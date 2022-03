Thurgau News: Susanne Vogel-Engeli ist die Thurgauerin des Tages

16:38 Uhr 7. März

Rico Giger besiegt Gegner nach Punkten

Beim Einmarsch zu seinem ersten Boxkampf gab Giger ein Ständchen auf seinem Schwyzerörgeli. Bild: Ralph Ribi

Das Début als Profiboxer ist dem Thurgauer Rico Giger gelungen. Am vergangenen Wochenende in Uster bezwang der 32-Jährige aus Felben-Wellhausen seinen Kontrahenten Martin Krsteski nach vier Runden deutlich und einstimmig nach Punkten. Der in der Rechtsauslage boxende Giger, der beim Einmarsch ein Ständchen mit seinem Schwyzerörgeli bot, gab auch im Kampf meistens den Ton an. Allerdings erwies sich der kleinere Gegner aus Mazedonien als zäher Kontrahent.

«Auf diesen Start lässt sich aufbauen», sagte Giger nach dem Triumph in seinem ersten professionellen Boxkampf. «Ich brauchte viel weniger Kraft als in meinen Kämpfen als Kickboxer.» Als der Kampf vorbei war, schwang kurz sogar etwas Enttäuschung mit. «Von mir aus hätte es gerne noch weitergehen können», sagt Giger. Zu verdanken habe er den Punktesieg auch seinem russischen Trainer Ruslan Zadiev. «Solange ich machte, was er mir gesagt hat, kassierte ich kaum einen Treffer. Erst als ich etwas mehr Spektakel in den Kampf bringen wollte und das taktische Korsett verliess, musste ich auch einstecken.» Seinen nächsten Boxkampf plant Giger im Mai in Mazedonien. Zuvor will er am 9. April in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld seinen WKU-Weltmeistertitel als Kickboxer im K1 verteidigen. (mat)