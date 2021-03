THURGAU-TICKER Knill soll Regierungspräsidentin werden +++ Andreas Echsle zieht Kandidatur für Sitz im Uesslingen-Bucher Gemeinderat zurück +++ Vandalismus auf dem Friedhof in Fischingen 25.03.2021, 09.26 Uhr

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online.tz@chmedia.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Donnerstag, 25. März, 09:48 Uhr

In der neuen Legislatur soll Monika Knill Regierungspräsidentin sein

Monika Knill, SVP-Regierungsrätin. Bild: Andrea Stalder

(red) Regierungsrätin Monika Knill soll für das Amtsjahr 2021/22 Präsidentin des Regierungsrates werden. Das beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat als Wahlgremium. Monika Knill amtet derzeit als Vizepräsidentin. Im Weiteren schlägt der Regierungsrat dem Grossen Rat vor, Regierungsrätin Carmen Haag zur neuen Vizepräsidentin zu wählen. Das Amtsjahr 2021/22 beginnt am 1. Juni 2021 und endet am 31. Mai 2022. Die Wahlsitzung des Grossen Rates findet voraussichtlich am Mittwoch, 26. Mai 2021, statt.

Mittwoch, 24. März - 17:58 Uhr

Andreas Echsle zieht Kandidatur zurück

(red) Am kommenden Sonntag wird über die Nachfolge des Gemeinderats von Uesslingen-Buch bestimmt. Dies in einem zweiten Wahlgang, da keiner der drei Kandidaten bisher das absolute Mehr erreichte, um in die Fussstapfen von Sascha Schmid zu treten. Doch von diesen drei Kandidaten zieht nun einer seine Kandidatur zurück: Andreas Echsle.

Andreas Echsle tritt nicht mehr zum zweiten Wahlgang an. Bild: PD

Der 57-Jährige hat sich angesichts der letzten Wahlergebnisse zu diesem Schritt entschieden. Er landete mit 80 Stimmen hinter seinen Mitstreitern Dominic Wägeli und Andreas Richiger. In der Stellungnahme zum Rückzug seiner Kandidatur schreibt Echsle: «Allen, welche mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben, danke ich recht herzlich.» Für die anstehende Wahl empfiehlt er den Wählerinnen und Wählern, ihre Stimme an den 55-jährigen Andreas Richiger abzugeben.

Im ersten Wahlgang lag Richiger mit 104 Stimmen hinter dem 28-jährigen Dominic Wägeli, dem nur 27 Stimmen zum Absoluten Mehr fehlten. Er ist Mitinhaber der BootUp GmbH, das sogenannte Smart-Homes realisiert. Sein halb so alter Konkurrent Wägeli arbeitet bei EWE Elektro AG in Hüttwilen. Beide Kandidaten würden mit ihrem Amt auch die Führung des Ressort Energieversorgung übernehmen.

Mittwoch, 24. März - 16:55 Uhr

Vandalismus auf dem Friedhof in Fischingen

Unbekannte haben in Fischingen auf dem Friedhof gewütet. Bild: PD

(red) Unbekannte haben kürzlich das WC bei der Leichenhalle in Dussnang verwüstet. Wie die Gemeinde Fischingen mitteilt, hat sie bei der Kantonspolizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Zuletzt sei nebst der WC-Verwüstung gar eine Verkehrstafel mit Betonsockel an der Haushaldenstrasse demontiert, zum Friedhof transportiert und dort bei den Gräbern abgelegt worden. «Die Gemeinde Fischingen ist nicht bereit, diese Verwüstungen und Sachbeschädigungen weiterhin zu akzeptieren und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe», heisst es in der Mitteilung weiter. Personen, welche Beobachtungen zu den Vandalenakten gemacht haben, werden gebeten, sich bei Leiterin des Bestattungsamtes, Hedwig Schick (058 346 80 82 / kanzlei@fischingen.ch), zu melden.

Mittwoch, 24. März - 15:23 Uhr

Morgen Freitag heisst es «Ding Dong» in Amriswil und Hefenhofen

(man) Nachdem die «Thurgauer Zeitung» letzten Sommer über eine spezielle WG in Hefenhofen und über eine Wildnis in der Amriswiler Obermühle berichtete, ist nun auch das Schweizer Fernsehen auf die beiden speziellen Häuser aufmerksam geworden.

Im ehemaligen Restaurant zum Roten Öpfel in Hefenhofen haben fünf junge Männer eine WG gegründet. Bild: Andrea Stalder (11. Juli 2020)

Viola Tami, Moderatorin der Sendung «Ding Dong – Zeig mir dein Zuhause», ist ebenfalls in den Oberthurgau gefahren, um sowohl die fünf jungen Männer in der ehemaligen Beiz Zum Roten Öpfel wie auch Hugo Schmid und Hildegard Oswald in ihrem verwachsenen Paradies zu besuchen. Morgen Freitag, von 21 bis 21.50 Uhr, wird diese sechste und letzte Folge der dritten Staffel auf dem Kanal SRF1 ausgestrahlt.

Fotograf Hugo Schmid, der früher im Amriswiler Zentrum ein Fotogeschäft führte, lebt nun mit Hildegard Oswald in diesem mehr als zweihundertjährigen Haus und lässt es wuchern. Eine Heckenschere sehe er nicht gerne, meinte Schmid zu Moderatorin Viola Tami. Herausgekommen ist ein richtiger Urwald.



Hinweis

«Ding Dong – Zeig mir dein Zuhause» ist am Freitag, 26. März, von 21.00 bis 21.50 Uhr auf SRF1 zu sehen.



Hugo Schmid und Hildegard Oswald sitzen vor ihrem Haus in der Amriswiler Obermühle. Bild: Reto Martin (3. August 2020)

Mittwoch, 24. März - 14:06 Uhr

1171 weitere Impfdosen sind verabreicht

(red) Gegenüber dem Vortag gibt es 50 neu bestätigte Fälle von Coronaerkrankungen. Mit sieben zusätzlichen Personen befinden sich derzeit 315 mit Covid-19 infizierte Personen in Isolation. Die Anzahl hospitalisierter Patienten hat sich gegenüber der Meldung vom Dienstag um eine Person verringert, auf noch deren 15.

Wie schon in der Vorwoche meldet der Kanton Todesopfer aus den Monaten Dezember 2020 und Januar 2021 nach. Gegenüber dem Vortag sind es zehn mehr. Bei den Impfungen geht es vorwärts. Demnach sind gegenüber dem Dienstag 1171 weitere Dosen verabreicht worden (+655 bei der 1. Dosis, +516 bei der 2. Dosis), wie der Kanton am Mittwoch mitteilt.

Mittwoch, 24. März - 12:45 Uhr

Fussgängerstreifen wird aufgehoben

An der Bankstrasse in Romanshorn wird ein provisorischer Fussgängerstreifen aufgehoben, Parkplätze der blauen Zone neu angeordnet und wie auch an der Hafenstrasse eine Tempo-Hemmschwelle installiert.

Die Bankstrasse in Romanshorn mit dem aufzuhebenden Fussgängerstreifen. Bild: Stadt Romanshorn/Rolf Müller

Der provisorische Fussgängerstreifen stammt noch aus der Zeit der Bodan-Überbauung, als das Trottoir der einen Strassenseite aus Sicherheitsgründen gesperrt war. Er wird in Absprache mit dem kantonalen Tiefbauamt in den nächsten Wochen zurückgebaut. Gleichzeitig werden bahnhofseits längs des heutigen Streifenbeginns auf der aktuell noch gesperrten Fläche vier Parkplätze der blauen Zone eingerichtet.

Aufgehoben werden dafür ebenfalls vier Parkplätze der blauen Zone an der Bankstrasse etwas weiter in Fahrtrichtung Hafenstrasse auf Höhe der P+Rail-Parkplätze der SBB. Die Aufhebung soll deren Ausfahrtsbereich übersichtlicher und damit für Autofahrende, Fussgänger und Velofahrende sicherer machen.

Hemmschwellen gegen hohe Tempi

Zur Verdeutlichung der geltenden Tempolimite von 20 Stundenkilometern in der Begegnungszone am Bahnhof wird die Höchstgeschwindigkeit auf allen Zufahrtsstrassen auf dem Asphalt zudem weiss markiert. Und als weitere Massnahme zur Verkehrsberuhigung installiert die Stadt auf der Bankstrasse nahe des Bodans sowie auf der Hafenstrasse auf Höhe der Liegenschaft Nummer 58 je eine Tempo-Hemmschwelle.

Info: Visualisierung der Massnahmen im Bereich Bahnhofsplatz: www.romanshorn.ch/aktuell

Mittwoch, 24. März - 12:01 Uhr

Absage Auffahrtsrennen Diessenhofen

Das Organisationskomitee vom Rad Renn Club Diessenhofen sieht sich gezwungen das am 13. Mai geplante Auffahrtsrennen auch 2021 abzusagen. Die aktuellen Auflagen würden Rennen bis und mit Kategorie U19 zulassen. Eine Festwirtschaft und die Aktivitäten vor Ort bei der Lettenhalle von «schweiz.bewegt» sind jedoch nicht möglich. Die Situation mit dem Corona-Virus wird aktuell noch als zu unsicher eingeschätzt. Das Risiko die Rechnung mit einem Minus abschliessen zu müssen schreckt in diesem Jahr ab.

Da momentan nicht mit einem Hauptrennen (Kategorie Amateure und Masters) geplant werden kann, würden die Startgelder des grössten Starterfeldes wohl fehlen. Am Auffahrtsrennen waren immer viele Starterinnen und Starter aus Deutschland am Start. Eine Anreise und Teilnahme an den Nachwuchsrennen am 13. Mai 2021 scheint im Moment noch nicht möglich. Deshalb ist auch in den Nachwuchskategorien mit sehr wenig Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu rechnen.

Sehr gerne hätte der Rad Renn Club Diessenhofen vor allem dem Nachwuchs Perspektiven und eine Startmöglichkeit geboten. Alles scheint aber noch zu unsicher. Der RRC Diessenhofen hofft, dass sich die Situation auf den Sommer verbessert und wieder vermehrt Sportanlässe stattfinden können.

Mittwoch, 24. März - 10:47 Uhr

Mittelschwer durch ein Messer verletzt

Hier am Rehweg in Arbon kam es am Dienstagabend zur Gewalttat. Bild: Diego Müggler

(kapo) Kurz nach 18.30 Uhr kam es am Dienstag in einer Liegenschaft am Rehweg in Arbon zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wurde dabei ein 28-Jähriger durch ein Messer mittelschwer verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Täter flüchtete vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Wenig später konnte der 30-jährige Schweizer am Wohnort durch die Kantonspolizei St.Gallen festgenommen werden.Der genaue Hergang der Auseinandersetzung ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Mittwoch, 24. März - 10:13 Uhr

Romanshorn hisst nautische Flaggen

Die Stadt Romanshorn ersetzt im April 2021 die zwanzig Jahre alte Beflaggung der Bahnhof- und Alleestrasse mit nautischen Fahnen. Pflanzkisten verschönern die Innenstadt auch diesen Sommer.

Passt zur Hafenstadt: Visualisierung der neuen maritimen Beflaggung in der Alleestrasse. Bild: Stadt Romanshorn

Die einst durch die Romanshorner Ladengeschäfte «Rola» initiierte Beflaggung ist in einem teils desolaten Zustand: Sonnenlicht und Abgase haben ihr zugesetzt, der Stoff ist manchenorts zerschlissen und die Verfärbungen lassen sich durch Reinigung nicht mehr entfernen. Daher hat sich die Stadt Romanshorn entschlossen, sie auf den Frühling mit einer für eine Hafenstadt typischen Beflaggung zu ersetzen.

Stärkung der Identität als Hafenstadt

Die im Thurgau produzierten Fahnen werden an 26 Standorten in der Bahnhof- und Alleestrasse ausgehängt. Auf zweimal 13 Ketten mit je 10 Flaggen steht im nautischen Alphabet alternierend "Hafenstadt" und "Romanshorn" geschrieben. Informationsplakate erklären das ABC der Schifffahrt und laden zum Studium ein. Die kräftig kolorierte Beflaggung unterstreicht den maritimen Charakter der Hafenstadt.

Ein wichtiger Punkt bei der Beschaffung der seetypischen Beflaggung war die Qualität und Wertigkeit des Materials. Die Wahl fiel auf ein wetterfestes Polyestergewirke. "Die neuen Fahnen stärken unsere Identität als Hafenstadt und bringen lebendige Farben ins Zentrum", freut sich Stadtpräsident Roger Martin. Die neue Beflaggung wird durchgehend von anfangs April bis Ende September 2021 gehisst sein.

Innenstadt blüht wieder

2020 erfreuten in der Bahnhof- und Alleestrasse sowie auf dem Sternenplatz rund 300 blühende Pflanzkisten Einwohnende und Besuchende. Einkaufende rühmten bei den in der Pflege mitengagierten Detaillisten die Farbenpracht der mehrjährigen Stauden, Blumen und Gräser.

Aufgrund der grossen Beliebtheit wird die Aktion dieses Jahr von April bis September wiederholt. Stefan Krummenacher, Marketingverantwortlicher der Stadt, sagt: "Pünktlich auf den Frühlingstart verzaubern die blühenden Inseln die Innenstadt erneut. Zudem wurden die schwarzen, wiederverwendbaren Plastikkisten durch einen Romanshorner Schreiner mit Holz verkleidet, was zusätzlich freundlich wirkt."

Mittwoch, 24. März - 09:38 Uhr

Alkoholisiert am Steuer

(kapo) Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr auf der Weinfelderstrasse in Bürglen einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 40-jährigen Schweizer einen Wert von 0,4 mg/l ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Dienstag, 23. März, 18:38 Uhr

Nächstes Nationenfest erst 2022

(red) Das Nationenfest in Romanshorn, das sich grosser Beliebtheit erfreut, muss wegen der unsicheren Planung durch die Coronapandemie abgesagt werden. Das teilen die Organisatoren auf ihrer Facebook-Seite mit: «Leider müssen wir auch das Fest 2021 absagen.» Jetzt hoffen die Veranstalter auf eine Durchführung 2022, um das Nationenfest wieder «normal» feiern zu können.

Dienstag, 23. März, 17:54 Uhr

OK will an Jubiläumsausgabe festhalten

(red) Überraschend kommt die Absage nicht, dennoch trifft sie sowohl den Motor- und Radsportverein (MRSV) Frauenfeld als auch die zahlreichen Motorsportbegeisterten, die jeweils am Ostermontag im Frauenfelder Schollenholz zusammenkommen. «Wir waren gut ­vorbereitet auf den Start in die Motocross-Schweizer-Meisterschaft 2021 auf einem attraktiven Parcours», heisst es seitens MRSV.

Start zu einem Rennen am letzten Ostermotocross im April 2019. Bild: PD

Alle behördlichen Bewilligungen seien eingetroffen, allerdings mit dem Zusatz, dass der Anlass unter Berücksichtigung der gültigen Covid-19-Verordnung durchzuführen sei. Nach dem jüngsten Entscheid des Bundesrates jedoch sind alle Veranstaltungen bis mindestens Ende April untersagt. Alle jungen Motocrosser hätten sich gefreut, «endlich wieder ihren Sport betreiben zu dürfen». Das sei nun leider im Moment nicht möglich. MRSV-Präsidentin Andrea Läderach teilt mit:

Andrea Läderach, Präsidentin Motor- und Radsportverein (MRSV) Frauenfeld. Bild: PD

«Wir im OK sind uns jedoch einig, dass wir die Veranstaltung nachholen möchten.»

Dafür gibt es auch schon ein geplantes Datum, am Wochenende vom 26. bis 27. Juni 2021 soll das Motocross Frauenfeld mit sämtlichen geplanten Kategorien im Schollenholz stattfinden. Ob der MRSV Frauenfeld dann Zuschauer begrüssen kann, wisse im Moment niemand. Läderach ergänzt: «Wir hoffen jedoch, den treuen Fans eine weitere attraktive Veranstaltung bieten zu können.» Infos folgen zu gegebener Zeit.

Dienstag, 23. März, 16:30 Uhr

Dritte Amriswiler Jubilarin innert weniger Wochen

(man) Nach Elisabeth Studer am 2. März und Elisabeth Klötzli am 15. März durfte Stadtrat Erwin Tanner am vergangenen Samstag bereits zum dritten Mal in diesem Monat einer hundertjährigen Amriswilerin gratulieren und mit einem Blumenstrauss seine Aufwartung machen. Jubilarin am 20. März war diesmal Julia Kern, die im Alters- und Pflegezentrum Amriswil den rundesten aller Geburtstage feiern konnte. Auch dieses Medium gratuliert herzlich und wünscht den drei Damen alles Gute und beste Gesundheit im Jahr 2021.

Julia Kern nimmt Blumen und Gratulationen von Stadtrat Erwin Tanner entgegen. Bild: PD

Dienstag, 23. März, 15:23 Uhr

Bei Raubversuch verletzt

(kapo/sko) Nach einem Raubversuch in der Nacht zum Dienstag in Steckborn sucht die Kantonspolizei Thurgau Zeugen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war ein 28-jähriger Mann gegen 0.30 Uhr zu Fuss auf dem Heimweg vom Bahnhof Steckborn zu seinem Wohnort, als er auf der Morgenstrasse von einem Velofahrer angesprochen wurde. Dieser forderte Bargeld und griff das Opfer unvermittelt mit einer Stichwaffe an. Der Täter flüchtete anschliessend ohne Beute.

Symbolbild eines Mannes mit grossem Messer. Bild: Fotolia

Der 28-Jährige erlitt Stich- und Schnittverletzungen und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Täter trug eine schwarze Jacke und eine rote Baseballmütze. Er soll bereits vorgängig am Bahnhof Steckborn aufgefallen sein und Personen belästigt haben.

Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Steckborn unter 058 345 26 00 zu melden.

Dienstag, 23. März, 14:14 Uhr

Bis um 7 Uhr morgens an den Strassenrand

(red) Für die bevorstehende Altpapiersammlung in Gachnang vom Dienstag, 30. März, ist das Papier am Vorabend oder bis spätestens am Morgen der Papiersammlung bis um 7 Uhr an der Strasse oder bei einem Kehrichtsammelplatz zu deponieren. Das teilt die Gemeinde in ihrem Newsletter mit.

Altpapierbündel in der Hand. Bild: Manuela Jans-Koch

Dienstag, 23. März, 13:05 Uhr

Geschichte der Stadtkaserne wird sichtbar gemacht

(red) Seit den 1860er-Jahren prägt die Stadtkaserne sowohl das Leben und die Wirtschaft der Region als auch das Stadtbild von Frauenfeld. Mit dem Auszug des Militärs geht 2023 eine wichtige Ära zu Ende, und es beginnt eine wegweisende Epoche für den ganzen Kanton, wie einer Mitteilung des Frauenfelder Amtes für Kultur zu entnehmen ist. Dies soll mit einem besonderen Projekt gefeiert werden.

Die Stadtkaserne Frauenfeld, die bis 2023 von der Schweizer Armee freigespielt wird. Bild: Donato Caspari

(12. Februar 2016)

Geplant sind eine Ausstellung und eine Publikation zur Stadtkaserne und den zugehörigen Aussenräumen sowie ihrer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialhistorischen Zusammenhänge. Nebst einer Zusammenstellung von historischen Schriften, Fotos, Filmen, Plänen und Gegenständen soll eine Vielfalt von Themen bearbeitet werden. Das Amt für Kultur der Stadt Frauenfeld wird das Projekt zur Publikation über die Stadtkaserne leiten und dafür diverse Fachleute beiziehen. Ziel ist es, die weit über die Kantonsgrenze reichende Ausstrahlungskraft der Stadtkaserne festzuhalten. Darüber hinaus soll der Bevölkerung wie auch der Wirtschaft der Wert einer künftig öffentlichen zugänglichen Nutzung, wie sie im Projekt «Markt Thurgau» skizziert ist, aufgezeigt werden. Der Stadtrat unterstützt das Projekt ideell und finanziell, erwartet jedoch eine Co-Finanzierung von Dritten, heisst es weiter.



Dienstag, 23. März, 11:38 Uhr

757 weitere Impfdosen sind verabreicht

(sko) Die Fallzahlen im Kanton Thurgau bleiben stabil. Gegenüber dem Vortag gibt es 42 neu bestätigte Fälle von Coronaerkrankungen. Mit vier zusätzlichen Personen befinden sich derzeit 308 mit Covid-19 infizierte Personen in Isolation. Die Anzahl hospitalisierter Patienten hat sich gegenüber der Meldung vom Montag um zwei verringert, auf noch deren 16.

Wie schon in der Vorwoche meldet der Kanton Todesopfer aus den Monaten Dezember 2020 und Januar 2021 nach. Gegenüber dem Vortag sind es drei mehr. Bei den Impfungen geht es vorwärts. Demnach sind gegenüber dem Montag 757 weitere Dosen verabreicht worden (+577 bei der 1. Dosis, +180 bei der 2. Dosis), wie der Kanton am Dienstagvormittag mitteilt.

Aktueller Stand an Covid-19-Erkrankungen im Thurgau

Dienstag, 23. März, 10:23 Uhr

Für alle, die Freude an Musik, Tanz, Power, Showtime und Kreativität haben

(red) In vielen Kantonen erfreut er sich grosser Beliebtheit, darum lancierte das Sportamt auch im Kanton Thurgau eine Schulmeisterschaft in der Sportart Tanzen. Und dies mit grossem Erfolg, mehr als 20 Tanzgruppen haben sich für den Event angemeldet. Anders als geplant, findet der Anlass nicht vor Ort in Arbon, sondern über ein Streaming am Sonntagabend des 28. März statt.

Eine Showgruppe in Aktion bei den Dreharbeiten zum «Thurgauer School Dance Award». Bild: PD

Der «School Dance Award» ist für alle, die Freude an Musik, Tanz, Power, Showtime und Kreativität haben. Kinder und Jugendliche ab der 3. Klasse bis zur Sekundarschule studieren während mehreren Wochen eine Choreographie ein. Bewertet werden die Tanzteams von einer Jury. Mitmachen ist das Wichtigste, schreibt das kantonale Sportamt in einer Mitteilung. Gewinnerinnen und Gewinner sind alle, die dabei sind. Hauptpreis ist ein unvergesslicher Auftritt auf einer Bühne, wie sie sonst nur Profis haben.

Das Sportamt setzt sich für einen fairen Tanzevent ein, der sich durch Spass, Begeisterung und Emotionen auszeichnet. Erfreut sind die Organisatoren vor allem über die vielen Anmeldungen. 335 Kinder und Jugendliche werden teilnehmen, davon 273 Mädchen und 62 Knaben. «Sie werden mit tänzerischen, kreativen Ideen brillieren und ihr Können unter Beweis stellen», sagt Projektleiter Hanu Fehr vom Sportamt.

Ursprünglich war der Tanz-Event mit viel Publikum im Seeparksaal Arbon geplant. Nun besuchte eine Filmcrew jede Schulklasse und filmte vor Ort deren Aufführung. Diese Filme werden anschliessend bei einem weiteren Drehtag der Jury präsentiert und alles zusammen zu einem zweistündigen Filmbeitrag zusammengeschnitten. Die Darbietungen und Siegerehrungen werden am Sonntagabend des 28. März ab 18.30 Uhr im Internet gestreamt.

Dienstag, 23. März, 09:41 Uhr

Magerwiesen, Wildsträucher und Krautsäume

(red) Annähernd 40 Prozent der heimischen Säugetier- und Vogelarten sind bedroht, bei Reptilien und Amphibien sind es sogar drei Viertel aller Arten. Und fast jede dritte einheimische Blütenpflanze steht auf der Liste der bedrohten Arten. Hauptursache für den Verlust dieser Artenvielfalt ist der dramatische Rückgang naturnaher Lebensräume, der unter anderem auf den hohen Siedlungsdruck, die zahlreichen «geputzten» Privatgärten mit robotergemähten Rasen und sterile gemeindeeigene Aussenräume und Grünflächen zurückzuführen ist.

Die Stadt Frauenfeld schliesst sich deshalb dem Projekt «Vorteil Naturnah» des Kantons an und leistet damit einen wertvollen Beitrag für mehr Artenvielfalt in der Stadt. Konkret werden dieses Jahr Magerwiesen eingesät, einheimische Wildsträucher gesetzt und Krautsäume gepflanzt. An verschiedenen Standorten in der Stadt werden Bauminseln begrünt und mit Trockensandsteinmauern ökologische Strukturen geschaffen. Der Zeughaus- und der Talbachkreisel werden naturnah umgestaltet und bepflanzt. Anstelle von konventionellen Rasenflächen werden an verschiedenen Standorten Blumenrasen oder Blumenwiesen eingesät. Ziel ist es, den öffentlichen Siedlungsraum naturnah zu gestalten und so lebendige, robuste, artenreiche und pflegeleichte Aussenräume zu schaffen.

Auch die Stadt Arbon ist Teil des kantonalen Biodiversitätsprojekts «Vorteil naturnah». Bild: Andrea Stalder (Arbon, 9.6.2020)

Dienstag, 23. März, 08:47 Uhr

Ausstellung «Thurgauer Köpfe» feiert Wiedereröffnung

(red) Wer an die Spitze will, muss aus der Masse herausstechen. Diese Tatsache zeigt die Sonderausstellung «Thurgauer Köpfe – Tot oder lebendig» im Alten Zeughaus Frauenfeld klar und deutlich, heisst es in einer Mitteilung des Kantons vom Dienstagmorgen. Aufgrund der pandemiebedingt verkürzten Laufzeit im vergangenen Jahr startet die Sonderausstellung «Thurgauer Köpfe – Tot oder lebendig» des Historischen Museums Thurgau am Sonntag, 28. März, noch einmal durch – mit neuen sowie bewährten Angeboten im Gepäck. Der neuste Clou im Programm sind exklusive Ausstellungstalks mit prominenten Thurgauer Persönlichkeiten.

Die Ausstellung leitet durch die Zeitgeschichte der Häupter-Kürung im Thurgau – von der Kantonsgründung 1803 bis in die Gegenwart. Bild: PD/Meinrad Schade

Jeroen van Rooijen, Diana Gutjahr, Peter Stamm, Florian Rexer, Reto Scherrer und Andreas Schelling – was haben diese Persönlichkeiten gemeinsam? Sie alle sind im Thurgau verwurzelt und schweizweit bekannt. Jeweils am zweiten Samstag im Monat stellt sich eine oder einer von ihnen in der Ausstellung den Fragen des Museums. Wie sind sie zum Kopf geworden? Üben sie Macht und Einfluss aus? Ziehen sie im Hintergrund die Strippen, um etwas zu erreichen? Das Historische Museum Thurgau fühlt den Puls seiner prominenten Gäste und schält heraus, wie man im Thurgau zu Ruhm und Ehre gelangt.

Der erste Ausstellungstalk entfällt aufgrund der geltenden Massnahmen gegen Corona. Für die fünf weiteren besteht eine Anmeldepflicht über die Museumswebsite. Spezialangebote für Schulen sowie das gesamte Rahmenprogramm zur Ausstellung finden sich ebenfalls online unter: www.historisches-museum.tg.ch

Montag, 22. März, 17:47 Uhr

Romanshorn: Suche im Wald

Ein Polizeihund im Einsatz. (Symbolbild) (Bild: Corinne Glanzmann)

(red) Am heutigen Montag fand im Romanshorner Wald eine grössere Suchaktion der Thurgauer Polizei statt, auch Hunde kamen zum Einsatz. Wonach die Polizei suchte, gibt sie nicht bekannt. Es handle sich aber weder um ein Tötungsdelikt, noch um eine Personensuche, sagt Polizeisprecher Michael Roth. Es bestehe auch keine Gefahrensituation.

Montag, 22. März, 17:00 Uhr

Bolligers bleiben auf der Kreuzlinger Seeburg, aber vermehrt im Hintergrund

Das Schloss Seeburg in Kreuzlingen. (Bild: Andrea Stalder)

(red) Um weitere fünf Jahre verlängerte die Stadt Kreuzlingen den Pachtvertrag mit der Bolliger gastronomie gmbh für das Restaurant Schloss Seeburg. Gleichzeitig übernimmt der langjährige Küchenchef Marc Wöhrle neu die operative Geschäftsleitung, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Kreuzlingen.

Am 14. Februar 2016 schlossen Jacqueline und Matias Bolliger erstmalig den Pachtvertrag für das Restaurant Schloss Seeburg mit der Stadt Kreuzlingen ab. Der Vertrag lief anfangs 2021 aus und wurde nun um weitere fünf Jahre verlängert. Peter Bergsteiner, Liegenschaftsverwalter der Stadt Kreuzlingen, sagt:

«Bolligers haben in den vergangenen Jahren gezeigt, wieviel Potenzial dieses Juwel in unserer Stadt besitzt. Sie haben viel Leben in die alten Gemäuer gebracht und das Schloss Seeburg bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht.»

Er freue sich sehr, dass man den Mietvertrag, insbesondere in dieser herausfordernden Zeit, verlängern konnte.

«Nach fünf Jahren in der Seeburg ist es Zeit für eine Veränderung. Wir werden uns weiteren Projekten widmen und die operative Leitung der Seeburg Küchenchef Marc Wöhrle übergeben. Wir haben volles Vertrauen in ihn und wissen, dass er das Restaurant Schloss Seeburg in unserem Sinne weiterführen und weiterentwickeln wird», erklärt Matias Bolliger.

Das Wirte-Ehepaar wird weiterhin in der Seeburg anwesend sein, «allerdings vermehrt im Hintergrund», sagt Jacqueline Bolliger. Über die neuen Projekte, die sie mit ihrem Mann im Visier, hat will sie noch nichts verraten. «Wir schauen optimistisch in die Zukunft und sind hochmotiviert, die Thurgauer Gastronomie weiterhin mitzuprägen.»

Montag, 22. März, 16:19 Uhr

Kreuzlingen hat jetzt einen Duftgarten

Über jede einzelne Pflanze können weitere Informationen abgerufen werden. (Bild: PD)

(red) Zwischen Aussichtsturm und Minigolfanlage wird im Kreuzlinger Seeburgpark diese Woche ein neuer Themengarten eröffnet. Der Duft- und Winterblütengarten fordert die Sinne heraus: zusätzliche Informationen stehen über QR-Code jederzeit zur Verfügung.

Einige Pflanzen und Gehölze verströmen auch im Winter ihre Düfte. Beispielsweise die stachelblättrige Duftblüte aus der Familie der Ölbaumgewächse. Dieser Zierstrauch von 2 bis 8 Metern Höhe stammt aus dem zentralen und südlichen Japan und Taiwan. Sie besitzt einen intensiven, süssen Duft und wird oft als «selten Blühende, selten Gesehene» beschrieben.

Die Idee für den Duft- und Winterblütengarten hatte Daniel Appert, Leiter der Stadtgärtnerei. Er legte den Gartenweg mit 16 verschiedenen Duftpflanzen unweit des Aussichtsturms und der Minigolfanlage an. Jede einzelne Pflanze ist beschildert, mittels QR-Code können zusätzliche Informationen abgerufen werden.

Montag, 22. März, 15:21 Uhr

Komitee für sauberes Trinkwasser startet Kampagne

NDas Thurgauer Komitee für Sauberes Trinkwasser startet in Frauenfeld die Abstimmungskampagne: Nathalie Fäh, Simon Weilenmann, David Meister, Marco Rüegg (Bild: PD)

(red) Die Volksinitiative für sauberes Trinkwasser kommt 13. Juni 2021 zur Abstimmung. Für GLP Kantonsrat Marco Rüegg und Nathalie Fäh, Co-Präsidentin der Jungen Grünliberalen, ist der heutige Weltwassertag ein perfekter Tag für den Kampagnenstart. Beim Sämannsbrunnen in Frauenfeld machen die Kampagnenleiter auf die Initiative aufmerksam. Mit dabei sind Simon Weilenmann, Kantonsrat der Grünen und Biobauer, sowie David Meister, Bio- und Demeter-Bauer. Beide leben seit Jahren vor, was die Initiative verlangt. Für den Frauenfelder Arzt Darius Gilani ist dringender Handlungsbedarf angezeigt, um Antibiotika resistenten Bakterien und Pestizidrückständen im Trinkwasser entgegenzuwirken. «Die liberale Initiative will nichts verbieten, aber die Direktzahlungen für die Landwirtschaft in eine nachhaltige Richtung lenken», sagt Kantonsrat Rüegg.

Montag, 22. März, 14:08 Uhr

Kantonspolizei war «jederzeit voll einsatzfähig»

Die Corona-Pandemie habe nicht nur die Statistiken beeinflusst, auch polizeiintern habe Covid-19 das Jahr geprägt, heisst es in der Mitteilung zur Jahresbilanz der Kantonspolizei Thurgau. Für Kommandant Jürg Zingg waren verschiedene Herausforderungen zentral: Die Kantonspolizei musste nie gravierende Ausfallzahlen verkraften und sei «jederzeit voll einsatzfähig» gewesen.

Jürg Zingg

Kommandant

Kantonspolizei Thurgau (Bild: Reto Martin)

Angesichts der Negativschlagzeilen wegen Corona bestehe die Gefahr, dass das Positive des Polizeijahres 2020 in den Hintergrund gedrängt werde. Aus Sicht der Kapo gab es ein solches «Top-Ereignis, ein absolutes Highlight», sagt Zingg: Mit grosser Mehrheit hat der Grosse Rat im Mai die Erhöhung des Korpsbestands um 91 auf 475 Polizisten gutgeheissen. Nur schon, dass die Politik die Notwendigkeit der Aufstockung anerkannt habe, sei ein grosser Erfolg. Besonders gefreut habe Zingg, dass die Anträge aus dem Polizeibericht vom Regierungsrat und dann vom Grossen Rat praktisch 1:1 übernommen wurden:

«Das zeigt, dass wir sehr gute Arbeit geleistet haben.»

Ungeachtet von Corona sei es gelungen, erste Bausteine der Reorganisation umzusetzen. Zingg erwähnt das sogenannte Schwerpunktelement, eine 2020 etablierte Unterstützungsformation aus Einsatzkräften der Uniformpolizei, die im Ereignisfall rasch verfügbar und flexibel einsetzbar ist. Weitere Ausbauschritte der Basisversorgung wie mehr Patrouillenfahrzeuge in Spitzenzeiten würden mit der Korpsaufstockung möglich. Allerdings sei nicht alles der Präsenz auf den Strassen unterzuordnen, sagt Zingg:

«Mir ist auch wichtig, die bürgernahe Polizei in den Städten und Gemeinden zu stärken, mit einer ansprechbaren Polizei, die sich in den Quartieren mit Fusspatrouillen zeigt.»

Montag, 22. März, 14:04 Uhr

Velo-Unfall in Matzingen - Polizei sucht Zeugen

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Velos wurde am Freitagmittag in Matzingen eine Person verletzt. Gegen 13.30 Uhr war ein 62-Jähriger mit dem E-Bike auf dem Rad- und Fussweg der St.Gallerstrasse in Richtung Zentrum unterwegs. Vor der Kläranlage bog eine unbekannte Velofahrerin aus einer Nebenstrasse auf den Radweg ein, wobei es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch die Kollision stürzten beide Fahrzeuglenkenden, wobei der Mann leicht verletzt wurde.

Die Velofahrerin fuhr nach dem Unfall in unbekannte Richtung weiter. Die Frau wird zwischen 30 bis 40 Jahre alt und zirka 160 bis 165 cm gross beschrieben. Sie hatte dunkle Haare und sprach Schweizerdeutsch.

Die Velofahrerin sowie Personen die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Aadorf unter 058 345 22 70 zu melden.

Montag, 22. März, 11:11 Uhr

Fast 100 neue Fälle übers Wochenende

(red) Der Kanton Thurgau meldet am Montag 97 neue Coronafälle übers Wochenende. Aktuell sind es damit 15'773 seit Beginn der Pandemie. In Spitalpflege befinden sich nach wie vor 18 Personen, drei davon auf einer Intensivstation.



Fünf weitere Todesfälle wurden am Montag gemeldet, allerdings seien drei davon Nachmeldungen von Dezember 2020 und Februar 2021.

Seit Freitag wurden im Thurgau 1421 Dosen verimpft, davon 1056 als erste Dosis und 365 als zweite Dosis. Insgesamt wurden somit mittlerweile 38'079 Dosen verimpft, 23'299 Personen haben eine erste Dosis erhalten, 14'780 Personen bereits die zweite.

Montag, 22. März 10:36 Uhr

Wegen Corona: weniger Verkehr und weniger Unfälle

Die Verkehrsunfall-Statistik 2020. (Bild: PD)

(kapo) Weil die Mobilität der Bevölkerung wegen der Corona-Pandemie abgenommen hat, ging das Verkehrsaufkommen zurück. Dies habe sich auf das Unfallgeschehen ausgewirkt, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in ihrer Verkehrsunfall-Statistik 2020.

2020 wurden im Thurgau 1053 Verkehrsunfälle polizeilich bearbeitet, das ist gegenüber 2019 (1183) ein Rückgang um 11 Prozent. Während die Zahl der Unfälle mit Sachschaden (515) um 20 Prozent abgenommen hat, blieb die Zahl der Unfälle mit getöteten oder verletzten Personen konstant (539).

Auf Thurgauer Strassen mussten vergangenes Jahr sechs Todesopfer registriert werden. Dies ist nach 2019 (fünf Todesopfer) die zweitniedrigste Zahl seit dem Beginn der Erfassung in den 70er-Jahren. Die Zahl der Schwerverletzten sank von 174 auf 141 Personen, die der Leichtverletzten stieg von 474 auf 479 Personen. Bei jedem achten Verkehrsunfall war Alkoholeinfluss die zentrale Unfallursache. Bei 102 Unfällen war nicht angepasste Geschwindigkeit die zentrale Ursache.

Die Tendenz rückläufiger Unfall- und Opferzahlen setzte sich somit fort, bei immer mehr im Thurgau eingelösten Fahrzeugen. Der langjährige Trend, der 2020 durch den «Sonderfaktor Corona» verstärkt wurde, ist auf koordinierte Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zurückzuführen.

Die Verkehrsunfall-Statistik 2020 des Kantons Thurgau gibt es hier zum Download.

Montag, 22. März, 10:21 Uhr

Zehn Prozent weniger Straftaten im Corona-Jahr

(kapo) Die Zahl der Straftaten im Kanton Thurgau hat im Jahr 2020 um fast 10 Prozent abgenommen. Die Entwicklung steht in Zusammenhang mit der gesunkenen Mobilität infolge der Corona-Pandemie, wie die Kantonspolizei Thurgau in ihrer Mitteilung zur Kriminalitätsstatistik 2020 schreibt.

Die Zahl der Straftaten hat im vergangenen Jahr deutlich abgenommen: Gemäss Polizeilicher Kriminalstatistik 2020 wurden im Thurgau 8527 Straftaten registriert, das ist gegenüber 2019 eine Abnahme um 892 Delikte oder 9,5 Prozent. Gestiegen ist die Aufklärungsquote: 43,3 Prozent aller Delikte wurden aufgeklärt, im Jahr zuvor waren es 41,6 Prozent.

Bei den Gewaltstraftaten wurden im vergangenen Jahr 994 Delikte registriert, eine Zunahme um 2 Prozent. Die schwere Gewalt nahm um 10 Prozent zu; dabei konnten alle drei vollendeten und alle vier versuchten Tötungsdelikte aufgeklärt werden. Angestiegen ist auch die Zahl der schweren Körperverletzungen, von 12 auf 16 Delikte. Um 8 Prozent zugenommen hat mit 214 (2019: 199) die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Integrität. Die Zahl der Vergewaltigungen ging von 15 auf 9 zurück.

Beim Diebstahl gab es insgesamt 1983 Delikte, 15 Prozent weniger als 2019. Dabei sank die Zahl der Einbrüche um markante 24 Prozent auf den historischen Tiefststand von 487 Delikten; 2013 waren es noch 1164 Fälle gewesen. Die Zahlen beim Einbruch- und Einschleichdiebstahl sind zwar schon seit einigen Jahren rückläufig, doch 2020 dürfte die Corona-Pandemie diese Entwicklung noch verstärkt haben. Zum einen blieb die Bevölkerung wegen Covid-19 mehr zu Hause, wodurch potenzielle Einbrecher abgeschreckt wurden. Zum anderen haben die weniger durchlässigen oder geschlossenen Grenzen spezialisierten Tätergruppen die Einreise erschwert.

Die Kriminalstatistik des Kantons Thurgau gibt es hier zum Download.

Montag, 22. März, 9:52 Uhr

Mit 2,8 Promille unterwegs in Kreuzlingen

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Samstagmittag in Kreuzlingen eine stark alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen.

Die Atemalkoholprobe ergab ca. 2,8 Promille. (Bild: Severin Bigler)

Eine aufmerksame Automobilistin meldete der Kantonalen Notrufzentrale die unsichere Fahrweise einer Autofahrerin. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau konnte die Lenkerin kurz vor 12.30 Uhr an der Bernrainstrasse kontrollieren. Weil die Atemalkoholprobe bei der 54-jährigen Schweizerin einen Wert von 1,40 mg/l (ca. 2,8 Promille) ergab, wurde ihr der Führerausweis aberkannt.