten, werden für die sieben festangestellten Mitarbeitenden gute Anschlusslösungen angestrebt, heisst es in der Medienmitteilung weiter. (red.)

Donnerstag, 24. Februar, 10:17 Uhr

Friedrichshafen: Alkoholisierter hatte auch einen Schlagstock, Schlagsring und Tierabwehrspray dabei

Gemäss Augenzeugen soll der 34-Jährige auch einen Schuss abgegeben haben. Bild: Martin Ruetschi

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat Ermittlungen gegen einen 34-jährigen Mann aufgenommen, der am frühen Mittwochmorgen zwei Bewohner einer Asylbewerberunterkunft mit einer Schreckschusswaffe bedroht und mit fremdenfeindlichen Äußerungen beschimpft haben soll.

Der Tatverdächtige war zunächst in einer Kneipe zu Gast und sprach dem Alkohol zu. Zeugenangaben zufolge suchte er, nachdem er das Lokal verlassen hatte, zunächst verbalen Streit mit zwei Bewohnern einer Asylbewerberunterkunft. Einer seiner Begleiter versuchte noch, den Mann zu beruhigen, woraufhin der Tatverdächtige eine Waffe aus seinem Pkw geholt, damit in Richtung der zwei Bewohner gezielt und mutmasslich auch einen Schuss abgegeben haben soll.

Im weiteren Verlauf liess er sich nicht davon abhalten, betrunken hinter das Steuer seines Wagens zu steigen und davonzufahren. Die verständigten Polizeibeamten konnten den 34-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Zeit im Stadtgebiet stoppen und vorläufig festnehmen. Die Ermittler fanden in seinem Pkw einen griffbereiten Schlagstock und im Kofferraum eine Tasche, in der sich ein Tierabwehrspray sowie ein Schlagring befanden.

Der mutmasslich stark alkoholisierte 34-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Nach einer Durchsuchung seiner Wohnung am Mittwochmorgen wurde der Mann, gegen den nun wegen Bedrohung, Verstosses gegen das Waffengesetz und Trunkenheit im Strassenverkehr ermittelt wird, entlassen. Hintergründe der Tat und der genaue Hergang sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Friedrichshafen geführt werden. (red.)

Donnerstag, 24. Februar, 06:58 Uhr

Thurgauerin des Tages: Als Annette Fetscherin in China Tränchen verdrückte

Vom 4. bis 20. Februar moderierte die Aadorferin Annette Fetscherin live aus Peking über die Olympischen Winterspiele. Bild: PD/Oscar Alessio

Am Sonntag gingen die Olympischen Winterspiele in Peking zu Ende. Die Thurgauer Moderatorin Annette Fetscherin (38) hat vom Ereignis jeweils live auf SRF mit Sascha Ruefer berichtet. In der «Glückspost» erzählte sie vom beklemmenden Gefühl, das sie während der gesamten Berichterstattung wegen Corona in der «Olympia Bubble» verspürt habe:

«Jeden Tag werden wir getestet, jeden Tag ist die Angst da, man könnte positiv sein.»

Wenn es dann jeweils an der Hotelzimmertür geklopft habe, zucke man zusammen. Trotz anhaltendem unguten Gefühl konnte Fetscherin aber auch eine besonders schöne Erinnerung mitnehmen:

«Was haben wir doch im Fernsehstudio alle mitgefiebert, als Beat Feuz die ‹The Rock›-Piste heruntergebrettert ist!»

Und seine Emotionen danach, als er mit seiner Freundin und Tochter telefonierte, hätten sie ebenfalls nicht kalt gelassen. «Da müssen auch wir Journalisten ab und zu mal ein Tränchen verdrücken», sagt Annette Fetscherin. (aye)

Mittwoch, 23. Februar, 20:49 Uhr

Abstimmungsvorlagen kommen am 15. Mai vors Stimmvolk

Der Gemeinderat Frauenfeld hat sich am Mittwochabend ohne grossen Widerstand grossmehrheitlich (34 Ja, 2 Nein) dazu durchgerungen, dass die Bevölkerung am 15. Mai an der Urne über die umstrittene Grundsatzfrage «Altstadt autofrei?» entscheiden kann. Die wenigen kritischen Ratsmitglieder attestierten dem Stadtrat zu wenig Verantwortungsbewusstsein, monieren ein diskriminierendes Verbot für Autofahrer und befürchten schwerwiegende Folgen fürs Gewerbe in der Altstadt. Ebenso grossmehrheitliche Unterstützung vom Stadtparlament (35 Ja, 1 Nein) erhielt der Bruttorahmenkredit über 11,3 Millionen Franken zur Aufwertung der Strassenräume in der Innenstadt.

Der Gemeinderat Frauenfeld tagt dank der Lockerungen erstmals seit langem wieder ohne Maske im Bürgersaal. Bild: Donato Caspari

Nebst den Verkehrsthemen sowie zwei Personalia für Sitze in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Gesellschaft, Gesundheit und Freizeitanlagen (neu: Annina Villiger-Wirth, Fraktion CH/Grüne/GLP) und in die Einbürgerungskommission (neu: Angelika Wyss, Fraktion CH/Grüne/GLP) hat sich der Gemeinderat am Mittwoch mit zwei weiteren Geschäften auseinandergesetzt. Die bereits behandelte Teilrevision des Reglements über die Kulturförderung und den Kulturfonds winkte der Rat nach kurzen Diskussionen über strittige Anträge der Redaktionskommission mit 25 Ja- zu 10 Nein bei 1 Enthaltung grossmehrheitlich durch. Einstimmig schaffte es die Auflösung des Zweckverbands Ara Ellikon an der Thur über die Ziellinie. Mit 35 Ja- zu 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung ist der Anschluss an die Interkommunale Anstalt Ara Thurtal ebenso beschlossene Sache. (sko)

Mittwoch, 23. Februar, 17:58 Uhr

Fussballer «schwärmen» vom Roggwiler Fitnessgerät

Lukas Görtler, Kapitän des FC St. Gallen benutzt die Ultimate Toning Roll von kybun Joya aus Roggwil. Bild: PD

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München testet derzeit die sogenannte Ultimate Toning Roll (UTR) von kybun Joya, dies schreibt das Roggwiler Unternehmen in einer Medienmitteilung. Dabei handelt es sich um ein Fitnessgerät. Laut Mitteilung «schwärmt» auch der FC St. Gallen von der UTR. Diese basiert auf einer perkussiven Therapie, wobei tiefe und intensive Impulse den Muskel durchdrängen und die die Blutzirkulation förderten. (red)

Mittwoch, 23. Februar, 17:20 Uhr

Fünf junge Spieler dürfen bleiben

Die Pikes Oberthurgau haben den Vertrag mit mehreren jungen Spielern verlängert. Unter anderem mit Laurel Rohner (Schwarz). Bild: Mario Gaccioli

Nach dem überraschend frühen Playoff-Aus in der ersten Runde gegen Bellinzona verlängerte der 1.-Liga-Qualifikationssieger Pikes Oberthurgau die Verträge mit mehreren jungen Spielern. Die drei Eigengewächse Laurel Rohner (20), Alec Stäheli (19) und Jonas Haselbach (19) bleiben dem Klub aus Romanshorn ebenso eine weitere Saison erhalten wie Nico Reinert (19/seit den Minis bei den Pikes) und Goalie Yannick Mark (21). Das Quintett konnte in dieser Saison nebst Einsätzen in der 1. Liga auch noch bei der U20-Top der HCT Young Lions spielen. (red)

Mittwoch, 23. Februar, 16:46 Uhr

Luxusferien auf Matzinger Katamaranen

Noch sind sie nicht fertig, aber sie gehen bereits auf grosse Reise: Die beiden Hochseekatamarane von Martin Hafner und Patrik Rohrer sind nach neun Jahren Arbeit auf dem Weg von Matzingen ins deutsche Nordenham an der Nordsee. Dort werden sie fertig gebaut und eingewassert. Rohrer sagt:

«Im Juni möchten wir soweit fertig sein, dass wir die Katamarane einwassern können.»

Rohrer und Hafner planen, auf den beiden Katamaranen Bam Bam und Tac Tac zu leben und Luxusferien anzubieten. Die Routen sollen von Ibiza nach Cannes und Sizilien führen.(jab)

Mittwoch, 23. Februar, 16:03 Uhr

Andreas Stamm will Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus werden

Andreas Stamm, Kandidat für das Gemeindepräsidium. Bild: PD

Die Wählerinnen und Wähler werden bei der Besetzung des Gemeindepräsidiums von Hauptwil-Gotthaus nun doch eine Auswahl haben. Neben dem von der Findungskommission vorgeschlagenen Kandidaten Marc Ringeisen bewirbt sich auch Andreas Stamm um die Nachfolge von Matthias Gehring. (st)

Mittwoch, 23. Februar, 15:20 Uhr

Vorbereitungen für Gebäudeverschiebung in Frauenfeld laufen

Die schützenswerte Villa Wohlfender an der Staubeggstrasse in Frauenfeld. Links stehen die Bauvisiere für den Erweiterungsbau des Regierungsgebäudes. Bild: Samuel Koch

18,3 Meter nach Osten soll die 250 Tonnen schwere Villa Wohlfender in Frauenfeld verschoben werden, um an der Staubeggstrasse genügend Platz für den Erweiterungsbau des Regierungsgebäudes zu schaffen.

Derzeit laufen vor Ort die Vorbereitungsarbeiten, um die Gebäudeverschiebung des schützenswerten Gebäudes aus den 1930er-Jahren im kommenden Sommer über die Bühne zu bringen. Kantonsbaumeister Erol Doguoglu sagt:

«Es sieht mittlerweile danach aus, als ob die eigentliche Verschiebung schon Ende April vonstatten gehen kann.»

Wie immer bei solchen Vorhaben seien jedoch Änderungen des Terminplans möglich. Die reine Verschiebung dauert dann nur gerade einen Tag. (sko)

Mittwoch, 23. Februar, 14:30 Uhr

28-jähriger Autofahrer muss Führerschein abgeben

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss steht. Bild: Keystone/

Christian Merz

Am Mittwoch musste in Tägerwilen ein fahrunfähiger Autofahrer seinen Führerausweis abgeben. Im Fahrzeug wurde zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt kurz vor 11 Uhr auf der Hauptstrasse in Tägerwilen einen Autofahrer zur Kontrolle an. Weil der 28-Jährige wegen Betäubungsmittelkonsum als fahrunfähig beurteilt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme und Urinprobe an. Zudem konnte durch die Einsatzkräfte im Fahrzeuginnern Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Schweizer wurde der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen. (kapo)

Mittwoch, 23. Februar, 13:46 Uhr

Siegermuni des Kantonalschwingfests 2022 in Müllheim heisst Olino

OK-Präsident und SVP-Nationalrat Manuel Strupler mit Tochter Anna und Züchter Roman Strupler mit Siegermuni Olino. Bild: PD

Speziell ruhig – diese Eigenschaft hat Olino zum Siegermuni des Kantonalen Schwingfestes Müllheim gekürt. Der fast einjährige und 500 Kilogramm schwere Jungstier ist kürzlich durch das erweiterte Organisationskomitee des Schwingfestes im Stall der Familie Strupler in Weinfelden getauft worden. Gezüchtet wurde er von Roman Strupler. Bis zum 116. Schwingfest am 1. Mai soll er noch 100 Kilogramm zulegen. (red)

Mittwoch, 23. Februar, 12:15 Uhr

Taxifahrer soll ein Paket ins Ausland transportieren und schöpft Verdacht

Die 79-jährige Frau wurde von den Tätern am Telefon unter Druck gesetzt. Bild: Imago Stock&people

In Kreuzlingen wurde eine Frau mittels Schockanruf dazu gebracht, mehrere tausend Franken abzuheben und für die Abholung bereitzulegen. Dank eines aufmerksamen Taxifahrers konnte der Transport des Geldes ins Ausland verhindert werden.

Die 79-Jährige wurde am vergangenen Freitag durch eine unbekannte Frau telefonisch kontaktiert. Diese gab sich als ihre schwer an Covid-19 erkrankte Tochter aus und bat um Geld für ein dringend benötigtes, lebensrettendes Medikament. Durch weitere, druckausübende Anrufe der Täterschaft wurde die Geschädigte dazu gebracht, mehrere tausend Franken bei der Bank abzuheben und für die Abholung bereitzuhalten.

Die Täterschaft kontaktierte daraufhin unter einem Vorwand einen Taxifahrer für den Transport eines Pakets ins Ausland. Dieser schöpfte Verdacht und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau konnten die Übergabe des Geld-Pakets an einen anderen, beauftragten Taxifahrer aus der Region noch rechtzeitig verhindern. (kapo)

Verhaltensempfehlungen der Kantonspolizei Thurgau: Lassen Sie sich bei fragwürdigen Anrufen nicht auf ein Gespräch ein, erst recht nicht, wenn es um dringende Zahlungen oder die Aushändigung von Vermögenswerten geht.

Die Betrüger binden ihre Opfer am Telefon und setzen sie unter psychischen und zeitlichen Druck. Unterbrechen Sie diese Beeinflussung und legen Sie den Hörer richtig auf. Informieren Sie im Zweifelsfall eine Vertrauensperson oder die Polizei über das Telefonat.

Echte Spitäler, Ärzte oder Behörden verlangen niemals die Übergabe von Geld oder Wertsachen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Machen Sie Personen in der Verwandtschaft oder in ihrem Bekanntenkreis wiederkehrend auf die Telefon-Betrugsmaschen aufmerksam. Eine Notiz beim Telefon kann bei solchen Anrufen eine zusätzliche Stütze sein.

Mittwoch, 23. Februar, 11:25 Uhr

24-Jähriger kollidiert mit Mittelleitplanke und bleibt unverletzt

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Mittwochmorgen auf der Autobahn A1 bei Wängi einen Selbstunfall. Es wurde niemand verletzt, der Mann musste seinen Führerausweis abgeben.

Ein 24-jähriger Autofahrer war gegen 4.15 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs. Höhe Wängi kollidierte das Fahrzeug mit der Mittelleitplanke, schleuderte zurück auf die Normalspur, wo es zum Stillstand kam. Gegenüber den Einsatzkräften gab der Autofahrer an, einem Gegenstand ausgewichen zu sein. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. Während der Unfallaufnahme musste die Normalspur für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Weil die Atemalkoholprobe beim Schweizer einen Wert von 0,5 mg/l ergab, also umgerechnet etwa 1 Promille, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts eingezogen. (kapo)

Mittwoch, 23. Februar, 10:40 Uhr

Planungskommission Turnhalle Birkenweg nimmt ihre Arbeit auf

Visualisierung der abgelehnten Dreifachturnhalle Birkenweg. Bild: PD

Der geplante Bau einer Sporthalle war in Sirnach 2021 das Politikum des Jahres. Erst scheiterte an der Urne deren Vorfinanzierung in Höhe von zwei Millionen Franken mit 54 Prozent Nein-Stimmen, dann schickten die Stimmberechtigenten Ende September die eigentliche Sporthalle Birkenweg für 15,5-Millionen-Halle mit 69 Prozent Nein-Stimmen noch deutlicher bachab.

Nun nimmt der Sirnacher Gemeinderat in Sachen Planung einen neuen Anlauf: Mitte Februar hat er die «Planungskommission Turnhalle Birkenweg» ins Leben gerufen. in einer Mitteilung schreibt die Behörde:

«Der Gemeinderat hat die Planungskommission beauftragt, das Grobkonzept unter Einbezug von Schule und sporttreibenden Vereinen zu erarbeiten und dieses dem Gemeinderat vorzulegen.»

Die Planungskommission will laufend ihre Teilschritte auf dem Weg zum Grobkonzept überprüfen. Sie lädt darum interessierte Einwohnerinnen und Einwohner ein, ihre Erfahrungen dazu einzubringen und mitzudenken. (kuo)

Mittwoch, 23. Februar, 09:52 Uhr

Hugo Miranda will sein Restaurant im März eröffnen

Küchenchef Hugo Miranda übernimmt mit seiner Partnerin Katja Müller das ehemalige Giusi's in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Nach sieben Monaten Leerstand kommt wieder Leben ins ehemalige Giusi’s Bistro an der Frauenfelderstrasse in Weinfelden. Küchenchef Hugo Miranda pachtet nun das Restaurant, er hat bereits in renommierten Restaurants wie dem Schloss Schauenstein, dem Grand Resort Bad Ragaz oder dem Waldhaus Flims gearbeitet. Ein Gourmettempel soll sein Restaurant Siemis in Weinfelden aber nicht werden.

«Ich will regionale Produkte verarbeiten. Vom Hof auf den Teller ist mein Credo. Frisch, modern und anders.»

Am ersten März-Wochenende plant Miranda mit seiner Partnerin Katja Müller die Eröffnung ihres Restaurants. (mte)

Mittwoch, 23. Februar, 08:51 Uhr

Autofahrer prallt in Gartenmauer

Bei dem Selbstunfall in Hüttlingen wurde der Autofahrer schwer verletzt. Bild: Keystone/

Christian Merz

Nach einem Selbstunfall in Hüttlingen musste am Dienstag ein Autofahrer mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Als Unfallursache steht ein medizinisches Problem im Vordergrund.

Der 37-jährige Autofahrer war kurz nach 17.30 Uhr auf dem Kirchweg in Richtung Verzweigung mit dem Schlossweg unterwegs. Kurz vor der Verzweigung kam er links von der Strasse ab, prallte mit dem Fahrzeug in eine Gartenmauer und kam zum Stillstand.

Der Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht. Als Unfallursache steht ein medizinisches Problem im Vordergrund. Es entstand Schaden von mehreren tausend Franken. (kapo)

Mittwoch, 23. Februar, 6:08 Uhr

Thurgauerin des Tages – Diana Gutjahr sagt: «Homeoffice steigert die Produktivität»

Diana Gutjahr trat als Geschäftsführerin der Firma Ernst Fischer AG, Stahl- und Metallbau in Romanshorn in die Fussstapfen ihres Vaters. Bild: Keystone

(aye) Die «Handelszeitung» hat sieben Schweizer KMU durch die Coronakrise begleitet. Eines davon war auch die Ernst Fischer AG, Stahl- und Metallbau in Romanshorn. Nationalrätin Diana Gutjahr ist Geschäftsführerin des Metallverarbeiters. Dass sich mit dem Fallen beinahe aller Coronamassnahmen am Donnerstag die Situation für ihr Geschäft rasant verbessern wird, sieht die Thurgauerin kritisch, denn die Kosten für Rohprodukte seien gestiegen, während die Kunden noch immer zurückhaltend seien. Gutjahr sagt:

«Sie sind nicht mehr so risikofreudig wie noch vor zwei Jahren.»

Trotzdem hat ihr Unternehmen die Krise gut überstanden. Auf entschädigte Kurzarbeit konnte die Ernst Fischer AG verzichten. Und noch etwas Positives nimmt die SVP-Politikerin aus der Pandemie mit: «Homeoffice ist sehr positiv. Das steigerte die Produktivität und Autonomie.»

Dienstag, 22. Februar, 16:44 Uhr

Nils und Levin Conrad bleiben dem HC Rychenberg erhalten

(red) Der HC Rychenberg gibt die Vertragsverlängerung von Captain Nils Conrad und seinem Bruder Levin Conrad bekannt. Die beiden Leistungsträger stehen auch in den kommenden Jahren für den Traditionsverein auf dem Feld.

Nils Conrad, Captain beim HC Rychenberg. Bild: PD

«Nils Conrad spielt weiterhin in den Farben rot-gelb-schwarz. Der grossgewachsene und routinierte Thurgauer Verteidiger, Nils Conrad, spielt weiterhin in den Farben rot-gelb-schwarz», schreibt der HC Rychenberg in einer Mitteilung. Conrad zählt zu den Teamstützen des Traditionsclubs, er steigt bereits in seine achte NLA-Saison für den HCR ein und gehört ausserdem zur Schweizer A-Nationalmannschaft.

Sein Bruder Levin Conrad verlängert ebenfalls. Der Verteidiger konnte sich in dieser Saison nochmals stark steigern und zählt inzwischen auch zu den Leistungsträgern der Eulachstädter.

Dienstag, 22. Februar, 16:15 Uhr

Kantonale Dienststelle publiziert die neusten Coronafallzahlen

(red) Die kantonale Dienststelle für Statistik meldet am Dienstag 492 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Die neu gemeldeten Infektionen reichen bis 17. Februar zurück. Es zeichnet sich eine abflachende Kurve ab, was wohl vor allem auch auf das nicht mehr vorhandene Testregime zurückzuführen ist.

Auch was die Hospitalisationen angeht, ist ein Abwärtstrend festzumachen. 28 mit Covid-19 infizierte Personen befinden sich derzeit in Thurgauer Spitälern, vier davon auf Intensivstationen. Das entspricht in etwa den Zahlen vom Montag. Zum Vergleich: Noch vor einer Woche waren 45 Personen mit Covid-19 hospitalisiert, fünf auf Intensivstationen; in der ersten Februarwoche entsprach dies beinahe dem Schnitt. 50 Hospitalisationen und sieben Intensivplätze verzeichnete der Kanton damals.

Dienstag, 22. Februar, 15:46 Uhr

Fotovoltaikanlage auf den Dächern der Nüssli Schweiz AG bald in Betrieb

Die Nüssli Schweiz AG in Hüttwilen bekommt auf den 8000 Quadratmetern Dachfläche eine Fotovoltaikanlage. Bild: Andrea Stalder

(jab) Das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen (EKS) baut auf den Dächern der Nüssli Schweiz AG in Hüttwilen eine Fotovoltaikanlage. Andy Böckli, Geschäftsführer der Nüssli Schweiz AG, sagte beim Baubeginn Ende 2021:

«Es freut uns, dass wir uns nun selbst mit Strom versorgen und einen Schritt in Richtung nachhaltiger Zukunft gehen können.»

Die Arbeiten sind gemäss Mitteilung im Informationsblatt der Gemeinde in vollem Gange. Die Inbetriebnahme der Anlage, die jährlich 1400 Megawattstunden produziert, ist für Ende März geplant.

Dienstag, 22. Februar, 15:00 Uhr

17-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Mit rücksichtsloser Fahrweise hat ein 17-Jähriger am Montagabend versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Einer Streife des Polizeireviers Überlingen war in Bermatingen zunächst das defekte Rücklicht sowie ein falsches Kennzeichen an einem Opel aufgefallen, woraufhin sie die beiden Insassen und den Wagen näher überprüfen wollte.

Auf die Anhaltesignale der Streife reagierte der 17-Jährige nicht wie gefordert, stattdessen beschleunigte er seinen Wagen. In der Folge raste er mit teils halsbrecherischer Geschwindigkeit und auffallend unsicherer Fahrweise davon. Während seiner Flucht über Ahausen, Baitenhausen, Grasbeuren, Buggensegel, Mimmenhausen, Stefansfeld, Untersiggingen, Grünwangen nach Markdorf, bei der er auch Feldwege nutzte, brach er zahlreiche Verkehrsregeln.

Nur grossem Glück sei es gemäss Polizeimeldung zu verdanken, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand dabei keine Unbeteiligten gefährdet wurden. Nachdem mehrere Polizeistreifen zusammengezogen worden waren, stoppte das Fahrzeug schlussendlich im Bereich Markdorf, woraufhin der 17-jährige Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer zu Fuss in unterschiedliche Richtungen das Weite suchten.

Während der Beifahrer nach kurzer Verfolgung von der Polizei gestoppt und vorläufig festgenommen wurde, konnte der Fahrer trotz intensiver Fahndung zunächst nicht mehr angetroffen werden. Beim 16-Jährigen fanden die Ermittler eine geringe Menge Betäubungsmittel, weshalb ihm nun strafrechtliche Folgen drohen. Den 17-jährigen Fahrzeugführer, der keine erforderliche Fahrerlaubnis hat, erwartet neben der Strafanzeige wegen des unerlaubten Fahrens unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Um den sichergestellten Opel kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Dienstag, 22. Februar, 14:30 Uhr

Konstanz fördert den neu gegründeten Ernährungsrat aus dem Klima-Budget

Die Projektgruppe Ernährungsrat Konstanz an den Aktionstagen Stadtwandel 2021. Bild: PD

(red) Die Initiative zur Gründung eines Ernährungsrates für Konstanz stellte 2020 einen Antrag auf Förderung aus dem Klima-Budget. Die Projektbeteiligten wollten an die Arbeitsgruppe Ernährung der Klimakonferenz anknüpfen und einen Ernährungsrat für Konstanz gründen, mit dem Ziel, das Bewusstsein in der Bevölkerung für eine gesunde, genussvolle, regionale und nachhaltige Ernährung zu fördern.

Der Projektantrag überzeugte den Klima-Bürgerrat, bestehend aus zehn zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern und zehn weiteren, die sich bereits im Bereich Klimaschutz engagierten. Aus dem Klima-Budget erhielt die Projektgruppe eine Förderung von knapp 2300 Euro. Die Auftaktveranstaltung fand im Rahmen der Aktionstage Stadtwandel im Juli 2021 statt.

Dienstag, 22. Februar, 14:17 Uhr

Schlaraffia 2022: Interessierte müssen sich für ein Zeitfenster eintragen

(red) Gemäss Beschluss des Bundesrates vom 16.02.22 ist die Zertifikationspflicht für den Besuch von Veranstaltungen aufgehoben. Das heisst, es wird kein Covid-Zertifikat mehr für den Zutritt zur Schlaraffia 2022 Special Edition vorausgesetzt. Auch alle weiteren Schutzmassnahmen entfallen, wie Gregor Müller, Geschäftsführer der Schlaraffia Messe in Weinfelden, mitteilt.

Aufgrund der Kapazitätsbeschränkungen im Kongresszentrum Thurgauerhof sind aber weiterhin Besuchs-Slots (Besuchs-Zeitfenster) notwendig. Der Messe-Veranstalter empfiehlt deshalb dringendst den gewünschten Slot bereits im Vorfeld unter www.schlaraffia.ch zu buchen.

Dienstag, 22. Februar, 12:25 Uhr

Arboner liefern sonntags Frühstück aus

Das «Zmorgepäckli», ein Frühstücksangebot für zwei. Bild: PD

(tva) Lars Hugentobler und Yasmin Schönenberger aus Arbon frühstücken sonntags gerne und ausgiebig. Die beiden haben die sogenannte Zmorgepost ins Leben gerufen. So funktioniert ihr Konzept: Bis samstags um 18 Uhr bestellt, wird einem bis Sonntag um 9 Uhr das Frühstück vor die Haustür, in den Briefkasten, auf die Terrasse, oder wo man eben wünscht, serviert.

Hugentobler und Schönenberger arbeiten mit regionalen Geschäften zusammen - etwa mit der Bäckerei Hackebeil oder der Metzgerei Schleuniger (beide in Arbon) - und wollen ihr Sortiment ausbauen. Bis jetzt steht der Dienst in Arbon und allen umliegenden Gemeinden zur Verfügung. Online können Interessierte im Zweifelsfall nachschauen, ob sie auch dazugehören.

Bestellen kann man auf der Website www.zmorgepostarbon.ch.

Dienstag, 22. Februar, 11:04 Uhr

Poesie auf Puppenmöbel

Ein Blick in die kleine Welt der lyrischen Puppenmöbel von Christine Zureich. Bild: Donato Caspari

(sab) Die Konstanzer Künstlerin Christine Zureich hat im Literaturhaus Thurgau in Gottlieben ihre Ausstellung Tiny Furniture (zu Deutsch: kleine Möbel) eröffnet. Zureich hat Wörter oder Sätze ausgeschnitten aus Zeitungspapier, diese auf Bäbimöbel geklebt und so Poesie in einer Mini-Welt verdichtet.

Christine Zureich, Künstlerin aus Konstanz. Bild: Donato Caspari

Das Projekt ist während Corona entstanden und soll auch auf die schrumpfende Welt des Homeoffice in den eigenen vier Wänden anspielen. Das Gedichtband zur Ausstellung wurde allerdings nicht fertig. Es ist ein Coronaopfer – wegen Rohstoffmangels konnte es nicht rechtzeitig gedruckt werden. «Aber das Buch ist aus Coronabedingungen heraus geboren, von dem her passt das so», findet Christine Zureich.

Dienstag, 22. Februar, 10:15 Uhr

Betrunkene Autofahrerin verursacht Selbstunfall bei Schlatt

(red) Eine 45-Jährige Autofahrerin hat in der Nacht auf Montag, gegen 5 Uhr, in betrunkenem Zustand einen Unfall verursacht. Sie fuhr mit einem Honda von Schlatt in Richtung Mühlhausen. Im Kreisverkehr überfuhr die Frau eine Verkehrsinsel mitsamt Verkehrsschild und kam erst auf der anderen Seite des Kreisels in einer Wiese zum Stehen.

«Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand», heisst es in der Polizeimitteilung weiter. Sie musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Zudem erwartet die 45-Jährige eine Anzeige wegen Gefährdung des Strassenverkehrs. An ihrem Honda entstand Blechschaden in Höhe von rund 2000 Euro, die Höhe des Schadens an der Verkehrsinsel ist noch nicht bekannt. Das beschädigte Auto holte ein Abschleppdienst ab.

Dienstag, 22. Februar, 09:42 Uhr

Wertgegenstände aus mehreren Fahrzeugen gestohlen

(kapo) Bereits Anfang Februar wurden in Stein am Rhein Wertgegenstände aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendet. In der Nacht auf Montag kam es zu drei weiteren Diebstählen – sowohl aus unverschlossenen als auch aus verschlossenen Fahrzeugen. Sollte jemand in diesem Zusammenhang Feststellungen gemacht haben, wie Personen, die verdächtig um Fahrzeuge herumschlichen, bittet die Schaffhauser Polizei um Meldung an +41 (0)52 624 24 24.

Ausserdem verweist die Polizei in der Mitteilung abermals darauf zu achten, Fahrzeuge beim Verlassen immer abzuschliessen und keine Wertgegenstände darin zurückzulassen – vor allen Dingen nicht sichtbar.

Dienstag, 22. Februar, 06:10 Uhr

Peter Stamm: Ein Roman über die Liebe und verpasste Chancen

Peter Stamm ist in Weinfelden aufgewachsen. Seine Erzählungen, Romane und Theaterstücke wurden schon in 39 Sprachen übersetzt. Bild: Sophie Kandaouroff

Sein neuster Roman «Das Archiv der Gefühle» sei nicht autobiografisch, dazu habe er gar keinen Grund. «Das würde alles nur schwieriger machen und mühsam und peinlich», sagt Peter Stamm in der «Winterthurer Zeitung», die ihn in seiner Ateliergemeinschaft in der Zürcher Enge besucht hat. Und dennoch: Die Idee zum Protagonisten seines neusten Romans hat der Weinfelder Schriftsteller aus dem echten Leben genommen. In den 80ern arbeitete ein Freund von ihm im Archiv bei Ringier. Im Interview gibt er sodann auch zu:

«Ich recherchiere viel lieber im Leben als in Bibliotheken. Bücher muss man aus lebendigem Material machen.»

Herausgekommen ist dabei ein Roman über die Liebe und verpasste Chancen. Damit kam dennoch etwas von Stamms Leben auf die Seiten: «Natürlich, wenn ich nie verliebt gewesen wäre, würde ich nicht über Liebe schreiben, und wenn ich nie Angst gehabt hätte, nicht über Angst.» (aye)

Montag, 21. Februar, 17:55 Uhr

Sturmtief Antonia versenkt Fischkutter in Deutschland und fegt mit 99 km/h über Steckborn

Im deutschen Mecklenburg-Vorpommern ist ein Fischkutter wegen des Sturmtiefs Antonia auf den Grund des Stadthafens gesunken. Bild: DPA / Bernd Wüstneck

Turbulentes Montagswetter: Mit diesen Worten veröffentlicht SRF Meteo eine Wettervorhersage auf Twitter. Verglichen mit dem Sturm Zeynep vom vergangenen Freitag und Samstag, lag die Zugbahn von Antonia weiter nördlich und das Tief bewegte sich deutlich schneller vorwärts, wie meteonews.ch zu entnehmen ist. In Schottland wurde die stärkste Böe erfasst, mit einer Windstärke von über 160 km/h.

In Steckborn wurde die schweizweit zweitstärkste Windböe in den tiefen Lagen gemessen. Mit 99 km/h fegte Antonia über die Stadt am Untersee. In Bischofszell wurden 83 km/h, in Güttingen 81 km/h und in Oberneunforn 74 km/h erfasst. Noch mehr Geschwindigkeit erreichte Antonia mit 106 km/h in Salen-Reutenen, einem 718 Metern über Meer gelegenen Ortsteil Homburgs. Wie SRF Meteo auf Twitter mitteilt, bleibt es vorerst noch windig, aber das Gröbste sei vorbei. (red/jab)

Montag, 21. Februar, 17:40 Uhr

Singen: Verschreibungspflichtige Tabletten bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Die Polizei Konstanz hat 500 verschreibungspflichtige Tabletten sichergestellt. Bild: Keith Srakocic / AP

Bei einer Verkehrskontrolle in Singen am vergangenen Samstag, 19. Februar, hat die Polizei im Auto eines 38-Jährigen über 500 verschreibungspflichtige Tabletten gefunden. Diese fallen sowohl unter das Betäubungsmittelgesetz als auch unter das Arzneimittelgesetz. Bei einer anschliessenden Durchsuchung der Wohnung des polizeibekannten Mannes stellten die Beamten noch weitere 17 Tabletten und zwei Fentanyl-Pflaster sicher, die ebenfalls unter das Betäubungs- und Arzneimittelgesetz fallen.

Der Verdächtige, der sich auf Bewährung auf freiem Fuss befand, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Haftrichter beim Amtsgericht Konstanz vorgeführt. Er erliess einen Haftbefehl. Der Verdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (pol-kn)

Montag, 21. Februar, 17:05Uhr

Haltestellen Rathaus und Hauptpost während Fasnacht nicht bedient

Die Stadtbusse am Bahnhof Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder (14.11.2018)

Am Donnerstag, 24. Februar, und Dienstag, 1. März , können während den Stadtübergaben zwischen 18.50 und 20.00 Uhr die Haltestellen Rathaus und Hauptpost von der Stadtbus-Linie 1 und den Postautos nicht bedient werden. Als Alternativen können die Haltestellen Bahnhof und Marktplatz genutzt werden. (red)

Montag, 21. Februar, 15:29 Uhr

Mann verunfallt alkoholisiert mit Elektromobil in Hugelshofen

In Hugelshofen verunfallte ein 75-jähriger Mann mit einem Elektromobil. Bild: Keystone / Christian Merz

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war am Sonntagabend, 20. Februar, in Hugelshofen ein 75-Jähriger mit einem Elektromobil in Richtung Langstrasse unterwegs. Dabei verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in eine Stützmauer. Der Mann wurde mittelschwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden ist mehrere hundert Franken hoch. Der Atemalkoholtest ergab beim Schweizer einen Wert von 0.87 mg/l. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe durchgeführt. (kapo)

Montag, 21. Februar, 13:33Uhr

Bancomat rentiert nicht mehr: Jetzt liefert die Raiffeisen das Geld nach Hause

In der alten Post in Bissegg gab es bisher einen Bancomaten. Dieser wurde nun entfernt. Bild: Mario Testa

In Bissegg stand an der Hauptstrasse bei der alten Post jahrelang ein Bancomat. Dieser ist nun verschwunden. Der Grund: Ein technischer Defekt trat auf und man hätte das Gerät ersetzen oder flicken müssen. Doch beides lohnt sich für die Raiffeisenbank Mittelthurgau nicht. Deshalb hat sie den Geldautomaten entfernt. Für die Kunden, die regelmässig am Bancomat Geld bezogen bietet sie nun an, Geldlieferungen nach Hause zu gewährleisten. Des Weiteren sollen sich alle Kundinnen und Kunden melden, die bisher mit ihrem Kontokärtchen Bargeld am Automaten bezogen haben. «Jenen schenken wir eine Bankkarte und erlassen die Gebühren von 50 Franken», sagt Marcel Bischofberger, Leiter der Raiffeisenbank Mittelthurgau. (sba)

Montag, 21. Februar, 11:58 Uhr

Bildergalerie: Eindrücke vom Bodensee

Redaktor Sandro Büchler hat am vorletzten Februarwochenende die Stimmung im Triboltingen und Kreuzlingen fotografisch festgehalten.

Montag, 21. Februar, 11:09 Uhr

Clowns kommen ins Kult-X – und gehen auf grosse Reise

Die Schauspieler des Stücks «In 80 Minuten um die Welt – Die Clowns gehen auf grosse Reise». Bild: PD

Wer sich im Zirkus immer auf die Clowns gefreut hat, sollte am kommenden Samstag, 26. Februar, um 20 Uhr die Werkstatt-Aufführung der Tamala Clown Akademie im Kreuzlinger Kulturzentrum Kult-X besuchen. Dort zeigen Studenten der Konstanzer Akademie unter dem Titel «In 80 Minuten um die Welt – Die Clowns gehen auf grosse Reise» Ausschnitte aus ihrem Repertoire. Angelehnt an die Stummfilmzeit und nur mit mimischer und tonaler Sprache stehen unterschiedliche Clowns auf der Bühne: Vom Arlecchino über den poetischen Clown bis zum Fool. Eine bunte Mischung aus Clown-Szenen – laut oder leise, ungewöhnlich oder poetisch – wird das Publikum in die Welt der Clownerie entführen. Mit wenigen Mitteln entwickeln sich Geschichten, die zum Lachen bringen. (red)

Montag, 21. Februar, 09:56 Uhr

Mona Vetschs Top 5: Wohin die Moderatorin auswandern würde – wenn sie müsste

Moderatorin Mona Vetsch sucht für die SRF Dok-Serie «Auf und davon» nach Schweizern, die auswandern. Bild: Donato Caspari (05.11.2019)

Moderatorin Mona Vetsch ist für ihre SRF-Dok-Serie «Auf und davon» wieder auf der Suche nach Schweizerinnen und Schweizern, die ihre Koffer packen und in einem anderen Land einen neues Leben beginnen möchten. Auf Instagram ruft die Thurgauerin deshalb in einem kurzen Video Auswandernde dazu auf, sich bei ihr zu melden – und teilt ihre eigenen Gedanken zum Thema. «Ich überlege mir ja bei jeder Staffel, an welchen Ort es mich ziehen würde. Fall ich auswandern müsste. Rein hypothetisch», schreibt Vetsch. Zusammengekommen ist ihre persönlichen Top 5, mit der Bretagne auf dem ersten Platz, gefolgt von Neuseeland, Irland und Norwegen. Auf Vetschs fünften Platz hat es sogar noch eine Schweizer Stadt geschafft: Winterthur. Schade, zieht es die Hattenhauserin, die schon viele Jahre in Zürich wohnt, nicht noch etwas weiter in den Osten; in ihren Heimatkanton nämlich. (aye)

Samstag, 19. Februar, 10:58 Uhr

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Guntershausen: Am Steuer eingeschlafen und verunfallt

Ein Autofahrer war in der Nacht auf Samstag, gegen 3 Uhr, auf der Hauptstrasse in Guntershausen in Richtung Eschlikon unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab der 18-Jährige an, hinter dem Steuer eingeschlafen zu sein. Kurz nach dem Bahnhof geriet das Auto laut Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Hydranten sowie einer Strassenlaterne. Der Mann wurde nicht verletzt, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. (kapo/stm)