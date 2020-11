«Wir kommen uns richtig blöd vor»: Romanshorner Unternehmen bei Auftrag für neue Steganlage am Hafen ausgebootet – Chef macht der Stadt schwere Vorwürfe

Die Metallbaufirma reichte zwar preislich das beste Angebot ein. Trotzdem erhalte ein Unternehmen mit Produktionsanlagen in Frankreich den Zuschlag, beklagt sich die Geschäftsführung des Romanshorner Traditionsbetriebs. Die Stadt habe ihnen von Anfang an keine Chance gelassen. In schweren Zeiten wie diesen hätte die Ernst Fischer AG von den Verantwortlichen im Stadthaus mehr Fingerspitzengefühl erwartet.