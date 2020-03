THURGAU-TICKER: Neuer Generalsekretär für Erziehungsdepartement +++ Neun neue Corona-Fälle im Thurgau +++ Dominik Diezi und Max Vögeli sind Panaschierkönige Aktualisiert

Mittwoch, 18. März, 11:45 Uhr

Patrick Riebli tritt am 1. Oktober seine Stelle als Generalsekretär des Thurgauer Departements für Erziehung und Kultur an. (Bild: PD)

Patrick Riebli wird Generalsekretär des Erziehungsdepartements

(red) Der 43-jährige Patrik Riebli ist per 1. Oktober 2020 zum Generalsekretär des Thurgauer Departements für Erziehung und Kultur ernannt worden. Dies teilt das Departement am Mittwoch mit.

Patrik Riebli hat an der Universität Zürich Rechtswissenschaft studiert. Nach seinem Abschluss absolvierte er verschiedene juristische Praktika, unter anderem beim Bezirksgericht Weinfelden und beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau. Danach arbeitete er sechs Jahre als juristischer Mitarbeiter bei zwei verschiedenen Departementen im Kanton Appenzell Ausserrhoden, ehe er im Juli 2014 zum Departementssekretär des Departements Gesundheit respektive ab Januar 2016 des Departements Gesundheit und Soziales des Kantons Appenzell Ausserrhoden ernannt wurde.

Patrik Riebli ist im Kanton Thurgau aufgewachsen und lebt mit seiner Frau und den zwei Kindern in Müllheim. Er beginnt am 1. Oktober als Generalsekretär des Departements für Erziehung und Kultur und tritt damit die Nachfolge von Paul Roth an, der ab 1. Juni die Leitung der Staatskanzlei übernehmen wird.

Mittwoch, 18. März, 10:48 Uhr

Aktueller Stand der bestätigten Corona-Fälle im Thurgau

(rsc) Der Kanton Thurgau meldet am Mittwochmorgen 32 bestätigte Corona-Fälle. Dies sind neun mehr als noch am Dienstag gezählt wurden.

Mittwoch, 18. März, 10:01 Uhr

Fast alle Panaschierkönige sind Stadt- und Gemeindepräsidenten

(red) Dominik Diezi, Anders Stokholm, Nina Schläfli, Kurt Baumann und Max Vögeli holten in ihrem Bezirk am meisten Panaschierstimmen. Dies geht aus den ersten Auswertungen zu den Grossratswahlen 2020 hervor, welche die Dienststelle für Statistik soeben veröffentlicht hat.

Wie viele Panaschierstimmen eine Kandidatin oder ein Kandidat holt, deutet auf ihre beziehungsweise seine überparteiliche Beliebtheit hin. Denn: Wähler, die panaschieren – also den Namen einer Kandidatin oder eines Kandidaten handschriftlich auf einen Wahlzettel einer anderen Partei schreiben – lassen ihre Stimme bewusst einer bestimmten Person zukommen. Auffallend: Vier der fünf Panaschierkönige pro Bezirk sind Stadt- und Gemeindepräsidenten.

Dominik Diezi

Im Bezirk Arbon wurde Dominik Diezi (CVP) Panaschierkönig. Der Arboner Stadtpräsident holte gar insgesamt mit 249 Panaschierstimmen am meisten pro 1'000 parteifremden Wahlzetteln.

Max Vögeli

Wie bereits bei den letzten Grossratswahlen heisst im Bezirk Weinfelden der Panaschierkönig Max Vögeli (FDP). Der Weinfelder Stadtpräsident zieht mit Dominik Diezi gleich und erhielt ebenfalls 249 Panaschierstimmen pro 1'000 parteifremden Wahlzetteln.

Nina Schläfli

Im Bezirk Kreuzlingen schnitt Nina Schläfli (SP) bezüglich überparteilicher Attraktivität am besten ab. Unter den Kandidaten mit den meisten Panaschierstimmen ist sie die einzige nicht-Stadt- oder Gemeindepräsidentin. Die Kreuzlinger Historikerin vereinte 227 Panaschierstimmen pro 1'000 parteifremden Wahlzetteln auf sich.

Anders Stockholm

Im Bezirk Frauenfeld ist, wie bereits vor 4 Jahren, Anders Stokholm (FDP) der überparteilich «beliebteste» Kandidierende. Der Frauenfelder Stadtpräsident erzielte 210 Panaschierstimmen pro 1'000 parteifremden Wahlzetteln.

Kurt Baumann

Der Panaschierkönig im Bezirk Münchwilen heisst Kurt Baumann (SVP). Der Sirnacher Gemeindepräsident konnte 201 Panaschierstimmen pro 1'000 parteifremden Wahlzetteln auf sich vereinen.

Die komplette Übersicht «Kandidatinnen und Kandidaten nach Beliebtheit bei Wählerinnen und Wählern anderer Parteien» findet sich unter www.statistik.tg.ch.

Mittwoch, 18. März, 09:26 Uhr

Genesene Person im Landkreis Konstanz

(red) Bis Dienstagabend, wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Konstanz neun weitere Corona-Befunde gemeldet. Drei betroffene Personen stammen aus Bodmann, und jeweils eine aus Gaienhofen, Konstanz, Steißlingen, Moos, Stockach und Hilzingen. Die Anzahl der erkrankten Personen im Kreis steigt damit auf 45. Allerdings gibt es auch erfreuliche Nachrichten: Eine der erkrankten Personen ist wieder gesund.

Dienstag, 17. März, 18:56 Uhr

Zahlreiche Stellen im Kanton Thurgau geschlossen: Keine Führer- und Fahrzeugprüfungen mehr in Amriswil und Frauenfeld

Das Starssenverkehrsamt in Amriswil. (Bild: Manuel Nagel

Die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundes hat auch Auswirkungen auf den Kanton Thurgau. Verschiedene Stellen mit Publikumskontakt mussten schliessen. Gemäss der gestern Montag beschlossenen Verordnung müssen öffentlich zugängliche Einrichtungen für das Publikum geschlossen werden.

Dies betrifft auch die kantonalen Museen sowie die Kantonsbibliothek. Die kantonale Verwaltung ist von diesem Verbot grundsätzlich nicht betroffen. Dennoch haben einzelne Ämter im Sinne einer Sofort- und Vorsichtsmassnahme entschieden, den Publikumskontakt einzuschränken.

Das Strassenverkehrsamt führt ab sofort keine praktischen und theoretischen Führerprüfungen und keine Fahrzeugprüfungen mehr durch. Ab morgen Mittwoch, 18. März 2020, sind zudem die Schalter des Strassenverkehrsamtes in Frauenfeld und Amriswil geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiter telefonisch, per E-Mail und per Post erreichbar.

Ebenfalls nur noch per Email und Telefon kommunizieren die RAV in Frauenfeld, Kreuzlingen und Amriswil sowie die Arbeitslosenkasse in Frauenfeld.

Dienstag, 17. März, 17:38 Uhr

Keine Kirchgemeindeversammlung von Evangelisch Gachnang

(red) Die für den 27. März geplante Kirchgemeindeversammlung von Evangelisch Gachnang ist abgesagt. An dem Freitag hätten die evangelischen Kirchbürger erstmals seit 1985 neue Pfarrsleute wählen wollen. Nun wird die Wahl wegen der Corona-Pandemie verschoben. Bis auf Weiteres findet laut der Website der Kirche auch kein Religionsunterricht, kein Konfirmandenunterricht, kein Jugendgottesdienst und kein Kindergottesdienst statt.

Dienstag, 17. März, 16:41 Uhr

Diezi setzt kommunalen Krisenstab in Arbon ein

Das Stadthaus in Arbon bleibt vorderhand geschlossen. (Bild: Herbert Haltmeier)

(red) Auch in Arbon gilt es, die weitere Verbreitung des Corona-Virus bestmöglich zu verlangsamen. Die entsprechenden Bemühungen haben weitreichende Auswirkungen auf das öffentliche Leben wie auch auf die Dienste der Stadtverwaltung.

Aufgrund der ausserordentlichen Lage hat der Arboner Stadtrat unter der Leitung von Stadtpräsident Dominik Diezi einen kommunalen Krisenstab eingesetzt. Dieser stellt insbesondere die Verbindung zum regionalen Führungsstab sicher und koordiniert die Umsetzung der verschiedenen Massnahmen in Arbon.

Persönliche Termine nur nach Vereinbarung

Stadtpräsident Dominik Diezi. (Bld: Andrea Stalder)

Die Stadtverwaltung nimmt ihre Aufgaben auch in diesen ausserordentlichen Zeiten wahr. Allerdings sind einige Punkte zu beachten. Für den regulären Publikumsverkehr bleiben das Stadthaus und auch die Aussenstellen vorderhand geschlossen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Stadtverwaltung in nächster Zeit nur in wichtigen Fällen zu kontaktieren, und zwar zunächst ausschliesslich telefonisch. Persönliche Termine sind bis auf Weiteres nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Um einen Termin zu vereinbaren, wenden sich Arbonerinnen und Arboner bitte an die Einwohnerdienste via Tel. 071 447 61 61. Wer einen Termin im Stadthaus hat, wird gebeten, den Eingang auf der Rückseite des Stadthauses zu benutzen und bei den Einwohnerdiensten zu klingeln.

Dienstag, 17. März, 15:44 Uhr

Bis 26. April keine Schifffahrt auf Untersee und Rhein

Die Schiffe der URh müssen anlegen. Bild: Donato Caspari, 25. September 2019

(red) Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein setzt die Empfehlungen des Bundes zum Schutz vor dem Corona-Virus konsequent um. In einer Medienmitteilung von Dienstag heisse es: «Der Schutz der Passagiere und Mitarbeitenden sowie die Eindämmung des Virus haben oberste Priorität.»

Alle Kurs-, Sonder- und Extrafahrten bis und mit 26.April fallen aus. Auch Gruppenreisen werden in dieser Zeit nicht durchgeführt. Passagiere, die bereits ein Ticket für eine Sonderfahrt gekauft haben, können kostenlos umbuchen. Unterstützung erhalten Extrafahrten-Kunden bei der Verschiebung einer geplanten Fahrt.

Dienstag, 17. März, 15:04 Uhr

Früherer Kantonsrat Martin Schlatter aus Herdern verstorben

(hil) Während 32 Jahren sass der Herderner Martin Schlatter für die CVP im Thurgauer Grossen Rat. Im Jahr 1988/89 präsidierte Schlatter das Kantonsparlament. Nun ist der Politiker im 92.Lebensjahr verstorben, wie einer Todesanzeige zu entnehmen ist.

Schlatter war ausserdem 30 Jahre Gemeindeammann der einstigen Munizipalgemeinde. Während dreier Jahrzehnten präsidierte er auch die Forstrevierkörperschaft Herdern, Der Landwirt machte sich im Kanton Thurgau auch einen Namen bei der Realisierung von Güterzusammenlegungen. Bis ins hohe Alter amtetet er als kantonaler Schätzer. 2008 hat ihn die Politische Gemeinde Herdern zum Ehrenbürger ernannt.

Dienstag, 17. März, 13:19 Uhr

Fährverbindung zwischen Romanshorn und Friedrichshafen vorübergehend eingestellt

Die Fähre zwischen Romanshorn und Friedrichshafen verkehrt nicht mehr. (Bild: Donato Caspari)

(red) Die Fährverbindung zwischen Friedrichshafen und Romanshorn muss ab sofort eingestellt werden. Nach aktuellem Stand werden bis 19.April keine Schiffe mehr zwischen beiden Städten fahren. Die von der deutschen Bundesregierung beschlossene Schliessung der Grenzen in die Schweiz hatte zunächst keine Auswirkungen auf die Verbindung, da sie ausdrücklich dem Pendler-und Warenverkehr dient. Doch nun hat die Schweiz den Grenzübergang in Romanshorn geschlossen.

Der Warenverkehr muss über den Autobahnzoll Kreuzlingen/Thayngen erfolgen, der Pendlerverkehr über den Zoll Kreuzlingen/Emmishofen nach Konstanz.

Dienstag, 17. März, 11:51 Uhr

Sechs neue Corona-Fälle im Thurgau

(Bild: Andrea Stalder)

(red) Bis heute Dienstag, 17. März, gibt es im Thurgau 23 bestätigte Fälle. Gestern Montag waren es noch 17 Betroffene. Insgesamt wurden im Kanton 276 Tests durchgeführt.

Dienstag, 17. März, 10:38 Uhr

Acht weitere Corona-Fälle im Landkreis Konstanz

Luftaufnahme von Konstanz.

(Bild: Bodenseepeter / SON)

(red) Bis Montagabend wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Konstanz acht weitere Corona­-Befunde gemeldet. Die Anzahl der erkrankten Personen im Kreis steigt damit auf 36.

Bei acht weiteren Personen aus dem Landkreis Konstanz wurde eine Corona-Viren-Infektion labordiagnostisch festge­stellt. Fünf Fälle wurden dem Gesundheitsamt am Sonntag gemeldet, drei am Montag. Vier betroffene Personen stammen aus Konstanz, zwei aus Radolfzell und jeweils eine aus Öhningen und Rielasingen-Worblingen. Weiterhin befindet sich eine Person in stationärer Behandlung.

Dienstag, 17. März, 09:57 Uhr

Schalter der Gemeinde Münsterlingen bleibt geschlossen

Das Gemeindehaus Münsterlingen.

(Bild: Barbara Hettich)

(red) Der Gemeinderat Münsterlingen hat daher entschieden, die Schalter der Gemeindeverwaltung per sofort bis auf Weiteres zu schliessen.

Telefonisch bleibt die Gemeindeverwaltung zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar:

Montag 08.30 - 11.30 / 13.30 - 17.00

Dienstag 08.30 - 11.30

Mittwoch 08.30 - 11.30 / 13.30 - 17.00

Donnerstag 08.30 - 11.30 / 13.30 - 18.00

Freitag 08.30 - 11.30 / 13.30 - 16.00

Dienstag, 17. März, 06:37 Uhr

Drei Grenzübergänge zwischen Konstanz und Kreuzlingen werden geschlossen

(lim) Die Grenzen zwischen Deutschland und der Schweiz werden seit Montagmorgen streng kontrolliert. An den Zollstellen fragen Bundespolizisten Pendler nach dem triftigen Grund der Einreise, schreibt der «Südkurier». Drei Grenzübergänge werden geschlossen, um Personal an den verbleibenden gezielt einzusetzen.

Unter Aufsicht der Grenzwacht werden Betonelement bei der Grenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz platziert. Bild: Urs Brüschweiler

Auf der Kunstgrenze auf Klein Venedig steht jetzt ein trennender Grenzzaun. Geöffnet bleiben die Grenzübergänge Kreuzlinger Tor, Autobahn sowie jener für den Zugverkehr.



Montag, 16. März, 18:44 Uhr

Die nächste Sitzung des Grossen Rates fällt aus

Der Grosser Rat des Kantons Thurgau bei seiner letzten Sitzung im Rathaus Weinfelden am 11. März. Bild: Andrea Stalder

(red) Aufgrund der aktuellen Entwicklungen betreffend Corona-Virus hat das Büro des Grossen Rates entschieden, dass die Sitzung des Grossen Rates am Mittwoch, 25. März, ausfällt. Dies in Absprache mit dem kantonalen Amt für Gesundheit und dem Präsidenten der Fraktionspräsidienkonferenz. Ob die nächsten Sitzungen des Grossen Rates stattfinden, steht noch nicht fest. Das wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen laufend geprüft, teilen die Parlamentsdienste am Montagabend mit.

Montag, 16. März, 17:12 Uhr

Frauenfeld: Gemeinderatssitzung abgesagt

(red) Severine Hänni, Frauenfelder Gemeinderatspräsidentin, sagt die Sitzung des Gemeinderats vom kommenden Mittwoch ab. In einer Mitteilung schreibt sie: «Die aktuelle Situation ist für uns alle schwierig und noch nicht abschätzbar. Nach langem abwägen aller Faktoren habe ich mich nun entschieden die Sitzung für den Mittwoch abzusagen. Mir ist die Wichtigkeit der Traktanden durchaus bewusst. Nach Absprache mit Anders Stockholm ist mir das Risiko aber zu hoch und ich habe mich für diesen Schritt entschieden. Ich hoffe auf euer Verständnis.»

Montag, 16. März, 16:39 Uhr

Hotline für Kurzarbeit und Schalter vom RAV geschlossen

Daniel Wessner Chef des AWA Thurgau muss sich um die zahlreichen Anträge wegen Kurzarbeit kümmern. (Bild: Pd / Raffael Soppelsa)

(red) Die rasche Ausbreitung des Coronavirus und die daraus resultierenden Massnahmen des Bundesrates fordern alle Thurgauer Unternehmen heraus. Für das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) bedeutet dies einerseits, die zahlreichen Anfragen und Gesuche möglichst schnell und kompetent zu bearbeiten und andererseits, die eigenen Ressourcen optimal einzuteilen. Die Zahl der Kurzarbeit-Gesuche hat sich in den letzten Tagen vervielfacht und steigt weiter stetig an. Deshalb wurde eine Hotline eingerichtet.

Unter der Hotline-Nummer 058 345 54 00 erteilen mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AWA Auskunft zum Thema Kurzarbeit. AWA-Amtsleiter Daniel Wessner weist aber darauf hin, dass alle relevanten Informationen zur Kurzarbeitsentschädigung ausführlich auf der Website des AWA zu finden sind, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. «Wir appellieren an alle Betroffenen, dass sie die Informationen lesen und nur in speziellen Fällen die Hotline anrufen», sagt Wessner.

Aufgrund der Coronavirus-Situation schliessen ausserdem die drei Thurgauer Regionalvermittlungszentren (RAV) in Frauenfeld, Kreuzlingen und Amriswil ab 17. März ihre Schalter. Die Anmeldungen und Beratungsgespräche mit den Stellensuchenden finden neu ausschliesslich telefonisch statt.

Auch die Arbeitslosenkasse Thurgau schliesst ihren Schalter per 17. März bis auf weiteres. Die Kommunikation zwischen der Arbeitslosenkasse und den Anspruchsgruppen erfolgt schriftlich oder telefonisch. Die Auszahlungen der Arbeitslosengelder sind gewährleistet und erfolgen im gewohnten Rahmen

Montag, 16. März 2020, 15:18 Uhr

Der Hauptsitz von Stadler in Bussnang. Bild: Gian Ehrenzeller

Drei bestätigte Corona-Fälle bei Stadler

(stm) Das Corona-Virus hat auch den Thurgauer Zugbauer Stadler erreicht. Mediensprecherin Marina Winder sagt auf Anfrage, dass es bis jetzt über die ganze Stadler-Gruppe drei bestätigte Fälle einer Ansteckung mit dem Corona-Virus gebe. Betroffen seien der Hauptsitz in Bussnang sowie ein Werk in Berlin und in Norwegen. «Allen drei Mitarbeitern geht es gut», sagt Winder weiter. Sie würden sich in Quarantäne befinden, ebenso die Mitarbeiter, mit welchen sie in den vergangenen Tagen Kontakt gehabt hätten.

Montag, 16. März, 15:08 Uhr

Uni Konstanz im Notbetrieb - Gelände betreten ist verboten

Das Gelände der Universität Konstanz wird ab Montagabend abgeriegelt. (Bild: Reto Martin)

(red/sba) Ab Montag, 18 Uhr, ist die Universität Konstanz laut einer Mitteilung die Universität im Notbetrieb. Dies aufgrund der aktuellen Situation rund um die Pandemie des Corona-Virus. Das heisst:

Sämtliche Gebäude der Uni dürfen nicht mehr betreten werden

Es finden keine Lehrveranstaltungen jeglicher Art mehr an der Universität Konstanz statt

Alle Gremien und Berufungskommissionen sind ausgesetzt.

Es finden keine Prüfungen mehr statt

Alle Beschäftigten arbeiten im Home-Office

Montag, 16. März, 14:57 Uhr

Eisenwerk Frauenfeld schliesst

(red) Der Vorstand von Kultur im Eisenwerk hat am Montagmorgen beschlossen, dass ab sofort und bis auf Weiteres keine öffentlichen und kulturellen Veranstaltungen mehr im Eisenwerk stattfinden. Dies schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. «Wie alle anderen können auch wir die Folgen davon zur Zeit nicht einschätzen, wollen aber unseren Beitrag dazu leisten, dass die Prioritäten momentan anders gesetzt werden müssen», heisst es im Schreiben des Vorstandes.

Montag, 16. März, 13:59 Uhr

Bereits 17 Corona-Erkrankte

17 am Corona-Virus erkrankte Personen gibt es im Kanton. (Bild: Andrea Stalder)

(sba) Wie Bettina Kunz vom kantonalen Informationsdienst auf Anfrage mitteilt, ist der Stand am Corona-Virus erkrankter Personen bereits auf 17 gestiegen. 246 Tests wurden durchgeführt. «Die Fallzahl wird auf unserer Homepage täglich aktualisiert», sagt Kunz. Die Thurgauer Bevölkerung kann sich dort entsprechend über den Stand infizierter und getesteter Personen informieren. Das gleiche Angebot gibt es auch über Twitter. Täglich informiert dort ein Post zum Stand der Fallzahlen

Montag, 16. März, 11:55 Uhr

Mittelschwere Verletzung nach Messerstecherei

Verletzt: nach einer Messerstecherei. (Bild: Stevanovic.igor@yahoo.com)

(kapo) Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde am Sonntag in Kreuzlingen ein Mann mit einem Messer verletzt.

Kurz nach 21.45 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über eine verletzte Person ein. Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau trafen darauf einen Mann mit Schnitt- und Stichverletzungen an. Der 40-Jährige musste mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Gemäss Angaben des Mannes zog er sich die Verletzungen im Bellevue Park bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zu.

Der genaue Tathergang wie auch die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugenaufruf: Wer Angaben zum Vorfall machen kann oder Beobachtungen zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr im Bellevue Park gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen unter 058 345 20 00 zu melden.

Montag, 16. März, 10:50 Uhr

Seit 8 Uhr - Grenzkontrollen an den Zollstellen nach Konstanz

Der Südkurier war morgens um 8 Uhr vor Ort am Autobahnzoll Kreuzlingen-Konstanz. (Bild: Screenshot- Südkurier.de)

(red) Die Kontrollen an der Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen haben begonnen, meldet der Südkurier heute Vormittag.

Seit Montagmorgen um 8 Uhr sind die Grenzen zwischen Deutschland und der Schweiz geschlossen. Am Autobahnzoll Konstanz-Kreuzlingen fragen Bundespolizisten erste Pendler nach dem triftigen Grund der Einreise. Insgesamt ist die Lage an den Grenzübertritten zwischen Konstanz und Kreuzlingen am Montagmorgen entspannt.

Nach Beobachtungen eines Südkurier-Reporters mussten zunächst keine schriftlichen Nachweise für eine Berechtigung zur Einreise erbracht werden. Pendler mit Schweizer Kennzeichen wurden stattdessen mündlich zum Grund ihrer Überfahrt nach Deutschland befragt. Die Abfertigung erfolgte meist problemlos, dauert ca. eine halbe Minute pro Auto.

Montag, 16. März, 10:50 Uhr

Nur noch 50 Sitzplätze im Migros-Restaurant

Sicherheitsabstand im Migros-Restaurant Frauenfeld (Bild: Andreas Taverner)

(sba) Das Migros-Restaurant hat die Stühle hochgestellt. Wo früher munter gespiesen wurde herrscht heute fast schon totenstille. Viele der vorhandenen Sitzplätze sind hinter dem Absperrband, um die vom Bund geforderten maximale Zahl an 50 Gästen in Restaurants einzuhalten.

Montag, 16. März, 10:25 Uhr

Mit dem Auto überschlagen bei Selbstunfall

Beim Selbstunfall überschlug sich das Auto. Der Fahrer wurde leicht verletzt. (Bild: PD/Kapo)

(kapo) Ein Autofahrer wurde am Sonntag im Weiler Eberswil bei Hauptwil nach einem Selbstunfall verletzt. Kurz nach 18 Uhr war ein Autofahrer auf der Eberswilerstrasse in Richtung Bischofszell unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Eberswil verlor er die Kontrolle über sein Auto. Dieses geriet neben die Fahrbahn und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Wiesland. Anwesende Passanten konnten den Verunfallten aus dem Auto bergen und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

Zwecks Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten. Während der Spurensicherung wurde die Eberswilerstrasse zwischen Zihlschlacht und Bischofszell durch die Feuerwehr Hauptwil-Gottshaus für eineinhalb Stunden gesperrt.

Die Atemalkoholprobe beim 52-jährigen Schweizer ergab einen Wert von 0,81 mg/l. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Sein Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes abgenommen.