12:18 Uhr 6. März Einschleichdieb in Amriswil festgenommen Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntagmorgen in Amriswil einen Einschleichdieb festgenommen. Ein zweiter Täter konnte fliehen. Ein Mann konnte festgenommen werden, ein anderer entwischte. Symbolbild Kurz vor 7 Uhr alarmierte eine aufmerksame Anwohnerin die Kantonale Notrufzentrale und gab an, dass sie zwei verdächtige Personen in ihrem Garten an der Gemeindestrasse Egg gesehen habe. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau war wenige Minuten später vor Ort und stellte bei einem Gebäude in der Nähe eine offene Türe fest. Die Polizisten begaben sich zur Rückseite der Liegenschaft und konnten einen Mann festnehmen, der durch eine Fensteröffnung das Objekt verlassen wollte. Einem zweiten, unbekannten Täter gelang unter Mitnahme von mehreren hundert Franken die Flucht. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 22-jährige Algerier inhaftiert. Es wird abgeklärt, ob er noch für weitere Straftaten in Frage kommt. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Tatort. Die Kantonspolizei Thurgau bittet einmal mehr um Vorsicht vor Einschleichdieben, die teils gezielt von Haus zu Haus gehen und unverschlossene Türen suchen. Aussentüren, Fenster, Garagentore und Fahrzeuge sollten immer geschlossen und verriegelt sein. Mehr Infos sind auch unter https://www.kapo.tg.ch/einbruch zu finden. (kapo/chs)

11:27 Uhr Sonntag, 6. März In Herdern ist eine Dachwohnung ausgebrannt In der Nacht zum Sonntag kam es in Herdern zu einem Brand in einer Dachwohnung. Der Bewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Bilder: BRK News Kurz nach 2 Uhr bemerkte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Frauenfelderstrasse Rauch in seiner Dachwohnung und schlug Alarm. Sämtliche Bewohner der Liegenschaft begaben sich darauf nach draussen in Sicherheit. Die Feuerwehr Herdern sowie die Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld waren gemäss Mitteilung der Polizei rasch vor Ort, löschten den Schwelbrand und lüfteten das Gebäude aus. Der 36-jährige Wohnungsmieter musste wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Bewohner der Liegenschaft konnten nach dem Feuerwehreinsatz in ihre Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Dachwohnung ist nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Video: BRK News Zur Klärung der Brandursache wurde der Brandermittlungsdienst sowie ein Elektroexperte beigezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau steht als Brandursache ein technischer Defekt an einem Haushaltsgerät im Vordergrund. Während des Einsatzes musste die Frauenfelderstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (kapo/chs)

09:08 Uhr Sonntag, 6. März Betrunkener Autofahrer fährt Velofahrer in Schlatt an Ein Velofahrer wurde am Samstagnachmittag in Schlatt leicht verletzt, als er von einem abbiegenden Auto angefahren wurde. Der alkoholisierte Autofahrer musste seinen Führerausweis abgeben. Der Unfallverursacher war schwer alkoholisiert. Symbolbild Gegen 16.15 Uhr war ein Autofahrer in Schlatt auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Paradies unterwegs und bog rechts in die Buchbergstrasse ein. Nach bisherigen Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau geriet das Auto dabei über die Fahrbahnmitte und stiess mit einem an der Verzweigung wartenden Velofahrer zusammen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 30-Jährige beim Sturz leicht verletzt. Weil die Atemalkoholprobe beim 49-jährigen Schweizer einen Wert von 1,28 mg/l (2,56 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo/chs)

08:28 Uhr Sonntag, 6. März Alkoholisierter prallt in Weinfelden in Stromkasten – hoher Schaden Bei der Kollision mit einem Stromverteilkasten in Weinfelden entstand in der Nacht zum Sonntag Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim alkoholisierten Lenker eine Blutprobe an. Beim Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt über zehntausend Franken. Bild: Kapo TG Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 20-Jährige gegen Mitternacht auf der Schnellerstrasse in Richtung Hausstrasse. Nach einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem Elektroverteilkasten. Das Fahrzeug verlor darauf die Bodenhaftung, drehte sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Lenker sowie sein 22-jähriger Mitfahrer blieben gemäss Mitteilung unverletzt. Am Auto sowie dem Elektroverteilkasten entstand Sachschaden von über zehntausend Franken. Aufgrund der gemessenen Atemalkoholwerte ordnete die Staatsanwaltschaft beim Schweizer eine Blutprobe an. (kapo/chs)

11:47 Uhr Samstag, 5. März 22-Jähriger wird in Frauenfeld von zwei Personen bedroht und ausgeraubt In der Nacht zum Sonntag wurde in Frauenfeld ein 22-Jähriger von zwei Personen bestohlen und tätlich angegangen. Es wurde niemand verletzt, die Täter flüchteten mit Bargeld. Einer der Täter griff zum Pfefferspray. Bild: Getty Images Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wurde ein 22-Jähriger gegen 2 Uhr auf der Laubgasse, Höhe Bahnüberführung, von zwei unbekannten Männern angesprochen. Kurz darauf bemerkte der 22-Jährige, dass ihm währenddessen das Portemonnaie gestohlen wurde. Er verfolgte die beiden Unbekannten bis zur Heimstrasse und forderte sein Eigentum zurück. Einer der Täter setzte darauf gemäss Polizeimeldung einen Pfefferspray ein und wurde tätlich. Die Täter flüchteten anschliessend mit der Beute in Richtung Wannenfeldstrasse. Einer der Männer wird als zirka 160 bis 170 Zentimeter gross mit schlanker Statur und bräunlicher Hautfarbe beschrieben. Er hatte kurze, gekrauste Haare und sprach gebrochen Deutsch sowie etwas Englisch. Er trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke. Der zweite Täter wird als 190 Zentimeter gross, mit heller Hautfarbe und kurzen, flachen Haaren beschrieben. Er trug ebenfalls eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Frauenfeld unter 058-345-24-60 zu melden. (kapo/chs)

10:43 Uhr Samstag, 5. März Riedt bei Erlen: Fahrunfähig verunfallt und weitergefahren Ein fahrunfähiger Autofahrer verursachte am Freitagabend in Riedt bei Erlen einen Selbstunfall und entfernte sich von der Unfallstelle. Verletzt wurde niemand. Der 77-jährige Autolenker kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Symbolbild Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 77-jährige Autofahrer gegen 19.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Amriswil unterwegs. Auf Höhe der Bahnhofstrasse geriet das Auto in die Fahrbahnmitte und kollidierte mit der Verkehrsinsel. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Dank eines aufmerksamen Autofahrers konnte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kurze Zeit später den Unfallverursacher am Wohnort antreffen. Verletzt wurde gemäss Mitteilung der Polizei niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Weil die Einsatzkräfte den Schweizer als fahrunfähig beurteilten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme und Urinprobe an. Sein Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo/chs)

08:13 Uhr Samstag, 5. März Kreuzlingen und Bürglen: Alkoholisiert am Steuer Die Kantonspolizei Thurgau hat am Freitag in Kreuzlingen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 64-Jährige musste seinen Führerausweis abgeben. Die Kantonspolizei zog zwei alkoholisierte Autolenker aus dem Verkehr. Bild: Kapo TG Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt kurz vor Mitternacht einen Autofahrer auf der Konstanzerstrasse zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe beim 64-jährigen Mann einen Wert von 0,42 mg/l (0,84 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau haben in der Nacht zum Samstag auch in Bürglen eine alkoholisierte Autofahrerin gestoppt. Die 25-Jährige musste ihren Führerausweis abgeben. Die Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt gegen 2 Uhr eine Autofahrerin auf der Maurenstrasse zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe bei der 25-jährigen Schweizerin einen Wert von 0,5 mg/l (1 Promille) ergab, wurde ihr Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo/chs)

08:10 Uhr Samstag, 5. März Frauenfeld: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Bei der Auffahrkollision mit einem Anhänger eines Lieferwagens wurde am Freitag in Frauenfeld ein Rollerfahrer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Gegen 16.30 Uhr war ein 23-jähriger Lieferwagenfahrer auf der Zürcherstrasse in Richtung Felben-Wellhausen unterwegs und musste verkehrsbedingt abbremsen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bemerkte dies ein nachfolgender Rollerfahrer zu spät. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Anhänger des Lieferwagens. Der 57-Jährige wurde gemäss Polizeimeldung mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. (kapo/chs)

Freitag, 4. März, 17:37 Uhr

Ukrainische Farben beleuchten Rathaus in Frauenfeld

Aus aktuellem Anlass leuchtet das Rathaus in Frauenfeld in den Farben der ukrainischen Nationalflagge. «So gut! Danke der Stadt Frauenfeld, das Farbe bekennt», schreibt ein Nutzer unter seinem geposteten Foto in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld wenn....». Der Eintrag vom frühen Freitagmorgen löste über 160 Likes und über 60 Kommentare mit teils emotionalen Beiträgen aus. (sko)

Gepostetes Foto in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld wenn...» mit dem beleuchteten Rathaus von Frauenfeld. Bild: Printscreen

Freitag, 4. März, 16:30 Uhr

Erneuerung der Fahrbahn entlang der Seelinie

Die SBB erneuern die Fahrbahn zwischen Romanshorn und Altnau. Vom 7. bis 20. März ist die Strecke Romanshorn nach Altnau durchgehend gesperrt. Zusätzlich ist in den Nächten von Sonntag und Montag, 27. und 28.März, bis Donnerstag und Freitag, 31. März und 1. April, die Strecke jeweils von 22.55 bis 4.25 Uhr gesperrt. Aufgrund der Bauarbeiten fallen sämtliche Züge der S1, RE und SN zwischen Romanshorn und Altnau aus. Sie werden durch Busse ersetzt, teilen die SBB mit.

Ein Thurbo-Zug zwischen Kreuzlingen und Romanshorn. Bild: Ralph Ribi

Freitag, 4. März, 15:01 Uhr

2 Meter von der Mauer ins Hafenbecken gestürzt

Beim Sturz von einer Hafenmauer in Kreuzlingen am Freitagmittag hat sich ein Kleinkind unbestimmt verletzt. Es wurde durch die Rega ins Spital geflogen. Der 3-Jährige stürzte kurz vor 12.30 Uhr beim Kreuzlinger Hafen rund 2 Meter von einer Mauer ins Hafenbecken. Aufgrund des geringen Wasserstandes zog sich das Kind beim Aufprall unbestimmte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Knabe von der Rega ins Spital geflogen. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Ein Rega-Helikopter während eines Einsatzes. Bild: Raphael Rohner

Freitag, 4. März, 14:42 Uhr

Bild des Tages: Christof Hablützel fotografierte in Romanshorn.

Schnappschuss Christof Hablützels Garten in Romanshorn. Bild: Christof Hablützel

Freitag, 4. März, 13:29 Uhr

Verschiedene Zwischenhalte mit Ansprachen geplant

Die Frauenzentrale plant am Dienstag, 14. Juni, in der Stadt Frauenfeld einen Frauenstreikumzug mit zirka 100 bis 150 Teilnehmenden, welche sich für die Gleichstellung der Frauen in der Gesellschaft einsetzen. Der Stadtrat erteilt dem Frauenstreik die Bewilligung, der um 17.30 Uhr auf dem Unteren Mätteli beginnt und bis um zirka 20 Uhr via Lindenpark, Rheinstrasse, Zürcherstrasse in der Altstadt, Regierungsgebäude, Promenade, Rathausplatz, Murgstrasse zum Kaffee- und Teehaus Dreiegg in der Metzgerstrasse geplant ist, wie den aktuellen Stadtratsmitteilung zu entnehmen ist. Auf der Strecke seien verschiedene Zwischenhalte mit Ansprachen geplant.

Aus verkehrstechnischen Gründen können kurzzeitige Strassensperren zwischen 18.30 und 20 Uhr verantwortet werden, schreibt der Stadtrat zur Bewilligung. Sollte dies nicht möglich sein, werde die Kantonspolizei Thurgau kurzfristig die Verkehrsregelung vornehmen. Die Polizei stufe die Kundgebung als unproblematisch ein, heisst es weiter. Die Organisatoren würden alles daransetzen, damit die Kundgebung friedlich verlaufe und die Auflagen im stadträtlichen Beschluss in Zusammenarbeit mit dem Amt für Sicherheit und der Kantonspolizei eingehalten würden. (sko)

Während eines Frauenstreiks vor dem Regierungsgebäude in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld, 14.06.2019)

Freitag, 4. März, 11:55 Uhr

Hotline ist siebe Tage in der Woche erreichbar

Aufgrund des Krieges in der Ukraine haben sich in den vergangenen Tagen immer mehr Menschen an den Kanton und die Gemeinden gewandt, um zu erfahren, wie und wo sie ihre Hilfe anbieten können. Deshalb hat der Kanton Thurgau die «kantonale Anlaufstelle Ukraine-Hilfe» eingerichtet. Diese ist ab Freitag um 14 Uhr erreichbar unter 058 345 91 91 via E-Mail ukraine-hilfe@tg.ch.

Die Hotline ist vorerst während sieben Tagen in der Woche von 8 bis 17.30 Uhr erreichbar, teilt der Kanton Thurgau mit. In den nächsten Tagen und Wochen werde sich zeigen, ob die Öffnungszeiten aufgrund der Anzahl Anrufe angepasst werden müssen. Die Personen, die die Anrufe entgegennehmen, werden Angebote wie Hilfsgüter für das Krisengebiet und Unterkünfte für Flüchtlinge in einer Datenbank sammeln und mit den zuständigen Stellen koordinieren. Auch Fragen werden aufgenommen und an die Fachstellen weitergeleitet.

Freitag, 4. März, 11:26 Uhr

Zeichen der Solidarität

In Bischofszell findet am Samstagabend, 5. März, der Event «Licht für die Ukraine – Gebet für den Frieden» der Evangelischen Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil statt. Unter anderem wird es ab 18 Uhr mit Treffpunkt bei der evangelischen Kirche einen Friedens- und Gebetsmarsch durch das Städtli geben. Nach dem Marsch steht die Kirche bis um 20 Uhr offen für alle, die noch bleiben wollen. Es ist ein Ort der persönlichen Ruhe und der Gebete, heisst es in einer Mitteilung.

Zu dieser Aktion sind alle Kinder und Erwachsenen eingeladen, welche zur aktuellen Situation nicht schweigen, sondern ein Zeichen der Solidarität und des Friedens setzen wollen. (red)

Symbolbild für Frieden in der Ukraine. Bild: PD

Freitag, 4. März, 10:34 Uhr

Informationsforum und anschliessende Ausstellung

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) laden die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Thundorf und Hüttlingen zu einem Informationsforum über das geplante Windprojekt auf dem Wellenberg ein. Laut einem Informationsflyer, der in alle Haushalte verschickt worden ist, sei die Erarbeitung von Projektvarianten nun abgeschlossen. Deshalb will die EKZ am Dienstag, 15. März, zunächst an einer Medienkonferenz und später an einer mehrtägigen Ausstellung die zwei Projektvarianten sowie Grundlageninformationen zu verschiedenen Themen rund um die Windenergie der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Visualisierung der Freien Landschaft Schweiz mit möglichen Standorten der Windparkanlagen auf dem Wellenberg. Bild: PD

An einem Informationsforum – am Mittwoch, 15., und Donnerstag, 17. März, von 17 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 19. März, von 14 bis 18 Uhr – will das EKZ die Bevölkerung über den aktuellen Stand des Projektes Windprojekt Thundorf informieren. (sko)

Freitag, 4. März - 09:29 Uhr

Betrunkener verursacht Unfall und lässt Wagen stehen – später besucht ihn die Polizei daheim

Ein alkoholisierter Lieferwagenfahrer verursachte am Freitag in Kefikon einen Selbstunfall und entfernte sich von der Unfallstelle. Verletzt wurde niemand.

Beim Selbstunfall wurde niemand verletzt. Bild: Kapo TG

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 42-Jährige mit seinem Lieferwagen kurz nach 2.15 Uhr auf der Dorfstrasse in Richtung Menzengrüt unterwegs. Im Dorfzentrum kam das Fahrzeug von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum. Wie es in der Polizeimeldung heisst, entfernte sich der Lieferwagenfahrer zu Fuss von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau konnte den Unfallverursacher seinem Wohnort antreffen.

Verletzt wurde beim Selbstunfall niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Weil die Atemalkoholprobe einen Wert von 1,03 mg/l (2,06 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo/chs)

Freitag, 4. März - 7:54 Uhr

Autofahrer prallt in Baum und wird schwer verletzt

Bei einem Selbstunfall am Freitagmorgen in Braunau hat sich ein Autofahrer schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der Autofahrer gegen 3.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Stehrenberg unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, worauf dieses die Gegenfahrbahn überquerte und in einen Baum prallte. Dabei wurde der 35-Jährige schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er gemäss Mitteilung durch die Rega ins Spital geflogen. Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.

Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren Wil und Braunau erstellten eine Umleitung. (kapo/dar)

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Münchwilen unter 058 345 28 30 zu melden.

Donnerstag, 3. März - 19:01 Uhr

Mattwil: Velofahrer bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoss mit einem Auto in Mattwil wurde am Donnerstagnachmittag ein Velofahrer schwer verletzt. Er musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.

Der 21-jährige Velofahrer wurde von einem Auto angefahren. Bild: Kapo TG

Kurz vor 16 Uhr war ein 21-jähriger Velofahrer auf der Nebenstrasse Oberdorf in Richtung Belzstadel unterwegs. Beim Einbiegen in die Mattwilerstrasse kam es zum Zusammenstoss mit dem Auto eines 66-Jährigen, der ausgangs Belzstadel in Richtung Mattwil ein Auto überholte. Aufgrund des Ausweichmanövers kollidierte der Autofahrer gleichzeitig seitlich mit dem überholten Auto einer 72-Jährigen.

Wie die Polizei in ihre Meldung schreibt, wurde der 21-Jährige schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst durch die Rega ins Spital geflogen werden.

Der 66-jährige Autolenker kollidierte beim Ausweichen zusätzlich mit einem anderen Auto. Bild: Kapo TG

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Birwinken leitete den Verkehr grossräumig um.

Es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. (kapo/chs)

Donnerstag, 3. März, 16:09 Uhr

Inhaber hält zwei Zerstörer fest

Die Ermittlungen der deutschen Polizei dauern an. Bild: Raphael Rohner

Rund 10'000 Euro Sachschaden haben nach bisherigen Ermittlungen drei als Narren verkleidete junge Frauen und ein junger Mann am Donnerstagabend in einer Eisdiele im Bereich der Marktstätte angerichtet. Gegen 20.30 Uhr verschafften sich die vier Personen über eine unverschlossene Eingangstür unberechtigt Zugang zur Eisdiele. Im Innenraum liessen sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf, schlugen mehrere Löcher in eine frisch verputzte Wand und zerstörten zwei Arbeitsgeräte. Zudem traten sie einen Stützbalken einer Wand komplett ab.

Als der Inhaber des Geschäfts zurückkehrte, gelang einem jungen Mann sowie einer jungen Frau die Flucht. Eine 16-Jährige und eine 21-Jährige konnte der Inhaber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese müssen sich nun wegen der gemeinsam begangenen Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen der Polizei zu den beiden anderen Beteiligten dauern an.

Donnerstag, 3. Märstetten, 15:06 Uhr

Aus Mumbai nach Romanshorn für ein Filmprojekt

Sagar Shiriskar kommt eigentlich aus Indien. 1988 wurde er in Mumbai geboren. Doch für ein Filmprojekt hat es ihn nach Romanshorn verschlagen. Und das ging so: Shiriskar studierte Regie und Kinematografie am «Film and Television Institute of India». Heute ist der fröhliche Regisseur von Beruf «Artist in Residence». Darunter sind ausländische Künstlerinnen und Künstler zu verstehen, die für einen bestimmten Zeitraum von einem passenden Arbeitsatelier profitieren.

Als «Artist in Residence» kam der Inder denn auch nach Romanshorn, wo er in einem Atelier an der Reckholdernstrasse seine Projekte entwickelte. Den Dokumentarfilm «Diaries From an Unconventional Journey», der von einem schwer beeinträchtigten 9-jährigen Mädchen auf ihrer Reise zum Dalai Lama handelt, produzierte er während der Pandemie. Shiriskar schnitt den Film selbstständig, war für Kamera und Regie verantwortlich. Auch wenn er es herausfordernd findet, sich immer wieder zu motivieren, könnte Shiriskar keinen anderen Beruf ausüben - die Kamera gehört einfach zu ihm, ist sein wichtigster Gegenstand. Getreu seinem Motto: «Mach das, was du liebst.» (rfi)

Donnerstag, 3. März, 13:43 Uhr

Jolanda Derungs aus Frauenfeld feiert ihren 106. Geburtstag

Die Jubilarin Jolanda Derungs mit ihrer Urenkelin. Bild: PD

Jolanda Derungs wohnt im Alterszentrum Park in Frauenfeld und wird heute 106 Jahre alt. Ihren Geburtstag feiert die Seniorin gemeinsam mit ihrer Wohngruppe und ihren Angehörigen. Bei einem Apéro überreichte ihr Zentrumsleiter Bernhard Liepelt einen Blumenstrauss. Auch über den Radiosender SRF Musikwelle erreichten Jolanda Derungs heute Morgen Glückwünsche. Zu ihrem stolzen Alter befragt, sagt sie: «Muesch eifach immer dra blibe.» (sju)

Donnerstag, 3. März, 11:40 Uhr

150 Menschen haben gegen den Krieg demonstriert

Rund 150 Menschen haben an der Mahnwache im Dreispitzpark in Kreuzlingen teilgenommen. Bild: Rahel Haag

Am Mittwochabend hat die SP Kreuzlingen zu einer Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine eingeladen. Rund 150 Menschen haben sich im Dreispitzpark versammelt, viele von ihnen zündeten eine Kerze an. SP-Gemeinderätin Charis Kuntzemüller sagte zu Beginn: «Wir sind fassungs- und sprachlos. In diesem Rahmen wollen wir unsere Betroffenheit teilen und unsere Solidarität zeigen.» Später wurde gemeinsam das Lied «Imagine» von John Lennon gesungen, unterstützt von der Sängerin Petra Haas sowie einem Trompeter und einem Gitarristen. (rha)

Donnerstag, 3. März, 10:33 Uhr

Erster Kandidat für den Stadtratssitz in Weinfelden

Martin Brenner, FDP Bild: PD

Für den frei werdenden Stadtratssitz in Weinfelden gibt es eine erste Kandidatur. Martin Brenner von der FDP will Nachfolger von Thomas Bornhauser (FDP) in der Weinfelder Exekutive werden. Am kommenden Mittwoch ist die Mitgliederversammlung der Ortspartei, an welcher Brenner nominiert werden soll. (sba)

Donnerstag, 3. März, 09:23 Uhr

Vollbremsung wegen eines Ausweichmanövers

Sachschaden nach dem Unfall, die Fahrerin wurde nicht verletzt. Bild: Kapo TG

Nach einem Ausweichmanöver geriet am Mittwochabend in Riedt bei Erlen eine Autofahrerin von der Strasse und prallte in einen Kandelaber sowie einen Metallzaun. Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr kurz vor 20 Uhr auf der Hauptstrasse von Sulgen in Richtung Riedt. Gemäss ihren Angaben gegenüber der Kantonspolizei Thurgau habe ihr ein schwarzes Auto von der Weinmoostrasse her kommend den Vortritt genommen. Aufgrund dessen musste sie eine Vollbremsung einleiten und wich nach rechts aus, wo sie mit einem Kandelaber und einem Metallzaun kollidierte.

Die Autofahrerin wurde nicht verletzt, es entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Autos setzte die Fahrt fort. (kapo)

Zeugenaufruf: Der Autofahrer oder die Autofahrerin und Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Sulgen unter 058 345 23 60 zu melden

Donnerstag, 3. März, 6:10 Uhr

Thurgauer des Tages macht Beauty für Männer

Andri Gmünder aus Romanshorn. Bild: PD

Hautpflegeprodukte gibt es in Hülle und Fülle – vorwiegend aber auf die weibliche Haut abgestimmt. Für Männer gibt es nur eine überschaubare Auswahl an Skin-Care-Produkten. Zwei junge Ostschweizer haben dies zum Anlass genommen, in die Beauty-Branche einzusteigen. Der 21-jährige Andri Gmünder aus Romanshorn und der 19-jährige Marco Bode aus Arnegg hatten die Idee im Dezember 2020. Wie Marco Bode gegenüber «FM1 today» sagt:

«Wir beide benutzen seit Jahren selbst Hautpflegeprodukte und waren immer frustriert vom vorhandenen Angebot.»

Zusammen mit einem Hersteller in England haben sie vegane Produkte entwickelt. Jetzt weibeln die Start-up-Gründer von «nod» mit den Produkten für «Self Care». «Es geht ins gleiche Prinzip mit der Self Care, wie wenn man im Wald spazieren geht, sich gesund ernährt oder Sport macht», sagt Andri Gmünder. Angedacht ist zudem eine Self-Care-Plattform für Männer. Ob diese genutzt wird? Gmünder sagt: «Das ist eine unserer grossen Herausforderungen. Gerade in unserem Bekanntenkreis gibt es viele junge Männer, die Kosmetikprodukte verwenden, aber nicht darüber reden.» (mus)

Mittwoch, 2. März, 17:51 Uhr

Anders Stokholm besucht Flüchtlinge aus der Ukraine

Anders Stokholm zu Besuch bei den Flüchtlingen. Bild: Screenshot Facebook

(red) Der Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stokholm besuchte mit Stadträtin Barbara Dätwyler und den Amtsleitern Werner Spiri und Martin Gfeller jene fünf Frauen und sieben Kinder, die vor dem Krieg in der Ukraine Schutz suchend bei der Chrischona-Gemeinde Frauenfeld Aufnahme gefunden haben. Dies war einem Facebook-Post von Stokholm zu entnehmen. Der Stadtpräsident schrieb hinzu: «Wie sie hoffen wir, dass sie bald wieder in ein sicheres Land zurückreisen können, befürchten allerdings, dass es länger gehen wird...»

Mittwoch, 2. März, 17:29 Uhr

Findungskommission wollte ihn zum Weitermachen bewegen

Marc Ringeisen will doch nicht Gemeindepräsident von Hauptwil-Gotthaus werden. Bild: Reto Martin

Mit dem Rückzug seiner Kandidatur für das Gemeindepräsidium von Hauptwil-Gottshaus hat Marc Ringeisen auch die Findungskommission (Fiko), die ihn zur Wahl empfohlen hatte, überrascht.

Bruno Germann, Vorsitzender der Findungskommission. Bild: PD

«Sein Entscheid, so kurzfristig nicht zu kandidieren, hat uns auf dem falschen Fuss erwischt.»

Das sagt Bruno Germann, der Fiko-Vorsitzende. Man habe in intensiven Gesprächen versucht, Ringeisen zum Weitermachen zu bewegen, doch ohne Erfolg. Einziger offizieller Kandidat ist somit Andreas Stamm. Die Wahl findet am 24. April statt. (st)

Mittwoch, 2. März, 17:02 Uhr

Schöne Aussichten vom und fürs Kreuzlinger Hochhaus Freiegg

Bauleiter Flamur Elmazi auf dem Gerüst des Freiegg-Hochhauses in Kreuzlingen. Bild: Ralph Ribi

Seit nunmehr 50 Jahren prägt das «Freiegg» das Kreuzlinger Stadtbild wie kein anderes Gebäude. Das einzige Hochhaus weit und breit geniesst einen zwiespältigen Ruf. Die Gegner bezeichnen es als städtebauliche Sünde, für die Befürworter ist es ein Identifikationspunkt. Das zweithöchste Gebäude im Kanton war jedoch in die Jahre gekommen. Seit über einem Jahr läuft die Kernsanierung des 58 Meter hohen Wohnturms. Das Gebäude wurde nach einer sechsmonatigen Asbestbeseitigung erst einmal vollständig ausgehöhlt. Lediglich das Grundgerüst und die Tragestruktur seien beibehalten worden. Im Frühjahr soll nun die Innensanierung abgeschlossen sein und die Wohnungen in den 19 Stockwerken bezugsfertig. Am Fusse des Hochhauses soll dazu noch in diesem Jahr ein zusätzliches Mehrfamilienhaus gebaut werden. (red)

Hochhaus Freiegg in Kreuzlingen Ralph Ribi Hochhaus Freiegg in Kreuzlingen Ralph Ribi Hochhaus Freiegg in Kreuzlingen Ralph Ribi Hochhaus Freiegg in Kreuzlingen Ralph Ribi Hochhaus Freiegg in Kreuzlingen Ralph Ribi Hochhaus Freiegg in Kreuzlingen Ralph Ribi Hochhaus Freiegg in Kreuzlingen Ralph Ribi Hochhaus Freiegg in Kreuzlingen Ralph Ribi Rundgang mit Bauleiter Flamur Elmazi im Hochhaus Freiegg Ralph Ribi Rundgang mit Bauleiter Flamur Elmazi im Hochhaus Freiegg Ralph Ribi Rundgang mit Bauleiter Flamur Elmazi im Hochhaus Freiegg Ralph Ribi Rundgang mit Bauleiter Flamur Elmazi im Hochhaus Freiegg Ralph Ribi Rundgang mit Bauleiter Flamur Elmazi im Hochhaus Freiegg Ralph Ribi Rundgang mit Bauleiter Flamur Elmazi im Hochhaus Freiegg Ralph Ribi Rundgang mit Bauleiter Flamur Elmazi im Hochhaus Freiegg Ralph Ribi Rundgang mit Bauleiter Flamur Elmazi im Hochhaus Freiegg Ralph Ribi Rundgang mit Bauleiter Flamur Elmazi im Hochhaus Freiegg Ralph Ribi Rundgang mit Bauleiter Flamur Elmazi im Hochhaus Freiegg Ralph Ribi Rundgang mit Bauleiter Flamur Elmazi im Hochhaus Freiegg Ralph Ribi Eine ältere Ansicht des zweithöchsten Gebäudes des Kantons Thurgau vom Juli 2020. Reto Martin

Mittwoch, 2. März, 16:19 Uhr

Alfred Blochs Interpellation bleibt folgenlos

Stadtbusse am Bahnhof in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Der Stadtrat von Frauenfeld lässt die Interpellation von SP-Gemeinderat Alfred Bloch nicht unbeantwortet, mit welcher der Lokalpolitiker die Idee für eine Wochenend-Spezialtageskarte für den Stadtbus lancierte. Er geht in der Beantwortung zwar auf das Anliegen Blochs ein, lässt darauf aber keine weiteren Taten folgen. «Aufgrund der Spezialtageskarte ist kein grosser Nachfrageeffekt zu erwarten», begründet der Stadtrat seine Haltung einerseits. Andererseits spreche die aktuelle Ausschreibung für den neuen Transportauftrag gegen eine Anpassung der Tarifstruktur. Gemeinderat Bloch verlangte vom Stadtrat die Prüfung einer Spezialtageskarte fürs Wochenende, die drei Franken pro Person gekostet hätte. (sko)

Mittwoch, 2. März, 15:33 Uhr

Aus dem Dorf mit den Pferden und Käsereien

Der typische Homburger heisst Hanspeter Dobler. Bild: Ralph Ribi

Hanspeter Dobler ist der typische Homburger. Er ist stolz, auf dem Land zu wohnen. Aber für seine Verhältnisse wird heutzutage zu viel gebaut auf dem Seerücken. Seit Geburt, also seit 76 Jahren, lebt der pensionierte Landwirt in der Gemeinde und weiss, wie Hörhausen richtig heisst, nämlich Rosshausen – trotz der vielen Milch und der Fernsicht bis in die österreichischen Alpen. (red)

Mittwoch, 2. März, 14:32 Uhr

Roger Mathis übernimmt Leitung des Alterszentrums Weinfelden

Roger Mathis, neuer Leiter des Alterszentrums Weinfelden. Bild: PD

Am 1. März hat der neue Geschäftsführer Roger Mathis seine Tätigkeit als Geschäftsführer des Alterszentrums Weinfelden aufgenommen, heisst es in einer Mitteilung. Roger Mathis bringe viel Leitungserfahrung in verschiedenen Institutionen des Sozial- und Gesundheitswesens mit. Insbesondere habe er kommunale Heime in den Bereichen Geriatrie- und Gerontopsychiatrie geleitet. Mathis kommt aus Uzwil. Weiter heisst es:

«Der Verwaltungsrat freut sich, dass die sehr arbeitsintensive Zeit nun mit Roger Mathis auf mehrere Schultern verteilt werden wird.»

Somit endet eine gut viermonatige Interimsleitung durch Alexandra Beck. Diese wurde nötig, weil der langjährige Geschäftsführer Markus Preising das Alterszentrum im letzten Oktober verlassen hat, da er die Coronamassnahmen der Thurgauer Regierung und des Verwaltungsrates nicht mehr mittragen konnte. (red)

Mittwoch, 2. März, 13:40 Uhr

Baustart in Münchwilen am 4. April

Die Verzweigung Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse in Münchwilen ist einer der letzten ungesicherten Übergänge der Frauenfeld-Will-Bahn. Bild: Olaf Kühne

Ab Montag, 4. April, brauchen Verkehrsteilnehmer in Münchwilen Geduld: Kanton, Gemeinde und Frauenfeld-Will-Bahn starten die umfangreichen Bauarbeiten zur Umgestaltung der Verzweigung Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse. Bis im November werden Abzweigespuren für den Strassenverkehr erstellt, der Bahnübergang ist künftig mit Barrieren gesichert. Während der ganzen Zeit wird der Verkehr im Einbahnsystem geführt. Im Oktober ist während dreier Wochen der Bahnverkehr unterbrochen. (kuo)

Mittwoch, 2. März, 11:27 Uhr

Finanzausgleich: Bottighofen und Warth-Weinigen zahlten am meisten

Titelbild der Statistischen Mitteilung 1/2022 der Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau. Bild: PD

Im Jahr 2021 wurden im Rahmen des Finanzausgleichs der Politischen Gemeinden 19,6 Millionen Franken ausbezahlt, 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies geht aus der soeben publizierten Statistischen Mitteilung «Finanzausgleich Politische Gemeinden 2021» hervor.

Im Rahmen des Finanzausgleichs zwischen Kanton und Politischen Gemeinden wurden im Jahr 2021 insgesamt knapp 19,6 Millionen Franken an 37 Gemeinden ausbezahlt. Dies sind 106’000 Franken mehr als im Vorjahr. Die Mehrauszahlungen hängen mit mehr Auszahlungen für überdurchschnittliche Sozialhilfekosten sowie Beiträge für besondere Belastungen zusammen. Die übrigen Komponenten des Finanzausgleichs – die Mindestausstattungen sowie der Lastenausgleich für eine tiefe Bevölkerungsdichte – waren rückläufig.

Die Finanzierung der Beitragsleistungen erfolgt zum einen durch einen Kantonsbeitrag (2021: 13,3 Millionen Franken) und zum anderen durch die Abschöpfung bei finanzstarken Gemeinden. Im Jahr 2021 wurde bei 28 Gemeinden insgesamt 6,3 Millionen Franken abgeschöpft.

Die zwei grössten Gebergemeinden waren, wie bereits in den Vorjahren, Bottighofen (1,4 Millionen Franken) und Warth-Weiningen (1,2 Millionen Franken). Weitere Gebergemeinden mit einem abgeschöpften Betrag von je mehr als 500‘000 Franken waren Ermatingen, Horn und Salenstein.

Die grössten Ausgleichszahlungen (Total) flossen 2021 wie bereits in den Vorjahren an die drei Städte Arbon (4,9 Mio. Franken), Amriswil (2,4 Mio. Franken) und Kreuzlingen (1,7 Mio. Franken). Relativ zur Einwohnerzahl profitierten Schönholzerswilen, Fischingen, Hüttlingen und Arbon am stärksten. Sie erhielten über 300 Franken je Einwohnerin oder Einwohner.

Die Statistische Mitteilung Nr. 1/2022 «Finanzausgleich Politische Gemeinden 2021» steht auf www.statistik.tg.ch für Sie bereit.

Mittwoch, 2. März, 10:26 Uhr

Ersatz für die KVA Weinfelden: Siegerprojekt steht fest

Blick von der Weinfelderstrasse Richtung Südosten auf das Siegerprojekt. Markantes Zeichen ist die geschichtete Fassade mit ihrem begrünten Mittelteil und den grossflächigen Photovoltaikpanels, welche das Volumen des Gebäudes optisch reduzieren. Bild: Graber Pulver Architekten AG

(red) Der Entscheid der Jury fiel einstimmig: Das Projekt des Teams um das Büro Graber Pulver aus Zürich/Bern gewinnt den Studienauftrag Architektur für den Ersatzbau der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) in Weinfelden. Dies teilt der Verband KVA Thurgau am Mittwoch mit. Das Siegerprojekt überzeuge durch ein durchdachtes Logistikkonzept, den konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit, Ästhetik und Effizienz sowie durch die kompakte Anordnung der Gebäude im Süden des Areals.

Der Verband KVA Thurgau hatte im April 2021 einen Studienauftrag Architektur lanciert, um den hohen Ansprüchen an den Ersatzbau der KVA in Weinfelden gerecht zu werden. In den vergangenen Monaten haben vier Teams Vorschläge entwickelt, nun liege das Resultat vor. In der Mitteilung heisst es zum Siegerprojekt: «Die Fassaden der KVA nehmen mit ihrer Schichtung das Landschaftsbild des Thurtals auf, setzen mit den begrünten Fassaden einen nachhaltigen Akzent und schaffen mit den grossen Photovoltaikpanels einen fliessenden Übergang vom Gebäude zum Himmel, was das Volumen der Anlage optisch reduziert.»

Weiter setze das Projekt auf den Einsatz regionaler Holzwerkstoffe – eine KVA mit einem Holzdach ist in der Schweiz eine Premiere – und auf die Verwendung von rezykliertem Stahl und Beton.

Nun soll bis Herbst 2022 ein Vorprojekt erarbeitet werden. Dieses ist Grundlage für den Projektkredit, über den die Verbandsgemeinden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 abstimmen werden.

Mit dem Ersatzbau erhält die KVA – im Vordergrund das Verwaltungsgebäude – ein modernes, attraktives Gesicht. Bild: Graber Pulver Architekten AG / Visualisierung: maaars architektur visualisierungen

Mittwoch, 2. März, 9:34 Uhr

Der Glattzentrum-Chef fordert die Kreuzlinger Detaillisten

Der Glattzentrumsleiter Rageth Clavadetscher ist nicht nur Einzelhandelsexperte, sondern auch ehemaliger Kreuzlinger. Bild: Inka Grabowsky

(red) Rageth Clavadetscher, Geschäftsführer des Glattzentrums in Wallisellen, war zu Gast in Kreuzlingen und referierte bei den hiesigen Gewerbetreibenden. Er überbrachte ihnen durchaus unangenehme Wahrheiten. Nach dem er sich zuvor in der Stadt umgesehen hatte, betonte er:

«Ein Shopping-Paradies wird Kreuzlingen so nicht.»

«Banken hatten wir hier immer schon, aber dass es nun vor allem Immobilienmakler und Telekommunikationsketten an der Haupteinkaufsstrasse gibt, ist schon auffallend», sagte Clavadetscher, der selber in Kreuzlingen aufgewachsen ist. Man müsse heute Entertainment bieten, um zu verkaufen, sagte er und brachte dazu einige Vorschläge.

Mittwoch, 2. März, 9:25 Uhr

Münchwilen: Führerausweis eingezogen

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht zum Mittwoch in Münchwilen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 42-Jährige musste seinen Führerausweis abgeben.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt kurz nach Mitternacht einen Autofahrer auf der Wilerstrasse zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe beim 42-jährigen Bosnier einen Wert von 0,7 mg/l ergab, also umgerechnet etwa 1,4 Promille, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Mittwoch, 2. März, 6:00 Uhr

Nathalie Weider: Thurgauerin des Tages mit einer Hommage an Wien

Seit letzten Freitag ist die neue Single «Westbahnhof» der Sängerin und Songwriterin Nathalie Weider aus Scherzingen auf den digitalen Plattformen erhältlich. Die Single ist «eine Hommage an meine Lieblingsstadt Wien, eine Hommage an den Ausnahmekünstler Falco und an eine magische Begegnung», sagt die Ostschweizerin. Ihr Herz schlage seit jeher für Österreich und speziell für Wien, wo sie regelmässig Energie und Inspiration tanke. «Westbahnhof» hat sie nach ihrer letzten inspirierenden Reise nach Wien geschrieben.

Nathalie Weider, Sängerin und Songwriterin. Bild: PD

Ganz in Falco-Manier mischt Nathalie Weider, gemäss einer Pressemitteilung, in diesem Song zum ersten Mal Deutsch und Englisch sowie Gesang und Sprechgesang. Dazu spielt sie selbst Bluesharp. Im neuen Song stecken zudem nicht nur Wiener Emotionen, sondern auch viel Wiener Musik: Zu den mitwirkenden Musikern gehören Bertl Baumgartner von der Band EAV (Erste Allgemeine Verunsicherung) sowie Happy Betty und Patrick Slowhand von der Wiener Blues-Rock-Band Portobello Express. (mus)

Dienstag, 1. März, 17:21 Uhr

Jeder Strauch zählt: Kreuzlingen startet Pflanzaktion

Wildhecken sind wichtige Elemente für die Artenvielfalt im Siedlungsraum. Bild: PD

Gemeinsam mit der Kommission Biodiversität führt die Stadt Kreuzlingen die Aktion «Jeder Strauch zählt» durch. Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger können verschiedene einheimische Sträucher vom 3. bis 13. März online zu einem reduzierten Preis bestellen. Als Vorbild diente die Gemeinde Altnau, welche die Aktion bereits zum zweiten Mal mit grossem Erfolg durchführte. Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger sind eingeladen, neuen Lebensraum zu schaffen.

Zwischen dem 3. und 13. März können verschiedene Sträucher für drei Franken pro Stück online bestellt werden (pro Haushalt maximal 20 Stück). Über folgenden Link gelangt man auf den Bestellschein inklusive Informationsblatt: www.kreuzlingen.ch/inhalt/aktion-jeder-strauch-zaehlt. Die Wildsträucher, wie beispielsweise die Hundsrose, die Rote Heckenkirsche oder der wollige Schneeball haben bei Abholung eine Grösse von 60 bis 120cm. Alle Sträucher können solitär oder in einer Gruppe gepflanzt werden. Am Samstag, 26. März, von 10 bis 12 Uhr, können die Sträucher am Zeppelinring inklusive Tipps zur Pflanzung und Pflege abgeholt werden. (red)

Dienstag, 1. März, 16:34 Uhr

Frauenfelder Handballer stellen neuen Trainer vor

Vaidas Klimciauskas 2009 im Einsatz für den RTV Basel. Bild: Robert Varadi (2009)

(red) Der Sportclub Frauenfeld verpflichtet für die Saison 2022/23 den ehemaligen litauischen Nationalspieler Vaidas Klimciauskas als neuen Cheftrainer des Herren-Fanionteams. Er folgt auf Urs Schärer und Flavio Müller, die ihren Rücktritt auf Ende der laufenden Meisterschaft gegeben haben, heisst es in einer Mitteilung des Erstligaclubs.

Den Verantwortlichen des SC Frauenfeld ist es gelungen, mit Vaidas Klimciauskas einen veritablen Ersatz für die abtretenden Trainer der ersten Herrenmannschaft zu verpflichten. Der 43-jährige Klimciauskas hat als Spieler über 120 Partien für die litauische Nationalmannschaft bestritten. Er lebt seit 20 Jahren in der Schweiz und ist derzeit noch Trainer der KJS Schaffhausen in der zweiten Liga. In der Schweiz stand Vaidas bei Kadetten Schaffhausen, GC Amicitia Zürich und dem RTV Basel im Einsatz und erzielte in 242 Spielen fast 1000 Tore.

Dienstag, 1. März, 15:28 Uhr

Covid-19 führte auch 2021 zu Verkehrsabnahme

Das Verkehrsaufkommen in Bottighofen war im Sommer etwas tiefer, im Herbst dann aber wieder sehr hoch. Bild: Ralph Ribi

2020 hatte sich Covid-19 deutlich in der kantonalen Verkehrsstatistik niedergeschlagen. Über den ganzen Kanton gesehen zeigte sie ein Minus von 5,7 Prozent im Vergleich zu 2019. Im vergangen Jahr waren die Auswirkungen nicht ganz so deutlich, heisst es in einer Mitteilung des Tiefbauamtes des Kantons Thurgau. Die Verkehrsmenge lag 2021 aber immer noch rund 4,5 Prozent tiefer als vor Corona.

In der Verkehrsstatistik für 2021 zeigen sich vor allem die Effekte des zweiten Shutdowns mit Home-Office-Pflicht zu Jahresbeginn. Im Januar und Februar 2021 nahm die Verkehrsmenge im Vergleich zum Jahresbeginn 2019 um knapp 13 Prozent ab. Im Sommer bewegte sie sich wieder auf Vor-Krisenniveau.

Die Verkehrsstatistik gibt auch Auskunft über lokale Besonderheiten. So war die übliche Sommer-Spitze in Altnau und Bottighofen dieses Jahr etwas schwächer ausgeprägt als üblich, was vermutlich auf das eher regnerische und kühle Wetter zurückzuführen ist. Dafür war das Verkehrsaufkommen im warmen und sonnigen Herbst höher. In Altnau wurden im September 2021 gar 20 Prozent mehr Fahrzeuge als im September 2019 verzeichnet, in Bottighofen 16,5 Prozent mehr.

Veränderungen gab es auch am Zoll. Obwohl die Grenze zu Deutschland offen war, wurde sie 2021 nach wie vor von deutlich weniger Personen gequert als vor der Coronakrise. Am Emmishofer Zoll betrug das Minus im Januar 2021 66 Prozent im Vergleich zum Januar 2019. Ähnlich war die Situation in Tägerwilen: Hier war das Verkehrsaufkommen im Januar 2021 rund halb so gross wie im Januar 2019

Die Karten zu den Verkehrsdaten sind unter www.tiefbauamt.tg.ch ersichtlich.

Dienstag, 1. März, 14:40 Uhr

Heinz Schadegg tritt als Wega-Präsident zurück

Heinz Schadegg

Wega-Präsident Bild: Andrea Stalder

(sba) Seit zehn Jahren amtet Heinz Schadegg als Wega-Präsident. Insgesamt seit 40 Jahren ist er schon dabei. «Diese Wega wird meine letzte sein», sagt Heinz Schadegg. Sein Nachfolger ist ebenfalls bekannt: Beat Bollinger wird das Amt übernehmen. «Wir haben ausgemacht, dass ich mich mit einer richtigen Wega verabschiede, alles andere würde nicht zu mir passen», sagt Schadegg. Die Coronapandemie hat folglich seine Amtszeit etwas verlängert. Denn der Wechsel will wohl überlegt sein. Schadegg wird weiterhin als Verwaltungsratsmitglied präsent sein und seinen Nachfolger unterstützen.

Dienstag, 1. März, 14:06 Uhr

Alain Berset spricht am 1. August in Stein am Rhein

Bundesrat Alain Berset Bild: Keystone

(red) In diesem Sommer jährt sich zum fünfzigsten Mal die Vergabe des Wakkerpreises. Die Stadt Stein am Rhein war am 17. August 1972 die erste Empfängerin dieses bedeutenden Preises, der die Bemühungen honorierte, das historische Bild der Stadt zu erhalten. Im Rahmen der diesjährigen 1. August-Feier wird auf die erstmalige Vergabe des Wakkerpreises zurückgeblickt. Der Stadtrat sei erfreut, dass Bundesrat Alain Berset die Einladung nach Stein am Rhein angenommen habe und die Festansprache am 1. August 2022 auf dem Rathausplatz halten werde, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dienstag, 1. März, 14:01 Uhr

SP Kreuzlingen: Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine

(red) Betroffen, hilf- und sprachlos stehe die SP Kreuzlingen dem Krieg in der Ukraine gegenüber. In Gedanken sei sie bei der ukrainischen Bevölkerung, wie die Ortspartei in einer Mitteilung schreibt. Daher lädt die SP Kreuzlingen am Mittwoch, 2. März, um 18.30h, zu einer rund 20-minütigen Mahnwache in den Dreispitzpark ein. «Die Kreuzlinger Bevölkerung ist herzlichst eingeladen, mit einer Kerze an die Mahnwache zu kommen und in stillen Gedanken ein Zeichen des Friedens zu senden und die Anteilnahme an die notleidende Bevölkerung in der Ukraine auszudrücken.»

Dienstag, 1. März, 11:30 Uhr

Nach zwei Jahren Planung sind die Bauarbeiten in vollem Gange

Eine Visualisierung der Gewerbeimmobilie «Park 19» an der Juchstrasse 28 in Frauenfeld. Bild: PD

An der Juchstrasse 28 in Frauenfeld entsteht ein 14’000 Quadratmeter grosser Gewerbebau. Hinter dem Projekt steht die Gewerbehaus in der Au AG, ein Unternehmen, das zur Bütikofer Gruppe gehört. Der entstehende «Park 19» richtet sich in erster Linie an Handwerks-, Produktions- und Versandunternehmen. Der Bauherr könnte sich aber auch sehr gut vorstellen, dass sich der Platz ideal für etwa ein Automuseum eignet.

Die Kosten für das Bauprojekt belaufen sich auf 25 Millionen Franken. Als erste Mieterin bezieht Aldi das Gebäude. Es gibt aber keine dritte Filiale in Frauenfeld, sondern jene an der Zürcherstrasse 381 wird geschlossen. (jab)

Dienstag, 1. März, 10:23 Uhr

Regierungsrat spricht 100’000 Franken für Soforthilfe in der Ukraine

Flüchtlinge aus der Ukraine im Bahnhof der Stadt Przemysl in Polen. Bild: AP/

Markus Schreiber

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat beschlossen, der Stiftung Glückskette für die humanitäre Soforthilfe im Ukrainekrieg einen Beitrag von 100’000 Franken aus dem Lotteriefonds zu sprechen. Dies ist einer Mitteilung zu entnehmen. Seit vergangener Woche herrsche in der Ukraine Krieg. Die Kampfhandlungen fänden in verschiedenen Grenzgebieten und um strategisch wichtige Städte statt.

«Die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung ist in den vom Krieg betroffenen Gebieten besorgniserregend und verschlechtert sich mit jedem weiteren Kriegstag.»

Daher habe der Regierungsrat entschieden, einen Beitrag von 100’000 Franken aus dem Lotteriefonds für humanitäre Hilfsaktionen zu sprechen. Der Beitrag werde der Stiftung Glückskette Schweiz als anerkanntes und in der Ukraine gut vernetztes Hilfswerk überwiesen, um eine rasche Wirksamkeit zugunsten der Zivilbevölkerung sicherzustellen. Weiter heisst es: «Für die Aufnahme von Flüchtlingen bereitet sich der Kanton Thurgau in Zusammenarbeit mit dem Bund vor.» (red)

Dienstag, 1. März, 09:55 Uhr

Über 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen schon «Im weissen Rössl»

Die Operette Sirnach hatte über 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Einen Blumenstrauss erhielt Nummer 3333, Erika Engeler aus Rickenbach. Bild: PD

Am 15. Januar feierte die Operette Sirnach Premiere der neusten Inszenierung, das Stück «Im weissen Rössl». Sechs Wochen und acht fast komplett ausverkaufte Vorstellungen später ist klar: Es wird eine zusätzliche, eine zehnte Vorstellung geben. Angesetzt ist sie auf den 27. März. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Der Einlass kann inklusive Gala-Menu im Theaterrestaurant gebucht werden.

«Die Operette Sirnach freut sich, durch die Abschaffung der Zertifikatspflicht jetzt auch all jene Gäste begrüssen zu dürfen, welche bisher noch nicht die Chance hatten, das ‹Weisse Rössl› in Sirnach zu geniessen», schreibt der Verein in seiner Mitteilung. (kuo)

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie hier.

Dienstag, 1. März, 8:13 Uhr

Spektakulärer Unfall in Mammern: Auto rollt auf Bahngeleise

Bei einem Selbstunfall am Montagabend in Mammern kam ein Auto auf dem Bahngeleise zum Stillstand. Zwei Personen wurden leicht verletzt und mussten ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Beim Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Bilder: Kantonspolizei Thurgau

Gemäss Polizeimeldung war ein 86-jähriger Autofahrer war kurz nach 17.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Steckborn in Richtung Mammern unterwegs. «Eingangs Mammern geriet das Fahrzeug von der Strasse, rollte das Wiesenbord hinunter, kippte auf die Seite und kam auf dem Bahngeleise zum Stillstand», schreibt die Kantonspolizei.

Der Autofahrer und seine 86-jährige Beifahrerin mussten durch die Stützpunktfeuerwehr Steckborn aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Der Sachschaden am Auto und der Bahnanlage kann noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der Bahnverkehr für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. (kapo/dar)

Montag, 28. Februar, 18:07 Uhr

Wegen fehlender Vernetzung mit entscheidenden Meinungsbildnern

Marc Ringeisen will nicht mehr ins Gemeindepräsidium von Hauptwil-Gottshaus. Bild: Reto Martin

Marc Ringeisen (parteilos), der von einer Findungskommission vorgeschlagene Kandidat für das Gemeindepräsidium in Hauptwil-Gottshaus, zieht seine Kandidatur zurück. Er begründet diesen Schritt mit der fehlenden Vernetzung mit entscheidenden Meinungsbildnern innerhalb der Gemeinde. Diesen Umstand habe er unterschätzt, sagt Ringeisen auf Anfrage. (st)

Montag, 28. Februar, 17:24 Uhr

Verkehr wird über Landwirtschaftsweg geführt

Ab Montag, 7. März, wird die Bodanstrasse zwischen den Ortsteilen Dippishausen und Bätershausen in der Gemeinde Kemmental etappenweise saniert. Die Verkehrsführung erfolgt mit einer Lichtsignalanlage. Für Vorbereitungsarbeiten erfolgt der Verkehrsfluss über die westliche Fahrbahn der Strasse. Für die eigentlichen Strassenbauarbeiten wird der motorisierte Verkehr, aus Gründen der Sicherheit und Effizienz, über den östlich parallel liegenden Landwirtschaftsweg geführt. Der Langsamverkehr wird während der gesamten Bauzeit bis voraussichtlich im August via Nebenstrassen umgeleitet. Der öffentliche Parkplatz wird gesperrt, teilt das kantonale Tiefbauamt am Montag mit.

Alles anzeigen

Der bestehende Strassenabschnitt präsentiere sich heute in einem ungenügenden Zustand. Zudem hätten Untersuchungen vor Ort gezeigt, dass die vorhandene Fundationsschicht wie auch der angrenzende Untergrund teilweise belastet sind. Das belastete Material werde ausgebaut und ersetzt. Nebst der eigentlichen Sanierung des Oberbaus soll die Strasse innerhalb der Vermarkung auf eine einheitliche Breite von sieben Metern ausgebaut werden.

Baustellentafel. Bild: Reto Martin

Montag, 28. Februar, 16:16 Uhr

Gebühren pro Stunde steigen links- und rechtsrheinisch an

Der Gemeinderat von Konstanz beschloss Mitte Dezember, die Parkgebühren in der Stadt zu erhöhen. Die Umsetzung erfolgt nun in dieser Woche, wie die Medienstelle der Stadt am Montag mitgeteilt hat. Rechtsrheinisch (also nördlich des Rheins, Gebührenzone 2) werden die Gebühren von 0,50 € pro angefangene 30 Minuten auf 1 € pro halbe Stunde erhöht. Linksrheinisch (also südlich des Rheins, Gebührenzone 1) werden die Gebühren von einem Sockelbetrag von 1 € für die erste halbe Stunde auf 2 € für die erste halbe Stunde hochgesetzt. Danach gilt auch hier 1 € je angefangene 30 Minuten. Die Höchstparkdauer der rechts- sowie linksrheinischen Parkplätze wird auf 2 Stunden begrenzt, heisst es weiter. Nicht betroffen von der Gebührenanpassung sind der Parkplatz Schänzle und der Parkplatz Bodenseeforum sind. Ebenso wenig die städtischen Parkplätze am Freibad Dingelsdorf und am Freibad Horn sowie dortige Parkplätze im nahen Umfeld.

Stau vor dem Einkaufszentrum Lago in Konstanz. Bild: Coralie Wenger

Montag, 28. Februar, 15:19 Uhr

Beginn der ersten Etappe der Kantonsstrasse K107

Die Kantonsstrasse K107 zwischen Götighofen und Heldswil (Neubuch) wird in drei Bauetappen saniert. Das Projekt umfasst die Sanierung der Kantonsstrasse zwischen Götighofen und Heldswil-Neubuch. In den beiden «Ausserortsteilen» ab Götighofen bis Knoten Heldswil (erste Etappe) sowie ab Knoten Heldswil bis Neubuch (dritte Etappe) wird der Asphaltbelag ersetzt. In diesem Zug wird die Strasse örtlich auf sechs Meter verbreitert. Einlenker, Zufahrten und Leitinseln etc. werden den neuen Gegebenheiten gemäss Norm angepasst, teilt das kantonale Tiefbauamt am Montag mit. Ebenso wird die öffentliche Beleuchtung optimiert.

Alles anzeigen

In der zweiten Etappe wird der Knoten K107/K120 umgestaltet. Die horizontale wie auch die vertikale Geometrie erfährt eine grundlegende Änderung. Die bestehenden Werkleitungen müssen in diesem Bereich dem neuen Strassenniveau angepasst werden, sie werden bis maximal 50 Zentimeter tiefer verlegt. Gleichzeitig mit dem Strassenbau werden, unter der Federführung der Gemeinde Sulgen, Massnahmen für den Hochwasserschutz ergriffen. Die Bauarbeiten für die Randabschlüsse, die Strassenentwässerung sowie die öffentliche Beleuchtung werden analog den beiden ersten Etappen ausgeführt. Für die Ausführung der gesamten Arbeiten wird mit einer Bauzeit – entsprechende Witterung vorausgesetzt – ab 7. März bis Ende Oktober gerechnet. Die Deckbelags- und Fertigstellungsarbeiten erfolgen dann im Sommer 2023, heisst es weiter.

Baustellensignalisierung. Bild: Reto Martin

Montag, 28. Februar, 14:19 Uhr

Mittelschwere Verletzungen nach Kollision an Verzweigung

Bei einem Zusammenstoss mit einem Auto in Tägerschen hat sich am Montagmittag ein Mofafahrer verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden. Ein 68-jähriger Autofahrer war kurz nach 11.30 Uhr auf der Strasse «Sonnenhügel» in Richtung Wilerstrasse unterwegs. Bei der Verzweigung kam zum Zusammenstoss mit einem vortrittsberechtigten Mofafahrer, der auf dem Radweg in Richtung Bettwiesen unterwegs war. Der 14-jährige Mofafahrer wurde mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt einige hundert Franken. (kapo/sko)

Rettungssanitäter starten vom Kantonsspital Frauenfeld auf ihre Tour. Bild: Donato Caspari

Montag, 28. Februar, 13:23 Uhr

Neu geschaffene Mädchengruppierung im Oberthurgau

Seit vergangenem Herbst bilden fussballbegeisterte Mädchen das Team Oberthurgau. Die Vereine Neukirch-Egnach, Romanshorn und Arbon haben sich zusammengeschlossen. Diesen Frühling steht die erste Meisterschaft an. Im Training mit dabei ist die 12-jährige Noemi Züger. Bereits früher drehte sich bei ihr alles um den Fussball. So dauerte es auch nicht lange, bis sie das Training des FC Neukirch-Egnach besuchte. Dass nun eine Mädchengruppierung geschaffen wurde, freut sie:

«Es ist mega cool, dass ich nun mit vielen Kolleginnen spiele.»

Im Leben der 12-jährigen Noemi Züger spielt der Fussball eine entscheidende Rolle. Bild: Tobias Garcia

Tobias Gmür, FCNE-Präsident und Initiant des Teams Oberthurgau, hat auf die kommende Saison sogleich zwei Mannschaften angemeldet: «In den Kategorien unter 12 Jahre und unter 15 Jahre werden die Mädchen Meisterschaftsspiele bestreiten», sagt er. Dass die volle Konzentration nun einem Spiel gelte, ist ganz im Sinne von Noemi Züger: «Mich motiviert es, wenn meine Spielzeit zunimmt.» So fühle sie sich näher an den Profis. Allerdings befasst sie sich – im Gegensatz zu ihren Brüdern – wenig mit dem Profifussball: «Ich träume nicht davon, Profi zu werden. Das schaffen nur die wenigsten.»

Montag, 28. Februar, 11:52 Uhr

53-jährigem Italiener Führerausweis abgenommen

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntagabend in Kreuzlingen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Sein Führerausweis wurde eingezogen. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz vor 21 Uhr an der Romanshornerstrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 53-jährigen Italiener einen Wert von 0,79 mg/l ergab (entspricht einem Wert von rund 1,6 Promille), wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. (kapo/sko)

Eine Polizistin der Kantonspolizei Thurgau führt eine Atemalkoholprobe durch. Bild: Keystone/

Christian Merz

Montag, 28. Februar, 10:58 Uhr

Farbige Rückstände bleiben trotzdem vereinzelt zurück

Nach der Fasnacht ist vor dem Aufräumen. So hat ein Abfalltrupp am Montagvormittag etwa in Frauenfeld die Altstadt aufgeräumt, nachdem das närrische Treiben vor allem am Sonntag mit vielen hunderten Besucherinnen und Besuchern und viel Konfetti über die Bühne gegangen ist. Trotz einer Putzmaschine, die während Stunden unzählige Konfettis aufsammelte, bleiben auf den Strassen der Innenstadt, Fenstersimsen und Hauseingängen vereinzelt farbige Rückstände. Immerhin dauert die Fasnacht in der Kantonshauptstadt noch bis am Dienstagabend an. (sko)

Stundenlanger Einsatz der Putzmaschine in der Zürcherstrasse. Bild: Samuel Koch

Montag, 28. Februar, 09:44 Uhr

Unfall aus noch unbekannten Gründen

Nach dem Zusammenstoss mit einem Stadtbus in Kreuzlingen hat sich am Sonntagabend ein Velofahrer verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau befuhr gegen 17.15 Uhr ein Stadtbus von der Busspur kommend den Bärenkreisel in Richtung Bärenstrasse. Aus bislang unbekannten Gründen kam es im Kreisel zum Zusammenstoss mit einem Velofahrer, der auf der Hauptstrasse stadtauswärts unterwegs war.

Alles anzeigen

Die Velofahrer wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau.

Zwei Polizisten der Kantonspolizei Thurgau bei einer Unfallaufnahme. Bild: Keystone/

Christian Merz

Montag, 28. Februar, 08:42 Uhr

Ein Jahr mit WM und EM

«Die letzten Wochen und Monate hätten auch anders verlaufen können. Ich wusste von Anfang an, dass dies meine grösste Herausforderung sein würde.» Das schreibt Hürdenläufer Kariem Hussein auf Instagram und meint damit seine Rückkehr auf die internationale Sportbühne. Bei der Schweizer Meisterschaft 2021 wurde beim Tägerwiler nämlich Dopingmittel nachgewiesen. Die Folge: Sperre und eine ganze Saison, die ins Wasser fiel. Entsprechend war es eher ruhig um Hussein. Angesichts dessen, dass seine Sperre zum 16.April aufgehoben wird, lässt der Sportler nun aber wieder von sich hören. So zählt Hussein in einem Video auf Instagram seine ambitionierten Ziele für 2022 auf:

«Für mich steht dieses Jahr wieder einiges an. Sportlich: die Weltmeisterschaft im Juli in Eugene, die Europameisterschaft im August in München und natürlich ‹das Diamond League›-Rennen, wo ich mich wieder qualifizieren möchte.»

Kariem Hussein, Thurgauer Hürdenläufer. Bild: Keystone/

Jean-Christophe Bott

Neben dem Sport muss sich der angehende Arzt nun aber auch auf seine Doktorarbeit konzentrieren. Diese muss er bis im Herbst abgegeben haben. «Im November, dann ist hoffentlich die Abschlussfeier. Dann darf ich mich hoffentlich offiziell Doktor nennen», sagt Hussein. (aye)

Zeugenaufruf

Da Löschwasser ins Erdreich gelangte, wurde ein Funktionär des Amtes für Umwelt beigezogen. (kapo/fra)