09:48 Uhr Montag, 11. April

Thurgauerin des Tages: Michèle Krüsi

Michéle Krüsi bei der Primarschule Braunau, wo sie in die Schule ging. Bild: Andrea Stalder

Es wird ein Bub: Das teilt die schwangere Influencerin Michèle Krüsi diese Woche in einem Instagram-Video mit. «Wir können es kaum erwarten, dich zu treffen, Engel», schreibt sie dazu auf Englisch. Ihren Instagram-Kanal mit dem Namen «thefashionfraction» startete sie vor zehn Jahren, mittlerweile hat sie 462 000 Follower. Ende Februar erzählte sie diesen von ihrer Schwangerschaft und verriet, dass sie im siebten Monat sei. Die 30-Jährige ist gebürtige Thurgauerin und kommt aus der Gemeinde Braunau: «Ich bin in einem kleinen Kaff in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und typisch schweizerisch erzogen worden. Ich war da der Paradiesvogel und tanzte irgendwie immer ein bisschen aus der Reihe», sagte Krüsi vor zwei Jahren im Onlinemagazin «akut». Heute lebt sie in Luzern und ist seit letztem Sommer verheiratet. Für ihren Instagram-Kanal gab die gelernte Polygrafin vor einigen Jahren Job und Studium auf und machte sich selbstständig. Daneben betreibt sie eine eigene Unterwäschemarke. (jus)