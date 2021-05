Thurgau News: Petition gegen Lohnfortzahlung für Steckborns Stad

THURGAU-TICKER Konstanz bietet gratis Coronatests – auch für Einkaufstouristen +++ 45'000 Thurgauerinnen und Thurgauer vollständig geimpft +++ Kreuzlinger Seenachtsfest ist abgesagt 25.05.2021, 15.23 Uhr

Dienstag, 25. Mai, 15:17 Uhr

Gratis Coronatests in Konstanz

Schnelltests sind in Konstanz nun auch für Ausländer kostenlos verfügbar. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

(red) Bisher konnten sich in Deutschland nur Personen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, welche ihren Wohnsitz im Land haben. Nachdem das Deutsche Gesundheitsministerium hat die Testverordnung angepasst hat, sind die gratis Antigen-Schnelltests auch für «Gäste und Grenzgänger aus dem Ausland» verfügbar. Darauf macht die Stadt Konstanz in einer Mitteilung aufmerksam.

Somit können sich in Konstanz auch Schweizer Einkaufstouristen gratis testen lassen. Die Stadt bietet auf ihrer Website eine Übersicht zu den Testangeboten. Seit Auffahrt dürfen Schweizer wieder nach Deutschland, ohne danach in Quarantäne gehen zu müssen – allerdings dürfen sie sich dort nur für 24 Stunden aufhalten.

Dienstag, 25. Mai, 12:12 Uhr

45'000 Thurgauerinnen und Thurgauer vollständig geimpft

(rsc) Der Kanton Thurgau meldet am Dienstag 25 neue Infektionen mit dem Coronavirus seit Montag. Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 sind keine weiteren hinzugekommen. Die Anzahl hospitalisierter Coronapatienten hat um zwei abgenommen. Allerdings befindet sich eine Person mehr (insgesamt acht) auf der Intensivstation. Mittlerweile sind im Thurgau mehr als 131'000 Imfdosen verabreicht worden. Über 45'000 Thurgauerinnen und Thurgauer sind bereits vollständig geimpft.

Dienstag, 25. Mai, 10:00 Uhr

Kreuzlinger Seenachtsfest ist abgesagt

Feuerwerk am Fantastical 2019, am bislang letzten Kreuzlinger Seenachtsfest. Bild: Andrea Stalder

(red) Lange hatte das Organisationskomitee noch leise Hoffnung auf ein Fantastical 2021. «Tatsache aber ist, dass der Verein Kreuzlinger Seenachtfest keine Planungssicherheit hat, da Rahmenbedingungen zur Durchführung von Grossveranstaltungen fehlen», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Ein Anlass mit mehr als 30 000 Menschen sei in den kommenden Wochen und Monaten unrealistisch und aus Sicht der Organisatoren auch unverantwortlich.

Sie haben deshalb entschieden, das diesjährige Kreuzlinger Seenachtsfest abzusagen. Die Grossveranstaltung findet somit nach der Absage 2020 zum zweiten Mal in Folge nicht statt.

Dienstag, 25. Mai, 09:31 Uhr

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Gottlieberstrasse in Kreuzlingen verursachte mehrere zehntausend Franken Sachschaden. Bild: PD

Wohnungsbrand in Kreuzlingen

(kapo) Am Sonntag kam es in Kreuzlingen zu einem Brand. Kurz nach 17 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Gottlieberstrasse ein Feuer ausgebrochen sei. Die Feuerwehr Kreuzlingen kam mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist mehrere zehntausend Franken hoch.

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache kamen der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen steht als Brandursache ein technischer Defekt im Vordergrund.

Dienstag, 25. Mai, 09:07 Uhr

343 umfassend Verbeiständete

Im Kanton Thurgau leben 343 besonders hilfsbedürftige Männer und Frauen, über die eine umfassende Beistandschaft errichtet worden ist. Damit verbunden ist der Verlust der politischen Rechte. Der Grund liege in der fehlenden Urteils- und Handlungsfähigkeit, schreibt der Regierungsrat in der Beantwortung einer Anfrage von Ueli Keller (GP, Bischofszell).

Laut Keller ist der Ausschluss Behinderter von den politischen Rechten ein Überbleibsel aus Zeiten, als auch Frauen und armengenössige Männer davon ausgeschlossen waren. Der Ausschluss widerspreche der UNO-Behindertenrechtskonvention. (wu)

Sonntag, 23. Mai - 10:15 Uhr

29-Jähriger verliert Kontrolle über das Auto – Beifahrerin leicht verletzt

(kapo/chs) Ein 29-jähriger Autofahrer war am Samstag gegen 16.40 Uhr auf der Gentenegg von Allenwinden in Richtung Zinggen in Fischingen unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Dieses kam von der Strasse ab, kollidierte mit einem Randleitpfosten und blieb schlussendlich auf der Fahrerseite auf einem Waldweg liegen.

Die Beifahrerin musste nach dem Unfall ins Spital gebracht werden. Bild: Kapo TG

Wie es in der Mitteilung der Polizei weiter heisst, konnten sich beide Insassen des Autos selbst befreien. Die 28-jährige Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Der Sachschaden ist mehrere zehntausend Franken hoch.



Sonntag, 23. Mai - 10:10 Uhr

Alkoholisiert am Steuer

(kapo/chs) Die Kantonspolizei Thurgau hat am frühen Sonntagmorgen in Bottighofen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte gemäss Mitteilung kurz nach 2 Uhr an der Lengwilerstrasse einen Autofahrer, der zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen war. Weil die Atemalkoholprobe beim 31-jährigen Schweizer einen Wert von 0,90 mg/l (1,8 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.