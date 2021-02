THURGAU-TICKER Der Sieger des TZ-Jahresrätsels kommt aus Berg +++ Knall in Konstanz: War es ein Meteoroid? +++ 501 weitere Impfdosen verabreicht 23.02.2021, 16.01 Uhr

Er ist der Sieger des TZ-Jahresrätsels 2020

(red) Alois Brülisauer aus Berg ist Gewinner des Jahresrätsels 2020 der Thurgauer Zeitung. Mit Freude nimmt er den Hauptpreis, ein Paar hochwertige Skier von Stöckli, entgegen:

Ein Meteoroid über Konstanz?

(rsc) Am vergangenen Samstag hörten Einwohner des Konstanzer Stadtteils Wollmatingen einen lauten Knall. Wie der «Südkurier» schreibt, hätten aber weder die Polizei noch die Feuerwehr die Ursache dafür ausmachen können.

Anwohner berichten nun in Internetforen von einem grellen Licht, das auf den Knall gefolgt sei. Ein Wollmatinger sagt gegenüber dem Südkurier zudem, er habe am Himmel eine Rauchschwade gesehen und vermutet, es könnte sich um einen Meteoriten gehandelt haben, also einen Meteoroiden, der in die Erdatmosphäre eingedrungen ist und die Erde erreicht hat.

Tatsächlich zeigt die Website des Europäischen Feuerball-Netzwerkes mehrere Bilder von verglühenden Meteoroiden am Himmel. Sie wurden am vergangenen Samstag an verschiedenen Orten im Süddeutschen Raum sowie in Wangen SZ aufgenommen.

501 weitere Impfdosen verabreicht

(rsc) Der Kanton Thurgau meldet am Dienstag 38 neue Coronafälle. Die Zahl der hospitalisierten Personen ist um 7 auf 24 gesunken. Hingegen befindet sich wieder eine Person mehr auf den Intensivstationen als am Montag. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 muss der Kanton am Dienstag keine weiteren vermelden. Insgesamt sind im Thurgau 22'134 Impfdosen verabreicht worden, das sind 501 mehr im Vergleich zum Montag.

EHC Frauenfeld verlängert mit seinem Captain

(red) Wie der EHC Frauenfeld am Dienstag meldet, bleibt ihm sein Captain Nino Fehr für ein weiteres Jahr erhalten. Fehr wird damit zehn Jahre im Dienste der Frauenfelder Eishockeyaner gestanden sein. «Obwohl die letzte Spielzeit abgebrochen wurde, reichte es ihm dennoch in den Kategorien Tore, Assists und Punkte in die Top-5 der Clubgeschichte vorzustossen», schreibt der Verein auf seiner Website.

Alkoholisiert einen Selbstunfall verursacht

(kapo) Eine alkoholisierte Autofahrerin verursachte in der Nacht zum Samstag in Basadingen einen Selbstunfall. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war die Autofahrerin kurz vor

2 Uhr auf der Schlatterstrasse in Richtung Basadingen unterwegs. Dabei verlor sie aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet von der Strasse und kam im angrenzenden Wiesland zum Stillstand. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, der Sachschaden ist mehrere tausend Franken hoch.

Weil eine Atemalkoholprobe bei der 55-jährigen Schweizerin einen Wert von rund 1,3 Promille ergab, wurde ihr Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Infektionsgeschehen bei Firma in Radolfzeller Raum

(red) Bei einer Firma im Radolfzeller Raum sind mehrere Fälle von Corona aufgetreten. Am vergangenen Freitag wurden rund 300 Mitarbeitende getestet. Insgesamt konnten bisher rund 55 positive Testergebnisse festgestellt werden, darunter auch die britische Virusvariante. Es liegen noch nicht alle Ergebnisse vor. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die Infektionsketten.

GLP Thurgau fasst Parolen für den 7. März

(red) Die Thurgauer GLP übernimmt die überparteiliche Kampagnenleitung der «Initiative für sauberes Trinkwasser - JA». Zudem hat die Partei laut Medienmitteilung an ihrer virtuellen Mitgliederversammlung folgende Parolen gefasst:

NEIN zum E-Id-Gesetz

(Ergebnis der Abstimmung: 43% JA zu 57% NEIN)

(Ergebnis der Abstimmung: 43% JA zu 57% NEIN) JA zum Freihandelsabkommen mit Indonesien

(Ergebnis der Abstimmung: 77% JA gegen 17% NEIN und 6% Enthaltung)

(Ergebnis der Abstimmung: 77% JA gegen 17% NEIN und 6% Enthaltung) NEIN zur Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»

(Ergebnis der Abstimmung: 89% NEIN, gegen 2% JA und 2% Enthaltung)

E-Bike-Fahrer bei Selbstunfall verletzt

(kapo) Nach einem Selbstunfall in Frauenfeld musste am Montag ein E-Bike-Fahrer ins Spital gebracht werden. Der 70-jährige E-Bike-Fahrer war kurz nach 9 Uhr auf der Neuhofstrasse in Richtung Kunsteisbahn unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Mann wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Staatsanwaltschaft bestätigt Anzeige

(mte) In der Nacht vom 1. Februar brannte in Rothenhausen ein Schweinestall nieder. 150 Tiere fanden in den Flammen den Tod. Die Tierschutzorganisation Peta Schweiz hat daraufhin eine Anzeige gegen den Tierhalter angedroht.

Wie Marco Breu, Sprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau, bestätigt, ist eine Anzeige wegen vorsätzlicher Tierquälerei nun eingegangen – jedoch von Peta Deutschland. «Wir arbeiten eng zusammen. Auch Strafanzeigen von deutschen Privatleuten oder NGOs werden von den Staatsanwaltschaften in der Schweiz akzeptiert», sagt Campaignerin Ilana Bollag von Peta Schweiz auf Nachfrage. «Wir sehen in Bränden grundsätzlich gröbste Fahrlässigkeit bis hin zu bedingtem Vorsatz, da technische Defekte so gut wie immer wegen Vernachlässigungen der Tierhalter ausgelöst werden.»

Kantonspolizei verhaftet mutmasslichen Dieb

(kapo) Nach dem Diebstahl aus einem Auto in Weinfelden hat die Kantonspolizei Thurgau in der Nacht zum Montag den mutmasslichen Täter in Weinfelden verhaftet. Gegen 3 Uhr beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin an der Burgstrasse, wie eine unbekannte Person ein parkiertes Auto durchsuchte. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau konnte wenige Minuten später den beschriebenen Mann an der Gontershoferstrasse anhalten und kontrollieren. Beim 19-jährigen Libyer wurde Deliktsgut aufgefunden.

Die Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird unter anderem abgeklärt, ob der Festgenommene für weitere Delikte in Frage kommt.

18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus

(sae) Der Kanton meldet am Montag die Zahlen vom Wochenende. Seit Freitag 19. Februar gab es im Kanton rund 98 Neuansteckungen. Über das Wochenende habe es laut den kantonalen Zahlen keine Verstorbenen in Zusammenhang mit Covid-19 gegeben. Bereits 3'805 Personen haben die zweite Impfdosis erhalten. Insgesamt wurden 21'633 Dosen geimpft.

Verlosung von 1500 Boxen mit Thurgauer Produkten

(red) Zum 150-jährigem Jubiläum organisiert die Thurgauer Kantonalbank (TKB) eine Verlosung für die Bevölkerung. Dieser Tage erhalten alle Thurgauer Haushalte Post von der TKB, heisst es in der Mitteilung.

Ende Februar bekomme jeder Thurgauer Haushalt eine «Jubiläumspost» zugestellt. «Diese enthält unter anderem einen Gewinncode, mit dem man eine von 1500 Boxen mit Thurgauer Produkten gewinnen kann.» Wer nicht gewinne, könne zulasten der TBK einen Franken für ein Thurgauer Nachwuchsprojekt spenden und so die Förderung regionaler Talente unterstützen.

Die Verlosung läuft bis Ende April. Informationen zur Aktion und den weiteren Jubiläumsaktivitäten der Bank finden Interessierte auf der Website 150.tkb.ch.

Nächster Schritt im Projekt «Geo2020»

(red) Heute beginnt die externe Vernehmlassung für die Entwürfe für die Gesetzesänderungen zur Umsetzung der Massnahmen gemäss Projekt «Geo2020». Betroffen sind gemäss dem Communiqué das Gesetz über Geoinformation sowie das Planungs- und Baugesetz.

Ziel des Projekts ist es, eine bessere Datenqualität und kürzere Bearbeitungszeiten zu erreichen. Zudem will der Kanton vollständig digitale Prozesse implementieren. Dies soll letztlich zu Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen beim Kanton und den Gemeinden führen. Damit alle geplanten Massnahmen des Projekts Geo2020 umgesetzt werden können, braucht es gesetzliche Anpassungen, welche die die Grundlage für die vollständige Digitalisierung der Daten und Prozesse schaffen.

Die Vernehmlassung endet am 20. Mai 2021. Eingeladen sind die Politischen Gemeinden und andere Behörden, politische Parteien sowie Verbände.



Geschenk anlässlich der politischen Mündigkeit

(red) Aufgrund der Coronapandemie konnte die diesjährige Jungbürgerfeier in Frauenfeld nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Die Frauenfelderinnen und Frauenfelder, die 2021 das 18. Lebensjahr vollenden, konnten sich jedoch online für den Erhalt einer Überraschungs-Box anmelden und nahmen gleichzeitig an der Verlosung von zehn Open-Air-Tickets teil. Rund 82 Jugendliche nahmen diese Möglichkeit wahr und erhielten laut Mitteilung neben der Bundes- und Kantonsverfassung einen USB-Stick mit einer Anleitung für Abstimmungen und Wahlen sowie eine Urkunde vom Kanton Thurgau und ein Zertifikat der Stadt Frauenfeld. Als Ersatz für die ausgefallene Feier enthält die Überraschungs-Box zudem eine Trinkflasche, ein Busticket, einen Schlüsselanhänger sowie einige Köstlichkeiten.

Die per Los ausgewählten Gewinnerinnen und Gewinner der Openair-Tickets wurden bereits schriftlich benachrichtigt und erhielten die Tickets am Donnerstagabend in einer kleinen Zeremonie unter Einhaltung des Schutzkonzepts.

Sonniger Sonntag lockt die Massen an den Bodensee – in Arbon riecht's nach Zuckerwatte und Frühling

Momentaufnahme. Die frühlingshaften Temperaturen treiben die Ostschweizerinnen und Ostschweizer am Sonntag ins Freie. Am Uferweg in Arbon blickt man spazierend in die Weite, oder den eifrigen Stehpaddelnden entgegen. Verpflegungsstände verkaufen Bratwurst und Zuckerwatte; es riecht nach Frühling. Bild: Sandro Büchler (21.2.2021)

Amriswil: 14'000 Einwohner und es werden mehr

(red/man) Bereits vergangenen November wurde die 14'000er-Marke bei der Bevölkerungszahl der Stadt Amriswil geknackt. Anlässlich dieser runden Zahl überraschte Stadtpräsident Gabriel Macedo zusammen mit Stadtschreiber Roland Huser die Passantinnen und Passanten auf dem Marktplatz mit einer kleinen süssen Überraschung. Und Amriswil ist seither weiter gewachsen. Ende 2020 lebten gemäss Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau 14157 Menschen in Amriswil. Das heisst, im letzten Jahr stieg die Bevölkerungszahl um 412 an. Ein aussergewöhnlich hohes Wachstum, betrachtet man die Zahlen der vergangenen Jahre. So wuchs die Bevölkerung in jüngster Vergangenheit jährlich zwischen 78 und 295 Einwohnern. Die grosse Zunahme 2020 ist auch auf die Überbauung im Bielacker zurückzuführen, wo mehrere Einfamilienhäuser fertiggestellt und die Wohnungen besetzt wurden.

CVP empfiehlt Ja zu Weinfelder Schulbudgets

(red) Der Vorstand der CVP Weinfelden empfiehlt einstimmig ein klares Ja zum Budget der Primarschul- und Sekundarschulgemeinden Weinfelden. Die Informationen seitens der Behörde seien ausführlich und nachvollziehbar, steht in einer Mitteilung der Ortspartei. Bei den Gesamterneuerungswahlen der Primar- und Sekundarschulbehörde empfiehlt der Vorstand die schon erfahrenen CVP-Behördenmitglieder Barbara Kasper-Gencoglu und Beat Hochstrasser zu wählen. Nach genauer Prüfung werden auch Barbara Dudli Valdmadre, Simon Engeli und Beat Odermatt zur Wahl empfohlen.

Am 7. März befindet der Souverän im Bezirk Weinfelden auch über das Präsidium des Bezirksgerichts. Dieses muss nach dem Rücktritt von Pascal Schmid neu besetzt werden. Der CVP-Bezirksvorstand empfiehlt Claudia Spring einstimmig zur Wahl. Dank ihrer fundierten juristischen Kenntnisse und ihrer mehrjährigen Erfahrung als verfahrensleitende Richterin erweise sich Spring als kompetent, das Bezirksgericht künftig zu leiten. Sie habe den Vorstand anlässlich einer persönlichen Vorstellung überzeugt. (red)

Gemeinderat Münsterlingen: Paul Müller tritt nicht mehr an

(ubr) Am 7. März findet in Münsterlingen der zweite Wahlgang der Ersatzwahl in den Gemeinderat für den zurückgetretenen Adrian Giger statt. Als Kandidat nicht mehr zur Verfügung steht dabei der Scherzinger Paul Müller, der im ersten Wahlgang am 29. November mit 144 Stimmen auf dem dritten Rang landete. «Ich habe mich entschieden, nicht mehr anzutreten. Den Wählern, die mir ihre Stimme im ersten Wahlgang gegeben haben, danke ich sehr», schreibt Müller auf Anfrage. Er werde sich nicht für einen der verbleibenden Kandidaten aussprechen. Michael Krautter aus Scherzingen lag nach dem ersten Wahlgang mit 279 Stimmen vorne, die Landschlachterin Monika Schleusser ist ihm mit 263 Stimmen dicht auf den Fersen.

Mehrere 10'000 Franken Schaden wegen betrunkenem Autofahrer in Lengwil

(kapo/dwa) Ein alkoholisierter Autolenker hat am Samstag in Lengwil zwei Verkehrsunfälle verursacht. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei wollte der Autofahrer kurz vor 21 Uhr von der Furnierstrasse her nach links in die Hauptstrasse einbiegen. Dabei streifte er ein entgegenkommendes Auto. Der Unfallverursacher fuhr weiter und verursachte kurz darauf eine seitlich-frontale Kollision mit einem Fahrzeug, das von Bottighofen in Richtung Lengwil unterwegs war. Dabei wurden der Unfallverursacher sowie im anderen Fahrzeug der Lenker und die Mitfahrerin leicht verletzt, wie die Kantonspolizei in ihrer Meldung schreibt. Es entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken.

Weil der Atemalkoholtest beim 46-jährigen Ungaren einen Wert von 1,6 Promille ergab, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis wurde eingezogen.

Keine Verletzten, aber hoher Schaden bei Brand in Aadorf

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aadorf am Samstagabend ist ein Schaden in der Höhe von mehreren 10'000 Franken entstanden. Es wurde niemand verletzt.

Kurz nach 17.30 Uhr meldeten Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Hauptstrasse eine starke Rauchentwicklung aus einer Einzimmerwohnung. Die Feuerwehr Aadorf war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Aus Sicherheitsgründen wurden sämtliche Personen aus der Liegenschaft evakuiert,

Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurden der Brandermittlungsdienst und der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten.

Töfffahrer bei Unfall in Fischingen verletzt

(kapo/dwa) Bei einem Selbstunfall in Fischingen ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Der Mann musste ins Spital gebracht werden.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 19-jährige Motorradfahrer kurz nach 17.15 Uhr auf der Murgstrasse in Richtung Hulftegg unterwegs. Kurz vor einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Mauer am rechten Strassenrand.

Betrunkene Autofahrerin verunfallt in Basadingen

(kapo/dwa) Eine alkoholisierte Autofahrerin hat in der Nacht zum Samstag in Basadingen einen Selbstunfall verursacht. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war die Frau kurz vor 2 Uhr auf der Schlatterstrasse in Richtung Basadingen unterwegs. Dabei verlor sie aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet von der Strasse und kam in der angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Weil eine Atemalkoholprobe bei der 55-jährigen Schweizerin einen Wert von 1,3 Promille ergab, wurde ihr der Führerausweis entzogen.