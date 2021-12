Thurgau News: Stadt Frauenfeld kündigt zwei Impfwochen an

Thurgau-Ticker Stadt Frauenfeld kündigt zwei Impfwochen an +++ Das neue Thurgauer Wimmelbuch ist da +++ Kollision zwischen zwei Autos in Leimbach 21.12.2021, 17.03 Uhr

Dienstag, 21. Dezember, 17:05 Uhr

Booster-Impfungen in Frauenfeld

An vielen verschiedenen Orten in Frauenfeld sind Auffrischungsimpfungen möglich. Bild: Keystone

«Im Kanton Thurgau sind ab dem 21. Dezember 2021 Auffrischungsimpfungen neu schon vier Monate nach der letzten Immunisierung möglich», schreibt die Stadt Frauenfeld in einer Medienmitteilung.

So werden laut dem Schreiben der Stadt vom 24. Januar 2022 bis 28. Januar 2022 im Casino am Bahnhofplatz 76b die Impfungen von Biontech/Pfizer und Moderna verabreicht und vom 21. Februar 2022 bis 24. Februar 2022 nochmals in der Konvikthalle. Eine Anmeldung sei per sofort online möglich. Weiter könne auch in Apotheken geimpft werden. Die Passage Apotheke AG impfe Biontech/Pfizer und Moderna. Sie bietet laut Mitteilung ebenfalls Online-Termine an. Die Rathaus Apotheke und die TopPharm Schlossapotheke bieten Impfungen von Moderna an. Alles Wissenswerte rund um die Covid-19- Impfung – sowie aktuelle Informationen zum Impfen von Kindern und Jugendlichen – gibt es auf der Website des Kantons. (pd)

Dienstag, 21. Dezember, 16:23 Uhr

Das Thurgauer Wimmelbuch gibt es wieder zu kaufen

Das Wimmelbuch «Auf dem Bauernhof» ist das erste einer neuen Reihe. Bild: PD

Drei Jahre nach der ersten Veröffentlichung steht das beliebte Wimmelbuch aus dem Thurgau erneut in den Verkaufsregalen. Das Wimmelbuch gibt anhand von real gezeichneten Bauernhöfen Einblick in die unterschiedlichsten Thurgauer Landwirtschaftsbetriebe.

Es hat den Titel «Auf dem Bauernhof» und macht den Anfang einer ganzen Reihe von neuen Wimmelbüchern. Nächstes Jahr folgt schon ein weiteres Buch mit dem Thema «Am Schwingfest». Verkauft werden die Bücher über den eigenen Online-Shop (www.dreifach-shop.ch), Buchhandlungen und über weitere regionale Partner. (pd)

Dienstag, 21. Dezember, 15:51 Uhr

Zwei Autos kollidieren in Leimbach – zwei Personen im Spital

Beim Unfall wurden zwei Personen verletzt. Bild: PD

Nach der Kollision zwischen zwei Autos in Leimbach wurden am Dienstag zwei Personen verletzt und mussten ins Spital gebracht werden, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung.

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei war eine 21-jährige Autofahrerin kurz nach 12:30 Uhr auf der Guntersriedstrasse in Richtung Hauptstrasse unterwegs und wollte diese in Richtung Guntershausen überqueren. Dabei sei es zur Kollision mit dem vortrittsberechtigten Auto einer 58-Jährigen gekommen, die auf der Hauptstrasse in Richtung Leimbach fuhr. Durch den Aufprall seien beide Fahrzeuge ins angrenzende Wiesland geschleudert worden, wo sie zum Stillstand kamen.

Beide Beteiligten wurden verletzt und mussten laut Kantonspolizei vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden ist einige zehntausend Franken hoch. (pd)

Dienstag, 21. Dezember, 15:15 Uhr

Frauenfeld hat das Anders-Stokholm-Syndrom

So sieht der Sticker aus. Bild: Rahel Haag

Seit kurzem sieht man da und dort in der Frauenfelder Innenstadt Aufkleber mit dem Konterfei von Stadtpräsident Anders Stokholm. Dazu heisst es: «MAL ES ANDERS STOKHOLM SYNDROM». Die Urheberschaft der Sticker ist unbekannt. Stokholm selber musste lächeln, als er sein nicht mehr ganz aktuelles Bild kleben sah. Denn er trägt schon länger nicht mehr Bart.

Was es mit dem Stockholm-Syndrom und Frauenfelds Stadtpräsident auf sich hat, darüber kann nur gemutmasst werden. (ma)

Dienstag, 21. Dezember, 14:55 Uhr

Zahlreiche Einsätze wegen «Corona-Spaziergängen»

Die sogenannten «Corona-Spaziergänge» häufen sich. Auf dem Bild sind Polizisten in Thüringen (DE) zu sehen, die nach so einem Spaziergang die Strasse absperren. Bild: Keystone

Nach verschiedensten Aufrufen, zumeist über die sozialen Medien, ist es am Montag in den vier Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil zu insgesamt 15 Polizeieinsätzen aufgrund von Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gekommen. Dies schreibt das Polizeipräsidium Konstanz (DE) in einer Medienmitteilung.

Die nicht angemeldeten Aufzüge in Form sogenannter «Spaziergänge» verliefen laut Polizeipräsidium in fast allen Fällen ohne besondere Vorkommnisse. Insgesamt seien 2330 Versammlungsteilnehmer registriert worden. Die höchsten Teilnehmerzahlen mit jeweils 500 wurden aus Villingen und Rottweil vermeldet. In Singen erfolgte vorab per Allgemeinverfügung durch die Versammlungsbehörde ein Versammlungsverbot. Die trotz Verbots festgestellten Teilnehmer müssen laut der Mitteilung mit empfindlichen Sanktionen rechnen. Insgesamt seien vier Strafverfahren und 30 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Weiterhin wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen. (pd)

Dienstag, 21. Dezember, 14:15 Uhr

Nach Brandstiftungen in Hörhausen und Wigoltingen: Züsler kommt bald vor Gericht

Die Folgen der Flammen in Hörhausen: die Lager- und Produktionshalle der Schreinerei Eugster in Schutt und Asche. Bild: Andrea Stalder

Vor zwei Jahren sind eine Abstellfläche in Wigoltingen sowie die Schreinerei Eugster in Hörhausen einem Flammeninferno zum Opfer gefallen. Die Schadenssumme beträgt über 2,5 Millionen Franken. Ein Verdächtiger wurde nur wenige Tage danach festgenommen. Es dauerte allerdings, bis er die Tat gestand. Nun muss er sich bald vor Bezirksgericht Weinfelden verantworten. (jab)

Dienstag, 21. Dezember, 13:50 Uhr

Gemeinde Islikon sagt Latäri 2022 ab

Bei der Latäriveranstaltung ziehen Schülerinnen und Schüler der Primarschule mit selbst gebastelten Laternen durch Islikon. Anschliessend gibt es jeweils ein Feuerwerk. Bild: Nana Do Carmo

Im Jahr 2022 wird es wohl nichts mit dem Latäri in Islikon. Der Vorstand des Dorfvereins hat entschieden, die Latäriversammlung am 27. März 2022 nicht stattfinden zu lassen. Dies schreibt der Dorfverein in einer Medienmitteilung. Als Begründung nennt der Verein die Entwicklung der Coronavirus-Pandemie mit Omikron und der aktuellen gesetzlichen Covid-19 Vorschriften sowie der fehlenden Planungssicherheit. Der Vorstand des Dorfvereins habe für den Entscheid mit der Primarschulgemeinde Gachnang Rücksprache gehalten, schreibt er in der Mitteilung. (pd)

Dienstag, 21. Dezember, 13:18 Uhr

Streit um Strassenbeleuchtung in Bettwiesen

In der Kurve beim südlichen Bettwieser Dorfeingang leuchteten die Strassenlampen während einiger Wochen nur noch bis 21 Uhr. Bild: Miguel Lo Bartolo

Das kantonale Tiefbauamt hatte für eine kurze Zeit die Beleuchtungszeit der Strassenlampen am südlichen Bettwieser Ortseingang gekürzt. Die Kandelaber leuchteten statt bis 24 Uhr nur noch bis 21 Uhr, dazu noch reduziert. Der ehemalige Gemeindepräsident Clemens Dahinden kritisiert die Handhabe des Tiefbauamtes scharf. Denn die Anpassung soll auf Geheiss einzelner Anwohner vorgenommen worden sein. Ausserdem habe man damit laut Dahinden unnötigerweise die Gefahr für den Langsamverkehr und die Fussgänger erhöht. Die Beleuchtungszeit wurde mittlerweile in Absprache mit der Politischen Gemeinde und den Technischen Werken wieder verlängert, die Kandelaber leuchten indes weiterhin gedimmt. (mlb)

Dienstag, 21. Dezember, 11:37 Uhr

130 Leimbacher wollen Tempo 30 im Ort – auch für mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Gemeindepräsident Kilian Germann empfängt die 126 Unterschriften von Carmen Garbini Müller. Bild: Monika Wick

Carmen Garbini Müller hat Bürglens Gemeindepräsident Kilian Germann 126 Unterschriften überreicht. Die Forderung: die Oberholzstrasse, die Heimenhoferstrasse und die Dorfstrasse, die auch von Schulkindern oder Bewohnern einer sozialtherapeutischen Lebensgemeinschaft genutzt werden, sollen in Tempo-30-Zonen umgewandelt werden. Aktuell rollt der Verkehr mit bis zu 50 Stundenkilometern durch die Quartierstrassen in Leimbach. Darin sieht sie eine Gefahr für die schwächeren, schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmer.

«Erschwerend kommt hinzu, dass Trottoir fehlen oder auf der Strasse parkierende Autos die Sicht versperren», sagt Garbini Müller, selber Mutter von zwei kleinen Kindern. Bis zu 40 Schulkinder sind täglich von der gefährlichen Strassensituation betroffen, erklärt Garbini. (sba)

Dienstag, 21. Dezember, 10:47 Uhr

Kantonspolizei ermittelt Raser mit 251 Stundenkilometern

Die Kantonspolizei Thurgau hat einen Autofahrer ermittelt, der mit 251 Stundenkilometern unterwegs war. Bild: Sandra Ardizzone

Die Kantonspolizei Thurgau konnte den Raser fassen, der am 10. Juni, kurz vor 2 Uhr, auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung St. Gallen von einer Geschwindigkeitsmessanlage erfasst wurde. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Der Raser passierte damals die Messstelle bei Matzingen mit unglaublichen 251 Kilometern pro Stunde. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Lenker die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um 124 Stundenkilometer, was laut Kantonspolizei einem Raserdelikt entspricht. Es handelt sich um die höchste, je gemessene Geschwindigkeit im Kanton Thurgau, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung.

Umfangreiche Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau führten zur Festnahme eines tatverdächtigen, 34-jährigen Deutschen aus dem Kanton St. Gallen. Der Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes vorsorglich eingezogen, schreibt die Kantonspolizei. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (pd)

Dienstag, 21. Dezember, 10:11 Uhr

Impfungen für Kinder ab fünf Jahren starten am 5. Januar

Ab dem 5. Januar können im Thurgau auch Kinder geimpft werden. Bild: Keystone

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat am 10. Dezember 2021 den Pfizer-Impfstoff gegen Covid-19 auch für 5- bis 11-Jährige zugelassen. Im Kanton Thurgau erhalten Kinder ab fünf Jahren deshalb ab dem 5. Januar 2022 die Möglichkeit, sich und damit auch andere vor einer Infektion durch das Coronavirus zu schützen, schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung. Im kantonalen Impfzentrum Weinfelden an der Tannenwiesenstrasse 5 sei dafür eine separate Abteilung vorgesehen, auf der immer ein eigener Arzt verfügbar sein werde. Die abgetrennten Impfspuren auf der Empore des Impfzentrums seien ab dem 5. Januar 2022 vorerst jeweils am Mittwoch und Donnerstag von 14 Uhr bis 20 Uhr sowie am Samstag von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Im Impfzentrum werden nur gesunde Kinder geimpft. Eltern besonders gefährdeter Kinder sollen sich laut Kanton an ihren Kinderarzt wenden.

Voraussetzung für eine Covid-Impfung ist eine unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern und eine erwachsene Begleitung. Eine Anmeldung ist ab dem 22. Dezember 2021 möglich. (pd)

Dienstag, 21. Dezember, 06:30 Uhr

«Aussagen, die gar nicht gehen»

Ex-Profifussballspieler Alex Tachie-Mensah (44) hat in der Schweiz immer wieder Rassismuserfahrungen machen müssen. Bild: Stefan Schaufelberger

Rein statistisch soll er noch heute der beste afrikanische Stürmer der Super League gewesen sein (73 Tore in 201 Spielen). Dennoch sah sich der Ghanaer Alex Tachie-Mensah, nachdem er für den Wechsel in eine höhere Spielklasse in die Schweiz kam, während seiner Fussballkarriere immer wieder mit Rassismus konfrontiert – vor allem als er im FC St.Gallen spielte. «Es kam in St.Gallen oft vor. Klar, wenn man gewinnt, ist alles gut. Aber sobald man verliert, sind alle sauer. Und dann kommen Aussagen, die gar nicht gehen», erzählt Tachie-Mensah im «Sonntagsblick». Weil seine Karriere 2007 aufgrund einer schweren Fussverletzung abrupt endete, zog Tachie-Mensah in den Thurgau, wo er drei Jahre das Jugendteam beim FC Frauenfeld trainierte. Heute lebt er noch immer in einem kleinen Dorf im Thurgau. (aye)

Montag, 20. Dezember, 17:58 Uhr

Schnappschuss aus der Steinacherbucht

Leserin Rita Schmidlin fotografierte diese Abendstimmung am Bodensee in der Steinacherbucht. (red)

Montag, 20. Dezember, 17:22 Uhr

Dienstältestes Mitglied im Stadtparlament über zwei Amtszeiten

An der Budget-Gemeinderatssitzung platzte die Bombe. Frauenfelds Politgrösse und CH-Stadtparlamentarier Peter Hausammann gab seinen Rücktritt per Ende März 2022 bekannt. Nach über 20 Jahren Gemeinderatstätigkeit mit über 500 Gemeinderats-, Fraktions- und Kommissionssitzungen sei es für ihn Zeit, das Amt niederzulegen, teilt der Oberrichter mit Jahrgang 1956 in seinem Rücktrittsschreiben mit.

Peter Hausammann, Gemeinderat Chrampfe & Hirne, noch bis 31.3.22. Bild: PD

Hausammann ist, über seine zwei Amtszeiten gesehen, der aktuell dienstälteste Gemeinderat. Er hatte von 1984 bis 1993 Einsitz und ist seit 2009 wieder Mitglied des Stadtparlaments in Frauenfeld. Der aktuelle Präsident der Geschäftsprüfungskommission Finanzen und Administration war zudem 1991/92 höchster Frauenfelder. (ma)

Montag, 20. Dezember, 16:39 Uhr

Leise rieselt der Sand

Nur noch wenige Tage, bis die Amriswiler Beachvolleyballhalle im Industriegebiet Schwarzland eröffnet wird. Am Montag und Dienstag wird der Sand aus Basel angeliefert. Insgesamt 15 Lastwagen fahren die 405 Tonnen Sand in die Ostschweiz. Am 1. Januar kann man dann durch den Sand den Bällen hinterherhechten. Bis die integrierte Sportsbar und die Tiefgarage zur Verfügung stehen, dauert es allerdings noch bis Ende Januar. (man)

Andreas Bösch, Vizepräsident von Volley Amriswil, schaut mit seinen Söhnen Noah und Joas, wie der Sand in der neuen Beachvolleyballhalle verteilt wird. Bild: Manuel Nagel

Montag, 20. Dezember, 15:41 Uhr

Zwangspause für die allermeisten Amateurmannschaften im Thurgau

Aufgrund der am Freitag durch den Bundesrat verabschiedeten neuen Massnahmen gegen die Verbreitung der Covid-19-Pandemie, hat die Covid-19-Task-Force der Regio League des Schweizerischen Eishockeyverbandes mit sofortiger Wirkung den Unterbruch diverser Meisterschaften zumindest bis zum 27. Januar 2022 beschlossen.

Davon betroffen sind schweizweit alle Mannschaften zwischen 1. und 4.Liga sowie U20 Top/A und U17 Top/A. Alleine in der 1. Liga müssen im Thurgau deshalb ab sofort der Pikes EHC Oberthurgau sowie der EHC Frauenfeld eine Zwangspause einlegen. Nicht betroffen vom Meisterschaftsunterbruch sind die MySports-League, die meisten Ligen der Frauen sowie die Teams der Nachwuchsligen.

Am 8. Dezember noch lieferten sich der Pikes EHC Oberthurgau (Marco Benz) und der EHC Frauenfeld (Fehr Nino) ein Duell um drei Punkte. Bild: Mario Gaccioli

Montag, 20. Dezember, 14:47 Uhr

Acht Drehtage mit 35 Personen

Schräg und kitschig: So könnte man die Achtziger wohl am treffendsten beschreiben. Dies trifft auch auf den neuen Kurzfilm «Superchief 2021» zu. Der Regisseur Noel Koller hat das No-Budget Projekt auf die Beine gestellt. Zusammen mit zwei Kollegen betreibt der 26-Jährige eine Multimedia-Firma in Arbon. Mit dem Film will er die aktuelle Covidsituation parodieren. Er sagt:

«Für Satire und schwarzen Humor muss auch in schwereren Zeiten Platz sein.»

Worauf Koller besonders stolz ist: Im Film ist unter anderem ein seltener DeLorean zu sehen, bekannt aus der Filmreihe «Zurück in die Zukunft». Für den Kurzfilm waren insgesamt acht Drehtage nötig und 35 Personen waren bei dem Projekt beteiligt. (hol)

Die Outfits der Schauspieler, die grellen Neonlichter – alles spielt auf den 80er-Jahre-Kult an. Bild: PD

Montag, 20. Dezember, 13:43 Uhr

Lösung für Freilandhaltung von Schweinen

Für die Freilandhaltung von Schweinen sollen künftig Rundbogenzelte eingesetzt werden dürfen. Um die Einpassung der Rundbogenzelte landschaftsverträglich zu gestalten, werden die Zelte mit einer zusätzlichen Aussenhülle versehen. Nachdem zu Beginn dieses Jahres verschiedene Alternativen zu den bisher verwendeten Plastikplanen geprüft wurden, konnte im Herbst ein Pilotprojekt beim Massnahmenzentrum Kalchrain erfolgreich abgeschlossen werden. Das bestehende Rundbogenzelt wurde mit einer zusätzlichen Aussenhülle versehen, durch welche die negativen Reflexionseigenschaften der Plastikplanen behoben werden.

Ein Rundbogenzelt schützt Schweine vor Witterung. Bild: Andrea Stalder (Kalchrain, 13.06.2018)

Sämtliche Vertreter des Runden Tischs zum Thema Freilandhaltung von Schweinen äusserten sich positiv zur vorliegenden Lösung. Der Verband Thurgauer Landwirtschaft und das Amt für Raumentwicklung unterstützen an der Freilandhaltung von Schweinen interessierte Landwirte bei der Planung der notwendigen Unterstände und der Wahl der passenden Aussenhülle. Das Massnahmenzentrum Kalchrain plant ab spätestens Mitte März 2022 wieder Freilandschweine vor Ort zu halten, teilt das kantonale Amt für Raumentwicklung am Montag mit. (red)

Montag, 20. Dezember, 12:26 Uhr

Tägerwiler engagiert sich im Togo

Vor acht Jahren hat der Tägerwiler Yanek Schiavone den Verein «Des sourires pour le togo» gegründet. Mit dem Ziel, den Menschen im verarmten westafrikanischen Staat zu helfen und ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Der 34-jährige Sekundarschullehrer sagt: «Wir packen selbst mit an und holen die Leute vor Ort mit ins Boot.» 2021 standen drei Projekte an, die realisiert wurden: Der Bau eines Gesundheitszentrums, ein Brunnen sowie eine Schule. Den Einsatz hat Schiavone im Dokumentarfilm «Projektreise 2021» festgehalten. (jus)

Montag, 20. Dezember, 10:57 Uhr

Booster-Impfungen schon nach vier Monaten, 2000 Impfungen am Tag

Im Kanton Thurgau sind ab dem 21. Dezember Auffrischungsimpfungen schon vier Monate nach der letzten Immunisierung möglich. Personen, die sich bereits auf der Online-Anmeldeplattform https://covid19.impf-check.ch für eine Booster-Impfung registriert haben, erhalten eine SMS, dass sie ihren Termin nun buchen können, heisst es in einer Mitteilung des kantonalen Fachstabs Pandemie vom Montagvormittag. Bereits erhaltene Termine können im Anmeldesystem selbstständig verschoben werden.

Die bisher angebotenen Impftermine für die nächsten zwei Wochen sind bereits gut belegt. Aufgrund des erwarteten Andrangs werden deshalb im kantonalen Impfzentrum Weinfelden ab sofort weitere Impfspuren geöffnet, dass die Volllast von 14 Impfspuren erreicht wird. Dies ermögliche zirka 2000 Impfungen pro Tag. Einen weiteren Kapazitätsausbau bringen die Pop-up-Impfstationen ab dem 10. Januar 2022 wochenweise wechselnd in Arbon, Diessenhofen, Kreuzlingen, Münchwilen, Frauenfeld, Amriswil, Sirnach und Steckborn.

Ein Durchdienersoldat der Sanitätsschule Airolo verabreicht eine Booster-Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff. Bild: Keystone/



Montag, 20. Dezember, 09:59 Uhr

Mit stark beschädigten Fahrzeug vom Unfallort entfernt

Nach einem Selbstunfall eines Autofahrers in der Nacht zum Montag in Frauenfeld sucht die Kantonspolizei Thurgau Zeugen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war ein 62-jähriger Autofahrer kurz nach 2.15 Uhr auf der Autobahn A7 in Richtung Zürich unterwegs. Bei der Ausfahrt Frauenfeld West verliess er die Autobahn. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Auto dabei ins Schleudern und kollidierte mit einigen Randleitpfosten und einem Signalständer. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf den Rädern zum Stillstand. Der Autofahrer entfernte sich mit dem stark beschädigten Fahrzeug vom Unfallort und konnte dank einer aufmerksamen Person kurz darauf auf dem Parkplatz eines Firmenareals festgestellt werden. Der Schweizer wurde leicht verletzt und suchte nach der Unfallaufnahme selbständig einen Arzt auf. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Polizeiauto der Kantonspolizei Thurgau. Bild: PD

Montag, 20. Dezember, 09:19 Uhr

Ursache steht in Zusammenhang mit elektrischer Heizmatte

In der Nacht zum Sonntag brannte in einer Wohnung in Wallenwil eine Matratze. Eine Bewohnerin musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Kurz nach 2.30 Uhr alarmierte eine Bewohnerin die Kantonale Notrufzentrale, dass ihre Matratze in der Wohnung eines Wohnhauses an der Hurnenstrasse in Brand geraten sei. Die Feuerwehr Eschlikon war rasch vor Ort und konnte die mottende Matratze löschen. Die 75-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Sachschaden ist einige tausend Franken hoch.

Gemäss den bisherigen Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau besteht beim Brandausbruch ein Zusammenhang mit einer elektrischen Heizmatte. Die genaue Brandursache wird abgeklärt. (kapo/sko)

Person eines Feuerwehrkorps während einer Übung. Bild: Raphael Rohner

Montag, 20. Dezember, 08:32 Uhr

Martin Wasserfallen hat seine letzte Runde gedreht

«Mein Highlight war es immer, wenn grosse Mannschaften wie der HC Davos hier in Frauenfeld zu Besuch waren. Auch ein grosses Highlight war die Weltmeisterschaft der Eisstockschützen in Frauenfeld. Es war mir eine Ehre, für solche Grossanlässe das Eis vorzubereiten», erzählt Martin Wasserfallen gegenüber «Die Ostschweiz».

Nach vierzig Jahren geht der Frauenfelder Eismeister in Pension. Schon seit es die Frauenfelder Eisbahn gibt, sei er auf dem Eis. Als 16-Jähriger selbst als Eishockeyspieler, später dann als der bekannte und beliebte «Seppi». «Wir verneigen uns, lieber ‹Seppi›!», schreibt der EHC Frauenfeld etwa auf seiner Website zum Abschied. Der Pensionär freut sich darüber:

«Die Sportlerinnen und Sportler sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Ich habe ihnen auch alle Wünsche von den Augen abgelesen.»

Martin «Seppi» Wasserfallen in der Kabine der Eismaschine in der Kunsteisbahn Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Offiziell pensioniert ist Wasserfallen seit August – bis Ende Jahr ist er aber dennoch als Stellvertreter im Einsatz. Die letzte Runde von «Seppi» als Eismeister auf Frauenfelder Eis steht also unmittelbar bevor. (aye)