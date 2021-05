Thurgau News: Petition gegen Lohnfortzahlung für Steckborns Stad

THURGAU-TICKER Hauptsaison für Erdbeeren beginnt +++ Bootskriminalität wegen Corona auf Rekordtief +++ Zwischenstand Härtefallentschädigungen 26.05.2021, 17.01 Uhr

Mittwoch, 26. Mai, 16:56 Uhr

1000 Tonnen Erdbeeren pro Woche

Der Thurgau ist ein Erdbeeri-Kanton. Jetzt geht die Hauptsaison der roten Früchtchen los. Bild: Reto Martin

(red) Der regnerische Frühling verzögerte die Reife der Schweizer Erdbeeren. Jetzt sind sie reif und die Pflückmengen steigen täglich an. Die Hauptsaison startet in der zweiten Juniwoche mit einer Menge von rund 1000 Tonnen Erdbeeren pro Woche. Der Schweizer Obstverband erwartet eine gute Ernte im Umfang von rund 7000 Tonnen.

Mittwoch, 26. Mai, 16:49 Uhr

Nur zwei Diebstähle gemeldet

Diebstahl von Booten kommt im Bodensee häufig vor. Dieses Jahr jedoch aufgrund der Pandemie seltener. Bild: Andrea Stalder

(red) Wie das Polizeipräsidium Göppingen mitteilt, gab es im Coronajahr erheblich weniger Bootsdiebstähle als in den Vorjahren. Davon betroffen ist auch die Schweiz als Anreinerstaat. Das Spezialteam des Kompetenz-Zentrums Bootskriminialität Baden-Wüttemberg (KBK) ist für die Ermittlung von Bootsdiebstählen zuständig. Wegen der geschlossenen Grenzen und den strikten Grenzkontrollen 2020 meldet das KBK aus der Schweiz nur zwei Bootsdiebstähle und vier weitere Diebstähle am deutschen Bodenseeufer.

Mittwoch, 26. April, 15:53 Uhr

Luca Cabalzar übernimmt die Leitung in der Affeltranger Filiale

Stephanie Ruckstuhl-Oberhänsli übergibt die Leitung der TKB-Filiale Affeltrangen an Luca Cabalzar. Bild: PD

(red) Luca Cabalzar heisst der neue Leiter der Thurgauer Kantonalbank (TKB) in Affeltrangen. Kürzlich hat er den Stab von Stephanie Ruckstuhl-Oberhänsli übernommen, die im Hinblick auf ihre Mutterschaft kürzer treten will, wie die Bank in einer Mitteilung schreibt. Cabalzar ist seit seiner Lehrzeit bei der Bank tätig. Zuletzt war er Berater in der Filiale Aadorf. Der 29-jährige Bankfachmann ist gut vertraut mit der Region.

Mittwoch, 26. Mai, 15:25 Uhr

Luftqualität hat sich verbessert

(red) Die Luftqualität in der Ostschweiz hat sich 2020 weiter verbessert, wie einer Medienmitteilung der Organisation Ostluft zu entnehmen ist. Die Luftqualität wird an 18 Stationen in den Ostschweizer Kantonen gemessen. Grossflächige Grenzwertüberschreitungen bei Ozon, Ammoniak und krebserregendem Russ. Durch die konsequente Umsetzung bekannter Massnahmen, wie etwa die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, kann die Luftbelastung noch mehr vermindert werden.

Mittwoch, 26. Mai, 14:10Uhr

Zwischenstand: Härtefallentschädigungen im Wert von 38 Millionen Franken bewilligt

Über die Hälfte der Härtefall-Anträge kommen aus der Gastronomie. Ab dem 31. Mai dürfen Restaurants auch Innenbereiche wieder öffnen. Bild: Keystone / Ennio Leanza

(red) Seit dem 1. Februrar wurden 948 Härtefall-Anträge eingereicht. Dies teilt das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit mit. Rund 90 Prozent der Anträge wurden zugelassen. Anträge, die vor dem neuen Härtefallprogramm (ab dem 13. April) eingereicht oder schon abgeschlossen wurden, werden automatisch nach den aktuellen Bestimmungen neu beurteilt.

Insgesamt sind Härtefallentschädigungen im Wert von 38 Millionen Franken bewilligt worden. Es sei davon auszugehen, dass 80 Prozent der Entschädigungen in Form von A-Fonds-Perdu erfolgen werden. Mehr als die Hälfte der Anträge stammt aus der Gastronomie.

Mittwoch, 26. Mai, 12:55 Uhr

Nachspiel zum Verkauf der Elektrizitätswerk Bürglen AG: Regierungsrat lehnt Forderung ab

(wu) Damit die Gemeinden ihre Versorgung mit Strom, Wasser und Gas sichern können, sollen sie ein Vorkaufsrecht erhalten, wenn ein solcher Betrieb den Eigentümer wechselt. Vor Jahresfrist haben fünf Kantonsräte verschiedener Parteien und 86 Mitunterzeichner eine Motion mit dieser Forderung eingereicht. Der Regierungsrat lehnt sie ab.

Wie er in seiner kürzlich veröffentlichten Beantwortung schreibt, geht die Motion auf einen Einzelfall zurück: den Verkauf der Elektrizitätswerk Bürglen AG an die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 2016. Diese Aktiengesellschaft in privatem Familienbesitz sei ein «absoluter Einzelfall in der Stromversorgung im Kanton Thurgau» gewesen. Die Versorgungssicherheit in Bürglen wird laut Regierungsrat durch den Verkauf nicht gefährdet.

Wäre es anders, würden die notwendigen gesetzlichen Mittel bereitstehen. Ein Vorkaufsrecht brauche es nicht. Dies gelte auch für die Bereiche Wasser und Gas. In allen drei Infrastrukturbereichen sind es ohnehin meist die Gemeinden selber oder von ihnen gegründete Zweckverbände oder kontrollierte Aktiengesellschaften, welche die Leitungen bauen und unterhalten.

Mittwoch, 26. Mai, 09:27 Uhr

24 neue Infektionen mit Covid-19

Die aktuellen Coronazahlen. Screenshot: www.tg.ch

(jab) Der Kanton Thurgau gibt heute, Mittwoch, 24 neue bestätigte Coronainfektionen bekannt. Die Anzahl hospitalisierter Personen hat um zwei zugenommen. Es gibt ausserdem ein neues Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 zu vermelden.

Hingegen ist die Anzahl Personen auf der Intensivstation um zwei gesunken und es befinden sich 18 Personen weniger aktuell in Isolation. Verimpft wurden insgesamt 4'101 Dosen. Davon sind rund 63 Prozent erste Impfdosen.

Mittwoch, 26. Mai, 11:31 Uhr

Stockende Übertragung der Grossratsdebatte

(wu) Die Übertragung der laufenden Grossratsdebatte über Internet funktioniert derzeit nicht zufriedenstellend. Es kommt immer wieder zu Stockungen. Er kenne den genauen Grund bisher nicht, sagt Frank Wäny, Geschäftsführer der Firma Showlight AG, auf Anfrage. Es gebe ein Problem beim Upload. Die Ursache liege deshalb nicht bei der allenfalls grösseren Zahl Internetbesuchern, die sich für die umstrittene Wahl der Vizepräsidentin des Grossen Rats interessieren. Die bisherigen Übertragungen aus dem Thurgauer Grossen Rat hätten gut funktioniert.

Mittwoch, 26. Mai, 11:00 Uhr

Gasgrill in Frauenfeld fing Feuer

Der Gasgrill geriet in Brand. Verletzt wurde niemand. Bild: Kapo TG

(kapo) Am Dienstagabend nahm ein 55-jähriger Mann im Garten einer Liegenschaft an der Neuhofstrasse in Frauenfeld einen Gasgrill in Betrieb. Wenig später bemerkte er, dass dieser in Brand geraten war.

Die Feuerwehr Frauenfeld war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist einige tausend Franken hoch. Die Brandursache wird von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Mittwoch, 26. Mai, 09:27 Uhr

Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz in Bussnang

Nachdem er zwei Fahrzeugen ausgewichen ist, kollidierte ein Motorradfahrer in Bussnang mit einem Baum. Bild: PD

(kapo) In Bussnang verursachte am Dienstag ein Motorradfahrer einen Selbstunfall. Der 18-Jährige war mit seinem Motorrad kurz vor 14.30 Uhr auf der Viaduktstrasse in Richtung Oberbussnang unterwegs. Gemäss seinen Angaben gegenüber der Kantonspolizei Thurgau musste er in der Rechtskurve vor der Verzweigung in die Hauptstrasse einem schwarzen Kleinwagen sowie einem Linienbus aus der Gegenrichtung ausweichen. Dabei kam er von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum.

Der Motorradlenker wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Der genaue Unfallhergang wird von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Die Lenkerin oder der Lenker des schwarzen Autos sowie weitere Auskunftspersonen werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter 058 345 25 00 zu melden.

Mittwoch, 26. Mai, 09:20 Uhr

Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg soll Biodiversität erfassen

(wu) Das kantonale landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg soll mit Hilfe von Drohnen, Satelliten und auf dem Feld montierten Sensoren die Biodiversität erfassen. Davon soll auch die Landwirtschaftsproduktion profitieren. Das Globalbudget des Arenenbergs soll dafür in den nächsten fünf Jahren zusätzlich jeweils um 950'000 Franken erhöht werden.

Dieses Ziel ist in einer Leistungsmotion enthalten, die Stefan Leuthold (GLP, Frauenfeld), Toni Kappeler (GP, Münchwilen) und Daniel Vetterli (SVP, Rheinklingen) und 65 Mitunterzeichner eingereicht haben. Der Zustand der Biodiversität im Thurgau wird derzeit alle drei Jahre mittels 70 über den Kanton verteilter Planquadrate erfasst. Dieses System kommt laut den Motionären an seine Grenzen, wenn die Biodiversitätsinitiative umgesetzt wird.

Dienstag, 25. Mai, 17:44 Uhr

Zwölf Thurgauer Kulturschaffende am «Heimspiel 2021»

Die Frauenfelder Fotografin Simone Kappeler Fotografin ist eine von zwölf Thurgauer Kunstschaffenden, welche ihre Werke am «Heimspiel 2021» zeigen dürfen. Bild: Andrea Stalder

(red) Das «Heimspiel» präsentiert und vernetzt das zeitgenössische Kunstschaffen über die Ländergrenzen hinaus. Die diesjährigen Ausstellungen finden im Kunsthaus Glarus, dem Kunstmuseum St.Gallen, der Kunst Halle Sankt Gallen, in der Kunsthalle Appenzell und im Kunstraum Dornbirn statt.

Insgesamt haben sich 448 Künstlerinnen und Künstler für das «Heimspiel 2021» beworben. Die Kuratorinnen und Kuratoren der ausstellenden Häuser haben 81 Kunstschaffende ausgewählt. Darunter befinden sich zwölf Thurgauer Kulturschaffende. Nebst der Frauenfelder Fotografin Simone Kappeler, welche den diesjährigen Thurgauer Kulturpreis erhalten hat, sind dies: Claude Bühler, Nicola Grabiele, Susanne Hefti, Stefanie Koemeda, Jana Kohler, Rachel Lumsden, Reto Müller, Thi My Lien Nguyen, Cheyenne Oswald, Karin Schwarzbek und Cristina Witzig.

Dienstag, 25. Mai, 17:33 Uhr

Der Grosse Rat wählt

(wu) Für die Sitzung des Thurgauer Grossen Rats sind am Mittwoch diverse Wahlgeschäfte traktandiert. Nebst einer neuen Vizepräsidentin des Grossen Rats soll auch eine Präsidentin gewählt werden. Einzige Kandidatin ist die bisherige Vizepräsidentin Brigitte Kaufmann (FDP). Ferner kandidieren Monika Knill (SVP) als Präsidentin des Regierungsrats und Carmen Haag (CVP) als Vizepräsidentin.

Weitere Wahlen betreffen den Bankrat der Thurgauer Kantonalbank; der Regierungsrat schlägt den bisherigen Bankrat Roman Brunner zur Wahl als Präsident vor. Auf dem Programm stehen auch zwei Interpellationen zum Thema Corona, die eine von der linken Ratsseite, die andere von der rechten. Die nicht-öffentliche Sitzung in der Frauenfelder Rüegerholzhalle beginnt um 9.30 Uhr. Interessierte können sie via Livestream auf der Kantons-Website verfolgen.

Dienstag, 25. Mai, 15:17 Uhr

Gratis Coronatests in Konstanz

Schnelltests sind in Konstanz nun auch für Ausländer kostenlos verfügbar. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

(red) Bisher konnten sich in Deutschland nur Personen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, welche ihren Wohnsitz im Land haben. Nachdem das Deutsche Gesundheitsministerium hat die Testverordnung angepasst hat, sind die gratis Antigen-Schnelltests auch für «Gäste und Grenzgänger aus dem Ausland» verfügbar. Darauf macht die Stadt Konstanz in einer Mitteilung aufmerksam.

Somit können sich in Konstanz auch Schweizer Einkaufstouristen gratis testen lassen. Die Stadt bietet auf ihrer Website eine Übersicht zu den Testangeboten. Seit Auffahrt dürfen Schweizer wieder nach Deutschland, ohne danach in Quarantäne gehen zu müssen – allerdings dürfen sie sich dort nur für 24 Stunden aufhalten.

Dienstag, 25. Mai, 12:12 Uhr

Die aktuellen Thurgauer Coronazahlen Screenshot: www.tg.ch

45'000 Thurgauerinnen und Thurgauer vollständig geimpft

(rsc) Der Kanton Thurgau meldet am Dienstag 25 neue Infektionen mit dem Coronavirus seit Montag. Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 sind keine weiteren hinzugekommen. Die Anzahl hospitalisierter Coronapatienten hat um zwei abgenommen. Allerdings befindet sich eine Person mehr (insgesamt acht) auf der Intensivstation. Mittlerweile sind im Thurgau mehr als 131'000 Imfdosen verabreicht worden. Über 45'000 Thurgauerinnen und Thurgauer sind bereits vollständig geimpft.

Dienstag, 25. Mai, 10:00 Uhr

Kreuzlinger Seenachtfest ist abgesagt

Feuerwerk am Fantastical 2019, am bislang letzten Kreuzlinger Seenachtsfest. Bild: Andrea Stalder

(red) Lange hatte das Organisationskomitee noch leise Hoffnung auf ein Fantastical 2021. «Tatsache aber ist, dass der Verein Kreuzlinger Seenachtfest keine Planungssicherheit hat, da Rahmenbedingungen zur Durchführung von Grossveranstaltungen fehlen», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Ein Anlass mit mehr als 30 000 Menschen sei in den kommenden Wochen und Monaten unrealistisch und aus Sicht der Organisatoren auch unverantwortlich.

Sie haben deshalb entschieden, das diesjährige Kreuzlinger Seenachtfest abzusagen. Die Grossveranstaltung findet somit nach der Absage 2020 zum zweiten Mal in Folge nicht statt.

Dienstag, 25. Mai, 09:31 Uhr

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Gottlieberstrasse in Kreuzlingen verursachte mehrere zehntausend Franken Sachschaden. Bild: PD

Wohnungsbrand in Kreuzlingen

(kapo) Am Sonntag kam es in Kreuzlingen zu einem Brand. Kurz nach 17 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Gottlieberstrasse ein Feuer ausgebrochen sei. Die Feuerwehr Kreuzlingen kam mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist mehrere zehntausend Franken hoch.

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache kamen der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen steht als Brandursache ein technischer Defekt im Vordergrund.

Dienstag, 25. Mai, 09:07 Uhr

343 umfassend Verbeiständete

Im Kanton Thurgau leben 343 besonders hilfsbedürftige Männer und Frauen, über die eine umfassende Beistandschaft errichtet worden ist. Damit verbunden ist der Verlust der politischen Rechte. Der Grund liege in der fehlenden Urteils- und Handlungsfähigkeit, schreibt der Regierungsrat in der Beantwortung einer Anfrage von Ueli Keller (GP, Bischofszell).

Laut Keller ist der Ausschluss Behinderter von den politischen Rechten ein Überbleibsel aus Zeiten, als auch Frauen und armengenössige Männer davon ausgeschlossen waren. Der Ausschluss widerspreche der UNO-Behindertenrechtskonvention. (wu)

Sonntag, 23. Mai - 10:15 Uhr

29-Jähriger verliert Kontrolle über das Auto – Beifahrerin leicht verletzt

(kapo/chs) Ein 29-jähriger Autofahrer war am Samstag gegen 16.40 Uhr auf der Gentenegg von Allenwinden in Richtung Zinggen in Fischingen unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Dieses kam von der Strasse ab, kollidierte mit einem Randleitpfosten und blieb schlussendlich auf der Fahrerseite auf einem Waldweg liegen.

Die Beifahrerin musste nach dem Unfall ins Spital gebracht werden. Bild: Kapo TG

Wie es in der Mitteilung der Polizei weiter heisst, konnten sich beide Insassen des Autos selbst befreien. Die 28-jährige Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Der Sachschaden ist mehrere zehntausend Franken hoch.



Sonntag, 23. Mai - 10:10 Uhr

Alkoholisiert am Steuer

(kapo/chs) Die Kantonspolizei Thurgau hat am frühen Sonntagmorgen in Bottighofen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte gemäss Mitteilung kurz nach 2 Uhr an der Lengwilerstrasse einen Autofahrer, der zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen war. Weil die Atemalkoholprobe beim 31-jährigen Schweizer einen Wert von 0,90 mg/l (1,8 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.