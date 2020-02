THURGAU-TICKER: Die Apfelkönigin grüsst vom Lastwagen +++ Cyrill Bischofberger wird ein Thurgauer Leu +++ Mehr als jede zweite Thurgauerin arbeitet Teilzeit Aktualisiert

Dienstag, 25. Februar, 14:55 Uhr

Die Apfelkönigin grüsst vom Lastwagen

Der Apfelköniginnen-Truck. (Bild: pd)

«Thurgauer Königinnen

stehen auf Knackiges...»

(red) Mit diesem Slogan und einem übergrossen Bild der aktuellen Thurgauer Apfelkönigin Larissa Häberli ist ein Lastwagen der Tobi Seeobst AG auf den Schweizer Strassen unterwegs. Der Früchtelieferant mit Hauptsitz in Bischofszell ist ein wichtiger Partner für die zahlreichen Thurgauer Obstproduzenten und auch seit Beginn bei der Thurgauer Apfelkönigin mit dabei.



Die Heckansicht des Lastwagens. (Bild: pd)

«Es freut uns sehr, dass wir mit dieser Aktion die Thurgauer Apfelkönigin in der ganzen Schweiz bekannter machen können», sagt Nadja Anderes, Geschäftsführerin Thurgauer Apfelkönigin. Die Apfelkönigin selber meint:

«Es ist zwar noch ein ungewohntes Gefühl, mich so gross auf einem Lastwagen zu sehen, aber ich bin gespannt auf die Bilder.»

Es geht nämlich um einen Wettbewerb: Wer den Lastwagen entdeckt, ein Bild davon macht und einsendet, kann mit etwas Glück attraktive Preise gewinnen. Die Gewinner werden an der Wahl der Thurgauer Apfelkönigin 2020/2021 im September erkoren. Statt einer Krone werden attraktive Preise übergeben: eine Übernachtung im Thurgauer Himmelbett, ein kybun-Schuh nach Wahl, eine Betriebsführung im MoMö mit Apéro oder ein Umstyling beim Hairstylist Pierre.

Fotos können bis 16. August 2020 an info@thurgauer-apfelkönigin.ch gesendet werden. Aus den besten Bildern kürt eine Jury das Gewinnerbild. Informationen unter www.thurgauer-apfelkoenigin.ch/fotowettbewerb.

Dienstag, 25. Februar, 14:09 Uhr

Cyrill Bischofberger wird ein Thurgauer Leu

(red) Cyrill Bischofberger steht ab der kommenden Saison beim HC Thurgau unter Vertrag. Dies meldet der Verein auf seiner Homepage.

Cyrill Bischofsberger (Bild: pd)

Der Stürmer Cyrill Bischofberger wechselt auf die kommende Saison hin vom EHC Chur aus der MySports League in die Swiss League zum HC Thurgau. Mit der Verpflichtung von Cyrill Bischofberger sichert sich der HCT die Dienste des 21-jährigen Centers. Cyrill Bischofberger hat beim HC Thurgau einen Einjahresvertrag, bis zum Ende der Saison 2020/21, unterschrieben!

Der am 7. Juli 1998 geborene Cyrill Bischofberger spielte im Juniorenalter in der Organisation der ZSC Lions sowie bei den Pikes EHC Oberthurgau und dem EHC Kloten. Während der Saison 2017/18 spielte der junge Stürmer für die Elite-A Junioren des EHC Kloten sowie auch für den EC Wil in der 1. Liga.

Auf die Saison 2018/19 hin wechselte der talentierte Stürmer in die MySports League zum EHC Chur. Bei den Churern erzielte der 1.78 Meter grosse und 86 Kilogramm schwere Cyrill Bischofberger in 68 Spielen mit 13 Toren und 28 Assists hervorragende 41 Skorerpunkte.

Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat der Thurgauer Eishockey AG freuen sich sehr auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit Cyrill Bischofberger, welcher während dieser Spielzeit mittels einer B-Lizenz bereits vier Spiele im Dress der Leuen absolviert hat.

Dienstag, 25. Februar, 11:51 Uhr

30 Prozent der erwerbstätigen Frauen arbeiten in Berufen der Kategorie «Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe». (Bild: Reto Martin 23.7.2019)

Mehr als jede zweite Thurgauerin arbeitet Teilzeit

Thurgauerinnen und Thurgauer arbeiten immer häufiger Teilzeit. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bleiben gross. Dies zeigen Auswertungen zum Erwerbsleben, welche die Thurgauer Dienststelle für Statistik soeben publiziert hat.

Teilzeitarbeit wird immer bedeutender. Heute arbeiten rund 30 Prozent der erwerbstätigen Thurgauerinnen und Thurgauer in einem Teilzeitpensum. Bei den berufstätigen Frauen ist es sogar mehr als jede zweite, die in einem reduzierten Pensum arbeitet. Nach wie vor weit verbreitet sind bei Frauen kleine Pensen: Knapp ein Viertel der erwerbstätigen Thurgauerinnen arbeitet in einem Pensum von weniger als 50 Prozent.

Fast zwei Drittel der 35- bis 44-jährigen Frauen arbeiten Teilzeit

Nicht nur Frauen, sondern auch Männer sind heute öfter in einem Teilzeitpensum tätig. Von den erwerbstätigen Männern arbeitet fast jeder zehnte Teilzeit, 1990 waren es erst 3 Prozent gewesen. Am häufigsten wählen Junge (unter 30) sowie über 55-Jährige ein Teilzeitpensum, am seltensten 35- bis 44-Jährige. Bei den Frauen hingegen sind Teilzeitpensen ab einem Alter von etwa 30 Jahren weit verbreitet – dem Alter, in dem oft eine Familie gegründet wird. Von den 35- bis 44-jährigen Thurgauerinnen, die berufstätig sind, arbeiten 65 % in einem reduzierten Pensum.

Frauen mit einem Hochschulabschluss arbeiten etwas weniger häufig Teilzeit als Frauen mit Berufsbildung. Aber auch von den berufstätigen Hochschulabsolventinnen ist jede zweite in einem Teilzeitpensum beschäftigt.

Nur wenige Frauen in Kaderpositionen

Ob Voll- oder Teilzeit: Frauen gehen heute häufiger einer bezahlten Arbeit nach. Drei Viertel der 15- bis 64-jährigen Thurgauerinnen sind erwerbstätig, 1970 war es erst knapp die Hälfte gewesen. 30 Prozent von ihnen sind im Berufsfeld «Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe» tätig. Von den erwerbstätigen Thurgauer Männern sind weniger als 10 Prozent in diesem Berufsfeld tätig. Bei ihnen sind «Berufe des Managements und der Administration, des Bank- und Versicherungsgewerbes und des Rechtswesens» das häufigste Berufsfeld.

Über ein Drittel der erwerbstätigen Männer ist in der Position eines Vorgesetzten oder eines Direktionsmitglieds tätig, bei den Frauen sind es nur 18 Prozent.

Immer geringere Bildungsunterschiede zwischen Männern und Frauen

Weiter zeigen die Auswertungen der Dienststelle für Statistik: Das Bildungsniveau der Thurgauer Bevölkerung ist in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen. 2018 hatte knapp ein Drittel der 25- bis 64-jährigen Thurgauerinnen und Thurgauer einen Abschluss auf Tertiärstufe, fast doppelt so viel wie im Jahr 2000 (gut 18 Prozent). Jüngere Frauen und Männer unterscheiden sich kaum mehr hinsichtlich ihres Bildungsniveaus.

Die Auswertungen zum Erwerbsleben und zum höchsten Bildungsabschluss der Thurgauerinnen und Thurgauer stehen auf www.statistik.tg.ch bereit.

Dienstag, 25. Februar, 11:17 Uhr

Konstanzer Polizei beschützt türkische und israelische Einrichtungen

(red) Nach den Anschlägen in Hanau hat das Polizeipräsidium Konstanz seit dem Wochenende die Schutzmassnahmen für türkische und israelische Einrichtungen erhöht. «Obwohl es derzeit keinerlei konkrete Gefährdungshinweise für türkische und israelische Einrichtungen in den Landkreisen gibt, gehen wir kein Sicherheitsrisiko ein», heisst es in einer Mitteilung. «Wir haben seit Freitag die Präsenz an den risikobehafteten Einrichtungen erhöht und uns mit den Verantwortlichen in Verbindung gesetzt.»



Wie auch nach dem Anschlag im Oktober 2019 in Halle/Saale ist die Polizei bei derartigen Ereignissen besonders sensibilisiert und prüft sehr genau jegliche verdächtige Wahrnehmung in Zusammenhang mit Moscheen, Gebetsräumen und sonstigen Einrichtungen, bei denen ein konzentrierter Personenverkehr stattfindet.

Dienstag, 25. Februar, 10:48 Uhr

SVP beklagt erneut zerstörte Wahlplakate

Zerstörte SVP-Plakate in Bottighofen. (Bild: pd)

(ubr) Aline Indergand, Co-Präsidentin der SVP Bezirkspartei Kreuzlingen, schickt Fotos von zerstörten Wahlplakaten an die Redaktion. «Ich möchte hiermit darauf aufmerksam machen, dass der Vandalismus nach wie vor ein aktuelles Thema ist während dem Wahlkampf», schreibt sie. «So geht man mit der SVP um, das darf nicht sein!» Aktuell handelt es sich um Plakate für den Kantonsratswahlkampf, die in Bottighofen aufgestellt wurden.

Erst vor einigen Wochen, machte SVP-Wahlkampfleiter Erwin Imhof darauf aufmerksam, dass in der Stadt Kreuzlingen für die vergangenen Richterwahlen ebenfalls fünf SVP-Wahlplakate «heruntergerissen, zerstört oder teilweise gestohlen» wurden.

Dienstag, 25. Februar, 9:20 Uhr

Bund zahlt an die Sanierung der Eschikofer Brücke

(red) Im Rahmen der Erhaltung bedeutender historischer Verkehrswege bzw. deren Bauten hat das Bundesamt für Strassen (ASTRA) unter dem Titel «Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz IVS» einen Beitrag von 1'118'000 Franken an den Erhalt und die denkmalgerechte Sanierung der Vorlandbrücken bewilligt. Dies teilen das kantonale Tiefbauamt, das Amt für Archäologie und das Amt für Denkmalpflege mit.

Detailaufnahme der Vorlandbrücke. (Bild:Ppd

2020 wird vom kantonalen Tiefbauamt ein lang geplantes Sanierungsprojekt an der bekannten Brücke bei Eschikofen begonnen. Die Brücke, bestehend aus einer Holzbrücke aus den Jahren 1835–37 sowie eisernen Vorlandbrücken aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ist eine der wenigen im Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz verzeichneten Kunstbauten im Thurgau und heute noch im Gebrauch. Eine Sanierung der technisch sehr interessanten Konstruktion wurde vom Tiefbauamt und dem Amt für Denkmalpflege von langer Hand geplant.

Der Bund richtet über entsprechende Fachstellen in den Kantonen Beiträge an den Erhalt historischer Verkehrswege mit Substanz von nationaler Bedeutung aus: Bekannte Beispiele sind etwa Abschnitte von Alpenstrassen wie die Tremola am Gotthard. Im Thurgau betreut das Amt für Archäologie seit den 1980er Jahren das Inventar der Verkehrswege, das heute Teil der kantonalen Richtplanung bzw. von Ortsplanungen ist. Bundesbeiträge für den Unterhalt von Objekten nationaler Bedeutung wurden allerdings im Kanton bis heute nicht ausbezahlt. Im Thurgau sind entsprechende Wegabschnitte oder sogar Bauten eher selten; historische Brücken wie etwa die Eisenbahnbrücke bei Etzwilen/Hemmishofen oder die Brücke bei Bischofszell gehören zu den Ausnahmen. Grundsätzlich wird darauf geachtet, dass die historischen Verkehrswege weiterhin für den Verkehr genutzt werden können. Die Brücke von Eschikofen trug übrigens bis 1954 den Strassenverkehr; dann wurde sie mit einer Betonbrücke ergänzt, über die der grösste Teil des Verkehrs fliesst.

Luftaufnahme der Brücke (rechts im Bild) (Bild: pd)

Mit dem Bundesbeitrag werden einerseits die hervorragende Projektvorbereitung unter denkmalpflegerischen Kriterien, andererseits die jahrelangen Bemühungen des Kantons, dem Inventar historischer Verkehrswege zur Geltung zu verhelfen, honoriert. Dass dies an der für die Geschichte des Kantons wichtigen Brücke von Eschikofen erfolgt, ist besonders erfreulich, heisst es in der Mitteilung.

Montag, 24. Februar, 18:37 Uhr

Hotel Wunderbar: Petition ist eingereicht

(afl) Insgesamt 2538 Leute wollen den Abbruch der «Wunderbar» in Arbon verhindern. Am Montagabend übergaben die Petitionäre ihr Anliegen nach erfolgreicher Unterschriftensammlung dem Stadtpräsidenten Dominik Diezi.

Die Petitionäre übergeben die Unterschriften an Stadtpräsident Dominik Diezi. (Bild: Annina Flaig)

Montag, 24. Februar, 18:02 Uhr

Urteil: Kind muss angehört werden

(wu) Im August 2018 platzierte die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Frauenfeld einen siebenjährigen Buben in einer Sonderschule mit interner Übernachtung. Der Mutter entzog sie superprovisorisch das Sorgerecht. Das Bundesgericht hat ihre Beschwerde gutgeheissen und den Fall ans Thurgauer Obergericht zurückgewiesen.

Im ganzen Verfahren wurde der Bub nie angehört; das muss nachgeholt werden. Laut Bundesgericht ist eine Anhörung ab vollendetem sechsten Altersjahr möglich. Laut «Tages-Anzeiger», der am Montag darüber berichtete, wird der Fall auch in der Ständeratskommission diskutiert, die sich für die Schaffung einer Kinder-Ombudsstelle ausspricht.

Schriftzug an der Eingangstüre der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) in Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

Montag, 24. Februar, 17:24 Uhr

Auffahrkollision endet im Spital

(kapo) Am Sonntagabend um 19.40 Uhr hat sich auf der Autobahn A1 bei Wil – unmittelbar an der Kantonsgrenze zum Thurgau – eine Auffahrkollision mit zwei Autos ereignet. Ein 20-Jähriger war mit seinem Auto hinter dem Auto eines 40-Jährigen in Richtung St.Gallen unterwegs. Auf der Höhe der Kantonsgrenze kam es aus noch unbekannten Gründen zur Auffahrkollision zwischen den beiden Autos. Dabei schleuderte es das vordere Auto des 40-Jährigen über den Pannenstreifen, wo es mit der Leitplanke kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto abgewiesen und kam auf dem Überholstreifen zum Stillstand. Das Auto des 20-Jährigen kollidierte ebenfalls mit der Leitplanke.

Einer der beiden stark beschädigten Unfallfahrzeuge. (Bild: PD/Kapo SG)

Die beiden Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden von der Rettung ins Spital gebracht. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für zirka zwei Stunden gesperrt. Die zuständige Feuerwehr war für die Ableitung des Verkehrs vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf über zehntausend Franken.

Montag, 24. Februar, 16:24 Uhr

In Kreuzlingen sorgen Stadtbusse für ärgerliche Panne

(meg) Da waren die Teilnehmer des Fasnachtsumzugs am Kreuzlinger Boulevard irritiert: Während das närrische Treiben am Sonntag auf Hochtouren lief, kämpften sich zwei Stadtbusse den Weg durch die bunte Menschenmasse. Dabei war die Hauptstrasse eigentlich gesperrt und eine Umleitung in Betrieb.

Stadtbusse fahren über die Hauptstrasse, wo gerade der Fasnachtsumzug unterwegs ist. (Bild: Urs Brüschweiler)

Martin Troll, Sachbearbeiter Stadtbus, spricht von einer «ärgerlichen Panne». Die Stadtverwaltung habe die Busbetreiberin über den Umzug und die daraus resultierenden Routenänderungen in Kenntnis gesetzt. Warum trotzdem zwei Busse den Boulevard durchfuhren und die Polizei diese auch noch passieren liess, sei nicht nachvollziehbar.

Montag, 24. Februar, 15:35 Uhr

Zivilschutz zügelt Patienten ins neue Bettenhaus

(sko) Ein Umzug der besonderen Art hat sich im Kantonsspital Frauenfeld abgespielt. Mit Hilfe von Dutzenden Zivilschützern sind am Samstag 130 Patienten ins neu eröffnete Bettenhaus gezügelt worden. Die eingesetzten Zivilschützer aus dem Fachbereich Betreuung aus dem ganzen Kanton haben tagtäglich mit Menschen zu tun, weshalb sie für diesen Spezialeinsatz im Kantonsspital prädestiniert gewesen seien, sagte Dieter Kjer, Projektleiter Umzug Kantonsspital Frauenfeld. «Deshalb ergänzen sich der Einsatz und die Unterstützung fürs Personal gut», sagt Kjer.

Wegen der logistischen Herausforderung hat Kjer mit seinem Team den Umzug bis ins letzte Detail geplant. Immer im Zentrum der Aktion stand bei allen Beteiligten stets das Wohlbefinden der Patienten, welche die Abwechslung im Spitalalltag geschätzt haben. «Die Patienten zeigten sich engagiert und haben rasch das Gespräch mit den Zivilschützern aufgenommen», sagt Max Steiner, Kommandant der Zivilschutzorganisation Frauenfeld. Die grosse Zügelaktion verlief absolut reibungslos.

Montag, 24. Februar, 14:51 Uhr

Klappe zu mit Durchhalteparole am Obersee

(sko) Nach drei Durchführungen ist die Geschichte des Heizwerk Festivals in Arbon schon wieder Geschichte. Das teilen die Organisatoren des Vereins Triebwerk auf ihrer Facebook-Seite mit.

Das OK des Open Airs im Arboner Presswerk, einer umgenutzten ehemaligen Saurer-Fabrikhalle, stecke in einem Umbruch mit persönlichen oder beruflichen Veränderungen, weshalb es nun das Aus des Heizwerk Festival verkündet. «Diese neuen Herausforderungen und nicht zuletzt die Lust und den Hunger auf etwas Neues treiben uns zum Entscheid, dass wir das Heizwerk Festival im Sommer 2020 nicht durchführen werden», heisst es auf der Internetseite des Heizwerk Festivals.

Die Organisatoren richten trotz schwierigem Entscheid eine Durchhalteparole an ihre Fans: «Fliegt ein Vogel aus, kommt er im Frühling wieder zurück.» Die OK-Mitglieder seien aktuell mit der Evaluation und der Ideensammlung beschäftigt, wie es in Zukunft weitergehen könnte. Zum Schluss danken die Organisatoren ihren Fans für die langjährige Treue.

Montag, 24. Februar, 13:54 Uhr

Mann stürzt aus gesundheitlichen Gründen von Fasnachtswagen

(sko) Wie vielerorts im Thurgau ist am Samstag auch in Steckborn ein Fasnachtsumzug über die Bühne gegangen. Beim fasnächtlichen Reigen ist ein Mann zwischen 40 und 50 Jahren aus medizinischen Gründen von einem Fasnachtswagen gestürzt, wie Christian Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, auf Anfrage bestätigt. Dritteinwirkungen schliesst die Polizei definitiv aus. Der Sturz aus einer Höhe von zirka einem Meter endete für den Verunfallten glimpflich. Trotzdem musste er mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Trotz Zwischenfall sprechen die organisierenden Süsswasserpiraten in den sozialen Medien von einem genialen Fasnachtsumzug.

Montag, 24. Februar, 12:01 Uhr

Aufräumen einmal wöchentlich

(red) Die Stadt Frauenfeld betreibt drei Offene Bücherschränke: Telefonkabinen, die zu Kleinstbibliotheken umgebaut worden sind, in denen man rund um die Uhr Bücher holen beziehungsweise maximal drei interessante Bücher in gutem Zustand abgeben kann.

Ehrenamtliche Paten achten darauf, dass die Offenen Bücherschränke nicht als Entsorgungsstellen missbraucht werden und räumen sie einmal pro Woche auf. Für die Bücherschränke am Schaffhauserplatz und bei der Abzweigung Zürcher-/Oberkirchstrasse sucht die Stadt Frauenfeld nun zwei neue Patinnen oder Paten.

Wer sich mit Literatur auskennt und Freude an dieser Aufgabe hätte, melde sich bitte beim Amt für Kultur: kultur@stadtfrauenfeld.ch

Verklebte Kochbücher und Billigromane: «Offene Bücherschränke» in Frauenfeld als Entsorgungsstellen missbraucht In den drei Kleinstbibliotheken in Frauenfeld findet man immer wieder zerfledderte Romane, veraltete Computer-Lehrbücher und Gebrauchsanweisungen für Haushaltgeräte. Diese Lesestoffe haben dort nichts verloren. Vielmehr sollten Benutzer dort Bücher deponierten, die sie auch einem Freund zu Weihnachten schenken würden. 11.11.2019 FRAUENFELD: Eine Kabine für Leseratten Das städtische Kulturamt hat die ehemalige Telefonzelle vor dem Schlosspark in einen Bücherschrank verwandelt. Begeisterte Leser dürfen Bücher mitbringen und von dort mitnehmen. Géraldine Bohne 07.03.2017

Montag, 24. Februar, 11:19 Uhr

Polizei beschlagnahmt zwei BMW M4 mit Schweizer Zulassung

(red) Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf der B 33 zwischen Konstanz und Singen und wegen des Verdachts der Strassenverkehrsgefährdung ermittelt das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen gegen zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren, die am Sonntagmittag am Ortseingang Konstanz von der Polizei gestellt und kontrolliert werden konnten.

Wie ein Verkehrsteilnehmer zuvor mitgeteilt hatte, sei er gegen 12 Uhr in Richtung Konstanz fahrend im Bereich der Anschlussstelle Steisslingen von einem schwarzen und einem blauen BMW M4 mit Schweizer Zulassung überholt worden, deren Lenker danach den nachfolgenden Verkehr auf beiden Fahrspuren stark herunter gebremst, und anschliessend ihre Fahrzeuge wieder stark beschleunigt hätten. Laut Zeugen wiederholten die beiden Fahrer dieses Vorgehen im Bereich der Anschlussstelle Radolfzell noch einmal. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden die beiden Autos und die Führerscheine beschlagnahmt.

Die Polizei schliesst nicht aus, dass noch weitere Verkehrsteilnehmer zur fraglichen Zeit auf der B 33 durch das Fahrverhalten der beiden Männer behindert oder gar gefährdet wurden. Diese werden deshalb gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer +49'7733'996'00 zu melden.

Montag, 24. Februar, 10:29 Uhr

Fast 80 Firmen interessieren sich für Tuchschmid-Arbeitslose

(sko/hil) Nach dem Schock die Solidaritätswelle. Im Dezember deponierte die Stahl- und Metallbaufirma Tuchschmid in Frauenfeld ihre Bilanz, womit rund 100 Angestellte Knall auf Fall ihren Job verloren haben. In den Wochen nach dem Konkurs haben sich 77 Firmen aus der Region Frauenfeld beim Amt für Wirtschaft und Arbeit gemeldet, um Angestellte weiter zu beschäftigen.

Die Frauenfelder Stahl- und Metallbaufirma Tuchschmid. (Bild: Andrea Stalder)

Dank der grossen Solidaritätswelle in der Thurgauer Wirtschaft konnten 80 der 100 entlassenen Tuchschmid-Angestellten eine neue Stelle finden, wie Amtsleiter Daniel Wessner auf Anfrage sagt. Ebenso haben mittlerweile alle 16 Auszubildenden Unterschlupf in einem neuen Lehrbetrieb gefunden.

Um die Abwicklung des bankrotten Betriebs kümmert sich das Thurgauer Konkursamt. Bis vergangene Woche lief die Frist für Gläubiger, ihre Guthaben anzumelden. Danach plant das Konkursamt, die Fahrhabe zu versteigern. Bereits hat das Konkursamt Kaufinteressenten für patentgeschützte Konstruktionen von Tuchschmid. Auch werden noch offene Aufträge zu Ende geführt.

Montag, 24. Februar, 09:42 Uhr

Baldige Baustelle in der Gemeinde Münsterlingen

(red) Alle Planungsvorbereitungen für den Neubau des Kreisels am Scheidweg in Scherzingen sind abgeschlossen. Die Voraussetzungen sind gemäss Mitteilung des kantonalen Tiefbauamtes gegeben, dass die beauftragte Bauunternehmung am Montag, 2. März, mit den Bauarbeiten beginnen kann.

Das Projekt umfasst den Umbau der bestehenden Kreuzung am Scheidweg in Scherzingen in einen Kreisel mit einer Betonoberfläche. Die Seestrasse wird ab dem neuen Kreisel im Osten bis zum Scheidweg und im Westen bis zum Dorfausgang umgestaltet, erneuert und mit einer lärmreduzierten Deckschicht versehen.

Die Bushaltestellen «Scheidweg» werden neu platziert und hindernisfrei mit erhöhter Einsteigekante ausgebaut. Gleichzeitig und koordiniert mit den umfangreichen Strassenbauarbeiten werden diverse Werkleitungen der Gemeinde Münsterlingen und weiterer Versorger erneuert und angepasst.

Montag, 24. Februar, 07:50 Uhr

Mottbrand in Werkstatt

(kapo/sko) Am Samstag kam es in Tuttwil bei Schleifarbeiten in einer Werkstatt zu einem Mottbrand. Ein Bewohner eines Einfamilienhauses an der Pupikoferstrasse stellte kurz nach 14 Uhr einen Mottbrand in seiner Werkstatt fest und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale. Die Feuerwehr Wängi war schnell vor Ort und brachten den Mottbrand unter Kontrolle.

Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab der Bewohner an, dass er vorgängig Schleifarbeiten in der Werkstatt ausgeführt habe. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Sonntag, 23. Februar, 10:29 Uhr

Vandalen versprayen in Matzingen mehrere Liegenschaften

In der Nacht auf Samstag entstand in Matzingen an mehreren Liegenschaften Sachschaden durch Sprayereien. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Einer der Schriftzüge, die auf Hausfassaden in Matzingen aufgesprayt wurden. Bild: Kapo TG

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau besprayte die unbekannte Täterschaft in der Nacht auf Samstag mehrere Fassaden an der Frauenfelderstrasse, St.Gallerstrasse sowie am Bahnhof Matzingen. Mit weisser und blauer Farbe wurden die Wände mit den Zeichen «FCZ», «ACAB» (kurz für All Cops Are Bastards), «FGS», «1312» (ebenfalls kurz für All Cops Are Bastards) und weiteren Schriftzügen beschädigt. Weiter wurden mit einem schwarzen Filzstift diverse Gegenstände beschriftet.

Der angerichtete Schaden beträgt mehrere tausend Franken. Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird von der Kantonspolizei Thurgau gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Aadorf unter 058 345 22 70 zu melden.

Sonntag, 23. Februar, 10:06 Uhr

Velofahrer kollidiert in Güttingen mit Auto und muss mit Rettungsdienst ins Spital

(kapo/ghi) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Velo und einem Auto wurde am Samstag in Güttingen ein Mann verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr kurz vor 11.30 Uhr ein 57-jähriger Velofahrer auf der Neuwiesstrasse in Richtung Altnau. Er beabsichtige nach links in die Wiesenstrasse abzubiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Auto einer 72-Jährigen. Der Mann wurde verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.