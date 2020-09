THURGAU-TICKER: Stadler liefert Strassenbahnen nach Mailand +++ Kreuzlingen: Illegale Abfallentsorgung auf der Strasse +++ Thurgauer sagen Nein zur SVP-Initiative: die Auswertung

Aktualisiert 29.09.2020, 07.10 Uhr

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online.tz@chmedia.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Dienstag, 29. September – 06:58 Uhr

Rahmenvertrag mit ATM: Stadler liefert zum ersten Mal Strassenbahnen nach Italien

(pd/rms) Stadler und Azienda Transporti Milanesi S.p.A. (ATM) haben einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 80 Strassenbahnen vom Typ «Tramlink» für die Stadt Mailand unterzeichnet. Dies teilt das Thurgauer Unternehmen am Dienstag mit. Das Auftragsvolumen für den Rahmenvertrag belaufe sich auf 172,6 Millionen Euro. In einem ersten Abruf habe ATM 30 Fahrzeuge bestellt. Stadler liefert damit zum ersten Mal Strassenbahnen nach Italien.

Die Zweirichtungsfahrzeuge sind für den Einsatz im Stadt- und Überlandverkehr vorgesehen. Neben der Erweiterung des Transportangebots ersetzt ATM damit schrittweise älteres Rollmaterial. Die «moderne Fahrdynamik und ein hohes Mass an Sicherheit und Komfort» sollen zur Verbesserung des Reiseerlebnisses für die Fahrgäste bei tragen, heisst es in der Medienmitteilung.



Montag, 28. September, 16:26 Uhr

Reklamationen über Möbel am Strassenrand

So wie hier sieht es auf Kreuzlinger Strassen immer häufiger aus: Möbel werden illegal auf der Strasse deponiert. Bild: PD

(red) «Bei den Mitarbeitern des Werkhofs häufen sich Reklamationen über illegal entsorgte Möbel», schreibt die Stadt Kreuzlingen in einer Medienmitteilung. Dabei handelt sich um illegale Abfallentsorgung, die gemäss kantonalem Abfallgesetz zur Anzeige gebracht und mit Busse bestraft werden kann.

Ausgediente, unbeschädigte Möbel gehören nicht an der Strasse, sondern können im Internet über verschiedenen Online-Plattformen verschenkt oder verkauft werden. Defekte Möbel müssen fachgerecht entsorgt werden. Die Stadt will mit der Mitteilung die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, alte oder defekte Möbel richtig zu entsorgen.

Montag, 28. September, 14:40 Uhr

Begrenzungsinitiative fällt in SVP-Hochburg durch

Die SVP musste am Sonntag eine Niederlage einstecken. Ihre Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» scheiterte deutlich. Auch der Thurgau – eigentlich eine SVP-Hochburg – lehnte die Vorlage ab (44,35 Prozent Ja-Stimmen-Anteil). Das hatte sich insofern abgezeichnet, als dass sich auch prominente Thurgauer SVP-Politiker im Vorfeld gegen die Initiative aussprachen oder sie zumindest nicht unterstützten: unter anderem die Regierungsräte Monika Knill und Urs Martin, Ständerat Jakob Stark, Nationalrätin Diana Gutjahr und Unternehmer Peter Spuhler.

Der Thurgau als Grenzkanton wäre bei einer Annahme der Initiative auch stark von den negativen Konsequenzen betroffen gewesen, warnten die Gegner. Nicht umsonst weibelte nebst der Direktorin von Economiesuisse, dem Präsidenten der Grünen Schweiz sowie der Präsidentin der FDP Frauen sogar Bundesrätin Karin Keller-Sutter auf Thurgauer Kantonsgebiet für ein Nein zur ­Vorlage.

Tiefste Zustimmung in Gottlieben

Die Begrenzungsinitiative generierte im Thurgau am Abstimmungssonntag die höchste Stimmbeteiligung (57,2 Prozent). Einen Spezialfall gab es bei dieser Vorlage in der Gemeinde Uesslingen-Buch. 264 Einwohner legten ein Ja in die Urne und ebenfalls genau 264 ein Nein. Nicht überraschend genoss die SVP-Initiative im Thurgau in der Gemeinde Raperswilen die höchste Zustimmung (66,83 Prozent). Die tiefste Zustimmung resultierte in Gottlieben (28,93 Prozent).



Montag, 28. September, 14:00 Uhr

Streik dauert den ganzen Tag

Die Fähre im Konstanzer Hafen. Auch viele Schweizer nutzen diese Verbindung ans andere Bodenseeufer. Bild: PD

(red) Die Gewerkschaft Verdi kündigt für Dienstag, 29. September, Warnstreiks beim Bus- und Fährebetrieb der Stadtwerke Konstanz an. Die Streiks werden den ganzen Tag andauern. Der Fährbetrieb wird komplett eingestellt, heisst es in der Mitteilung, Hintergrund sind Tarifverhandlungen für den kommunalen Nahverkehr.

Der Streik an der Fähre beginnt um 4.50 Uhr und endet 24 Stunden später. Fahrgäste mit dem Auto müssen den Umweg über die Strasse in Kauf nehmen.

Montag, 28. September, 13:53 Uhr

Apfelbaum für freiwillige Helfer

(red) Am Mittwoch wird der Apfelbaum, den Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga allen Kantonen für die freiwilligen Helfer geschenkt hat, gepflanzt. Es ist ein symbolisches Zeichen des Dankes an alle freiwilligen Helfer in der coronabedingten Ausnahmesituation. Vor der Übergabe im Ausbildungszentrum Galgenholz in Frauenfeld, würdigen Regierungsrätin Cornelia Komposch und Sabina Peter Köstli, Geschäftsführerin Fachstelle für Freiwilligenarbeit, die Arbeit der Helferinnen und Helfer.

Montag, 28. September, 11:51 Uhr

Kreuzlinger Segler verteidigen Schweizermeistertitel

Schweizermeister 2020: Tom Rüegge, Jens Lichtblau, Martin Hagen und Michael Hermann (Bild: Facebook/Swiss Sailing League)

Die Seglervereinigung Kreuzlingen (SVK) war am Wochenende am Bielersee nicht zu schlagen. Tom Rüegge, Jens Lichtblau, Martin Hagen und Michael Hermann verteidigten somit ihren Titel in der Swiss Sailing League aus dem Vorjahr.

Montag, 28. September, 11:18 Uhr

Elf neue Coronafälle übers Wochenende

(ubr) Elf Coronafälle meldet der Kanton Thurgau am Montag. Das ist die Differenz seit der Meldung vom Freitag. In Isolation befinden sich derzeit 35 Personen. Drei befinden sich wegen Corona in Spitalbehandlung, zwei davon auf der Intensivstation.

Montag, 28. September, 11:14 Uhr

Thurgauer lehnten Vaterschaftsurlaub ab

(lsf) Im Kanton Thurgau kommt ein zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub nicht durch. Doch es war eine äusserst knappe Angelegenheit. 49,16Prozent der Stimmberechtigten sagten im Thurgau Ja zum Vaterschaftsurlaub – etwa gleich viele wie im Nachbarkanton St.Gallen. Deutlicherwar die Ablehnung in den ländlichen Innerschweizer Kantonen, in Glarus sowie in den beiden Appenzell. National war die Sache jedoch eindeutig: In der Schweiz wird ein zwei wöchiger Vaterschaftsurlaub eingeführt.

Am höchsten fiel die Zustimmung für die Vorlage im Thurgau in Kreuzlingen aus (58,61 Prozent). Zumindest, wenn man die Thurgauer Auslandschweizer nicht mitzählt. Diese nahmen die Vorlage mit 77,22 Prozent an. Auch die Städte Frauenfeld, Weinfelden, Romanshorn und Arbon stimmten der Vorlage zu. Ausserdem einige kleinere Gemeinden: unter anderem Wilen, Mammern und Gottlieben. In einem Grossteil der Gemeinden waren jedoch die Gegner in der Überzahl – darunter auch in den Städten Amriswil und Bischofszell. Am grössten war der Nein-Stimmen-Anteil für einmal nicht in Raperswilen, sondern in Amlikon-Bissegg (67,46 Prozent).

Montag, 28. September, 09:17 Uhr

Luigi Pantisano liegt nach dem ersten Wahlgang vorne

Luigi Pantisano liegt nach dem ersten Wahlgang vorne. (Bild: Lukas Ondreka)

(meg) Die Konstanzer haben gestern Sonntag ihre Stimme für einen neuen Oberbürgermeister abgegeben. Amtinshaber Uli Burchardt (CDU) sieht sich mit starker Konkurrenz konfrontiert. Gleich vier Kandidaten wollen ihm den Job streitig machen. Nach dem ersten Wahlgang liegt der Linke Luigi Pantisano, Stadtplaner aus Stuttgart, vorne. Er konnte 922 Stimmen mehr als Burchardt für sich gewinnen. Das ist mindestens ein Denkzettel für den bisherigen OB. SPD-Mann Andreas Hennemann, der parteilose Andreas Matt und der unabhängige Jury Martin bleiben ohne reale Chance. Spannend ist, wie sie sich für den zweiten Wahlgang am 18. Oktober entscheiden werden.

Sonntag, 27. September, 17:10 Uhr

Gewinn fliesst in Erneuerungsfonds und ins Eigenkapital

(red) Wie viele andere Vorlagen musste auch die im Mai geplante Abstimmung über die Jahresrechnung 2019 sowie Ergebnisverwendung der Sekundarschulgemeinde Hüttwilen verschoben werden. Die Stimmberechtigen genehmigten am Sonntag die Jahresrechnung mit einer Zustimmung von 93,16 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von 55,5 Prozent. Die Rechnung 2019 schliesst mit einem Gewinn von knapp 700'000 Franken.

Patrick Bucher, Schulpräsident Sek Hüttwilen. Bild: Reto Martin

Der Verwendung des Ertragsüberschusses wurde mit 90,42 Prozent Ja-Stimmen zugestimmt. Damit fliessen 50'000 Franken des Gewinns in den Erneuerungsfonds. Der Rest geht ins Eigenkapital über.

Im Vorfeld der Abstimmung über das Budget und den Steuerfuss 2021 wird in der Mehrzweckhalle Lanzenneunform am Montag, 16. November, ein Informationsabend stattfinden, teilt die Schulbehörde um Präsident Patrick Bucher am Sonntag mit. Der Sekundarschulgemeinde Hüttwilen gehören die Gemeinden Hüttwilen, Herdern, Uesslingen-Buch, Pfyn-Dettighofen und Warth-Weiningen.

Gummistiefel brauchte es keine, dafür sind 294 Herdermer Fusions-Unterschriften im Trockenen Die Idee einer Gemeindefusion im Seebachtal kommt bei den Einwohnern von politisch Herdern offensichtlich an. Am Donnerstagabend fand die Übergabe der Petition der Bürgergruppe «Zukunft Gemeinde Herdern» statt. Mathias Frei 26.10.2018

Sonntag, 27. September, 17:01 Uhr

Stein am Rhein hat jetzt Stadtpräsidentin

(red) Der zweite Wahlgang hat in Stein am Rhein die Entscheidung gebracht. Nachdem im ersten Wahlgang Ende August weder Stadträtin Corinne Ullmann (SVP) noch Sprengkandidat Heinz Merz (parteilos) das absolute Mehr erreichen konnte, hat das Stimmvolk jetzt entschieden. Auf Ullmann fielen 661 Stimmen, Merz erreichte 632 Stimmen.

Mehr zum Thema Kampfwahl ums Stadtpräsidium in Stein am Rhein Corinne Ullmann und Heinz Merz wollen in die Fusstapfen von Sönke Bandixen treten. Margrith Pfister-Kübler 28.08.2020

Sonntag, 27. September, 16:52 Uhr

Amriswiler Kirchenzentrum nimmt erste Hürde

Das Kirchenzentrum in Amriswil soll östlich der Kirche zu liegen kommen. Bild: PD

(man) Mit Spannung erwartete Evangelisch Amriswil-Sommeri das Resultat zum Kredit für einen Architekturwettbewerb sowie die Weiterentwicklung des Siegerprojekts eines neuen Kirchenzentrums, das östlich der Kirche zu liegen käme. Bei einem Nein hätte die aktuelle Kirchbehörde das Projekt wohl endgültig begraben und einer zukünftigen Generation überlassen. Bei 29,5 Prozent Stimmbeteiligung legten 575 ein Ja und 491 ein Nein in die Urne, was eine Zustimmung von 53,9 Prozent bedeutet. Klar angenommen wurden hingegen der Jahresbericht 2019 (97,0 Prozent), die Erfolgsrechnung und Bilanz 2019 (95,8 Prozent), die Zuweisung des Gewinns 2019 (95,4 Prozent) sowie die Jahresrechnung 2019 des Paritätischen Kirchenfonds Sommeri (95,5 Prozent).

Sonntag, 27. September, 15:28 Uhr

Hofstetter, Freienmuth und Dähler sind gewählt

Walter Hofstetter, gewählt mit 4285 Stimmen. Bild: PD

(ma) Walter Hofstetter (CH) ist neues Mitglied der Primarschulbehörde Frauenfeld, Fabia Freienmuth (Grüne) und Stefan Dähler (FDP) haben die Wahl in die Sekundarschulbehörde der Stadt Frauenfeld geschafft.

Fabia Freienmuth, gewählt mit 5126 Stimmen. Bild: PD

In den Behörden der Primarschulgemeinde und der Sekundarschulgemeinde hatten sich die besagten drei Personen für die drei frei werdenden Sitze zur Wahl gestellt.

Zudem waren die Schulbürger zur Abnahme der Rechnung von Primar und Sek an die Urne gerufen. Die Rechnung der Primarschule schliesst bei einem Ertrag von 38,095 Millionen Franken mit einem Überschuss von fast 820'000 Franken ab. 5502 Schulbürger (Beteiligung: 42,3 Prozent) stimmten Ja. Das sind 90,3 Prozent.

Stefan Dähler, gewählt mit 5564 Stimmen. Bild: PD

In der Sekrechnung resultiert bei einem Ertrag von 29,306 Millionen ein Gewinn von 1,054 Millionen. Der Ja-Anteil betrug 90,8 Prozent – oder 6965 Ja (Beteiligung: 41,2 Prozent).

Sonntag, 27. September, 15:11 Uhr

Das Nein-Komitee und seine Sympathisanten feiern auf der Tägerwiler Gemeindewiese, welche nun nicht überbaut wird. (Bild: Urs Brüschweiler)

Kein Kinder- und Jugendzentrum in Tägerwilen

(ubr) Die Gemeindewiese bleibt frei. Das Kinder- und Jugendzentrum in Tägerwilen wird klar abgelehnt. Die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde schicken den Rahmenkredit über 12,65 Millionen Franken mit 912 Nein zu 556 Ja-Stimmen bachab. Auch die beiden Kreditvorlagen der Politischen Gemeinde werden abgelehnt: Der Baubeitrag über 2,4 Millionen Franken (971 Nein zu 514 Ja) sowie die Mehrkosten für eine Tiefgarage unter dem Kinder- und Jugendzentrum über 2,3 Million Franken (911 Nein zu 571 Ja).

Sonntag, 27. September, 15:08 Uhr

Martin Hug ist neuer Gemeinderat in Amlikon-Bissegg

Im zweiten Wahlgang für die Gemeinderatsersatzwahl in Amlikon-Bissegg trat mit Martin Hug nur noch ein Kandidat an. Die drei weiteren Kandidaten aus dem ersten Wahlgang hatten sich nach dem Wahlausgang im Februar zurück gezogen. Die Stimmberechtigten der Gemeinde Amlikon-Bissegg wählten den 39-jährigen Softwareentwickler Martin Hug bei einer Stimmbeteiligung von 64 Prozent mit 266 von 328 gültigen Stimmen. «Für mich ist das Ressort Tiefbau und Sicherheit Neuland, aber ich arbeite mich gerne ein. Als gelernter Elektriker habe ich eine Affinität zu technischen Themen», sagt Hug anlässlich des Wahlapéros im Gemeindehaus von Amlikon-Bissegg.

Der neu gewählte Gemeinderat Martin Hug übernimmt in der Gemeinde Amlikon-Bissegg das Ressort Tiefbau und Sicherheit. Bild: Mario Testa

Sonntag, 27. September, 15:06 Uhr

Roman Halter ist neuer Gemeinderat in Affeltrangen

Im zweiten Wahlgang mit noch drei Kandidaten hat der 53-jährige Kulturingenieur aus Märwil 342 der 755 gültigen Stimmen erhalten. Auf Rolf Kuratli aus Zezikon entfielen 210 Stimmen, auf Jurij Bürki aus Affeltrangen 203. «Ich freue mich ,dass ich nun im Gemeinderat mitmachen darf und werde versuchen, mein Bestes einzubringen», sagt Halter anlässlich des Wahlapéros vor dem Gemeindehaus in Affeltrangen. Roman Halter übernimmt im Gemeinderat von Affeltrangen das Ressort Bau und Verkehr des zurück getretenen Gemeinderats Peter Walder.

Der neu gewählte Affeltranger Gemeinderat Roman Halter übernimmt das Ressort Bau und Verkehr. Bild: Mario Testa

Sonntag, 27. September, 15:05 Uhr

Das Kinder- und Jugendzentrum in Tägerwilen wird klar abgelehnt. Die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde schicken den Rahmenkredit über 12,65 Millionen Franken mit 912 Nein zu 556 Ja-Stimmen bachab. Auch die beiden Kreditvorlagen der Politischen Gemeinde Kreuzlingen werden abgelehnt: Der Baubeitrag über 2,4 Millionen Franken sowie die Mehrkosten für eine Tiefgarage unter dem Kinder- und Jugendzentrum

Sonntag, 27. September, 14:59 Uhr

Linda Signer heisst die neue Gemeindepräsidentin von Eschenz

(red) Linda Signer hat die Wahl zur Gemeindepräsidentin von Eschenz auf Anhieb und deutlich geschafft. Sie erhielt bei 695 eingegangenen Wahlzetteln insgesamt 380 Stimmen. 200 Stimmen gingen an Vereinzelte. 94 Wahlzettel wurden leer eingelegt, 21 waren ungültig. Das absolute Mehr lag bei 291 Stimmen.

Linda Signer, designierte Gemeindepräsidentin Eschenz. Bild: Andrea Stalder

Spannender ist das Rennen um die zwei freien Sitze im Gemeinderat verlaufen. Klar gewählt ist Erich Studer mit 476 Stimmen. Fabian Tschalèr komplettiert die Behörde und kam auf 354 Stimmen, die nach dem Rücktritt von drei Behördenmitglieder zwischenzeitlich beschlussunfähig dastand. Norman Hild erreichte 342 Stimmen und das absolute Mehr von 317 Stimmen. Trotzdem verpasst er die Wahl in den Gemeinderat.

Sonntag, 27. September, 14:54 Uhr

Ermatingen sagt Ja zum Bootstationierungsreglement

(ubr) Ermatingen sagt Ja zum neuen Bootsstationierungsreglement. 708 Ja-Stimmen standen 314 Nein-Stimmen gegenüber. Die Stimmbeteiligung betrug 55.4 Prozent.

Böötler kritisieren das neue Reglement für den Ermatinger Hafen: Gemeinderat wirft ihnen Partikularinteressen vor Die Richtlinien für die Bootsstationierung sorgen für hitzige Diskussionen, wie sich bei einer Sprechstunde am Donnerstag zeigte. Margrith Pfister-Kübler 18.09.2020

Sonntag, 27. September, 14:18 Uhr

Andreas Schreiber erzielte am meisten Stimmen im ersten Wahlgang. (Bild: Andrea Stalder)

Kopf-an-Kopf-Rennen in die Primarschulbehörde Kreuzlingen

Bei den Ersatzwahlen in die Primarschulbehörde Kreuzlingen, die nach dem Rücktritt von Hans-Jürg Klein nötig wurde, zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab, es kommt zu einem zweiten Wahlgang im November.

Das absolute Mehr von 1481 Stimmen wurde von niemandem der drei Kandidaten erreicht. Die Kandidierenden haben folgende Resultate erzielt:

Andreas Schreiber (FDP):

1106 Stimmen

(FDP): 1106 Stimmen Martin Lorenz (Freie Liste):

984 Stimmen

(Freie Liste): 984 Stimmen Mechthild Täschler (parteilos):

799 Stimmen

Die Wahlbeteiligung lag bei 41 Prozent. Welche bisherigen Behördenmitglieder sich für die Gesamterneuerungswahlen zur Verfügung stellen, werde am Dienstag mitgeteilt, schreibt die Schule Kreuzlingen.

Sonntag, 27. September, 14:16 Uhr

Romanshorn schafft städtische Pensionskasse ab

(mso) Die Pensionskasse der Stadt Romanshorn ist Geschichte. 80 Prozent der Stimmbürger, die am Sonntag zur Urne gingen, sagten Ja zur Aufhebung und zum Anschluss an die Pensionskasse Thurgau per 1.Januar 2021. Die Vorlage war unbestritten, auch wenn die Ausfinanzierung die Stadt zwischen 8 und 12 Millionen Franken kosten wird. Die Pensionskasse der Stadt Romanshorn wies Ende 2019 eine Unterdeckung von knapp 10 Millionen Franken aus.

«Es geht immerhin um 10 Millionen»: Romanshorner Stimmbürger versteht das Desinteresse an der Pensionskassen-Vorlage nicht Gerade mal zwei Stimmbürger waren am Infoabend zur Aufhebung der Pensionskasse der Stadt Romanshorn – einer äusserte sich kritisch. Annina Flaig 16.09.2020

Sonntag, 27. September, 14:13 Uhr

62-Prozent-Ja für Hochwasserschutzprojekt

(sko) In der Gemeinde Thundorf standen am Sonntag zwei Abstimmungen auf dem Programm, einerseits die Genehmigung der Rechnung 2019, andererseits den Objektkredit in Höhe von 1,405 Millionen Franken fürs Hochwasserschutzprojekt Aufhoferbach.

Die Rechnung 2019 haben die Stimmberechtigten mit 92,88 Prozent Ja-Stimmen deutlich angenommen. Das Hochwasserschutzprojekt hat es mit einer Zustimmung von 62,1 Prozent über die Ziellinie geschafft. Die Gemeinde im Tuenbachtal bezahlt 331'000 Franken an den Gesamtbetrag. Den Rest steuern Kanton und Bund bei.

Mehr zum Thema Gemeinde Thundorf schafft den Durchbruch für den Hochwasserschutz im zweiten Anlauf In der Gemeinde Thundorf standen am Sonntag zwei Abstimmungen auf dem Programm, einerseits die Genehmigung der Rechnung 2019, andererseits den Objektkredit in Höhe von 1,405 Millionen Franken fürs Hochwasserschutzprojekt Aufhoferbach. Samuel Koch 27.09.2020

Sonntag, 27. September, 14:05 Uhr

Klare Zustimmung für die Rechnung 2019 in Pfyn

(sko) 94,98 Prozent der Pfyner genehmigen die Jahresrechnung 2019 der politischen Gemeinde. Damit zieht das Stimmvolk in Pfyn einen Schlussstrich hinter das Rechnungsjahr vor Corona, das bei einem Aufwand von rund 6,43 Millionen Franken mit einem Plus von knapp 503000 Franken abschliesst. Gleichzeitig bestimmt das Volk an der Urne mit 86,73 Prozent Ja-Stimmen über die Gewinnverwendung, für die Vorfinanzierung Mehrzweckhalle und fürs Eigenkapital. Die Stimmbeteiligung lag knapp über 50 Prozent.

Sonntag, 27. September, 13:54 Uhr

Marion Sontheim (Bild: PD)

Marion Sontheim im Bottighofer Gemeinderat

Nach dem Rücktritt von Gemeinderat Patrik Hugelshofer fand in Bottighofen eine Ersatzwahl für die Gemeindebehörde statt. Die einzige offizielle Kandidatin, Marion Sontheim, wurde klar gewählt. Sie erhielt 475 Stimmen, 66 Stimmen fielen auf Vereinzelte, das absolute Mehr betrug 271 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 52,73 Prozent.

Sonntag, 27. September, 13:48 Uhr

Ja zum neuen Flurreglement in Güttingen

(ubr) Die Stimmberechtigten der Gemeinde Güttingen genehmigen mit 538 Ja-Stimmen zu 82 Nein-Stimmen ein neues Unterhaltsreglement der Flurstrassen, Waldstrassen und Entwässerungsanlagen. Die Stimmbeteiligung lag bei 60,7 Prozent.

Güttingen hatte beim kantonalen Landwirtschaftsamt einen Antrag zur Aufnahme in das Unterstützungsprogramm zur Flurstrassensanierung eingereicht. Dabei erhalten Gemeinden vom Bund und Kanton Subventionsbeiträge. Güttingen wurde in das Programm aufgenommen, muss dafür jedoch das bestehende Flurreglement von 1974 revidieren.

Sonntag, 27. September, 13:48 Uhr

Wängemer Rechnungsabschlüsse klar genehmigt

(kuo) Die Abstimmungen über die Rechnungsabschlüsse sind in Wängi jeweils eine klare Angelegenheit. Speziell in diesem Jahr war einzig der coronabedingt späte Zeitpunkt: Anstelle des abgesagten Urnengangs vom Mai wurden die Wängemerinnen und Wängemer erst am gestrigen eidgenössischen Abstimmungswochenende befragt. Mit eindeutigem Resultat: Dem Rechnungsabschluss 2019 der Politischen Gemeinde stimmten 96 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu, denjenigen der Schulgemeinde hiessen 94 Prozent gut. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 50 Prozent.

Sonntag, 27. September, 13:37 Uhr

Arbons Schulbehörde ist wieder komplett, Rechnungen angenommen



Andreas Blumer neu in der Schulbehörde

Andreas Blumer. Bild: PD

(red) Der parteilose Berufsfachschullehrer und Jurist Andreas Blumer hat am Sonntag die Wahl zum neuen Mitglied der Primarschulbehörde Arbon geschafft. Er holte 1553 von 1635 gültigen Stimmen. Blumer war einziger Kandidat. Er tritt die Nachfolge von Raphael Künzler an.

Ja zur Rechnung der Primarschulgemeinde

Die Schulbürger genehmigten die Rechnung 2019 der Primarschulgemeinde fast einstimmig. 2180 Personen legten am Sonntag ein Ja in die Urne, 180 sagten Nein. Die Rechnung schliesst mit einem Plus von rund 2 Millionen Franken ab.

Ja zur Rechnung der Sekundarschulgemeinde

Die Schulbürger nahmen am Sonntag die Rechnung 2019 der Sekundarschulgemeinde mit rund 87 Prozent Ja-Stimmen klar an. Sie schliesst mit einem Plus von knapp 2 Millionen Franken ab.

Sonntag, 27. September, 13:28 Uhr

Münsterlingen erhält einen Hafen

(ubr) Die Gemeinde Münsterlingen sagt mit 54 Prozent Ja zum Neubau eines Hafens. 600 Ja-Stimmen standen 521 Nein-Stimmen gegenüber. 65,5 Prozent der Stimmberechtigten gingen zur Urne. «Diese Wahlbeteiligung ist astronomisch», sagt Gemeindepräsident René Walther. «So viele gingen in unserer Gemeinde noch nie zu einer Abstimmung.» Walther zeigt sich sehr erleichtert über den Ausgang. Er hatte ein knappes Ergebnis erwartet. Dass der Hafen für 9 Millionen Franken nun gebaut werden kann, sei ein Meilenstein für die Gemeinde. Seit 30 Jahren gibt es in der Seegemeinde Bestrebungen für einen Hafen.

«Ich denke, es ist gerade für die Alteingesessenen ein besonderer Tag»: Münsterlinger sagen knapp Ja zum neuen Hafen für 9 Millionen Franken Mit nur gerade 79 Stimmen Vorsprung haben Münsterlingens Stimmberechtigte die Vorlage «Kredit Neubau Hafen» angenommen. Die Stimmbeteiligung war aussergewöhnlich hoch. Sie lag bei 65,5 Prozent. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 9 Millionen Franken. Gemeindepräsident René Walther zeigt sich erleichtert. 27.09.2020

Sonntag, 27. September, 13:23 Uhr

Ja zu den Rechnungen der Ermatinger Schulen

(ubr) Die Primarschule und die Sekundarschule Ermatingen genehmigten ihre Rechnungen 2019 und die Protokolle der Versammlungen an der Urne: Bei der Primarschule sagten 584 Stimmberechtigte Ja zur Rechnung mit einem Überschuss von 645'000 Franken, 32 sagten Nein. Bei der Sekundarschule sagten 765 Stimmberechtigte Ja zur Rechnung mit einem Überschuss von 164'500Franken, 43 sagten Nein.

Sonntag, 27. September, 13:20 Uhr

Über 65 Prozent Stimmbeteiligung in Hüttlingen

(sko) Ein Verlust von 61'500 Franken bei Gesamtausgaben von rund 3,3 Millionen Franken: Diesen Zahlen in der Rechnung 2019 hat das Stimmvolk der Politischen Gemeinde Hüttlingen am Sonntag an der Urne deutlich zugestimmt, und zwar mit 92,88 Prozent Ja-Stimmen von insgesamt 309 gültigen Stimmzetteln.

Somit wird der fünfstellige Verlust dem Eigenkapital belastet, das neu bei rund 3,36 Millionen Franken liegt. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 65,3 Prozent.

Die Gemeinde Hüttlingen liegt im Thurtal. Bild: Donato Caspari

Sonntag, 27. September - 13:06 Uhr

Grosse Mehrheit für Kindergarten Hölzli in Amriswl

Eine Visualisierung des neuen Kindergartens im Amriswiler Hölzli-Quartier. Bild: PD

Mehr als drei Viertel der Schulbürger von Amriswil, Hefenhofen und Sommeri sagen Ja zum Kredit über drei Millionen und damit zum Neubau des Kindergartens Hölzli. Mit 2312 abgegebenen Stimmzetteln lag die Stimmbeteiligung knapp über 25 Prozent. Gar mit 93,9 Prozent wurde die Jahresrechnung 2019 der Volksschulgemeinde gutgeheissen und mit 87,3 Prozent war auch die Gewinnverwendung unbestritten.