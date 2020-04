THURGAU-TICKER: Peter Perini ist gestorben +++ Strassensperrung bei Graltshausen +++ Unfall mit Linienbus in Sirnach Aktualisiert 14.04.2020, 11.33 Uhr

Dienstag, 13. April, 11:38 Uhr

Alt-Schulpräsident Peter Perini ist gestorben

Peter Perini war lange Jahre Präsident der Kreuzlinger Primarschule.

Am Mittwoch vor Ostern ist Peter Perini-Kuhn in seinem 93. Altersjahr gestorben. Dies teilt die Familie in einer Todesanzeige in der gestrigen Ausgabe dieser Zeitung mit. Der gebürtige Bündner war 1927 geboren und kam als Bub in den Thurgau. In Bern studierte er Jura. Von 1962 bis 1977 präsidierte der Kreuzlinger Familienvater die Primarschule Kreuzlingen, eine Zeit in der in der Stadt viele Schulhäuser gebaut wurden und die Integration fremdsprachiger Schüler ein Thema war.

Heute hat das Amt der Schulpräsidentin seine Tochter Seraina Perini inne. Bis 1992 war Peter Perini danach Gerichtspräsident von Kreuzlingen. Für die FDP sass er überdies im städtischen Parlament, dem Gemeinderat. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis im Engadin statt. (ubr)

Dienstag, 13. April, 10:22 Uhr

Bauarbeiten Kantonsstrasse K101 Altishausen-Graltshausen

Die Rohbau- und Vorarbeiten an der Graltshauserstrasse zwischen Altishausen, Siegershauserstrasse und Graltshausen sind abgeschlossen. Aus Gründen der Qualität und Arbeitssicherheit werden die Belagsarbeiten unter einer Vollsperrung erfolgen. Die Strasse wird vom Montag, 20. April 2020, ab ca. 7 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, 29. April 2020, ca. 18 Uhr gesperrt.

Das Tiefbauamt des Kantons Thurgau dankt den Verkehrsteilnehmern für das Verständnis für die mit den Baumassnahmen verbundenen Unannehmlichkeiten. Die Beachtung der Baustellensignalisation hilft, Gefahrensituationen zu vermeiden. Unternehmer, Bauleitung und Bauherrschaften werden bemüht sein, die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten.

Montag, 12. April, 13:54 Uhr

Linienbus kollidiert mit Auto

(kapo) Am Samstag kam es in Sirnach zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Auto. Ein Autofahrer war um 14.30 Uhr auf der Wilerstrasse in Richtung Bahnhof unterwegs. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau beabsichtigte der 80-Jährige, nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen.

Ein nachfolgender 56-jähriger Buschauffeur bemerkte das Abbiegemanöver zu spät, worauf es zur Kollision kam. Durch den Aufprall wurde das abbiegende Auto in zwei parkierte Autos gestossen. Beim Unfall wurde eine 26-jährige Mitfahrerin verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der Buschauffeur sowie zwei Fahrgäste, die sich zum Zeitpunkt des Unfalles im Bus befanden, blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken.

Die Fahrgäste des Busses blieben unverletzt

Montag, 12. April, 13:28 Uhr

Kerze führte zu Brand

(kapo) Am Ostersonntag kam es in Zezikon zu einem Brand. Eine Bewohnerin eines Zweifamilienhauses in Riethof alarmierte kurz vor 19 Uhr die Kantonale Notrufzentrale und meldete einen Brand im obersten Stockwerk der Liegenschaft. Die Feuerwehr Lauchetal war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau sei der Brand auf eine unbeaufsichtigt brennende Kerze zurückzuführen.

Montag, 12. April, 13:13 Uhr

Führerausweis entzogen

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Samstagabend in Wellhausen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Patrouille kontrollierte kurz nach 20.15 Uhr an der Langenmattstrasse einen Autofahrer. Die Atemtests beim 21-jährigen Schweizer ergaben einen Wert von 0,52 Miligramm pro Liter, also etwa eine Promille. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde eingezogen.

Sonntag, 12. April, 13:22 Uhr

Evangelische Kirchgemeinde Steckborn wünscht frohe Ostern

Bild: PD

(pd) Ein «Deko-Team» der Evangelischen Kirchgemeinde Steckborn hat zwei acht Meter lange Blachen mit der Inschrift «Frohe Ostern» gemalt und am Kirchturm aufgehängt.

Sonntag, 12. April, 09:05 Uhr

Nach Kollision mit einem Auto verstarb in Lamperswil ein Motorradfahrer am Unfallort

Der 41-jährige Motorradfahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.

(kapo/nat) Ein 82-jähriger Autofahrer bog am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr von der Illharterstrasse herkommend in die Kreuzlingerstrasse ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem vortrittsberechtigten Motorradfahrer, der in Richtung Müllheim unterwegs war, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Trotz rascher medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst, den Notarzt sowie einer Rega-Besatzung verstarb der 41-Jährige noch auf der Unfallstelle. Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau blieben die Insassen des Personenwagens unverletzt.

Auch die Rega war im Einsatz.

Zur Spurensicherung und Klärung des Unfallhergangs wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die Feuerwehren Müllheim-Pfyn und Märstetten-Wigoltingen sperrten die umliegenden Strassenabschnitte für die Dauer der Unfallaufnahme und leiteten den Verkehr örtlich um. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Samstag, 11. April - 10:52 Uhr

Einfamilienhaus in Pfyn nach Brand unbewohnbar

Beim Brand wurde niemand verletzt

(kapo/chs) Beim Brand eines Einfamilienhauses in Pfyn entstand am Freitagabend hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Kurz vor 22.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass an der Chruchenbergstrasse ein Carport und zwei Autos brennen würden. Als Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau kurz darauf vor Ort eintrafen, hatte das Feuer zwischenzeitlich auf das angrenzende Einfamilienhaus übergegriffen, wie es in der Mitteilung der Polizei heisst.

BRK News

Die Feuerwehr Müllheim-Pfyn und Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld rückten mit rund 100 Einsatzkräften aus und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken. Ein Funktionär des Thurgauer Amts für Umwelt begleitete die Löscharbeiten. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar.

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurde der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektrosachverständiger beigezogen.



BRK News

Freitag, 10. April, 18:36 Uhr

Häusliche Gewalt: Auch Gewaltausübende unterstützen

(kapo) Um häusliche Gewalt zu verhindern, ist es wichtig, dass auch potenziell gewaltausübenden Personen Unterstützung angeboten wird. Ein Flyer der Beratungsstelle Konflikt.Gewalt. und der Kantonspolizei Thurgau zielt in diese Richtung.

Schweizweit gehen Fachpersonen davon aus, dass die Einschränkungen der individuellen Bewegungsfreiheit, geschlossene Schulen, Homeoffice und Kurzarbeit nicht nur mehr Familienzeit bedeuten, sondern die Gefahr bergen, dass es innerhalb von Familien und Beziehungen vermehrt zu Stress, Überforderung, Konflikten und zu häuslicher Gewalt kommen wird. Im Kanton Thurgau ist diese Gefahr noch nicht in Zahlen messbar, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Opfer häuslicher Gewalt haben es unter den gegebenen Umständen aber ungleich schwerer, sich an Beratungsstellen oder die Polizei zu wenden.

In der aktuellen Situation sollen Menschen erreicht werden, die eigentlich nie Gewalt anwenden wollten.

Gerade, wenn Gewaltopfer durch Kontrolle daran gehindert werden, sich Hilfe zu holen, muss der Fokus auch auf potenziell gewaltausübende Personen gerichtet werden. Väter und Mütter, die kurz davor stehen, Gewalt auszuüben oder merken, dass sie an ihrer Belastungsgrenze angekommen sind, sollen sich Unterstützung holen, sie dürfen die aufgestaute Wut, Ohnmacht und Aggression nicht in die Familie tragen.

Ein neuer Flyer zeigt die Alarmsignale und mögliche Auswege auf und ermutigt vor allem, Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Die Beratung ist kostenlos. Der Flyer wird kommende Woche über den Verband Thurgauer Gemeinden an die Gemeinden, via Apothekerverband von Thurgauer Apotheken und über die mit häuslicher Gewalt befassten Stellen verteilt.

Der Flyer ist online einsehbar. Auf der Website der Fachstelle häusliche Gewalt gibt es mehr Informationen.

Freitag, 10. April, 15:28 Uhr

Neuer Pächter für den Badikiosk im Rheinbad Rodenbrunnen Diessenhofen

William Schuurman vor seinem Café Altstadt.

(red) William Schuurman, Inhaber des Café Altstadt in Diessenhofen, übernimmt zusätzlich auch den Badikiosk im Rheinbad Rodenbrunnen. Dies teilt die Stadt Diessenhofen mit. Schuurman führt das Café Altstadt an der Hauptstrasse seit 2016 und wird dies auch weiterhin tun. Die Stadtgemeinde ist überzeugt, dass sich durch den Betrieb des Café Altstadt und des Badikiosk wichtige Synergien ergeben werden. Die ersten konzeptionellen Ideen für den Badikiosk hätten zudem überzeugt, heisst es in der Mitteilung. «Mit dem neuen Pächter konnte zudem eine Person engagiert werden, der Diessenhofen und die Badi am Herzen liegt.» Der Pachtvertrag läuft drei Jahre.

Das Rheinbad Rodenbrunnen in Diessenhofen.

Donnerstag, 9. April, 11:32 Uhr

Sehr hoher Besucherandrang in Thurgauer Entsorgungszentren

Entsorgungsstellen wie die Tricycling in Frauenfeld werden in Zeiten des Coronavirus überrannt.

(red/nat) Nach wie vor ist der Besucherandrang in den Thurgauer Entsorgungszentren sehr hoch. Auch in der vergangenen Woche besuchten ausserordentlich viele Privatpersonen die Entsorgungsbetriebe. Trotz Besucherlenkung können die Pandemievorschriften nur unzureichend umgesetzt und der Besucherandrang kaum bewältigt werden. Zudem berichten die Betriebe von Besuchern aus Risikogruppen und teilweise uneinsichtigen Verhaltensweisen, welche die Mitarbeitenden und andere Kunden gefährden. Die Entsorgungsbetriebe appellieren deshalb erneut an die Bevölkerung, die Sammelstellen nur bei dringendem Bedarf aufzusuchen. Andernfalls müssen die Entsorgungszentren für Privatpersonen geschlossen werden.

Donnerstag, 9. April, 10:50 Uhr

Beschränkte Anzahl Parkplätze

(red) In der Stadt Kreuzlingen stehen während Ostern nur eine beschränkte Anzahl von Parkplätzen am See zur Verfügung, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Der Stadtrat bittet die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben.

Donnerstag, 9. April, 09:10 Uhr

Motorradfahrer bei Kollision in Bichelsee mittelschwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde mittelschwer verletzt.

(kapo/nat) Bei der Kollision mit einem Lieferwagen wurde am Mittwoch in Bichelsee ein Motorradfahrer mittelschwer verletzt. Er musste durch die Rega ins Spital geflogen werden. Kurz nach 14.30 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Lieferwagen auf der Turbenthalstrasse in Richtung Balterswil unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte er links in Richtung Niederhofen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 61-Jährige wurde beim Unfall mittelschwer verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Mittwoch, 8. April, 17:23 Uhr

Kanton baut Gerinne und Filterschacht beim Bommer Weiher

(red) Im Bommer Weiher soll die Nährstoffkonzentration weiter reduziert werden. Dazu baut der Kanton ein sogenanntes Retentionsgerinne und einen Filterschacht. Nach Ostern fahren die Bagger auf, teilt das Amt für Raumentwicklung am Mittwoch mit.

2016 wurden die Bommer Weiher bei Alterswilen, ein Flachmoor und Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung, unter Schutz gestellt. Zum Schutz der ufernahen Flachmoorvegetation legt die Schutzanordnung zwei sogenannte «Pufferzonen 2» fest, die für den Bau von naturnah ausgeführten, technischen Bauwerken bestimmt sind. Mit diesen Anlagen soll der Nährstoffeintrag, insbesondere durch Phosphat aus der weiteren Umgebung, weiter vermindert werden.

Entlang des Dippishauer Kanals (rechts im Bild) entsteht 2020 das neue Retentionsgerinne. Im Hintergrund: der obere Bommer Weiher.

Gebaut wird ein zusätzliches rund 200 Meter langes Gerinne, das aus dem Dippishauser Kanal abzweigt und das Wasser zu einem Filterschacht führt. Das abgezweigte Wasser wird gereinigt und anschliessend in den oberen Bommer Weiher geleitet. Die besonders nährstoffbelasteten ersten Spülstösse nach intensiven Regenfällen können so aufgefangen und gereinigt werden. Die Anlage dürfte auch das starke Wachstum des rauen Hornkrauts – eine stark wuchernde Wasserpflanze – einschränken und die Verlandung des Weihers bremsen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Oktober 2020.

Der Regierungsrat hat im Herbst ein Kostendach von 500'000 Franken genehmigt. Der Bund trägt 65 Prozent der Kosten Gleichzeitig wird der Dippishauser Kanal revitalisiert, die Revitalisierung wird indes im Rahmen des ordentlichen Budgets des Amts für Umwelt sichergestellt.

Mittwoch, 8. April, 15:40 Uhr

Märstetter Schulteam gewinnt Plakatwettbewerb

Zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 haben 156 Oberstufenteams, zusammen mit lernenden Grafikern an einem Plakatwettbewerb von Freelance zu den Themen Digitale Medien und Tabak-Alkohol-Cannabis teil. Freelance ist ein Programm für die Oberstufe zur Suchtprävention und zur Förderung von Medienkompetenz. Dahinter stehen Präventionsfachstellen aus neun Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein.

Der Wettbewerb «Freelance-Contest» richtet sich direkt an Schüler. Sie entwickeln Präventionsbotschaften für Gleichaltrige in Wort und Bild. Entstanden sind eindrückliche Präventionsbotschaften mit einer grossen Vielfalt an Gestaltungsstilen. Neben den Plakaten realisierten die Lernenden animierte Kinodias – sogenannte Cinémotions mit einer Dauer von 10 Sekunden.

Die 15 köpfige Jury, bestehend aus Jugendlichen, Präventionsfachleuten und Gestaltenden haben die Kreationen prämiert. Den ersten Preis gewonnen hat Lisa Sulzer von der Agentur Schalter&Walter GmbH aus St.Gallen gemeinsam mit dem Schulteam Viviana Di Nardo und Malin Michel vom Sekundarschulzentrum Weitsicht in Märstetten

Das prämierte Plakat des Siegerteams.

Die Sujets werden nun zu Präventionszwecken eingesetzt. Sie erscheinen in Plakatkampagnen, Kartensets, Flyern, Jugendagenden, Kinodias und auf Bildschirmen in öffentlichen Verkehrsmitteln in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Nidwalden, St.Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Thurgau, Zug, Zürich und dem Fürstentum Liechtenstein.

www.be-freelance.net/de/

Mittwoch, 8. April, 14:20 Uhr

2000 Personen haben die Online-Petition nach zwei Tagen unterzeichnet.

2000 Personen unterstützen Online-Petition für Grenzöffnung

(ubr) Auf der Online-Plattform Avaaz.org läuft seit Montag eine Petition mit dem Titel «Grenzen Öffnen für binationale Paare und Angehörige 1.Grades». Sie richtet sich an die Österreichische, die Deutsche und die Schweizer und die Liechtensteiner Regierung, und ihre zuständigen Aussenminister.

«Wir fordern eine Sonderregelung für Paare und enge Familienangehörige 1. Grades, nachdem es aktuell leider keine Aussicht auf eine baldige Lockerung der Grenzsperren gibt. Wir fordern diese Gruppe in die Ausnahmen für einen Grenzübertritt aufzunehmen.»

Im Rahmen der aktuell gültigen Corona Massnahmen bliebe derzeit aufgrund der Grenzschliessungen hunderten Paaren und engen Familienangehörigen verwehrt, ihre Grundbedürfnisse nach Beziehung und realem Kontakt erfüllt zu bekommen, heisst es in der Beschreibung.

Diese groben Einschnitte in die Persönlichkeitsrechte seien nicht zumutbar und auch nicht hinnehmbar. Wir befürchten, dass es in diesem Bereich verstärkt zu posttraumatischen Belastungsstörungen kommen kann. Videotelefonie kann realen Kontakt nicht dauerhaft ersetzen. Die lückenlosen Grenzschließungen für Private halten wir für unverhältnismässig.

In allen Nachbarländern herrschten inzwischen vergleichbar strenge

Ausgangsbeschränkungen, somit hätten sich die strikten Grenzschliessungen erübrigt. Täglich würden viele tausende Arbeitnehmer hin und herpendeln und hätten im Rahmen ihrer Arbeit meist weit mehr Kontakte als eine Tochter, die nur ihre Mutter sieht oder auch als ein Paar, das sich begegnet. Der Berufsverkehr gehe ebenso weiter, der Transit finde ungehindert statt.

«Die vergleichsweise wenigen Menschen, die persönlich am meisten unter der Situation zu leiden haben, bleiben ausgesperrt.Wir appellieren an Ihr Mitgefühl und an Ihre Vernunft - beenden Sie diese unsäglichen, unverhältnismässigen Zustände. Wir freuen uns, auf eine baldige

weitere Einreiseausnahme, darauf dass unsere einsamen Tage bald gezählt sind und wir unsere Liebsten wieder in die Arme schliessen können.»



Die Online-Petition zählte am Mittwochnachmittag bereits 2000 Unterstützer. Wer sie initiiert hat, ist auf der Webseite nicht ersichtlich.

Mittwoch, 8. April, 13:55 Uhr

Frauenfelder Bettenhaus steht leer

(sda) In den Thurgauer Spitälern ist die Lage angesichts der Corona-Pandemie ruhig. Das alte Kantonsspital in Frauenfeld, das kurzfristig zum Corona-Spital aufgerüstet wurde, steht derzeit leer. Die Lage in den Spitälern sei «verhältnismässig ruhig», teilten die Regierung und der kantonale Führungsstab am Mittwoch auf Anfrage der SDA mit. Es gebe keine Engpässe.

Ein Spitalsoldat steht vor dem alten Bettenhaus des Spitals Frauenfeld.

Nicht gebraucht wurde bisher das alte Bettenhaus des Kantonsspitals Frauenfeld, das mit Hilfe von Armee und Zivilschutz kurzfristig in ein Spital für Coronavirus-Patienten mit 200 Betten umgerüstet wurde. Personal für das Corona-Spital werde bei Bedarf rekrutiert, hiess es auf Anfrage beim Informationsdienst des Kantons.

Die Behörden hatten den geplanten Abbruch des Bettenhauses im März wegen der Coronakrise gestoppt. Das Kantonsspital Frauenfeld hatte zuvor im Februar einen Neubau bezogen.

Bis zu 200 zusätzliche Betten: Im ausgedienten Frauenfelder Spital-Bettenhochhaus wird eine Corona-Notfallstation eingerichtet Das alte Bettenhochhaus des Kantonsspitals Frauenfeld wird wieder in Betrieb genommen. Die Kapazität wird Stufe um Stufe hochgefahren. So sollen im Endausbau total 200 zusätzliche Betten für Corona-Patienten zur Verfügung stehen. Der Abbruch des Bettenhochhauses wird bis mindestens Anfang Juli verschoben, aufgrund der Notlage ohne Kostenfolgen für den Kanton. 23.03.2020

Mittwoch, 8. April, 10:54 Uhr

Aufruf des Kantons: Geniessen Sie das schöne Wetter zuhause!

Regierungspräsident Jakob Stark an einer Pressekonferenz.

(red) Für das bevorstehende Osterwochenende ist schönes Wetter angesagt. Der Regierungsrat und der Kantonale Führungsstab bitten die Thurgauer Bevölkerung trotzdem, an diesem Wochenende nicht zu verreisen.

Für die Bevölkerung gelte weiterhin: «Bleiben Sie zuhause!» So heisst es in einer Mitteilung des Kantons: «Wenn Sie das Haus verlassen, dann nur alleine oder mit Personen, die in ihrem Haushalt leben. Ein Spaziergang an der frischen Luft tut Geist und Körper gut. Aber vergessen Sie dabei nicht, dass auch draussen die Abstandsregeln jederzeit eingehalten werden müssen. Solidarität ist weiterhin wichtig, um die Situation unter Kontrolle zu halten.»

Im Kanton Thurgau sei die Lage in den Spitälern derzeit verhältnismässig ruhig, es bestünden keine Engpässe. Bislang wurden (Stand Mittwochmorgen) 236 Personen positiv getestet, 30 befinden sich in Spitalpflege, 15 davon auf der Intensivstation. Bis heute mussten im Kanton Thurgau acht Todesfälle verzeichnet werden.

Die Corona-Hotline des Kantons Thurgau ist über das Osterwochenende aufgrund der rückgängigen Anrufzahlen eingeschränkt geöffnet. Am Samstag, 11. April 2020, ist sie von 10 bis 14 Uhr unter 058 345 34 40 erreichbar. Zudem steht bei Fragen und Unklarheiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus rund um die Uhr die Hotline des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zur Verfügung: 058 463 00 00.

Wichtige Informationen sind überdies auf der Webseite des Kantons Thurgau zu finden: tg.ch/coronavirus.

Mittwoch, 8. April, 09:05 Uhr

Sachschaden nach Heckenbrand in Amriswil

Beim Brand der Hecke wurde niemand verletzt.

(kapo) Bei einem Brand am Dienstag in Amriswil entstand Sachschaden bei einem Einfamilienhaus und einer Hecke. Verletzt wurde niemand. Kurz vor 16.30 Uhr bemerkten Passanten den Brand einer Hecke an der Säntisblickstrasse und alarmierten die Kantonale Notrufzentrale. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau griffen die Flammen bereits auf einen Teil der Hausfassade über. Die Feuerwehr Amriswil war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Die genaue Brandursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Dank Amriswiler «Cobra»: Neues Löschsystem verhindert grösseren Brandschaden Bei einem Brand am frühen Dienstagabend hatte das neue Löschsystem der Feuerwehr Amriswil seine Feuertaufe in einem Ernsteinsatz. Manuel Nagel 07.04.2020

Dienstag, 7. April, 18:08 Uhr

Kanton lanciert Fortsetzungsgeschichte für Fernunterricht

Bild: PD

(red) Aufgrund der besonderen Lage lanciert das Amt für Volksschule in Zusammenarbeit mit der Kantonsbibliothek Thurgau eine Sonderausgabe des Geschichtendocks. Die rasante Fortsetzungsgeschichte «Kati und Sven und die geheimnisvolle Bibliothek» sorgt für starke Gefühle und Lesevergnügen beim Fernunterricht, teilt der Kanton am Dienstag mit.

Vom 14. April bis 5. Juli erscheint wöchentlich ein neuer Teil der vom Thurgauer Lehrer und Autor Daniel Badraun eigens geschrieben Geschichte. Und jede Woche steht am Ende die Frage, wie das Abenteuer weitergehen soll. Die Benutzerinnen und Benutzer können abstimmen und so den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Lehrpersonen können die wöchentlichen Episoden in ihre bestehende Struktur für den Fernunterricht einbauen. Das Projekt berücksichtigt mobiles Lernen und Lebenswirklichkeiten von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 9 und 13 Jahren.

Mehr Informationen auf den Webseiten der Kantonsbibliothek und des Geschichtendocks.

Dienstag, 7. April, 16:28 Uhr

Gemeinde verteilt Osterhasen als Dank und Aufmunterung

Der frisch gewählte Gemeinderat, Martin Sträuli (rechts) beim Überbringen der Osterhasengrüsse.

(red) In den vergangenen Tagen waren einige gute Feen in der Gemeinde Tobel-Tägerschen unterwegs und verteilten Osterhasen mit einem Dankesschreiben in die Haushalte der Dörfer Tobel und Tägerschen. Mit dieser Aktion will sich der Gemeinderat und die Angestellten der Gemeindeverwaltung bei der Dorfbevölkerung bedanken, dass Sie sich so vorbildlich an die Regeln des Bundesrates und des Bundesamt für Gesundheit halten. In einer Medienmitteilung der Gemeinde heisst es weiter: «Ausserdem werden Sie mit diesem Schoggigruss ermuntert, noch weiter durchzuhalten.»

Dienstag, 7. April, 16:23 Uhr

Plakate machen Mut

Ein Plakat aus unbekannter Feder.

(sko) Unbekannte haben vor wenigen Tagen in Matzingen Plakate gestaltet, um den Mitmenschen in der derzeit schwierigen Lage Mut zu machen. «Wir werden uns wieder die Hände reichen», heisst es auf einem Plakat mit Zukuntsperspektive. «Das ist eine aufgestellte Sache», meint eine Dorfbewohnerin, der die Plakate aufgefallen sind.

Dienstag, 7. April, 15:18 Uhr

Grosse Menge Kokain an der Grenze zu Konstanz gefunden

Rund drei Kilo Kokain wurden sichergestellt.

(kapo/lsf) Unbekannte haben am Wochenende im Grenzbereich in Kreuzlingen einen Rucksack mit Kokain deponiert. Ein Angehöriger der Militärpolizei hat im Rahmen von Grenzschutzkontrollen der Eidgenössischen Zollverwaltung am Sonntagvormittag in der Wiese im Bereich «Gassa» einen schwarzen Rucksack aufgefunden. Der Fundort liegt zwischen dem Fussballplatz Döbeli und der Grenzbachstrasse in Konstanz neben dem Grenzwall im Bereich der Landesgrenze.

Bei der Kontrolle des Inhaltes entdeckte der Militärpolizist mehrere Pakete mit Drogen. Abklärungen durch die Kantonspolizei Thurgau ergaben, dass es sich um rund drei Kilo Kokain im Wert von zirka 300'000 Franken handelt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau muss der Rucksack in der Nacht zum Sonntag deponiert worden sein. Wie Mediensprecher Matthias Graf auf Anfrage sagt, werde nun auch geprüft, ob der Rucksack womöglich über den Grenzzaun geworfen wurde. Wegen des Coronavirus ist die Landesgrenze zurzeit geschlossen.

Wer Angaben zum Fund machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter 058'345'22'22 zu melden.

Dienstag, 7. April, 14:56 Uhr

Soforthilfe für defekte Smartphones

Ein Smartphone mit defektem Bildschirm.

(red) Smartphones und Tablets sind wegen des nationalen Lockdowns für viele Schweizerinnen und Schweizer der einzige Zugang zur Arbeits- und Aussenwelt. Während Läden geschlossen bleiben, Home-Office an der Tagesordnung ist, und sich der Kontakt in der Bevölkerung zusehends in die digitale Welt verlagert, stellt sich für viele die Frage: Was tun, wenn mein Smartphone oder mein Tablet defekt ist?

Nach erfolgreichem Start in Zürich und Bern lanciert Mobile Klinik ab sofort einen Home-Service im Kanton Thurgau. Das Unternehmen repariert defekte Geräte vor Ort oder holt diese ab, wenn eine Reparatur vor Ort nicht möglich ist. Das reparierte Gerät wird von der Mobile Klinik anschliessend wieder ausgeliefert. Bei Bedarf werden Leihgeräte abgegeben, heisst es in einer Medienmitteilung des Unternehmens.

www.mobileklinik.ch

Dienstag, 7. April, 13:40 Uhr

Tanzvideo von Thurgauer Blaulichtreporter sorgt für positive Nachrichten in der Coronakrise

(lsf) Das Team des Thurgauer Blaulichtreporters Beat Kälin hat sich überlegt, wie es den Menschen in dieser schwierigen Zeit helfen kann. Dabei ist Kälin auf den Hashtag #danceathome gestossen. Er hat Menschen aus der ganzen Schweiz aufgefordert, ihm Videos zu schicken, auf denen sie zu «Insieme» (italienisch für «gemeinsam») von Toto Cutugno tanzen. Daraus ist ein Video entstanden, das positive Gefühle weckt und zum Mitschunkeln anregt, wie Tele Züri berichtet.

Dienstag, 7. April, 11:39 Uhr

Alkoholisierter 60-Jähriger stürzt mit E-Bike

(kapo) Ein E-Bike-Fahrer musste am Montag nach einem Verkehrsunfall in Frauenfeld ins Spital gebracht werden. Kurz nach 17 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Velofahrer auf der Thundorferstrasse verunfallt sei. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau konnten darauf den verletzten E-Bike-Fahrer antreffen. Der 60-Jährige wurde durch den Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Ein E-Bike-Fahrer.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 0,4 mg/l, was 0,8 Promille entsprechen würde. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld ordnete eine Blutprobe an. Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab.

Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Frauenfeld unter 058'345'24'60 zu melden.

Dienstag, 7. April, 10:53 Uhr

Die neusten Zahlen zu Corona im Thurgau

(lsf) Das Update des Kantons am Dienstagmorgen zeigt: Zurzeit sind im Thurgau 33 Personen wegen des Coronavirus hospitalisiert, davon sind 13 auf der Intensivstation. Acht Personen sind bisher an den Folgen des Virus verstorben, am Montag waren es noch deren sieben. Insgesamt wurden im Kanton 221 Fälle positiv getestet.

Am Dienstagmorgen waren im Thurgau 13 Personen wegen des Coronavirus auf der Intensivstation.

Dienstag, 7. April, 09:44 Uhr

Mit Auto überschlagen – niemand verletzt

Beim Unfall entstand erheblicher Sachschaden.

(kapo) Kurz vor 20 Uhr war ein Autofahrer in Wagenhausen auf der H13 in Richtung Hemishoferbrücke unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab er an, in der Rechtskurve vor der Brücke einem Wildtier ausgewichen zu sein. Dabei geriet das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn, durchbrach das Brückengeländer, überschlug sich und kam auf dem Dach unterhalb der Brücke zum Stillstand. Der 23-Jährige sowie sein gleichaltriger Beifahrer konnten den Personenwagen unverletzt verlassen.

Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten durch die Stützpunktfeuerwehr Stein am Rhein umgeleitet. Der Sachschaden beträgt einige zehntausend Franken.

Dienstag, 7. April, 09:41 Uhr

Arbon sperrt über Ostern sechs Parkplätze am See

Sehnahe Parkplätze in Arbon bleiben über Ostern geschlossen.

(red) Das frühlingshafte Wetter habe am vergangenen Wochenende zahlreiche Touristen nach Arbon in die Seeuferanlagen gelockt. Da aber aufgrund der Corona-Pandemie Menschenansammlungen nach wie vor zu vermeiden sind, sieht sich der Arboner Stadtrat zum Handeln gezwungen. Dies schreibt er am Dienstag in einer Medienmitteilung. Um den Druck auf die Uferanlagen zu senken, die Durchsetzung der geltenden Corona-Anordnungen sicherzustellen und weitergehende Massnahmen des Bundes zu verhindern, werden die folgenden seenahen Parkplätze von Donnerstag- bis Montagabend gesperrt:

Adolph-Saurer-Quai

Hafendamm

Metropol

Schwimmbad

Seeparksaal

Strandbad

Der Stadtrat ruft die Bevölkerung in der näheren und weiteren Nachbarschaft auf, die Arboner Seeuferanlagen über Ostern nicht zu besuchen und dankt fürs Verständnis.

Montag, 6. April, 17:08 Uhr

Kanton muss weiterarbeiten

Der Thurgauer Gewerbeverband begrüsst die Hilfe des Kantons in der Coronakrise.

(red) Der Thurgauer Gewerbeverband (TGV) begrüsst das Massnahmenpaket des Kantons zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Das schreibt der Verband in einer Mitteilung. Mit einem Covid-Kredit von 100 Millionen Franken und einer entsprechenden Garantie von 85 Prozent durch den Kanton sollen vor allem das Kleingewerbe und Selbständigerwerbende entlastet werden. «Diese Hilfe ist nötig, spüren doch sehr viele Kleinbetriebe die Auswirkungen des Notrechts in aller Härte», hält der Verband fest.

Der TGV begrüsst auch die steuerlichen Massnahmen, insbesondere die Möglichkeit für besonders von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen, noch für das Jahr 2019 Rückstellungen machen zu können. Der Verband erwarte aber auch entsprechende Kulanz bei der Auflösung der getätigten Rückstellungen.



Alle vom Kanton vorgesehenen Massnahmen seien wichtig, hält der TGV fest. «Für das Gewerbe ist aber ebenso zentral, dass die kantonalen Ämter ihre Tätigkeiten nicht einstellen, sondern unter Einhaltung der BAG-Vorschriften so kundenfreundlich wie möglich weiterführen.» Grundbuchämter, Notariate und viele weitere kantonale und kommunalen Stellen seien relevant für die Wirtschaft. Sie dürfen ihren Betrieb weder einstellen noch unnötig reduzieren.

Montag, 6. April, 15:51 Uhr

Jürg Hess ist Nachfolger von Bruno Jud

Jürg Hess, neuer Präsident Schweizer Obstverband

(red) Die 22. Delegiertenversammlung (DV) des Schweizer Obstverbandes (SOV) konnte aufgrund des Versammlungsverbots nicht auf ordentlichem Wege durchgeführt werden. Die Delegierten haben stattdessen die Anträge auf schriftlichem Weg beantwortet, allen statutarischen Geschäften zugestimmt und die neuen Funktionsträger gewählt. Der Thurgauer Obstproduzent Jürg Hess aus Roggwil löst Bruno Jud nach achtjähriger Tätigkeit als Verbandspräsident ab.

Jürg Hess (55) führt in Roggwil TG ein Landwirtschaftsbetrieb mit rund 13 Hektaren Tafelkernobst. Er ist seit 1993 in verschiedenen Gremien des SOV tätig. Er ist Sprecher Produktion des Produktzentrum Tafelkernobst. Seit 2012 ist er Vizepräsident im SOV-Vorstand. Er verfügt über viel Erfahrung, hat ein breites Netzwerk. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Montag, 6. April, 15:11 Uhr

Kreuzlingen: Sperrung Bahnübergang Freiestrasse

(red) Die Deutsche Bahn saniert Gleisanlagen und Beläge beim Bahnübergang Freiestrasse in Kreuzlingen. Aus diesem Grund bleibt er ab Donnerstag, 9. April 2020 bis Donnerstag, 16. April sowie vom Samstag, 25. April bis Freitag, 1. Mai für den motorisierten Verkehr sowie für den Fuss- und Veloverkehr komplett gesperrt.

Montag, 6. April, 14:21 Uhr

Trotz geschlossener Museumstüren findet Wettbewerb statt

Der Osterhase versteckt das Rätsel dieses Jahr online.

(red) Traditionell findet im Museum für Archäologie und im Naturmuseum Thurgau über die Osterfeiertage stets ein spannender Wettbewerb für Kinder und ihre Eltern statt. Aus bekannten Gründen fällt die vergnügliche Eiersuche durch die Museumsräume dieses Jahr jedoch aus.

Grosse und kleine Museumsfreunde müssen aber nicht ganz darauf verzichten: der Osterwettbewerb findet für einmal einfach online statt. Mit Hilfe der Informationen auf den Webseiten des Naturmuseums sowie des Museums und Amts für Archäologie Thurgau gilt es verschiedene Fragen zu lösen. Wer das richtige Lösungswort herausgefunden hat, nimmt an der anschliessenden Preisverlosung teil und gewinnt mit etwas Glück einen Büchergutschein.

Der Osterwettbewerb läuft von Karfreitag bis Ostermontag. Die Wettbewerbsfragen finden sich unter www.naturmuseum.tg.ch oder www.archaeologie.tg.ch.

Montag, 6. April, 13:34 Uhr

Ausländische Schiffe dürfen nicht anlegen

Anlegen dürfen nur noch Schweizer Boote. In Arbon wird das kontrolliert

(red) Aufgrund der Corona-Pandemie besteht für ausländische Schiffe auf unbestimmte Zeit ein Anlandeverbot am Schweizer Ufer, so auch in Arbon. Auch auf dem Obersee überprüfen die Behörden mit Kontrollfahrten die Einhaltung dieser Vorgabe gemäss COVID-19-Verordnung der Schweizer Landesregierung. Auch vom Schweizer Ufer aus ist der Grenzübertritt auf dem Seeweg vorderhand untersagt.

Im Übrigen gelten das Verbot von Versammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum sowie das Einhalten eines Abstands von mindestens zwei Metern auch auf dem See.

Montag, 6. April, 11:16 Uhr

Renitenter Mann spuckt Polizisten an

(kapo/sba) Kurz nach 15 Uhr am Samstag ging bei der Kantonalen Notrufzentrale eine Meldung über einen psychisch auffälligen Mann in Bürglen ein. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau konnte den Mann auf der Strasse antreffen. Er verhielt sich renitent, aggressiv und musste arretiert werden. Bei der Festnahme spuckte der 33-Jährige einem Polizisten ins Gesicht und bedrohte die anwesenden Einsatzkräfte.

Der Deutsche wurde zur Überprüfung seines Gesundheitszustands einer Ärztin zugeführt, die nach seiner Begutachtung eine Fürsorgerische Unterbringung verfügte. Er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Der 26-jährige Polizist begab sich zur Kontrolle ins Spital. «Das ist eine routinemässige Vorsorge, da man nie wissen kann, ob die Person irgendwelche Krankheiten mit dem Speichel übertragen hat», sagt Mediensprecher Matthias Graf auf Anfrage.

Montag, 6. April, 10:54 Uhr

Konstanzer Polizei kontrolliert hoch zu Ross

Auf Streife auf dem Rücken der Pferde mit Ausblick auf die Fahrradbrücke, rechts hinten der Rheintorturm.

(red) Normalerweise stehen die Polizisten der Reiterstaffel mit ihren Pferden vor allem bei Demonstrationen oder grösseren Veranstaltunen im Einsatz. Da diese wegen des Coronavirus nicht stattfinden, unterstützen die Beamten hoch zu Ross die Kontrollen rund um die Corona-Verordnungen. Der Vorteil der Polizeireiter:

«Vom Sattel aus haben wir einen grösseren Überblick.»

Das sagt Polizeioberkommissar Walter Horländer. Sie ergänzen mit ihren Rössern die Beamten zu Fuss oder im Auto, um Personen, die sich nicht an die Vorgaben der Corona-Verordnung auf die Verbote hinzuweisen.

Montag, 6. April, 10:09 Uhr

Im Thurgau: Weitere Zahlen zu Corona

Der Kanton Thurgau informiert nicht nur an Medienkonferenzen des Regierungsrates sondern auch über Twitter zur Coronakrise im Kanton.

(seb.) Seit heute Montag veröffentlicht der Kanton Thurgau weitere Zahlen zu Corona. So sind derzeit 34 Coronapatienten hospitalisiert, 14 werden auf der Intensivstation behandelt. Insgesamt wurden bisher 219 Menschen positiv auf das Virus getestet, am Sonntag lag diese Zahl bei 213. An den Folgen der Erkrankung sind im Thurgau bisher sieben Personen verstorben.

Montag, 6. April, 09:35 Uhr

Kulturamt vergibt Förderbeiträge für sechs Künstler

(red) Der Kanton vergibt einmal jährlich persönliche Förderbeiträge an Kulturschaffende aus dem Thurgau, die mit einem überzeugenden Vorhaben in ihrer Karriere einen Schritt weitergehen möchten. Die Förderbeiträge sind mit je 25'000 Franken dotiert.

Rhona Mühlebach aus Dettighofen erhält einen Förderbeitrag des Kulturamtes.

Dieses Jahr werden sechs Förderbeiträge an Künstlerinnen und Künstler aus den Sparten Bildende Kunst, Literatur, Tanz und Musik vergeben. Mit den Förderbeiträgen soll speziell eine künstlerische Entwicklung ermöglicht werden. Die Fachjury hat aus 51 Bewerbungen die folgenden sechs Thurgauer Künstlerinnen und Künstler ausgewählt:

Rahel Zoë Buschor, Tänzerin, Sulgen

Markus und Reto Huber, bildende Künstler, Zürich

Julia Langkau, Autorin, Bern

Rhona Mühlebach, bildende Künstlerin, Dettighofen

Max Petersen, Musiker, Winterthur

Andri Stadler, bildender Künstler, Luzern

Die Förderbeiträge wurden von einer Jury vergeben, die sich aus den Fachreferentinnen und -referenten des Kulturamts und externen Fachpersonen zusammensetzt. Auch in diesem Jahr war die Anzahl und Qualität der eingegangenen Bewerbungen hoch. Die Jury wählte Künstlerinnen und Künstler aus vier verschiedenen Sparten aus und würdigt damit ein breites künstlerisches Schaffen im Kanton und darüber hinaus.

Der diesjährigen Jury gehörten an: Gisa Frank, Choreografin; Pat Kasper, Musiker; Florian Keller, Journalist und Veranstalter; Markus Landert, Direktor Kunst- und Ittinger Museum Thurgau; Sam Mosimann, Theaterschaffender; Rebekka Ray, Kuratorin; Sascha Renner, Kurator Fotostiftung Schweiz; Simone Reutlinger, Musikwissenschaftlerin; Karin Schwarzbek, Künstlerin; Anja Tobler, Schauspielerin; Laura Vogt, Autorin; Regula Walser, Lektorin; Michèle Wannaz, Filmproduzentin; Andrea Wiesli, Musikerin sowie Monika Schmon, Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kulturamts (Vorsitz).

Sonntag, 5. April, 17:06 Uhr

Über 200 Coronafälle im Thurgau

(seb.) Am Wochenende stieg die Anzahl Coronafälle im Thurgau auf über 200 an. Am Samstag vermeldete der Kanton, dass 208 Personen positiv auf das Virus getestet wurden. Am Sonntag waren es 213. Damit steigt die Zahl der Infizierten weiter kontinuierlich an.

Wie der Kanton auf Twitter meldete, sind sieben Personen an den Folgen des Virus gestorben. Am Freitag lag die Zahl der Todesfälle bei 5. Offenbar will der Kanton Thurgau ab Montag jeweils weitere Zahlen im Zusammenhang mit Corona uf Twitter veröffentlichen.

Sonntag, 5. April, 16:01 Uhr

Frauenfeld schliesst Skatepark

(seb.) Die Stadt Frauenfeld hat reagiert. Nachdem sie in der abgelaufenen Woche bereits den Pumptrack geschlossen hatte, darf seit Sonntag auch der Skatepark nicht mehr benutzt werden. Offenbar wurden die Vorgaben des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus nicht eingehalten. Dabei gilt zum Beispiel ein Versammlungsverbot sowie ein Gebot, Distanz zu halten. Die Anlage befindet sich zwischen der Sportanlage Kleine Allmend und der Sekundarschulanlage Auen. Sie wurde am 25. Juli 2007 zur öffentlichen Nutzung freigegeben.

Die Stadt Frauenfeld weist mit dieser Tafel auf die aktuelle Situation hin.

Sonntag, 5. April, 13:40 Uhr

Die 53-jährige Velofahrerin wurde bei der Kollision mittelschwer verletzt. Symbolbild: Keystone

Velofahrerin verletzt sich bei Kollision in Güttingen



(kapo/stm) Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte am Sonntag kurz vor 9.30 Uhr eine 22-jährige Autofahrerin vom Staadweg her die Hauptstrasse in Güttingen überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einer vortrittsberechtigten Velofahrerin, die auf der Hauptstrasse in Richtung Güttingen unterwegs war. Die 53-Jährige wurde mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.



Sonntag, 5. April, 13:25 Uhr

27-Jähriger muss nach Selbstunfall in Tägerschen Führerausweis abgeben

(kapo/stm) Der 27-jährige Lenker war am Sonntag kurz nach 9 Uhr mit seinem Auto auf der Münchwilerstrasse in Tägerschen in Richtung Münchwilen unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet er rechts von der Strasse ab und kollidierte mit mehreren Gegenständen auf dem Vorplatz einer Produktionsfirma. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.



Die Polizisten beurteilten den Schweizer als nicht fahrfähig. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Sein Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Sonntag, 5. April, 10:59 Uhr

Betrunkener fährt in Kreuzlingen gegen Hauswand



Der Unfallverursacher war alkoholisiert unterwegs.

(kapo/stm) Kurz nach 5 Uhr am Sonntagmorgen meldete ein Anwohner der Kantonalen Notrufzentrale, dass sich an der Unterseestrasse in Kreuzlingen in Selbstunfall ereignet habe. Gemäss den bisherigen Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau verlor der Autofahrer vor dem Kreisel «Kolosseumsplatz» die Herrschaft über sein Fahrzeug, fuhr einen Kandelaber und einen Gartenzaun um und prallte daraufhin in die angrenzende Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.



Die Atemalkoholtests ergaben beim 20-jährigen Schweizer Werte von rund 0,6 mg/l, was 1,2 Promille entspricht. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.



Sonntag, 5. April, 10:39 Uhr

Am Samstag rückte die Feuerwehr aus, um im Keller eines Weinfelder Mehrfamilienhauses einen Brand zu löschen. Symbolbild: Severin Bigler

Zwei Verletzte bei Brand in Weinfelder Mehrfamilienhaus



(kapo/stm) Ein Passant bemerkte am Samstagabend kurz vor 17.15 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzlingerstrasse in Weinfelden und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau waren rasch vor Ort und evakuierten zusammen mit der Feuerwehr Weinfelden mehrere Bewohner, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Brand im Keller wurde gelöscht und das Gebäude entlüftet.



Ein 38-jähriger Bewohner wurde mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Eine 58-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.



Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache kamen der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektrosachverständiger vor Ort.



Zeugenaufruf

Wer Angaben zur Brand machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter 058 345 25 00 zu melden.