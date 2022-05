TG-Ticker: Egnach: Motorradfahrerin bei Auffahrkollision verletzt

00:08 Uhr Samstag, 7. mai

Neuer Präsident für den Feuerwehrverein Romanshorn

Pascal Nyffenegger übernimmt das Zepter im Feuerwehrverein von Florian Maurer. Bild: Raphael Rohner

Am Freitagabend wurde der 37-jährige Romanshorner Unternehmer Pascal Nyffenegger einstimmig zum neuen Vereinspräsidenten des Feuerwehrvereins Romanshorn gewählt. Nyffenegger tritt in die Fussstapfen von Florian Maurer, der den Verein sieben Jahre präsidiert hat. Der Feuerwehrverein Romanshorn ist in der Hafenstadt unter anderem für die Organisation und die Durchführung des beliebten «Schluuchfestes» und dem Unterhalt der Feuerwehr-Oldtimer bekannt.

Oldtimer bald wieder auf Vordermann gebracht

Maurer erntete einen langen tosenden Applaus für sein Engagement im Feuerwehrverein und hatte bei seiner Verabschiedung vor den rund 60 anwesenden Vereinsmitgliedern Tränen in den Augen. An der Generalversammlung des Vereins wurden die Mitglieder auch über den Stand der Renovierungsarbeiten an ihrem geliebten Oldtimer, einem Saurer aus dem Jahr 1927 informiert. Dieser soll bis zum Schlauchfest am 25. Juni wieder auf Vordermann gebracht und dort erstmals wieder der Öffentlichkeit präsentiert werden. (rar)