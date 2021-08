Thurgau Ticker: Dominik Rüedi dreht Film zu Querschnittslähmung

THURGAU-TICKER Hoffnung schenken: Film zu Querschnittslähmung +++ Regierungsrat genehmigt Nachtragskredit +++ WTF – Schlosstour der anderen Art 31.08.2021, 06.52 Uhr

Dienstag, 31. August, 6:51 Uhr

Note 4,5, dafür den Publikumspreis erhalten

Dominik Rüedi sitzt seit 2015 im Rollstuhl. Bild: PD

Dominik Rüedi ist Foto- und Videoproduzent und auch Regisseur. Mit seinem Film «Schwerelos» hat er am Kurzfilm-Festival «Entr'2 Marches» in Cannes den Publikumspreis erhalten. Im Film geht es um einen jungen Mann im Rollstuhl, der nach einer negativen Therapiediagnose am Tiefpunkt seines Lebens ist. Mit einem anderen Rollstuhlfahrer möchte er wieder hoch hinaus und dazu einen Berg mit zwei amerikanischen Gleitschirmpiloten erklimmen.

Rüedi weiss bei dieser Regiearbeit genau, worum es geht. Er selbst sitzt seit 2015 nach einer Entzündung des Rückenmarks im Rollstuhl. Der 22-Jährige sagt im «FM1Today»: «Ich will mit diesem Film auf das Thema Querschnittslähmung aufmerksam machen und Betroffenen auch Hoffnung schenken. Sie sollen wieder an etwas glauben können, das vielleicht unmöglich scheint.» Der Film war Rüedis Abschlussarbeit zu seinem Filmproduktionsstudium, wofür er nur die Note 4,5 erhielt, wegen eines Tonproblems, wie er sagt. Da dürfte der Publikumspreis nun ein schöner Trost sein.

Montag, 30. August 16:27 Uhr

250'000 Franken für Wirtschaft und Wissen

In Zürich beispielsweise gibt es bereits einen Innovationspark. Bild: Keystone / Walter Bieri

(red) Mit Botschaft vom 6. Juli unterbreitete der Regierungsrat dem Grossen Rat einen Nachtragskredit zum Budget 2021. Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK) behandelte den Nachtragskredit des Departements für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) an seiner Sitzung vom 25. August in Anwesenheit von Regierungsrat Walter Schönholzer.

Der Nachtragskredit in der Höhe von 250'000 Franken wurde bei zwei Gegenstimmen genehmigt, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Das Geld fliesst ins Eigenkapital der Innovationspark Ost AG. Diese soll den Ostschweizer Unternehmen eine Plattform bieten, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch direkten Zugang zur Spitzenforschung und Kompetenzvernetzung in der angewandten Forschung sowie im Wissens- und Technologietransfer mit bestehenden Forschungseinrichtungen weiter zu steigern.

Montag, 30. August 15:05 Uhr

WTF – Tour durch Schloss Frauenfeld mit mittelalterlichen Skurrilitäten

Antonella und Tanja vermitteln den Gästen Wissen über das Schloss Frauenfeld. Bild: PD

Wenn Antonella und Tanja mit ihrer Gästeschar durch das Historische Museum Thurgau fegen, ist alles anders als gewohnt: Die zwei Guides sind keine Experten, sondern Fans. Am Sonntag, 5. September 2021 fragen die zwei «What the Frauenfeld?» und nehmen Gäste mit auf eine Schlosstour der anderen Art. Sie führen in hohem Tempo durch die Räume von Schloss Frauenfeld und verraten, warum Fluchen eine Kunst ist, wer zu Hofzeiten wessen Wasser trank und wieso das Mittelalter sich wie ein Labyrinth anfühlt. Auf der Suche nach mittelalterlichen Skurrilitäten geht's zu Fuss den Wehrturm hoch und runter.

Die Tour ist goldrichtig für alle, die Lust auf ein unkonventionelles Museumserlebnis haben. Die Veranstaltung eignet sich ab 18 Jahren und startet um 14 Uhr im Schloss Frauenfeld. Der Eintritt ist frei, es gilt eine Maskenpflicht.

Anmeldung erforderlich: historisches-museum.tg.ch

Montag, 30. August 13:48 Uhr

Ausgeweitete Zertifikatspflicht gegen erneuten Lockdown

Ein Covidzertifikat wird geprüft. Bild: Keystone / Ennio Leanza

(red) Die Regierungen der Ostschweizer Kantone unterstützen die Absicht des Bundesrates, im Falle eines weiteren Anstiegs der Hospitalisationen von Coviderkrankten den Einsatzbereich für die Coronazertifikate auszudehnen. Das ist einer Medienmitteilung zu entnehmen. Wörtlich heisst es in der Vernehmlassung: «Der Thurgauer Regierungsrat befürwortet den landesweiten Einsatz des Covidzertifikats, wenn damit ein erneuter Lockdown abgewendet werden kann.»

Der Thurgauer Regierungsrat sieht dies als Chance: Denn mit diesem Vorgehen kann die Ansteckungsgefahr zielgerichtet und unter zumutbaren Bedingungen eingeschränkt werden, damit ein erneuter Lockdown unter allen Umständen verhindert werden kann. Ausserdem erwartet der Regierungsrat aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Wochen, dass auf die Herbstferien hin Massnahmen wie Einreisequarantäne und vermehrte Grenzkontrollen eingeführt werden und dass ein Ausstiegsszenario festgelegt wird.

Montag, 30. August 13:13 Uhr

Autobrand in Pfyn

(kapo) Ein 31-jähriger Autolenker fuhr kurz nach 6 Uhr am Montagmorgen auf der Poststrasse in Richtung Hauptstrasse und bemerkte plötzlich, dass im Heck seines Fahrzeugs ein Feuer ausgebrochen war. Die Feuerwehr Müllheim-Pfyn war rasch vor Ort und löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Als Brandursache steht gemäss den Abklärungen des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Thurgau ein technischer Defekt im Vordergrund. Verletzt wurde niemand

Montag, 30. August 11:45 Uhr

Ins Tor: Annette Fetscherin spielte am Wochenende Polo

(jab) Hoch zu Ross - SRF-Moderatorin Annette Fetscherin hat ihr Wochenende auf dem Poloplatz verbracht. Die 38-jährige Aadorferin hat in Zürich gespielt und das, wie ihre Instagramstory verrät, erfolgreich. Bevor sie zum Polo gekommen ist, übte sich Fetscherin im Dressur- und Springreiten. Wie sie gegenüber dieser Zeitung verraten hat, verliebt sich sich sofort in jedes Pferd, das sie kennenlernt.

Montag, 30. August 10:41 Uhr

30 Minuten Wissenswertes zum Wolf

Der Museumshalt vom 2. September widmet sich dem Wolf. Bild: PD

(red) Der Museumshalt ist ein kurzweiliger Zwischenstopp im Naturmuseum auf dem Weg in den Feierabend. Thema der nächsten Ausgabe am Donnerstag ist das umstrittenste Wildtier der Schweiz: der Wolf.

Die Rückkehr des Wolfs in die Schweiz ist ein Dauerthema. Die aktuelle Ausstellung «Der Wolf – wieder unter uns» im Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld geht seiner Lebensweise auf den Grund und thematisiert Wissenschaftliches und Fantastisches, historische Fakten und aktuelle Probleme zu diesem umstrittenen Wildtier. Auf ihrem halbstündigen Ausstellungsrundgang widmet sich Zoologin Catherine Schmidt auch der Geschichte und der Rückkehr des Wolfs im Thurgau.

Der Museumshalt findet am Donnerstag, 2. September, statt und beginnt um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Teilnehmerzahl beschränkt. Anmeldung unter: naturmuseum@tg.ch oder Tel. 058 345 74 00

Montag, 30. August 09:56 Uhr

Neue Webseite: Digitale Drehscheibe für die Stadt Frauenfeld

Die neue Webseite Frauenfelds. Screenshot: www.frauefeld-kompakt.ch

(red) Die Stadt Frauenfeld hat eine neue Webseite: www.frauenfeld-kompakt.ch. Die Plattform bildet die Inhalte der gleichnamigen Broschüre ab, die 2021 zum letzten Mal erschien, und ersetzt seit anfangs Monat das alte Stadtportal. Die Webseite erscheint im modernen Design und dient als Drehscheibe für Bevölkerung und Unternehmen. Zudem unterstützt die Plattform die Innenstadtförderung im Rahmen des Projekts «Miteinander Frauenfeld gestalten».

Die Veranstaltungsagenda auf der Website zeigt jederzeit, was in Frauenfeld läuft. Gewerbe und Gastronomie sowie Vereine und Institutionen haben die Möglichkeit, sich kostenlos zu präsentieren. Unter Jobs und Immobilien kommt man dem Traum einer neuen Stelle, eines Eigenheims oder einer Gewerbeliegenschaft einen Schritt näher.

Montag, 30. August 09:15 Uhr

Leute: Urs Maier aus Uesslingen hat 600 Schafe

Landwirt Urs Maier kann 600 Milchschafe in zwei Stunden melken. Bild: Donato Caspari

(fra) Schafe faszinierten Urs Maier schon als Kind. Mit 21 Jahren übernahm er den elterlichen Betrieb auf dem Iselisberg bei Uesslingen und er fing an, anstatt Kühe Milchschafe zu halten. Vor neun Jahren kauft er sich dann als einer der ersten Landwirte der Schweiz ein Melkkarussell für Schafe. Zum Melken im Karussell braucht es immer zwei Personen, wie Maier gegenüber dem Magazin «die grüne» erklärt. «Wer allein melken muss, darf kein Karussell kaufen», sagt Maier. Der grosse Vorteil des Melkkarussells gegenüber einem Melkstand liegt in der Geschwindigkeit, in der sich die Herde melken lässt.

«Es ist das schnellste Melksystem, denn es geht wie an einem Fliessband.»

So kann er 600 Milchschafe in gut zwei Stunden melken. Doch Maier merkt an, um seine Arbeit auszuführen, braucht es Freude und Leidenschaft. Denn Milchschafe zu halten, bedeutet eine Sieben-Tage-Woche, hohe Präsenzzeiten und manchmal geht es hektisch zu und her. Und doch man müsse auch Grenzen ziehen können und darf nicht nur «für den Betrieb leben», sagt Maier.

Samstag, 28. August, 8:48 Uhr

65-Jährige nach Kollision in Wängi im Spital

(kapo/evw) Nach einer Kollision zwischen zwei Autos in Wängi musste am Freitag eine Frau ins Spital gebracht werden.

Die 65-jährige Autofahrerin wurde bei der Kollision verletzt. Bild: Kapo Thurgau

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war eine 77-jährige Autofahrerin gegen 14.30 Uhr auf der Heiterschenstrasse unterwegs und wollte die Frauenfelderstrasse in Richtung Froheggstrasse überqueren. Das schreibt die Kantonspolizei am Samstag in einer Medienmitteilung. Dabei sei es zur Kollision mit dem Auto einer vortrittsberechtigten Lenkerin gekommen, die auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Zentrum gefahren sei.

Das Auto der 65-Jährigen hat sich gemäss Communiqué überschlagen und kam auf der Seite zum Stillstand. Die Fahrerin wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, der Sachschaden ist mehrere tausend Franken hoch.