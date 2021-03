THURGAU-TICKER Kanton hat bisher 763 Härtefallgesuche erhalten +++ Unfall am Flughafen Friedrichshafen +++ Matzinger löscht Brand, bevor Feuerwehr eintrifft 31.03.2021, 19.34 Uhr

Mittwoch, 31. März, 19:28 Uhr

Mehr als die Hälfte der im Thurgau eingereichten Härtefallgesuche stammt aus der Gastrobranche. Bild: Benjamin Manser

88,6 Prozent der Härtefallgesuche bewilligt

(red) Wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Thurgau mitteilt, sind seit dem Start des Härtefallprogramms am 1. Februar 763 Anträge eingereicht worden. Laut der Mitteilung erfüllen 676 Anträge die von Bund und Kanton geforderten Kriterien. Das entspricht einer Quote von 88,6 Prozent.

Abgelehnt wurden 87 Anträge. «Die Absagen erfolgten, weil die Anträge die gesetzlichen Erfordernisse wie Geschäftssitz im Thurgau, Gründungsdatum vor dem 1. März 2020 oder die Mindestumsatzgrenze von 50'000 Franken nicht erfüllten», schreibt das AWA.

Etwas mehr als die Hälfte der Anträge stammt aus der Gastronomie. Weitere Schwerpunkte bildeten die Eventbranche, der Tourismus- und Freizeitbereich sowie der Detailhandel.

Die aktuellen Härtefallzahlen (seit dem Start am 1. Februar) in der Zusammenfassung: Eingegangene Online-Anträge netto: 763

Zum Härtefallprogramm zugelassene Anträge: 676

Abgelehnte Anträge: 87

Gesprochene Darlehen: 245 (rund 18,5 Millionen Franken)

Davon ausbezahlt: 150 (rund 12,4 Millionen Franken)

Davon zur Auszahlung bereit: 95 (rund 6 Millionen Franken)

Davon ohne Anspruch (aufgrund Nichterfüllung der gesetzlichen Vorgaben): 22

Mittwoch, 31. März, 19:10 Uhr

Zweckverbände dürfen Versammlungen schriftlich durchführen

(red) Nun sollen auch Zweckverbände über ihre Budgets 2021 und Jahresrechnungen 2020 und weitere für die Delegiertenversammlung im Frühjahr 2021 vorgesehene Geschäfte auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form befinden können. Grundlage dafür ist ein Entscheid des Thurgauer Regierungsrats. Wie die Abstimmungen durchgeführt werden, können die Vorstände der Verbände entscheiden. Der Beschluss ist befristet bis am 4. Juli 2021.

Mittwoch, 31. März, 16:05 Uhr

Wegen eines Unfalls musste der Flughafen Friedrichshafen am Mittwochmittag während rund 90 Minuten gesperrt werden. Bild: Susann Basler

(2. April 2005)

Unfall am Flughafen Friedrichshafen

(red) Am Mittwoch landete gegen 11.40 Uhr ein Kleinflugzeug am Flughafen Friedrichshafen und wurde bei der Landung so beschädigt, dass es erst neben der Bahn zum Stillstand kam. Der erste Landeversuch wurde abgebrochen, beim zweiten Versuch kam das Flugzeug auf der Piste auf, wobei das Bugrad und der Propeller stark beschädigt wurden. Der Pilot wurde nicht verletzt. Die Ursache für den Landeunfall ist noch nicht bekannt, wie der Flughafen Friedrichshafen mitteilt.



Am Flughafen wurde Alarm ausgelöst und die Feuerwehr aktiviert. Der Flughafen wurde für weitere Anflüge gesperrt und das Flugzeug durch die Feuerwehr geborgen. Der Flughafen musste für rund 90 Minuten gesperrt werden. Die Maschine vom Typ Katana (Diamond Aircraft) ist laut der Mitteilung in Friedrichshafen zu einem Übungsflug gestartet. An Bord sei lediglich der Pilot gewesen.



Mittwoch, 31. März, 15:46 Uhr

Lieferwagenfahrer muss nach Alkoholprobe Ausweis abgeben

(kapo) Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte am Dienstagabend auf der Autobahn A7 kurz nach 20.45 Uhr auf dem Rastplatz Kefikon Nord einen Lieferwagenfahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 31-jährigen Schweizer einen Wert von rund 0,94 Promille ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Mittwoch, 31. März, 14:34 Uhr

Bewohner löscht Küchenbrand vor Eintreffen der Feuerwehr

Als die Feuerwehr beim Matzinger Mehrfamilienhaus eintrifft, ist der Küchenbrand bereits gelöscht. Bild: PD

(kapo) Bei einem Küchenbrand entstand am Dienstag in Matzingen Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Am Dienstagabend kam es kurz nach 22 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Strasse Tönler in Matzingen zu einem Küchenbrand. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau deponierte ein 31-Jähriger eine Tasche auf dem Kochfeld. Wenig später bemerkte er im Bereich des Herdes ein Feuer.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Matzingen-Stettfurt konnte der Bewohner den Brand selbst löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist mehrere tausend Franken hoch.

Mittwoch, 31. März, 14:19 Uhr

Gachnang sagt Gemeindeversammlung ab

(red) Die Gemeinde Gachnang hat die Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 3. Juni coronabedingt abgesagt. Dies teilt sie auf ihrer Website mit. Als Ersatz soll am 13. Juni eine Urnenabstimmung durchgeführt werden.

Mittwoch, 31. März, 11:58 Uhr

Drei Todesfälle nachträglich gemeldet

(rsc) Der Kanton Thurgau meldet am Mittwoch 87 neue Coronafälle. Zudem sind 18 Personen hospitalisiert, also 3 mehr als noch am Dienstag. Vier Personen liegen aktuell auf den Intensivstationen. Aktuelle Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind keine hinzugekommen, jedoch meldet der Kanton nachträglich drei Todesfälle aus den Monaten Dezember, Januar und Februar.

Mittwoch, 31. März, 11:13 Uhr

Bei einem Raubversuch wurde am 23. März in Steckborn ein 28-Jähriger mit einer Stichwaffe angegriffen. Bild: Fotalia

Raubversuch in Steckborn: 17-Jähriger ist geständig

(kapo) Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, hat sie den Raub vom 23. März in Steckborn geklärt. Am 23. März, gegen 0.30 Uhr, forderte ein Täter an der Morgenstrasse von einem Mann Bargeld und griff diesen unvermittelt mit einer Stichwaffe an. Als das Opfer das Geld aushändigte, flüchtete der Täter. Der 28-Jährige erlitt beim Raub Stich- und Schnittverletzungen.

Drei Tage später meldete sich ein 17-jähriger Schweizer bei der Kantonspolizei Thurgau und gab an, für die Tat verantwortlich zu sein. Bei der Einvernahme zeigte sich der Jugendliche geständig. Die Jugendanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind noch nicht abgeschlossen.

Mittwoch, 31. März, 10:30 Uhr

65-Jährige verunfallt beim Wandern auf dem Tannegger Grat

Einsatzkräfte bei der Bergung am Tanegger Grat. Bild: PD

(kapo) Eine Frau ist am Dienstagnachmittag beim Wandern auf dem Tannegger Grat bei Bichelsee verunfallt. Kurz vor 14.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die entsprechende Meldung ein. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stolperte die 65-Jährige auf dem schmalen Weg und stürzte rund 40 Meter eine Böschung hinunter.

Wegen des unwegsamen Geländes wurden zur Bergung der Verletzten die Feuerwehr Bichelsee-Balterswil und die Rega beigezogen. Die 65-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit der Rega ins Spital geflogen.

Mittwoch, 31. März, 10:13 Uhr

Berglauf Steckborn findet erneut nicht statt

Der Steckborner Berglauf ist nach 2020 zum zweiten Mal abgesagt. Bild: Reto Martin (28. April 2018)

(red) Der Berglauf Steckborn kann am 24. April trotz angepasstem Konzept nicht durchgeführt werden. Dies teilt das Organisationskomitee mit. Es verweist dabei auf die vom Bundesrat verlängerten Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.

«Deadline für einen definitiven Entscheid der Durchführung hatten wir auf Ende März gesetzt», schreibt OK-Präsident Moritz Eggenberger. Daher hätten sich die Organisatoren entschieden, den diesjährigen Berglauf auf 2022 zu verschieben. Der Anlass muss damit nach 2020 bereits zum zweiten Mal abgesagt werden.

Mittwoch, 31. März, 09:35 Uhr

Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall

(kapo) In Amriswil kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte der 18-Jährige kurz vor 17 Uhr von der Säntisstrasse nach links in die Arbonerstrasse abbiegen.

Dabei kam es zur Kollision mit einem vortrittsberechtigten Lieferwagen eines 49-Jährigen, der von Steinebrunn in Richtung Stadtzentrum unterwegs war. Der Rollerfahrer wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Dienstag, 30. März, 17:55 Uhr

Kantonale Museen über Ostern geöffnet

Urs Leuzinger, Leiter des Museums für Archäologie. Bild: Andrea Stalder

(red) Über die Ostertage bieten die Museen des Kantons Thurgau ein vielfältiges Angebot, wie diese in einer Mitteilung schreiben. Im Naturmuseum und im Museum für Archäologie, beide in Frauenfeld, haben sich über die Osterfeiertage zahlreiche Hasen versteckt, die es aufzuspüren gilt. Die vergnügliche Hasensuche führt Kinder und Eltern bis in die hintersten Museumsecken und zu spannenden Ausstellungsobjekten. Beide Museen sind über die Osterfeiertage täglich von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Gleiches gilt für das Historische Museum. Im Schloss Frauenfeld gibt es einen Rätselspass. Auch die Sonderausstellung «Thurgauer Köpfe – Tot oder lebendig» im Alten Zeughaus Frauenfeld ist täglich von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Das Kunstmuseum Thurgau und das Ittinger Museum haben am Gründonnerstag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Von Karfreitag bis Ostermontag sind die beiden Museen in der Kartause Ittingen jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Dienstag, 30. März, 16:14 Uhr

Senior ohne gültigen Führerschein fährt in E-Bike-Fahrerin

Die E-Bike-Fahrerin wurde beim Unfall verletzt. Bild: Kapo TG

(red) Ein 85-jähriger Autofahrer war gegen 11.45 Uhr in Ermatingen auf der Wäldistrasse in Richtung Wäldi unterwegs. Kurz nach der Verzweigung mit der Klinglerstrasse erfasste er eine E-Bike-Fahrerin, die in dieselbe Richtung unterwegs war. Die 69-Jährige stürzte laut Schilderung der Kantonspolizei Thurgau zu Boden, wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Sachschaden mehrere hundert Franken hoch. Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau ergaben, dass der 85-jährige ohne gültigen Führerausweis unterwegs war.

Freitag, 30. März, 15:37 Uhr

Freizeitpark in Stein am Rhein darf noch nicht öffnen.

Das Ticiland in Stein am Rhein (SH): Bild:

(red) Gemäss neusten Weisungen durch die Behörden sieht sich der Freizeitpark Ticiland in Stein am Rhein (SH) gezwungen, die Wiedereröffnung zu verschieben. Diese war ursprünglich auf Donnerstag, 1. April, vorgesehen gewesen. Die Verantwortlichen des Freizeitparks hoffen, bei einer positiven Entwicklung der Pandemie das Ticiland am 17. April wieder öffnen zu können, wie sie in einer Mitteilung schreiben.

Dienstag, 30. März, 14:34 Uhr

Der internationale Bodensee-Ostermarsch findet wegen Corona nicht statt

Ein Bild aus dem Jahr 2016, Romanshorn. Reto Martin

(red) Auch dieses Jahr kann der Internationale Bodensee-Friedensweg am Ostermontag coronabedingt nicht wie geplant in Überlingen stattfinden, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben. Die vorgesehenen Redebeiträge seien aber ab Ostern als Video abrufbar. Sie enthalten Botschaften zum Thema «FriedensKlima - abrüsten und Klima schützen». Es sind zu hören Nationalrätin Claudia Friedl (SP, SG), die Klimaaktivistin Miriam Rizvi, Theodor Ziegler vom badischen Forum Friedensethik und Claudia Haydt, Informations­stelle Militarisierung,Tübingen.

Dienstag, 30. März, 14:06 Uhr

Totalsperre während der Frühlingsferien

Am Bahnhof Berg wird gebaut. Bild: Reto Martin (2016)

Die SBB führen im April Unterhaltsarbeiten am Gleis beim Bahnhof Berg durch. Deshalb fallen die Züge während einer zweiwöchigen Totalsperre zwischen Weinfelden und Kreuzlingen aus und werden durch Busse ersetzt, wie Thurbo in einer Mitteilung schreibt. Betroffene sind von Dienstag, 6. April, bis Sonntag, 18. April, folgende Verbindungen:

S14 / SN: Ausfall Weinfelden–Kreuzlingen

IR 75 / RE: Ausfall Weinfelden–Kreuzlingen

Thurbo empfiehlt: Reisende ab / bis Weinfelden nach / von Kreuzlingen benutzen die Ersatzbusse der S14, die teilweise vorzeitig verkehren.

Reisende aus der Richtung Winterthur–Frauenfeld und umgekehrt benutzen zwischen Frauenfeld und Kreuzlingen die Schnellbusse via Autobahn.

Die Züge zwischen Kreuzlingen und Konstanz verkehren, bis auf zwei Verbindungen am Morgen zwischen 6.45 Uhr und 7.55 Uhr, gemäss Fahrplan.

Der Online-Fahrplan unter sbb.ch ist aktualisiert.

Dienstag, 30. März, 12:08 Uhr

Neuer PMS-Prorektor gewählt

Daniel Steger. Bild: PD

(red) Daniel Steger ist auf den 1. August 2021 als neuer Prorektor an die Pädagogische Maturitätsschule gewählt worden, wie das kantonale Amt für Mittel- und Hochschulen mitteilt.

Steger ist in Arbon aufgewachsen und besuchte von 1984 bis 1988 die Kanti Romanshorn. Nach dem Sekundarlehrerstudium an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen absolvierte er ein Querflöten- sowie ein Schulmusikstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Zürich.

2007 kam er als Lehrer für Schulmusik an die Pädagogische Maturitätsschule (PMS) in Kreuzlingen. Schon kurz nach Stellenantritt an der PMS stellte Daniel Steger seine Führungs - und Begeisterungstalent bei der Mitarbeit in schulinternen Projekten unter Beweis, wie es in der Mitteilung heisst. Er vermochte von Beginn weg einen wichtigen Teil zum Schulprofil beizutragen, heisst es weiter in der Mitteilung. 2013 wurde Daniel Steger zum Hauptlehrer befördert. Er lebt mit seiner Familie in Steckborn.

Dienstag, 30. März, 11:28 Uhr

28 neue Coronafälle

Die Auswertung eines Coronatests. Bild: Britta Gut

Der Kanton Thurgau gab am Dienstag folgende Zahlen rund um die Coronapandemie auf seiner Website bekannt (in Klammern die Veränderung zum Vortag):

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 385 (-19)

Anzahl bestätigter Fälle seit März 2020: 16'141 (+28)

Hospitalisiert: 15 (-1)

Davon auf der Intensivstation: 2 (+1)

Verstorben: 411 (+3, inklusive zwei Nachträge von Januar und Februar)

Geimpfte Dosen: 45'428 (+1'056)

Davon 1. Dosis: 28'151 (+708); 2. Dosis: 17'277 (+348)

Dienstag, 30. März, 10:40

Friedlich Coronademo in Müllheim

Treffen auf dem Parkplatz des Restaurants «Il Castello». Bild: at

(at) Am Montagabend haben sich rund 60 Bürger auf dem Parkplatz eines Restaurants in Müllheim zu einem friedlichen Gedanken- und Informationsaustausch getroffen. Zur Veranstaltung unter dem Motto «Gemeinsam mit Vernunft zurück zur Normalität» aufgerufen hat die Vereinigung «März Apéros». Deren Mitglieder fordern eine Rückkehr zum normalen Leben.

Jemand hält eine Ansprache. «Unsere Generation wird diese Schulden nicht mehr abtragen können, das wird unsere Kinder belasten», sagt er zu den Anwesenden, die ohne Schutzmasken vor einem grossen Plakat mit der Aufschrift «Corona-Fakten» zusammenstehen. Darunter ist auch Priska Brunner, Wirtin in der «Fifties Bar» in Affeltrangen, die ihre missliche Lage schildert. Da ihre Bar seit längerem geschlossen ist, könne sie wirtschaftlich nicht mehr lange überleben. «Vielleicht ein bis zwei Monate, dann muss ich Schulden machen», sagt sie. Weiter vermisst sie eine langfristige Strategie des Bundesrates. Kurz vor 20 Uhr löst sich die Versammlung so friedlich auf, wie sie zwei Stunden zuvor begonnen hatte.

Dienstag, 30. März, 09:36 Uhr

Einfamilienhaus in Oberaach brennt – eine Person leicht verletzt

Beim Brand wurde eine Person leicht verletzt Bild: Kantonspolizei Thurgau

(red) Kurz vor 20.30 Uhr am Montagabend ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass bei einem Einfamilienhaus an der Schulstrasse ein Feuer ausgebrochen sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine Personen mehr im Haus, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehr Amriswil war rasch vor Ort und löschte den Brand im Dachstock des Einfamilienhauses. Sie stuft das Ereignis laut Website als «Brand gross» ein.

Ein 33-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt, heisst es weiter in der Polizeimeldung. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache haben der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei die Ermittlungen aufgenommen. Es steht eine technische Ursache im Vordergrund.

Dienstag, 30. März, 09:36 Uhr

Die «Power Girls» aus Arbon gewinnen den Thurgauer School Dance Award 2021

«Power Girls», das Siegerteam der Sekundarschule Reben 4 aus Arbon. Bild: PD

(red) Am Sonntagabend, 28. März 2021, fand über ein Streaming der erste Thurgauer School Dance Award (TSDA) statt. 23 Tanzteams mit insgesamt 330 Kindern und Jugendlichen wurden im Vorfeld durch ein Filmteam an ihren Schulen besucht, teilt das Sportamt des Kantons mit.

Die aufgenommenen Darbietungen wurden anschliessend im Wasserschloss Hagenwil einer Jury präsentiert. Siegerteams gab es in drei verschiedenen Kategorien. Award Gewinnerinnen über alle Klassen hinweg wurden die «Power Girls» der Sekundarschule Reben 4 in Arbon.

Die weitere Ranglisten finden sich auf der Website des Sportamtes.

Dienstag, 30. März - 08:33 Uhr

Tiny House auf dem Nollen

Aussenansicht des Minihäuschens auf Räder. Bilder: PD

(red) Das Geheimnis um den diesjährigen Standort des Tiny Houses ist gelüftet: Das vollautomatisierte Ferienhäuschen findet auf dem Nollen in Wuppenau seinen neuen Standplatz, wie Thurgau Tourismus mitteilt. Übernachtungen ab Mai sind per sofort buchbar.

Das Tiny House verfügt über einen gemütlichen und hellen Wohnbereich mit Sofa sowie einem Doppelbett (200x140cm), das aus der Wand ausgeklappt werden kann. Ebenfalls gibt es eine kleine Küchenecke mit intelligentem Kühlschrank, Induktionsherd, Waschbecken und Kaffeemaschine, ein Badezimmer mit Dusche und WC, Strom fehlt ebenfalls nicht.

Blick ins Innere des Häuschens.

Montag, 29. März, 17:09 Uhr

Leinen los auf Untersee und Rhein am Karfreitag

Auf den Schifffen der Untersee-Rhein-Flotte herrscht Maskenpflicht. (Bild: PD)

(sko) Landungen nur am Schweizer Ufer und geschlossene Gastronomie: So startet die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) in die Saison 2021. Am Karfreitag, 2. April, heisst es für die URh «Leinen los», dann verkehren die Kursschiffe wieder auf der rund 50 Kilometer langen Strecke zwischen Kreuzlingen und Schaffhausen. Nach dem wirtschaftlich sehr schlechten Jahr 2020 und den erneuten Einschränkungen im grenzüberschreitenden Reiseverkehr muss die URh ihren Fahrplan bis Pfingsten reduzieren, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die Schutzverordnung Baden-Württembergs lässt bis voraussichtlich 18. April keine touristischen Aktivitäten zu, was faktisch einer Grenzschliessung gleichkomme. Bis dahin dürfen deshalb nur Schweizer Landestellen und die Station Büsingen bedient werden.

Bis an Pfingsten fahren die URh-Schiffe donnerstags bis sonntags und an Feiertagen. Vom 2. April bis 23. Mai sind an Sonn- und Feiertagen jeweils vier Kursschiffe unterwegs, donnerstags bis samstags deren drei. Die Bordgastronomie muss bis auf weiteres geschlossen bleiben (auch kein Take-away). Mitgebrachtes Picknick ist erlaubt. Tischreservationen sind nicht möglich. Im April wird das Velo kostenlos auf den URh-Schiffen transportiert. Auf dem ganzen Schiff gilt Maskenpflicht.

Montag, 29. März, 17:05 Uhr

Coop Tägerwilen unter neuer Leitung

Rahel Tapfer (Bild: PD)

(red) Rahel Tapfer leitet neu den Coop Tägerwilen. Die 29-Jährige absolvierte ab 2008 die dreijährige Lehre zur Detailhandelsfachfrau im Coop Romanshorn und wechselte danach in den Supermarkt im Weinfelder Einkaufszentrum Thur Markt. Dort war Tapfer von 2011

bis 2015 in verschiedenen Abteilungen tätig und durchlief mehrere unternehmensinterne Weiterbildungen zur Rayonleiterin. In den vergangenen vier Jahren hatte sie die stellvertretende Geschäftsführung im Coop Tägerwilen inne. Die neue berufliche Herausforderung nimmt sie mit Zuversicht und Vorfreude in Angriff: «Die familiäre Atmosphäre im Team sowie die enge Bindung zu vielen Stammkunden gefällt mir besonders in Tägerwilen. Diese gegenseitige Wertschätzung ist nicht selbstverständlich und die möchte ich auch weiterhin so pflegen.» Tapfers Vorgänger in Tägerwilen, Claudio Gregorio, arbeitet neu als stellvertretender Geschäftsführer in Aadorf.

Montag, 29. März, 16:59 Uhr

HC Thurgau: T.J. Brennan wechselt zum HC Lugano

(mat) Der HC Lugano verpflichtet bis Ende Saison Thurgaus amerikanischen Verteidiger T.J. Brennan (31), wie er auf seiner Webseite meldet. Der Spieler werde in den nächsten Tagen im Tessin eintreffen.

T.J. Brennan wurde im 2007 im NHL-Draft in der zweiten Runde als #31 von den Buffalo Sabres gezogen und bestritt in seiner Karriere 53 NHL-Spiele (5 Tore/8 Assist) für die Buffalo Sabres und die Toronto Maple Leafs. Er wurde zweimal zum besten Verteidiger der AHL ausgezeichnet und nahm fünfmal in Serie am AHL All-Star Game teil. Für den HC Thurgau erzielte T.J. Brennan in der Saison 2020/21 in 28 Spielen 12 Tore und 16 Assist.

Montag, 29. März, 15:43 Uhr

29. Tannzapfe-Cup abgesagt

Der Tannzapfe-Cup erfreut sich bei Turnvereinen jeweils grosser Beliebtheit. (Bild: PD)

(kuo) Nachdem bis anhin noch eine abgespeckte Variante des beliebten Hinterthurgauer Turnfestes im Raume stand, teil das Organisationskomitee des Tannzapfe-Cup nun mit, dass die diesjährige Ausgabe vom 29. Mai nun definitiv abgesagt ist. Als nächsten Termin geben die Verantwortlichen des STV Dussnang-Oberwangen den 11. Juni 2022 bekannt.

Montag, 29. März, 14:19 Uhr

Polizei zieht «zirkusreifen» Rollerfahrer aus dem Verkehr

(red) «Eines muss man dem Mann lassen. Wer seinen Roller beladen mit einer riesigen Segel-Tasche und mehreren Kisten Krimskrams durch den Stadtverkehr von Kreuzlingen steuert, hat schon fast zirkusreife Balancier-Künste.» Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau auf ihrem Facebook-Profil. «Weil die Strasse aber keine Manege ist, mussten unsere Einsatzkräfte der Vorstellung am letzten Freitag ein Ende bereiten und den Rollerfahrer aus dem Verkehr ziehen», heisst es abschliessend.

Montag, 29. März, 12:19 Uhr

Fünf Pappeln beim Kreuzlinger Ziegeleiweiher müssen gefällt werden

(Bild: Urs Brüschweiler)

(red) Am Montag und Dienstag werden beim Ziegeleiweiher aus Sicherheitsgründen fünf Bäume gefäll, teilt die Stadt Kreuzlingen mit. Sie habe die Firma Pro Forst mit der Fällung der Pappeln beauftragt. Diese befinden sich im Bereich der Weiherstrasse 37 bis 39.

Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Stamm einer der grossen Pappeln innen hohl ist. Das Gutachten eines Baumexperten hat schliesslich ergeben, dass der Baum aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden sollte. Das hat zur Folge, dass vier weitere Pappeln so stark windexponiert wären, dass auch sie ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Die Stadt Kreuzlingen organisiert die Baumfällaktion in Absprache mit den weiteren betroffenen Grundeigentümern. Die Arbeiten werden am Montag und Dienstag durchgeführt. Aufgrund der Grösse der Bäume und dem bebauten Umfeld muss ein Pneukran eingesetzt werden. Der hintere Teil der Weiherstrasse wird daher während den Arbeiten ganztags für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Anwohner sind informiert.

Montag, 29. März, 11:35 Uhr

140 Corona-Infizierte übers Wochenende

(red) Der Kanton Thurgau meldet am Montag 140 bestätigte Coronafälle seit Freitag. Die Zahl der hospitalisierten Personen stieg um eine Person auf derzeit 16, eine Patientin oder ein Patient liegt auf der Intensivstation. Es wurden keine neuen Verstorbenen gemeldet.



1717 Dosen wurden im Thurgau seit Freitag verimpft. Die Gesamtzahl steigt damit auf 44'189 Dosen. Eine erste Dosis erhielten bisher 27'255, bereits zwei Dosen erhalten haben 16'934 Personen.

Montag, 29. März, 10:27 Uhr

Die Covid-19-Fachstelle beim Kanton wird verlängert

(red) Der Kanton Thurgau hat im vergangenen August eine befristete Fachstelle Covid-19 geschaffen, um den Vollzug der Covid-19-Verordnungen zu konzentrieren. Nun wurde die Fachstelle für ein weiteres halbes Jahr befristet bis September 2021 verlängert, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Fachstelle hat sich in mehrfacher Hinsicht bewährt.»

Beatrix Kesselring leitet die Covid-19-Fachstelle beim Kanton. (Bild: Reto Martin)

Das sagt Regierungsrat Urs Martin, Chef des Departements für Finanzen und Soziales. Als kantonale Ansprechstelle unterstützt sie Organisationen, Gemeinden, Veranstalter oder Unternehmen, wenn es um die praktische Umsetzung der Corona-Massnahmen geht. Im Weiteren führt sie selbständig Vollzugsaufgaben aus, sei dies im Rahmen der geltenden Massnahmen oder aber aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung. Die Fachstelle Covid-19 koordiniert auf kantonaler Ebene die Vollzugsaufgaben und erstattet gegenüber dem Bund wöchentlich Bericht.

Die Leitung der Fachstelle hat Beatrix Kesselring, ehemalige Geschäftsleiterin des Verbands Thurgauer Gemeinden, inne. Sie wird unterstützt durch eine Administrationsstelle sowie zwei juristische Mitarbeitende. Analog zur Verlängerung der Fachstelle werden die Anstellungen befristet bis September 2021 verlängert.

Montag, 29. März, 9:31 Uhr

Betrunkener Lenker flüchtet vor der Polizei

Ein Polizist führt bei einem Fahrzeuglenker eine Atem-Alkoholkontrolle durch - Symbolbild.

(Bild: Severin Bigler)

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau stoppte am Sonntag in Dettighofen einen alkoholisierten Autofahrer, der sich zuvor einer Kontrolle entzog.

Einer Patrouille der Kantonspolizei Thurgau fiel gegen 22 Uhr auf der Hauptstrasse in Hörhausen ein Autofahrer aufgrund seiner Fahrweise auf. Als die Polizisten das Fahrzeug zur Kontrolle anhalten wollten, entzog sich der Lenker der Kontrolle und flüchtete. Er konnte wenig später in Dettighofen angehalten werden.

Weil die Atemalkoholprobe beim 35-jährigen Schweizer einen Wert von 0,87 mg/l (rund 1,7 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.