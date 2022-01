Thurgau-Ticker Thurgauerin des Tages: Beatrice Erzinger aus Steckborn lässt den Bauern ledig +++ Herzklinik startet ihren Betrieb auf dem Spitalcampus +++ Verkehrsunfall auf Autobahn bei Wängi endet glimpflich Redaktion 25.01.2022, 06.05 Uhr

Dienstag, 25. Januar, 06:05 Uhr

Hof und rosarote Wolke verlassen

Beatrice Erzinger aus Steckborn schaut seit Jahren jede Folge der Kuppelshow «Bauer, ledig, sucht...» auf dem Sender 3 Plus. Dann meldete sie sich für die laufende Staffel selbst an. Der Entlebucher Landwirt Gabriel hat sie für eine Woche auf seinen Hof eingeladen. In der Sendung schwärmte die Kundenberaterin einer Bank nach romantischen Massagen vor der Kamera noch vom Jungbauern aus dem Luzernischen. Geklappt hat es aber doch nicht mit ihnen beiden. Das erzählt Erzinger nun im «Bote vom Untersee und Rhein».

Beatrice Erzinger. Bild: PD

Sie habe nach den Dreharbeiten nicht nur Gabriels Hof, sondern auch die rosa Wolke verlassen und sei in die Realität zurückgekehrt, wo ihr bewusst geworden sei, dass es für ein Leben zu zweit nicht ganz ausreiche. Dennoch habe sie es als langjähriger Fan toll gefunden, auch mal hinter die Kulissen der Sendung gesehen zu haben: «Ich kann jetzt immer einschätzen, wie anstrengend die Szenen für die Beteiligten gewesen sein müssen.» (aye)

Montag, 24. Januar, 18:05 Uhr

Neues Kapital in 30-jähriger Geschichte

Nach rund zweieinhalbjähriger Bauzeit erfolgte am Samstag die Inbetriebnahme des Herz-Neuro-Zentrums Bodensee auf dem Spitalcampus Münsterlingen. Das teilt die «Kreuzlinger Zeitung» auf ihrer Website mit. Mit dem Umzug von Kreuzlingen nach Münsterlingen schlägt das Herz-Neuro-Zentrum in seiner 30-jährigen Geschichte ein neues Kapitel auf. Die Spezialklinik für Kardiologie, Elektrophysiologie, Herzchirurgie und Neurochirurgie behandelt im Auftrag des Kantons Thurgau Patientinnen und Patienten aller Versicherungsklassen und stellt für die Bevölkerung die Notfallversorgung in diesen medizinischen Fachbereichen sicher. Zukünftig stehen in der neuen Klinik für die Patientenversorgung 8 Intensivpflegeplätze, 10 Überwachungsbetten und bis zu 35 weitere Betten Verfügung. (red)

Blick in die Covid-Intensivstation des Kantonsspitals Münsterlingen. Bild: Reto Martin

Montag, 24. Januar, 17:27 Uhr

Aufrichtfest ist für den Sommer geplant

«Es wächst und wächst», stellt Stadträtin Dorena Raggenbass mit Freude wächst. Die Rede ist vom neuen Familien- und Freizeitbad Egelsee in Kreuzlingen. Exakt vor zehn Monaten feierten die Verantwortlichen von Schule und Stadt Kreuzlingen den Spatenstich für das 38-Millionen-Projekt. Auf einem Baustellenrundgang zeigen sich nun bereits die riesigen Dimensionen. Das 25 mal 33 Meter grosse Becken ist im Tiefbau gut erkennbar. Auch wo der höhenverstellbare Hubboden eingebaut werden wird, merkt man beim genauen Blick.

Stadträtin Dorena Raggenbass, Schulpräsidentin Seraina Perini und Ruedi Wolfender, Abteilungsleiter Gesellschaft vor dem betonierten Schwimmbecken. Bild: Urs Brüschweiler

Schulpräsidentin Seraina Perini und Stadträtin Dorena Raggenbass stellen erfreut fest: Der Zeitplan kann bis jetzt eingehalten werden, ebenso wie man sich bis jetzt im Kostenrahmen bewegt. Im Sommer soll das Aufrichtfest für den Neubau gefeiert werden, 2024 ist der erste Kopfsprung geplant. Anschliessend beginnt die Sanierungsphase des bestehenden Thermalbades, bevor 2025 das Gesamtprojekt fertig sein soll. (ubr)

Montag, 24. Januar, 16:22 Uhr

Überholspur während rund einer Stunde gesperrt

Ein Autofahrer kollidierte am Montagmorgen auf der Autobahn A1 bei Wängi mit zwei Autos. Verletzt wurde niemand, die Überholspur musste für rund eine Stunde gesperrt werden.

Ein 46-jähriger Autofahrer war kurz nach 7 Uhr auf der Überholspur der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr er bei Wängi ins Heck des vorausfahrenden Autos eines 26-Jährigen, der verkehrsbedingt abbremste. Beim Versuch den Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte der 46-Jährige sein Fahrzeug auf die Normalspur. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit einem weiteren Auto. Dieses wurde nach rechts abgedrängt, prallte in die Leitplanke, schleuderte anschliessend über die Fahrbahnen und kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam auf der Überholspur zum Stillstand. Der 36-jährige Mann wurde nicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Während der Unfallaufnahme musste die Überholspur für rund eine Stunde gesperrt werden.

Ein Polizeiauto der Kantonspolizei Thurgau im Einsatz. Bild: PD

Montag, 24. Januar, 15:35 Uhr

Ersatz für Vakanz nach Vertragsauflösung

Die Mannschaft von Volley Amriswil ist wieder komplett. Nachdem Mittelblocker Karim Zerika im Dezember um eine Vertragsauflösung bat, ist es den Verantwortlichen gelungen einen Ersatz zu finden. Pablo Henrique Bertolo heisst der junge Brasilianer, der am Dienstag ins Training einsteigen wird. Bertolo ist 20-jährig und 1,98m gross. Der junge Brasilianer kommt aus der Grossregion São Paulo und wagt nach einer sehr erfolgreichen Juniorenkarriere erstmals den Sprung ins Ausland. (red)

Pablo Henrique Bertolo, neuer Spieler von Volley Amriswil. Bild: PD

Montag, 24. Januar, 14:28 Uhr

Wenige Termine auf den Thurgauer Zivilstandesämtern

Seit Anfang Jahr können Transmenschen ihr Geschlecht auf dem Zivilstandsamt unkompliziert angleichen lassen. Im Thurgau schulte die kantonale Aufsichtsbehörde die Zivilstandsleiterinnen, die das Wissen danach an ihr Team weitergaben. Sowohl im westlichen als auch im östlichen Zivilstandskreis sind bereits Termine für amtliche Ge-schlechtsangleichungen reserviert. «Wir sind nicht überrannt worden», sagt die stellvertretende Leiterin Susanne Wieland. So sind für den Februar zwei Personen für einen Termin angemeldet. Bei der Änderung im Personenstandsregister kann, falls gewünscht, auch gleichzeitig der Vorname mitgeändert werden. Im Vergleich zu früher, ist die Änderung im Personenstandsregister viel einfacher geworden: «Es muss nichts mehr begründet werden und die Unterzeichnung dauert nur wenige Minuten.» Auf dem Zivilstandsamt Thurgau Ost konnten bereits neun Personen das Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, offiziell eintragen lassen – zwei weitere Termine sind bereits für den Februar geplant. «Bei uns ist die neue Möglichkeit wahrgenommen worden», sagt Leiterin Rosmarie Schamberger. Vor allem 20- bis 30-Jährige hätten bisher ihr Geschlecht im Personenregister angeglichen. (red)

Im Thurgau wurden im Januar bereits einzelne Geschlechtsbezeichnungen im Personenregister angeglichen. Bild: Getty

Montag, 24. Januar, 13:15 Uhr

Forstarbeiten an Mühletobelstrasse

Vom Mittwoch, 2. Februar, 7 Uhr, bis spätestens Freitag, 4. Februar, 18 Uhr, wird im Auftrag des Forstbetriebs der Bürgergemeinde an der Mühletobelstrasse in Frauenfeld eine Sicherheitsholzhauerei durchgeführt. Für die Arbeiten wird ein Pneukran beigezogen, heisst es in einer Mitteilung des Frauenfelder Werkhofs. Aufgrund der knappen örtlichen Verhältnisse muss die Mühletobelstrasse ab Kreuzung Schrenzenhalde bis zum Siedlungsende während den Forstarbeiten komplett gesperrt werden. (red)

Baustellensignalisation bei der verschneiten Mühletobelstrasse. Bild: Andrea Stalder

Montag, 24. Januar, 12:00 Uhr

Sachschaden von mehreren tausenden Franken

Am frühen Montagmorgen kollidierte ein Autofahrer in Siegershausen mit einer Verkehrsinsel. Es wurde niemand verletzt.

Kurz vor 4 Uhr war ein Autofahrer auf der Bodanstrasse in Richtung Berg unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau schlief der 29-jährige Deutsche während der Fahrt kurz ein. Das Auto geriet darauf in die Fahrbahnmitte und kollidierte eingangs Dorf mit der Verkehrsinsel. Der Autofahrer wurde nicht verletzt, es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Unfall- und Polizeiauto beim Unfallort in Siegershausen. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

Montag, 24. Januar, 11:02 Uhr

Positive Zwischenbilanz

Mit ihrer aktuellen Produktion «Funny Money» gastiert das Ensemble der Bühni Wyfelde schon seit Silvester im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden. Marta Wechsler zieht nach 13 Aufführungen eine positive Zwischenbilanz. Die Produzentin sagt:

«Es ist bislang besser gelaufen, als ich gedacht habe. Wir konnten etwa 80 Prozent der Plätze verkaufen.»

Das Stück komme bei den Besuchern sehr gut an. «Es ist schnell und gut gespielt und die Leute können zwei Stunden einfach abschalten von den Alltagssorgen.» Von Mittwoch bis Samstagabend finden nun jeweils um 20.15 Uhr noch die letzten vier Aufführungen der Komödie statt. (mte)

Ein Koffer voller Träume: Johanna Liebig (Madeleine Cavegn) erfährt von ihrem Mann Heinrich (Thomas Götz), wie dieser an den Koffer mit mehreren Millionen Franken gekommen ist. Bild: Ralph Ribi

Montag, 24. Januar, 09:43 Uhr

Mit mittelschweren Verletzungen ins Spital

Bei einem Zusammenstoss mit einem Auto in Münsterlingen wurde am Sonntag eine Fussgängerin verletzt.

Kurz nach 17.15 Uhr war ein 59-jähriger Autofahrer auf der Seestrasse in Richtung Kreuzlingen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau übersah er dabei eine 17-Jährige, die den Fussgängerstreifen beim Spitalkreisel in Richtung See überqueren wollte.

Die Jugendliche wurde beim Zusammenstoss mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden

Fussgängerstreifen: Immer wieder gibt es dort Unfälle. Bild: Benjamin Manser

Montag, 24. Januar, 09:18 Uhr

Linda Akermann wird Leiterin der Schulverwaltung in Amriswil

Nach 14-jähriger Tätigkeit verlässt Linda Akermann, Leiterin der Schulverwaltung, die Sekundarschulgemeinde Arbon (SSGA) per Ende Februar. Sie wird die Leitung der Schulverwaltung der Volksschulgemeinde Amriswil übernehmen. Linda Akermann hat mit ihrer Arbeit Wesentliches zur Bewältigung der während Jahren finanziell schwierigen Situation beigetragen. Die Schulbehörde dankt ihr für ihre langjährige Arbeit.

Mit Jacqueline Hess konnte per 1. März eine ausgewiesene Nachfolgerin angestellt werden. Sie hat in den Funktionen als Leiterin Schulverwaltung und als ehemalige Schulpräsidentin langjährige Erfahrung im Thurgauer Schulwesen. In den letzten Jahren arbeitete sie in leitender Stellung in der Privatwirtschaft. (red)

Montag, 24. Januar, 08:20 Uhr

Mit Kindern zum Wandern, Pilzsuchen und Bräteln

Zwischen Pascal Zuberbühler und seiner Frau Beatriz «klöpft es ab und zu». Das gab der Ex-Natispieler mit einem Grinsen im Podcast «TOPhoch3» preis. Seit über 20 Jahren sind die beiden ein Paar und haben mittlerweile zwei Kinder. «Wir haben viele Hochs und Tiefs zusammen durchgemacht», sagt der Frauenfelder. Da seien Auseinandersetzungen ja normal. Aber vielleicht sei es auch gut, dass er wegen seines Jobs bei der Fifa in der Goalie-Ausbildung nicht so viel zu Hause sein könne. «Sonst würde es wohl noch mehr klöpfen», witzelt der Ex-Goalie, bevor er zu einer Lobeshymne auf seine Frau ansetzt:

«Es ist wichtig für mich, zu wissen, dass ich zu Hause eine Frau habe, die für unsere Kinder da ist. Sie macht das hervorragend mit den beiden. Die Kinder sind voller Drive, voller Power.»

Pascal Zuberbühler, Ex-Fussballgoalie aus Frauenfeld. Bild: Severin Bigler

Er selbst sei trotz häufiger Abwesenheit darum bemüht, seinen Kindern dasselbe für das Leben mitzugeben, was sein Vater ihm beigebracht habe: «Viel in die Natur raus!» Er wolle schöne Erinnerungen ans Wandern, Pilzsuchen und Bräteln weitergeben. (aye)