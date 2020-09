THURGAU-TICKER: Kanton zählt 2019 deutlich mehr ÖV-Nutzer +++ Zwei Verletzte bei Unfall in Schlattingen +++ SVP-Nationalrat Strupler wird zum ersten Mal Vater

Aktualisiert 08.09.2020, 14.56 Uhr

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online.tz@chmedia.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Dienstag, 8. September, 14:56 Uhr

Kanton zählt 2019 deutlich mehr ÖV-Nutzer

(red) Ende 2018 wurde im Kanton Thurgau der öffentliche Verkehr erheblich ausgebaut. «Dies löste eine erfreuliche Nachfrageentwicklung aus», schreibt Abteilung Öffentlicher Verkehr des Kantons Thurgau in ihrer Mitteilung. 33,7 Millionen Fahrgäste nutzten 2019 den öffentlichen Verkehr im Kanton Thurgau. Sie legten 253 Millionen Kilometer in Zügen und Bussen zurück.

Im Jahr 2019 beförderten die öffentlichen Verkehrsmittel im Kanton Thurgau 5,4 Prozent mehr Passagiere als 2018. Im Regional- und Ortsverkehr legten die Reisenden 10,1 Prozent mehr Kilometer zurück, als im Jahr 2018. «Die im 2019 erzielte Nachfragesteigerung liegt damit über den Erwartungen», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Nachfrage sei aber nicht im gleichen Umfang angestiegen wie das Angebot. Dementsprechend stiegen die Abgeltungen der öffentlichen Hand an die Transportunternehmen.

Dienstag, 8. September, 14:31 Uhr

Drei neue Coronafälle

(rsc) Der Kanton Thurgau meldet am Dienstag drei neue Coronafälle. Allerdings ist die Zahl der infizierten Personen in Isolation gegenüber dem Vortag um zehn gesunken. Zudem konnte eine Person aus dem Spital entlassen werden.

Dienstag, 8. September, 13:27 Uhr

Zwei Verletzte bei Kollision nach Überholmanöver

(kapo) Am Montagabend ereignete sich in Schlattingen ein Verkehrsunfall mit drei Autos. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, wollte eine

22-jährige Autofahrerin um 17.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Stein am Rhein ein vorausfahrendes Auto überholen. Um eine Frontalkollision zu verhindern, musste der entgegenkommende, 37-jährige Autofahrer eine Vollbremsung einleiten.

Zwei nachfolgende Autofahrerinnen im Alter von 65 und 21 Jahren bemerkten dies zu spät, worauf es zu Auffahrkollisionen kam. Die beiden Lenkerinnen wurden beim Unfall verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Feuerwehr Diessenhofen rückte mit Ölbinder an und regelte den Verkehr.

Dienstag, 8. September, 11:36 Uhr

Manuel Strupler. Bild: Donato Caspari

Manuel Strupler ist zum ersten Mal Vater geworden

(rsc) Es sind aufregende Monate für den Weinfelder SVP-Politiker. Im vergangenen Oktober ist Manuel Strupler in den Nationalrat gewählt worden. Im April feierte er seinen 40. Geburtstag und im Juli hat er geheiratet. Wegen Corona konnte er letztere beiden Ereignisse nur im kleinsten Rahmen feiern, was Struplers Stimmung aber nicht trüben konnte. «Ich nehme die Dinge immer so, wie sie kommen», sagt er zufrieden.

Und der nächste Höhepunkt in Struplers Leben liess auch nicht lange auf sich warten: Er und seine Frau Linda freuen sich über die Geburt ihres ersten Kindes. Töchterchen Anna ist am 1. September zur Welt gekommen. «Das ist eine grosse und schöne Veränderung im Leben», sagt Strupler. Er freut sich vor allem auch darüber, dass die gesamte Familie «gesund, zufrieden und glücklich» sei. «Das ist schliesslich nicht selbstverständlich.»

Dienstag, 8. September, 10:23 Uhr

Bild: PD

Zweimal Bronze in Lausanne

(red) Lausanne war Schauplatz der diesjährigen Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften der U16 und U18. Jamie und Mike Buob vertraten die Farben der Leichtathletikriege (LAR) Tägerwilen-Kreuzlingen erfolgreich. Mike Buob (U18) wurde fünfter im Stabhochsprung und egalisierte seine persönliche Bestleistung mit vier Metern. Jamie Buob (U16) krönte eine tolle Saison mit zwei Mal Bronze in den Disziplinen Stabhochsprung und Speer mit persönlichen Bestleistungen.

Mit Vier Metern verbesserte er im Stabhochsprung seinen eigenen Thurgauer Rekord um 20 Zentimeter. Jamie Buob startete auch in den Disziplinen Diskus, Hürden und 600 Meter. Auch Francesca Hagen hatte sich in den Disziplinen Hoch, Hürden und Weit und Sara Battistini in Stabhochsprung für die Schweizer Meisterschaften qualifiziert. Beide konnten jedoch in Lausanne nicht dabei sein.

Montag, 7. September, 17:27 Uhr

Neue Doppelspitze bei Kreuzlinger SVP

Der neue Präsident Damjan Mitrovic mit seinem Vize Ivan Semeraro. Bild: PD

(red) An der GV der SVP Ortspartei Kreuzlingen wurde das Präsidium neu bestellt. Fabian Neuweiler und Irene Herzog kündigten im Vorfeld an, dass sie sich nicht mehr für das Amt des Präsidenten zur Verfügung stellen werden. Als Nachfolger wurde den Mitgliedern der 25-jährige Damjan Mitrovic vorgeschlagen. Er gehört seit 2019 dem Vorstand an. Die Wahl Mitrovics zum neuen Präsidenten erfolgte einstimmig. Auch der neue Vize-Präsident Ivan Semeraro wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. Der Vorstand der SVP Ortspartei Kreuzlingen setzt sich wie folgt zusammen. Damjan Mitrovic Präsident, Ivan Semeraro Vize-Präsident, Daniel Müller Aktuar, Nico Keller Kassier, Séverine Schindler Presse, Hansjörg Gremlich, Fabian Neuweiler, Irene Herzog Beisitzer.

Montag, 7. September, 17:01 Uhr

Cinema Luna lanciert neues Angebot für Kinder

(red) Seit September bietet das Cinema Luna in Frauenfeld im «Kids Kino» zusätzliche Kindervorstellungen und mit Sputnik ein vergünstigtes Programm für 12- bis 21-Jährige. Das von Familien geschätzte «Kids Kino» findet neben den bisherigen Sonntagsvorstellungen zusätzlich auch am Mittwochnachmittag statt. Für 5 Franken können Kinder bis zwölf Jahre eine bunte Auswahl an neuen und alten Filmperlen erfahren. «Damit möchten wir ein grösseres Angebot für Familien bieten und auch die Kleinen für fantastische und berührende Welten auf der Leinwand begeistern», sagt Christof Stillhard, Programmchef des Cinema Luna.

Sputnik ist ein neues Programmfenster für 12- bis 21-jährige am Mittwochnachmittag. «Sputnik soll jungen Menschen eine spannende Kinowelt abseits des Mainstreams zeigen», betont Christof Stillhard. Für 12 Franken können sie ein vielfältiges Kinoprogramm mit Filmen aus der Schweiz und aus der ganzen Welt erleben. Für Inhaber eines Jugendsparkontos bei der TKB ist sowohl die Nachmittags- wie auch die Abendvorstellung am Mittwoch kostenlos.

Montag, 7. September, 15:40 Uhr

Kreisel in Sulgen gesperrt

(red) Zurzeit wird in Sulgen an der Kreuzlingerstrasse beim Kreisel Ochsen eine neue Tankstelle gebaut. Aus diesem Grund erstellt das Kantonale Tiefbauamt zwischen dem Kreisel und der Leimackerstrasse eine Aufspurung zum Linksabbiegen. Für den Einbau des Deckenbelages im Baustellenbereich ist ab heute Montag bis Mittwoch, 9. September, eine Vollsperrung zwischen dem Kreisel Ochsen und der Leimackerstrasse nötig. Entsprechende Umleitungen sind signalisiert.

Montag, 7. September, 14:30 Uhr

Regierungsrat Urs Martin posiert vor der Landi. Bild: Donato Caspari

Urs Martin nach 100 Amtstagen: «Wir sind kein Kuschelgremium»

(red) Seit dem 1. Juni ist Urs Martin Regierungsrat des Kantons Thurgau. Er hat sich einen für ihn ganz besonderen Ort ausgesucht, um über seine ersten 100 Tage als Thurgauer Regierungsrat zu sprechen: die Landi in Oberaach. In Oberaach ist er aufgewachsen und es ist sein Bürgerort. Der 41-Jährige sagt:

«Schon als Bub habe ich die Äpfel meiner Grosstante mit dem Leiterwagen zur Obstpresse gebracht.»

Ausserdem seien Äpfel typisch für den Bezirk Arbon, der mit der Wahl Martins nach fünf Jahren Absenz wieder in der Kantonsregierung vertreten ist. Er sei im Regierungsrat sehr offen empfangen worden. Und das, obwohl er seine Kolleginnen und Kollegen als Kantonsrat nicht verschont habe. «Aber: Wir sind keineswegs ein Kuschelgremium, es wird hart um die besten Lösungen gerungen.»

Die Bewältigung von Covid-19 hat die vergangenen drei Monate klar dominiert. Nach der Beendigung der ausserordentlichen Lage hat Urs Martin die Leitung des Fachstabs Pandemie übernommen. Zudem analysiert er jeden Tag mit dem kantonsärztlichen Dienst die neuen Fälle und beschliesst nach Bedarf Massnahmen. «Es wurden temporär Betriebe geschlossen, Reinigungen angeordnet, Teams ausgewechselt, Quarantänen verordnet und für Bars und Clubs eine Ausweispflicht mit Verifizierung angeordnet.»

Das zweite grosse Thema seiner ersten 100 Tage war die Erarbeitung des Voranschlags 2021. Mitten im Budgetprozess ins Amt zu kommen und den Lead zu übernehmen, sei eine grosse Herausforderung. «Hinzu kommt, dass wir im Moment aufgrund der Entwicklungen rund um das Coronavirus mit sinkenden Einnahmen und steigenden Ausgaben zu kämpfen haben.»

Montag, 7. September, 14:13 Uhr

Mann bedroht zwei andere mit einer Waffe

(kapo) Ein Mazedonier hat am Sonntag in Romanshorn zwei Männer mit einer Waffe bedroht, eine Person wurde verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau hat den Täter festgenommen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es kurz nach 13.30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einer Liegenschaft an der Arbonerstrasse. Dabei bedrohte der 42-jährige Mazedonier mit einer Faustfeuerwaffe den 36-Jährigen und einen 31-Jährigen, der während der Auseinandersetzung dazu kam. Bei der Auseinandersetzung wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Der 42-Jährige wurde durch die Kantonspolizei Thurgau festgenommen und inhaftiert.

Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung. Die Waffe wurde sichergestellt. Einzelheiten zum Tathergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Montag, 7. September, 13:34 Uhr

Frauenfelder Langdorfstrasse drei Tage gesperrt

(red) Nach der Sanierung der Langdorfstrasse in Frauenfeld sind noch die Deckbelagsarbeiten ausstehend. Für den Einbau des Belags im Abschnitt Zürcherstrasse bis Kreisel Langdorf muss die Strasse von Mittwoch, 9. September, 16 Uhr bis Samstag, 12. September 2020, 8 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt werden, wie das städtische Tiefbauamt mitteilt. Da die Arbeiten nur bei trockenem Wetter ausgeführt werden können, ist wetterbedingt eine zeitliche Verschiebung der Sperrung möglich.

Montag, 7. September, 12:08 Uhr

Fünf Thurgauer neu positiv auf Corona getestet

(red) Über das Wochenende hat sich die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Thurgau um fünf Personen erhöht. Gesamthaft gibt es im Kanton nun 592 bestätigte Fälle. In Spitalpflege befinden sich noch vier Personen. Zwei von ihnen liegen auf einer Intensivstation. Dies teilt der Kanton Thurgau auf Twitter mit.

Montag, 7. September, 11:14 Uhr

CVP-Arbon: Nicole Felix ist neue Präsidentin

Die neue Präsidentin der CVP Bezirkspartei, Nicole Felix. Bild: Donato Caspari

(red) Bezirksparteipräsident Lukas Auer aus Arbon hielt an der Jahresversammlung Rückschau auf ein erfolgreiches Wirken. Mit viel Lob für seine Arbeit wurde er von den 31 Parteifreunden auf dem Sunnehof Beeri in Steinebrunn verabschiedet. Als Nachfolgerin wurde einstimmig die Romanshornerin Nicole Felix gewählt.

Mit einer vollen Liste und 27 Kandidierenden war es der CVP gelungen, die vier Grossratssitze im Bezirk Arbon zu verteidigen. Die CVP konnte nach eigenen Angaben im Bezirk Arbon in sehr vielen Gemeinden zulegen.

Montag, 7. September, 10:59 Uhr

Bye bye Riesenrad

Bild: sko

(sko) Nach rund dreiwöchiger Präsenz baut Schausteller Hanspeter «HP» Maier sein Riesenrad auf dem Oberen Mätteli in Frauenfeld seit Montagmorgen plangemäss wieder ab. Maier spricht von einem Erfolg, vielleicht bringt er das Riesenrad nächsten Sommer zurück in die Innenstadt.

Montag, 7. September, 10:27 Uhr

Charis Kuntzemüller löst Cyrill Huber ab

Charis Kuntzemüller Bild: PD

(red) Die SP Kreuzlingen hat vor kurzem ihre Jahresversammlung nachgeholt, die aus bekannten Gründen im März verschoben werden musste. Die zahlreich erschienenen Parteimitglieder zollten dem zurücktretenden Präsidentin Cyrill Huber grossen Respekt. Stadtrat Markus Brüllmann blickte auf die vergangenen acht erfolgreichen Jahre unter Huber zurück: An den Gemeinderatswahlen 2015 und 2019 wurde die SP stärkste Partei im Gemeinderat. Vor allem Nachhaltigkeitsprojektesind Huber wichtig. Die SP startete in seiner Präsidentschaftszeit Anlässe wie den Hol- und Bring-Tag sowie die beliebten Bücherschränke in allen Quartieren Kreuzlingens. Aufgrund seiner Initiative wurde ausserdem im ganzen Kanton die Kunststoff-Recycling-Sammlung im Kuh-Bag lanciert.

Die – einstimmig gewählte – Nachfolgerin Charis Kuntzemüller-Dimitrakoudis wird den ökologisch-sozialen Kurs der SP Kreuzlingen weiterführen. Charis Kuntzemüller-Dimitrakoudis ist Kindergärtnerin, Mutter von zwei Kindern und seit acht Jahren im Gemeinderat. Die neue Präsidentin kann auf ein eingespieltes Vorstandsteam mit der neuen Vizepräsidentin Elina Müller zählen. Weiter in den Vorstand gewählt wurden: Markus Brüllmann, Melanie Huber, Cyrill Huber, Nina Schläfli, Dino Lioi, Christine Graeser, Julian Fitze, Barbara Kern und als Beisitzer der Bezirkspartei Franco Bucca aus Bottighofen.

Jugendlicher in Frauenfeld mit Waffe verletzt

(red.) In Frauenfeld wurde in der Nacht auf Sonntag in der Nähe der Badi ein 15-Jähriger von einem Fremden an der Hand verletzt, wie «20 Minuten» berichtet. Der Mann habe eine lange Hieb- oder Stichwaffe getragen. Dass es sich dabei um ein Samuraischwert handelt, wie Zeugen berichten, konnte die Kantonspolizei auf Anfrage nicht bestätigen. Der Zusammenstoss sei jedoch angezeigt worden.