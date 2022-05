TG-Ticker: Schwerer Unfall in Pfyn

14:26 Uhr Dienstag, 10. mai

Vorfreude auf das Kantonale Musikfest in einem Jahr

OK-Präsident Patrick Spiri und Verbandspräsidentin Ruth Gubler. Bild: Mario Testa

(mte) Vom 9. bis 11. Juni 2023 findet in Märstetten das 26. Thurgauer Kantonale Musikfest statt. Gut ein Jahr vor dem grossen Anlass laufen beim veranstaltenden Verein, der Musikgesellschaft Märstetten, bereits die Vorbereitungen. «Wir haben drei Wettspiellokale bestimmt, stehen kurz vor dem Vertragsabschluss mit dem Hauptsponsoren und machen uns jetzt auf die Suche nach Helfern», sagt Patrick Spiri, OK-Präsident und Präsident der Musikgesellschaft Märstetten. Eine gewisse Herausforderung biete die Parademusikstrecke. Da die Bahnhofstrasse ab diesem Jahr saniert wird, brauchte es eine Absprache mit dem kantonalen Tiefbauamt. «Wir hatten gute Gespräche und das Amt wird die Arbeiten so etappieren, dass wir am Festwochenende sicher eine genug lange Strecke frisch sanierter Strasse haben werden für die Parademusik.»

Für die 54 Thurgauer Musikvereine, die dem Kantonalmusikverband angeschlossen sind, gilt eine Teilnahmepflicht am Kantonalen Musikfest. Zu ihnen dazu werden auch noch Gastvereine aus den umliegenden Kantonen stossen. «Wir rechnen mit bis zu 60 Vereinen und rund 2000 Musikantinnen und Musikanten, die an den Wettspielen teilnehmen», sagt Verbandspräsidentin Ruth Gubler. Wie schon in Müllheim 2014 und Kradolf-Schönenberg 2019 hoffen die Veranstalter auf rund 10'000 Besuchern am dreitägigen Fest.