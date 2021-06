Thurgau News: CVP Thurgau stimmt über drei Namensvorschläge ab

THURGAU-TICKER Nach erhöhter Bakterien-Konzentration im Rhein: Kanton gibt Entwarnung +++ In einem Tag 3000 Dosen verimpft +++ BDP Thurgau löst sich auf 04.06.2021, 16.05 Uhr

Freitag, 4. Juni - 16:05 Uhr

Nach erhöhter Bakterien-Konzentration im Rhein: Kanton gibt Entwarnung

(pd) Am 21. Mai 2021 hat die Meldung der Nachbargemeinde Gailingen, dass ein Badeverbot für den Rhein wegen einer erhöhten Konzentration von E-Coli-Bakterien ausgesprochen wird, für Aufsehen in der Region gesorgt. Die Stadtverwaltung hat sich noch gleichentags beim zuständigen kantonalen Labor erkundigt und auf die Meldung hingewiesen, wie dem Newsletter der Stadtgemeinde Diessenhofen zu entnehmen ist.

Die grosse Niederschlagsmenge soll die erhöhten Messwerte an E-Coli-Bakterien im Rhein verursacht haben. Bild: Andrea Stalder

Das Kantonale Laboratorium hat daraufhin am 25. Mai die Badewasserqualität im Rhein ebenfalls untersucht. Das Ergebnis wurde mit der Qualitätsklasse A (EU: ausgezeichnete Qualität) beurteilt. Im Newsletter heisst es weiter:

«Es wird davon ausgegangen, dass die am 21. Mai gemessene erhöhte Konzentration von E-Coli-Bakterien auf die grosse Niederschlagsmenge der vorangegangenen Tage zurückzuführen ist.»

Niederschläge führen zu einem starken Anstieg der Fliessgeschwindigkeit im Fluss und damit zu einer Aufwirbelung der an der Flusssohle liegenden Kolmationsschicht, welche auch besagte E-Coli Bakterien beinhaltet. Dadurch gelangen Bakterien in grosser Zahl an die Wasseroberfläche.



Aus diesen Gründen verzichte der Kanton Thurgau in der Regel bei grossen Niederschlagsmengen auf eine Probeentnahme im Rhein, da die Badewasserqualität nicht repräsentativ abgebildet wird. Zudem würde in einer solchen Ausnahmesituation eine Nachkontrolle durchgeführt.

Freitag, 4. Juni - 15:35 Uhr

Freitag, 4. Juni - 13:40 Uhr

BDP Thurgau löst sich nach 12 Jahren auf

(pd) Während die BDP Schweiz gemeinsam mit der CVP die neue Mitte bildet, hat die BDP Thurgau an ihrer Mitgliederversammlung vom 31. Mai 2021 entschieden, sich aufzulösen, damit die verbleibenden Mitglieder ihren eigenen politischen Weg wählen können. Das geht aus einer Mitteilung vom Freitagnachmittag hervor.

Sie haben die BDP Thurgau über die letzten 12 Jahre geprägt: (von links) Martin Huber, Andreas Guhl, Roland A. Huber. Bild: PD

«Somit steht es jedem Mitglied frei, ob sie oder er sich lieber der GLP oder der Mitte anschliessen möchte. Einige werden auch parteilos bleiben, sowie sie es vor den BDP-Zeiten waren», sagt Andreas Guhl, ehemaliger Fraktionspräsident und heutiger Präsident ad interim. «Wir mussten die Arbeit auf wenige Schultern verteilen, denn wir wollten uns bei den unterschiedlichen Dossiers einbringen, was uns auch gelungen ist.»

Es war eine konsensorientierte Politik

Die BDP Thurgau sah sich als Bindeglied zwischen den Parteien. «Immer mit dem Ziel, konstruktiv an Themen zu arbeiten.» In der Mitteilung wird auch Martin Huber, BDP-Mitglied der ersten Stunde, zitiert:

«Konsensorientierte Politik ohne Polemik ist nicht so attraktiv, da sie keine lauten Schlagzeilen bringt.»

Die Fraktionsmitglieder wurden zwar im Kantonsparlament von allen als fleissige Schaffer gelobt. Dieses Attribut reichte schlussendlich jedoch nicht um neue Parteimitglieder und zusätzliche Wahlen zu gewinnen, die für weitere Erfolge wichtig gewesen wären.

Als grössten politischen Erfolg der Partei nennt er die Kulturlandinitiative, daraus resultierte, dass im Thurgau der Landschaftsschutz nun in der Verfassung steht. «Damit konnten wir ein Zeichen für die Zukunft setzen, auch wenn unsere Partei diese Zukunft nicht mehr erlebt», sagt Guhl.

Freitag, 4. Juni - 11:50 Uhr

Covid-Impfungen in Thurgauer Betrieben gestartet

(SK) Seit dieser Woche umfasst die Impfstrategie des Kantons Thurgau ein weiteres Element: das betriebliche Impfen. Zum Start der Impfkampagne in Betrieben besuchte Gesundheitsdirektor Urs Martin die Saurer AG in Arbon. Dort wurden am Freitagmorgen rund 70 Personen ein erstes Mal geimpft. Voraussetzung fürs betriebliche Impfen ist eine Mindestanzahl von 50 Impfwilligen. Bei mindestens 25 davon muss es sich um Angestellte der Firma handeln, inklusive Grenzgänger und ausserkantonal Wohnhafte. Um die Mindestzahl von 50 Personen zu erreichen, dürfen zusätzlich im Thurgau wohnhafte Angehörige von Angestellten berücksichtigt werden. Als weitere Option können sich mehrere Firmen für die Impfung an einem Standort zusammenschliessen.

Armin Deggendorfer, Geschäftsführer der Saurer AG, Jacob Auer, Sicherheitsbeauftragter der Saurer AG, und der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin an der Medienkonferenz zur Impfkampagne in Thurgauer Betrieben. Bild: PD

Viele Vorteile für Mitarbeitende und Angehörige

Diese Möglichkeit wird rege genutzt, zum Beispiel von der Saurer AG in Arbon. Dort liessen sich am Freitag 42 Mitarbeitende und Angehörige impfen. Bei weiteren 29 Personen handelte es sich um Mitarbeitende anderer Betriebe sowie deren Angehörige. Der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin, Chef des Departementes für Finanzen und Soziales, wies an der Medienkonferenz auf die Vorteile dieser Lösung hin:

«Kleinere Betriebe kommen so auf die Mindestzahl an Impfwilligen, das Einrichten fällt nur an einem Ort an und unsere kantonale Impfequipe kann speditiv arbeiten.»

Zudem werden so Personen erreicht, die sich nicht in einem Impfzentrum angemeldet haben oder fernab eines Impfzentrums tätig sind. Pro Impfequipe können an einem halben Tag zirka 280 Personen geimpft werden. Dies ermöglicht den beiden Impfteams zusammen bis zu 1000 Impfungen pro Tag.

40 Firmen beteiligt

Kantonsweit haben sich bereits 25 Firmen für das betriebliche Impfen angemeldet, darunter grössere Arbeitgeber wie die Grosshandel- und Online-Apotheke Zur Rose in Frauenfeld, der Detailhändler Lidl Schweiz in Weinfelden oder auch die Pädagogische Hochschule in Kreuzlingen. Bei neun der 25 Anmeldungen handelt es sich um Zusammenschlüsse mehrerer Firmen, sodass derzeit insgesamt 40 Betriebe mit gut 4000 Impfwilligen an der Aktion beteiligt sind. Teilweise werden die Unternehmen auch proaktiv kontaktiert, wie der Leiter der kantonalen Impfequipen, Michael Brouwer, betont. Dies mit dem Ziel, möglichst viele Betriebe für die Aktion zu gewinnen.

Hinweis: Interessierte Firmen sind gebeten, das Anmeldeformular online unter www.tg.ch/impfen auszufüllen.

Freitag, 4. Juni - 10:46 Uhr

Pflegekräfte des Tannzapfenland tanzen zum Song «Jerusalema». Bild: Maya Heinzmann

(mhe) Das Lied ging um die ganze Welt, nun hat der Ohrwurm auch das Pflegezentrum Tannzapfenland in Münchwilen erreicht: Angestellte und Heimbewohner tanzen gemeinsam den «Jerusalema» vom südafrikanischen Komponisten Master KG. Der Video soll bald auf der Heim-Homepage zu sehen sein.

Freitag, 4. Juni - 09:48 Uhr

Peter Stamm zum Thurgauer Kopf gekürt

(pd) Peter Stamm gehört wie Reto Scherrer oder Diana Gutjahr zu einer Reihe von geladenen Promis, die in der Ausstellung des Historischen Museums Thurgau verraten, wie sie zum Thurgauer Kopf geworden sind. Im Talk vom Samstag, 12. Juni 2021, erzählt der preisgekrönte Thurgauer Schriftsteller vom Werden und Vergehen, von Aufs und Abs und von seinen Lieblingsstücken.

Peter Stamm, Thurgauer Schriftsteller. Bild: PD

Ob gefeierter Schriftsteller, Modepapst oder bestgewählte Politikerin: Alle eingeladenen Promis in der Talk-Reihe des Historischen Museums Thurgau haben gemeinsam, dass sie von der Öffentlichkeit als Thurgauer Köpfe wahrgenommen werden. In der Sonderausstellung «Thurgauer Köpfe – Tot oder lebendig» im Alten Zeughaus Frauenfeld zeigt das Museum, wie man es im Thurgau an die Spitze schafft. So liegt es auf der Hand, auch eine Reihe bekannter Thurgauer Promis live vor Ort zu ihrem Werdegang zu befragen.

International gefeierter Schriftsteller

Gemeinsam mit Ausstellungskurator Dominik Streiff ergründet Peter Stamm das Zusammenspiel von Erfolg, Macht, Medien und Einflussnahme im Thurgau. Das Publikum hat dabei die einmalige Gelegenheit, einem waschechten Thurgauer Kopf den Puls zu fühlen. Inmitten von historischen Köpfen wie Napoleon III. und Häuptern der alteingesessenen Familien Häberlin oder Gonzenbach erhalten Besucherinnen und Besucher Einblick in das Leben eines Thurgauer Promis und erfahren, welchen Fallstricken Karrieren in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind. Zudem wird Peter Stamm enthüllen, welches Ausstellungsstück sein liebstes ist und weshalb.

Hinweis: Das Gespräch zwischen dem Schriftsteller und dem Kurator findet um 15 Uhr im Alten Zeughaus Frauenfeld statt – stehend, auf einer Tour durch die Ausstellung. Der Eintritt ist frei und es gilt eine Maskenpflicht. Teilnehmerzahl beschränkt, Online-Anmeldung erforderlich unter www.historisches-museum.tg.ch

Freitag, 4. Juni - 09:20 Uhr

Förderbeiträge an sechs Thurgauer Kulturschaffende übergeben

(pd) Sechs Thurgauer Kulturschaffende konnten an der Übergabefeier vom Donnerstagabend einen Förderbeitrag des Kantons Thurgau entgegennehmen. Namentlich sind dies Regisseur Fabian Alder, die vier bildenden Künstlerinnen und Künstler Susanne Hefti, Daniel V. Keller, Claude Bühler und Pablo Walser sowie Musikerin Jasmin Albash. Die Übergabefeier fand als Online-Veranstaltung statt. Die Förderbeiträge sind mit je 25'000 Franken dotiert.

Die sechs geförderten Kulturschaffenden in der Online-Übergabefeier: Von oben links nach unten rechts: Jasmin Albash, Susanne Hefti, Claude Bühler, Daniel V. Keller, Fabian Alder und Pablo Walser. Bild: PD

«Kulturschaffende brauchen Mut und Durchhaltewillen, um weiterzudenken, kreativ zu sein und ihre Projekte voranzutreiben – ganz besonders in der jetzigen Situation.»

Das betonte Regierungspräsidentin Monika Knill in ihrer Ansprache. Sie gratulierte den sechs Kulturschaffenden nicht nur zum Förderpreis, sondern auch zu ihren mutigen Projekten, die sie eingereicht haben. Eine 14-köpfige Fachjury hat die sechs Gewinner aus einer «vielfältigen Palette» von fünfzig Bewerbungen ausgewählt, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt.

Donnerstag, 3. Juni - 17:42 Uhr

Thurgauer CVP stimmt über drei Namensvorschläge ab

Von CVP-Kantonsrat Peter Bühler stammt einer von drei Namensvorschlägen für seine Kantonalpartei. Bild: Donato Caspari

(has) Am 18. Juni treffen sich die Delegierten der CVP Thurgau in Diessenhofen zu einer ausserordentlichen Versammlung. Dort werden sie entscheiden, welchen Namen die CVP Thurgau in Zukunft tragen wird. Auf nationaler Ebene wurde die Christliche Volkspartei in «Die Mitte» umgetauft und mit der BDP verschmolzen.

Im Thurgau stehen drei Vorschläge zur Auswahl. Die Parteileitung schlägt den Namen «Die Mitte Thurgau» vor. Peter Bühler, CVP-Kantonsrat aus Ettenhausen, beantragt den Namen «CVP Thurgau – Die Mitte». Als dritte Möglichkeit verbleibt die bisherigen Bezeichnung «CVP Thurgau». Ferner stehen Wahlen an. Präsident Paul Rutishauser und Vize Sandra Stadler stellen sich der Wiederwahl.

Donnerstag, 3. Juni - 15:33 Uhr

Katamaran fährt im Stundentakt

Die beiden Katamarane Fridolin und Constanze.

PD

(red) Der Katamaran kehrt zurück in den Normalbetrieb. Ab heute Donnerstag sind die Schnellschiffe zwischen Friedrichshafen und Konstanz wieder im Stundentakt unterwegs. Dies dank zunehmender Lockerung der Coronavorschriften und stark steigender Nachfrage. Nur der AbendKat, der am Wochenende bis Mitternacht unterwegs wäre, startet voraussichtlich erst zur Hauptferienzeit.



Donnerstag, 3. Juni - 14:31 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen und einen dunklen Citroen

Zwei Autos kollidierten in Mettlen. Bild: Kapo Thurgau

(kapo) Bei der Kollision zwischen zwei Autos in Mettlen wurden am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt. Eine Autofahrerin war gegen neun Uhr auf der Weinfelderstrasse in Richtung Rothenhausen unterwegs. Gemäss ihren Angaben gegenüber der Kantonspolizei Thurgau wurde sie von einem dunkelgrauen oder schwarzen Auto der Marke Citroen überholt. Die 29-Jährige erschrak und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Auto einer 57-Jährigen kollidierte. Die beiden Fahrzeuglenkerinnen wurden leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Der Lenker oder die Lenkerin des Citroens oder Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter 058 345 25 00 zu melden.

Donnerstag, 3. Juni, 13.25 Uhr

2510 verabreichte Impfdosen

Coronaimpfung auf dem Impfschiff. Reto Martin

Die vom Thurgauer Gesundheitsamt gemeldeten neusten Coronazahlen:

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 170 (+8)

Anzahl bestätigter Fälle seit März 2020: 18'769 (+20)

Hospitalisiert: 21 (-1)

davon Intensivstation: 8 (0)

Verstorben: 451 (0)

Geimpfte Dosen: 159'141 (+2'510)

davon 1. Dosis: 102'973 (+1'172); 2. Dosis: 56'168 (+738)

Donnerstag, 3. Juni, 11.50 Uhr

Velounfall in Arbon - Zeugen gesucht

(kapo) Bei einem Selbstunfall in Arbon wurde am Mittwoch ein 12-jähriger Velofahrer leicht verletzt. Er befuhr gegen 19 Uhr auf der Hauptstrasse den Stahelkreisel. Gemäss seinen Angaben gegenüber der Kantonspolizei Thurgau hat ihm ein gelbes Auto von der Romanshornerstrasse her kommend im Kreisel den Vortritt genommen. Aufgrund dessen musste er eine Vollbremsung einleiten und stürzte. Der Lenker oder die Lenkerin des gelben Autos oder Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Arbon unter Telefon 058 345 21 00 zu melden.

Donnerstag, 3. Juni, 11.45 Uhr

Bei Treppensturz verletzt

(kapo) Nach einem Sturz in einem Einfamilienhaus in Tägerwilen musste am Mittwoch eine schwer verletzte Frau mit der Rega ins Spital geflogen werden, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Die 75-jährige stürzte kurz nach 21.15 Uhr aus noch ungeklärten Gründen im Treppenbereich eines Einfamilienhauses am Rüselweg.

Donnerstag, 3. Juni, 11.00 Uhr

Neue Webcam auf dem Napoleonturm in Betrieb

Aussicht vom Napoleonturm. PD

Letzte Woche ist die neue Webcam auf dem Napoleonturm in Wäldi installiert worden, wie Urs Keller vom Verein Napoleonturm mitteilt Zur Verfügung gestellt worden ist sie von Wetteralarm.ch. Es handelt sich um die 250. hochauflösende Webcam, welche diese Organisation betreibt. Der Verein Napoleonturm hatte sich an einem Wettbewerb beteiligt und das Voting mit grossem Abstand gegen namhafte touristische Konkurrenten gewonnen. Die Bilder vom Wäldemer Hohenrain sind nun auf der Webseite des Napoleonturms aufgeschaltet (www.napoleonturm-hohenrain.ch).

Donnerstag, 3. Juni, 10.45 Uhr

Freie Impftermine in Weinfelden

Eingang des Impfzentrums Weinfelden. Kevin Roth

Dank der grossen Impfstofflieferungen und dem Ausbau der Kapazitäten des kantonalen Impfzentrums Weinfelden erhalten Thurgauer Impfwillige in kürzester Zeit Termine in Weinfelden. Länger muss in Frauenfeld gewartet werden. Damit Termine auch während der Sommerferien wahrgenommen werden können, werden die Verschiebungsmöglichkeiten erweitert. In Weinfelden besteht die Warteliste nur noch aus relativ wenigen Personen, so dass auch Neuangemeldete innert 10 bis 14 Tagen an die Reihe kommen. Der Fachstab Pandemie ruft deshalb Thurgauerinnen und Thurgauer ab 16 Jahren auf, sich zügig insbesondere für das Impfzentrum in Weinfelden anzumelden unter https://tg.impfung-covid.ch/. Um rasch und nachhaltig aus der Coronakrise zu kommen, ist es wichtig, dass sich möglichst viele Personen impfen lassen, schreibt der Pandemiestab.

Donnerstag, 3. Juni, 10.05 Uhr

Chefin des Amts für Gesundheit leitet Pandemiestab

Karin Frischknecht, Chefin des Amts für Gesundheit. Andrea Stalder

(red) Der Regierungsrat hat Karin Frischknecht, Chefin des Amts für Gesundheit, als neue Leiterin des Fachstabs Pandemie eingesetzt. Gemäss Mitteilung des kantonalen Informationsdienstes amtete Frischknecht bisher als Stellvertreterin von Regierungsrat Urs Martin, der den Fachstab Pandemie bislang geleitet hat. Der Fachstab war vom Regierungsrat mit der Aufhebung der ausserordentlichen Lage per 19. Juni 2020 zur Bewältigung des Coronavirus eingesetzt worden.

Donnerstag, 3. Juni, 10 Uhr

Rega-Einsatz nach Unfall

Ein Rega-Helikopter. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

(kapo) Nach einem Sturz auf einer Aussentreppe in Istighofen musste am Mittwoch ein Mann mit der Rega ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Der 73-jährige ging nach 14 Uhr die Aussentreppe eines Mehrfamilienhauses an der Wilerstrasse hinunter. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Donnerstag, 3. Juni, 9.50 Uhr

Alkoholisiert verunfallt

(kapo) Nach einem Selbstunfall in Münchwilen musste am Mittwochabend ein Mofafahrer ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Der 66-jährige Schweizer war gegen 21 Uhr mit seinem Mofa auf der Wilerstrasse in Richtung Waldeggstrasse unterwegs. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet das Mofa an den rechten Strassenrand und touchierte die Bordsteinkante. Der Mofalenker stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Weil die Einsatzkräfte beim Verunfallten Atemalkoholgeruch feststellten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an.

Donnerstag, 3. Juni, 9.15 Uhr

Im Kanton Thurgau dürfen nun auch Apotheken gegen Covid-19 impfen

Apotheken bieten nebst Coronatests nun auch Corona-Impfungen an. Kevin Roth

(red) Der Regierungsrat hat entschieden, dass auch Apotheken Covid-19-Impfungen durchführen können. Die dezentrale Impfmöglichkeit entspricht einem Bedürfnis der Bevölkerung und erleichtert den Zugang zu Covid-19-Impfung, begründet der Regierungsrat diesen Schritt. Aufgrund der anspruchsvollen Handhabung und Lagerbedingungen des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech wird dieser nur in den kantonalen Impfzentren verabreicht, während der Impfstoff von Moderna auch in Hausarztpraxen geimpft wird. Diesen Sommer werden voraussichtlich weitere Impfstoffe zugelassen, die sich für die dezentrale Impfung eignen. Zudem ist derzeit die Liefermenge des Moderna-Impfstoffs hoch.

Mittwoch, 2. Juni, 17:09 Uhr

Wagenhausener Bundesfeier fällt erneut ins Wasser

Eine Dekoration für die Bundesfeier. Bild: PD

(red) Die neuen Verordnungen des Bundes zur Pandemie sind für Veranstaltungen weiterhin schwierig umzusetzen respektive einzuhalten und zu kontrollieren. Deshalb hat der Gemeinderat von Wagenhausen an seiner Sitzung von Anfang Woche entschieden, die 1.-August-Feierlichkeiten mit Festzelt, Wirtschaft und Höhenfeuer beim Speckhof in Kaltenbach auch für dieses Jahr abzusagen. Für die Vorbereitungsarbeiten und Rekrutierung von Hilfspersonal werde eine gewisse Vorlaufzeit benötigt, die dieses Jahr fehlt.

Mittwoch, 2. Juni, 15:47 Uhr

Top-Rating für Lipperswiler Hotel Golf Panorama

Das Wellnesshotel Golf Panorama in Lipperswil. Bild: PD

(red) Das Wellnesshotel Golf Panorama in Lipperswil nimmt im Hotelrating der «Sonntags Zeitung» in der Kategorie «Die besten 20 Wellnesshotels» den siebten Platz ein. Das Hotel steigt im Ranking um einen Platz und ist zum dritten Mal in Folge offiziell das beste Viersterne-Superior Wellnesshotel in der Schweiz. Wie bereits die letzte zwei Jahre wird das Haus als einziger Hotelbetrieb des Kanton Thurgau im Ranking erwähnt.

Publizist, Hotel- und Restauranttester Karl Wild kommentiert die Platzierung unter den Top Ten als «ein Leuchtturm der Ostschweizer Hotellerie» mit einem «genialen Konzept».

Die wiederholte Auszeichnung des Wellnesshotel Golf Panorama sei Verdienst des unermüdlichen Engagements des Direktionsehepaars Caroline und Alexandre Spatz und seines Teams, heisst es in einer Mitteilung. Mit viel Herzblut habe das Paar im vergangenen Jahr der Pandemie getrotzt und das Hotel erfolgreich durch die Coronakrise gebracht. Alexandre Spatz sagt:

Hoteldirektor Alexandre Spatz Bild: Andrea Stalder

«Wir haben alles getan, um den Betrieb am Laufen zu halten. So bin ich beispielsweise zwischenzeitlich auch in der Küche gestanden und habe für unsere Gäste und Mitarbeitenden gekocht. Nun zum dritten Mal in Folge unter den ersten 10 von 20 Nominierten zu sein, erfüllt uns mit grossem Stolz.»

Weiter meint er: «Das grossartige Ergebnis bestätigt uns in unserer Arbeit und ist vor allem auch dank unseres engagierten Teams möglich, das tagtäglich um das Wohl unserer Gäste bemüht ist.»

Das gesamte Rating findet man hier

Mittwoch, 2. Juni, 14:21 Uhr

Das Arboner Kulturcinema ist endgültig Geschichte

Die Abbrucharbeiten haben begonnen. Bild: Lucas Hochreutener

Der Wegweiser ist noch da. Bild: Lucas Hochreutener

(red/lh) 17 Jahre lang organisierten Kaspar und Claudia Lämmler im Kulturcinema in Arbon Konzerte, Gesprächsrunden und Kinoabende. 2019 war Schluss. Im Februar 2020 machte das Ehepaar bekannt, dass das ehemalige Druckereigebäude, welches als Veranstaltungsort der diversen Anlässe gedient hatte, abgerissen und einem Wohnhaus weichen soll. Der Einzugstermin rückt nun in greifbare Nähe, denn die Abbrucharbeiten haben diese Tage begonnen. Nur der Wegweiser am Anfang der Farbgasse wurde bisher noch nicht abmontiert.

Mittwoch, 2. Juni, 10:56 Uhr

100'000 Thurgauer haben erste Impfdosis erhalten – fast 20 Prozent sind vollständig geimpft

Die tägliche Statistik des Kantons Thurgau. Bild: PD/Screenshot

(red) Wie der Kanton Thurgau am Mittwoch meldet, wurde die 100'000er-Marke bei den Erstimpfungen überschritten. Seit dem Vortrag wurden 2674 Dosen verimpft. Nun sind 101'201 Personen bereits einmal geimpft, 55'430 Personen, das ist knapp ein Fünftel der Bevölkerung, ist bereits vollständig geimpft.

Gemeldet wurden überdies 25 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Hospitalisiert sind derzeit 22 Personen, acht davon befinden sich in Intensivpflege.

Mittwoch, 2. Juni, 10:44 Uhr

Streifkollision in Hohentannen

(kapo) Bei einer Streifkollision zwischen einem Lieferwagen und einem Auto in Hohentannen entstand am Dienstag Sachschaden. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Ein 33-jähriger Lieferwagenfahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Hauptstrasse Tellen von Bischofszell in Richtung Kradolf unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab er an, dass er einen Lastwagen überholen wollte. Dabei sei es zur Streifkollision mit einem nachfolgenden, roten Auto gekommen, das ebenfalls zum Überholen angesetzt habe. Der Lieferwagenfahrer blieb unverletzt, es entstand geringer Sachschaden.

Mittwoch, 2. Juni, 9:51 Uhr

Uttwil: Wahlfeier für Grossratspräsidentin erst im September

Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann bei ihrer Wahl am 26. Mai. Bild: Andrea Stalder

(red) Die Gemeinde Uttwil freue sich sehr über die glanzvolle Wahl von Kantonsrätin Brigitte Kaufmann als Grossrats­präsidentin, wie es in einer Mitteilungen heisst. Die Gemeinde wolle aus diesem Anlass eine Feier mit der ganzen Bevölkerung auf einem offenen Festgelände durchführen. Geplant gewesen sei dies im Rahmen des Dorffestes Anfang Juli. Weil das derzeit aufgrund der Corona-Massnahmen nicht möglich sei, werde die Feier für Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann auf den Mittwoch, 15. September 2021 verschoben.

Mittwoch, 2. Juni, 9:44 Uhr

Startschuss für Kantonalschwingfest 2023 in Egnach

Das Ok des Thurgauer Kantonalschwingfest 2023 in Egnach mit Präsident Albin Germann (7. von links). Bild: PD

(red) Kürzlich fand das Organisationskomitee des Schwingfestes 2023 in Neukirch-Egnach ein erstes Mal zusammen. Die 15 Mitglieder wurden von OK-Präsident Albin Germann begrüsst und zusammen eröffnete man die Startsitzung. Bei der Besichtigung der Sportanlagen konnten sich alle ein Bild von den örtlichen Gegebenheiten machen und gemeinsam erste Gedanken austauschen. Zusammengesetzt ist das Gremium aus Vertretern der Turnenden Vereine des Dorfes sowie aus dem regionalen Schwingsport. Das OK sei motiviert ein Thurgauer Kantonalschwingfest auf die Beine zu stellen und freue sich die Schwinger und Schwingfans am 30. April 2023 auf dem Festplatz in Neukirch-Egnach begrüssen zu können, heisst es in einer Mitteilung.

Mittwoch, 2. Juni, 9:10 Uhr

Verletzte bei Auffahrkollision in Arbon

Die Kantonspolizei Thurgau Bild: Nana Do Carmo

(kapo) Bei der Kollision zwischen zwei Autos wurden am Dienstag in Arbon zwei Personen verletzt. Kurz nach 21.15 Uhr war ein 24-jähriger Autofahrer auf der St. Gallerstrasse in Richtung Roggwil unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte er nach links zu einer Tankstelle abbiegen und musste wegen des Gegenverkehrs abbremsen. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkte dies zu spät und verursachte eine Auffahrkollision. Während der 24-Jährige selbständig einen Arzt aufsuchte, musste die 23-jährige Beifahrerin durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, der Sachschaden ist mehrere tausend Franken hoch. Weil die Atemalkoholprobe beim 39-jährigen Deutschen einen Wert von 0,62 mg/l (ca. 1,2 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Dienstag, 1. Juni, 17:42 Uhr

Ein neuer Gemeindepräsident für Zihlschlacht-Sitterdorf

Wechsel im Gemeindepräsidium von Zihlschlacht-Sitterdorf: Heidi Grau-Lanz übergibt die Amtsgeschäfte an ihren Nachfolger Christian Hinterberger. Bild: Donato Caspari

(st) Zihlschlacht-Sitterdorf: Nach insgesamt 247 Monaten Amtszeit übergibt Gemeindepräsidentin Heidi Grau-Lanz (FDP) Ende Mai die Amtsgeschäfte an Christian Hinterberger (parteilos), ihren im Januar gewählten Nachfolger.

Dienstag, 1. Juni, 12:00 Uhr

Motorradfahrer bei Kollision mit Schaufenster verletzt

(kapo) Bischofszell: Bei einem Selbstunfall wurde am Dienstagmorgen in Bischofszell ein Motorradfahrer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Gegen 5.15 Uhr wollte ein Motorradfahrer von der Fabrikstrasse her nach links in die Grabenstrasse einbiegen. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab er an, bei der Verzweigung einem Hund ausgewichen zu sein. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte mit dem Schaufenster einer Liegenschaft. Der 64-Jährige wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Dienstag, 1. Juni, 11:30 Uhr

Corona-Fallzahlen im Thurgau: 11 neue Fälle, 2'700 verimpfte Dosen seit gestern

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 172 (-22)

Anzahl bestätigter Fälle seit März 2020: 18'725 (+11)

Hospitalisiert: 23 (+2), davon Intensivstation: 7 (+0)

Verstorben: 451: (+0)

Geimpfte Dosen: 153'957 (+2'688)

davon 1. Dosis: 99'202 (+1'628), 2. Dosis: 54'755 (+1'060)

Zahl in Klammern jeweils Unterschied zum Vortag (Stand 1. Juni 2021)

Bald haben 55'000 Thurgauerinnen und Thurgauer die komplette Impfung erhalten. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Dienstag, 1. Juni, 10:12 Uhr

Haltestellen während der Tour de Suisse nicht bedient

Nach 2018 führt die Tour de Suisse 2021 wieder durch Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

(red) Frauenfeld - Während der Tour de Suisse am Sonntag, 6. Juni 2021, können zwischen 9.30 und 17.30 Uhr die Haltestellen Sonnmatt, Neuhofstrasse und Schaffhauserplatz von der Stadtbuslinie 31 sowie den Postautos nicht bedient werden. Zusätzlich entfallen auch die Haltestellen Eisenwerk, Neue Schule, Wydenstrasse, Allmendweg und Feldgasse der Linie 31. Die Stadtbus-Verwaltung und PostAuto danken für das Verständnis.

Nach dem coronabedingten Ausfall der Tour de Suisse 2020 führt die diesjährige Tour de Suisse erstmals seit 2018 wieder durch die Stadt Frauenfeld.

Dienstag, 1. Juni, 09:43 Uhr

Regierungsrat lässt sich für neue Broschüre von Thurgauer Künstlerin malen

Der Thurgauer Regierungsrat als Illustration (v.l.n.r.): Staatsschreiber Paul Roth, Urs Martin, Vizepräsidentin Carmen Haag, Regierungspräsidentin Monika Knill, Cornelia Komposch und Walter Schönholzer Illustration: Carole Isler

(red) Der Regierungsrat geht in die neue Amtszeit 2021/2022. Begleitend dazu hat die Staatskanzlei die Broschüre «Regierungsrat des Kantons Thurgau» neu aufgelegt. Darin finden sich Informationen zu den Regierungsratsmitgliedern und zum Staatsschreiber sowie das offizielle Gruppenbild für die aktuelle Legislatur. Zum ersten Mal wurde dies illustriert statt fotografiert.

Das offizielle Gruppenbild des Thurgauer Regierungsrats ist dieses Jahr eine Premiere. Denn zum ersten Mal wurden die Mitglieder des Regierungsrates sowie der Staatsschreiber dafür nicht fotografiert, sondern von der Thurgauer Künstlerin Carole Isler illustriert. Dies erlaubte es, die Hygiene- und Abstandsregeln zu wahren. Erfreulicherweise konnte damit eine Kunstschaffende aus dem Thurgau beauftragt werden.

Die Idee dazu hatte Monika Knill. Sie hat bereits zum dritten Mal das Präsidium des Regierungsrates inne und ist gleichzeitig auch das dienstälteste Mitglied des Gremiums. Von den Aquarell-Porträts von Carole Isler zeigt sich die Chefin des Departements für Erziehung und Kultur begeistert: «Ich bin fasziniert, was mit Stift, Pinsel und Farbe kreativ aus der Hand gezaubert wurde und freue mich über die gelungenen Werke.»

Dienstag, 1. Juni, 09:21 Uhr

Konstanzer Seenachtfest auf 2022 verlegt

Das Konstanzer Seenachtfest fand 2019 letztmals statt. Bild: Felix Kästle / DPA

(red) Das Konstanzer Seenachtfest, geplant für 14. August 2021, muss aufgrund der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben werden. Dies entschied die Stadt Konstanz am Montag gemeinsam mit dem Veranstalter KLE Seenachtfest GmbH. Grund für die Absage für 2021 ist die weiterhin fehlende Coronaverordnung für Grossveranstaltungen und fehlende Planungssicherheit.

Ob vom 11. bis 14. August 2021 ein kleineres Stadtgartenfest durchgeführt werden kann, entscheidet sich in den kommenden Wochen. «Wir würden uns freuen, das Stadtgartenfest in 2021 durchführen zu können. Die Planungen sind bereits weit vorangeschritten», berichtet Tommy Spörrer vom Veranstalter KLE und fügt an: «Es wäre schön, wenn wir gemeinsam mit ausschliesslich heimischen Gastronomen und regionalen Lieferanten den Konstanzern ein Stück Festnormalität zurückgeben könnten».

Der neue Termin für das Konstanzer Seenachtfest ist für Samstag, 13. August 2022, geplant. «Auch wenn wir es gerne in 2021 durchgeführt hätten, gehen wir frohen Mutes und in Abstimmung mit den Kreuzlinger Kollegen vom Fantastical an die frühzeitige Planung für 2022», sagt Mitveranstalter Frank Schuhwerk.

2019 fand es zum letzten Mal in der gewohnten Form statt. Künftig ist vorgesehen, das Event nachhaltiger, regionaler sowie bürgernäher zu gestalten.

Montag, der 31. Mai - 17:51 Uhr

Butti erklimmt Weltcup-Podest mit dem BMX-Rad

Cédric Butti auf der BMX-Piste in Winterthur. Bild: Reto Martin

(red) Der Thurgauer BMX-Fahrer Cédric Butti belegte am Wochenende am Weltcup in Bogotà, Kolumbien, den zweiten Platz. Für die Schweizer Zukunftshoffnung aus Herdern ist das der bisher grösste Erfolg bei der Elite. Butti ist erst der vierte Schweizer, der an einem Weltcup das Podium erklomm. Mit 21 Jahren ist er der jüngste Schweizer, dem dies gelang. Mit dem zweiten Platz in Bogotà erfüllt Butti auch die Selektionskriterien für die Olympischen Spiele in Tokio.

Ein Startplatz an den Sommerspielen ist dem Thurgauer aber nicht auf sicher. Denn der Schweiz stehen in Tokio im BMX nur zwei Startplätze zur Verfügung. Und David Graf sowie Simon Marquart haben in diesem Jahr beide schon je einen Weltcup gewonnen. Gleichwohl ist Butti nun ebenfalls im Rennen um einen der begehrten Olympiastartplätze für 2021.

Montag, der 31. Mai - 17:15 Uhr

«Fründeskreis» wieder auf dem Unteren Mätteli

Der zur Bar umgebaute Linienbus names Haltestelle. Bild: Donato Caspari

(red) Im letzten Sommer öffnete der Verein «Fründeskreis» auf dem Unteren Mätteli zum ersten Mal die Türen zu ihrem zur Bar umgebauten Linienbus. Die «Haltestelle» wurde schnell zum Treffpunkt für Jugendliche und Junggebliebene. Dabei kam es aufgrund von Lärmimmissionen zu einzelnen Reklamationen von Anwohnenden, wie es in der Mitteilung der Stadt Frauenfeld heisst.

Nach einem konstruktiven Austausch aller Beteiligten handelte die Abteilung Liegenschaftenverwaltung der Stadt Frauenfeld mit dem «Fründeskreis» einen Vertrag zur Nutzung eines kleinen Teiles des Unteren Mätteli von Anfang Juni bis Oktober 2021 aus. Dieser enthält neben diversen Massnahmen zur Verringerung von Lärmimmissionen auch die Einrichtung einer Hotline für Reklamationen während der Betriebszeiten von Nachmittag bis Mitternacht. Neu entrichtet der Verein zudem eine Platzmiete.

Montag, der 31. Mai - 16:44 Uhr

Die Junge Mitte Thurgau hat eine neue Präsidentin

Flavia Scheiwiller, neue Präsidentin der Jungen Mitte Thurgau. Bild: PD

(red) Die Junge Mitte Thurgau wählte die 26-jährige Flavia Scheiwiller aus Sirnach zu ihrer neuen Präsidentin. Sie folgt auf Rafael Fritschi aus Berg, der die Junge Mitte während fast drei Jahren präsidierte. «Ich bin überzeugt, dass es eine starke junge Mitte braucht, die sich für eine nachhaltige Zukunft in allen Belangen für die nächsten Generationen einsetzt», sagte die neue Präsidentin. Flavia Scheiwiller hat an den Universitäten St. Gallen und Zürich Rechtswissenschaften studiert und arbeitet zurzeit in einer Kanzlei in Weinfelden.

Rafael Fritschi blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück. Insbesondere die Grossratswahlen 2020 mit beachtlichen Resultaten bleiben ihm als Höhepunkt in Erinnerung, heisst es in einer Medienmitteilung. Während seiner Zeit fand die Namensänderung der Partei statt und es konnten neue Mitglieder für die Jungpartei gewonnen werden. «Das stimmt mich für die Zukunft der Mitte sehr zuversichtlich», hält Fritschi fest.

«Gerade in Zeiten der Polarisierung und stark emotionalen Abstimmungskämpfen braucht es eine starke Mitte-Politik, die auf Respekt und Konsens setzt.»

Weiter wurden die ausstehenden Parolen für die Abstimmung vom 13. Juni gefasst. Beide Agrarinitiativen werden klar abgelehnt. Zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT-Gesetz) wurde die Ja-Parole beschlossen.

Montag, der 31. Mai - 16:21 Uhr

Mehr Personen im Hallenbad Weinfelden erlaubt

Das Hallenbad in Weinfelden. Bild: Nana do Carmo

(red) Seit gestern gilt die erweiterte Kapazitätsgrenze im Hallenbad. Sie wurde von 15 auf 60 Personen erhöht. Dies aufgrund der beschlossenen Lockerungen. Die Erhöhung der maximalen Personenzahl betrifft nur die Zeiten, in der es bis anhin eine Personenbeschränkung gab. Also die Zeit während des öffentlichen Schwimmens.

Vereine und Schwimmschulen haben nun wieder die Möglichkeit, den Trainingsbetrieb während der öffentlichen Zeiten aufzunehmen. Doch die Summe der Personenbeschränkung von 60 Personen wird auf die verschiedenen Nutzergruppen, welche sich im Bad aufhalten, aufgeteilt: 30 Personen von Vereinen oder Schwimmschulen und 30 Personen aus der Öffentlichkeit. Aus organisatorischen Gründen ist es wichtig, dass die Mitglieder von Vereinen und Teilnehmer von Kursen ihre Zugehörigkeit dem Kassenpersonal mitteilen.

Montag, der 31. Mai - 15:56 Uhr

Kinderkleiderbörse findet am 12. Juni statt

(man) Nach zwei pandemiebedingten Absagen kann am Samstag, 12. Juni, die Kinderkleiderbörse des Spielgruppenvereins Erlen wieder durchgeführt werden. Der Anlass findet in der Aachtalhalle Erlen statt.

Der Verkauf der Kinderkleiderbörse findet von 13 bis 15.30 Uhr statt.

Bild: Zvg / WOZLZB

Von 8 bis 10.30 Uhr ist Annahme von sauberen, gut erhaltenen, modischen Sommer- und Herbstkleidern bis Grösse 176 sowie diverse andere Kinderartikel wie etwa Kindergartentäschli, Schulerthek, Finken, Schuhe und vieles mehr. Ebenso Spielsachen, Velos, Hochstühle, Kindersitze und Kinderwagen. Die Nummern zur Beschriftung der Artikel für Zuhause können am 4. und am 5. Juni von 9 bis 11 Uhr im Spielgruppenlokal an der Fabrikstrasse 6 in Ennetaach bezogen werden. Es gibt keine Möglichkeit die Artikel an der Börse anzuschreiben.

Der Verkauf findet von 13 bis 15.30 Uhr statt. Der Spielgruppenverein behält 20Prozent des Verkaufspreises und freut sich über eine rege Teilnahme. Aufgrund der beschränkten Besucherzahl bittet er jedoch, die Börse nicht mit der ganzen Familie zu besuchen.

Montag, der 31. Mai - 15:08 Uhr

«Der sagenhafte Mäuseturm bei Güttingen»

Ein Taucher bei einer archäologischen Tauchgrabung beim Mäuseturm. Bild: PD

(red) Vom 5. Juni bis 15. August 2021 zeigt das Museum für Archäologie Thurgau in Frauenfeld die Kabinettausstellung «Der sagenhafte Mäuseturm bei Güttingen». Der Museumsleiter und Archäologe Urs Leuzinger informiert in der Kabinettausstellung über die Tauchuntersuchungen des Amtes für Archäologie vor Güttingen und die dabei geborgenen aussergewöhnlichen Fundgegenstände aus Edelmetall, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Die Fundstelle «Mäuseturm» liegt 240 Meter vor dem Ufer bei Güttingen im Bodensee auf einer kleinen Untiefe. Während jeweils mehrwöchigen archäologischen Tauchgrabungen von 2017 bis 2020 wurden über 3'000 Quadratmeter des Seegrunds freigelegt und dokumentiert. Dabei kamen 2'485 Bauhölzer sowie Funde aus Gold, Silber und Bronze zum Vorschein. Zum ersten Mal zu sehen: zwei kleine bronzezeitliche Goldobjekte sowie das mittelalterliche Silberglöckchen aus dem See.

Montag, der 31. Mai - 11:57 Uhr

66 neue Infektionen mit Covid-19

Screenshot «www.tg.ch». Quelle: Kanton Thurgau

(sae) Der Kanton Thurgau gibt heute, Montag, 66 neue bestätigte Coronainfektionen bekannt. Die Anzahl hospitalisierter Personen hat um drei zugenommen. Über das Wochenende gab es keine Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 zu vermelden.

Hingegen ist die Anzahl Personen auf der Intensivstation um drei gestiegen. Es befinden sich aktuell 31 Personen weniger in Isolation. Verimpft wurden insgesamt 7'590 Dosen. Davon waren 4'446 die erste Impfdosen.

Montag, der 31. Mai - 11:10 Uhr

Erzählcafé im Schloss Frauenfeld

(red) Am Samstag, 5. Juni 2021 findet im Historischen Museum Thurgau ein Erzählcafé zum Thema Freiwilligenarbeit statt. Die Historikerinnen Nathalie Kolb Beck, lic. phil., und Dr. Petra Hornung leiten das Event. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem ThurgauerFrauenArchiv anlässlich «50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz». Sie beginnt um 14 Uhr im Schloss Frauenfeld und ist kostenlos. Es gilt eine Maskenpflicht. Zudem ist eine Online-Anmeldung erforderlich, wie es in der Mitteilung des Kantons heisst.

Freiwillig im Einsatz um Erste Hilfe zu leisten. Frauen und Männer proben den Ernstfall am Samaritertag 1914 in Steckborn. Bild: Sammlung Hansulrich Guhl, Frauenfeld, Historisches Museum Thurgau

Das Kurzreferat von Nathalie Kolb Beck zum Auftakt des Erzählcafés dreht sich um Dr. Dora Labhart-Roeder, welche 1938 den Thurgauischen Gemeinnützigen Frauenverein gründete. Sie leistete schon als Studentin Freiwilligenarbeit und pflegte während der Spanischen Grippe kranke Soldaten. Zudem setzte sich zeitlebens für juristische Forderungen von Frauen ein. Sie verfasste Vereinsstatuten, beispielsweise für den neugegründeten Säuglingsfürsorgeverein des Bezirks Arbon.

Die beiden Gäste des Erzählcafés geben Einblick in ihr Freiwilligenengagement: Katrin Schlaginhaufen, ehemalige Präsidentin des Thurgauischen Gemeinnützigen Frauenvereins und Spitex-Pflegefachfrau, sowie Therese Baumgartner, Heilpädagogin und Koordinatorin des Quartiertreffpunktes Talbach in Frauenfeld. Alle Besucherinnen und Besucher sind dazu eingeladen, an der Gesprächsrunde teilzunehmen und von ihren Erfahrungen der Freiwilligenarbeit zu erzählen.

Das nächste Erzählcafé findet am Donnerstag, 16. September 2021 zum Thema Arbeitsalltag von Landfrauen und Bäuerinnen statt.

Montag, der 31. Mai - 09:57 Uhr

Verhaltensregeln für die Fahrt auf der Thur

Da die Thur kein schiffbares Gewässer ist hat das Amt für Umwelt gemeinsam mit der Seepolizei das Merkblatt mit Verhaltensregeln überarbeitet.





Bild: Sandra Ardizzone

(red) Im Hinblick auf die bald startende Bootssaison hat das Amt für Umwelt gemeinsam mit der Seepolizei das Merkblatt «Die Fahrt auf der Thur» überarbeitet. Ausserdem werden an Brücken und Einwasserungsstellen Blachen und Plakate angebracht, die darauf hinweisen, dass das Befahren der Thur auf eigene Gefahr erfolgt, wie es in der Mitteilung des Kantons heisst.

Die Thur ist kein schiffbares Gewässer. Deswegen sind im Merkblatt sind zehn Verhaltensregeln aufgeführt. Diese gelten grundsätzlich auch für das Befahren von anderen Flüssen. Zusätzlich wird auf die Wildwasserstrecke zwischen der Altikerbrücke bei Niederneunforn und der Thurgauer Kantonsgrenze hingewiesen. Vom Befahren dieser Strecke raten die Seepolizei und das Amt für Umwelt dringend ab. Dazu sagt Tim Wepf, Leiter der Abteilung Wasserbau und Hydrometrie des Thurgauer Amts für Umwelt:

«Auf dieser Strecke treibt die starke Strömung die Boote auf Hindernisse wie Bäume am Flussufer zu.»

An allen Brücken ab der Pfynerbrücke wird jeweils mit Blachen darauf hingewiesen, dass das Befahren der Thur auf eigene Gefahr erfolgt. Bei der Altikerbrücke steht zusätzlich der Hinweis, dass hier ausgewassert werden sollte. Zudem werden an den bekannten Einwasserungsstellen zusätzlich Plakate aufstellen, die ebenfalls darauf hinweisen.

Die Plakate enthalten auch einen QR-Code zum Merkblatt. Dieses ist auch auf der Website der Kantonspolizei und dem Amt für Umwelt zu finden.

Sonntag, 31. Mai, 16:50 Uhr

Durch unsichere Fahrweise aufgefallen

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von einer Promille. Bild: PD

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht zum Sonntag in Münchwilen eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Eine Patrouille der Kantonspolizei kontrollierte kurz vor Mitternacht an der Pilgerstrasse eine Autofahrerin, die durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Weil die Atemalkoholprobe bei der 39-jährigen Schweizerin einen Wert von einer Promille ergab, wurde ihr Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Sonntag, 30. Mai, 15:19 Uhr

Knabe sprang unvermittelt auf die Strasse

Nach einem Unfall musste ein Kind ins Spital. Bild: Nana do Carmo

(kapo) Nach einem Verkehrsunfall in Amriswil musste am Samstagabend ein Kind leicht verletzt ins Spital gebracht werden. Kurz nach 19 Uhr fuhr eine 45-jährige PW-Lenkerin auf der Egelmoosstrasse Richtung Grenzstrasse. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau sprang auf Höhe der Liegenschaft Nr. 21 ein Neunjähriger unvermittelt auf die Strasse. Die Autofahrerin bremste voll ab, dennoch wurde das Kind vom Auto erfasst. Der Knabe wurde beim Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Sonntag, 30. Mai, 12:03 Uhr

Die Frau verletzte sich beim Unfall leicht am Kopf. Symbolbild: Fotolia

Alkoholisiert mit E-Roller in Hüttlingen verunfallt



(kapo/stm) Eine 32-jährige Slowakin war in der Nacht zum Sonntag um 1.45 Uhr mit ihrem Elektro-Stehroller auf dem Trottoir der Hauptstrasse in Hüttlingen unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam sie zu Fall, als sie über den Bordstein auf die Strasse fahren wollte. Beim Sturz zog sich die Frau leichte Kopfverletzungen zu, und sie musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Weil die Einsatzkräfte laut Polizeimitteilung bei der Verunfallten Atemalkoholgeruch feststellten, ordnete die Staatsanwaltschaft Frauenfeld eine Blut- und Urinprobe an.

Freitag, 28. Mai, 15:58 Uhr

Keine neuen Todesfälle zu vermelden

(sba) Am Freitag meldet der Kanton Thurgau 27 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. 18 Personen sind derzeit hospitalisiert, sieben davon befinden sich auf einer Intensivstation. Seit gestern gibt es keinen neuen Todesfall zu vermelden. Der Kanton hat bereits 143'000 Impfdosen verabreicht. Das sind knapp 3000 mehr als gestern. Rund 50'000 Personen sind zum zweiten Mal geimpft.

Im Thurgau wurden bereits 143'000 Dosen verimpft. Bild: Alexandra Wey / KEYSTONE