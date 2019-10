THURGAU-TICKER: Kurt Oberländer scheitert bei «Supertalent» +++ Repair-Café in Frauenfeld flickt 82 Gegenstände +++ Ständerat Jakob Stark richtet Dank an Weggefährten

THURGAU-TICKER: Kurt Oberländer scheitert bei «Supertalent» +++ Repair-Café in Frauenfeld flickt 82 Gegenstände +++ Ständerat Jakob Stark richtet Dank an Weggefährten

THURGAU-TICKER: Kurt Oberländer scheitert bei «Supertalent» +++ Repair-Café in Frauenfeld flickt 82 Gegenstände +++ Ständerat Jakob Stark richtet Dank an Weggefährten

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: redaktion@thurgauerzeitung.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Montag, 21. Oktober, 11:17 Uhr

Vorschläge für Steckborner/in des Jahres gesucht

Dieses Jahr verleiht die Stadt Steckborn wieder den Anerkennungspreis. Dazu nimmt der Stadtrat gerne Vorschläge entgegen, wer zur Steckbornerin oder zum Steckborner des Jahres gewählt werden soll. Vorschläge können bis 31. Oktober eingesandt werden per Mail an markus.michel@steckborn.ch oder per Post an Stadtrat Steckborn, Seestrasse 123, 8266 Steckborn.

Montag, 21. Oktober, 10:30 Uhr

Kurt Oberländer hat am vergangenen Samstag bei «Supertalent» die Jury begeistert. Dieter Bohlen verneigte sich vor der Leistung des Romanshorners. «Du bist ein Vorbild für mich», sagte er in die TV-Kameras. Trotzdem reichte es für den 84-jährigen Oberländer nicht in die zweite Runde.

Montag, 21. Oktober, 09:48 Uhr

Erfolg für Repair-Café Frauenfeld

(pd) Das elfte Repair-Café in Frauenfeld ist am vergangenen Samstag einmal mehr erfolgreich über die Bühne gegangen. Laut Fazit der Veranstalter liegen die Zahlen im Rahmen der bisher durchgeführten Reperaturtagen. «Wir haben 117 Reparatur-Aufträge für 128 Gegenstände entgegengenommen», teilen sie mit. Im Vorjahr wurden 136 Gegenstände zur Reparatur gebracht. Von den defekten Gegenständen konnten dieses Jahr 82 repariert werden, was einem Gewicht von 199 kg entspricht.

Besucher am Repair-Café flicken ein ferngesteuertes Auto. (Bild: Andrea Stalder)

Montag, 21. Oktober, 09:38 Uhr

Jakob Stark bedankt sich für Ständeratswahl

Jakob Stark, frisch gewählter Ständerat. (Bild: PD)

Der frisch gewählte Ständerat Jakob Stark zeigt sich erfreut, dass er die Wahl ins Stöckli geschafft hat, obwohl er zuerst Brigitte Häberli zur klaren Wahl gratulieren will. «Ich danke den Thurgauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für ihr grosses Vertrauen», teilt Stark mit. Speziell danke er allen, die sich für ihn engagiert und ihn auf verschiedenste Art unterstützt und motiviert haben. «Dazu gehören insbesondere auch meine Ehefrau Coni und meine ganze Familie sowie das Wahlkomitee unter der Leitung von Max Arnold», schreibt Stark. Ein grosser Dank gehe auch die SVP Thurgau, deren Nomination meine Kandidatur erst möglich machte.

Die Wahl bedeutet für Stark eine grosse Ehre und die Verpflichtung, sich in Bern mit all meiner Kraft als Vertreter des ganzen Kantons Thurgau im Ständerat einzusetzen. «Ich werde für eine konsequente, bürgerliche Politik einstehen, die von klaren Werten und Positionen ausgeht, aber auch zu echten Kompromissen im Interesse unseres Landes bereit ist.»