THURGAU-TICKER: Mehr Bestellungen von Grippeimpfdosen wegen Corona +++ Mirka Federer mit Kreuzlinger Wurzeln äussert sich über ihre Liebe zu Roger +++ Kanton verzeichnet so viele Neuinfizierte wie noch nie

Aktualisiert 14.10.2020, 17.27 Uhr

Mittwoch, 14. Oktober, 17:26 Uhr

Bewusstsein für Grippeimpfung steigt wegen Corona

(sko) Die steigenden Neuansteckungen – der Kanton Thurgau verzeichnete am Mittwoch mit einer Zunahme von 43 bestätigten Neuansteckungen einen Rekord – verunsichern die Bevölkerung. In der Apotheke der Passage in Frauenfeld sei die Nachfrage nach Grippeimpfungen so gross wie nie zuvor, berichtet «Top Online». Geschäftsführer Stefan Ullmann sagt:

«Es ist nicht nur die Nachfrage für Impfungen gestiegen, sondern auch das Bewusstsein der Bevölkerung aufgrund der Coronapandemie.»

Dass wegen der erhöhten Nachfrage die Grippeimpfdosen bald ausgehen, glaubt Ullmann indes nicht. Laut dem Medienbericht von «Top Online» sollen Grippeimpfungen dank entsprechenden Bestellungen im ähnlichen Umfang wie im Vorjahr ab November möglich sein. Wegen der gestiegenen Nachfrage erreichen die Passage-Apotheke im Dezember weitere Impfdosen, heisst es weiter.



Das Einkaufszentrum Passagen in Frauenfeld. Bild: Samuel Koch

Mittwoch, 14. Oktober, 16:09 Uhr

Titelgarantin, Managerin, Mutter

(ste) Vor 20 Jahren verlor Roger Federer bei seiner ersten Olympiateilnahme in Sydney den Halbfinal gegen Tommy Haas, verpasste die Medaillen und war am Boden zerstört. Und trotzdem war die Olympiade in Australien ein voller Erfolg – zumindest privat. Im olympischen Dorf lernte Federer Miroslava «Mirka» Vavrinec näher kennen. Die beiden küssten sich am Tag von Federers grosser Niederlage zum ersten Mal. Im «Sonntags-Blick» sagte Vavrinec, die in Kreuzlingen aufgewachsen ist:

Mirka Federer während des Matches ihres Gatten Roger in New York. Bild: AP, Kathy Willens

«Ich habe am Anfang gar nicht gemerkt, dass er ein wenig attackiert.»

Federers Taktik geht auf: Vavrinec und er werden ein Paar. «Ich fand ihn sympathisch, er war ein lustiger Kerl, überhaupt kein Langweiler.» 2002 beendet sie ihre Karriere, stellt sich voll und ganz in den Dienst ihres Partners und heiratet ihn 2009. Mit seiner Frau als Managerin und Unterstützerin hat Roger Federer bis heute über 100 Titel auf höchster Stufe gewonnen – und ohne sie keinen einzigen.

Mehr zum Thema KREUZLINGEN: Sie schlossen Mirka ins Herz Die Ehefrau des weltbesten Tennisspielers lebte in Kreuzlingen und parierte auf den dortigen Plätzen die Bälle ihrer Trainingspartner und Gegnerinnen. Kreuzlinger erinnern sich, wie die Tenniskarriere von Mirka Federer begann. Inge Staub 14.06.2016 «Sie hatte eine gewisse Coolness» Die Tenniskarriere von Mirka Federer-Vavrinec ist im Thurgau viel beachtet worden. Der langjährige TZ-Sportjournalist Ruedi Stettler erinnert sich. Ruedi Stettler, wie haben Sie Miroslava Vavrinec kennengelernt? 14.06.2016

Mittwoch, 14. Oktober, 15:15 Uhr

Hafenstadt pflegt sein Ufergehölz, mit einzelnen Baumfällungen

(red) Im kommenden Winterhalbjahr unterhält die Stadt Romanshorn das Ufergehölz an den Fliessgewässern. Baumfällarbeiten durch die Waldkooperation Romanshorn-Uttwil sind notwendig zudem am Dorfbach zwischen der Kreuzlingerstrasse und Im Sonnenfeld sowie am Lochebach auf Höhe der Locherzelgstrasse nötig. Betroffen sind Bäume, die ihre Lebenszeit erreicht haben oder krank sind, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen.

Der Gärtliszälgbach nach einem Pflegeeinsatz. Bild: PD/Rolf Müller

Sachgerechter Gewässerunterhalt trage wesentlich zur dauerhaften Sicherheit vor Hochwasser bei und ist eine vergleichsweise kostengünstige Präventionsmassnahme. Bund und Kanton schreiben für den Unterhalt der Gewässer ein Unterhaltskonzept (UHK) vor. In Romanshorn betrifft dies den Dorfbach, Gärtliszälgbach, Märzenbach, Märzenbächli, Aaeggbächli, Hofbächli, Lochebach, Meilebach, Hindere Brunnebach und Tobelmühlibach. Für Teile der Unterhaltsarbeiten ist die Stadt im Gegenzug beitragsberechtigt.

Mittwoch, 14. Oktober, 14:19 Uhr

Führungswechsel bei Bodenseefestival

Alexandra Gruber, neue Geschäftsführerin Bodenseefestival GmbH. Bild: PD

(red) Zum 1. Oktober 2020 wird Alexandra Gruber auf zwei Jahre befristet die Geschäftsstelle der Bodenseefestival GmbH in Friedrichshafen übernehmen. Die 40-Jährige wird die strategische Ausrichtung sowie die zentrale Organisation des Kulturfestivals verantworten. Alexandra Gruber tritt damit die Nachfolge von Katharina Galehr an, die seit 2017 die Geschicke des grenzüberschreitenden Festivals geleitet hat.

Das nächste Festival findet vom 1. bis 24. Mai zum Thema «glauben und wissen» mit dem britischen Vokalensemble Voces8 und dem international renommierten Mandolinist Avi Avital als Artists in Residence rund um den Bodensee statt.

Mittwoch, 14. Oktober, 13:22 Uhr

In Münsterlingen sind bald hebammengeleitete Geburten möglich

(red) Das Kantonsspital Münsterlingen bietet Gebärenden ab dem 1.November eine rein hebammengeleitete Geburtshilfe an. Dies bedeutet gemäss einer Mitteilung des Spitals vom Mittwochmorgen, dass Frauen interventionsarm und ausschliesslich mit der Hebamme gebären können. Die Gebärdende wir selbstbestimmend, ganzheitlich und individuell betreut. Die Hebamme stärkt das Vertrauen der Gebärenden in ihren eigenen Körper, in die eigene Kraft und den natürlich Geburtsvorgang. Sollten Risiken in der Schwangerschaft bestehen oder bei der Geburt Abweichungen auftreten, arbeitet die Hebamme mit dem Ärzteteam der Frauenklinik, der Kinderklinik und der Anästhesie eng zusammen.

Ein Neugeborenes. Bild: PD

Dieses Zusatzangebot können gesunde Frauen mit einer komplikationslosen Schwangerschaft nutzen. In einem Vorgespräch in der 36.Schwangerschaftswoche werden die gesundheitlichen Voraussetzungen für eine hebammengeleitete Geburt gemeinsam mit dem Hebammen- und Ärzte-Team erhoben und eingeschätzt.

Auskunft: Bei Interesse sollten sich Frauen frühzeitig telefonisch im Gebärsaalambulatorium für einen Gesprächstermin anmelden: Tel. 071'686’29’89.

Mittwoch, 14. Oktober, 11:37 Uhr

Rekordanstieg bei Neuansteckungen

(sko) Frohlocken lässt es sich wegen des Rekordes nicht. Am Mittwochmorgen meldet der Kanton Thurgau via Nachrichtendienst Twitter, dass die Zahl der Neuansteckungen gegenüber dem Vortag stark angestiegen ist, und zwar um 43 neu bestätigte Coronafälle. Im Vergleich dazu sinkt die Zahl der infizierten Personen in Isolation (-11).

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass der Thurgau am 14. Oktober einen neuen Höchstwert an Neuansteckungen verzeichnet. Während der ersten Welle im Frühling lag die Zahl der Neuansteckungen bei maximal knapp über 20. Der Thurgau ist also so stark von Covid-19-Fällen betroffen wie noch nie (siehe Grafik unten).

Mittwoch, 14. Oktober, 10:52 Uhr

Aufstockung für Coronahotline

(seb.) Die Coronahotline des Kantons Thurgau ist ab sofort auch wieder am Wochenende erreichbar. Das gibt der Kanton am Mittwochmorgen an einer Medienkonferenz bekannt. Samstags und sonntags ist die Hotline von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Weiterhin steht der Dienst wochentags zwischen 9 und 17 Uhr bereit.

Eine Mitarbeiterin der Thurgauer Corona-Hotline. Bild: Andrea Stalder

Die Ausweitung wird mit einer Zunahme der Anfragen begründet. Der Kanton rechnet damit, dass die Zahl der Anfragen zum Ende der Herbstferien und während der Grippesaison weiter ansteigt. Hoch im Kurs stünden auch Anrufe für Informationen zu Reisen. Seit der Aufnahme des Betriebs hat die Hotline über 14'000 Anfragen beantwortet.

Die Nummer der Hotline lautet: 058'345'34'40

Mittwoch, 14. Oktober, 10:28 Uhr

Diesmal muss «Grande Lugano» in Kollektiv-Quarantäne

(sko) Im Schweizer Eishockey grassiert weiterhin das Coronavirus. Wie der Verband am Mittwochmorgen mitteilt, befinden sich nebst der ganzen Mannschaft von Fribourg-Gottéron auch jene des HC Lugano in Quarantäne.

Vom positiven Coronafall in der Tessiner Mannschaft und entsprechenden Spielverschiebungen ist auch der EHC Pikes Oberthurgau betroffen. Die Romanshorner wären am Mittwochabend im Cup-Nachholspiel auf das «Grande Lugano» gestossen. Dies, nachdem sie selbst frisch aus einer Kollektiv-Quarantäne gekommen sind. Ein Ausweichdatum für das Cup-Spiel steht noch nicht fest.

Mittwoch, 14. Oktober, 09:44 Uhr

Andreas Thiel.

Bild: Dominik Wunderli

Vortragsreihe mit Andreas Thiel

(sko) «Andreas Thiel ist bekannt als Satiriker mit Irokesen-Schnitt, Anzug und Champagner. Er ist der Degenfechter unter den Schweizer Humoristen und einer der wenigen Zeitkritiker, die trotz Morddrohungen kein Blatt vor den Mund nehmen.»

So preist der Modelhof in Müllheim eine Vortragsreihe mit dem umstrittenen Künstler an, der zuletzt an Kundgebungen gegen Coronamassnahmen des Bundes zu sehen war.

Am 10. November, um 20.15 Uhr findet Thiels Vortrag «Mach dir die Erde Untertan? – Moses missverstanden» statt, am 8. Dezember, um 20.15 Uhr das Referat «Staat als Religion – Recht vs. Gerechtigkeit». Der Eintritt zu den Vorträgen ist frei. Es wird eine Kollekte geführt.

Während der offiziellen Einweihung des Modelhofs in Müllheim. Bild: Nana Do Carmo, 2. Juni 2012

Mittwoch, 14. Oktober, 08:22 Uhr

Generelle Maskenpflicht am Romanshorner Jahrmarkt

Dieses Jahr gilt am Romanshorner Jahrmarkt eine generelle Maskenpflicht. Bild: Reto Martin (Datum: 26. Oktober 2016)

(vpr/pd) Trotz Corona soll der Romanshorner Jahrmarkt auch dieses Jahr stattfinden – wenn auch in etwas abgespeckter Form. Um genügend Räume für die Wahrung der Covid-Abstandsvorschriften zu erhalten, wird der Markt mit gut einem Drittel der üblichen Anzahl Marktstände durchgeführt. Die Organisatorin und Sachbearbeiterin beim Amt für Sicherheit der Stadt Romanshorn Susanne Aregger sagt: «Es ist eine sehr schöne Mischung mit den gut 50 Ständen.»

Um das Schutzkonzept des schweizerischen Marktverbandes einhalten zu könnenm schreibt die Stadt Romanshorn verpflichtend für den gesamten Marktbereich eine generelle Maskenpflicht vor. Aregger sagt:

«Wir hoffen, dass sich alle an diese Vorschrift halten und wir einen tollen Jahrmarkt miteinander verbringen können.»

Am Mittwoch, 28. Oktober ist der Jahrmarkt mit seinem Angebot aus Kleider-, Essens- und Kunstständen sowie den Bahnen von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet. Die Stände befinden sich auf der Bahnhofstrasse auf der rechten Seite sowie auf der Allee- und der Salmsacherstrasse auf der linken Seite. Die Bahnen sind wie gewohnt beim Rebsamenschulhaus.

Donnerstag, 13. Oktober, 17:06 Uhr

Buschauffeur von Fahrgast bedroht

Der Fahrgast beschädigte die Frontscheibe. Bild: PD/Schaffhauser Polizei

(red) Im Schaffhausischen Dörflingen bei Diessenhofen hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Fahrgast in einem Linienbus randaliert. Gemäss den Angaben der anwesenden Personen hatte der am Bahnhof Schaffhausen zugestiegene Mann den Buschauffeur kroatischer Staatsangehörigkeit auf dem Weg nach Dörflingen bedroht und unter anderem mit rassistischen Aussagen beschimpft und ihn gleichzeitig als Rassisten betitelt. Dies teilt die Polizei heute mit.

Nachdem der Chauffeur kurz nach Mitternacht die Polizei rief, wurde der psychisch auffällige Fahrgast ihm gegenüber handgreiflich, wobei sich der Fahrer leicht verletzte. Weiter habe der Mann die Frontscheibe beschädigt und mit beiden Beinen gegen eine Seitenscheibe getreten, worauf diese zu Bruch ging. Die sofort ausgerückten Polizeifunktionäre konnten in der Folge im kurz vor Dörflingen wartenden Linienbus den 36-jährigen Mann somalischer Staatsangehörigkeit festnehmen.

Die Seitenscheibe ging zu Bruch. Bild: PD/Schaffhauser Polizei

Wegen der kaputten Scheiben lagen auf der Büsingerstrasse zwischen Büsingen und Dörflingen über eine längere Strecke Glasscherben. Die Strasse musste entsprechend durch das kantonale Tiefbauamt gereinigt werden. Zusätzlich mussten die anderen Fahrgäste auf einen Ersatzbus umsteigen.

Donnerstag, 13. Oktober, 16:20 Uhr

Mona Vetsch mittendrin auf der Geissalp

(lsf) Mona ist wieder monatlich mittendrin. Nachdem die Thurgauerin im Dienste von SRF in der ersten Sendung im September unvermittelt in einer Runde von Alkoholikern sass, führt die Reportage diesen Monat offenbar auf eine Geissalp. So zumindest lässt sich ein Instagram-Beitrag von Mona Vetsch deuten, den sie im Vorfeld der Ausstrahlung morgen Mittwoch veröffentlicht hat.

Dienstag, 13. Oktober, 15:50 Uhr

HC Thurgau spielt heute gegen den EHC Visp

(red) Heute Abend trifft der HC Thurgau erstmals in dieser noch jungen Saison auf seinen Widersacher in den Playoff Viertelfinals vergangener Saison. Die Leuen haben bekanntlich noch eine offene Rechnung mit dem EHC Visp. Doch auch die aktuelle Tabellensituation – Mit zehn erspielten Punkten in vier Partien grüsst der HC Thurgau vom Leaderthron der Swiss League – verspricht eine brisante Partie. Der Puckeinwurf in der heimischen Güttingersreuti in Weinfelden erfolgt um 20 Uhr.

Nach Spielschluss öffnet der HC Thurgau den Schützengarten Corner im Thurgauer Dörfli und zeigt live und auf Grossleinwand die Schlussphase des Nations League-Krachers zwischen der Schweizer Fussballnati und der DFB-Elf.

Dienstag, 13. Oktober, 15:29 Uhr

Jugendchor singt in evangelischer Kirche Amriswil

(red) Diesen Sonntag gastiert der Schweizer Jugendchor im Rahmen der «Amriswiler Konzerte» in der evangelischen Kirche und bietet Chormusik auf höchstmöglichem Niveau. Der Schweizer Jugendchor versteht sich als Spitzenensemble und begeistert das Publikum mit seinen Konzerten im In- und Ausland seit 25 Jahren.

Das Konzert in der evangelischen Kirche beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Da jedoch nur eine beschränkte Anzahl Plätze vorhanden ist, empfiehlt es sich, die Tickets auf der Webseite der «Amriswiler Konzerte» vorgängig zu reservieren.

Dienstag, 13. Oktober, 13:14 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen

(lsf) Am Dienstag meldet der Kanton Thurgau 14 neue Coronafälle. Aktuell sind 166 Personen infiziert, neun befinden sich in Spitalpflege, zwei davon auf der Intensivstation.

Dienstag, 13. Oktober - 12:05 Uhr

Mit der «Thurgauer Zeitung» zu den Calimeros ins Pentorama

(man) Mit zwei Millionen verkaufter Tonträger sind die Calimeros die erfolgreichste Schlagerformation der Schweiz. Und sie sind auch die langlebigste, denn die Erfolgsgeschichte der Band beginnt bereits 1976 im Vereinsheim des Sportclubs Uetendorf. Roland Eberhart und Kurt Wyss fassten an jenem Abend den Entschluss, eine Band zu gründen und aus purer Gaudi «ein wenig Musik zu machen». Dass 44 Jahre später 14 ihrer zahlreichen Alben Gold und gar fünf Alben Platin bekommen haben, hätten sich die Musiker wohl niemals träumen lassen.

Nun geht das Trio auf grosse Schweizer Tournee, deren Start am 24.Oktober im Berner Kursaal ist. Das einzige Konzert in der Ostschweiz findet am Montag, 4.November, um 20 Uhr im Pentorama Amriswil statt. Tickets gibt es an Poststellen oder unter www.ticketcorner.ch.

Dienstag, 13. Oktober - 11:31 Uhr

Akustische Klänge in der Frauenfelder Altstadt

Sängerin Stephanie und Gitarrist Gilbi. Bild: PD

(red) Am kommenden Samstag, 17.Oktober, um 14 Uhr, ist «Soulane» in der Musik-Box in Frauenfeld zu Gast. Die Sängerin Stephanie und der Gitarrist Gilbi präsentieren eine Mischung aus Gesang und Gitarre. Sie interpretieren Werke von bekannten Künstlern wie Aretha Franklin, Gotthard oder Lady Gaga. Mit einem Stilmix aus Soul, Pop und Singer-/Songwriter-Musik verzichtet das akustische Duo auf laute Töne und bietet doch durchdringende, anspruchsvoll einfache und entspannt anregende Klänge, die den Zuhörer in eine etwas andere Welt entführen und den Alltag vergessen lassen.

Dienstag, 13. Oktober - 10:11 Uhr

Den Thurgau entdecken

Die Ausgabe 2020 des statistischen Jahrbuchs «Kanton Thurgau im Fokus» ist soeben erschienen. Die farbige, übersichtliche Broschüre bietet eine Fülle von wissenswerten und spannenden Informationen zum Thurgau. Bild: PD

(red) Das statistische Jahrbuch «Kanton Thurgau im Fokus» ist eine handliche, lebendig gestaltete Broschüre, die zum gezielten Nachschlagen ebenso wie zum Schmökern und Entdecken einlädt. Von «Bevölkerung und Gesellschaft» über «Wirtschaft und Arbeit», von «Bauen und Wohnen» über «Staat und Politik» bis hin zu «Raum und Umwelt» erfährt man allerlei Wissenswertes. Etwa, dass sich die Alterung der Bevölkerung auch in den Haushaltsstrukturen niederschlägt: Es gibt immer mehr Einpersonenhaushalte und Haushalte mit Paaren ohne Kindern. Oder dass bei den Heizsystemen in Wohn- und Dienstleistungsgebäuden Wärmepumpen auf dem Vormarsch sind: Ihr Anteil ist zwischen 2015 und 2019 von 14 auf 18 Prozent gestiegen.

Die Broschüre «Kanton Thurgau im Fokus. Statistisches Jahrbuch 2020» wird von der Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau herausgegeben und von der Thurgauer Kantonalbank finanziell unterstützt. Die gedruckte Version ist kostenlos erhältlich bei der Büromaterial-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale des Kantons Thurgau (bldz.tg.ch, Tel. 058 345 53 70) sowie in den Geschäftsstellen der Thurgauer Kantonalbank. Die elektronische Version steht auf www.statistik.tg.ch zur Verfügung.

Montag, 12. Oktober, 18:31 Uhr

Trotz Streik wird der Bus der Konstanzer Stadtwerke auf der Linie 908 am Donnerstag wohl fahren, allerdings nur ab dem Schweizer Bahnhof in Konstanz. Bild: Nana Do Carmo (28. Februar 2013)

Streik im Konstanzer Bus- und Fährebetrieb

(red) Die Gewerkschaft Verdi kündigt für kommenden Donnerstag einen weiteren Warnstreik beim Konstanzer Bus- und Fährebetrieb an. Die Streiks werden den ganzen Tag andauern, wie die Konstanzer Stadtwerke mitteilen. Hintergrund seien Tarifverhandlungen für den kommunalen Nahverkehr.

Die Stadtwerke gehen davon aus, dass am Donnerstag die Buslinie 908 zwischen Konstanz und Kreuzlingen/Landschlacht fährt, aber voraussichtlich nur ab Schweizer Bahnhof. Die restlichen Linien könnten den ganzen Tag nicht bedient werden. Der Streik beginnt um 3.45 Uhr und endet 24 Stunden später. Die Stadtwerke Konstanz raten Fahrgästen, während des Streiks auf andere Verkehrsmittel umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Der Fährebetrieb wird ebenfalls komplett eingestellt. Der Streik an der Fähre beginnt um 4.50 Uhr und endet 24 Stunden später.

Weitere Informationen zum Streik sind auf der Website der Konstanzer Stadtwerke zu finden.

Montag, 12. Oktober, 17:03 Uhr

Blick in den Unterricht bei der Polizeischule Ostschweiz in Amriswil. Bild: Reto Martin (6. September 2018)

54 Ostschweizer Polizeischüler müssen in Quarantäne

(rsc) Erst vor einer Woche haben die neuen Polizeischüler der Polizeischule Ostschweiz in Amriswil ihre zweijährige Ausbildung begonnen. Nun müssen sie bereits in Quarantäne. «Eine Person wurde positiv auf das Coronavirus getestet», sagt Markus Kradolfer, Direktor Polizeischule Ostschweiz, gegenüber «FM1Today».

Betroffen sind 54 Personen aus zwei Klassen. Sie werden noch bis zum 19. Oktober online unterrichtet. Übungen, welche die Präsenz der Schüler erfordern, seien erst im November vorgesehen, erklärt Kradolfer. Und die Lehrpersonen hätten bereits im Frühling gelernt, wie sie ihren Unterricht online durchführen können.

Montag, 12. Oktober, 16:25 Uhr

Arbon: Saurer-Pensionskasse nimmt Stellung zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes

(red) Lange schwieg die Leitung der Saurer-Pensionskasse zu den Forderungen von Rentnern nach rund 200 Millionen Franken. Nun äussert sie sich erstmals nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, das die Forderungen vollumfänglich abweist. «Mit einiger Genugtuung» habe man den Entscheid zur Kenntnis genommen, heisst es in einem Communiqué.

Die Rentner seien im Vergleich mit andern als privilegiert zu bezeichnen. Finanziell stehe die Pensionskasse auf einem «sehr soliden» Fundament. Geschäftsführung, Rechnungslegung und die Methodik der Reserven- respektive Deckungsgradberechnung entsprächen den Standards und Prinzipien, die in der Schweiz von allen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge angewendet würden.

Montag, 12. Oktober, 15:34 Uhr

Stufe Orange: Neue Regeln für Besucher und Bewohner von Pflegeheimen

(rsc) Der Verband Curaviva Thurgau führt im Zusammenhang mit dem Schutzkonzept für Pflegeinstitutionen ein Ampelsystem. Dieses wird nach der Anzahl Coronafälle geführt und bietet zu jede Stufe entsprechende Handlungsempfehlungen für Alters- und Pflegeheime.

Weil die Zahl der Fälle angestiegen ist, hat Curaviva das Ampelsystem auf Stufe Orange umgestellt. In einer Thurgauer Pflegeinstitution müssen Besucher demnach unter anderem eine Maske tragen und sich registrieren lassen. Zudem sind pro Bewohner und Tag nur zwei Besucher erlaubt.

Montag, 12. Oktober, 14:28 Uhr

Deutsche Zöllner haben bei einer Kontrolle fünf Säcke voll Marihuana entdeckt. Der Fahrer gab an, aus der Schweiz nach Deutschland eingereist zu sein. Bild: PD

Zöllner finden Kofferraum voller Marihuana

(red) Zöllner des Hauptzollamts Singen haben Ende September ein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug auf dem Rastplatz Im Hegau Ost für eine Kontrolle aus dem Verkehr zogen. Der 34-jährige Fahrer aus den Niederlanden gab an, dass er aus der Schweiz eingereist sei. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen und sonstigen verbotenen Gegenständen wurde von ihm verneint.

Das Fahrzeug wurde dennoch überprüft, wie das Hauptzollamt Singen mitteilt. Schon beim Öffnen des Kofferraums fielen den Zöllnern mehrere grosse Säcke auf. Als sie deren Inhalt kontrollierten, staunten selbst die Ermittler nicht schlecht: In den fünf randvoll gefüllten Säcken befanden sich insgesamt 40 Kilogramm Marihuana.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Zöllner haben sämtliche Betäubungsmittel sichergestellt. Der Niederländer wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Singen vorgeführt.

Montag, 12. Oktober, 11:23 Uhr

55 neue Coronafälle im Thurgau übers Wochenende

Der Kanton Thurgau informiert am Montagvormittag über die Coronazahlen des Wochenendes: 55 neue bestätigte Fälle wurden seit Freitag registriert. Aktuell befinden sich derzeit 154 Personen in Isolation. Die Anzahl der Personen in Spitalbehandlung stieg um zwei auf sieben. Ein Erkrankter mehr befindet sich auf einer Intensivstation, es sind jetzt deren zwei.

Montag, 12. Oktober, 09:26 Uhr

Zwei Verletzte nach Selbstunfall auf der A1

Beim Unfall wurden zwei Personen verletzt. (Bild: Kantonspolizei Thurgau)

(kapo) Bei einem Selbstunfall am Sonntagabend auf der Autobahn A1 bei Münchwilen wurden zwei Personen leicht verletzt. Kurz nach 23 Uhr war eine 34-jährige Autofahrerin auf der Autobahn A1 von Wil in Richtung Zürich unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kam die Lenkerin vor der Ausfahrt Münchwilen rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem grünen Verkehrsteiler sowie der Signaltafel bei der Ausfahrt. Die Autofahrerin und ihr 46-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von rund 20'000 Franken.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Sonntag, 11. Oktober, 13:31 Uhr

Kantischülerin überzeugt bei Castingshow

(meg) Am Sonntagabend hat die Kreuzlinger Kantischülerin Paula Dalla Corte ihren grossen Auftritt bei «The Voice of Germany». Die Sendung läuft ab 20.15 Uhr auf Sat1. Der Sender verrät auf seiner Homepage bereits jetzt: Alle Coaches drehen sich für die 19-Jährige Thurgauerin um. Geheim ist noch, in welchem Team das junge Gesangstalent dem Sieg entgegenstreben will. Die Kanti Kreuzlingen drückt jedenfalls die Daumen, wie aus einem Instagram-Post der Schule hervorgeht.

Einen Vorab-Exklusiv-Clip der Präsentation von Paula Dalla Corte gibt es ebenfalls bereits auf der Sat1-Homepage. Wer die Performance sieht, der wundert sich nicht, dass es Standing Ovations gibt.

https://www.the-voice-of-germany.ch/video/102-exklusiv-vorab-paula-dalla-corte-mit-roar-clip

Sonntag, 11. Oktober, 10.00 Uhr

Mofa-Brand in Aadorf

Die Brandursache ist noch unbekannt. (Bild: Kantonspolizei Thurgau)

(kapo) In der Nacht auf Sonntag brannte in Aadorf aus noch unbekannten Gründen ein Mofa. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Passanten bemerkten kurz vor 2.30 Uhr das brennende Mofa an der Morgentalstrasse und alarmierten die Kantonale Notrufzentrale. Die Feuerwehr Aadorf war rasch vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von rund 2'000 Franken.

Die Brandursache ist noch unbekannt und wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Aadorf unter 058 345 22 70 zu melden.