THURGAU-TICKER Matzingen: Nach Kindsgi nun auch zwei Klassen in Quarantäne +++ Kapo zieht in Bottighofen Betrunkenen aus dem Verkehr +++ Gemeinderat Frauenfeld verleiht dem Informationsreglement Nachdruck 21.01.2021, 09.22 Uhr

Donnerstag, 21. Januar, 09:19 Uhr

In der Schule Matzingen müssen zwei Klassen in Quarantäne. Bild: Donato Caspari

Zwei Klassen in Quarantäne

(red) Im Umfeld der 6. Klasse und der 1. Klasse in Matzingen ist mindestens eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden, das schreibt die Schule in einer Mitteilung . Aufgrund der positiven Tests hat der Kantonsärztliche Dienst am Mittwochabend entschieden, die 1. Klasse und die 6. Klasse zu schliessen und Quarantäne zu verordnen bis und mit dem 29. Januar 2021. Von dieser Massnahme sind nur die Kinder dieser beiden Klassen betroffen. Weiterhin unter Quarantäne stehen die beiden Kindergarten Mühli 1 und 2 bis und mit 24. Januar 2021.

Donnerstag, 21. Januar, 09:04 Uhr

Alkoholisiert am Steuer

Polizisten kontrollierten in Bottighofen einen Autofahrer.







Symbolbild: Martin Toengi

(kapo) Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz nach Mitternacht auf der Hauptstrasse in Bottighofen einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 54-jährigen Schweizer einen Wert von 0,42 mg/l, also knapp ein Promille, ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Mittwoch, 20. Januar, 21:21 Uhr

Motion zum Informationsreglement knapp für erheblich erklärt

(sko) Der Gemeinderat Frauenfeld hat am Mittwochabend an seiner rund zwei Stunden dauernden Sitzung über den weiteren Verlauf zweier Motionen entschieden, einerseits über jene zur Schaffung eines Reglements betreffend Information der Öffentlichkeit über städtische Belangen (Informationsreglement) der Gemeinderäte Roland Wetli und Peter Hausammann (beide CH), andererseits über die Motion zum Bericht Temporeduktionen im Umfeld von Kindergärten und Schulhäusern der Gemeinderäte Salome Scheiben, Heinrich Christ (beide CH) und Roman Fischer (Grüne). Für beide Motionen beantragte der Stadtrat, dass sie für nicht erheblich erklärt werden.

Der Gemeinderat tagt coronakonform mit Masken und genügend Sicherheitsabstand im Bürgersaal des Rathauses. Bild: Reto Martin (Frauenfeld, 9. Dezember 2020)

Nach teils hitziger Diskussion scheiterte der Plan des Stadtrates zumindest beim Informationsreglement, das der Gemeinderat mit einer knappen Mehrheit von 21 Ja-, gegenüber 18 Nein-Stimmen für erheblich erklärt hat. Der Stadtrat hatte hinsichtlich des kantonalen Gesetzes über das Öffentlichkeitsgesetz, das sich derzeit in Vernehmlassung befindet, für Geduld plädiert. Zur Ausarbeitung wird die Motion nach dem Entscheid vom Mittwochabend einer Spezialkommission mit sieben Mitgliedern aus dem Stadtparlament zugewiesen.

Hingegen nicht nach dem Gusto der Motionäre verlief die Abstimmung über die Motion Schulwegsicherheit, die mit 17 Ja- gegenüber 21 Nein-Stimmen bei einer Einhaltung für nicht erheblich erklärt wurde.

Mittwoch, 20. Januar, 18:50 Uhr

Das Open Air Frauenfeld soll stattfinden

Open Air Frauenfeld im Jahr 2019. Bild: Krisztina Scherrer

(mas) «Wir werden zusammen im Juli 2021 auf der Grossen Allmend stehen und das beste Festival ever feiern», das sagt Joachim Bodmer, Mediensprecher vom Open Air Frauenfeld, in einem Video auf Instagram. Weiter sagt er: «Wir haben verschiedenste Hinweise, die darauf hindeuten, dass es sehr gut aussieht.» Dass mit den Impfungen sei viel schneller gegangen als gedacht. Zudem sei man zuversichtlich, dass es neue Technologien geben werde auch bezüglich der Tests. Bis zum Festival würde es noch relativ lange gehen.

Derzeit gilt ein Versammlungsverbot von maximal fünf Personen – am Open Air Frauenfeld sind täglich 50’000 Personen. Vor ein paar Tagen hiess es noch auf Anfrage, man könne keine Angaben zu einer Durchführung machen. «Die Situation verändert sich von Tag zu Tag.»

Letztes Jahr warteten die Veranstalter auf den definitiven Entscheid der Behörden. Noch drei Monate vor der geplanten Durchführung sagte Bodmer: «Die aktuelle Situation ist sehr schwierig, weil wir ohne behördliches Verbot nicht entscheiden können.» Die rechtliche Grundlage hätte gefehlt. Diese ist für Verträge des Open Airs mit den Musikern wichtig.

Der Kanton Thurgau sagte zu «TVO», dass die Lage derzeit noch viel zu instabil sei. Ausserdem hange die Durchführung von Grossveranstaltungen von vielen Faktoren wie der Zahl der Impfdosen oder der Virusmutation ab. Es sei zu früh, jetzt schon eine Aussage für den Sommer zu machen.

Das Open Air St. Gallen versuche alles, um eine sichere Durchführung des Festivals zu ermöglichen, wie es auf Anfrage heisst.

Mittwoch, 20. Januar, 17:22 Uhr

Drohende Gefahr durch Dachlawinen

Schneeräumungen auf dem Dach. Bild: Urs Bucher

(red) Nach den starken Schneefällen des vergangenen Wochenendes steigt nun die Gefahr vor Dachlawinen, wie die Polizei Konstanz mitteilt. Die für unsere Verhältnisse grossen Schneemassen haben nicht nur die Strassen verstopft, sondern liegen auch auf den Dächern der Häuser. Wie gefährlich dies sein kann, zeigen zwei Fälle in der Brauneggerstrasse, wo es durch den vom Dach rutschenden Schnee zu Schäden an geparkten Fahrzeugen kam. Die Polizei rät daher zu besonderer Vorsicht.

Mittwoch, 20. Januar, 16:31 Uhr

Kulturstiftung des Kantons Thurgau schreibt Recherche-Stipendium aus

(red) Nach der erfolgreichen Lancierung der Recherche-Stipendien im März 2020 schreibt die Kulturstiftung auch im 2021 Recherche-Stipendien für professionell arbeitende Kulturschaffende mit Bezug zum Kanton Thurgau aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat im November 2020 hierfür eine zusätzliche finanzielle Unterstützung gesprochen.



Mit den Recherche-Stipendien sollen Kulturschaffenden die Möglichkeiten erhalten, während eineinhalb Monaten für die eigene künstlerische Arbeit zu recherchieren und Ideen weiterzuentwickeln. Das Recherche-Stipendium bindet sich explizit nicht an eine Ausstellung, einen Auftritt oder ein anderweitiges Endprodukt. Das Stipendium soll der Weiterentwicklung der künstlerischen Arbeit oder einem Andenken von Formatwechseln, welche das bestehende Werk erweitern, dienen. Das Recherche-Stipendium soll in die zweite Hälfte des Jahres 2021/Frühjahr 2022 fallen. Recherche-Stipendien werden in allen Förderbereichen der Kulturstiftung vergeben. Als Abschlussbericht haben die Stipendiaten und Stipendiatinnen einen Fragebogen auszufüllen, in welchem sie Auskunft über ihre Tätigkeiten in dem Stipendium geben.



Bewerbungen können bis zum 25. März 2021 unter stipendium@kulturstiftung.ch eingereicht werden.

Mittwoch, 20. Januar, 15:40 Uhr

Geflügelpest bei einer Krähe nachgewiesen

Eine Krähe hat sich in Radolfzell mit der Vogelgrippe infiziert.



Bild: Annika Buetschi/ Az / AAR

(red) Mit einem am Seerhein in Konstanz aufgefundenem verendeten Schwan fand das hochpathogene Aviäre Influenza Virus H5 - Geflügelpest – den Weg an den Bodensee. Nun wurde das Virus bei einer Krähe festgestellt, wie es in einer Mitteilung vom Landkreis Konstanz heisst. Das flugunfähige Tier wurde in Radolfzell aufgefunden und durch das Veterinäramt zur Untersuchung gebracht. Der zweite Fall vom Aviären Influenza Virus H5N5 wurde bestätigt.

Das Virus wird aktuell überwiegend bei Wasservögeln aber auch bei Vogelarten wie Greif- und Rabenvögel nachgewiesen. Tote Greif- und Rabenvögel ernähren sich auch von Aas und sind hierbei als Indikatoren für ein lokalisiertes Ausbruchgeschehen in der Umgebung zu werten. Die Tiere können das Virus ausscheiden, ohne sichtbar zu erkranken. Diese oft lange Zeit symptomlos infizierten Wildvögel sind mobile Virusträger und verbreiten das Virus von den Rastgewässern weg in das Hinterland. Zusätzlich sind Greifvögel und Rabenvögel so genannte «Räuber». Tote Wasservögel werden von ihnen geöffnet und Körperteile mit hohe Viruslasten verschleppt und dabei Acker- und Weideflächen kontaminiert. Personen und Fahrzeuge, die solche Flächen betreten, können dieses Virus weiterverbreiten und auch in Geflügel haltende Betriebe eintragen.

Die Aufstallung des Geflügels sowie verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen sind daher von größter Bedeutung, um das hochempfängliche Geflügel wie Hühner und Puten vor der meist tödlich verlaufenden Seuche zu schützen.

Mittwoch, 20. Januar, 14:43 Uhr

Rettung einer Katze aus dem Motorraum eines Autos

(red) Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ist es am Montagnachmittag in der Gottfried-Keller-Straße in Konstanz gekommen, als die Feuerwehr eine eingeklemmte Katze aus dem Motorraum eines geparkten Autos befreite, wie es in einer Mitteilung der Polizei Konstanz heisst. Die Besitzerin der Katze bat die Polizei um Hilfe, die daraufhin die Feuerwehr verständigte. Diese befreite die Katze, indem sie den Stabilisator des Autos entfernte. Das Tier konnte unverletzt an die Besitzerin übergeben werden.

Mittwoch, 20. Januar, 14:08 Uhr

Testsieger im Kassensturz

Pascal Eggmanns Schutzmaske ist Testsieger beim Kassensturz. Bild: Andrea Stalder

(mso) Aus der Not heraus hat der Dozwiler Pascal Eggmann als Geschäftsführer der Firma Unrepa (Universal Reusable Packaging GmbH) in Tägerwilen im letzten Jahr eine Schutzmaske aus Stoff entwickelt, der nicht nur die Empa eine hohe Wirksamkeit attestiert. Auch der Livipro-Schlauchschal für Skifahrer und andere Wintersportler bietet viel Schutz. Im Kassensturz-Test ging die Tube Mask aus dem Thurgau als Sieger hervor. Als einzige erhielt sie das Prädikat sehr gut, sie war aber auch mit fast 50 Franken am teuersten. Eggmann hat die Unrepa im Februar 2017 gegründet. Mit Partnern in der Schweiz entwickelt und produziert seine Firma textile, wiederverwendbare und umweltfreundliche Verpackungen, um Abfall zu vermeiden. Mittlerweile gehört ihr auch Peter Gubser als Projektleiter an.

Mittwoch, 20. Januar, 12:17 Uhr

Auch Kühe freuen sich über den Schnee

Nicht nur die Kinder geniessen den Schnee, um schlitteln zu gehen, einen Schneemann zu bauen oder einfach darin herumzutollen. Auch diese Kuh auf einer Weide in Birwinken scheint sichtlich Freude daran zu haben, im Schnee herumzuspringen.

Auch die Kühe freuen sich über den Schnee. Bild: PD

Mittwoch, 20. Januar, 11:11 Uhr

75 Neuinfektionen im Kanton Thurgau

Der Kanton Thurgau meldet 75 Neuinfektionen.



Bild: Eveline Beerkircher

(mas) Der Kanton Thurgau meldet auf seiner Homepage www.tg.ch/coronavirus 75 Neuinfizierte mit dem Coronavirus. 49 Personen sind derzeit hospitalisiert, 15 befinden sich auf der Intensivstation. Vier Menschen verstarben im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Damit hat der Thurgau 288 Verstorbene seit Beginn der Pandemie zu beklagen.

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 20.1.21

Hospitalisiert: 49 (-10)

davon auf der Intensivstation: 15 (+1)

Anzahl bestätigter Fälle: 13'649 (+75)

Verstorben: 288 (+4)

weitere Informationen: https://www.tg.ch/news/fachdossier-coronavirus.html/10552

Mittwoch, 20. Januar, 10:04 Uhr

In der Romanshorner Innenstadt werden weitere Veloständer installiert

Neue Veloständer wurden in Romanshorn installiert, weitere sollen folgen. Bild: PD

(red) Die Romanshorner Innenstadt soll für Velofahrerinnen und –fahrer attraktiver werden. Dafür installierte die Stadt kürzlich in der Allee- und Hafenstrasse neue Veloständer. Weitere sollen folgen, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. Installiert wurden neun sogenannte Veloanlehnbügel, die gesamthaft 16 bis 24 Veloabstell- und Sicherungsmöglichkeiten bieten. Bisher gab es keine fest platzierten Veloabstellmöglichkeiten, was zu Konflikten führen konnte, wenn beispielsweise Velos an Schaufenster angelehnt wurden.

Daher bestand in der Bevölkerung wie bei den Detaillisten schon länger der Wunsch nach fest installierten Veloabstellplätzen. Zu sicheren und durchgängigen Verkehrsachsen für den Langsamverkehr gehören auch entsprechende Veloabstellanlagen an stark frequentierten Orten.

Laufend sollen nun diese leicht montier- und demontierbaren Veloabstellanlagen im Stadtraum, wo noch keine vorhanden sind, ergänzt werden. Durch das Agglomerationsprogramm der dritten Generation wird gut ein Drittel der Kosten mitfinanziert.

Mittwoch, 20. Januar, 08:52 Uhr

Stadt Romanshorn verstärkt die Corona-Schutzmassnahmen der Verwaltung

(red) Nach den Verschärfungen der Covid-19-Massnahmen des Bundes verstärkt die Stadt Romanshorn die bestehenden Massnahmen der Verwaltung, wie es in einer Mitteilung der Stadt Romanshorn heisst. Kundinnen und Kunden sind gebeten, mit der Stadtverwaltung nach Möglichkeit per E-Mail oder Telefon in Kontakt zu treten. Schalterbesuche bleiben auf telefonische oder schriftliche Voranmeldung möglich. Die Massnahmen gelten bis auf weiteres. Neben der bereits bestehenden Maskenpflicht wird in den fünf Verwaltungsabteilungen der Stadtverwaltung Romanshorn das Teamsplitting verstärkt und damit die Arbeit im Homeoffice wo möglich weiter ausgebaut. Für die übrigen Betriebe gelten spezielle Weisungen.

Alle Kontaktdaten der Stadtverwaltung und ein umfangreicher Onlineschalter hier: www.romanshorn.ch.

Mittwoch, 20. Januar, 07:56 Uhr

Testeinkäufe zeigen: Widerrechtliche Alkohol- und Tabakverkauf an Jugendliche nimmt im Kanton Thurgau erneut ab

(SK/dar) Jugendliche kommen im Kanton Thurgau erneut weniger leicht an Alkohol und Tabak als noch in den Vorjahren. Dies teilt das Amt für Gesundheit des Kantons Thurgau per Communiqué mit. Im Herbst 2020 habe das Blaue Kreuz Prävention und Gesundheitsfördung TG/SH in fünf Thurgauer Gemeinden Testkäufe durchgeführt. In 3 von 17 Fällen kamen die jugendlichen Testkäufer an Bier oder Wein, in 2 von 17 Fällen an Spirituosen. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 18 Prozent bei Wein/Bier und 12 Prozent bei härteren Alkoholika. Bei Tabakkäufen kam es hingegen zu gar keinen Verstössen.

Kontrollen funktionieren besser als noch 2019. Im Thurgau kommen unter 16-Jährige weniger oft an Alkohol oder Tabak, wie Testkäufe zeigen. Symbolbild: Oliver Menge

Der Anteil der widerrechtlichen Alkoholverkäufe in der Schweiz lag im Jahr 2019 bei rund 20 Prozent. Im schweizweiten Vergleich liegt der Kanton Thurgau damit leicht unter dem Durchschnitt. «Ob diese Resultate im Zusammenhang mit den durch die Behörden ergriffenen Covid-Massnahmen stehen, wird sich in den nächsten Jahren weisen», mutmasst der Kanton. Aus diesem Grund sei das weitere Engagement der Verkaufsstellen und der Gemeinden, welche die Testkäufe veranlassen, weiterhin zentral.

Um den Jugendschutz im Kanton Thurgau zu stärken, gibt es neu eine Webseite: www.jugendschutz-tg.ch.

Dienstag, 19. Januar, 18:07 Uhr

Regierungsrat verlängert die kantonalen Massnahmen

Bordelle müssen im Thurgau weiterhin geschlossen bleiben. Bild: Colin Frei

(wu) Im Kanton Thurgau dürfen an privaten Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis weiterhin nur Angehörige zweier verschiedener Haushalte teilnehmen. Auch ist der Betrieb von Bordellen und Erotiksalons weiterhin verboten. Diese Einschränkungen gelten seit dem 9.Dezember; der Regierungsrat verlängert sie bis Ende Februar, wie er am Dienstag mitteilt.

Der Regierungsrat hatte die Teilnehmerzahl an privaten Veranstaltungen auf zehn begrenzt. Seit dem 18.Januar gilt auch im Thurgau aufgrund eines Entscheids des Bundesrats eine Obergrenze von fünf. Der Bundesrat hat die Zahl der Haushalte offengelassen. Für den Regierungsrat besteht angesichts der aggressiven Varianten des Coronavirus aber kein Anlass zu einer Lockerung der kantonalen Massnahmen, die über jene des Bundes hinausgehen. Die Lage ist «immer noch angespannt und die Zahl der Todesfälle ist nach wie vor hoch», heisst es in der regierungsrätlichen Mitteilung.

Urs Martin. Bild: Reto Martin

Falls die Haushaltsbegrenzung aufgehoben würde, befürchtet SVP-Regierungsrat Urs Martin zunehmende Ansteckungen:

«Senioren fangen wieder an zu jassen, oder fünf Freundinnen gehen zusammen in den Ausgang.»

Was die Schliessung der Bordelle betrifft, so «hat sie noch niemand kritisiert». Für generelle Schulschliessungen sieht der Regierungsrat laut Martin derzeit keinen Anlass.

«Wir danken der Thurgauer Bevölkerung für ihr eigenverantwortliches Verhalten und das Einhalten der Massnahmen», schreibt der Regierungsrat weiter. «Wir schaffen es nur gemeinsam, die Fallzahlen zu senken.»

Dienstag, 19. Januar - 16:23 Uhr

Mottbrand auf Balkon in Aadorf

(kapo) Bei einem Mottbrand auf einer Baustelle in Aadorf entstand am Dienstagmorgen Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Beim Brand entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Bild: KapoThurgau

Kurz nach 6.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über den Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Wasserfurristrasse ein. Die Feuerwehr Aadorf war schnell vor Ort und konnte den Mottbrand löschen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stehen Abflammarbeiten am Bodenbelag als Brandursache im Vordergrund. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.



Dienstag, 19. Januar - 15:38 Uhr

Rock Academy sucht Sponsoren für Sportparkett

Ein Showtanzen der Rock Academy in Pfyn. Bild: Reto Martin (Pfyn, 23. November 2019)

(red) Im vergangenen Jahr konnten coronabedingt keine Rock’n’Roll-Turniere stattfinden. Die Frauenfelder Rock Academy hat die frei gewordene Zeit für intensives Training und die weitere Entwicklung der Tanzschule genutzt. Ein neues Konzept mit neuen Räumlichkeiten steht vor der Umsetzung. Eine Dachorganisation namens «the motion factory» wird die Rock Academy übernehmen und als eigenständiges Label weiterführen. Dadurch entsteht die Möglichkeit, mehrere und grössere Tanzräume zu nutzen.

Mehrfacher Schweizermeister Die Rock Academy setzt sich für den Nachwuchs- und Leistungssport ein. 2019 gewannen die Tänzerinnen und Tänzer in diversen Kategorien den Schweizermeistertitel und das Swiss Ranking. Die Rock Academy ist eine der grössten Rock’n’Roll-Tanzschulen der Schweiz. Nach ihrer Gründung im Jahr 2015 wuchs sie stetig und heute trainieren 150 Tänzerinnen und Tänzer im Alter zwischen 3 und 30 Jahren regelmässig. (red)

Um ein schonendes Training zu ermöglichen, möchte die Rock Academy in den neuen Räumen ein Sportparkett verlegen. Ein qualitativ hochwertiges Parkett ist eine grosse finanzielle Belastung. So entstand die Idee eines Bodensponsorings: Ein Quadratmeter kostet 50 Franken und die Rock Academy wird den Namen des Sponsors auf einer Tafel im Foyer des neuen Bewegungszentrums aufführen.

https://rock-academy.ch/agenda/bodensponsoring/

Dienstag, 19. Januar - 14:46 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen

Dienstag, 19. Januar - 14:34 Uhr

Arboner Schoop AG wird Teil der Romanshorner Brüggli Medien

(red) «Wir wollen uns strategisch und technologisch weiterentwickeln und uns auch in Zukunft erfolgreich auf dem Markt positionieren», sagt Philipp Dünnenberger, Inhaber und Geschäftsführer der Arboner Druckerei Schoop AG. Aus diesem Grund werden Schoop und Brüggli Medien ihre Geschäftstätigkeiten per 1. April 2021 zusammenlegen.

Die Brüggli Medien und die Schoop AG spannen zusammen. Bild: www.brueggli.ch

«Der Zusammenschluss sichert das Weiterbestehen unserer Dienstleistungen in der Region. Unsere Kunden profitieren fortan von gebündelter Kompetenz und neuen Möglichkeiten, dank der ausgezeichneten Infrastruktur bei Brüggli Medien», ist Philipp Dünnenberger überzeugt. Die Druckerei-Branche ist seit Jahren geprägt von einem Strukturwandel, der gerade für kleine Unternehmen grosse Herausforderungen bedeutet. «Wir möchten unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten aus einer Hand bieten und technologisch alle Optionen nutzen können. Zusammen mit Brüggli Medien sind wir dafür bestens gerüstet», erklärt Dünnenberger. «Für Brüggli Medien verspricht dieser Zusammenschluss eine bessere Auslastung der vorhandenen Infrastruktur, eine weitere Absicherung der Auftragslage und noch mehr Vielfalt zugunsten der agogischen Mission», so Sven Peyrot, Geschäftsleiter Brüggli Medien.

Die meisten der 11 Arbeitsplätze sowie die beiden Lernenden bleiben erhalten und werden von Brüggli Medien übernommen. Der Firmensitz in Arbon wird aufgelöst,die bekannte Marke Schoop wird bis auf weiteres auch unter dem neuen Dach Brüggli Medien weitergeführt. «Für unsere Kunden ändert sich eigentlich nichts: Sie können sich weiterhin auf ihre gewohnten Ansprechpartner verlassen», so Dünnenberger.

Dienstag, 19. Januar - 12:24 Uhr

Wahlveranstaltung in Kreuzlingen abgesagt

Das Gebäude des Schulpräsidiums Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari (Kreuzlingen, 24. September 2018)

(red) Die Podiumsveranstaltung zu den Gesamterneuerungswahlen vom 10. Februar 2021 werde aufgrund den geltenden BAG-Massnahmen abgesagt, schreiben Primar- und Sekundarschulgemeinde Kreuzlingen in einer Medienmitteilung. Die Wahlvorschläge seien auf der Wensite der Schule unter www.schulekreuzlingen.ch zu finden.

Dienstag, 19. Januar - 11:26 Uhr

Hearing der Amriswiler SP und Grünen ist nicht öffentlich

Andreas Müller und Michael Stäheli-Engel wollen Schulpräsident der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri werden und werden am Donnerstag von der SP und den Grünen gemeinsam anghört. Bilder: Donato Caspari und Manuel Nagel

(man) Diesen Donnerstagabend laden die Ortsparteien der SP und der Grünen die beiden Schulpräsidiumskandidaten Andreas Müller und Michael Stäheli-Engel zu einem Hearing ein. Ebenfalls stellen sich auch die Kandidierenden David Stucki (SP) und Cornelia Kuster (parteilos) vor. Durch ein Versehen stand in der Stadtzeitung «amriswil.info», die Anhörung stehe allen Interessierten offen, dies in Verbindung mit einem Link zu einem Zoom-Meeting.

Sandra Reinhart, Grüne Amriswil. Bild: PD

Das stimme so nicht ganz, sagt Sandra Reinhart, Stadträtin der Grünen. Die Befragung der Kandidaten bleibt exklusiv den Parteimitgliedern sowie Sympathisanten und Sympathisantinnen vorbehalten, damit auch etwas freier und offener diskutiert werden könne, als wenn die Öffentlichkeit zuhört.

Dienstag, 19. Januar - 09:51 Uhr

Frauenfeld bleibt aktiv

Vom 30. Januar bis 6. Februar findet die Frauenfelder «Aktiv-Sportwoche» statt. Für nur fünf Franken erhalten Frauenfelder Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren für die ganze Woche Einlass ins Hallenbad und die Kunsteisbahn. Als Alternative wird den Kindern auch ein Schneesporterlebnis angeboten. Doch auch Erwachsene können in der Region aktiv bleiben.

Eissportwoche auf der Eisbahn in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld, Januar 2020)

In Zeiten von geschlossenen Sport-und Freizeitanlagen ist es für viele schwierig, aktiv zu bleiben. Gerade in den Sportferien fehlen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten, sich zu bewegen. Die Stadt Frauenfeld hat darum entschieden, die in den letzten Jahren erfolgreiche «Aktiv-Sportwoche» wiederum anzubieten. Das Risiko einer kurzfristigen Absage aufgrund von verschärften Massnahmen oder erhöhten Infektionszahlen bleibt jedoch bestehen. Die Anlagen sind für Kinder und Jugendliche bis und mit 15 Jahren geöffnet. Im Hallenbad gilt zusätzlich ein Mindestalter von acht Jahren. Begleitpersonen dürfen die Kinder bis zum Eingang begleiten, sich aber nicht im Gebäude aufhalten. Auch die Eingangshalle darf nicht als Wartebereich benutzt werden. Weitere Informationen, Preise und Öffnungszeiten findet man auf dem Flyer unter www.frauenfeld.ch/hallenbad.

Schneesporterlebnis auf dem Chäserrugg

Die Stadt Frauenfeld empfiehlt zudem das Angebot der Skischule Chäserrugg, bei dem Kinder zwischen sechs und 15 Jahren täglich mit dem Skischulbus am Marktplatz abgeholt und den ganzen Tag betreut werden. Es besteht die Möglichkeit zwischen dem 1. und 5. Februar zwei, drei oder fünf Tage zu buchen. Auch die Ausrüstung kann dazu gemietet werden. Preise und Informationen können unter www.chaeserrugg.ch abgerufen werden.

Regionale Aktivtäten

Die Region Frauenfeld bietet auch während der kalten Jahreszeit einiges für Klein und Gross. Gerade die verschneite Landschaft bietet Grund für einen kleinen Spaziergang oder eine ausgedehnte Wanderung. Beliebte Ausflugziele sind der Stählibuckturm oder die Grosse Allmend. Für grössere Ausflüge bieten sich der Panoramaweg Oberneunforn-Frauenfeld oder der Murgweg Richtung Wil an. Weitere Wanderwege sind auf der Webseite www.frauenfeld-tourismus.chzu finden.

Wer es noch etwas sportlicher mag, kann eine Runde auf dem Vita-Parcours im Rüegerholzwald drehen. Der Frauenfelder Planetenweg verbindet eine Wanderung mit lehrreichen Informationen zu unserem Sonnensystem und der Detektiv Dachs-Trail bietet ein überraschendes Rätselabenteuer.

Montag, 18. Januar, 18:46 Uhr

3,1 Millionen für Biotechnologie-Institut

Nachwuchsgruppenleiter Jérémie Rossy sowie Daniel Legler und Marcus Groettrup leiten die jeweiligen Arbeitsgruppen am Insitut. Bild: PD

(red) Der Bund fördert das Biotechnologie-Institut Thurgau in den nächsten vier Jahren mit insgesamt 3,1 Millionen Franken. Er bewilligt dadurch ein Forschungsförderungs-Gesuch und stuft das Thurgauer Institut damit bereits zum fünften Mal in Folge als Forschungseinrichtung von nationaler Bedeutung ein, wie das kantonale Amt für Mittel- und Hochschulen mitteilt.

Die Anerkennung erfolgt jeweils für vier Jahre durch das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung und basiert auf einer eingehenden Evaluation durch den Schweizerischen Wissenschaftsrat und des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation.

Das Biotechnologie-Institut Thurgau in Kreuzlingen ist ein An-Institut der Universität Konstanz und betreibt anwendungsorientierten Grundlagenforschung auf den Gebieten der Immunologie, Zellbiologie und molekularen Tumorbiologie.

Für das Institut ist die Anerkennung durch den Bund von grosser Bedeutung. «Das ist ein Gütesiegel von höchster Stelle für unsere Forschungsarbeit. Der Status eines Forschungsinstituts von nationaler Bedeutung hilft uns auch bei der Einwerbung weiterer Drittmittelprojekte beim Schweizerischen Nationalfonds und bei verschiedenen Stiftungen», wird Daniel Legler, der operative Institutsleiter und Professor für Immunologie und Zellbiologie, in der Mitteilung zitiert. Zusammen mit der Grundfinanzierung durch die Thurgauische Stiftung für Wissenschaft und Forschung verfüge das Institut somit über gute Voraussetzungen für die weitere Forschungstätigkeit.

Montag, 18. Januar, 16:19 Uhr

Über Härtefallhilfe wird nochmals verhandelt

Wegen der Coronamassnahmen können viele Betriebe keinen Umsatz machen. Bild: Georgios Kefalas/KEY

(wu) Die Coronaspezialkommission des Grossen Rats trifft sich diese Woche zu einer weiteren Sitzung, um die Beratung über das Härtefallprogramm des Regierungsrats weiterzuführen. «Es ist noch so viel offen», sagte Kommissionspräsident Gallus Müller (CVP, Guntershausen) am Montag auf Anfrage.

Gallus Müller. Bild: Donato Caspari

An der ersten Kommissionssitzung am Freitag habe es mit Regierungsrat Walter Schönholzer (FDP) eine «gute Diskussion» gegeben. «Ich bin zuversichtlich», sagte Müller, «dass wir zu einer sehr guten Lösung kommen werden.» Das Wichtigste sei, mit dem Härtefallprogramm starten zu können. Der Regierungsrat will dabei nur Betriebe mit mindestens drei Vollzeitstellen zulassen – eine Bedingung, die im Parlament auf Ablehnung gestossen ist.

Die 15er-Kommission traf sich offline, nämlich im Sitzungszimmer der kantonalen Steuerverwaltung. Laut Müller galt Maskenpflicht.

Montag, 18. Januar, 13:45 Uhr

Flossrennen ist abgesagt

(red) Aufgrund der jüngsten Entwicklungen rund um das Coronavirus und den damit verbundenen Einschränkungen ist die Durchführung des Flossrennens 2021 nicht möglich. Es hätte am 9. oder 16. Mai stattfinden sollen. Das Organisationskomitee hat letzte Woche die Absage entschieden, wie es heute mitteilt. Die Flösser schwimmen jeweils auf Sitter und Thurgau von Degenau via Sitterdorf und Bischofszell nach Kradolf. Bereits 2020 konnte das Flossrennen nicht durchgeführt werden.

Das OK Flossrennen lanciert im Herbst 2021 erstmals einen Infoabend. An diesem Anlass werden alle interessierten Personen eingeladen, welche «Flossrennen-Luft» schnuppern möchten. In lockerer Atmosphäre werden die wichtigsten Regeln unverbindlich, kurz und bündig erklärt. Detaillierte Infos diesbezüglich gibt es ab Sommer/Herbst 2021.

Fotos vom Flossrennen 2019:

Montag, 18. Januar, 11:53 Uhr

Scheunentor öffne dich!

Die Schleiereule ist in der Schweiz potenziell gefährdet. Eine geschlossene Schneedecke macht ihr zu Schaffen, weil sie keine Mäuse mehr jagen kann. Bild: PD/Sandra Schweizer

(red) Die geschlossene Schneedecke macht den Schleiereulen schwer zu schaffen. Zum Überleben brauchen Schleiereulen etwa 3 Mäuse pro Tag. Wegen der geschlossenen Schneedecke können sie diese momentan draussen nicht jagen und sind darauf angewiesen im Innern der Scheunen nach Mäusen zu jagen. Deshalb ruft der Thurgauer Vogelschutz die Landwirte und Scheunenbesitzer dazu auf, ihre Stall- und Scheunentore offen zu lassen. So kann die Schleiereule im Stall nach ihrer Beute jagen. Schleiereulen stehen auf der Roten Liste und gelten als potenziell gefährdete Art.

Montag, 18. Januar, 11:30 Uhr

108 Neuinfektionen im Kanton

Der Schnelltest zeigt eine Coronainfektion an.



Bild: Eveline Beerkircher

(sba) der Kanton Thurgau meldet auf seiner Homepage www.tg.ch/coronavirus 108 Neuinfizierte mit dem Coronavirus. 67 Personen sind derzeit hospitalisiert, 14 befinden sich auf der Intensivstation. Fünf Menschen verstarben in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Damit hat der Thurgau 280 Verstorbene seit Beginn der Pandemie zu beklagen.

Montag, 18. Januar, 10:11 Uhr

Anmelden zur Impfung über Online-Plattform des Bundes

Wer sich gegen Corona impfen lassen will, kann sich nun Online dafür anmelden. Voraussetzung ist die Anmeldung über ein Smartphone. Bild: Kevin Roth (Frauenfeld, 13. Januar, 2021)

(red) Bisher konnten impfwillige Personen nur über ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt für eine Impfung im kantonalen Covid-19-Impfzentrum Frauenfeld eingetragen werden. Nun ist für die ersten Risikogruppen auch der direkte Weg über das vom Bund zur Verfügung gestellte Online-Portal https://tg.impfung-covid.ch/ möglich, das im Thurgau den Namen «ImpfMi» trägt. Wer nicht mindestens 75 Jahre alt ist und nicht mit einem schweren Krankheitsverlauf wegen Vorerkrankungen rechnen muss, wird weiterhin um Geduld gebeten. Sobald die Impfung gegen das Coronavirus für weitere Zielgruppen geöffnet werden kann, wird der Kanton informieren.

Voraussetzung für eine Anmeldung ist ein Mobiltelefon: Nach der Eingabe der Personalien und der Krankenkassennummer wird automatisch eine SMS mit dem Verifizierungscode verschickt. Sobald die impfwillige Person den Code im Anmelde-Tool eingegeben hat, erfolgt wiederum per SMS eine Registrierungsbestätigung, bevor dann erneut per SMS die Termine für die erste und die zweite Impfung durchgegeben werden. Wer kein Mobiltelefon besitzt, kann sich die SMS auf das Handy einer verwandten oder befreundeten Person schicken lassen.

Weitere Informationen zum Impfen gegen Covid-19 sind auf der Homepage des Amts für Gesundheit www.tg.ch/impfen aufgeschaltet.

Montag, 18. Januar, 10:13 Uhr

Wegen Corona gehen die Schulbürger an die Urne

Bereits vor vierJahren gab es an der Schule Kemmental eine Baustelle: wegen der Mehrzweckhalle. Bild: Donato Caspari

(ubr) Die Volksschulgemeinde Kemmental hätte eigentlich am Donnerstag, 21. Januar, die jährliche Budgetgemeindeversammlung durchführen wollen. Wichtigstes Traktandum auf der Liste: ein Kredit für die Planung und den Bau der Erweiterung der Schulanlage in Alterswilen über 5 Millionen Franken. Doch die Behörde hat nach der Verschärfung der Corona-Massnahmen die Versammlung abgesagt.

Isabelle Wepfer, Präsidentin Schule Kemmental. Bild: PD

Wie Schulpräsidentin Isabelle Wepfer mitteilt, werden die Stimmbürger über das Budget nun am 7. März an der Urne befinden. Über den Schulhauskredit müsse man aber gemäss Gemeindeordnung zwingend an einer Gemeindeversammlung entscheiden. Dies sei nun für die ordentliche Rechnungsversammlung vom 29. April geplant. Der sportliche Zeitplan für die Realisierung der Schulhauserweiterung sei so aber immer noch einzuhalten, sagt Wepfer. Die Behörde rechnet mit 50 zusätzlichen Schülern in zwei Jahren.

Sonntag, 17. Januar, 16:55 Uhr

EVP Thurgau ist gegen das Verhüllungsverbot

(red) Der Vorstand der EVP Thurgau hat beschlossen, für die Behandlung der drei eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom 7. März keine Parteiversammlung durchzuführen. Die Parolen fasste laut Mitteilung der Vorstand. Für die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» hat die EVP die Nein-Parole beschlossen. So habe die Mehrheit des Vorstandes Zweifel in Bezug auf den Vollzug des Gesetzes, insbesondere bezüglich der Überprüfung der Bestimmung, dass keine Person gezwungen werden darf, ihr Gesicht aufgrund des Geschlechts zu verhüllen. Ja sagt die EVP hingegen zum Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste.

Das Wirtschaftsabkommen mit Indonesien lehnt die EVP Thurgau ab. «Auch wenn der Schweizer Import gesamthaft zu vernachlässigen wäre, wird die in Aussicht gestellte Nachhaltigkeit bei der Palmölproduktion in Frage gestellt.» Eine Mehrheit des Vorstandes stört laut Mitteilung der starke Raubbau der Regenwälder und die damit verbundenen Umweltschäden. Der Import von Palmöl stehe zudem auch in Konkurrenz mit der einheimischen Produktion von Sonnenblumen- und Rapsöl.

Samstag, 16. Januar, 08:37 Uhr

Polizei zieht in Diessenhofen einen Betrunkenen aus dem Verkehr

Nach dem Atemalkoholtest wurde der Führerausweis eingezogen. Symbolbild: Severin Bigler

(kapo/lim) Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte am Samstag, kurz nach 23.30 Uhr, an der Steinerstrasse in Diessenhofen einen Autofahrer. Weil ein Atemalkoholtest beim 53-jährigen Portugiesen einen Wert von 0.78 mg/l ergab, ordnete die Staatsanwaltschaft laut Mitteilung eine Blutprobe an. Der Führerausweis des Autofahrers wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Samstag, 16. Januar, 16:39 Uhr

Schlitteln im Hinterthurgau

Über 50 Menschen schlitteln an diesem Hügel in Wilen. Sebastian Keller

(seb.) Das trockene Wetter und der viele Schnee lockte im Hinterthurgau viele Menschen nach draussen. In Wilen bei Wil mutierte ein Hügel mit steilen Stellen am Samstagnachmittag zu einer Schlittelpiste. Jauchzende Kinderstimmen erfüllten die kalte Januarluft. Auch viele Spaziergänger genossen die winterliche Pracht im Naherholungsgebiet Ägelsee zwischen Wilen und Littenheid.

Winterliches Vergnügen im Hinterthurgau. Sebastian Keller

Samstag, 16. Januar, 10:44 Uhr

Regierungsrat twittert, dass Mutation im Thurgau nachgewiesen wurde

Die Virusvariante B1.1.7 wurde im Thurgau nachgewiesen.



Bild: Eveline Beerkircher

(sba) am Freitagabend, kurz vor neun Uhr, twittert Regierungsrat Urs Martin, der das Departement Finanzen und Soziales führt, dass die Virusmutation B1.1.7 im Thurgau nachgewiesen wurde. Wo genau, sagt er indes nicht. Diese Virusvariante soll ansteckender sein, als das bisherige Coronavirus.

Freitag, 15. Januar - 22:44 Uhr

275 Kerzen entzündet an der Corona-Mahnwache in Frauenfeld

Zum Gedenken an die 275 Menschen, die im Thurgau an den Folgen einer Coronainfektion verstorben sind, wurde an einer Mahnwache in Frauenfeld Kerzen entzündet.

Die Kerzen leuchteten vor dem Regierungsgebäude in Frauenfeld. Bild: Beni Blaser

Freitag, 15. Januar, 16:39 Uhr

Aufruf zur Spurensuche im Schnee

Die vier Trittsiegel eines Feldhasen. (Bild: PD/Anouk Taucher / stadtwildtiere.ch)

(red) Nun ist es Winter geworden! Das weisse Winterkleid der Landschaft gibt Gelegenheit, auf Spurensuche der oft heimlich lebenden Wildtiere zu gehen, schreibt das Naturmuseum des Kantons Thurgau in einer Mitteilung.

Dank der weissen Schneepracht sei es jetzt besonders spannend, auf Wiesen und rund um Siedlungen auf die Suche nach Wildtierspuren zu gehen. Einfach zu bestimmen sei die Spur des Feldhasen mit seiner charakteristischen Schrittfolge. Der Feldhase war früher im Kanton Thurgau häufig zu beobachten. Heute sind Sichtbeobachtungen seltener geworden.

Ein Feldhase. (Bild: PD/Sonja Portenier / wildenachbarn.ch)

Im Rahmen der «Aktion Feldhase & Co. – Spuren im Schnee» wird die Bevölkerung aufgerufen, Schneespuren und Sichtbeobachtungen von Feldhasen, aber auch von weiteren Wildtieren, auf der Meldeplattform thurgau.wildenachbarn.ch einzutragen, idealerweise mit Foto. Ein erstes Bild sollte den Fussabdruck im Fokus haben mit einem Gegenstand für den Grössenvergleich (z.B. Sackmesser oder Münze), ein zweites die Schrittfolge des Tieres über mehrere Meter.

Eine hilfreiche Übersicht der häufigsten Wildtierspuren findet sich hier: thurgau.wildenachbarn.ch/tiere/spuren-im-schnee

Freitag, 15. Januar, 16:35 Uhr

Schlittel-Kinder nehmen Bischofszeller Stadthaus in Beschlag

Der Zugang zum Bischofszeller Stadthaus ist erschwert. (Bild: Screenshot Instagram)

(red) Stadtpräsident Thomas Weingart informiert die Bischofszeller Bevölkerung auf Instagram, dass der Zugang zum Stadthaus derzeit anders funktioniert. Eine Seite der Treppe dient jetzt als Schlittelpiste für Kinder.

Freitag, 15. Januar, 16:32 Uhr

Amriswil sagt Altpapiersammlung ab

Die Stadt Amriswil informiert auf Instagram. (Bild: Screenshot Instagram)

(red) Wegen des vielen Schnees sagt die Stadt Amriswil ihre Altpapiersammlung vom Samstag ab.

Freitag, 15. Januar, 16:03 Uhr

Adrian Wetli bis Ende Saison zum HC Thurgau

(HCT) Adrian Wetli verstärkt auf Leihbasis bis Ende Saison den HC Thurgau. Der 22-jährige Stürmer stösst vom EHC Kloten zu den Leuen.

Um der dünnen Personaldecke und dem dichtgedrängten Spielplan entgegenzuwirken, verstärkt sich der HC Thurgau mit Adrian Wetli. Der 22-jährige Stürmer wechselt vom EHC Kloten bis Ende der Saison 2020/21 zum HCT. Adrian Wetli verbrachte seine Juniorenzeit beim EHC Winterthur, den ZSC Lions und dem EHC Kloten, wo er schliesslich auch in der National League und Swiss League zum Einsatz kam. Der HC Thurgau heisst Adrian Wetli herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg in grün-weiss-gelb.

Freitag, 15. Januar, 15:51 Uhr

Eine Person verletzt bei Autobrand in «Ceha»-Tiefgarage

Der Rauch steigt aus der Tiefgarageneinfahrt. (Bild: Feuerwehr Kreuzlingen)

(kapo) Am Freitag kam es im Kreuzlinger Einkaufszentrum Ceha zu einem Autobrand in einer Tiefgarage, wobei eine Person leicht verletzt wurde.

Das Fahrzeug erlitt durch den Brand Totalschaden. (Bild: Kantonspolizei Thurgau)

Kurz nach 10.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über ein brennendes Auto in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums an der Hauptstrasse ein. Die Feuerwehr Kreuzlingen war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen. Eine Person musste wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Sachschaden am Fahrzeug und Gebäude beträgt mehrere tausend Franken. Zur Klärung der Brandursache und der Spurensicherung wurden der Brandermittlungsdienst sowie der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau hinzugezogen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Brand wegen eines technischen Defekts im Motorraum ausgebrochen war.

Aus Sicherheitsgründen wurden sämtliche Personen aus dem Einkaufszentrum evakuiert.

Die Parkstrasse war gesperrt. Aus der Tiefgarage steigt Rauch auf. (Bild: Urs Brüschweiler)

Freitag, 15. Januar, 14:34 Uhr

Am Samstag keine Papiersammlung in Frauenfeld

(red) Aufgrund der Weisungen des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus hat die Stadt Frauenfeld entschieden, die Altpapiersammlung vom Samstag, 16. Januar 2021, abzusagen. Daher wird darum gebeten, kein Papier bereitzustellen. Es kann nicht abgeholt werden. Zudem bittet der Werkhof die Bevölkerung, das Papier zuhause zu lagern und zu Gunsten der Jugendförderung der sammelnden Vereine bei der nächstmöglichen Sammlung bereitzustellen.

Freitag, 15. Januar, 13:53 Uhr

Skilift in Mammern am Wochenende in Betrieb

Bild vom Mammermer Skilift aus früheren Jahren. (Bild: Screenshot Facebook)

(red) Jetzt darf auch der Skilift in Mammern den Betrieb aufnehmen. Wie die Betreiber auf Facebook mitteilen, wird er Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr laufen. Es gelten Corona-Schutzmassnahmen.

Freitag, 15. Januar, 13:31 Uhr

Langlauf im Kreuzlinger Biergarten

(ubr) Wo im Sommer im Biergarten angestossen wird, ist mit der aktuellen Schneedecke Langlauf möglich. Diesen Schnappschuss schickt uns TZ-Leser Roger Strässle.

Im Sommer ein Biergarten, im Winter eine Langlaufloipe. (Bild: PD/Roger Strässle)

Weiter Schneebilder gibt es in unserer Galerie:

Freitag, 15. Januar, 13:28 Uhr

92 neue Corona-Fälle im Thurgau

(red) Der Kanton Thurgau meldet am Freitag 92 neu Coronafälle. Die Zahl der Patienten auf einer Intensivstation ist auf 14 zurückgegangen. 64 Personen bleiben hospitalisiert. Zwei Personen sind seit dem Vortag verstorben.

Freitag, 15. Januar, 12:36 Uhr

Weinfelden im Schnee aus der Vogelperspektive

Weinfelden liegt unter einer Schneedecke. (Bild: Mario Testa)

(red) TZ-Redaktor Mario Testa hat Weinfelden von oben fotografiert als nach dem grossen Schneefall, die Sonne hervorkam.

Freitag, 15. Januar, 11:19 Uhr

Polizei mahnt zur Vorsicht wegen umstürzender Bäume

(kapo) Seit gestern Mittag gingen bei der Kantonalen Notrufzentrale über 150 Meldungen wegen umgestürzter Bäume ein, die das Gewicht der hohen Schneemassen nicht mehr tragen konnten. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau sowie die Feuerwehren mussten in verschiedenen Ortschaften ausrücken und die Strassen von grossen Ästen und Bäumen befreien.

Ob mit dem Fahrzeug entlang von Wäldern oder beim Spazieren in Waldgebieten ist derzeit besondere Vorsicht geboten.

Freitag, 15. Januar, 10:02 Uhr

Schnee überall - Glück fürs Amriswiler Stadthaus

Der Amriswiler Stadtpräsident Gabriel Macedo auf Social Media. (Bild: Screenshot Instagram)

(red) Viel Schnee auch in Amriswil. Stadtpräsident Gabriel Mace berichtet auf Social Media von einem Ast, der die Kaffeepause bedrohte.

Freitag, 15. Januar, 09:52 Uhr

Weinfelden lädt zum Langlaufen

Die Stadt Weinfelden auf Instagram (Bild: Screenshot Instagram)

(red) Die Stadt Weinfelden ruft sich auf Social Media zum Langlauf-Paradies aus.

Freitag, 15. Januar, 09:45 Uhr

Frauenfeld führt keine Güseltour durch und ein Baum stürzt um

Die Stadt Frauenfeld auf Instagram. (Bild: Screenshot Instagram)

(red) Die Güseltour fällt in Frauenfeld heute flach, wie die Stadt auf Instagram mitteilt.

(sko) Nach den heftigen Schneefällen und der daraus entstandenen Last ist am Donnerstagabend in Frauenfeld ein Baum eingeknickt und hat die Algisserstrasse gesperrt. Um die Strasse wieder befahrbar zu machen musste die Frauenfelder Feuerwehr ausrücken.

Ein Baum liegt auf der Algisserstrasse in Frauenfeld. (Bild: Samuel Koch)

Donnerstag, 14. Januar, 17:04 Uhr

Diana Gutjahr zu Gast in der Arena

(lsf) In der SRF-Sendung Arena am Freitagabend geht es um die Corona-Hilfe für die Wirtschaft. Unter den Gästen ist auch die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr aus Amriswil. In einem Videoclip, den Arena-Moderator Sandro Brotz auf Twitter teilt, sagt die Politikerin und Unternehmerin: «Die vom Bundesrat heftigst pauschalisierten und unverhältnismässigen Massnahmen werden unsere Wirtschaft ins Elend treiben.» Gutjahr will auch den Menschen eine Stimme geben, die an den Kolleteralschäden der Coronamassnahmen leiden.

Donnerstag, 14. Januar, 16:17 Uhr

Rund 30 Verkehrsunfälle auf schneebedeckten Strassen bis 16 Uhr

Durch Verkehrsunfälle und nicht mehr weiter kommende Lastwagen kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Bild: PD/Kapo Thurgau

(kapo) Auf den schneebedeckten Strassen kam es am Donnerstag im ganzen Kantonsgebiet zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Bis um 16 Uhr wurden der kantonalen Notrufzentrale rund 30 gemeldet. Eine 33-jährige Frau wurde bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Güttingen leicht verletzt und suchte selbst einen Arzt auf. Bei den restlichen Kollision entstand Sachschaden.

Donnerstag, 14. Januar, 14:40 Uhr

Archäologen sanieren Ruine der Neuburg in Weinfelden

Archäologin Simone Benguerel im Juni 2020 vor der noch verwachsenen Ruine. Bild: Reto Martin

(red) Auf dem Burgstogg östlich von Weinfelden verstecken sich massive Mauern im Wald. Dabei handelt es sich um die Ruine der sogenannten Neuburg. Das kantonale Amt für Archäologie hat kurz vor Weihnachten die 40 Meter lange und bis 4 Meter hohe südliche Umfassungsmauer von Brennnesseln, Efeu und jungen Buchen befreit. Weil das Mauerwerk erodiert, wird es nun saniert und das Kulturdenkmal somit gesichert, wie die Archäologen auf Instagram mitteilen.

Donnerstag, 14. Januar, 14:15 Uhr

Wolfgang Kuchler im Kilo+Gramm

(lsf) Am Freitag kocht Spitzenkoch Wolfgang Kuchler, der das «Schäfli» in Wigoltingen an seinen Sohn übergeben hat, im «Kilo+Gramm» in Tägerwilen. «Spitzenküche trifft auf Nachhaltigkeit», heisst es in einer Medienmitteilung des Bistro-Ladens. Im Zentrum steht das Suppenhuhn: Hühner, die im Alter von elf Monaten geschlachtet werden, weil sie weniger oder keine Eier mehr legen. Die meisten landen heutzutage in Biogas-Anlagen, werden exportiert oder zu zweitklassigen Fleischprodukten verwurstet. Suppenhühner eignen sich nicht für das kurze Anbraten, da sie zäh und trocken werden. Von ihrer besten Seite zeigen sie sich als Suppe – oder eben geschmort.

Ab 11.30 Uhr können Kuchlers Coq au Vin im «Kilo+Gramm» abgeholt werden, um Vorbestellung wird gebeten. Und wer gerne selber kocht, kann auch ganze Bio-Suppenhühner beziehen, allerdings nur auf Vorbestellung.

Donnerstag, 14. Januar, 11:39 Uhr

Die aktuellen Coronafallzahlen

(lsf) «Nur» 91 bestätigte Neuinfektionen mit Covid-19 muss der Kanton Thurgau heute bekanntgeben. Allerdings kommen seit gestern wieder sechs Todesfälle dazu. 64 Coronapatienten sind im Spital, 15 davon auf einer Intensivstation.

Donnerstag, 14. Januar, 11:12 Uhr

Alessandro Tani neuer Leiter des Strassenverkehrsamtes

Alessandro Tani. Bild: PD

(red) Das Strassenverkehrsamt des Kantons Thurgau wird ab dem 1.Juni 2021 von Alessandro Tani geleitet. Er folgt auf Ernst Anderwert, der das Strassenverkehrsamt seit seinem Amtsantritt 2000 wesentlich geprägt hat, und nun in Pension geht, wie das Departement für Justiz und Sicherheit heute mitteilt.

Alessandro Tani absolvierte nach einer Lehre als Maschinenmechaniker auf dem zweiten Bildungsweg die eidgenössische Matura und studierte danach Rechtswissenschaften. Nach Führungs- und Managementweiterbildungen erlangte der heute 51-Jährige im Jahr 2015 ausserdem den Master in Business Law. In den vergangenen sieben Jahren arbeitete er als stellvertretender Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Basel-Stadt und führte den Bereich der Arbeitslosenversicherung. Zuvor war er unter anderem bei der Stadtpolizei Zürich tätig. Alessandro Tani ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in Windisch im Kanton Aargau.

Donnerstag, 14. Januar, 08:57 Uhr

Sachschaden nach Autobrand

Beim Brand wurde niemand verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

(kapo) Ein Auto geriet am Mittwoch in Tägerwilen in Brand, verletzt wurde niemand. Ein 56-jähriger Autofahrer war kurz vor 19 Uhr auf der Kreuzlingerstrasse in Richtung Zentrum unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bemerkte er den Geruch von verbranntem Plastik und hielt am rechten Strassenrand an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Flammen im Radkasten sichtbar.

Die Feuerwehr Tägerwilen war rasch vor Ort und löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Brandursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Donnerstag, 14. Januar, 09:12 Uhr

Gemeindeschreiberin Aliye Gül verlässt die Gemeindeverwaltung

(red) Wegen eines länger geplanten Auslandaufenthaltes verlässt Gemeindeschreiberin Aliye Gül die politische Gemeinde Uttwil. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses erfolgt per 30.Juni 2021, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Stelle des Gemeindeschreibers beziehungsweise der Gemeindeschreiberin wird zeitnah neu ausgeschrieben.

Aliye Gül war fünf Jahre lang als Gemeindeschreiberin/Finanzverwalterin für die Gemeinde Uttwil tätig, davor zehn Jahre als Leiterin Steueramt und stellvertretende Gemeindeschreiberin. «Der Gemeinderat Uttwil bedauert den Wegzug von Aliye Gül ausserordentlich und bedankt sich für die geleistete Arbeit, welche von Frau Gül jederzeit mit Enthusiasmus und hoher Qualität geleistet wurde», heisst es in der Mitteilung. Für die Zukunft wünscht ihr der Gemeinderat alles Gute und viel Erfolg.

Mittwoch, 13. Januar, 16:54 Uhr

Stadtverwaltung bleibt zu

Das Rathaus in Diessenhofen bleibt wegen Corona zu. Bild: Nana Do Carmo

(red) Aufgrund der bundesweit erlassenen Homeoffice-Pflicht, der sich ausbreitenden Virusmutation und den stagnierenden Ansteckungszahlen hat die Stadtverwaltung Diessenhofen entschieden, ihre Schalter ab Montag, 18. Januar für den Publikumsverkehr zu schliessen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Kontakte reduziert werden, die Angestellten mehrheitlich im Homeoffice arbeiten können und somit auch die Mobilität gesenkt wird. Die Kundinnen und Kunden der Stadtverwaltung sind gebeten, mit dem zuständigen Mitarbeitenden bei einem Anliegen per E-Mail oder Telefon in Kontakt zu treten.

Mittwoch, 13. Januar, 15:40 Uhr

Solidaritätsbeitrag für das Eissportzentrum

Das Eissportzentrum in Romanshorn. Bild: Nana Do Carmo

(red) Die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im EZO Oberthurgau haben beträchtliche finanzielle Folgen. Um der Öffentlichkeit, den Schulen und vor allem den trainierenden Nachwuchsspielern im Rahmen der Leistungsvereinbarung zu ermöglichen, unterstützen die Gemeinden der Region Oberthurgau in einer solidarischen Aktion die Weiterführung des Betriebes mit einer Defizitgarantie.

Mittwoch, 13. Januar, 14:03 Uhr

Zehn Thurgauer an Corona verstorben

(ubr) Die aktuellen Coronazahlen des Kantons Thurgau zeigen 71 neue nachgewiesene Infektionen. Zehn Personen sind seit gestern verstorben. Die Belegung der Intensivstationen geht von 15 auf 14 Personen zurück. Die Hospitalisationen steigen um vier auf derzeit 71 Patienten.

Mittwoch, 13. Januar, 11:15 Uhr

Kreuzlinger Gemeinderatsitzung unter Auflagen öffentlich

Wegen der Pandemie findet die Sitzung im Dreispitz statt. Bild: Andrea Stalder (Kreuzlingen, 11. Juni, 2020)

(red) Die Gemeinderatssitzung vom 21. Januar 2021 findet im Dreispitz Sport- und Kulturzentrum statt, vorbehältlich neuer Beschlüsse durch den Bundesrat. Die Sitzung ist öffentlich, allerdings ist das Platzangebot beschränkt. Für alle Personen besteht eine Maskenpflicht.

Der Einlass ist ab 18.30 Uhr möglich, wobei alle Besucherinnen und Besucher ihren Ausweis vorzeigen und ihre Personalien angeben müssen. Ist das Kontingent ausgeschöpft, besteht keine Möglichkeit mehr der Sitzung beizuwohnen. Masken und Desinfektionsmittel werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Den gemäss vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) besonders gefährdeten Personen wird von einer Teilnahme abgeraten.

Mittwoch, 13. Januar, 09:47 Uhr

Stadthaus wieder sicher - aber unter Kontrolle

Stützen mitten im Stadthausbüro. Bild: PD

(red) Nach Sofortmassnahmen ist die Sicherheit des Gebäudes der Stadtverwaltung Romanshorn an der Bahnhofstrasse 19 vorerst wieder gewährleistet. Sie muss jedoch laufend überwacht werden. Das Dachgeschoss mit seinem grossen Sitzungszimmer war im November 2020 aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, nachdem am Mauerwerk Risse aufgetreten waren und ein Ingenieurbüro die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion als ungenügend beurteilte. Zur besseren Ableitung der Dachlasten mussten mehrere Balken und Streben verstärkt werden, was die nutzbare Fläche des Sitzungszimmers um rund einen Drittel reduziert. Die zusätzlichen Abstützungen leiten die einwirkenden Kräfte auf die Aussenwände ab.

Um zudem die markanten Durchbiegungen der Decke im darunterliegenden zweiten Obergeschoss aufzufangen, mussten im ersten Obergeschoss sowie im Erdgeschoss weiter je zwei Stützen, sogenannte Bauspriesse, mit einer Nutzlast von je fünf Tonnen eingebaut werden. Die Kosten für diese Massnahmen belaufen sich auf rund 17'000 Franken, weitere Kosten können nicht ausgeschlossen werden.

Zur Sicherstellung des Verwaltungsbetriebs müssen die baulichen Massnahmen bis zu einer Totalsanierung des rund 120 Jahre alten Gebäudes oder einem Neubau regelmässig durch Fachpersonen überprüft werden. Eine Totalsanierung käme nach einem Bericht von 2015 auf bis zu 9 Millionen Franken zu stehen.

Mittwoch, 13. Januar, 09:06 Uhr

Schneegstöber verursacht kleinere Unfälle

Im Winter bei Schnee Autofahren führt oft zu Unfällen. Bild: Jil Lohse

(nat) Wegen des Schneefalls seit Dienstagnachmittag gab es im Kanton sieben Unfälle mit Sachschaden, wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt. Da es kleinere Unfälle waren, hat die Kapo keine eigenen Unfallmeldungen erfasst. Die Unfälle passierten in Tägerwilen, Lustdorf, Frauenfeld, Berlingen, Kaltenbach, Wittenwil und Münchwilen.

Dienstag, 12. Januar, 17:33 Uhr

Vaterstolz mal drei für Bundesliga-Torhüter aus Freidorf

Marwin Hitz, Torhüter von Dortmund. Bild: Thomas Hary

(vpr) Dass 2020 nebst Pandemie auch gute Neuigkeiten barg, zeigt BVB-Torhüter und frischer Dreifachpapa Marwin Hitz mit seiner Frau Patricia. Besser gesagt, sein kleines Wunder namens Joséphine Marie, die am 10. Januar das Licht der Welt erblickte. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler aus Freidorf verkündete letzten Sonntag auf seinem Instagram-Account:

«Es gibt Momente im Leben, die man nicht mit Worten beschreiben kann.»

Damit erinnert der Thurgauer daran, dass auch zu Zeiten von Geisterspielen und Minustemperaturen herzerwärmende Jubelmomente existieren. Nach den Söhnen Laurin René und Matteo ist Joséphine Marie Töchterchen Nummer Eins im Hause Hitz. Dass der Bundesligist beim Spitzenspiel in Leipzig fehlte, hat somit den wahrscheinlich besten, in jedem Fall herzigsten Grund, den man sich vorstellen kann.

Dienstag, 12. Januar, 16:24 Uhr

Keine Verletzte nach Brand in einer Wohnung

(kapo/sko) Beim Brand in einer Wohnung in Rickenbach bei Wil entstand am Dienstag Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Kurz nach 11.20 Uhr wurde die Kantonale Notrufzentrale über den Brand in einer leerstehenden Wohnung an der Toggenburgerstrasse alarmiert. Die Feuerwehr des Sicherheitsverbundes Region Wil war rasch vor Ort, löschte den Brand und lüftete die Wohnung aus.

Feuerwehrleute während eines Brandeinsatzes auf einer Drehleiter. Bild: Chris Iseli

Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau.

Dienstag, 12. Januar, 15:33 Uhr

«Die Region Frauenfeld liefert» gegen die Krise

(red) Die Restaurants in Frauenfeld und Umgebung bleiben noch einige Zeit geschlossen. Viele Gastronominnen und Gastronomen haben deshalb kurzerhand ein Take-away-Angebot – teilweise mit Lieferdienst – geschaffen, um ihre Gäste trotzdem weiterhin bedienen zu können. Auf der digitalen Plattform «Die Region Frauenfeld liefert» können sich Kundinnen und Kunden unter der Kategorie «Essen und Trinken» bequem eine Übersicht über die Gastronomiebetriebe in Frauenfeld und der Umgebung verschaffen, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Frauenfeld, der IG Fit, des Gewerbevereins der Region Frauenfeld sowie der Regio Frauenfeld.

Leonidas Fotiadis und sein Cousin Denny Schulz bereiten in der Küche der Taverna Bar - Der Grieche in Frauenfeld ein Take-away-Menu vor. Bild: Donato Caspari

Die digitale Plattform ist ein Gemeinschaftswerk, die den Gewerbetreibenden und Gastronomen aus Frauenfeld und Umgebung eine einfache, kostenlose Lösung bietet, um ihre Produkte und Angebote auf einer übersichtlichen Plattform gemeinsam zu präsentieren. Kundinnen und Kunden können auf einer interaktiven Karte die Angebote einsehen und werden mit einem Klick direkt auf die entsprechende Website der Anbietenden weitergeleitet. Die Verantwortlichen der Plattform «Die Region Frauenfeld liefert» wollen laut Mitteilung «ein Zeichen der Solidarität mit den Gastronomen und Detaillisten in der Region setzen und das grosse, attraktive lokale Angebot aufzeigen».

Dienstag, 12. Januar, 14:38 Uhr

Die Testesser

(mas) Von der Bühne hat er sich verabschiedet – und Bauchredner Kliby versucht sich am Dienstagabend in einer anderen Rolle: Der Komiker und seine treue Begleiterin Caroline werden von Daniel Bumann, dem Restauranttester, in ein Winterthurer Restaurantfür ein Testessen eingeladen. Ob es dem Kreuzlinger und der Eselpuppe schmeckt?

Kliby und Caroline. Bild: Andrea Stalder

Ein, zwei freche Sprüche kann sich Caroline bestimmt nicht verkneifen. 50 Jahre lang stand Urs Kliby auf der Bühne. «Wir waren auf der ganzen Welt», sagt der Bauchredner. Doch nun ist Schluss. Die Coronapandemie habe ihm gezeigt, dass es auch anders gehen müsse. Der 70-Jährige will jetzt mehr an sich selber und sein Wohlergehen denken. So gibt es hoffentlich noch ein feines Essen zum Abschied – am Dienstagabend um 20.15 Uhr auf 3+, «Bumann, der Restauranttester».

Dienstag, 12. Januar, 13:25 Uhr

69 neu bestätigte Ansteckungen, neun neue Todesopfer

(sko) Gegenüber dem Vortag haben sich 69 Personen neu mit Covid-19 infiziert. Das teilt der Kanton Thurgau am Dienstagmittag via Nachrichtendienst Twitter mit. Damit flacht die Kurve der aktuellen Welle ab, wie die Daten der Dienststelle für Statistik des Kantons zeigen.

Im Vergleich zum Vortag abgenommen hat die Anzahl hospitalisierter Personen (-4), ebenso jene bei den Patienten auf der Intensivstation (-1). Hingegen steigt die Zahl der Todesopfer weiter an (+9). Damit sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 257 Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Dienstag, 12. Januar, 11:43 Uhr

Impfungen vorläufig nur für Personen der ersten Risikogruppe

Seit anfangs Jahr ist im Thurgau ein mobiles Impfteam in Alters- und Pflegeheimen im Einsatz, ab kommender Woche folgt ein zweites. Nun nimmt am Dienstag, 12. Januar, ein stationäres Impfzentrum in Frauenfeld seinen Betrieb auf. Zunächst wird am Dienstag und Mittwoch eine begrenzte Zahl an Impfungen vorgenommen, um die Abläufe zu optimieren, bevor am Donnerstag der reguläre Betrieb anläuft. Das heisst es in einer aktuellen Mitteilung des Fachstabs Pandemie des Kantons.

Aufgrund der Knappheit des Impfstoffes werden im Kantonalen Covid-19-Impfzentrum Frauenfeld gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit vorläufig nur Personen der ersten Risikogruppe, die das höchste Risiko für einen schweren Verlauf haben, geimpft. Zu dieser Gruppe gehören Erwachsene mit schweren Formen von Herz-, Atemwegs- und Nierenerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas und Immunschwäche sowie Personen ab 75 Jahren.

Impfungen stehen derzeit hoch im Kurs. Bild: Keystone/Christian Beutler

Deshalb könne die Anmeldung für eine Impfung gegen das Coronavirus nur über den Hausarzt erfolgen. Sobald die individuelle Anmeldung online oder via Hotline möglich ist, wird dies durch den Kanton mitgeteilt.

Personen, die nicht zur ersten Risikogruppe gehören, werden deshalb um Geduld gebeten. Diese seien aufgerufen, auf die nächsten Infos des Kantons zu warten und für Impfterminfragen nicht die Hotline oder die Arztpraxen anzurufen, damit diese genügend Kapazitäten für Fragen der ersten Risikogruppe hat.

Die Impfaktion werde mehrere Monate dauern; sie werde laufend für weitere Zielgruppen geöffnet. Sobald weitere Zielgruppen zur Impfung zugelassen werden, werde dies vom Kanton wiederum kommuniziert, heisst es abschliessend

Weitere Informationen zum Impfen gegen Covid-19 sind auf der Homepage des Amts für Gesundheit www.tg.ch/impfen sowie im Fachdossier Corona unter www.tg.ch/coronavirus aufgeschaltet.

Dienstag, 12. Januar, 11:06 Uhr

Freisinnige bewirbt sich für Nachfolge von SVP-Präsident

(red) Für die Ersatzwahl der Präsidentin oder des Präsidenten am Bezirksgericht Weinfelden vom 7. März ist innert der Eingabefrist ein Wahlvorschlag eingegangen. Claudia Spring aus Weinfelden kandidiert für die FDP.Die Liberalen (FDP), wie es in einer aktuellen Mitteilung der Staatskanzlei heisst.

Claudia Spring, Kandidatin fürs Bezirksgerichtspräsidium in Weinfelden, FDP. Bild: PD

Am Montag, 11. Januar, ist die Eingabefrist für die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Ersatzwahl im Bezirk Weinfelden abgelaufen. Für die Ersatzwahl der Präsidentin oder des Präsidenten am Bezirksgericht Weinfelden ist bei der Staatskanzlei Thurgau ein Wahlvorschlag eingegangen: Claudia Spring aus Weinfelden. Die 43-jährige Berufsrichterin am Bezirksgericht Weinfelden will damit die Nachfolge von Pascal Schmid (SVP) antreten, der per 31. Mai seinen Rücktritt eingereicht hat.

Die Kandidatin wird somit auf der Namenliste aufgeführt, die den Wahlunterlagen für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger beigelegt wird. Es sind aber auch Personen wählbar, die nicht auf der Namenliste aufgeführt sind. Die Wahl gilt für die verbleibende Amtsdauer 2020 bis 2024.

Dienstag, 12. Januar, 10:47 Uhr

Über ein Drittel mehr Fördergesuche im vergangenen Jahr

Die Zahlen lassen kaum einen anderen Schluss zu. Die Coronapandemie und insbesondere der Lockdown im Frühling hatten wohl zur Folge, dass sich viele Menschen mit dem eigenen Heim auseinandersetzten und Bau- oder Sanierungsvorhaben in die Wege leiteten. Das steht in einer Mitteilung der Abteilung Energie des Kantons Thurgau vom Dienstag.

Denn die Anzahl bewilligter Gesuche im Bereich der Förderung von Effizienzmassnahmen und erneuerbaren Energien liegt demnach rund 40 Prozent höher als im Vorjahr. Das Förderprogramm habe damit im vergangenen Jahr erneut einen wichtigen Beitrag an die Zielerreichung der nationalen und kantonalen Energiestrategie geleistet.

Ein Signet auf einem Parkfeld mit Ladestation für Elektrofahrzeuge. Bild: PD

Die Etablierung von Elektroautos schreite zügig voran. Die Umstiegsprämie werde deshalb von 3500 auf 2000 Franken reduziert. Auch die Reduktion der Unterstützung für Batteriespeicher von 200 auf 150 Franken pro Kilowattstunde Batteriekapazität sei aufgrund der generell sinkenden Preise angebracht.

Höhere Beiträge als im vergangenen Jahr erhält, wer eine grössere Holzheizung oder Wärmepumpe als Ersatz für eine Öl-, Gas- oder Elektroheizung installiert. Ausserdem sollten einige kleine, punktuelle Anpassungen im Förderprogramm bewirken, die Bundesbeiträge besser ausschöpfen zu können. Im Vordergrund steht dabei aber stets eine möglichst hohe Wirkung pro Förderfranken in Bezug auf die Reduktion von CO2, heisst es weiter. In den Bereichen der Gebäudesanierung und Ersatz von Elektro-, Öl- oder Gasheizungen in Einfamilienhäusern durch erneuerbare Heizsysteme würden die Förderbeiträge unverändert bleiben.

Der Kanton Thurgau will in der Digitalisierung einen weiteren Schritt vorwärts machen und verarbeitet nun sämtliche Fördergesuche im Energieförderportal vollständig digital.

Dienstag, 12. Januar, 09:49 Uhr

Steigender Trend der brieflichen Stimmabgaben als Grund

(red) Die Wahllokale in den Schulhäusern Kurzrickenbach und Emmishofen sowie im Museum Rosenegg in Kreuzlingen werden definitiv aufgehoben. In den vergangenen Jahren nahm die Bedeutung der brieflichen Stimmabgabe kontinuierlich zu. Lag deren Anteil im Jahr 2002 noch bei rund 60 Prozent, stieg er bis ins Jahr 2010 auf knapp 80 und liegt heute bei 90 Prozent und darüber, heisst es in einer aktuellen Mitteilung der Stadt Kreuzlingen.

Der Trend sei durch die Übernahme der Portospesen durch die Stadt im Jahr 2008 zusätzlich beschleunigt worden. Bei den vergangenen beiden Abstimmungen im September und November, wo infolge der Covid-19-Pandemie die drei Standorte geschlossen werden mussten und die Empfehlung war, seine Stimme aus Sicherheitsgründen brieflich abzugeben, lag sie gar bei 95 Prozent.

Immer weniger Stimmberechtigte werfen ihre Unterlagen persönlich in die Wahlurne, gerade in Zeiten der Coronapandemie. Bild: PD

Aufgrund dieses Trends hat der Stadtrat beschlossen, die Stimmlokale altes Schulhaus Kurzrickenbach, altes Schulhaus Emmishofen und Museum Rosenegg ab 2021 definitiv aufzuheben. Das Vorgehen sei mit den Präsidenten der Quartiervereine besprochen worden. Die persönliche Stimmabgabe im Stadthaus an der Hauptstrasse 62 ist weiterhin möglich.

Dienstag, 12. Januar, 08:52 Uhr

Christof Widmer übernimmt von Urs Schwager

(red) Im Vorsitz der Kommission Bildung, Wissenschaft und Forschung der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) ist es zu einem Wechsel gekommen. Das ist im aktuellsten Newsletter Thurgau Wissenschaft zu lesen. Christof Widmer, stellvertretender Chef des Thurgauer Amtes für Mittel- und Hochschulen des Kantons Thurgau, hat ab 1. Januar 2021 die Leitung dieser Wissenschaftskommission übernommen. Er folgte auf Urs Schwager, Chef des Thurgauer Amtes für Mittel- und Hochschulen, der den Vorsitz nach vier Jahren abgegeben hatte.

Christof Widmer, stellvertretender Chef des Thurgauer Amtes für Mittel- und Hochschulen. Bild: Reto Martin

Die IBK-Kommission Bildung, Wissenschaft und Forschung ist eine von sieben Fachkommissionen der IBK, wie es weiter im Newsletter Thurgau Wissenschaft heisst. Sie ist mit Mitgliedern aus den zuständigen Ministerien und Departementen aller zehn IBK-Mitgliedländern und -kantonen besetzt. Einer der Schwerpunkte dieser Kommission ist die Begleitung der Internationalen Bodensee-Hochschule, einem Verbund von 27 Hochschulen der Bodenseeregion. Ausserdem liegt der Lead des Strategischen Projekts Innovative Bodenseeregion der IBK bei dieser Kommission, wie es weiter im Newsletter heisst.

Montag, 11. Januar - 20:26 Uhr

HC Thurgau: Kurzfristige Spielansetzung auf diesen Donnerstag

Swiss Ice Hockey hat die Partie zwischen dem HC Thurgau und dem EHC Kloten kurzfristig auf diesen Donnerstag, 14. Januar, vorverschoben. Spielbeginn in der Güttingersreuti ist um 20 Uhr.

Der HC Thurgau muss seinen Spielplan anpassen. Bild: Mario Gaccioli

Das ursprünglich für Mittwoch angesetzte Spiel zwischen den GCK Lions und dem HC Thurgau (Verschiebung aufgrund Corona-Fällen bei den GCK Lions) findet neu am 22. Februar statt.

Weiter wurde die Anspielzeit zweier Begegnungen zwischen dem HC Thurgau und dem HC Sierre vorverschoben. Neu beginnen die Partien vom 1. Februar in Sierre und 16. Februar in Weinfelden bereits um 18.30 Uhr (anstatt 20 Uhr).

Hier geht es zum aktuellen Spielplan 2020/21 des HC Thurgau: https://bit.ly/2LqmJHb

Montag, 11. Januar, 18:09 Uhr

Weinfelder CVP-Mitglieder haben online auf das neue Jahr angestossen

Mitglieder und Sympathisanten der Weinfelder CVP-Ortspartei stossen im Videochat auf das neue Jahr an. Bild: PD

(red) Aufgrund der Coronamassnahmen werden zurzeit alle Anlässe abgesagt. Nicht so in Weinfelden. Der alljährliche Neujahresapéro der Weinfelder CVP fand statt.

Die Ortspartei hat allen rund 150 Mitgliedern und Sympathisanten ein Snack-Säckli inklusive Cider zum Anstossen verteilt. Mit dabei war zudem ein Brief mit einem Zoom-Link für ein Onlinetreffen. Rund 40 Personen waren dabei und haben zusammen auf das neue Jahr angestossen. «Das positive Feedback war enorm», schreibt die Partei in ihrer Mitteilung.

Montag, 11. Januar, 16:47 Uhr

Im vergangenen November durften Verantwortliche der Tobler Vereine die fast fertig gebaute Mehrzweckhalle begutachten. Bild: Christoph Heer

Doch kein Tag der offenen Tür in Tobler Mehrzweckhalle

(rsc) Eigentlich wollte die Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen am kommenden Samstag ihr neues Bijou präsentieren. So stand in der Agenda ein Tag der offenen Tür in der Mehrzweckhalle. Der Anlass ist nun aber abgesagt. «Die über die Festtage zu wenig gesunkenen Fallzahlen und der Respekt vor dem mutierten Coronavirus haben uns zu diesem Entscheid bewogen», erklärt Gemeindepräsident Rolf Bosshard.

Einen Anlass, bei dem die neue Mehrzweckhalle gefeiert wird, soll es dennoch geben, wenn es die Coronasituation wieder erlaubt. In welcher Form dies sein wird, steht allerdings noch nicht fest. «Ein Tag der offenen Tür wird wenig Sinn machen, wenn die Halle bereits in Betrieb ist und von den Vereinen genutzt wird», sagt Bosshard. Denkbar sei dagegen beispielsweise eine offizielle Feier mit Schlüsselübergabe.

Den Baukredit über 7,34 Millionen Franken für den Bau, in welchem nebst der Halle auch ein Kindergarten integriert ist, genehmigte die Tobler Gemeindeversammlung im Juni 2018.

Montag, 11. Januar, 15:23 Uhr

Der Eingang der Geschäftsstelle des Thurgauer Gewerbeverbands in Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Thurgauer Gewerbeverband sieht ungerechten Ausschluss von Kleinstbetrieben bei Härtefall-Kriterien

(red) «Die zusätzlichen kantonalen Kriterien zur Qualifizierung als Härtefall für Kleinstunternehmen sind ungerecht», schreibt der Thurgauer Gewerbeverband in einer Medienmitteilung. Es würden zahlreiche Betriebe aufgrund der Kriterien ausgeschlossen, obschon sie ebenfalls von den Massnahmen von Bund und Kanton betroffen sind.

Gerade die Strukturen Thurgaus seien geprägt von vielen kleinen Betrieben mit mehreren Teilzeitarbeitsplätzen unter insgesamt 300 Stellenprozent Vollzeitäquivalenz. Der Gewerbeverband fordert deshalb nun die Senkung auf 100 Stellenprozent Vollzeitäquivalenz als Härtefallkriterium.

Zudem weist der Gewerbeverband darauf hin, dass der Nachbarkanton

St. Gallen bereits eine Senkung der Stellenprozente bei der Härtefallregelung vorgenommen hat. «Der Thurgauer Gewerbeverband erwartet, dass der Regierungsrat mindestens in dieser Hinsicht nachzieht» heisst es in der Mitteilung weiter. Andernfalls würden Unternehmen mit gleich hohen totalen Stellenprozenten aufgrund der Ansässigkeit in verschiedenen Kantonen ungleich behandelt werden.

Montag, 11. Januar, 13:10 Uhr

Aufbau des Impfzentrums in Frauenfeld hat begonnen

(ubr) Regierungsrat Urs Martin hat am Montagmorgen auf Facebook Bilder vom Aufbau des ersten Covid-19-Impfzentrums in Frauenfeld gepostet. Zu sehen ist, wie Container auf dem Parkplatz Oberen Mätteli bei der Alten Stadtkaserne abgeladen werden. Der Facebook-Beitrag wird bereits intensiv diskutiert.

Montag, 11. Januar, 11:54 Uhr

Gutjahr äussert Unverständnis für Schliessung der Fitnesscenter

Diana Gutjahr

Nationalrätin SVP Bild: Tobias Garcia

(rsc) «Wir laufen Gefahr „gesunde“ Junge und Ältere „krank“ zu machen!», schreibt die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr auf Facebook. Sie äussert ihr Unverständnis für die Schliessung von Fitness-Institutionen. Denn an diesen Orten werde oft Desinfektionsmittel eingesetzt und zusätzliche Schutzmassnahmen festgelegt. Zudem seien Fitnesscenter auch nicht als Ansteckungsort deklariert.

Gutjahr selber leide seit 20 Jahren an Rückenschmerzen. Dank kontrollierten Übungen im Fitnessraum eines Physiotherapiezenters würden ihr helfen, beschwerdenfrei zu sein. «Jetzt, seit der Schliessung, kommen diese Schmerzen zurück - trotz Sport im Freien», schreibt die Politikerin weiter. Sie werde sich schnell regenerieren, sorgt sich aber um die «ältere Generation».

Montag, 11. Januar, 11:35 Uhr

Kanton meldet 13 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus

(rsc) Seit vergangenem Freitag sind im Thurgau 215 bestätigte Coronafälle hinzugekommen. Zudem meldet der Kanton 13 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Derzeit werden 16 Personen mit einer Covid-19-Infektion auf den Intensivstationen behandelt.

Montag, 11. Januar, 10:13 Uhr

Thurgauer Schüler müssen diese Wintersaison auf Ski- und Schneesportlager verzichten. Bild: PD

Task-Force verbietet Schullager

(lsf) Vor dem Hintergrund der unsicheren und ambivalenten Lage hat die Task-Force Schule, die sich beim Kanton um den Umgang mit dem Coronavirus beschäftigt, entschieden, Ski- und Schneesportlager bis Ende der Wintersportsaison 2020/2021 zu verbieten. «Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass den Kindern und Jugendlichen mit diesem Entscheid wichtige und spannende Erfahrungen, insbesondere auch im sozialen Umgang, vorenthalten werden», heisst es im neusten Newsletter des Amts für Volksschule.

Einzelne Skitage bleiben ebenso wie die Durchführung von Exkursionen ohne Übernachtung möglich, wenn die betreffenden Schutzkonzepte (ÖV, Car, Skigebiete) eingehalten werden.

Die erste Schulwoche im neuen Jahr verlief ohne nennenswerte Probleme, heisst es im Newsletter weiter. Die dem Amt über die Website gemeldeten Fallzahlen würden jedenfalls diesen Schluss zulassen, auch wenn sich der berücksichtigte Zeitraum auf lediglich fünf Tage beschränke. «Die Fakten lassen aktuell einen verhaltenen Optimismus zu», schreibt das Amt für Volksschule. Getrübt werde dieser von der Unwägbarkeit im Zusammenhang mit den neu entdeckten Virus-Mutationen.

Montag, 11. Januar, 09:22 Uhr

Verletzter nach Angriff mit Stichwaffe

Symbolbild Messerangriff.

(kapo) Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde am Samstag in Amriswil ein Mann verletzt. Kurz nach 18.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei einer Liegenschaft an der Bahnhofstrasse ein, wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilt. Polizisten konnten darauf die Personen anhalten und kontrollieren. Eine Person wies eine Stichverletzung auf. Der 41-jährige Tunesier musste mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Drei Mazedonier im Alter von 21, 35 und 57 Jahren wurden verhaftet und inhaftiert.

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung. Der genaue Tathergang wie auch die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sonntag, 10. Januar, 15:29 Uhr

Brand eines Lieferwagens in Wuppenau

(kapo/Y.B.) Beim Brand eines Lieferwagens in Wuppenau entstand am Samstagabend Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau ging kurz vor 18 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz Holzagger an der Konstanzerstrasse ein.

Der Lieferwagen stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Bild: PD

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Lieferwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Wil war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Am Lieferwagen entstand Totalschaden. Die genaue Brandursache wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Sonntag, 10. Januar, 11:22 Uhr

Nach Einbruch in Einfamilienhaus: Langfinger in Winden verhaftet

(kapo/mlb) Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete am Freitagabend kurz nach 17.30 Uhr einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Alten Poststrasse in Winden und verständigte die kantonale Notrufzentrale. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau waren schnell vor Ort und konnten den Täter kurz nach dem Verlassen des Tatortes verhaften.

Ein Langfinger verschaffte sich am Freitagabend Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Winden. Symbolbild: Michael Freisager

Beim 27-jährigen Algerier konnte Deliktsgut sichergestellt werden, wie die Kantonspolizei Thurgau in ihrer Medienmitteilung schreibt. Der Delinquent wurde inhaftiert, die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.



Samstag, 9. Januar, 13:25 Uhr

Autobrand auf Rastplatz bei Wängi

(kapo/mlb) Ein 31-jähriger Autofahrer war kurz vor 7 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung St. Gallen unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bemerkte er im Rückspiegel Funken und hielt auf dem Rastplatz Hexentobel Süd an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum des Autos bereits in Vollbrand, wie die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung schreibt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Flammen. Bild: PD

Die Feuerwehr Münchwilen war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, am Auto entstand Totalschaden. Die genaue Brandursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.