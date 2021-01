THURGAU-TICKER Diana Gutjahr zu Gast in der Arena +++ Rund 30 Verkehrsunfälle im Schnee +++ Archäologen sanieren Ruine der Neuburg in Weinfelden 14.01.2021, 17.05 Uhr

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online.tz@chmedia.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Donnerstag, 14. Januar, 17:04 Uhr

Diana Gutjahr zu Gast in der Arena

(lsf) In der SRF-Sendung Arena am Freitagabend geht es um die Corona-Hilfe für die Wirtschaft. Unter den Gästen ist auch die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr aus Amriswil. In einem Videoclip, den Arena-Moderator Sandro Brotz auf Twitter teilt, sagt die Politikerin und Unternehmerin: «Die vom Bundesrat heftigst pauschalisierten und unverhältnismässigen Massnahmen werden unsere Wirtschaft ins Elend treiben.» Gutjahr will auch den Menschen eine Stimme geben, die an den Kolleteralschäden der Coronamassnahmen leiden.

Donnerstag, 14. Januar, 16:17 Uhr

Rund 30 Verkehrsunfälle auf schneebedeckten Strassen bis 16 Uhr

Durch Verkehrsunfälle und nicht mehr weiter kommende Lastwagen kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Bild: PD/Kapo Thurgau

(kapo) Auf den schneebedeckten Strassen kam es am Donnerstag im ganzen Kantonsgebiet zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Bis um 16 Uhr wurden der kantonalen Notrufzentrale rund 30 gemeldet. Eine 33-jährige Frau wurde bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Güttingen leicht verletzt und suchte selbst einen Arzt auf. Bei den restlichen Kollision entstand Sachschaden.

Donnerstag, 14. Januar, 14:40 Uhr

Archäologen sanieren Ruine der Neuburg in Weinfelden

Archäologin Simone Benguerel im Juni 2020 vor der noch verwachsenen Ruine. Bild: Reto Martin

(red) Auf dem Burgstogg östlich von Weinfelden verstecken sich massive Mauern im Wald. Dabei handelt es sich um die Ruine der sogenannten Neuburg. Das kantonale Amt für Archäologie hat kurz vor Weihnachten die 40 Meter lange und bis 4 Meter hohe südliche Umfassungsmauer von Brennnesseln, Efeu und jungen Buchen befreit. Weil das Mauerwerk erodiert, wird es nun saniert und das Kulturdenkmal somit gesichert, wie die Archäologen auf Instagram mitteilen.

Donnerstag, 14. Januar, 14:15 Uhr

Wolfgang Kuchler im Kilo+Gramm

(lsf) Am Freitag kocht Spitzenkoch Wolfgang Kuchler, der das «Schäfli» in Wigoltingen an seinen Sohn übergeben hat, im «Kilo+Gramm» in Tägerwilen. «Spitzenküche trifft auf Nachhaltigkeit», heisst es in einer Medienmitteilung des Bistro-Ladens. Im Zentrum steht das Suppenhuhn: Hühner, die im Alter von elf Monaten geschlachtet werden, weil sie weniger oder keine Eier mehr legen. Die meisten landen heutzutage in Biogas-Anlagen, werden exportiert oder zu zweitklassigen Fleischprodukten verwurstet. Suppenhühner eignen sich nicht für das kurze Anbraten, da sie zäh und trocken werden. Von ihrer besten Seite zeigen sie sich als Suppe – oder eben geschmort.

Ab 11.30 Uhr können Kuchlers Coq au Vin im «Kilo+Gramm» abgeholt werden, um Vorbestellung wird gebeten. Und wer gerne selber kocht, kann auch ganze Bio-Suppenhühner beziehen, allerdings nur auf Vorbestellung.

Donnerstag, 14. Januar, 11:39 Uhr

Die aktuellen Coronafallzahlen

(lsf) «Nur» 91 bestätigte Neuinfektionen mit Covid-19 muss der Kanton Thurgau heute bekanntgeben. Allerdings kommen seit gestern wieder sechs Todesfälle dazu. 64 Coronapatienten sind im Spital, 15 davon auf einer Intensivstation.

Donnerstag, 14. Januar, 11:12 Uhr

Alessandro Tani neuer Leiter des Strassenverkehrsamtes

Alessandro Tani. Bild: PD

(red) Das Strassenverkehrsamt des Kantons Thurgau wird ab dem 1.Juni 2021 von Alessandro Tani geleitet. Er folgt auf Ernst Anderwert, der das Strassenverkehrsamt seit seinem Amtsantritt 2000 wesentlich geprägt hat, und nun in Pension geht, wie das Departement für Justiz und Sicherheit heute mitteilt.

Alessandro Tani absolvierte nach einer Lehre als Maschinenmechaniker auf dem zweiten Bildungsweg die eidgenössische Matura und studierte danach Rechtswissenschaften. Nach Führungs- und Managementweiterbildungen erlangte der heute 51-Jährige im Jahr 2015 ausserdem den Master in Business Law. In den vergangenen sieben Jahren arbeitete er als stellvertretender Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Basel-Stadt und führte den Bereich der Arbeitslosenversicherung. Zuvor war er unter anderem bei der Stadtpolizei Zürich tätig. Alessandro Tani ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in Windisch im Kanton Aargau.

Donnerstag, 14. Januar, 08:57 Uhr

Sachschaden nach Autobrand

Beim Brand wurde niemand verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

(kapo) Ein Auto geriet am Mittwoch in Tägerwilen in Brand, verletzt wurde niemand. Ein 56-jähriger Autofahrer war kurz vor 19 Uhr auf der Kreuzlingerstrasse in Richtung Zentrum unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bemerkte er den Geruch von verbranntem Plastik und hielt am rechten Strassenrand an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Flammen im Radkasten sichtbar.

Die Feuerwehr Tägerwilen war rasch vor Ort und löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Brandursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Donnerstag, 14. Januar, 09:12 Uhr

Gemeindeschreiberin Aliye Gül verlässt die Gemeindeverwaltung

(red) Wegen eines länger geplanten Auslandaufenthaltes verlässt Gemeindeschreiberin Aliye Gül die politische Gemeinde Uttwil. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses erfolgt per 30.Juni 2021, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Stelle des Gemeindeschreibers beziehungsweise der Gemeindeschreiberin wird zeitnah neu ausgeschrieben.

Aliye Gül war fünf Jahre lang als Gemeindeschreiberin/Finanzverwalterin für die Gemeinde Uttwil tätig, davor zehn Jahre als Leiterin Steueramt und stellvertretende Gemeindeschreiberin. «Der Gemeinderat Uttwil bedauert den Wegzug von Aliye Gül ausserordentlich und bedankt sich für die geleistete Arbeit, welche von Frau Gül jederzeit mit Enthusiasmus und hoher Qualität geleistet wurde», heisst es in der Mitteilung. Für die Zukunft wünscht ihr der Gemeinderat alles Gute und viel Erfolg.

Mittwoch, 13. Januar, 16:54 Uhr

Stadtverwaltung bleibt zu

Das Rathaus in Diessenhofen bleibt wegen Corona zu. Bild: Nana Do Carmo

(red) Aufgrund der bundesweit erlassenen Homeoffice-Pflicht, der sich ausbreitenden Virusmutation und den stagnierenden Ansteckungszahlen hat die Stadtverwaltung Diessenhofen entschieden, ihre Schalter ab Montag, 18. Januar für den Publikumsverkehr zu schliessen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Kontakte reduziert werden, die Angestellten mehrheitlich im Homeoffice arbeiten können und somit auch die Mobilität gesenkt wird. Die Kundinnen und Kunden der Stadtverwaltung sind gebeten, mit dem zuständigen Mitarbeitenden bei einem Anliegen per E-Mail oder Telefon in Kontakt zu treten.

Mittwoch, 13. Januar, 15:40 Uhr

Solidaritätsbeitrag für das Eissportzentrum

Das Eissportzentrum in Romanshorn. Bild: Nana Do Carmo

(red) Die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im EZO Oberthurgau haben beträchtliche finanzielle Folgen. Um der Öffentlichkeit, den Schulen und vor allem den trainierenden Nachwuchsspielern im Rahmen der Leistungsvereinbarung zu ermöglichen, unterstützen die Gemeinden der Region Oberthurgau in einer solidarischen Aktion die Weiterführung des Betriebes mit einer Defizitgarantie.

Mittwoch, 13. Januar, 14:03 Uhr

Zehn Thurgauer an Corona verstorben

(ubr) Die aktuellen Coronazahlen des Kantons Thurgau zeigen 71 neue nachgewiesene Infektionen. Zehn Personen sind seit gestern verstorben. Die Belegung der Intensivstationen geht von 15 auf 14 Personen zurück. Die Hospitalisationen steigen um vier auf derzeit 71 Patienten.

Mittwoch, 13. Januar, 11:15 Uhr

Kreuzlinger Gemeinderatsitzung unter Auflagen öffentlich

Wegen der Pandemie findet die Sitzung im Dreispitz statt. Bild: Andrea Stalder (Kreuzlingen, 11. Juni, 2020)

(red) Die Gemeinderatssitzung vom 21. Januar 2021 findet im Dreispitz Sport- und Kulturzentrum statt, vorbehältlich neuer Beschlüsse durch den Bundesrat. Die Sitzung ist öffentlich, allerdings ist das Platzangebot beschränkt. Für alle Personen besteht eine Maskenpflicht.

Der Einlass ist ab 18.30 Uhr möglich, wobei alle Besucherinnen und Besucher ihren Ausweis vorzeigen und ihre Personalien angeben müssen. Ist das Kontingent ausgeschöpft, besteht keine Möglichkeit mehr der Sitzung beizuwohnen. Masken und Desinfektionsmittel werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Den gemäss vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) besonders gefährdeten Personen wird von einer Teilnahme abgeraten.

Mittwoch, 13. Januar, 09:47 Uhr

Stadthaus wieder sicher - aber unter Kontrolle

Stützen mitten im Stadthausbüro. Bild: PD

(red) Nach Sofortmassnahmen ist die Sicherheit des Gebäudes der Stadtverwaltung Romanshorn an der Bahnhofstrasse 19 vorerst wieder gewährleistet. Sie muss jedoch laufend überwacht werden. Das Dachgeschoss mit seinem grossen Sitzungszimmer war im November 2020 aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, nachdem am Mauerwerk Risse aufgetreten waren und ein Ingenieurbüro die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion als ungenügend beurteilte. Zur besseren Ableitung der Dachlasten mussten mehrere Balken und Streben verstärkt werden, was die nutzbare Fläche des Sitzungszimmers um rund einen Drittel reduziert. Die zusätzlichen Abstützungen leiten die einwirkenden Kräfte auf die Aussenwände ab.

Um zudem die markanten Durchbiegungen der Decke im darunterliegenden zweiten Obergeschoss aufzufangen, mussten im ersten Obergeschoss sowie im Erdgeschoss weiter je zwei Stützen, sogenannte Bauspriesse, mit einer Nutzlast von je fünf Tonnen eingebaut werden. Die Kosten für diese Massnahmen belaufen sich auf rund 17'000 Franken, weitere Kosten können nicht ausgeschlossen werden.

Zur Sicherstellung des Verwaltungsbetriebs müssen die baulichen Massnahmen bis zu einer Totalsanierung des rund 120 Jahre alten Gebäudes oder einem Neubau regelmässig durch Fachpersonen überprüft werden. Eine Totalsanierung käme nach einem Bericht von 2015 auf bis zu 9 Millionen Franken zu stehen.

Mittwoch, 13. Januar, 09:06 Uhr

Schneegstöber verursacht kleinere Unfälle

Im Winter bei Schnee Autofahren führt oft zu Unfällen. Bild: Jil Lohse

(nat) Wegen des Schneefalls seit Dienstagnachmittag gab es im Kanton sieben Unfälle mit Sachschaden, wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt. Da es kleinere Unfälle waren, hat die Kapo keine eigenen Unfallmeldungen erfasst. Die Unfälle passierten in Tägerwilen, Lustdorf, Frauenfeld, Berlingen, Kaltenbach, Wittenwil und Münchwilen.

Dienstag, 12. Januar, 17:33 Uhr

Vaterstolz mal drei für Bundesliga-Torhüter aus Freidorf

Marwin Hitz, Torhüter von Dortmund. Bild: Thomas Hary

(vpr) Dass 2020 nebst Pandemie auch gute Neuigkeiten barg, zeigt BVB-Torhüter und frischer Dreifachpapa Marwin Hitz mit seiner Frau Patricia. Besser gesagt, sein kleines Wunder namens Joséphine Marie, die am 10. Januar das Licht der Welt erblickte. Der ehemalige Schweizer Nationalspieler aus Freidorf verkündete letzten Sonntag auf seinem Instagram-Account:

«Es gibt Momente im Leben, die man nicht mit Worten beschreiben kann.»

Damit erinnert der Thurgauer daran, dass auch zu Zeiten von Geisterspielen und Minustemperaturen herzerwärmende Jubelmomente existieren. Nach den Söhnen Laurin René und Matteo ist Joséphine Marie Töchterchen Nummer Eins im Hause Hitz. Dass der Bundesligist beim Spitzenspiel in Leipzig fehlte, hat somit den wahrscheinlich besten, in jedem Fall herzigsten Grund, den man sich vorstellen kann.

Dienstag, 12. Januar, 16:24 Uhr

Keine Verletzte nach Brand in einer Wohnung

(kapo/sko) Beim Brand in einer Wohnung in Rickenbach bei Wil entstand am Dienstag Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Kurz nach 11.20 Uhr wurde die Kantonale Notrufzentrale über den Brand in einer leerstehenden Wohnung an der Toggenburgerstrasse alarmiert. Die Feuerwehr des Sicherheitsverbundes Region Wil war rasch vor Ort, löschte den Brand und lüftete die Wohnung aus.

Feuerwehrleute während eines Brandeinsatzes auf einer Drehleiter. Bild: Chris Iseli

Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau.

Dienstag, 12. Januar, 15:33 Uhr

«Die Region Frauenfeld liefert» gegen die Krise

(red) Die Restaurants in Frauenfeld und Umgebung bleiben noch einige Zeit geschlossen. Viele Gastronominnen und Gastronomen haben deshalb kurzerhand ein Take-away-Angebot – teilweise mit Lieferdienst – geschaffen, um ihre Gäste trotzdem weiterhin bedienen zu können. Auf der digitalen Plattform «Die Region Frauenfeld liefert» können sich Kundinnen und Kunden unter der Kategorie «Essen und Trinken» bequem eine Übersicht über die Gastronomiebetriebe in Frauenfeld und der Umgebung verschaffen, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Frauenfeld, der IG Fit, des Gewerbevereins der Region Frauenfeld sowie der Regio Frauenfeld.

Leonidas Fotiadis und sein Cousin Denny Schulz bereiten in der Küche der Taverna Bar - Der Grieche in Frauenfeld ein Take-away-Menu vor. Bild: Donato Caspari

Die digitale Plattform ist ein Gemeinschaftswerk, die den Gewerbetreibenden und Gastronomen aus Frauenfeld und Umgebung eine einfache, kostenlose Lösung bietet, um ihre Produkte und Angebote auf einer übersichtlichen Plattform gemeinsam zu präsentieren. Kundinnen und Kunden können auf einer interaktiven Karte die Angebote einsehen und werden mit einem Klick direkt auf die entsprechende Website der Anbietenden weitergeleitet. Die Verantwortlichen der Plattform «Die Region Frauenfeld liefert» wollen laut Mitteilung «ein Zeichen der Solidarität mit den Gastronomen und Detaillisten in der Region setzen und das grosse, attraktive lokale Angebot aufzeigen».

Dienstag, 12. Januar, 14:38 Uhr

Die Testesser

(mas) Von der Bühne hat er sich verabschiedet – und Bauchredner Kliby versucht sich am Dienstagabend in einer anderen Rolle: Der Komiker und seine treue Begleiterin Caroline werden von Daniel Bumann, dem Restauranttester, in ein Winterthurer Restaurantfür ein Testessen eingeladen. Ob es dem Kreuzlinger und der Eselpuppe schmeckt?

Kliby und Caroline. Bild: Andrea Stalder

Ein, zwei freche Sprüche kann sich Caroline bestimmt nicht verkneifen. 50 Jahre lang stand Urs Kliby auf der Bühne. «Wir waren auf der ganzen Welt», sagt der Bauchredner. Doch nun ist Schluss. Die Coronapandemie habe ihm gezeigt, dass es auch anders gehen müsse. Der 70-Jährige will jetzt mehr an sich selber und sein Wohlergehen denken. So gibt es hoffentlich noch ein feines Essen zum Abschied – am Dienstagabend um 20.15 Uhr auf 3+, «Bumann, der Restauranttester».

Dienstag, 12. Januar, 13:25 Uhr

69 neu bestätigte Ansteckungen, neun neue Todesopfer

(sko) Gegenüber dem Vortag haben sich 69 Personen neu mit Covid-19 infiziert. Das teilt der Kanton Thurgau am Dienstagmittag via Nachrichtendienst Twitter mit. Damit flacht die Kurve der aktuellen Welle ab, wie die Daten der Dienststelle für Statistik des Kantons zeigen.

Im Vergleich zum Vortag abgenommen hat die Anzahl hospitalisierter Personen (-4), ebenso jene bei den Patienten auf der Intensivstation (-1). Hingegen steigt die Zahl der Todesopfer weiter an (+9). Damit sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 257 Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Dienstag, 12. Januar, 11:43 Uhr

Impfungen vorläufig nur für Personen der ersten Risikogruppe

Seit anfangs Jahr ist im Thurgau ein mobiles Impfteam in Alters- und Pflegeheimen im Einsatz, ab kommender Woche folgt ein zweites. Nun nimmt am Dienstag, 12. Januar, ein stationäres Impfzentrum in Frauenfeld seinen Betrieb auf. Zunächst wird am Dienstag und Mittwoch eine begrenzte Zahl an Impfungen vorgenommen, um die Abläufe zu optimieren, bevor am Donnerstag der reguläre Betrieb anläuft. Das heisst es in einer aktuellen Mitteilung des Fachstabs Pandemie des Kantons.

Aufgrund der Knappheit des Impfstoffes werden im Kantonalen Covid-19-Impfzentrum Frauenfeld gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit vorläufig nur Personen der ersten Risikogruppe, die das höchste Risiko für einen schweren Verlauf haben, geimpft. Zu dieser Gruppe gehören Erwachsene mit schweren Formen von Herz-, Atemwegs- und Nierenerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas und Immunschwäche sowie Personen ab 75 Jahren.

Impfungen stehen derzeit hoch im Kurs. Bild: Keystone/Christian Beutler

Deshalb könne die Anmeldung für eine Impfung gegen das Coronavirus nur über den Hausarzt erfolgen. Sobald die individuelle Anmeldung online oder via Hotline möglich ist, wird dies durch den Kanton mitgeteilt.

Personen, die nicht zur ersten Risikogruppe gehören, werden deshalb um Geduld gebeten. Diese seien aufgerufen, auf die nächsten Infos des Kantons zu warten und für Impfterminfragen nicht die Hotline oder die Arztpraxen anzurufen, damit diese genügend Kapazitäten für Fragen der ersten Risikogruppe hat.

Die Impfaktion werde mehrere Monate dauern; sie werde laufend für weitere Zielgruppen geöffnet. Sobald weitere Zielgruppen zur Impfung zugelassen werden, werde dies vom Kanton wiederum kommuniziert, heisst es abschliessend

Weitere Informationen zum Impfen gegen Covid-19 sind auf der Homepage des Amts für Gesundheit www.tg.ch/impfen sowie im Fachdossier Corona unter www.tg.ch/coronavirus aufgeschaltet.

Dienstag, 12. Januar, 11:06 Uhr

Freisinnige bewirbt sich für Nachfolge von SVP-Präsident

(red) Für die Ersatzwahl der Präsidentin oder des Präsidenten am Bezirksgericht Weinfelden vom 7. März ist innert der Eingabefrist ein Wahlvorschlag eingegangen. Claudia Spring aus Weinfelden kandidiert für die FDP.Die Liberalen (FDP), wie es in einer aktuellen Mitteilung der Staatskanzlei heisst.

Claudia Spring, Kandidatin fürs Bezirksgerichtspräsidium in Weinfelden, FDP. Bild: PD

Am Montag, 11. Januar, ist die Eingabefrist für die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Ersatzwahl im Bezirk Weinfelden abgelaufen. Für die Ersatzwahl der Präsidentin oder des Präsidenten am Bezirksgericht Weinfelden ist bei der Staatskanzlei Thurgau ein Wahlvorschlag eingegangen: Claudia Spring aus Weinfelden. Die 43-jährige Berufsrichterin am Bezirksgericht Weinfelden will damit die Nachfolge von Pascal Schmid (SVP) antreten, der per 31. Mai seinen Rücktritt eingereicht hat.

Die Kandidatin wird somit auf der Namenliste aufgeführt, die den Wahlunterlagen für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger beigelegt wird. Es sind aber auch Personen wählbar, die nicht auf der Namenliste aufgeführt sind. Die Wahl gilt für die verbleibende Amtsdauer 2020 bis 2024.

Dienstag, 12. Januar, 10:47 Uhr

Über ein Drittel mehr Fördergesuche im vergangenen Jahr

Die Zahlen lassen kaum einen anderen Schluss zu. Die Coronapandemie und insbesondere der Lockdown im Frühling hatten wohl zur Folge, dass sich viele Menschen mit dem eigenen Heim auseinandersetzten und Bau- oder Sanierungsvorhaben in die Wege leiteten. Das steht in einer Mitteilung der Abteilung Energie des Kantons Thurgau vom Dienstag.

Denn die Anzahl bewilligter Gesuche im Bereich der Förderung von Effizienzmassnahmen und erneuerbaren Energien liegt demnach rund 40 Prozent höher als im Vorjahr. Das Förderprogramm habe damit im vergangenen Jahr erneut einen wichtigen Beitrag an die Zielerreichung der nationalen und kantonalen Energiestrategie geleistet.

Ein Signet auf einem Parkfeld mit Ladestation für Elektrofahrzeuge. Bild: PD

Die Etablierung von Elektroautos schreite zügig voran. Die Umstiegsprämie werde deshalb von 3500 auf 2000 Franken reduziert. Auch die Reduktion der Unterstützung für Batteriespeicher von 200 auf 150 Franken pro Kilowattstunde Batteriekapazität sei aufgrund der generell sinkenden Preise angebracht.

Höhere Beiträge als im vergangenen Jahr erhält, wer eine grössere Holzheizung oder Wärmepumpe als Ersatz für eine Öl-, Gas- oder Elektroheizung installiert. Ausserdem sollten einige kleine, punktuelle Anpassungen im Förderprogramm bewirken, die Bundesbeiträge besser ausschöpfen zu können. Im Vordergrund steht dabei aber stets eine möglichst hohe Wirkung pro Förderfranken in Bezug auf die Reduktion von CO2, heisst es weiter. In den Bereichen der Gebäudesanierung und Ersatz von Elektro-, Öl- oder Gasheizungen in Einfamilienhäusern durch erneuerbare Heizsysteme würden die Förderbeiträge unverändert bleiben.

Der Kanton Thurgau will in der Digitalisierung einen weiteren Schritt vorwärts machen und verarbeitet nun sämtliche Fördergesuche im Energieförderportal vollständig digital.

Dienstag, 12. Januar, 09:49 Uhr

Steigender Trend der brieflichen Stimmabgaben als Grund

(red) Die Wahllokale in den Schulhäusern Kurzrickenbach und Emmishofen sowie im Museum Rosenegg in Kreuzlingen werden definitiv aufgehoben. In den vergangenen Jahren nahm die Bedeutung der brieflichen Stimmabgabe kontinuierlich zu. Lag deren Anteil im Jahr 2002 noch bei rund 60 Prozent, stieg er bis ins Jahr 2010 auf knapp 80 und liegt heute bei 90 Prozent und darüber, heisst es in einer aktuellen Mitteilung der Stadt Kreuzlingen.

Der Trend sei durch die Übernahme der Portospesen durch die Stadt im Jahr 2008 zusätzlich beschleunigt worden. Bei den vergangenen beiden Abstimmungen im September und November, wo infolge der Covid-19-Pandemie die drei Standorte geschlossen werden mussten und die Empfehlung war, seine Stimme aus Sicherheitsgründen brieflich abzugeben, lag sie gar bei 95 Prozent.

Immer weniger Stimmberechtigte werfen ihre Unterlagen persönlich in die Wahlurne, gerade in Zeiten der Coronapandemie. Bild: PD

Aufgrund dieses Trends hat der Stadtrat beschlossen, die Stimmlokale altes Schulhaus Kurzrickenbach, altes Schulhaus Emmishofen und Museum Rosenegg ab 2021 definitiv aufzuheben. Das Vorgehen sei mit den Präsidenten der Quartiervereine besprochen worden. Die persönliche Stimmabgabe im Stadthaus an der Hauptstrasse 62 ist weiterhin möglich.

Dienstag, 12. Januar, 08:52 Uhr

Christof Widmer übernimmt von Urs Schwager

(red) Im Vorsitz der Kommission Bildung, Wissenschaft und Forschung der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) ist es zu einem Wechsel gekommen. Das ist im aktuellsten Newsletter Thurgau Wissenschaft zu lesen. Christof Widmer, stellvertretender Chef des Thurgauer Amtes für Mittel- und Hochschulen des Kantons Thurgau, hat ab 1. Januar 2021 die Leitung dieser Wissenschaftskommission übernommen. Er folgte auf Urs Schwager, Chef des Thurgauer Amtes für Mittel- und Hochschulen, der den Vorsitz nach vier Jahren abgegeben hatte.

Christof Widmer, stellvertretender Chef des Thurgauer Amtes für Mittel- und Hochschulen. Bild: Reto Martin

Die IBK-Kommission Bildung, Wissenschaft und Forschung ist eine von sieben Fachkommissionen der IBK, wie es weiter im Newsletter Thurgau Wissenschaft heisst. Sie ist mit Mitgliedern aus den zuständigen Ministerien und Departementen aller zehn IBK-Mitgliedländern und -kantonen besetzt. Einer der Schwerpunkte dieser Kommission ist die Begleitung der Internationalen Bodensee-Hochschule, einem Verbund von 27 Hochschulen der Bodenseeregion. Ausserdem liegt der Lead des Strategischen Projekts Innovative Bodenseeregion der IBK bei dieser Kommission, wie es weiter im Newsletter heisst.

Montag, 11. Januar - 20:26 Uhr

HC Thurgau: Kurzfristige Spielansetzung auf diesen Donnerstag

Swiss Ice Hockey hat die Partie zwischen dem HC Thurgau und dem EHC Kloten kurzfristig auf diesen Donnerstag, 14. Januar, vorverschoben. Spielbeginn in der Güttingersreuti ist um 20 Uhr.

Der HC Thurgau muss seinen Spielplan anpassen. Bild: Mario Gaccioli

Das ursprünglich für Mittwoch angesetzte Spiel zwischen den GCK Lions und dem HC Thurgau (Verschiebung aufgrund Corona-Fällen bei den GCK Lions) findet neu am 22. Februar statt.

Weiter wurde die Anspielzeit zweier Begegnungen zwischen dem HC Thurgau und dem HC Sierre vorverschoben. Neu beginnen die Partien vom 1. Februar in Sierre und 16. Februar in Weinfelden bereits um 18.30 Uhr (anstatt 20 Uhr).

Hier geht es zum aktuellen Spielplan 2020/21 des HC Thurgau: https://bit.ly/2LqmJHb

Montag, 11. Januar, 18:09 Uhr

Weinfelder CVP-Mitglieder haben online auf das neue Jahr angestossen

Mitglieder und Sympathisanten der Weinfelder CVP-Ortspartei stossen im Videochat auf das neue Jahr an. Bild: PD

(red) Aufgrund der Coronamassnahmen werden zurzeit alle Anlässe abgesagt. Nicht so in Weinfelden. Der alljährliche Neujahresapéro der Weinfelder CVP fand statt.

Die Ortspartei hat allen rund 150 Mitgliedern und Sympathisanten ein Snack-Säckli inklusive Cider zum Anstossen verteilt. Mit dabei war zudem ein Brief mit einem Zoom-Link für ein Onlinetreffen. Rund 40 Personen waren dabei und haben zusammen auf das neue Jahr angestossen. «Das positive Feedback war enorm», schreibt die Partei in ihrer Mitteilung.

Montag, 11. Januar, 16:47 Uhr

Im vergangenen November durften Verantwortliche der Tobler Vereine die fast fertig gebaute Mehrzweckhalle begutachten. Bild: Christoph Heer

Doch kein Tag der offenen Tür in Tobler Mehrzweckhalle

(rsc) Eigentlich wollte die Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen am kommenden Samstag ihr neues Bijou präsentieren. So stand in der Agenda ein Tag der offenen Tür in der Mehrzweckhalle. Der Anlass ist nun aber abgesagt. «Die über die Festtage zu wenig gesunkenen Fallzahlen und der Respekt vor dem mutierten Coronavirus haben uns zu diesem Entscheid bewogen», erklärt Gemeindepräsident Rolf Bosshard.

Einen Anlass, bei dem die neue Mehrzweckhalle gefeiert wird, soll es dennoch geben, wenn es die Coronasituation wieder erlaubt. In welcher Form dies sein wird, steht allerdings noch nicht fest. «Ein Tag der offenen Tür wird wenig Sinn machen, wenn die Halle bereits in Betrieb ist und von den Vereinen genutzt wird», sagt Bosshard. Denkbar sei dagegen beispielsweise eine offizielle Feier mit Schlüsselübergabe.

Den Baukredit über 7,34 Millionen Franken für den Bau, in welchem nebst der Halle auch ein Kindergarten integriert ist, genehmigte die Tobler Gemeindeversammlung im Juni 2018.

Montag, 11. Januar, 15:23 Uhr

Der Eingang der Geschäftsstelle des Thurgauer Gewerbeverbands in Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Thurgauer Gewerbeverband sieht ungerechten Ausschluss von Kleinstbetrieben bei Härtefall-Kriterien

(red) «Die zusätzlichen kantonalen Kriterien zur Qualifizierung als Härtefall für Kleinstunternehmen sind ungerecht», schreibt der Thurgauer Gewerbeverband in einer Medienmitteilung. Es würden zahlreiche Betriebe aufgrund der Kriterien ausgeschlossen, obschon sie ebenfalls von den Massnahmen von Bund und Kanton betroffen sind.

Gerade die Strukturen Thurgaus seien geprägt von vielen kleinen Betrieben mit mehreren Teilzeitarbeitsplätzen unter insgesamt 300 Stellenprozent Vollzeitäquivalenz. Der Gewerbeverband fordert deshalb nun die Senkung auf 100 Stellenprozent Vollzeitäquivalenz als Härtefallkriterium.

Zudem weist der Gewerbeverband darauf hin, dass der Nachbarkanton

St. Gallen bereits eine Senkung der Stellenprozente bei der Härtefallregelung vorgenommen hat. «Der Thurgauer Gewerbeverband erwartet, dass der Regierungsrat mindestens in dieser Hinsicht nachzieht» heisst es in der Mitteilung weiter. Andernfalls würden Unternehmen mit gleich hohen totalen Stellenprozenten aufgrund der Ansässigkeit in verschiedenen Kantonen ungleich behandelt werden.

Montag, 11. Januar, 13:10 Uhr

Aufbau des Impfzentrums in Frauenfeld hat begonnen

(ubr) Regierungsrat Urs Martin hat am Montagmorgen auf Facebook Bilder vom Aufbau des ersten Covid-19-Impfzentrums in Frauenfeld gepostet. Zu sehen ist, wie Container auf dem Parkplatz Oberen Mätteli bei der Alten Stadtkaserne abgeladen werden. Der Facebook-Beitrag wird bereits intensiv diskutiert.

Montag, 11. Januar, 11:54 Uhr

Gutjahr äussert Unverständnis für Schliessung der Fitnesscenter

Diana Gutjahr

Nationalrätin SVP Bild: Tobias Garcia

(rsc) «Wir laufen Gefahr „gesunde“ Junge und Ältere „krank“ zu machen!», schreibt die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr auf Facebook. Sie äussert ihr Unverständnis für die Schliessung von Fitness-Institutionen. Denn an diesen Orten werde oft Desinfektionsmittel eingesetzt und zusätzliche Schutzmassnahmen festgelegt. Zudem seien Fitnesscenter auch nicht als Ansteckungsort deklariert.

Gutjahr selber leide seit 20 Jahren an Rückenschmerzen. Dank kontrollierten Übungen im Fitnessraum eines Physiotherapiezenters würden ihr helfen, beschwerdenfrei zu sein. «Jetzt, seit der Schliessung, kommen diese Schmerzen zurück - trotz Sport im Freien», schreibt die Politikerin weiter. Sie werde sich schnell regenerieren, sorgt sich aber um die «ältere Generation».

Montag, 11. Januar, 11:35 Uhr

Kanton meldet 13 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus

(rsc) Seit vergangenem Freitag sind im Thurgau 215 bestätigte Coronafälle hinzugekommen. Zudem meldet der Kanton 13 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Derzeit werden 16 Personen mit einer Covid-19-Infektion auf den Intensivstationen behandelt.

Montag, 11. Januar, 10:13 Uhr

Thurgauer Schüler müssen diese Wintersaison auf Ski- und Schneesportlager verzichten. Bild: PD

Task-Force verbietet Schullager

(lsf) Vor dem Hintergrund der unsicheren und ambivalenten Lage hat die Task-Force Schule, die sich beim Kanton um den Umgang mit dem Coronavirus beschäftigt, entschieden, Ski- und Schneesportlager bis Ende der Wintersportsaison 2020/2021 zu verbieten. «Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass den Kindern und Jugendlichen mit diesem Entscheid wichtige und spannende Erfahrungen, insbesondere auch im sozialen Umgang, vorenthalten werden», heisst es im neusten Newsletter des Amts für Volksschule.

Einzelne Skitage bleiben ebenso wie die Durchführung von Exkursionen ohne Übernachtung möglich, wenn die betreffenden Schutzkonzepte (ÖV, Car, Skigebiete) eingehalten werden.

Die erste Schulwoche im neuen Jahr verlief ohne nennenswerte Probleme, heisst es im Newsletter weiter. Die dem Amt über die Website gemeldeten Fallzahlen würden jedenfalls diesen Schluss zulassen, auch wenn sich der berücksichtigte Zeitraum auf lediglich fünf Tage beschränke. «Die Fakten lassen aktuell einen verhaltenen Optimismus zu», schreibt das Amt für Volksschule. Getrübt werde dieser von der Unwägbarkeit im Zusammenhang mit den neu entdeckten Virus-Mutationen.

Montag, 11. Januar, 09:22 Uhr

Verletzter nach Angriff mit Stichwaffe

Symbolbild Messerangriff.

(kapo) Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde am Samstag in Amriswil ein Mann verletzt. Kurz nach 18.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei einer Liegenschaft an der Bahnhofstrasse ein, wie die Thurgauer Kantonspolizei mitteilt. Polizisten konnten darauf die Personen anhalten und kontrollieren. Eine Person wies eine Stichverletzung auf. Der 41-jährige Tunesier musste mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Drei Mazedonier im Alter von 21, 35 und 57 Jahren wurden verhaftet und inhaftiert.

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung. Der genaue Tathergang wie auch die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sonntag, 10. Januar, 15:29 Uhr

Brand eines Lieferwagens in Wuppenau

(kapo/Y.B.) Beim Brand eines Lieferwagens in Wuppenau entstand am Samstagabend Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau ging kurz vor 18 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz Holzagger an der Konstanzerstrasse ein.

Der Lieferwagen stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Bild: PD

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Lieferwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Wil war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Am Lieferwagen entstand Totalschaden. Die genaue Brandursache wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Sonntag, 10. Januar, 11:22 Uhr

Nach Einbruch in Einfamilienhaus: Langfinger in Winden verhaftet

(kapo/mlb) Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete am Freitagabend kurz nach 17.30 Uhr einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Alten Poststrasse in Winden und verständigte die kantonale Notrufzentrale. Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau waren schnell vor Ort und konnten den Täter kurz nach dem Verlassen des Tatortes verhaften.

Ein Langfinger verschaffte sich am Freitagabend Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Winden. Symbolbild: Michael Freisager

Beim 27-jährigen Algerier konnte Deliktsgut sichergestellt werden, wie die Kantonspolizei Thurgau in ihrer Medienmitteilung schreibt. Der Delinquent wurde inhaftiert, die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.



Samstag, 9. Januar, 13:25 Uhr

Autobrand auf Rastplatz bei Wängi

(kapo/mlb) Ein 31-jähriger Autofahrer war kurz vor 7 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung St. Gallen unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bemerkte er im Rückspiegel Funken und hielt auf dem Rastplatz Hexentobel Süd an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum des Autos bereits in Vollbrand, wie die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung schreibt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto bereits in Flammen. Bild: PD

Die Feuerwehr Münchwilen war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand, am Auto entstand Totalschaden. Die genaue Brandursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.