TG-Ticker: Frauenfelder Kanalbad kommt erst im Sommer 2023

08:55 Uhr Montag, 9. Mai

Weinexperte Philipp Schwander über sein Schloss Freudental

Schlossbesitzer und Weinkenner Philipp Schwander. Bild: Beat Belser (24.08.2018)

1996 bestand er mit dem «Master of Wine» als erster Schweizer die strengste Weinprüfung der Welt, 2003 machte er sich mit seiner Weinhandlung «Selection Schwander» selbstständig, seit 2011 gehört ihm ein Schloss. Philipp Schwander, in St. Gallen geboren, investiert das aus dem Verkauf von preiswerten Weinen verdiente Geld in den letzten Jahren in sein Schloss Freudental in der Nähe von Konstanz. Im «Blick» sagt Schwander: «Ich war etwas naiv und hatte mit Renovierungskosten von ungefähr einer Million Franken gerechnet.» Angefallen sind bis jetzt deren zwölf – und das zusätzlich zum Kaufpreis von rund vier Millionen. Sein Schloss nutzt Schwander als Hotel und als Investition in sein Kerngeschäft. Er sagt: «An den Wochenenden sind wir die nächsten zwei Jahre praktisch ausgebucht und fast bei jedem Anlass, an dem unsere Weine aufgetischt werden, gewinnen wir auch neue Kunden.» (ste)