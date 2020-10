THURGAU-TICKER: Auto rammt Roller in Lengwil +++ Kurzschluss in der Region Frauenfeld +++ 136 neue Covid-Fälle im Thurgau +++ Stadt Kreuzlingen erinnert an Maskenpflicht

Aktualisiert 19.10.2020, 11.00 Uhr

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online.tz@chmedia.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Montag, 19. Oktober, 11:33 Uhr

Rollerfahrer in Lengwil verletzt

(kapo) Nach einem Verkehrsunfall in Lengwil musste am Montag ein Rollerfahrer in Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Eine 46-jährige Autofahrerin wollte gegen 7.30 Uhr von der Hauptstrasse links in die Dettighoferstrasse abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Rollerfahrer, der im selben Moment zum Überholen des Autos angesetzt hatte. Der 58-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der genaue Unfallhergang wird von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Montag, 19. Oktober, 11:27 Uhr

Kurzer Stromunterbruch bei Frauenfeld am Samstag

(red) Am 17. Oktober um 20.18 Uhr ereignete sich im internen Netz von Uesslingen-Buch ein dreipoliger Kurzschluss. Dies hatte einen kurzen Spannungseinbruch im Versorgungsgebiet des Unterwerks Frauenfeld West zur Folge. Von der Kurzunterbrechnung betroffen war auch die Gemeinde Gachnang, wie es auf der Homepage der Gemeinde heisst.

Montag, 19. Oktober, 10:50 Uhr

Viele neue Coronafälle zum Wochenstart

(meg) Über das Wochenende wurden im Kanton Thurgau 136 Personen neu positiv auf Corona getestet. Die Zahl der aktuell infizierten Personen beläuft sich somit auf 287. Der Anstieg wirkt sich auf die Hospitalisierungen aus. 16 Covid-Patienten befinden sich in Spitalpflege, vier davon sind auf einer Intensivstation.

Montag, 19. Oktober, 10:17 Uhr

Nur in dringenden Fällen ins Stadthaus

(red) Seit heute Montag gilt in öffentlichen Gebäuden eine generelle Maskentragpflicht. Der Kreuzlinger Stadtrat bittet die Bevölkerung, die Verwaltungsgebäude nur in dringenden Fällen aufzusuchen und die Dienstleistungen, wenn immer möglich telefonisch oder online abzuwickeln. Sämtliche Schalter der Stadtverwaltung Kreuzlingen sind weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.

Zahlreiche Dienstleistungen können auch online abgewickelt werden (www.kreuzlingen.ch). Bei Fragen stehen die Abteilungen telefonisch gerne zur Verfügung. Der Stadtrat dankt der Kreuzlinger Bevölkerung für das Verständnis und die Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln inklusive Maskentragpflicht.

Montag, 19. Oktober, 09:22 Uhr

Firma von Diana Gutjahr nimmt Corona ernst

(meg) Zutritt nur noch mit Fiebermessen und Desinfektion der Hände: Die Firma von SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr verschärft die hausinternen Coronamassnahmen. Schon länger müssen Mitarbeiter, die aus dem Ausland zurückkehren, einen negativen Coronatest vorlegen. Gutjahr schreibt auf Facebook, dass dank der «Auslandregelung» bereits Personen heraus gefiltert worden seien, die positiv getestet wurden. «Ergo, es war ein richtiger Entscheid, diesen Weg zu gehen. Damit leisten wir einen Beitrag unsere Mitarbeitenden vor Erkrankungsketten zu schützen.»

Montag, 19. Oktober, 09:04 Uhr

Nina Schläfli, SP-Politikerin aus Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

Nina Schläfli in die Geschäftsleitung der SP Schweiz gewählt

(red) Am Samstag ist die Präsidentin der SP Thurgau und Kantonsrätin Nina Schläfli im Zuge der Gesamterneuerungswahlen am Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Schweiz mit einem hervorragenden Wahlresultat in deren Geschäftsleitung gewählt. Die SP Kreuzlingen gratuliert Nina Schläfli ganz herzlich zu diesem grossen Erfolg. «Wir sind stolz, freuen uns und sind überzeugt, dass in der Person von Nina Schläfli unsere sozialdemokratischen Anliegen in Bern mehr Gewicht erhalten. Der sozialdemokratische Thurgau hat ab sofort eine starke Stimme bei den Genossinnen und Genossen in Bern», schreibt Parteipräsidentin Charis Kuntzemüller-Dimitrakoudis.



Sonntag, 18. Oktober - 22:02 Uhr

Kopf-an-Kopf-Rennen geht knapp für den Amtsinhaber aus: Uli Burchardt bleibt Oberbürgermeister von Konstanz

(pd/ok) Noch vor drei Wochen lag sein Herausforderer von der Linkspartei Luigi Pantisano im ersten Wahlgang vorne, nun aber ist klar: Uli Burchardt bleibt Oberbürgermeister von Konstanz. Der amtierende CDU-Politiker konnte bei der Neuwahl auf 49,5 Prozent der Stimmen zählen – Herausforderer Luigi Pantisano erreichte 45,1 Prozent.

Bild: Andrea Stalder

Uli Burchardt, der seit 2012 Oberbürgermeister von Konstanz ist, musste sich im Vorfeld von verschiedenen Seiten Kritik anhören. Insbesondere wurde dem 49-Jährigen vorgeworfen, dass Entscheidungen zu langsam umgesetzt würden. Um dies zu widerlegen, bleiben Uli Burchardt mit dem Wahlsieg nun weitere acht Jahre Zeit.

Sonntag, 18. Oktober - 12:32 Uhr

Zwei Männer brechen Hofladenkasse auf

(kapo/dwa) Nach dem Aufbruch einer Hofladenkasse in Diessenhofen hat die Kantonspolizei Thurgau am Samstag zwei Tatverdächtige festgenommen.

Kurz nach 15.45 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass in einem Landwirtschaftsbetrieb zwei Männer eine Hofladenkasse aufgebrochen und Bargeld gestohlen hätten. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei wenig später in einem nahegelegenen Waldstück die beiden tatverdächtigen Männer festnehmen. Die 25- und 31-jährigen Ungarn wurden inhaftiert.

Zur Spurensicherung kam der kriminaltechnische Dienst vor Ort, weitere polizeiliche Abklärungen laufen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Sonntag, 18. Oktober - 12:30 Uhr

In Haus eingeschlichen und verhaftet

(kapo/dwa) Nach einem Einschleichdiebstahl in Güttingen hat die Kantonspolizei Thurgau in der Nacht zum Sonntag einen Mann festgenommen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann gegen Mitternacht durch eine unverschlossene Tür ein Haus an der Grauensteinstrasse betreten. Als Hausbewohner ihn entdeckten, flüchtete er mit Wertsachen.

Der Bestohlene konnte den Mann einholen und ihn zusammen mit weiteren Personen bis zum Eintreffen der Polizei zurückhalten. Der 28-jährige Marokkaner wurde festgenommen und inhaftiert, die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.