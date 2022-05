TG-Ticker: Hecke gerät bei Abflammarbeiten von Unkraut in Flammen

6:20 Uhr Mittwoch, 11. Mai

Thurgauerin des Tages: Ruth Maria Kubitschek über ihr neues Leben in Ascona

Ruth Maria Kubitschek Bild: Mareycke Frehner

(sju) Seit kurzem wohnt Ruth Maria Kubitschek in Ascona. Nun hat sich die grösste deutsche Boulevardzeitung, die «Bild am Sonntag», kurz BamS genannt, auch dieser Story angenommen und die ehemalige Schauspielerin im Tessin besucht. Dorthin ist Kubitschek gezogen, weil ihr langjähriger, mittlerweile verstorbener Lebenspartner Wolfgang Rademann die Region so sehr geliebt habe. Die 90-Jährige wollte zuerst in ein Altersheim ziehen, aber: «Das war nichts für mich.» Nun wohnt sie seit Anfang April in ihrer neuen Mietwohnung, fünf Minuten vom Lago Maggiore entfernt. Der Umzug war nicht einfach: «In den ersten Nächten lag ich nachts wach und dachte: Ruth, du bist doch bekloppt.» An ihrem Lieblingsplatz auf der Insel Reichenau habe sie sich dazu entschieden, ihren Besitz, darunter ihren Garten in Fruthwilen, zu verkaufen. Es sei ein grossartiges Gefühl, Ordnung zu schaffen in ihrem Leben – trotz Abschiedsschmerz: «Hier, in Ascona, konnte ich einmal richtig heulen. Dann war es gut», sagt Kubitschek. Obwohl sie kein Wort Italienisch spricht, gefällt es ihr im Süden: «Jetzt bin ich wieder mittendrin im Leben.»