THURGAU-TICKER: Nachts in einer Garage entdeckt: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest +++ Eine Person im Thurgau positiv auf Corona getestet

Aktualisiert 08.06.2020, 16.39 Uhr

Montag, 8. Juni, 16:32 Uhr

Symbolbild. (Bild: Nadia Schärli)

Nachts in einer Garage entdeckt: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

(kapo) Nach einem versuchten Diebstahl aus einer Garage in Steckborn hat die Kantonspolizei Thurgau in der Nacht auf Sonntag zwei Personen festgenommen. Kurz vor 1 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Bewohner einer Liegenschaft an der Rodelstrasse, dass sich in seiner Garage jemand aufhält. Bei der Nachschau in der Garage traf er auf einen unbekannten Mann und eine unbekannte Frau. Als der Besitzer die Polizei verständigte, ergriffen die beiden Personen zu Fuss die Flucht. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau war rasch vor Ort und konnte die beiden Verdächtigen an der Weierstrasse anhalten und festnehmen.

Die Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruch aufgenommen. Es wird unter anderem abgeklärt, ob der 26-Jährige und die 17-Jährige für weitere Delikte in Frage kommen. Die Staatsanwaltschaft und die Jugendanwaltschaft führen eine Strafuntersuchung.

Die Kantonspolizei Thurgau bittet einmal mehr um Vorsicht vor Einschleichdieben, die teils gezielt von Haus zu Haus gehen und nach offenen Fenstern, unverschlossenen Türen, Tore oder Fahrzeugen suchen. Aussentüren, Fenster, Garagentore und Fahrzeuge sollten immer geschlossen und verriegelt sein.

Mehr Infos sind auch unter www.kapo.tg.ch/einbruch zu finden.

Montag, 8. Juni, 15:06 Uhr

Eine Person im Thurgau positiv auf Corona getestet

(ubr) Übers Wochenende ist im Kanton Thurgau eine neue positiv auf Corona Getestete Person gemeldet worden. Die Gesamtzahl beläuft sich somit auf 384. Nach wie vor befindet sich eine Person im Kanton wegen Covid19 in Spitalbehandlung.

Montag, 8. Juni, 14:43 Uhr

Nideraach: Rollerfahrerin nach Unfall im Spital

Eine Rollerfahrerin verunfallte. (Bild: Symbol)

(kapo) Nach einem Verkehrsunfall in Nideraach musste am Montagmorgen eine Rollerfahrerin ins Spital gebracht werden. Die 28-jährige Rollerfahrerin war kurz nach 6.15 Uhr auf der Hauptrasse aus Richtung Amriswil unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 59-jähriger Autofahrer die Hauptstrasse aus einer Nebenstrasse überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann nach dem Halt am Stop-Signal los, bremste aber sofort wieder, als er die Rollerfahrerin bemerkte. Diese verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Zu einer Kollision mit dem Auto kam es nicht. Beim Unfall wurde die Lenkerin mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab.

Montag, 8. Juni 14:42 Uhr

Unbekannter entsorgt Schrottfahrrad bei der Polizei

(red) Zum wiederholten Male stellten am heutigen Montag Beamte des Polizeipostens Konstanz-Wollmatingen ein altes Fahrrad fest, dass Unbekannte an der Hauswand ihres Dienstgebäudes im Drechslerweg abgestellt hatten. Bereits vergangenen Donnerstag war ein ähnliches wertloses Schrottfahrrad auf gleiche Art und Weise an der Polizeistation entsorgt worden.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, 07531/ 94299-3, zu informieren.

Montag, 8. Juni, 13:59 Uhr

Eva Engelers Figuren. (Bild: pd)

Figuren von Eva Engeler im Frauenfelder Kunstwürfel

(red) Vom 8. Juni bis 1. Juli steht beim Sämannsbrunnen wieder der städtische Kunstwürfel. Die Künstlerin und gelernte Töpferin Eva Engeler stellt darin Figuren aus hochgebranntem Steinzeugton aus. Diese vermitteln durch ihre Körpersprache eine Stimmung, ein Gefühl oder eine Erinnerung. Sie sind zwar statisch in ihrer Haltung, kommunizieren jedoch ganz individuell mit den Betrachterinnen und Betrachtern.

Im Kunstwürfel präsentieren Kunstschaffende in einer temporären und mobilen Kleinstausstellung ihre Werke der Frauenfelder Bevölkerung.

Interessenten melden sich bei kultur@stadtfrauenfeld.ch

Montag, 8. Juni, 11:08 Uhr

In der Thurgauer Wirtschaft bewegt sich vieles in Richtung Nachhaltigkeit

(red) «MoniThur» steht der Thurgauer Öffentlichkeit seit drei Jahren online zur Verfügung. Mit «MoniThur» lassen sich die Fortschritte der nachhaltigen Entwicklung im Kanton mit Hilfe von ausgewählten Indikatoren beobachten. Die Aktualisierung 2020 wurde soeben aufgeschaltet (monithur.tg.ch).

Wie die Ergebnisse zeigen, hat sich in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten vor allem im Bereich Wirtschaft vieles in Richtung Nachhaltigkeit bewegt. Dabei bedeutet Nachhaltigkeit, dass die Bedürfnisse der heute lebenden Generationen befriedigt werden, ohne dass dies auf Kosten künftiger Generationen geht. Seit der Jahrtausendwende wurde die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, die Nettoschuld von Kanton und Gemeinden vollständig abgebaut und die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit verbessert. Keine Fortschritte gab es demgegenüber bei der Gründungsdynamik. Die Indikatoren zum Arbeitsmarkt und zur Wirtschaftsstruktur sind durchzogen.

Im Bereich Umwelt zeigen die Indikatoren zur Fliessgewässerqualität, zur Feinstaubbelastung und zur Biodiversität Fortschritte hinsichtlich Nachhaltigkeit an. Erhöht haben sich auch die Recyclingquote, die Nutzung des öffentlichen Verkehrs und die Fläche wertvoller Naturräume. Negativ zu Buche schlägt demgegenüber das stete Wachstum des Verkehrsaufkommens.

Im Bereich Gesellschaft kommen positive Signale insbesondere von der Bildung, wo der Bevölkerungsanteil ohne nachobligatorischen Bildungsabschluss deutlich gesunken ist, und von der Sicherheit (weniger Strassenverkehrsunfälle mit Personenschaden, weniger Diebstahldelikte). Im Thema Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit haben sich einige Indikatoren in die gemäss Nachhaltigkeitskriterium «richtige» Richtung entwickelt: Die Bildungsunterschiede nach Migrationshintergrund sind kleiner geworden, der Anteil Frauen in politischen Ämtern hat sich erhöht. Bei anderen Indikatoren zur Chancen- und Verteilungsgerechtigkeit hat sich hingegen kaum etwas verändert: Dies gilt für die Lohnunterschiede nach Geschlecht, den Anteil Frauen in Kaderpositionen und den Anteil Personen mit Armutsgefährdung und/oder materiellen Sozialleistungen.

Zu den Gesellschaftsindikatoren, die sich bezüglich Nachhaltigkeit ungünstig entwickelt haben, gehören die Distanz zum nächsten Lebensmittelgeschäft und die Zahl schwerer Gewaltstraftaten. Bei vielen Indikatoren zeigen sich im Beobachtungszeitraum kaum Veränderungen, so etwa bei der Mehrheit der Indikatoren im Thema Gesundheit sowie bei der Politischen Partizipation.

Montag, 8. Juni, 10:00 Uhr

Stadtrat hat «Steckborn Plus» konkretisiert

Die Steckborner Stadtfahne weht im Wind. (Bild: Reto Martin)

(red) Das Projekt «Steckborn Plus», das vom Stadtrat zur Behebung verschiedener Defizite ins Leben gerufen wurde, ist anlässlich einer ausserordentlichen Stadtratssitzung von letztem Mittwoch konkretisiert worden, heisst es in einer Mitteilung des Steckborner Stadtrates vom Montagmorgen. So habe der Rat die Ziele für die erste Projektphase definiert, die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe beschlossen sowie die Auswahl einer begleitenden Fachperson vorbereitet.

In der Zwischenzeit lägen dem Rat mehrere Offerten zur Begleitung des Prozesses vor, so dass er auf dieser Basis eine kompetente Unterstützung auswählen kann. Sobald dies geschehen ist, wird zeitverzugslos mit der Arbeit begonnen. Ziele der ersten Projektphase sind Überprüfungen der Aufbauorganisation, von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, der Aufgaben des Stadtschreibers sowie die Erarbeitung eines neuen Organigramms der Bereichsleitungen.

Erarbeitet werden die gesteckten Ziele durch ein Team bestehend aus dem Stadtpräsidenten, dem Stadtschreiber, zwei Stadträten, einem Abteilungsleiter sowie einem Experten oder einer Expertin zur fachlichen Begleitung. Sobald erste Zwischenresultate vorliegen, werde der Stadtrat die Öffentlichkeit wieder informieren, heisst es abschliessend.

Sonntag, 7. Juni, 14:14 Uhr

Stimmvolk sagt vier Mal klar Ja

(sko) Zwei Mal überdeutlich haben die Stimmberechtigten am Sonntag die beiden Abstimmungsvorlagen der politischen Gemeinde Stettfurt an der Urne angenommen. Sowohl die Jahresrechnung 2019, die in der Gemeinde am Sonnenberg mit einem Gewinn von rund 140'000 Franken und damit deutlich über Budget abschliesst, als auch die Zuweisung des Gewinns zum Eigenkapital hat das Stimmvolk bei einer Beteiligung von jeweils rund 25,6 Prozent mit über 97 Prozent Zustimmung genehmigt.

Im gleichen Urnengang haben die Stimmberechtigten der Schulgemeinde auch die Rechnung 2019 der Primarschule angenommen. Der Verlust in Höhe von rund 100'000 Franken wird dem Eigenkapital belastet, auch dazu hat das Stimmvolk Ja gesagt.

Sonntag, 7. Juni - 10:31 Uhr

In Diessenhofen alkoholisiert unterwegs – Führerausweis abgenommen

(kapo/chs) Kurz nach 18.30 Uhr am Samstag kontrollierte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau an der Hintergasse in Diessenhofen einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 40-jährigen Portugiesen gemäss Mitteilung der Polizei einen Wert von 0.69 mg/l (1,38 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Samstag, 6. Juni - 09:45 Uhr

Alkoholisiert am Steuer in Müllheim – Führerausweis eingezogen

(kapo/chs) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Samstag in Müllheim einem alkoholisierten Autofahrer den Führerausweis eingezogen. Einsatzkräfte kontrollierten kurz nach Mitternacht auf der Kreuzlingerstrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 51-jährigen Schweizer einen Wert von 0,50 mg/l (1 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Freitag, 5. Juni, 16:42 Uhr

Dani Felbers emotionales Trompetensolo im Untersee

(red) Über 6 Monate ohne Begleitorchester, ohne Publikum und ohne Einkommen ist auch für den erfolgreichen Musiker, Komponist und Bandleader Dani Felber sehr hart. Seit dem Lockddown wurden ihm über 40 Konzerte und Shows weltweit abgesagt, wie es weiter geht ist noch ungewiss. Zurzeit würde er eine Woche lang an der «Designweek» in Atlanta USA mit seinem Quartett konzertieren.

Trotz der langsamen Lockerung bleiben die abgesagten Auftritte weg, auch neue Anfragen für den Herbst sind spärlich. Man merkt die Unsicherheit wegen Covid19. In dieser schwierigen Situation hat Felber zu seiner Komposition – «beautiful dance - without dancers» (schöner Tanz ohne Tänzer) ein sehr emotionales, berührendes und spektakuläres Video produziert.

Einsam und allein im Anzug mit seiner Trompete in der Mitte des traumhaften Untersees vor der Insel Reichenau und seinem Haus in Ermatingen. Stehend im Wasser auf seiner selbstgebauten Konstruktion, mit einem spektakulären Sonnenuntergang spielt er seine berührende Melodie.

Jedoch lässt er sich nicht entmutigen, Kreativität entsteht oft auch in schwierigeren Situationen. Seit über 70 Tagen produziert er täglich musikalische Videobotschaften für seine über 15'000 Instagram Followers, Freunde und Fans. Mal witzig, mal ernst oder informativ die Kreativität von Dani Felber beeindruckt die Empfänger seiner Botschaften, die Menschen brauchen trotz Covid19 Kultur und Musik.

«Es macht mich glücklich, Menschen musikalisch in eine andere Welt zu bringen und Emotionen zu transportieren. Ich habe mir immer gesagt, dass ich meinen Beruf als Musiker jederzeit ausüben kann, doch dass mir mal gesetzlich verboten wird, auf der Bühne zu stehen, hätte ich nie im Leben gedacht.»