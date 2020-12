THURGAU-TICKER Thurgau Indien Ladies gehen als Dritte ins neue Jahr +++ Querdenker-Demo auf Klein Venedig verboten +++ Witzig The Office Company an Pius Schäfler AG verkauft Aktualisiert 14.12.2020, 16.23 Uhr

Montag, 14. Dezember, 16:23 Uhr

Thurgauerinnen gehen als Dritte ins Neue Jahr

Die Thurgauerinnen in grün-gelb. Bild: PD

(red) Nichts anderes als die Rückeroberung des dritten Platzes und einen grossen Schritt Richtung Play-Offs war am Samstagabend das Ziel der Thurgau Indien Ladies. Das Spiel gegen Bomo Thun fand durch die neuen Anweisungen des Bundes als Geisterspiel ohne Zuschauer statt. Die Thurgauerinnen legten los wie die Feuerwehr und gingen schon nach 20 Sekunden durch die Tessiner Nationalspielerin, Vallario, in Führung, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Zimmermann gelang zwar mit einer Einzelleistung der Ausgleich für die Berner Oberländerinnen, aber dann begann die grosse Show der Tschechin Studentova, die gleich drei Tore zum 4:1 Sieg der Indien Ladies erzielte.

«Insgesamt sahen die Geister der Bodensee-Arena ein starke Teamleistung des Heimteams und zeigten, dass sie, wenn sie konstant an diese Leistung anknüpfen, nicht zu Unrecht als Geheimfavorit gelten.»

Montag, 14. Dezember, 15:24 Uhr

Stadt Konstanz verbietet Querdenker-Demonstration

Eine Demonstrationen gegen die Coronamassnahmen am 12.September 2020 in Deutschland. Bild: Moritz Frankenberg / DPA

(red) Bei der Stadtverwaltung von Konstanz war für den 20.Dezember eine Querdenker-Demo mit 900 Teilnehmern auf Klein Venedig angemeldet worden. Vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus, den verschärften Präventionsbemühungen, dem gebotenen Schutz der Bevölkerung und der bisherigen Kommunikation mit den Organisatoren hat die Stadtverwaltung die geplante Versammlung verboten. Das Polizeipräsidium Konstanz hat sich ebenfalls für ein Verbot ausgesprochen, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst.

Gegenüber der Stadtverwaltung machten die Organisatoren der geplanten Demonstration deutlich, dass sie nicht bereit sind, die aus städtischer Sicht unverzichtbaren Auflagen zu erfüllen. In Ergänzung zu den gemachten Erfahrungen am Wochenende des 3. und 4.Oktober 2020 und unter Berücksichtigung des zu beobachtenden Teilnehmerverhaltens bei den bundesweiten Querdenker-Demos steht für die Stadtverwaltung damit fest, dass die pandemiebedingten Schutzvorgaben nicht eingehalten werden können. Auch in anderen Städten waren zuletzt ähnliche Demonstrationen verboten worden

Montag, 14. Dezember, 15:17 Uhr

Witzig The Office Company gehört neu zu Pius Schäfler

(T.G.) Die Pius Schäfler AG mit Hauptsitz in Gossau übernimmt von der Frauenfelder Witzig The Office Company auf Anfang 2011 deren Papeterie- und Büromaterialgeschäft samt der beiden Filialen in Arbon und Frauenfeld. Als Folge der Expansion wächst Pius Schäflers Zahl der Papeterien in der Ostschweiz auf neun. Die beiden Witzig-Papeterien in Arbon und Frauenfeld sollen in Pius-Schäfler-Standorte umgewandelt werden, wobei man in Arbon auch die Marke Markwalder mit deren eigenem Sortiment prominent mitnehmen will.

Die Pius Schäfler AG beschäftigt über 150 Mitarbeitende und setzt im Jahr über 30 Millionen Franken um. Witzig The Office Company, tätig in den Geschäftsfeldern Büroeinrichtung und Bürotechnik, hat rund 240 Angestellte.

Montag, 14. Dezember, 12:17 Uhr

Lukas Auer. Bild: PD/Karl Svec

Arboner Stadtparlaments-Präsident wechselt von CVP zu SP

(sda) Der Arboner Stadtparlaments-Präsident Lukas Auer (CVP) kandidiert im März 2021 als neuer Präsident des Thurgauer Gewerkschaftsbunds TGGB. Er plant deshalb auf Mitte 2021 einen Parteiwechsel von der CVP zur SP. Vier Regionalverantwortliche der Gewerkschaft Unia schlagen den 30-jährigen Auer als neuen Präsidenten des TGGB vor. Er soll dort Nachfolger der zurücktretenden Präsidentin, SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher, werden. Die Wahl findet Ende März 2021 statt.

Derzeit präsidiert Auer als CVP-Vertreter das 30-köpfige Arboner Stadtparlament. Da die angestrebte neue Aufgabe als kantonaler Gewerkschaftspräsident häufig andere politische Schwerpunkte erfordern werde als jene der CVP, «habe ich mich dazu entschieden, die Partei zu wechseln», teilte Auer am Montag mit.

Ab dem 1.Juni 2021, nach Ablauf seines Präsidialjahrs im Stadtparlament, werde er seine Karriere bei SP/Gewerkschaften fortsetzen, schreibt Auer. Seinen Sitz im Stadtparlament nehme er in die Fraktion SP, Grüne und Gewerkschaften mit.

Montag, 14. Dezember, 11:23 Uhr

Die Covid-Zahlen aus dem Thurgau: 452 neue Fälle

(meg) Über das Wochenende wurden im Thurgau 452 neue Covid-19-Fälle registriert. Das sind wieder etwas mehr als vor einer Woche (398 Fälle). In Spitalpflege befinden sich aktuell 85 Corona-Patienten (Vorwoche 77). Auf einer Intensivstation werden 23 Personen mit Covid-19 betreut. Zwei neue Todesfälle sind seit Freitag dazu gekommen.

Montag, 14. Dezember, 11:07 Uhr

Ab 2021 entsorgt die Stadt das Kleinsperrgut

Der zuständige Stadtrat Ernst Zülle mit dem Vorbereitungsteam. Bild: PD

(red) Jährlich entsorgen die Kreuzlinger rund 13 Tonnen Kleinsperrgut: Badezimmermöbel, Matratzen, Stühle und andere, brennbare Kleinmöbel sammelte bisher der Verband KVA Thurgau und führte das Sammelgut in die Kehrichtverbrennung nach Weinfelden. Ab dem Jahr 2025 stellt der Verband diese kostenpflichtige Dienstleistung jedoch im ganzen Kanton Thurgau ein.

Der Kreuzlinger Stadtrat will das Angebot jedoch aufrechterhalten und suchte nach einer Lösung. Ab dem neuen Jahr wird das Männerprojekt des Dienstleistungszentrums Arbeitsintegration die Kleinsperrgut-Sammlung übernehmen. Insgesamt sind zwölf Sammlungen pro Kalenderjahr geplant, jeweils am ersten Dienstag im Monat. Gestartet wird am 5. Januar 2021. Die Sammeldaten sind allesamt im neuen Abfallkalender eingetragen. In diesem Jahr liegt dem Abfallkalender ausserdem eine kostenlose Kleinsperrgut-Marke im Wert von 5 Franken bei. Zusätzliche Kleinsperrgut-Marken können einzeln oder im 10-er-Pack am Informationsschalter im Stadthaus an der Hauptstrasse 62 bezogen werden. Restbestände von bisherigen Sperrgutmarken des Verbandes KVA Thurgau können während einer Übergangsfrist auch für die neue, städtische Kleinsperrgutsammlung verwendet werden.

Montag, 14. Dezember, 09:57 Uhr

Tägerwilerin ist im Finale bei The Voice of Germany

(meg) Die Erfolgsgeschichte von Paula dalla Corte geht weiter. Am Sonntagabend hat sie sich mit ihrer Version von Tom Odells «Another Love» ins Finale der Castingshow gesungen. Die Kantischülerin aus Tägerwilen gilt als eine der Favoritinnen für den Sieg. Sie hat nun noch vier Mitkonkurrenten. Der Entscheid, ob es für den ganz grossen Durchbruch reicht, fällt am 20. Dezember.

Montag, 14. Dezember, 08:36 Uhr

Die Contact-Tracer können trotz Homeofficepflicht nicht nach Hause

(lim) Die Thurgauer Regierung hat unlängst eine Homeoffice-Pflicht ausgesprochen. Die Mitarbeitenden des Contact-Tracing in Felben-Wellhausen arbeiten trotzdem im Grossraumbüro. Das löst Unmut aus, wie das Newsportal «20 Minuten» berichtet. Denn laut einer Mitarbeiterin könnte man die Arbeit problemlos zu Hause erledigen.

Die Lungenliga Thurgau führt im Kanton im Auftrag des kantonsärztlichen Dienst das Contact Tracing. Bild: Andrea Stalder (11.November 2020)

Zuständig für das Contact-Tracing ist im Thurgau die kantonale Lungenliga. Mediensprecherin Janina Diethelm sagt gegenüber «20 Minuten»: «Alle bei der Lungenliga – bei denen es betrieblich möglich ist – machen Homeoffice. Im Contact-Tracing wird aus Qualitätsgründen darauf verzichtet.» Die Teammitglieder seien meist erst kurze Zeit dabei, einige arbeiteten Teilzeit, täglich müsse man sich absprechen. Die Präsenz vor Ort sei da ein Vorteil. Laut der Mediensprecherin werden auch im Grossraumbüro die Hygienemassnahmen eingehalten und es wird regelmässig gelüftet.

Sonntag, 13. Dezember, 17:07 Uhr

Genehmigung der Budgets beider Gemeinden

(rsc/kuo) Nachdem die Lommiser bereits im Frühjahr coronabedingt an der Urne über die Rechnung befunden hatten, erhielten sie am Sonntag von Gemeinderat und Primarschulbehörde gleich eine ganze Reihe von Geschäften vorgelegt. Dabei stimmten sie einerseits dem Budget der Politischen Gemeinde, das bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 45 Prozent und Einnahmen von rund 3,5 Millionen Franken einen Verlust von 74'000 Franken vorsieht, mit 90 Prozent Ja-Stimmen zu.

Zudem beantragte der Gemeinderat vier Kredite: für die Sanierung Kalthäusern Süd 70'000 Franken (77% Ja-Stimmen) und der Heubergstrasse 252'000 Franken (69% Ja) sowie für die Umlegung der Kanalisation und Wasserleitung beim Richtplangebiet Somm 196'000 Franken (81% Ja) und einen neuen Geschiebesammler im Kaabach 60'000 Franken (89% Ja).

Die Primarschulgemeinde rechnet bei unverändertem Steuerfuss von 67 Prozent und Einnahmen von knapp 2,1 Millionen Franken mit einem Minus von 20'000 Franken. 91 Prozent der Lommiser genehmigten dieses Budget. Zudem beantragte die Schulbehörde, die Parzelle 1008 – gegenüber der evangelischen Kirche – in den nächsten zwei Jahren für mindestens 396'000 Franken verkaufen zu können. 60 Prozent erteilten diesem Vorhaben den Segen.

Sonntag, 13. Dezember, 16:52 Uhr

Budget bewilligt

(kuo) Die Braunauer Stimmbürger segneten am Sonntag alle Anträge des Gemeinderates ab: das Budget mit 90 Prozent Ja-Stimmen, den unveränderten Steuerfuss von 49 Prozent und die Jahresrechnung 2019 gar mit 99 Prozent. Die vorgeschlagene Verwendung des 2019er-Gewinnes erntete schliesslich 64 Prozent Zustimmung.

Sonntag, 13. Dezember, 16:48 Uhr

Knapper Segen für umstrittene Vorlage

(sko) In Gachnang haben die Stimmberechtigten an der Urne gleich über zwei Budgets abgestimmt, jenes der politischen Gemeinde und jenes der Primarschulgemeinde. Letzteres spürte in den Tagen vor der Abstimmung ordentlich Gegenwind, schloss sich doch eine Interessengemeinschaft zusammen und verteilte Flyer, um gegen die geplante Steuerfusserhöhung von acht Prozent zu weibeln. Vergebens, wie sich am Sonntag herausgestellt hat. Die Schulbürgerinnen und Schulbürger haben das Budget 2021 mit einem Ja-Anteil von 52 Prozent genehmigt, das bei höherem Steuerfuss bei Gesamtausgaben von 7,33 Millionen Franken mit einem Verlust von 145'000 Franken rechnet.

Ebenso sagte das Stimmvolk deutlich Ja zur Rechnung 2019 (88%) sowie zum Verkauf des Pavillons für 150000 Franken an die politische Gemeinde (75%). Unbestritten ist auch die Abstimmung über das Budget 2021 der Politischen Gemeinde über die Bühne gegangen. 91 Prozent der Stimmberechtigten haben am Sonntag grünes Licht erteilt für das Budget mit einem Verlust von knapp 387'000 Franken bei einem Gesamtumsatz von 14,13 Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 42 Prozent.

Sonntag, 13. Dezember, 16:45 Uhr

Klare Zustimmung für satten Gewinn

(sko) Eschenz hat an der Urne über die Rechnung 2019 abstimmen lassen. Das Stimmvolk heisst den Finanzabschluss mit einem Gewinn von über 338'000 Franken mit einem deutlichen Ja-Anteil von 93 Prozent gut. Ursprünglich war ein Verlust von rund 24'500 Franken budgetiert.

Sonntag, 13. Dezember, 15:21 Uhr

Klare Sache in Münsterlingen

(red) Die Münsterlinger Stimmberechtigten haben am Sonntag das Budget 2021 mit einem Minus von 80'000 Franken und einem Steuerfuss von 37 Prozent mit 360 Ja- zu 50 Nein-Stimmen genehmigt. Bewilligt wurde auch der Kredit für die Noteinspeisung Landschlacht und die Sanierung der Trafostation Chelhof für rund eine halbe Million Franken. Angenommen wurden zudem die Kreditabrechnungen für Hochwasserschutzmassnahmen.

Sonntag, 13. Dezember, 14:34 Uhr

Kemmental sagt Ja zu Investitionen

(red) Ausgerechnet im Coronajahr muss im Kemmental über diverse anstehende Investitionen entschieden werden. Pandemiebedingt fielen die Entscheide am Sonntag an der Urne. Sämtliche Vorlagen wurden gutgeheissen. Die Gemeinde kann nächstes Jahr Projekte wie Strassensanierungen, Quartiererschliessungen, Sanierungen von EW-Anlagen und von Werkleitungen anpacken. Genehmigt wurden zudem der Kreditanteil für das neue Reservoir Alp, ein Zusatzkredit für den Ausbau des Glasfasernetzes, die Wassertarife und die Revision des Feuerschutzreglementes. Das Budget wurde trotz einem Minus von 219000 Franken mit grossem Mehr genehmigt. 346 Stimmberechtigte sagten Ja. (red)

Sonntag, 13. Dezember, 14:11 Uhr

Projekt für Ekkharthof in Lengwil angenommen

(red) An der Urne haben die Lengwiler Stimmbürger die Rechnung 2019 mit einem Plus von 640'000 Franken sowie das Budget 2021 mit einem Gewinn von 125'000 Franken gutgeheissen. Das Resultat fiel eindeutig aus. Das Budget kam auf 178 Ja- gegenüber neun Nein-Stimmen. Zustimmung gab es auch zum Kredit für das Projekt Ringleitung und Leerrohranlage Ekkharthof-Lindenhof mit total über einer halben Million Franken Zwei Einbürgerungsgesuche wurden angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 23 Prozent.

Sonntag, 13. Dezember, 13:16 Uhr

Wigoltingen genehmigt Budget an der Urne

(sba) Die Politische Gemeinde Wigoltingen hat über Rechnung und Budget an der Urne abgestimmt. 266 Stimmberechtigte haben diese Gelegenheit wahrgenommen. Den Steuerfuss belassen die Wigoltinger mit grossem Mehr bei 85 Prozent, das Budget 2021 genehmigen sie mit 240 Ja-Stimmen. Ebenso sagen sie Ja zum Budget der Wasserversorgung und des Elektrizitätswerkes.

Ändern wird sich für die Wigoltinger die Wasserversorgung. Denn ab 2021 sind sie Mitglied der Wasserversorgung Region Kreuzlingen. 225 Stimmberechtigte stimmten diesem Vorhaben des Gemeinderates zu.

Sonntag, 13. Dezember, 12:33 Uhr

In der Gemeinde Bussnang wurde an der Urne abgestimmt. Bild: PD

Bussnanger Souverän sagt neun Mal Ja

(sba) Heute Sonntag haben die Bussnangerinnen und Bussnanger an der Urne statt an der Gemeindeversammlung über insgesamt neun Anträge abgestimmt. Dabei ging es nicht nur um Rechnung und Budget, sondern auch um das Bau- und Abwasserreglement der Gemeinde.