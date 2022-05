TG-Ticker: URh hebt Streckensperrung im Rhein wieder auf

16:40 Uhr Donnerstag, 5. Mai

Vollblutmusiker geht wieder auf Tournee

Zwei Jahre haben sich Pepe Lienhard (76) und seine Big Band auf die anstehende Schweizer Tournee «Music Was My First Love» vorbereitet. Coronabedingt. Die Band hat auch das Album zur Tour schon aufgenommen und veröffentlicht. Zu den Highlights gehören für den Frauenfelder die neu arrangierte, swingende Version der «Swiss Lady», die «Bohemian Rhapsody» in der Big-Band-Version sowie der ­Titelsong der Tour «Music Was My First Love». Im grossen Interview, das demnächst in diesem Medium erscheint, sagt Lienhard:

«Bands wie die Rolling Stones mit ‹Brown Sugar› oder T. Rex mit ‹Hot Love› haben wir hinter uns gelassen.»

Pepe Lienhard, Bandleader und Saxofonist aus Frauenfeld. Bild: Keystone/

Gaetan Bally

Auf der Tournee wird der Song von Dorothea Lorene gesungen, die in der Tina Turner Show «Simply the Best» (nicht zu verwechseln mit dem Musical) die Hauptrolle singt, von Kent Stetler und dem vierköpfigen Chor Swing4you. «Das geht richtig unter die Haut», sagt Lienhard und verspricht ein breites stilistisches swingendes Spektrum. Das erste Konzert gibt's am Mittwoch, 11. Mai, in Frauenfeld. (sk)