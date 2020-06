THURGAU-TICKER: Tägerwilen will Bundesfeier durchziehen +++ Fünf neue Corona-Fälle im Thurgau +++ Lipperswiler Hotel unter den besten der Schweiz

Aktualisiert 29.06.2020, 15.21 Uhr

Montag, 29. Juni, 15:12 Uhr

Tägerwilen will Bundesfeier durchziehen

Ein Rednerpult mit Schweizerflagge.

(Bild: Patrick Luethy)

(ubr) Die meisten der Thurgauer Gemeinden sagen ihre 1. August-Feiern ab. Eine Ausnahme bildet Tägerwilen. Gemeindepräsident Markus Thalmann schreibt in der aktuellen «Tägerwiler Post», dass die Bundesfeier im Dorf am Seerhein in gewohnten Rahmen stattfinden soll. Die beteiligten Vereine seien sehr beweglich und so könnte im schlimmsten Fall die Feier auch wenige Tage vorher noch abgesagt werden. Aber alle Mitwirkenden seien sehr zuversichtlich, dass mit den neuesten Lockerungen die 1. August-Feier in gewohntem Rahmen durchgeführt werden könne. Das entsprechende Schutzkonzept werde man eine Woche vorher bekanntmachen, damit dann alle Bürger entscheiden könnten, ob sie teilnehmen wollen oder nicht.

Montag, 29. Juni, 14:02 Uhr

Chillen in den Ferien

Der Jugendtreff 20gi in Frauenfeld. Bild: Reto Martin (26. Januar 2016)

Kinder und Jugendliche, die ihre Ferien in Frauenfeld verbringen, können auch dieses Jahr von Angeboten der Fachstelle für Kinder- und Jugendanimation 20gi profitieren. In der ersten Sommerferienwoche finden Aktivitäten auf dem Spielplatz Wellhauserweg statt. Das Spielland ist für alle Kinder der 1. bis 6. Klasse und kann ohne Anmeldung und kostenlos besucht werden. In der zweiten Woche wird der 20gi Platz jugendgerecht bespielt. Der 20gi Platz verwandelt sich in ein «Chillareal» für Jugendliche und bietet ihnen die Gelegenheit , Neues wie Graffitisprayen oder DJing auszuprobieren. Das Ferienangebot kann ebenfalls ohne Anmeldung und kostenlos genutzt werden.

Weitere Informationen unter www.agi.frauenfeld.ch oder auf Instagram unter @20gi_youth

Montag, 29. Juni, 11:28 Uhr

Fünf neue Covid-Fälle im Thurgau

(meg) Der Kanton vermeldet auf Twitter fünf neue positiv auf Corona getestete Personen. Damit steigt die Gesamtzahl der positiven Fälle im Thurgau auf 394. Zwei Erkrankte befinden sich aktuell in Spitalpflege.

Montag, 29. Juni, 11:19 Uhr

«Golf Panorama» gehört zu den besten Wellnesshotels

Das Hotelier-Paar Caroline und Alexandre Spatz. Bild: PD

(red) Das Wellnesshotel Golf Panorama nimmt im gestrigen Hotelrating der SonntagsZeitung in der Kategorie «Die besten 20 Wellnesshotels» erneut den achten Platz ein. Somit ist das Haus offiziell das beste Viersterne-Superior Wellnesshotel in der Schweiz und wie bereits in den letzten Jahren der einzige Hotelbetrieb im Kanton Thurgau. Autor Karl Wild kommentiert die Platzierung unter den Top Ten als eine «gelungene Kombination aus Wellness, Golf und Kulinarik». Die Weitläufigkeit des Hotels, der stilvolle 2000 Quadratmeter grosse Wellnessbereich und das mit 14 GaultMillau-Punkten ausgezeichnete Restaurant zeichnen das Angebot des Hotels aus.

Das Direktionsehepaar Caroline und Alexandre Spatz engagiert sich mit viel Herzblut für die Berufs- und Weiterbildung. «Die letzten Monate waren eine Herausforderung für uns. Wir hatten während der ganzen Zeit weiterhin für unsere Hotelgäste geöffnet und haben als Allrounder fungiert. Die erneute Platzierung unter den ersten 10 von 20 Wellness-Betrieben im Hotelranking macht uns sehr stolz», sagt Alexandre Spatz.

Montag, 29. Juni, 10:12 Uhr

Wassersportler sollen Rücksicht auf Vögel nehmen

(red) Das Stand-Up-Paddeln ist zu einer beliebten Wassersportart geworden. In der Sommersaison wird ein grosser Andrang an Stand-Up-Paddeling am Bodensee erwartet. Neben der Begeisterung fürs Paddeln, sollte den Wassersportlern auch die Rücksicht auf die Natur ein Anliegen sein. Der Vogelschutzverein Kreuzlingen und Umgebung möchte die Feriengäste und Einheimische darauf aufmerksam machen, dass das Seeufer ein ausserordentlich dichter Lebensraum für Tiere ist.

Im Schilf nisten zahlreiche Wasservögel. Werden sie aufgescheucht, kann der Brutort aufgegeben werden. Die Seitenarme der Gewässer sollten auf keinen Fall befahren werden. Zum Schilfgürtel sollte ein mehrere Meter Abstand respektiert werden. Die sensiblen Naturschutzgebiete in der Region Kreuzlingen sind:

Seeburgpark Kreuzlingen: Schilfstreifen am Ufer

Wollsaueninsel beim Hafen: Schutz- und Brutgebiet mit besonderer Verantwortung für brütende Vögel im Schilf

Schilfgürtel am Südufer des Rheins beim Kuhhorn und Badi Tägerwilen

Naturschutzgebiet Espenriet zwischen Tägerwilen und Ermatingen

Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried

Vogelbuchten westlich und östlich der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen

Montag, 29. Juni, 09:34 Uhr

Schwaderlohkommission sagt historisches Schiessen ab

Schützen im Einsatz im «Bäärenmoos». Bild: PD

(red) In der Nähe des Schlachtfeldes, wo am 11. April 1499 die Eidgenossen im Rahmen des Schwabenkrieges siegreich waren, im «Bäärenmos» bei Neuwilen, hätte am 26. und 27. September das Jubiläums-Schwaderloh-Schiessen für die Gewehr- und Pistolenschützen zusammen mit dem Militärwettkampf stattgefunden. Die Schwaderlohkommission hat nach eingehender Analyse der Situation, welche durch die Corona-Pandemie entstanden ist, entschieden, das Schwaderloh-Schiessen und die damit verbundene Landsgemeinde 2020 definitiv zu verschieben. Nach einem intensiven abwägen der Durchführbarkeit mit allen Auflagen des Schutzkonzeptes, das in vielen Bereichen des Anlasses gerade so eingehalten werden könnte, ist den Veranstaltern die Gesundheit der teilnehmenden Schützinnen und Schützen zu wichtig, teilt das Komitee mit. Das Historische Schiessen ist auch ein gesellschaftlicher Anlass, der unter diesen Auflagen besonders gelitten hätte. In der jetzigen Situation sei nicht abzuschätzen, ob der Anlass überhaupt genügend Teilnehmer anlocken würde. Man spüre gerade bei den älteren Schützen eine gewisse Vorsicht.

Montag, 29. Juni, 09:02 Uhr

Sturz aus einer Höhe von rund 2,5 Metern

(kapo/sko) Nach Sturz durch ein Glasdach in Frauenfeld musste am Sonntag ein 8-Jähriger mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte der Knabe um 18.45 Uhr an der Speicherstrasse durch ein Glasdach einer Tiefgarageneinfahrt. Er schlug aus einer Höhe von rund 2,5 Meter auf den Boden auf und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit der Rega ins Spital geflogen.

Das Glasdach der Tiefgarageneinfahrt an der Speicherstrasse. Bild: PD/Kapo TG

Sonntag, 28. Juni, 16:15 Uhr

Nach Sekundenschlaf verunfallt

(kapo) Ein Autofahrer verursachte am Sonntag auf der Autobahn A1 bei Münchwilen einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Der 81-jährige Autofahrer war kurz nach 12.15 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab er an, dass er während der Fahrt wegen eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Auto verloren habe und in die Mittelleitplanke geprallt sei. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung wurde der Verkehr einspurig geführt. Zur Fahrbahnreinigung und Instandstellung der Einrichtungen wurde der Nationalstrassenunterhalt aufgeboten.

Sonntag, 28. Juni, 15:57 Uhr

Beim Brand wurde niemand verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Scheune in Vollbrand in Oberneunforn

(kapo) Beim Brand einer Scheune in Oberneunforn entstand am Sonntag Sachschaden, verletzt wurde niemand. Kurz vor 11.45 Uhr gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale mehrere Meldungen über eine brennende Scheune an der Waltalingerstrasse ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Stützpunktfeuerwehr Weinland kam mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort und brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Beim Brand wurde niemand verletzt.

Die Scheune sowie ein Lieferwagen und ein Anhänger, die sich in der Scheune befanden, sind komplett ausgebrannt. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Zur Klärung der Brandursache haben der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau zusammen mit einem Elektroinspektor die Arbeit aufgenommen.