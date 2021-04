THURGAU-TICKER Kantonsrätinnen fordern längere Öffnungszeiten der Kantonsbibliothek +++ Lommis: 68-Jährige bei Unfall verletzt +++ Schienenfahrzeug entgleist in Frauenfeld 23.04.2021, 11.22 Uhr

Freitag, 23. April, 10:47 Uhr

Bibliothek soll auch morgens und abends länger öffnen

Die Kantonsbibliothek soll längere Öffnungszeiten anbieten, finden zwei Kantonsrätinnen. Bild: Donato Caspari

(seb.) Oase der Ruhe, Quellen des Lernens: Mit diesen Worten rühmen die SP-Kantonsrätinnen Marianne Sax (Frauenfeld) und Nina Schläfli (Kreuzlingen) Bibliotheken. In einem Vorstoss erkundigen sie sich bei der Regierung, ob die Thurgauer Kantonsbibliothek in Frauenfeld ihre Öffnungszeiten ausdehnen könne. Den Politikerinnen schweben Öffnungszeiten von 7 Uhr morgens bis 20 oder 22 Uhr abends vor. Aktuell ist die Bibliothek an zentraler Lage in der Hauptstadt beispielsweise an einem Freitag von 10 bis 18 Uhr zugänglich; der Lesesaal ist gemäss Website von 8 Uhr bis zur Schliessung des Hauses geöffnet.

Als Begründung für eine Ausdehnung der Öffnungszeiten der Kantonsbibliothek führen die Kantonsrätinnen an, dass viel mehr Studierende den Lesesaal benützen könnten, aber auch Benutzerinnen könnten «verweilen, lesen, arbeiten, aber auch diskutieren und forschen». Möglich wäre dies laut Sax und Schläfli «mit einem moderaten Ausbau von personellen, baulichen und technischen Ressourcen». Sax und Schläfli fragen in ihrem am Mittwoch eingereichten Vorstoss ferner, ob der Regierungsrat bereit sei, für einen Ausbau der Kantonsbibliothek Mittel zur Verfügung zu stellen.

Freitag, 23. April, 10:41 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall

Die Polizei wurde zu einem Unfall in Lommis gerufen. Bild: Nana do Carmo

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstag in Lommis eine Motorradfahrerin verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Eine 68-jährige Motorradfahrerin war gegen 15 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Wängi unterwegs. Die Frau gab gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau an, dass sie einen Sattelschlepper überholen wollte. Dieser habe im gleichen Moment ein Fahrrad überholt, so dass sie an den linken Strassenrand ausweichen musste. Die Motorradlenkerin kollidierte mit einem Randleitpfosten und geriet ins angrenzende Wiesland, wo sie stürzte. Die Lenkerin wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Zeugenaufruf: Der Lenker oder die Lenkerin des Sattelschleppers und der Velofahrer oder die Velofahrerin werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Aadorf unter 058 345 22 70 zu melden.

Donnerstag, 22. April, 17:02 Uhr

«Erheblicher Sachschaden»: Schienentraktor in Frauenfeld entgleist

Ein Spezialkran musste das entgleiste Schienenfahrzeug beim Frauenfelder Postverteilzentrum bergen. Bild: BRK News

(kapo) Bei einem Rangiermanöver in Frauenfeld ist am Donnerstagvormittag ein Schienentraktor entgleist. Gegen 10 Uhr rangierte ein 58-Jähriger einen Güterwagen beim Postverteilzentrum. Laut der der Kantonspolizei Thurgau befuhr die Komposition ein sogenanntes Stumpengleis und kollidierte mit dem Prellbock. Trotz Vollbremsung konnte der Lokführer nicht verhindern, dass der Schienentraktor entgleiste. Beim Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch «erheblicher, noch nicht bezifferbarer Sachschaden», wie die Polizei mitteilt.

Zur Bergung des Schienenfahrzeuges musste ein Spezialkran aufgeboten werden. Spezialisten der SBB begleiteten die Arbeiten. Die Feuerwehr Frauenfeld sperrte die Römerstrasse und leitete den Verkehr um. Gemäss SBB hat die Entgleisung lediglich Auswirkungen auf den Güterverkehr. Postzüge können aktuell nicht verkehren, der weitere Güterverkehr sei mit Einschränkungen möglich. Die Personenzüge verkehren nach Fahrplan.

Donnerstag, 22. April, 16:08 Uhr

Neue Ladestationen bei der Kantonalbank

EKT-CEO Martin Simioni und Thomas Koller, Vorsitzender der Geschäftsleitung der TKB, nehmen die Ladestation auf dem Parkplatz der TKB in Weinfelden in Betrieb. Bild: PD

(red) Bei der Thurgauer Kantonalbank in Weinfelden und an der Hauptstrasse 39 in Kreuzlingen gibt es neu Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Die Stationen stellt die EKT AG zur Verfügung. Sie sind öffentlich zugänglich und rund um die Uhr in Betrieb. Jeweils zwei Fahrzeuge können an der Station Thurgauer Naturstrom laden. Die Ladeleistung beträgt 20 Kilowatt, bezahlt wird kontaktlos mit allen gängigen Bank- oder Kreditkarten. «Wer eine TKB-Maestrokarte nutzt, bezieht den Strom kostenlos», wirbt die Kantonalbank in ihrer Mitteilung.

Donnerstag, 22. April, 14:55 Uhr

Vorläufig kein Schiffsverkehr zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein

Aufgrund des tiefen Wasserpegels im Rhein kann die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein nicht mehr alle Landestellen anfahren. Diessenhofen ist auch betroffen. Bild: Andrea Stalder

(24. Juni 2018)

(red) Infolge des tiefen Wasserstandes auf dem Rhein verkehren ab Freitag, 23. April, bis auf weiteres keine Schiffe auf der Strecke Diessenhofen-Stein am Rhein. Dies teilt die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) mit. Die URh empfiehlt, für diese Strecke die Bahnverbindungen zu nutzen.

Während zwischen Stein am Rhein und Kreuzlingen das Angebot gemäss Fahrplan angeboten werden kann, kommen zwischen Schaffhausen und Diessenhofen Rundkurse zum Einsatz. Bis an Pfingsten verkehren die Kursschiffe der URh immer donnerstags bis sonntags und können aktuell nur die Schweizer Landestellen und Büsingen bedienen.

Donnerstag, 22. April, 13:42 Uhr

Frauenfelder Swiss Derby verschoben

«Moderator» ist der Sieger des Grossen Preises von Stadler am 40. Swiss Derby in Frauenfeld, das im vergangenen September stattgefunden hat. Bild: Reto Martin

(red) Die vom Bundesrat vergangene Woche kommunizierten Lockerungen lassen es nicht zu, den Swiss Derby-Renntag am 20. Juni durchzuführen. Dies teilt der Rennvereins Frauenfeld am Donnerstag mit. Der internationale Pferderenntag wird deshalb neu am Sonntag, 5. September, auf der Grossen Allmend in Frauenfeld ausgetragen. Das detaillierte Rennprogramm soll in den nächsten Wochen konzipiert und neu ausgeschrieben werden.

Donnerstag, 22. April, 11:59 Uhr

Eine 15-Jährige Fussgängerin wurde in Diessenhofen auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren. Symbolbild: Andrea Stalder

15-Jährige auf Diessenhofer Fussgängerstreifen angefahren

(kapo) Eine Fussgängerin wurde am Dienstag in Diessenhofen angefahren. Die 15-Jährige wollte zwischen 9.45 und 10 Uhr den Fussgängerstreifen auf der Basadingerstrasse, Höhe Bahnunterführung, überqueren. Dabei kam es nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau zur Streifkollision mit einem weissen Auto, das stadteinwärts unterwegs war. Die Fussgängerin wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der Lenker oder die Lenkerin des Autos sowie Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Diessenhofen unter 058 345 28 00 melden.

Donnerstag, 22. April, 11:32 Uhr

Die aktuellen Thurgauer Coronazahlen. Bild: Screenshot www.tg.ch

25'000 Thurgauerinnen und Thurgauer haben die zweite Impfdosis erhalten

(rsc) Der Kanton Thurgau meldet am Donnerstag 68 neue Coronafälle. Die Tendenz dieser Zahl ist damit weiter steigend. So wurden vor einer Woche noch 38 neue Fälle gemeldet. Auch die Anzahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen nimmt weiter zu und beträgt aktuell 14. Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus muss der Kanton heute nicht vermelden. Bisher haben etwas mehr als 25'000 Thurgauerinnen und Thurgauer bereits die zweite Impfdosis erhalten.

Donnerstag, 22. April, 09:58 Uhr

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag die Angestellte des Arboner Bahnhofkiosks mit einem Messer bedroht. Symbolbild: PD

Bewaffneter überfällt Arboner Bahnhofkiosk

(kapo) Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochnachmittag den Bahnhofkiosk in Arbon überfallen. Wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilt, betrat der Täter um etwa 16.30 Uhr den Kiosk, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Kurz darauf verliess er mit der Beute den Kiosk und stieg in den Zug, Abfahrtszeit 16.34 Uhr, in Richtung Romanshorn. Die Angestellte wurde beim Raubüberfall nicht verletzt.

Die Fahndung der Polizei blieb vorerst ergebnislos. Der Täter wird als etwa 175 Zentimeter gross und schlank beschrieben. Er trug eine graue Hose und einen schwarzen Pullover, Mund und Nase waren mit einer schwarzen Hygienemaske bedeckt. Personen, die Angaben zum Täter machen können, insbesondere Fahrgäste des Zuges ab Arbon Richtung Romanshorn, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 21 00 zu melden.

Donnerstag, 22. April, 09:10 Uhr

Alkoholisierter Velofahrer verletzt sich bei Sturz

(kapo) Am Mittwochabend hat sich in Matzingen ein alkoholisierter Velofahrer verletzt. Er war kurz nach 20 Uhr auf der Frauenfelderstrasse unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte der 46-jährige Italiener ohne Fremdeinwirkung. Dabei zog er sich Kopfverletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Atemalkoholtest beim Velofahrer ergab einen Wert von rund 1,74 Promille.

Mittwoch, 21. April, 17:32 Uhr

Sandra Stadler übernimmt die Nachfolge

CVP-Kantonsrätin Marianne Raschle Bild: PD

(red) Die Kreuzlingerin Marianne Raschle (CVP) hat per Ende Mai 2021 ihren Rücktritt aus dem Grossen Rat erklärt. Sandra Stadler aus Güttingen übernimmt den freiwerdenden Sitz der CVP des Bezirks Kreuzlingen. Marianne Raschle politisierte während neun Jahren im Kantonsparlament, sie tritt aus beruflichen Gründen zurück.

Mittwoch, 21. April, 16:53 Uhr

Der deutsche Fussballclub SC Sand trennt sich von Nora Häuptle

Nora Häuptle war beim SC Sand erst seit August als Trainerin angestellt. Nun wurde sie entlassen. Bild: Oscar Alessio

Nach Lucien Favre (BVB) und Christian Gross (Schalke) hat es gestern die dritte Schweizer Trainer-Entlassung in der aktuellen Bundesliga-Saison gegeben. Und zwar in der Frauen-Bundesliga. Der abstiegsbedrohte SC Sand trennte sich per sofort von Nora Häuptle, das schreibt der «Blick». Die Thurgauerin war die einzige Trainerin der Frauen-Bundesliga und erst seit vergangenem August im Amt.

Mittwoch, 21. April, 15:54 Uhr

Betriebsstart voraussichtlich im Spätsommer

So soll die Fussballgolf-Anlage dereinst aussehen. Wenn alles klappt, kann der Betrieb im August starten. Bild: PD

(red) Die Fussballgolf-Anlage, welche die TKB im Rahmen ihres 150-Jahr-Jubiläums realisiert, wird voraussichtlich im Spätsommer eröffnet. Derzeit werden die 18 Bahnen im Gewerbegebiet Hasli in Müllheim modelliert. Den operativen Betrieb übernimmt das Unternehmen «Fussballgolf Thurgau», welches von Nationalrat und Gartenbauer Manuel Strupler sowie seinem Berufskollegen Lukas Schmid neu gegründet wurde.

Mittwoch, 21. April, 15:41 Uhr

Zwischenstand Härtefallprogramm

Etwas mehr als die Hälfte für Härtefallgesuche kommen aus der Gastronomie. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

(red) Seit dem Start am 1. Februar 2021 wurden 849 Härtefall-Anträge eingereicht. 760 Anträge erfüllen die von Bund und Kanton geforderten Kriterien. Das sind 89.5 Prozent aller Gesuche. Bis und mit 20. April 2021 bewilligte der Kanton 368 Darlehen im Wert von rund 24 Millionen Franken. Davon ausbezahlt sind 286 Darlehen in der Höhe von 20,5 Millionen Franken. Etwas mehr als die Hälfte der Anträge stammen aus der Gastronomie. Weitere Schwerpunkte bilden Tourismus, Freizeitbereich, Detailhandel non-food und die Eventbranche.

Mittwoch, 21. April, 14:56 Uhr

Märliumzug Tägerwilen findet erst im Jahr 2026 wieder statt

Das Coronavirus verunmöglicht die Vorbereitungen, deswegen wird der Märliumzug jetzt schon abgesagt. Bild: Donato Caspari (7.09.2014)

(red) Der Märliumzug in Tägerwilen vom 5. und 12. September 2021 muss infolge der Pandemie bereits jetzt definitiv abgesagt werden. Dies weil das Coronavirus die Vorbereitungen verunmöglicht. Das OK verzichtet darauf, den Umzug «Fascht alles isch Märli» auf das kommende Jahr zu verschieben. Der nächste Märliumzug findet damit erst wieder im Jahr 2026, zum 100-jährigen Jubiläum, statt.

Mittwoch, 21. April, 13:27 Uhr

Gachnangerin will Gerechtigkeit – Die Hütten müssen weg

Die Hütten für den Waldkindergarten in Gachnang wurden illegal erstellt. Bild: Donato Caspari

(sba/jab) In Gachnang müssen zwei Hütten nach 17 Jahren illegalen Bestehens abgerissen werden. Wie der «Blick» in einem Artikel schreibt, hat eine Gachnangerin das kantonale Forstamt auf die Bauten im Wald hingewiesen. Sie selbst musste ihren Sitzplatz nachträglich verschieben, da die Behörden ihr die Bewilligung nicht erteilten. Nun ging es ihr um Gerechtigkeit. «Bei den Bürgern beharren die Behörden auf Korrektheit und Bewilligungen. Bei sich selbst sehen sie es lockerer», sagt sie.

Die beiden Hütten wurden in den vergangenen Jahren vom örtlichen Kindergarten genutzt. Die Primarschulbehörde beantragte eine nachträgliche Baubewilligung. Diese wurde jedoch von der Gemeinde Gachnang verweigert. Nebst der Gachnangerin hat auch Pro Natura Einsprache gegen die Bauten im Wald erhoben. Nun müssen die Hütten bis Ende Mai weichen.

Mittwoch, 21. April, 12:48 Uhr

Deutliches Ja für die Eigentümerstrategie

Das Symbol des Kantonsspitals in Frauenfeld: der Bettenturm Bild: Andrea Stalder

(seb.) Der Grosse Rat hat an seiner heutigen Sitzung in Frauenfeld die neue Eigentümerstrategie der Thurmed AG zur Kenntnis genommen. Unter deren Dach ist die Spital Thurgau AG angesiedelt, welche die Kantonsspitäler Frauenfeld und Münsterlingen betreibt. Die Spitalgruppe beschäftigt 3500 Mitarbeitende und bildet über 400 Personen aus. Nicht alle Grossratsfraktionen waren mit der Eigentümerstrategie gänzlich einverstanden. So etwa Kantonsräte aus GLP, SP, CVP oder Grüne. Ein Kritikpunkt war, dass das Parlament bei der Eigentümerstrategie nicht mitreden kann. Es gab aber auch zufriedene Voten. Die Abstimmung fiel mit 119 Ja-Stimmen deutlich aus. Vor dem Traktandum wurde über einen Vorstoss diskutiert, welcher der Spitalgruppe mangelnden Transparenz vorwarf. Der Kanton Thurgau ist alleiniger Eigentümer des Spitalkonzerns, die als Aktiengesellschaft organisiert ist.

Mittwoch, 21. April, 12:13 Uhr

Zwölf Personen auf der Intensivstation

Im Kanton Thurgau gibt es seit gestern 62 neue positive Fälle des Coronavirus. Bild: Britta Gut

(sba) Der Kanton meldet für den 21. April 62 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Das sind 17197 Fälle insgesamt seit dem 5. März 2020. Derzeit sind 37 Personen hospitalisiert, zwölf davon auf der Intensivstation. Seit gestern gibt es keinen neuen Todesfall zu melden. Bisher wurden 68'283 Dosen verimpft. Rund 24'500 Personen sind bereits zum zweiten Mal geimpft. Das entspricht einer Zunahme von 646 Personen seit gestern.

Mittwoch, 21. April, 10:20 Uhr

Wegen Corona ist das Tägi-Grümpi abgesagt

Das Grümpelturnier in Tägerwilen ist bei Gross und Klein ein Höhepunkt. Das Programm wird um ein Jahr geschoben Bild: Andrea Stalder

(red) Wie die Organisatoren des Tägi-Grümpi auf Facebook schreiben, ist das diesjährige Grümpi abgesagt. «Das angedachte Programm werden wir um ein Jahr schieben», schreiben die Veranstalter. Immerhin gebe es einen kleinen Aufsteller: Man sei bestrebt, am 17. September zumindest das Freitagabendprogramm mit DJ Pippistrello und den Dorf-/Firmencup durchführen zu können.

Mittwoch, 21. April, 09:23 Uhr

Live aus der Rüegerholzhalle

Heute Mittwoch gibt es eine Live-Übertragung aus dem Grossen Rat. Bild: Donato Caspari

(sme) Am Mittwoch tagt der Grosse Rat in der Frauenfelder Rüegerholzhalle. Erstmals wird die halbtägige Ratsdebatte ab 9.30 Uhr direkt übertragen. Der Livestream ist über die Website parlament.tg.ch -> Sitzungen -> Livestream abrufbar. Eingangs wird die Weinfelderin Michèle Strähl-Obrist (FDP) ihr Amtsgelübde ablegen.

Weiter traktandiert sind unter anderem der Wiedereintritt von Kilian Imhof (CVP, Balterswil), Kantonsbürgerrechtsgesuche, eine Änderung des Alimentengesetzes, die Interpellation «Thurmed: eine Milliarde im Nebel» sowie der Beschluss über die Eigentümerstrategie des Kantons für die Thurmed AG. Auch steht die Motion «Stopp der Diskriminierung unserer KMU im Beschaffungswesen» auf der Traktandenliste.

Hier geht es zur Live-Übertragung: https://vimeo.com/event/819759

Mittwoch, 21. April, 09:15 Uhr

Führerausweis eingezogen

Die Kantonspolizei zieht einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Bild: pd

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Mittwoch in Hörhausen einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz vor 0.30 Uhr an der Hauptstrasse einen Autofahrer, der in Schlangenlinie unterwegs war. Weil die Atemalkoholprobe beim 32-jährigen Schweizer einen Wert von über zwei Promille (1,07 mg/l) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Dienstag, 20. April, 17.20 Uhr

Weinfelder Vollmondbar erst im Mai

Vollmondbar in Weinfelden 2018. Mario Testa

(red) Die CVP Weinfelden sagt die für den 30. April geplante erste Vollmondbar in diesem Jahr ab. «Das OK bedauert dies, doch die Gesundheit geht vor. Die geltenden Regeln können bei der Vollmondbar leider nicht eingehalten werden», schreibt Karin Stäheli-Giger in einer Mitteilung. Den nächsten Anlauf für eine Vollmondbar nimmt das OK am 28. Mai.

Dienstag, 20. April, 17.15 Uhr

Schlägerei am Bahnhof Frauenfeld

(alr) Am Montagnachmittag ist es am Bahnhof Frauenfeld zu einer Schlägerei zwischen einem Buschauffeur und einem Passanten gekommen. Die Kantonspolizei bestätigt den Vorfall auf Anfrage dieser Zeitung. Weshalb es zur Schlägerei kam, sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Laut «Blick» hat der Passant auf die Scheibe eines Busses eingeschlagen, woraufhin es zum Streit gekommen sei. «Wir sind derzeit noch in den genauen Abklärungen», sagte auch Robert Scherzinger, Leiter von Stadtbus Frauenfeld. In einem Video eines Lesers ist zu sehen, wie ein Mann versucht, auf den Buschauffeur einzuschlagen. Als sich der Chauffeur wehrt, fallen beide zu Boden. Daraufhin gehen mehrere Passanten dazwischen und beenden den Kampf. Der Chauffeur sei unverletzt und konnte seinen Dienst fortführen.

Dienstag, 20. April, 17.10 Uhr

Gemeindeschreiberin von Felben-Wellhausen geht

(red) Per 30. Juni hat Alexandra Wyprächtiger, Gemeindeschreiberin der Politischen Gemeinde Felben-Wellhausen, ihre Kündigung eingereicht. Während gut drei Jahren leitete sie die Gemeindeverwaltung und setzte dabei das Wohl der Gemeinde stets an oberste Stelle, wie der Gemeinderat mitteilt. Die Gemeindeschreiberin habe sich entschlossen eine neue Herausforderung anzunehmen.

Dienstag, 20. April, 17.08 Uhr

Prix Kreuzlingen 2021: Nominationsfrist läuft bald ab

(red) Mit dem Anerkennungspreis ehrt der Stadtrat Kreuzlingen jährlich eine Person, eine Personengruppe, eine Institution oder eine Unternehmung, die sich auf eine herausragende Art für das öffentliche Wohl in Kreuzlingen eingesetzt oder zur Bekanntheit und zum positiven Image der Stadt beigetragen hat oder haben. Nominationen können bis Ende April eingereicht werden.

Dienstag, 20. April, 17.05 Uhr

Markt im Kreuzlinger Seeburgpark

(red) Am Wochenende vom 1. und 2. Mai jeweils von 11 bis 17 Uhr findet im Kreuzlinger Seeburgpark ein kulinarisch-handwerklicher Markt statt. Wie das Restaurant Schloss Seeburg mitteilt, sind über 50 Aussteller dabei.

Dienstag, 20. April, 17.00 Uhr

Ein Finne bei Floorball Thurgau

Per Wiklund

(red) Der Finne Tuukka Haudanlampi stösst auf die neue Saison hin zum NLB-Team von Floorball Thurgau, wie Sandra Beck von der Geschäftsstelle Floorball Thurgau mitteilt. Da das erst 20-jährige Talent mit einer U21-Lizenz spielen wird, belastet er das Ausländerkontingent von Floorball Thurgau nicht zusätzlich.

Dienstag, 20. April, 16.45 Uhr

Neues Vorstandsmitglied der Thurgauer Matchschützen

(red) Die Thurgauer Matchschützen wählen die Müllheimerin Saskia Eileen Schober als neue Aktuarin in den Vorstand. An der schriftlich durchgeführten Generalversammlung genehmigten die 43 teilnehmenden von insgesamt 91 Mitgliedern alle Anträge.

Dienstag, 20. April, 16.20 Uhr

Corona über Passanten in Konstanz

(red) Marketing-Aktion in der Konstanzer Rosgarten- und Kanzleistrasse: Die schönen Blumenballgestecke wecken aber in diesen Zeiten vielleicht doch ungewollte Assoziationen mit Pandemie und Virus...

Dienstag, 20. April, 16.00 Uhr

Felben-Wellhausen sagt Gemeindeversammlung ab

Werner Künzler, Gemeindepräsident von Felben-Wellhausen. Reto Martin

(red) Der Gemeinderat Felben-Wellhausen teilt mit, dass er aufgrund der weiterhin nicht klaren Lage betreffend Corona entschieden hat, die Gemeindeversammlung vom Mai abzusagen. Die Abstimmung über die Rechnung 2020 wird stattdessen mit der Eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni 2021 an der Urne durchgeführt. Auch die Primarschulgemeinde lässt dann über die Rechnung befinden. Der Gemeinderat hofft, die Budget-Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021 wieder durchführen zu können.

Dienstag, 14.25 Uhr

(red) Der Kanton Thurgau meldet am Dienstag 54 neue bestätigte Covid-19-Infektionen. Hospitalisiert sind 37, einer mehr als am Vortag. Davon befinden sich 12 auf der Intensivstation, was 5 weniger sind als am Montag gemeldet. Verstorben sind zwei Covid-19-Patienten. Impfungen sind seit dem Vortag 1284 verabreicht worden. Die Gesamtzahl der Einwohner mit zwei Impfungen beträgt nun 23'892.

Dienstag, 14.00 Uhr

Wohnbedarf zieht innerhalb Frauenfeld um

(red) Ab dem 1. Juni zieht das Möbelgeschäft Wohnbedarf von der Frauenfelder Vorstadt in grössere Räumlichkeiten im historischen Gebäude an der Freie-Strasse 8, wie der Geschäftsführer Thomas Singer mitteilt. Am neuen Standort war bis Ende Juni 2020 der Finnshop eingemietet, und noch früher die Buchhandlung Huber.

Dienstag, 20.4., 13.45

Weinfelder Rechnung: über zwei Millionen besser als budgetiert

Der Weinfelder Stadtpräsident Max Vögeli. Andrea Stalder

(sba) Weinfeldens Stadtpräsident Max Vögeli kann bei seiner 20. Rechnung für das Jahr 2020 ein erfreuliches Resultat präsentieren: Es resultiert ein Gewinn von knapp 1,5 Millionen Franken. Das sind über zwei Millionen besser als budgetiert. Die Hauptgründe sind die Steuererträge, die vor allem bei den juristischen Personen deutlich besser ausgefallen sind als gedacht. Auch die Grundstückgewinnsteuer fiel besser aus. Des Weiteren gab es einen Minderaufwand etwa in der Allgemeinen Verwaltung und bei der Sozialen Sicherheit. Die Steuerkraft pro Kopf liegt bei 2308 Franken.

Dienstag, 20.4., 11.00 Uhr

Stadt Kreuzlingen ist neu bei Instagram

(red) Die Stadt Kreuzlingen ist ab sofort auf Instagram dabei. Gemäss Medienmitteilung wird sie auf diesem Kanal primär «softere Inhalte» publizieren. Das könnten Hinweise auf städtische Veranstaltungen sein, Neuigkeiten zu gesellschaftlichen Themen oder «einfach ein schönes Foto aus der Umgebung». Das Konto wird von der Abteilung Präsidium, Kommunikation und Stadtmarketing betreut. Seit rund einem Jahr nutzt Kreuzlingen Facebook. Der Kanal hat mittlerweile fast 1300 Abonnenten. Der Erfolg zeige, dass die Präsenz der Stadt bei Social Media einem Bedürfnis entspreche, heisst es weiter in der Mitteilung. Seit der Coronapandemie bestehe eine verstärkte Nachfrage nach zusätzlicher Information.

Dienstag, 20. April, 10.10 Uhr

Circus-Royal-Direktor zieht seinen Fall ans Thurgauer Obergericht

Oliver Skreinig (r.) mit seinem Verteidiger vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen. Andrea Stalder

(wu) Der ehemalige Direktor der Circus Royal GmbH, Oliver Skreinig, steht am 31. Mai vor dem Thurgauer Obergericht, wie die Gerichtskanzlei am Mittwoch mitteilte. Das Bezirksgericht Kreuzlingen verurteilte den Österreicher im August 2020 zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten, davon sechs unbedingt. Vorgeworfen wird ihm unter anderem mehrfache Misswirtschaft und mehrfache Unterlassung der Buchführung.

Dienstag, 20. April, 9.40 Uhr

Brand in Kradolfer Mehrfamilienhaus

(kapo) Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kradolf mussten am Montagabend zwei Personen ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Kurz nach 19.30 Uhr meldete ein 76-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstrasse einen Brand in einem Badezimmer. Die Feuerwehr Sulgen-Kradolf-Schönenberg war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen. Der 76-Jährige und eine 84-jährige Frau wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst beigezogen.

Montag, 19. April, 17:41 Uhr

Blumensamen aus Kufstein jetzt erhältlich

Der Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stokholm freut sich über die erhaltenen Blumensamen aus Kufstein. (Bild: PD)

(red) Wie bereits im März angekündigt, erhält die Frauenfelder Bevölkerung von der Partnerstadt Kufstein rund 500 Dosen mit Blumensamen, um die Stadt bunt einzufärben und zum Leben zu erwecken. Ab Dienstag, 20. April 2020, können die Dosen - solange der Vorrat reicht - im Stadtlabor in der Altstadt, am Info-Schalter des Rathauses, bei Regio Frauenfeld Freizeit und Tourismus auf dem Bahnhofplatz sowie in der Stadtgärtnerei beim Friedhof Oberkirch abgeholt werden.

Montag, 19. April, 16:46 Uhr

Brand auf Balkon

(kapo) Bei einem Brand in Frauenfeld entstand am Montag Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach 14.45 Uhr wurde bei der Kantonalen Notrufzentrale ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Landhausweg gemeldet. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stehen Abflammarbeiten am Bodenbelag als Brandursache im Vordergrund.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Frauenfeld konnte der 76-jährige Bewohner den Brand selbst löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist mehrere hundert Franken hoch.

Montag, 19. April, 15:55 Uhr

Die Veteranenschützen wünschen Happy Birthday

Freude beim Jubilaren. (Bild: PD)

(red) Hans Rutishauser aus Amriswil konnte am 18. April, bei bester Gesundheit, seinen 95. Geburtstag feiern. Der Thurgauer Veteranenschützen Verband überbrachte ihm die besten Wünsche. Er ist aktives Mitglied im TVSV.

Montag, 19. April, 14:16 Uhr

NLA-Spielmacher wechselt zum HSC Kreuzlingen

HSCK-Präsident Patrick Müller (rechts) freut sich über den Zuzug des aktuellen Zürcher NLA-Topscorers Paul Kaletsch auf die Saison 2021/22. (Bild: PD)

(red) Paul Kaletsch, der Spielmacher und aktuelle «Mobiliar-Topscorer» des NLA-Clubs GC Amicitia Zürich, verstärkt ab Sommer das Kader des HSC Kreuzlingen.

Der 28-jährige abschlussstarke Spielgestalter hatte auf die laufende Spielzeit 2020/2021 hin von der HSG Konstanz aus der 2. Deutschen Bundesliga zum Zürcher Traditionsclub gewechselt. Der Modellathlet (1,90 m/90 kg) kam mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz von 1442 Toren in sieben Bundesliga-Saisons für Konstanz in die Limmatstadt. Am Bodensee hatte Paul Kaletsch eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht, vom Talent aus der fünfthöchsten Spielklasse bis hin zum Topscorer in der besten zweiten Liga der Welt. Und der Rechtshänder enttäuschte auch die Erwartungen in der höchsten Schweizer Spielklasse nicht. Paul Kaletsch ist in der laufenden Quickline Handball League (NLA) nicht nur Denker und Lenker des Teams von Cheftrainer Petr Hrachovec, sondern trägt mit aktuell 98 Treffern aus 26 Partien (3,8 pro Spiel) auch das Mobiliar-Topscorer-Leibchen von GC Amicitia Zürich.

Die vorzeitige Auflösung seines Vertrages bei den Stadtzürchern und der Wechsel zurück an den Bodensee haben einen privaten Hintergrund. Paul Kaletsch will mehr zeitliche Ressourcen in seine berufliche Zukunft investieren. Die gestiegene Jobbelastung lässt sich nicht mit dem Trainingsaufwand und dem Profibetrieb bei einem NLA-Team vereinbaren. Beim HSC Kreuzlingen, dem aktuellen Tabellensechsten in der zweithöchsten Spielklasse, findet der 28-jährige Deutsche ideale Verhältnisse vor, um Beruf und Leistungssport bestmöglich zu verbinden. Dazu wohnt er zusammen mit seiner Lebenspartnerin ab dem Sommer in Kreuzlingen und somit wieder am Bodensee.

Cheftrainer Werner Bösch freut sich über den Neuzugang: «Paul bringt definitiv sehr viel Qualität mit – und zwar sowohl in offensiver wie in defensiver Hinsicht.» Kaletsch soll im linken Rückraum den ehemaligen U21-Nationalspieler Thierry Gasser ersetzen, der den HSCK am Ende dieser Saison in Richtung HC Arbon (1. Liga) verlässt, und zugleich auch Valon Dedaj auf der Mitteposition entlasten.

Montag, 19. April, 12:16 Uhr

Thurgau impft nun auch betreuende Angehörige der Risikogruppe

Ab dem 26. April erhalten im Kanton Thurgau weitere Bevölkerungsgruppen gemäss der Prioritätenliste des BAG Impftermine, wie der Fachstab Pandemie mitteilt.

Es sind dies die Zielgruppen 2 bis 4: Zielgruppe 2: Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt / Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen

Zielgruppe 3: Enge Kontakte (Haushaltsmitglieder, betreuende Angehörige) von besonders gefährdeten Personen

Zielgruppe 4: Personen in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Infektions- und Ausbruchsrisiko (z.B. Behindertenheime)

Ein Bild von der Eröffnung des Impfzentrum in Weinfelden. (Bild: Kevin Roth)

Teilgruppen dieser Kategorien wurden bereits gegen Covid-19 geimpft, zum Beispiel Teile des Spitalpersonals und Betreuungspersonal in Behinderteneinrichtungen, nun sind sämtliche Personen dieser drei Zielgruppen zur Impfung zugelassen.

Da die Impfung dieser Gruppen bei den derzeitigen Impfkapazitäten nur wenige Wochen in Anspruch nehmen dürfte, werden relativ rasch Termine verfügbar sein. Es wird deshalb empfohlen, sich möglichst rasch anzumelden, auch um die Impfstrassen gleichmässig auszulasten. Derzeit sind an sieben Tagen der Woche von 7 bis 21 Uhr Impftermine möglich.

Neuanmeldungen für Impftermine sind auch für alle anderen Thurgauerinnen und Thurgauer auf der Online-Plattform «ImpfMi» https://tg.impfung-covid.ch/ möglich. Das Aufgebot für einen Impftermin erfolgt, sobald es der Stand der Impfkampagne zulässt, und wird per SMS zugestellt. Impfwillige Personen sind gebeten, sich nicht gleichzeitig online und beim Hausarzt anzumelden.

Montag, 19. April, 11:32 Uhr

Die Hospitalisationen steigen an

(red) Der Kanton Thurgau meldet am Montag 113 neue Coronafälle gegenüber Freitag. Die Anzahl der Hospitalisierten Personen stieg um 4 auf 36. Ebenso stieg die Zahl der Patienten, die auf einer Intensivstation behandelt werden: sie beträgt neu 17. Verstorben ist hingegen niemand.

Geimpft wurde auch übers Wochenende 2'737 Dosen wurden im Kanton Thurgau gespritzt. Eine erste Dosis haben somit 42'214 Personen erhalten, 23'326 Personen sind bereits mit zwei Dosen fertig geimpft.

Montag, 19. April, 10:24 Uhr

Die Segelsaison ist eröffnet

Eine kleine Zeremonie zum Start der Wassersport-Saison am Bottighofer Hafen. (Bild: PD)

(red) Festlich geschmückte Boote, feierliches Flaggensetzen mit musikalischer Begleitung und eine Kurzstrecken-Fixpunkt-Regatta bei kaltem Nordost: Am Samstag, 17. April, hat die Seglervereinigung Bottighofen (SVB) die Wassersport-Saison Corona-konform an Land und auf dem Wasser begonnen. Mit einem besonderen Konzept war dieser Anlass möglich: Die meisten Mitglieder beobachteten das Flaggensetzen vom Schiff aus oder verteilten sich grossräumig im Hafen. Während Takelmeister Michael die Flaggen setzte, begleiteten Bläser den Saisonauftakt musikalisch. Die anschliessende «Fixpunkt-Regatta» fand bei teils heftigem Nordostwind statt. Bei fünf teilnehmenden Booten gewann die Trimaran-Crew der Seeyou, die den für sie besonders günstigen Wind im zweiten Teil der Regatta zu nutzen wusste.

Das Siegerboot. (Bild: PD)

Montag, 19. April, 9:20 Uhr

2 Promille: Polizei zieht Führerausweis ein

(kapo) In der Nacht zum Montag musste in Langrickenbach ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau kontrollierten um 1.30 Uhr bei Belzstadel einen Autofahrer, der durch seine Fahrweise aufgefallen war. Weil die Atemalkoholprobe bei dem 48-jährigen Schweizer einen Wert von rund 1 mg/l ( etwa 2 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Freitag, 16. April - 19:18 Uhr

Flowtex-Skandal: Diamanten der Ex-Frau gehen zuerst ans Thurgauer Betreibungsamt

Im Fall des deutschen Unternehmers Manfred Schmider, der im Flowtex-Skandal wegen Betrugs verurteilt wurde, hat das Bundesgericht jetzt einen Entscheid gefällt.

Ein Firmenschild auf dem Dach des Flowtex-Gebäudes. Bild: AP

(red) Es ist ein komplizierter Betrugsfall, der zuerst vor dem Frauenfelder Bezirksgericht, später dann vor Obergericht verhandelt wurde. Im Zentrum steht der deutsche Unternehmer Manfred Schmider, in einem aufwändigen Prozess verurteilt wegen Betruges. Dabei geht es auch um den Schmuck seiner Exfrau.

Im Mai 2020 hat das Thurgauer Obergericht die Beschlagnahme des Schmucks nämlich aufgehoben. Es handelt sich um ein Collier, einen Ring, zwei Lateraldiamanten und einen Anhänger. Der Schmuck sollte einem der früheren Mitangeklagten übergeben werden, wie FM1Today schreibt.

Dieser Mann hatte den Schmuck während des Strafverfahrens der Staatsanwaltschaft übergeben und geltend gemacht, die Frau von Schmider habe ihm die Diamanten als Sicherheit gegeben.

Gegen die Anordnung des Obergerichts legte die Konkursmasse beim Bundesgericht erfolgreich Beschwerde ein. Die Lausanner Richter halten in einem am Freitag veröffentlichten Urteil fest, die Diamanten seinen vom Betreibungsamt durch einen Arrest belegt worden. Es sei deshalb im Rahmen eines so genannten Widerspruchsverfahrens festzustellen, wer das Recht auf die Diamanten habe. Das Strafgericht könne diesen Weg nicht einfach abkürzen.

Im Flowtex-Betrugsfall wurden in den 90er-Jahren in Deutschland Leasinggesellschaften und Banken um Beträge von rund 3,45 Milliarden Deutsche Mark gebracht. Der Flowtex GmbH konnten Betrügereien mit nicht existierenden Bohrsystemen nachgewiesen worden.

Schmider wurde in Deutschland zu einer Freiheitsstrafe von elfeinhalb Jahren verurteilt. In der Schweiz wurde Schmider, seiner Frau und deren Anwalt ein Prozess wegen Geldwäscherei gemacht. Das Bundesgericht hob die entsprechenden Urteile der Thurgauer Justiz im August 2019 jedoch auf.