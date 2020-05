THURGAU-TICKER: Thurgauer rast auf deutscher Autobahn +++ Brand bricht in Dachstock aus +++ 3,5 Millionen Franken für Ausbaupläne für die Seepolizei

Aktualisiert 25.05.2020, 17.33 Uhr

Montag, 25. Mai, 17:32 Uhr

Audi RS 6 mit Thurgauer Kennzeichen

(red) Am Sonntag gegen 19.15 Uhr lieferten sich drei Männer aus der Schweiz auf der deutschen Bundesautobahn A81 zwischen Geisingen und Engen im Hegau ein illegales Rennen. Zeugen fuhren mit relativ hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn Richtung Singen.

Nach der Anschlussstelle Geisingen wurde das Auto durch einen weissen Audi RS 6 mit Thurgauer Kennzeichen durch Überfahren des rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Seitenstreifens überholt. Der Lenker des Audis schloss anschliessend zu einem schwarzen und einem silbernen BMW mit Zürcher Kontrollschilder auf. Die drei Autos fuhren nebeneinander, verringerten plötzlich auf eine Geschwindigkeit von etwa 150 km/h und bremsten so den nachfolgenden Verkehr aus. Danach beschleunigten sie stark und fuhren offensichtlich ein Rennen Richtung Kreuz Hegau. Der Audi RS 6 wurde später noch einmal auf der Bundesstrasse 30 beobachtet.

Der Lenker wird als etwa 40 Jahre alt und Glatzenträger beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 0049 7733 9960-0

Autobahn 30853379,fotolia

Montag, 25. Mai, 16:48 Uhr

Tägerwiler übernimmt Stiftung Rosenegg

(red) Die Stiftung Rosenegg in Kreuzlingen hat Martin Engelhart aus Tägerwilen zum neuen Stiftungsrats-Präsidenten gewählt. Er löst Markus Aemisegger aus Triboltingen ab, welcher als Interimspräsident im vergangenen Jahr die Geschicke der Stiftung laut einer Mitteilung sehr verantwortungsbewusst und engagiert geführt hatte, nachdem der vorherige Präsident nach nur sehr kurzer Amtszeit überraschend verstorben war.

Martin Engelhart, Yvonne Istas und Markus Aemisegger mit historischem Dokument zur Gründung des Museums. (Bild: PD)

Martin Engelhart wurde bereits im März 2020 in einer Stiftungsratssitzung einstimmig zum Präsidenten ernannt. Bedingt durch die Coronakrise und der damit verbundenen sofortigen Betriebsschliessung engagierte er sich bisher eher im Hintergrund und auf Distanz; mit den Lockerungen der Massnahmen, der Wiederaufnahme des Betriebs und der Öffnung des Museums am 12. Juni 2020 sei nun der ideale Zeitpunkt, über den Wechsel im Präsidium zu informieren.

Martin Engelhart wuchs in Kreuzlingen und in der Nachbarschaft zum Rosenegg auf. Heute lebt der Familienvater in Tägerwilen und arbeitet in leitender Position in einem Versicherungs- und Finanzunternehmen.

Montag, 25. Mai, 16:04 Uhr

Kanton besetzt Vakanzen im Amtsarztdienst

(red) Im Amtsarztdienst des Kantons Thurgau sind infolge Pensionierung zwei Rücktritte zu verzeichnen: Dr. med. Urs-Peter Beerli per 30. Juni 2020 und Dr. med. Martin Gisin rückwirkend per 31. März 2020. Um die Amtsarzttätigkeit im Kanton Thurgau weiterhin sicherzustellen, ernennt das Departement für Finanzen und Soziales (DFS) per 1. Juli 2020 drei neue Amtsärzte, namentlich Dr. med. Felix Fröscher, Eschenz, Dr. med. Alfred Schweizer, Weinfelden, und Dr. med. Dominik Hauser, Frauenfeld.

In der Amtsarzttätigkeit stellen sich anspruchsvolle berufliche Aufgaben, heisst es in einer Mitteilung des kantonalen Amtes für Gesundheit. Im Vordergrund steht die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und der Polizei bei aussergewöhnlichen Todesfällen. Weitere Herausforderungen sind Beurteilungen zur Hafterstehungsfähigkeit, zur fürsorgerischen Unterbringung, zur Rückbehaltung in den psychiatrischen Kliniken im Auftrag der Kinder- und Erwachsenschutzbehörde sowie die Sicherstellung von Blut- und Urinproben im Strassenverkehr oder bei Delikten.

Die aktuell amtierenden 21 Amtsärztinnen und Amtsärzte leisten aufgeteilt in vier Gruppen einen ganzjährigen 24-Stunden-Präsenzdienst.

Alltag für jeden Arzt. Gerätschaften für eine ärztliche Behandlung. (Bild: Andrea Stalder)

Montag, 25. Mai, 15:12 Uhr

Brandursache noch unklar

(kapo/sko) Bei einem Brand im Dachstock eines Doppeleinfamilienhauses in Basadingen ist am Montag Sachschaden entstanden.

Das Feuer lodert im Dachstock des Doppelfamilienhauses. (Bild: BRK News)

Um 9 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass es im Dachstock eines Doppeleinfamilienhauses an der Klostergasse brennen würde. Die Feuerwehr Region Diessenhofen war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurde der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Franken betragen.

Ein Feuerwehrmann begibt sich ins Innere des Dachstockes. (Bild: BRK News)

Montag, 25. Mai, 14:28 Uhr

Bons von Gewerbebetrieben, Detaillisten und Gastronomen

(red) Als Folge der Coronakrise präsentieren sich seit Mitte April Kreuzlinger Gewerbetreibende, Detaillisten und Gastronomen auf der Online-Plattform «meinKreuzlingen.ch». Die Stadt Kreuzlingen und der Gewerbeverein Kreuzlingen initiierten das Angebot mit dem Ziel, die lokale Wirtschaft zu unterstützen.

Thomas Niederberger, Stadtpräsident Kreuzlingen. (Bild: Alex Spichale)

«Nachdem wir digital gestartet sind, folgt nun ein analoges Angebot für die Bevölkerung, und zwar im ganzen Bezirk Kreuzlingen», teilt Stadtpräsident Thomas Niederberger mit.

Ein farbenfroher Flyer mit Aktions-Bons liegt in der dritten Juni-Woche der Wochenzeitung «Kreuzlinger Nachrichten» bei. «Vom Angebot profitieren sollen Kundinnen und Kunden und das Gewerbe gleichermassen», sagt Niederberger. Die Coronakrise könne nur als Gemeinschaft bewältigt werden, jeder einzelne könne einen wichtigen Beitrag leisten, indem er seine Einkäufe lokal tätige.

Der Flyer mit Aktions-Bons. (Bild: PD)

Montag, 25. Mai, 13:24 Uhr

Bürogebäude der Seebehörden soll verlängert werden

(red) Die Thurgauer Seepolizei und die Schifffahrtskontrolle brauchen nach Meinung des Regierungsrats mehr Platz. Die beiden Behörden sind an der Bleichestrasse in Kreuzlingen in der Nähe einer Hafenanlage untergebracht. In dem Bürogebäude, das für 14 Mitarbeiter ausgelegt wurde, sollen bald 18 Leute arbeiten, «um die zugewiesenen Aufgaben auch zukünftig adäquat wahrnehmen zu können», teilt der Regierungsrat mit.

«Bereits heute sind die Platzverhältnisse aber beengt und die Büros überbelegt.»

Der Standort sowie die Zusammenarbeit zwischen den beiden Diensten haben sich bewährt. Gemäss einer Machbarkeitsstudie deckt eine Verlängerung des bestehenden Gebäudes die künftigen Bedürfnisse der Seepolizei und der Schifffahrtskontrolle am besten ab. Da mit Baukosten von rund 3,5 Millionen Franken gerechnet wird, schreibt der Kanton die Architekturleistungen im offenen Verfahren im Staatsvertragsbereich aus.

Ein Schiff der Seepolizei beim Yachthafen Kreuzlingen. (Bild: Andrea Stalder)

Mit einer so genannten Thesenkonkurrenz wird nun ein geeignetes Architekturbüro gesucht. Die Gewinner der Thesenkonkurrenz werden danach im ersten Trimester 2021 das Bauprojekt und den Kostenvoranschlag erarbeiten. Der Regierungsrat hat das Wettbewerbsprogramm für die Thesenkonkurrenz» genehmigt und eine Jury bestimmt. Über den Zuschlag entscheidet das Departement für Bau und Umwelt. Der Grosse Rat soll Ende 2021 darüber entscheiden; die Bauarbeiten sind von Herbst 2022 bis 2023 geplant.

Montag, 25. Mai, 11:38 Uhr

Kreuzlinger Kantischüler gewinnt Bronze

Leo Thom gewinnt Bronze an der Physik-Olympiade. Bild: Stephan Böker

(red/man) Leo Thom von der Kantonsschule Kreuzlingen hat an der Nordisch-Baltischen Physik-Olympiade eine Bronzemedaille gewonnen.

Wegen der Coronakrise fand die Nordisch-Baltische Physik-Olympiade am 16. Mai digital statt. Ausnahmsweise war die Prüfung auch für Schülerinnen und Schüler ausserhalb der nordisch-baltischen Region offen. Vier Finalisten der Schweizer Physik-Olympiade haben sich der Herausforderung gestellt - spontan und ohne grosse Vorbereitung. Dennoch haben gleich zwei von ihnen Bronzemedaillen geholt. Nebst Thom landete auch noch ein Schüler aus der Westschweiz auf em Podest.

Mehr zum Thema Bottighofer Kanti-Schüler: Science-Fiction liest er nur, wenn nichts physikalisch Falsches darin vorkommt Der Bottighofer Leo Thom hätte am Finale der Physikolympiade von Afang April teilnehmen sollen. Corona verhinderte es. Auch sein Studium in Konstanz leidet darunter. Stefan Böker 23.03.2020

Montag, 25. Mai, 11:08 Uhr

Alkoholisiert in Kreuzlingen unterwegs

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntag in Kreuzlingen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz nach 23.45 Uhr auf der Unterseestrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 39-jährigen Schweizer einen Wert von 0,51 mg/l ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Montag, 25. Mai, 10:16 Uhr

Velofahrer in Kreuzlingen verletzt

Ein Velo und ein Auto sind am Sonntag in Kreuzlingen zusammengestossen. Symbolbild: key/Yoshiko Kusano

(kapo) Bei einer Kollision mit einem Auto wurde am Sonntagnachmittag in Kreuzlingen ein Velofahrer verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es um 16 Uhr im Ziilkreisel, Romanshornerstrasse und Seetalstrasse, zu einer Kollision zwischen einem 25-jährigen Autofahrer und einem Velofahrer. Durch den Sturz auf den Boden zog sich der 59-Jährige leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen hundert Franken.

Zeugenaufruf

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen unter 058 345 20 00 zu melden.

Montag, 25. Mai, 09:21 Uhr

Brandursache noch unklar

(kapo/sko) Am Sonntagnachmittag hat es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Ermatingen gebrannt.

Um 16.15 Uhr bemerkte ein Anwohner eine starke Rauchentwicklung auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Schiffländestrasse und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale. Als die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau eintrafen, stellten sie Flammen und starken Rauch auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss fest. Die Feuerwehren Ermatingen und Salenstein sowie die Stützpunktfeuerwehr Kreuzlingen waren rasch vor Ort und konnten den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 200'000 Franken.

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache kamen der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektroinspektor vor Ort.

Sonntag, 24. Mai, 18:21 Uhr

E-Bike-Fahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall in Amriswil wurde am Sonntag ein E-Bike-Fahrer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war ein 72-jähriger Autofahrer kurz vor 10.30 Uhr auf der Weinfelderstrasse in Richtung Erlen unterwegs. Als er in den Mühlebach Kreisel einfahren wollte, kam es zu einer Kollision mit einem E-Bike-Fahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Bei der Kollision wurde der 59-jährige Mann leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.

Sonntag, 24. Mai, 12:29 Uhr

Rechnung und zwei Kreditanträge genehmigt

(rsc) Über über die eigentlich für die Gemeindeversammlung vorgesehenen Traktanden liess Tobel-Tägerschen coronabedingt an der Urne abstimmen. Dabei haben die Stimmbürger am Sonntag die Jahresrechnung 2019 (Gewinn von rund 44'000 Franken) mit 141 Ja- zu 21 Nein-Stimmen deutlich genehmigt. Ebenso das Protokoll der vergangenen Gemeindeversammlung, mit 159 Ja- und sechs Nein-Stimmen.



Die Tobler hatten zudem über zwei Kreditbegehren zu entscheiden: Die Sanierung und EW-Erschliessung der Thorstrasse (564'000 Franken) wurde mit 121 Ja- zu 49 Nein-Stimmen gutgeheissen. Auch der Kredit für das Hochwasserschutzprojekt Thürn (237'000 Franken) wurde bewilligt: mit 125 Ja- zu 45 Nein-Stimmen.

Sonntag, 24. Mai, 11:51 Uhr

Kirchbürger wählen und stimmen brieflich

(red) Die für den 7. Juni geplante Versammlung kann die Evangelische Kirchgemeinde Münchwilen-Eschlikon wegen der Coronapandemie nicht durchführen. Stattdessen findet eine briefliche Abstimmung am 28. Juni statt, wie die Kirchgemeinde mitteilt. Ausnahmsweise sind das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2019 sowie die Jahresberichte schriftlich zu genehmigen. Ausserdem ist das Amt der Kirchenpflege, das für die Finanzen der Kirchgemeinde verantwortlich ist, neu zu wählen.

Die Kirchenvorsteherschaft schlägt einstimmig Stefan Wüthrich aus Eschlikon zur Wahl als Kirchenpfleger vor. «Den Ausschlag für den Wahlvorschlag gab neben der fachlichen Qualifikation schlussendlich vor allem die Mitgliedschaft in unserer Kirchgemeinde», heisst es in der Mitteilung. Wird Wüthrich gewählt, erhält er den gleichen rechtlichen Status wie die bisherige Amtsinhaberin. Er wird dadurch beratendes Mitglied der Kirchenvorsteherschaft sein, jedoch ohne Stimmrecht.

Sonntag, 24. Mai, 09:45 Uhr

Technischer Defekt an Ölheizung führt zu Feuerwehreinsatz

(kapo/lex) Ein Bewohner stellte am Samstag kurz nach 12.15 Uhr an der Alte Käsereistrasse in Leimbach eine starke Rauchentwicklung aus dem Heizungsraum fest und schlug Alarm. Wie die Thurgauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, rückte die Feuerwehr Bürglen mit rund 30 Einsatzkräften aus. «Ein Löscheinsatz war nicht nötig, weil es zu keinem Brand kam.»

Die Feuerwehr Bürglen ist mit rund 30 Einsatzkräften an den Einsatzort in Leimbach ausgerückt. Symbolbild: Reto Martin

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist die starke Rauchentwicklung auf einen technischen Defekt bei der Ölheizung zurückzuführen. Ein Elektroinspektor wurde beigezogen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Sonntag, 24. Mai, 09:00 Uhr

Motorradfahrer verletzt sich bei Selbstunfall und muss ins Spital

Der 76-jährige Motorradfahrer verletzte sich beim Unfall leicht, musste aber dennoch ins Spital. Archivbild: Eveline Bachmann

(kapo/lex) Eine Passantin meldete am Samstag kurz nach 13 Uhr der Kantonalen Notrufzentrale, dass im Kreisel an der Arbonerstrasse in Amriswil ein Motorradfahrer gestürzt sei.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor der Mann die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. «Der 76-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden.» Am Motorrad entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.

Samstag, 23. Mai, 14:19 Uhr

Holzbeige einer Grillstelle gerät in Brand – Polizei sucht Zeugen

Wie es zum Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Brandursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Kapo TG

(kapo/lex) Ein Passant hat am Freitag kurz nach 16 Uhr eine brennende Holzbeige bei der Grillstelle der Bürgerhütte Mettlen bemerkt und telefonisch den Hüttenverantwortlichen verständigt. Dieser war rasch vor Ort und brachte das Feuer unter Kontrolle, wie die Thurgauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. «Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Franken.»

Um die Brandursache zu klären, wurde der Brandermittlungsdienst beigezogen. Weiter sucht die Polizei Zeugen. Wer Angaben zur Brandursache machen kann oder andere sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Weinfelden unter der Telefonnummer 058-345-25-00 zu melden.

Mittwoch, 20. Mai, 12:39 Uhr

Schönholzer mit 90 Stimmen zum Regierungsratspräsidenten gewählt

Der neue Regierungsratspräsident Walter Schönholzer mit Blumenstrauss neben FDP-Fraktionspräsident Anders Stokholm. Bild: Reto Martin

(lsf) Der Grosse Rat wählte am Mittwoch Walter Schönholzer zum Präsidenten des Regierungsrats. Schönholzer (FDP, Neukirch an der Thur) übernimmt diese Amt zum ersten Mal. Schönholzer vereinte 90 Stimmen auf sich, 26 gingen an Vereinzelte, elf Stimmzettel blieben leer und einer war ungültig.

Vizepräsidentin des Regierungsrats ist Monika Knill (SVP, Alterswilen). 112 Mitglieder des Grossen Rates wählten sie, neun Stimmen gingen an Vereinzelte, sechs Stimmzettel blieben leer und einer war ungültig.

Mittwoch, 20. Mai, 12:23 Uhr

Norbert Senn mit Glanzresultat als Grossratspräsident gewählt

Norbert Senn nimmt die Glückwünsche der Regierung entgegen. Bild: Reto Martin

(lsf) Der bisherige Vizepräsident Norbert Senn präsidiert seit heute den Thurgauer Grossen Rat. Der CVP-Kantonsrat (Romanshorn) wurde in der Frauenfelder Rüegerholzhalle mit 123 Stimmen gewählt. Lediglich drei Stimmen fielen auf Vereinzelte, ein Wahlzettel blieb leer. Senn leitet das Volksschulamt des Kantons Appenzell Innerrhoden und ist 62-jährig.

Brigitte Kaufmann. Bild: Donato Caspari

Neue Vizepräsidentin des Grossen Rats ist Brigitte Kaufmann (FDP, Uttwil). Sie erhielt 89 Stimmen, 32 fielen auf Vereinzelte.

Mittwoch, 20. Mai, 11:39 Uhr

Amtsgelübde im Grossen Rat

(lsf) Regierungsrat Urs Martin, Cornel Inauen, Mitglied des Obergerichts, Tamara Willig-Rubano, Ersatzmitglied des Obergerichts, Marcel Brun, Mitglied des Zwangsmassnahmengerichts, und Staatsschreiber Paul Roth wurden am Mittwochvormittag im Grossen Rat vereidigt.