Thurgau-Ticker Die Patienten wussten von nichts: Praxis aus dem Bodenseeraum spritzte absichtlich keinen Impfstoff +++ SVP-Präsident Ruedi Zbinden äussert sich zum Covid-Gesetz und sagt: «Ich bin Impfbefürworter» 15.12.2021, 16.34 Uhr

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online.tz@chmedia.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Mittwoch, 15. Dezember, 16:28 Uhr

Tatverdacht gegen eine Praxis – verimpfte sie absichtlich keinen Coronaimpfstoff?

Ein deutsche Praxis impfte wohl absichtlich den Patienten keinen richtigen Coronaimpfstoff. Symbolbild: Reto Martin

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Konstanz und der Kriminalpolizei Friedrichshafen ist es in einer Praxis im Bodenseeraum, die Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt hat, in mehreren Fällen zu Auffälligkeiten gekommen. Bei drei Patienten waren jeweils trotz der Vornahme einer Erst- und Zweitimpfung keine Antikörper gegen das Coronavirus nachweisbar, ohne dass es für diesen Befund aus medizinischer Sicht sich aufdrängende oder nachvollziehbare Gründe gäbe. Einzelheiten sind Gegenstand des laufenden Ermittlungsverfahrens.

Es besteht der Verdacht, dass – ohne Kenntnis der Patienten – in Wirklichkeit kein oder kein ausreichender Impfstoff verabreicht wurde, was den Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzung erfüllen würde.

Ein Richter des zuständigen Amtsgerichts erliess auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einen Durchsuchungsbeschluss für die betroffene Arztpraxis, woraufhin Beamte des Polizeipräsidiums Ravensburg Beweismittel sicherstellten. (red)

Mittwoch, 15. Dezember 15:35 Uhr

SVP-Kantonalpräsident Ruedi Zbinden gehört nicht zu den Impfverweigerern

SVP-Kantonalpräsident Ruedi Zbinden im Gespräch mit der TZ. Bild: Andrea Tina Stalder

(da) SVP-Kantonalpräsident Ruedi Zbinden äussert sich zum Covidgesetz. Er meint, es war richtig, dass das Volk darüber diskutieren und abstimmen konnte. Klar sei auch, dass es in so einer grossen Partei wie der SVP unterschiedliche Meinungen gebe. Auf die Frage, weshalb sich die SVP darauf eingelassen habe mit Impfgegnern zusammen das Covid-Gesetz zu bekämpfen, sagt Zbinden: «Immerhin haben 38 Prozent Nein gesagt. Wir haben dieser Meinung Gehör verschafft, und wurden dann in die Ecke der Impfgegner gestellt. Dabei haben wir ihnen nur zugehört und sie ernst genommen.» Dennoch: Die SVP sei keine Partei von Impfverweigerern.

«Ich war von Anfang an ein Impfbefürworter. Ich und meine ganze Familie sind geimpft. Diese Meldungen aus den Intensivstationen haben zu einem Meinungsumschwung geführt, und hoffentlich lassen sich nun noch viele dazu bewegen, sich impfen zu lassen.»

Mittwoch, 15. Dezember, 14:38 Uhr

Dank dieser Frisur gewann Julia Züger. Bild: PD

Dank eines türkisenen Schopfs zum Sieg

«Für mich ist es das Schönste, jeden Tag mit Herz und Seele meiner Berufung zu folgen und mit meinem kreativen Schaffen Freude zu bereiten», sagt Julia Züger. Die Coiffeuse des Kreuzlinger Coiffures Guldner gewann beim Swiss Hair Talent Digital 2021.

Die Wettbewerbsaufgabe bestand für sie darin, in der Kategorie «Relooking» eine individuelle Stil- und Typveränderung mit bildlicher Vorher- und Nachherdarstellung im Kreuzlinger Salon zu kreieren. Die beiden Bilder vor und nach dem Frisieren gelangten elektronisch zu einer renommierten Jury. (le/jol)

Mittwoch, 15. Dezember, 14:30 Uhr

Bub kollidiert mit 77-jähriger Velofahrerin

In Konstanz stiessen zwei Velofahrer frontal ineinander. Bild: Dominik Wunderli

Ein Frontalzusammenstoss von zwei Velofahrern ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Unterführung Bärengraben in Konstanz. Ein abwärtsfahrender 13-jähriger Knabe wollte einen anderen Velofahrer überholen und geriet hierbei auf den Gegenfahrstreifen. Mit einer entgegenkommenden 77-jährigen Velofahrerin stiess er frontal zusammen, woraufhin beide stürzten und sich leicht verletzten. Der Rettungsdienst brachte die zwei Radler zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. (red)

Mittwoch, 15. Dezember, 13:16 Uhr

Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger sollen gratis Stadtbus fahren

Die Kreuzlinger Busdrehscheibe zwischen Löwen- und Bärenplatz. Bild: Mario Testa

Gemeinderat Thomas Dufner (CVP) Bild: PD

«Machen wir doch diesen Versuch!» Das sagte der Kreuzlinger CVP-Gemeinderat Thomas Dufner an der letzten Parlamentssitzung in diesem Jahr. Er sprach von seiner Idee, den Kreuzlinger Stadtbus für die Einwohnerinnen und Einwohner gratis nutzbar zu machen. Zur Begründung seines Postulats «Freie Fahrt mit dem Stadtbus» sagte er: «Wenn man einfach einsteigen kann, ohne über ein Billett nachzudenken, dann verzichtet man öfters aufs Auto.» Die positiven Folgen: Weniger Stau in der Stadt, eine Verbesserung der «katastrophalen Verkehrssituation» und weniger CO2-Ausstoss. Die jährliche Mehrkosten von rund 600’000 Franken will Dufner mit den Einnahmen aus den Parkuhren und von den Parkbussen decken. (ubr)

Mittwoch, 15. Dezember, 11:28 Uhr

Aufmerksame Nachbarin meldet den Diebstahl

Nach einem Einschleichdiebstahl konnten zwei Personen verhaftet werden. Bild: Kapo SG

(kapo) Nach einem Einschleichdiebstahl in ein Wohnhaus in Berlingen wurden in der Nacht auf Mittwoch zwei Tatverdächtige festgenommen. Kurz vor 23 Uhr meldete eine aufmerksame Bewohnerin einer Liegenschaft an der Langgasse, dass unbekannte Personen eingeschlichen seien und soeben einen Diebstahl verübt hätten. Noch bevor Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau vor Ort waren, verliessen die Einschleichdiebe die Örtlichkeit und flüchteten.

Im Zuge einer gemeinsamen Fahndung konnten Einsatzkräfte der Eidgenössischen Zollverwaltung kurze Zeit später in Stein am Rhein zwei verdächtige Personen anhalten. Da Deliktsgut aufgefunden werden konnte, wurden sie festgenommen. Die Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun ab, ob die 18-jährigen Algerier für weitere Delikte in Frage kommen.

Die Kantonspolizei Thurgau bittet einmal mehr um Vorsicht vor Einschleichdieben, die teils gezielt von Haus zu Haus gehen und unverschlossene Türen suchen. Aussentüren, Fenster, Garagentore und Fahrzeuge sollten immer geschlossen und verriegelt sein. Mehr Infos sind auch unter https://www.kapo.tg.ch/einbruch zu finden.

Mittwoch, 15. Dezember, 10:52 Uhr

Ein Geschenk war der Ursprung

Rudolf Manser ist begeisterter Sammler von Jasskarten. Bild: Ralph Ribi

Seit über 30 Jahren sammelt Ruedi Manser aus Frauenfeld Jasskarten. Seine Leidenschaft hat ihren Ursprung in einem Geschenk, das er von seiner Nichte erhalten hat. Inzwischen hat der 82-Jährige über 1700 Sets angesammelt sowie diverse Jassaccessoires wie etwa eine Kartenpresse. Seit Wissen über die Jasskarten hat Manser in einem Buch über die Entwicklung des Deutschschweizer Jasskartenbildes in den letzten 200 Jahren festgehalten. (jab)

Spezielle Jasskarten aus der Sammlung von Rudolf Manser. Bild: Ralph Ribi

Mittwoch, 15. Dezember, 09:51 Uhr

Nach 24 Jahren soll Schluss sein: Kurt Baumann tritt nicht mehr zur Wahl an

Kurt Baumann am Rednerpult im Kantonsrat. Bild: Donato Caspari

«Es ist ein günstiger Moment, um aufzuhören», sagt Gemeindepräsident Kurt Baumann an der Sirnacher Gemeindeversammlung vom 14. Dezember. Baumann erreicht 2023 sein 65. Lebensjahr und will in der neuen Legislaturperiode nicht mehr zur Wahl antreten. Er könne so das Amt «praktischerweise im Pensionsalter» niederlegen. Wenn es so weit ist, wird er das Gemeindepräsidium 24 Jahre innegehabt haben. (mlb)

Mittwoch, 15. Dezember, 09:11 Uhr

Bechtelisnacht wieder Opfer der Pandemie

In der Bechtelisnacht wird in Frauenfeld die Nacht zum Tag. Bild: Donato Caspari

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen werden am 17. Januar 2022 fast alle Veranstaltungen der Bürger- und Fasnachtsgesellschaften sowie der Schamauchen abgesagt. Entsprechend verzichtet die Stadt auf ihre sonst üblichen Leistungen in diesem Zusammenhang. Die Bechtelisnacht fällt also einmal mehr der Pandemie zum Opfer. (red)

Mittwoch, 15. Dezember, 09:00 Uhr

Museumsleiterin im Zwiespalt mit der Politik

Sibylle Lichtensteiger ist Leiterin und Ausstellungsmacherin des Stapferhauses in Lenzburg, das 2020 den Europäischen Museumspreis verliehen bekommen hat. Bild: Britta Gut

Im Lenzburger Museum «Stapferhaus», das unter der Leitung der Thurgauerin Sibylle Lichtensteiger steht, kann man sich in der Ausstellung «Geschlecht» die Fingernägel lackieren und High Heels anprobieren. Dass man mit solchen Themen als Museum auch politisch Haltung annimmt, ist Lichtensteiger klar. «Als Museum ist man nicht ein neutraler Ort. Es sind Menschen, die die Ausstellung machen und die eine Haltung haben», sagt die Ausstellungsmacherin auf srf.ch.

Dass es teilweise schwierig ist als Museum mit den Besucherinnen in einen Dialog zu treten, zeigt auch die bevorstehende Stapferhaus-Ausstellung «Fake» im Dresdner Hygiene-Museum. «Eigentlich möchte man AFD-Wählende in die Ausstellung bringen. Aber wenn man sich für eine offene Gesellschaft und gegen Rassismus ausspricht, dann ist man schon Partei», sagt Lichtensteiger. Dadurch würde man einen grossen Teil des Publikums verlieren, den man eigentlich einladen wollte. (aye)

Dienstag, 14. Dezember, 17:00 Uhr

Nächster Halt: Bahnhof, Lengwil

Das heutige Adventsfenster gibt es bei der neuen Postautohaltestelle in Lengwil zu sehen. Bild: Ralph Ribi

Das heutige Lengwiler Adventsfenster war ein ganz Besonderes: Nämlich jenes der neuen Postautohaltestelle am Bahnhof. Seit dem Fahrplanwechsel am Sonntag hält hier nun zweimal stündlich das Postauto der Linie 924. Die Kosten für die neue Haltestelle von 370'000 Franken haben die Lengwiler Stimmberechtigten bereits vor zwei Jahren bewilligt. (rha)

Dienstag, 14. Dezember, 16:36 Uhr

Illegaler Welpenhandel in Ravensburg fliegt auf

Der 31-Jährige Händler flog durch einen Zwergspitz auf, den ein aufmerksamer Käufer von ihm erworben hat. Auf dem Bild zu sehen: junge Appenzeller Sennenhunde. Bild: PD

Nach einem illegalen Welpenhandel ermittelt die Polizei gegen einen 31-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bereich Darmstadt (DE). Ein 25-Jähriger aus Ravensburg (DE) war im Internet auf den Verkauf eines Rüden aufmerksam geworden und vereinbarte eine Übergabe, die am Sonntag letzter Woche in Frankfurt stattfand, schreibt das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Medienmitteilung.

Nach Erhalt des Vierbeiners und einer Anzahlung in bar wurde der 25-jährige Käufer jedoch misstrauisch. Der Zwergspitz wirkte deutlich jünger als acht Wochen und hatte keinen Saugreflex. Darüber hinaus fielen dem 25-jährigen Unstimmigkeiten beim Impfstatus des Tieres auf, weshalb er die noch ausstehende Zahlung des Restbetrags zunächst nicht tätigte. Als der Verkäufer den 25-Jährigen am vergangenen Donnerstag dann an seiner Arbeitsstelle in Ravensburg aufsuchte und das Geld forderte, verständigte der Jüngere die Polizei. Bei der Durchsuchung der Wohnanschrift des Tatverdächtigen stiessen die Beamten auf zahlreiche weitere sehr junge Hundewelpen, die offensichtlich viel zu früh vom Muttertier getrennt worden waren und mutmasslich ebenfalls für den illegalen Verkauf vorgesehen waren.

Bei den weiteren Ermittlungen, die aktuell noch andauern und durch die Polizei sowie das Veterinäramt geführt werden, ergaben sich weitere Hinweise darauf, dass der 31-Jährige seit geraumer Zeit illegalen Handel mit Hundebabys betrieben hat. Der 31-Jährige muss mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Das zuständige Veterinäramt kümmerte sich um die jungen Tiere. (pd)

Dienstag, 14. Dezember, 14:53 Uhr

Kollision zwischen Auto und Sattelschlepper in Neuhausen am Rheinfall

Die Mühlenstrasse für rund eine Halbestunde einseitig für den Verkehr gesperrt. Bild: PD

Um 15:30 Uhr am Dienstagnachmittag fuhr ein 46-jähriger Ukrainer mit einem Sattelschlepper auf dem linken Fahrstreifen der Mühlenstrasse in Fahrtrichtung Stadtzentrum Schaffhausen. Dies schreibt die Schaffhauser Polizei in einer Medienmitteilung. Aus bisher unbekannten Gründen kam es zur Kollision mit einem Personenwagen, welches von einem 47-jährigen Serben gesteuert wurde. Durch die Kollision wurde der Personenwagen quer vor den Sattelschlepper geschoben, wodurch die Mühlenstrasse auf der Fahrspur Richtung Schaffhausen blockiert wurde.

Personen sind bei dieser Kollision keine verletzt worden. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Der Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Mühlenstrasse für rund eine Halbestunde einseitig für den Verkehr gesperrt. (pd)

Dienstag, 14. Dezember, 14:12 Uhr

Teelicht setzt Decke in Brand

Der Mann zündete das Teelicht vor dem Schlafengehen an und stellte es neben dem Bett ab. Bild: Walter Schwager

In der Nacht auf den heutigen Dienstag hat ein 29-jähriger Mann bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Konstanz leichte Verletzungen an einer Hand erlitten. Der Mann hatte vor dem Schlafengehen ein Teelicht angezündet und dieses auf einen Tisch neben dem Bett abgestellt. Beim Schlafen geriet er mit der Bettdecke an die Flamme, wodurch die Decke Feuer fing, schreibt die Polizei Konstanz in einer Mitteilung.

Aufgrund der Rauchentwicklung löste gegen 02.15 Uhr die automatische Brandmeldeanlage aus und weckte den 29-Jährigen, der daraufhin die Flammen mit den Händen ausschlug. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Die leichten Brandverletzungen des Bewohners wurden ambulant im Krankenhaus versorgt.

Dienstag, 14. Dezember, 13:31 Uhr

Odyssee eines Wasserrads

Die Montage der zweiten Hälfte des Wasserrads Bild: Tobias Garcia

Am Montag begannen die Montagearbeiten, am Donnerstag findet die Inbetriebnahme statt. Beim Zufluss des Mühlewiesenkanals in den Rossgumpen im Frauenfelder Murg-Auen-Park steht jetzt ein Wasserrad. Erste Ideen dafür sind über zehn Jahre alt. Nun konnte das «Paradebeispiel für eine erfolgreiche Public-Private-Partnerschaft» - wie der Frauenfelder Stadtrat Fabrizio Hugentobler sagt – realisiert werden. Das Wasserrad soll in Zukunft 18’000 Kilowattstunden Strom im Jahr produzieren. (ma)

Dienstag, 14. Dezember, 11:47 Uhr

Schadstoffsanierung im Hallenbad Frauenfeld

Die Platten des Hallenbads sind mit einem asbesthaltigen Leim fixiert. Bild: Andrea Stalder

Bevor das Hallenbad Frauenfeld vollständig abgebrochen wird, ist eine Schadstoffsanierung nötig, schreibt die Stadt Frauenfeld in einer Medienmitteilung.

Die Platten in der Schwimmhalle seien mit einem Leim fixiert, der Asbest enthält. Würde das asbesthaltige Material mechanisch bearbeitet oder auf eine andere Art zerstört werden, könnten Schadstoffe in die Umgebung gelangen. Bei einem normalen Abbruch würde somit die Gefahr der Freisetzung von krebserregenden Asbestfasern bestehen. Daher brauche es eine spezielle Schadstoffsanierung.

Das ganze Hallenbad wird laut Mitteilung seit Anfang dieser Woche luftdicht eingekleidet. Die Arbeiterinnen und Arbeiter tragen dafür luftdichte Schutzkleidung. In der Sanierungszone bestehe ein Unterdruck und die belastete Raumluft werde kontinuierlich durch eine Abluftreinigungsanlage geschleust. Die Baustelle werde zusätzlich Tag und Nacht überwacht und das Material fachgerecht entsorgt. Die Schadstoffsanierung dauert voraussichtlich zwei Monate. (red)

Dienstag, 14. Dezember, 11:16 Uhr

Stationäre Behandlung von rund 700 Covid-Fällen im letzten Jahr

Im Jahr 2020 landeten 737 Covid-Patienten im Krankenhaus. Bild: Reto Martin

Die Dienststelle für Statistik publiziert auf ihrer Internetseite «Krankenhäuser und Spezialkliniken» erstmals vertiefte Daten aus den beiden obligatorischen Erhebungen der «Krankenhausstatistik» und der «Medizinischen Statistik der Krankenhäuser», schreibt der Kanton Thurgau in einer Medienmitteilung. Auf der Internetseite wurden unter anderem Zahlen zu den Covid-Behandlungen des letzten Jahres veröffentlicht.

Den Statistiken zufolge behandelten die Thurgauer Akutkliniken im Jahr 2020 737 stationäre Covid-Fälle (2,4 % aller Fälle), wovon über 80 Prozent erst während der zweiten Welle ab Oktober 2020 hospitalisiert wurden. Fast 60 Prozent der Patientinnen und Patienten mit Covid-19 konnten nach dem Spitalaufenthalt nach Hause entlassen werden, 12 % wurden in eine Rehaklinik verlegt und 15 % verstarben im Spital. (red)

Dienstag, 14. Dezember, 10:15 Uhr

Reiterin in Erlen bei Unfall schwer verletzt

Die Frau musste durch die Rega ins Spital transportiert werden. Bild: Reto Martin

Bei einem Reitunfall wurde am Montagnachmittag in Erlen eine Frau schwer verletzt. Sie musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.

Kurz nach 16 Uhr war eine 65-jährige Frau mit einem Pferd auf der Flurhofstrasse unterwegs. Gemäss den ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte die Reiterin aus noch ungeklärten Gründen vom Pferd und zog sie sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen werden.

Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab. (pd)

Dienstag, 14. Dezember, 09:27 Uhr

Thurgauer des Tages: Marcel Hug

Marcel Hug (35) bei seiner Dankesrede am Sonntag an den «Sports Awards» auf SRF 1. Bild: KEYSTONE

«Dieser Award wird mich für immer an meine beste Saison erinnern», sagte Marcel Hug als ihm an den «Sports Awards» am Sonntag zum sechsten Mal die Auszeichnung «Paralympischer Sportler des Jahres» überreicht wurde. «Der Award bedeutet mir wirklich sehr sehr viel. Diese Saison war einfach so unglaublich, so surreal, so fantastisch», sagte der Rollstuhlsportler in seiner Dankesrede.

Der Pfyner holte in diesem Jahr an den Paralympics in Tokio nicht nur in allen drei Distanzen Gold, sondern schaffte es darüber hinaus auch noch in der Marathondistanz einen 22-jährigen Weltrekord zu knacken. Neben seinen sportlichen Leistungen unterstrich Hug aber auch seine Dankbarkeit gegenüber der «Sauber Group». Zusammen mit dem Hinwiler Rennstall hatte der 35-Jährige «den schnellsten Rollstuhl der Welt» entwickelt. «Deshalb möchte ich diesen Award auch jenen widmen, die bei diesem Projekt mitgearbeitet haben», sagte Hug auf der Bühne. (aye)

Montag, 13. Dezember, 21:40 Uhr

Kantonsärzte äussern sich äusserst besorgt über die Situation

Die Intensivstationen im Thurgau sind voll - Chefärzte äussern sich besorgt über die Situation. Bild: Reto Martin

Chefärzte der Thurgauer Kantonsspitäler zeigen sich «äusserst besorgt» über die zunehmende Anzahl Covid-Patienten auf den Intensivstationen, schreibt «Watson». Es komme zu einer Einschränkung der Gesundheitsversorgung auch für andere Patienten. Mit Verschiebungen von Operationen und Verlegungen von Patienten habe man bisher Kapazitätsengpässe überwinden können. Dies erweise sich jedoch als zunehmend unmöglich, «da die Intensivsationen in der ganzen Schweiz an ihre Grenzen stossen».

Schärfere Massnahmen und höhere Impfquote

Seit November füllen sich die Intensivstationen mit Covid-19 Patienten, die nahezu alle ungeimpft seien. Die Chefärzte sorgen sich um die medizinische Versorgung der nicht an Covid erkrankten Patienten. Es bestehe die Gefahr, dass diese Patienten dringlich notwendige Operationen nicht mehr erhielten. Laut Mitteilung der beiden Thurgauer Kantonsspitäler vom Montagabend benötigt ein Covidpatient Ressourcen, die sonst zehn Patienten zur Verfügung stehen würden. Nur durch sofortige schärfere Massnahmen und eine höhere Impfquote könne man die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten und eine Triage verhindern. (sba)

Montag, 13. Dezember, 17:38 Uhr

Ab 2022 sind fünf neue Berufsgruppen stellenmeldepflichtig

Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Im Rahmen der Stellenmeldepflicht müssen per 1. Januar zusätzlich fünf neue Berufsgruppen beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAV gemeldet werden. Stellenmeldepflichtig sind Berufe, die einen Schwellenwert der Arbeitslosenquote von mindestens fünf Prozent aufweisen. Neu auf der Berufsliste des Seco stehen das Verkaufspersonal in Handelsgeschäften, Grafik- und Multimediadesigner, Fachkräfte in Marketing und Werbung, Reiseverkehrsfachkräfte sowie Lackierer und Lackiererinnen. Offene meldepflichtige Stellen müssen auf der Online-Plattform www.arbeit.swiss oder auf einer der drei Thurgauer RAV-Zentren in Frauenfeld, Kreuzlingen oder Amriswil gemeldet werden.

Die Thurgauer RAV-Stellen und die kantonale Arbeitslosenkasse (ALK) engagieren sich überdurchschnittlich und sehr erfolgreich. Das zeigt die vom Seco beauftragte Kundenbefragung zu den Dienstleistungen der RAV und ALK. Im schweizweiten Vergleich liegt der Thurgau in allen Punkten deutlich über dem Vergleichswert und hat sich zudem gegenüber der Umfrage von 2017 nochmals verbessert. (red)

Montag, 13. Dezember, 17:10 Uhr

Bekämpfung der schweren und organisierten Kriminalität: 518 gestohlene Fahrzeuge sichergestellt

Über 500 gestohlene Fahrzeuge und 1'000 irreguläre Migranten wurden gefunden. Bild: PD

Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex führte die europaweite Operation «Mobile 4» durch, unterstützt von Interpol, Europol und Celbet. Im Fokus stand die Bekämpfung des Handels mit gestohlenen Fahrzeugen, ihren Teilen, gestohlenen Booten sowie die Verhütung der Schleusung von Migranten und des damit verbundenen Dokumentenbetrugs. Die Operation war Teil der Europäischen Multidisziplinären Plattform gegen strafrechtliche Bedrohungen (Empact), einem Vierjahresplan zur Bekämpfung der schweren und organisierten Kriminalität. Die Gesamtergebnisse der Aktion: 518 gestohlene Fahrzeuge, 400 gestohlene Autoteile, 140 betrügerische Dokumente, vier gestohlene Schiffe, 1'000 irreguläre Migranten und 31 Schleuser. (red)

Montag, 13. Dezember, 16:30 Uhr

Unfall mit zwei 14-jährigen Mofafahrer in Märwil

Die Kantonspolizei meldet ein Mofaunfall in Märwil. Beteiligt waren zwei 14-Jährige. Bild: Kapo TG

An heutigen Montagmittag, 13. Dezember, kurz nach 12 Uhr, waren zwei 14-Jährige mit ihrem Mofa auf dem Veloweg von Affeltrangen in Richtung Märwil unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es dabei zur Auffahrkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des hinteren Mofas stürzte und musste mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. (kapo)

Montag, 13. Dezember, 15:48 Uhr

Benefizkonzert des Symphonischen Blasorchesters Luminosa abgesagt

Für den kommenden Samstag, 18. Dezember, hat das das Symphonische Blasorchester Luminosa ein Benefizkonzert im Dorfzentrum Bottighofens geplant. Aufgrund der aktuellen Pandemielage ist jedoch nun der Entscheid gefallen, das Konzert abzusagen. Wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist, will das Orchester seine Verantwortung wahrnehmen, auf grössere Menschenansammlungen verzichten und der Gesundheit der Musizierenden und Konzertbesucher die höchste Priorität einzuräumen. (red)

Montag, 13. Dezember, 15:07 Uhr

In Egnach machen sich die Bagger ans Werk

Die Brandruine in Egnach wird abgebrochen. Bild: Markus Schoch

Am St.Nikolaustag standen über 100 Angehörige in Egnach im Grosseinsatz. Sie löschten einen Vollbrand in einem Haus direkt beim Bahnhof, in dem seit Jahren niemand mehr wohnte. Verletzte gab es keine. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt, konnte bisher noch keine Brandursache ermittelt werden. Nun wird die Brandruine abgebrochen. (afl)

Montag, 13. Dezember, 14:05 Uhr

Personenwagen kollidiert frontal mit Hauswand

Die Fahrerin kollidierte mit der Hauswand. Sie wurde ins Spital gebracht. Bild: Shpol

Kurz nach Mitternacht am vergangenen Sonntag, 12. Dezember, ereignete sich Schaffhausen ein Unfall. Eine 28-jährige Fahrzeuglenkerin kam aus ungeklärten Gründen von der Strasse ab und kollidierte frontal mit einer Hauswand. Sie wurde verletzt ins Spital gebracht. Am Fahrzeug sowie am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. (Shpol)

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +41 52 624 24 24 bei der Schaffhauser Polizei melden.

Montag, 13. Dezember, 13:05 Uhr

Flickenteppich nach Sanierung: Mit der Rickenbacher Wilenstrasse ist alles in Ordnung

Ein breiteres Trottoir, aber ohne Randstein: die frisch sanierte Wilenstrasse gibt kein tolles Bild ab. Bild: Lia Allenspach

Obwohl die Wilenstrasse in Rickenbach saniert wurde, sieht sie alles andere als neu aus. Doch wer denkt, es sei etwas schiefgelaufen, irrt. Es ist alles so, wie es die Gemeinde vorgesehen hat, erklärt der Gemeindepräsident. (red)

Montag, 13. Dezember, 11:30 Uhr

Der typischste Bewohner Schlatts: Erwin Roost

Der 90-jährige Erwin Roost gilt als der typische Einwohner von Schlatt. Bild: Reto Martin

Erwin Roost hat den Titel des typischen Schlatters erhalten. Dafür erfüllt er auch alle Bedingungen - er ist dort geboren, aufgewachsen und lebt noch heute in seiner Heimatgemeinde. Während seinen jungen Jahren wurde er Zeitzeuge der Bombardierung von Schaffhausen, später führte er in Schlatt sein eigenes Elektrogeschäft und besuchte während seiner 40-jährigen Berufskarriere so ziemlich jedes Haus. (kia)

Montag, 13. Dezember, 10:35 Uhr

Traditionelles Gangfischschiessen konnte wieder stattfinden

Die Gewehrschützen geben am 75. Gangfischschiessen in Ermatingen ihr Bestes. Bild: Andrea Stalder

Willy Schneeberger, Organisator Gangfischschiessen in Ermatingen. Bild: Andrea Stalder

Nach der einjährigen Zwangspause wegen Corona konnte am Wochenende die 75. Ausgabe des traditionellen Gangfischschiessens in Ermatingen stattfinden. «Wir sind gottenfroh, dass wir das Gangfischschiessen dieses Jahr durchführen können», sagt denn auch Vereinspräsident und Schützenmeister Willi Schneeberger am Samstag am Schiessstand. «Ich habe es letztes Jahr schmerzlich vermisst.»

Es ist Schneeberger wichtig, dass das Dorfleben wieder in Gang kommt. So kann auch der traditionelle erste Preis – das Gangfischessen und die dazugehörende Beizentour durch Ermatingen – dieses Jahr wieder stattfinden. Natürlich überall mit 3G. «Ich war etwas nervös darüber was ich tun sollte, wenn jemand die Massnahmen verweigert.» Doch er müsse den Schützen ein Kränzchen winden, sie seien äusserst diszipliniert. (viv)

Die Ranglisten sind auf der Webseite www.ps.gangfischschiessen.ch ersichtlich.

Montag, 13. Dezember, 10:00 Uhr

Eine andere Weihnachtsgeschichte – erzählt im Schloss Frauenfeld

Das verschneite Schloss Frauenfeld Bild: PD

Einstimmen auf Heiligabend im Historischen Museum Thurgau – das hat Tradition. Dieses Jahr erzählt Kunsthistorikerin Margrit Früh zum letzten Mal den Besucherinnen und Besuchern in festlichem Ambiente eine Weihnachtsgeschichte. Dazu inspirieren lassen hat sich Früh von der Sammlung des Historischen Museums. Die Weihnachtsgeschichte ist am Freitag, 24. Dezember, zu hören, um 14.30 und 15.30 Uhr. (red)

Der Eintritt ist frei, es gilt Zertifikatspflicht. Anmeldung über die Museumswebsite: www.historisches-museum.tg.ch

Montag, 13. Dezember, 09:05 Uhr

Thurgauer des Tages: Silvio Senn

Influencer Silvio Senn Bild: PD

«Ich habe diese Show ehrlich gesagt noch nie geschaut. Ich weiss nicht, was normalerweise hier passiert», sagt Silvio Senn aus Frauenfeld. Der Fitness-Influencer ist letzte Woche bei der Reality-TV-Show «Reality Shore» dazugestossen. Im neuen Format werden bekannte Trash-TV-Gesichter in eine Villa gesteckt und beim Partymachen gefilmt. Welches Ziel die Sendung genau verfolgt, ist auch dem neuen Thurgauer Kandidaten nicht ganz klar. «Ich mache einfach Ferien und lasse alles auf mich zukommen», sagt der 26-Jährige, der auf 3+ auch schon mal versucht hatte, nach Ibiza auszuwandern. Nun ist er eben in einer Villa in Griechenland gelandet und kann sich über einen immer prall mit Alkohol gefüllten Kühlschrank freuen. Das Resultat davon ist auf dem Streamingdienst «One Plus» zu sehen. (aye)

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Sonntag, 12. Dezember, 14:48 Uhr

Drei Autofahrer mussten ihren Führerausweis abgeben.

(kapo) Am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag mussten alkoholisierte Fahrzeuglenker in Ifwil, Diessenhofen und Tägerwilen ihre Führerausweise abgeben.

Kurz nach 20.15 Uhr kontrollierte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau in Ifwil einen Autolenker, der zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen war. Weil der 25-Jährige aufgrund seines Zustands als fahrunfähig beurteilt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft beim Schweizer eine Blutentnahme und Urinprobe an. Gegen 23.20 Uhr wurde ein 34-jähriger Autofahrer in Diessenhofen an der Schupfenzelgstrasse kontrolliert. Die Atemalkoholprobe ergab beim Portugiesen einen Wert von 0,7 mg/l, das entspricht rund 1,4 Promille.

Um 4 Uhr hielten die Einsatzkräfte an der Konstanzerstrasse in Tägerwilen einen Autofahrer an. Der Atemalkoholgehalt beim 54-jährigen Schweizer überschritt mit 0.95 mg/l ebenfalls deutlich den Grenzwert von 0.25 mg/l. Sein Atemalkoholgehalt in Promille ausgedrückt wären knapp 2 Promille.

Allen Lenkern wurde der Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Sonntag, 12. Dezember, 13:34 Uhr

Mazedonier mit über 1,2 Promille erwischt

Die Kantonspolizei hat in der Nacht auf Sonntag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bild: Kapo

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht zum Sonntag in Thundorf einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt kurz nach 4 Uhr auf der Hauptstrasse einen Autofahrer zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe beim 43-jährigen Mazedonier einen Wert von 0,63 mg/l ergab, was über 1,2 Promille entspricht, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.