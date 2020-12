THURGAU-TICKER Corona: drei neue Todesfälle +++ Sekundenschlaf führt in Kreuzlingen zu Unfall +++ Frauenfelder Sozialhilfe erhält Weihnachtsbatzen Aktualisiert 10.12.2020, 11.39 Uhr

Feedback zum THURGAU-TICKER gerne an: online.tz@chmedia.ch (Stichwort «Thurgau-Ticker»)

Donnerstag, 10. Dezember, 11:39 Uhr

Fallzahlen bleiben hoch, drei neue Todesfälle

(rsc) Seit gestern sind im Thurgau die neuen Coronamassnahmen in Kraft. Bis diese Wirkung zeigen, dürften die Fallzahlen noch einige Tage hoch bleiben. Das zeigt heute auch der Blick auf die Tagesstatistik des Kantons: Nachdem am Mittwoch bereits über 200 neue Fälle gemeldet wurden, erreicht die Zahl am Donnerstag mit 247 einen neuen Höchststand in dieser Woche.

Zudem muss der Kanton drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion vermelden. Die gute Nachricht: Die Anzahl der Coronapatienten auf den Intensivstationen ist nicht weiter angestiegen.

Donnerstag, 10. Dezember, 10:44 Uhr

Sachschaden bei Kollision

(kapo) Am Mittwochabend kam es in Kreuzlingen zu einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Auto. Der 58-jährige Lieferwagenfahrer war kurz vor 17.30 Uhr auf der Egelseestrasse in Richtung Bottighofen unterwegs.

Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab er an, dass er während der Fahrt wegen eines Sekundenschlafes die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe und auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto eines 42-Jährigen. Verletzt wurde niemand, es entstand geringer Sachschaden.

Donnerstag, 10. Dezember, 09:22 Uhr

Präsidentin Maya Warger und die Vorstandsfrauen Sabine Geissbühler, Martha Oehy und Margrit Hofmann vom Soroptimist Club Frauenfeld überreichen Stadträtin Barbara Dätwyler Weber (Mitte) einen Gutschein über 1000 Franken. Bild: PD

Sozialhilfe erhält Weihnachtsbatzen

(red) Maya Warger, Präsidentin vom Soroptimist Club Frauenfeld, sowie weitere Vorstandsfrauen haben gestern Mittwoch Stadträtin Barbara Dätwyler Weber, Vorsteherin des Departementes für Gesellschaft und Soziales der Stadt Frauenfeld, einen Scheck in der Höhe von 1000 Franken übergeben.

Mit dem Geld sollen Frauenfelder Familien und Kinder unterstützt werden, die in weniger privilegierten Verhältnissen leben. Der Weihnachtsbatzen soll ihnen ein stimmungsvolles Fest mit einer kleinen Überraschung ermöglichen. Für eine angemessene Verteilung des Geldes wird der Sozialdienst der Stadt sorgen. Soroptimist International ist eine weltweite Organisation für Frauen und hat über 80’000 Mitglieder in 125 Ländern.

Mittwoch, 9. Dezember, 20:51 Uhr

Antrag für Sonderprämie fürs Pflegepersonal scheitert knapp

Nach 4 Stunden und 10 Minuten hat der Gemeinderat am Mittwochabend dem Budget 2021 der Stadt Frauenfeld und ihrer Werke bei einem gleichbleibendem Steuerfuss von 60 Prozent grossmehrheitlich seinen Segen gegeben. Einzig Vertreter der SVP/EDU-Fraktion wollten die politische Legitimation für das Budget mit einem voraussichtlichen Verlust von 3,58 Millionen Franken bei Gesamtausgaben von 88,8 Millionen Franken nicht erteilen. Dank der Werkbetriebe (neu: Thurplus) und des Alterszentrum Park (AZP) prognostiziert die Stadt Frauenfeld fürs kommende Jahr jedoch gesamthaft mit einem Gewinn von 2,59 Millionen Franken bei Gesamtausgaben von 189,34 Millionen Franken.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gingen vergleichsweise wenige Änderungsanträge der Ratsmitglieder ein. GLP-Gemeinderat Stefan Leuthold stellte deren drei, zwei davon lehnte der Rat ab. Unter anderem verlangte Leuthold erfolglos, eine automatische Versenkbewässerung auf der Kleinen Allmend für 65'000 Franken sowie eine Pensumerhöhung in der Festhütte Rüegerholzhalle von 50 Prozent für Kosten von 74'500 Franken zu streichen. Dafür folgte ihm eine Mehrheit des Gemeinderates beim Streichungsantrag von 49'000 Franken für den Ersatz von Bühnenvorhängen in der Rüegerholzhalle. Ein Antrag der Fraktionen SP und CH/Grüne/GLP, die Lohnsumme des AZP um 100'000 Franken zu erhöhen scheiterte nach längeren Diskussionen knapp (17 Ja, 22 Nein, 1 Einhaltung). Mit diesem Geld hätte den AZP-Mitarbeitern eine persönliche Coronaprämie ausbezahlt werden sollen.

Mit genügend Abstand und Maskenpflicht tagt der Gemeinderat im Grossen Bürgersaal des Rathauses. Bild: Reto Martin

Die Schlussfassung des Reglements über den Fonds zur Minderung der negativen Auswirkungen von Covid-19 auf die örtliche Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben der Stadt Frauenfeld hat der Gemeinderat grossmehrheitlich (28 Ja, 9 Nein, 2 Enthaltungen) genehmigt. Damit fliesst der Gewinn in Höhe von 1,26 Millionen Franken aus der Rechnung 2019 in den Covid-19-Fonds. Ein Behördenreferendum der SVP/EDU-Fraktion kam wegen zwei Stimmen zu wenig nicht zustande.

Mittwoch, 9. Dezember, 19:13 Uhr

«Irritiert und enttäuscht»: Thurgauer Regierungsrat kritisiert Vorgehen des Bundesrates scharf

Regierungsrat Urs Martin an der Corona-Pressekonferenz vom 7. Dezember. Bild: Andrea Stalder

Der Kanton Thurgau sei irritiert und enttäuscht ob der Vorgehensweise des Bundesrats, wie der Regierungsrat in einer Medienmitteilung schreibt. Der Thurgau hat am Montag sechs teilweise einschneidende Massnahmen kommuniziert und auf Mittwochmorgen in Kraft gesetzt.

Ebenso haben viele andere Kantone Verschärfungen beschlossen. Der Thurgauer Regierungsrat führt in der Mitteilung weiter aus: «Dennoch kündigt der Bundesrat bereits am Dienstag verschärfende Massnahmen per 12. Dezember an und skizziert gar eine Eskalationsstufe per 18. Dezember. Dies im Wissen darum, dass am Tag der Entschlussfassung im Bundesrat am 11. Dezember weder die Wirkung der Massnahmen des Bundesrates vom 4. Dezember noch die diversen kantonalen Verschärfungen ersichtlich sein werden. Am 18. Dezember wiederum wird die Verschärfung vom 11. Dezember ebenfalls nicht beurteilt werden können, weshalb das ganze Vorgehen nicht logisch ist und auf einem von Angst getriebenen Blindflug basiert.»

Der Regierungsrat fordert unter anderem: Wenn die Situation wirklich derart dramatisch sei, wie vom Bundesrat dargestellt, müsste der Bundesrat umgehend die ausserordentliche Lage ausrufen und selbst handeln, «statt die Kantone zu beüben». Wenn dem nicht so sei, müsste zunächst die Wirkung der kantonalen Massnahmen abgewartet werden.

Mittwoch, 9. Dezember, 18:09 Uhr

Messe am See/Frühlingsmesse in Romanshorn wird auf 2022 verschoben

Foto einer früheren Durchführung. Bild: PD

(red) Die Messe am See/Frühlingsmesse, die vom 16. bis 18.April 2021 rund ums Eissport-Zentrum Romanshorn stattgefunden hätte, wird um ein Jahr auf Frühling 2022 verschoben. Die anhaltende Situation mit Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und die fehlende Planungsperspektive machen das Durchführen einer Freizeit- und Gewerbemesse unmöglich, teilen die Veranstalter mit.

Mittwoch, 9. Dezember, 18:00 Uhr

400 Thurgauer studieren an der Universität St.Gallen

(sda) Die Zahl der Studierenden an der Universität St.Gallen ist im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht angestiegen. Mit der Zahl von 9047 immatrikulierten Studierenden für das laufende Herbstsemester setzte sich der stetige Anstieg der Studierendenzahlen aus den letzten Jahren fort. Die grösste Gruppe mit 1621 Studierenden stammt aus Deutschland, 1293 kommen aus Zürich, 1041 aus dem Kanton St.Gallen und 400 aus dem Thurgau. Der Frauenanteil liege bei 35,7 Prozent, heisst es in der Mitteilung der Universität vom Mittwoch.

Mittwoch, 9. Dezember, 16:43 Uhr

Stadt Weinfelden sagt Warenmarkt ab

(mte) Am Sonntag wäre der grosse Warenmarkt mit rund 50 Marktfahrern in Weinfelden auf dem Programm gestanden. Trotz Optimismus bis zuletzt haben ihn die Verantwortlichen der Stadt um Marktchef Patrick Schwager nun abgesagt. Schwager sagt:

«Mit den kantonalen Massnahmen wäre es noch gegangen, aber was jetzt seitens Bund dazu kommen wird, verunmöglicht die Durchführung.»

Er sei daran, allen Marktfahrern telefonisch abzusagen. Sie bedauern es war, haben aber irgendwie damit gerechnet. «Dass wir den Markt nicht schon lange abgesagt und uns um eine Durchführung bemüht haben, wurde geschätzt.» Es sei schade, finde der Warenmarkt nun nicht statt. «Aber wir wollen uns den Vorgaben nicht widersetzen.»

Der Biomarkt Ostschweiz konnte im September noch in Weinfelden stattfinden. Bild: Andrea Stalder

Mittwoch, 9. Dezember, 15:53 Uhr

Trinkflaschenhersteller Sigg investiert in die Schweiz und in seine Zukunft

Firmenfahrzeug vor dem Hauptsitz des Trinkflaschen-Herstellers Sigg in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

(red) Der international führende Schweizer Hersteller von hochwertigen Trinkflaschen, die Sigg Switzerland Bottles AG mit Hauptsitz in Frauenfeld, plant, zwischen 2021 und 2023 rund 5 bis 7 Millionen Franken in eine Modernisierung und den Ausbau der Produktionsanlagen zu investieren. Damit trimmt Sigg seine Produktion auf mehr Nachhaltigkeit und die beabsichtigte Expansion insbesondere in Asien und Nordamerika, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Die Produktion in Frauenfeld soll in den 2004 bezogenen neuen Firmensitz integriert werden. Dort befinden sich bereits Administration, Logistik und Lager. Bisher ist die Produktion unweit davon in einer anderen Liegenschaft eingemietet. Zwischen 2021 und 2023 will Sigg rund 5 bis 7 Millionen Franken in die neuen Produktionsanlagen investieren. Damit könne der gesamte Betrieb in Frauenfeld unter einem Dach vereint und derzeitige Produktionsengpässe würden beseitigt werden.

Der Ausbau der Produktionskapazitäten wird zu zusätzlichen Arbeitsplätzen führen. Wie viele neue Stellen geschaffen werden, lasse sich noch nicht genau sagen. Derzeit beschäftigt Sigg in Frauenfeld insgesamt 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mittwoch, 9. Dezember, 14:40 Uhr

Zwölfjährige beobachtet Mann mit Pistole

Bild: Maria Schmid

(kapo) Am 27.November bedrohte ein Unbekannter in Kreuzlingen einen Velofahrer mit einer Pistole. Daraufhin fuhr er einer Zwölfjährigen hinterher, die den Vorfall beobachten konnte. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war am Freitag, 27.November, gegen 16.40 Uhr eine Zwölfjährige zu Fuss entlang des Grenzbachs in Richtung Hauptbahnhof Kreuzlingen unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab sie an, dass sich auf der Brücke der Brückenstrasse ein Mann mit einer Pistole aufgehalten und diese gegen einen entgegenkommenden Velofahrer gerichtet habe. Als der Unbekannte das Mädchen bemerkte, fuhr er ihr mit dem Velo bis zur Bahnhofunterführung nach und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Es wurde niemand verletzt.

Der Täter wird zwischen 30 und 40 Jahre alt beschrieben und ist von grösserer Statur. Er trug schwarze Kleidung, eine Sturmmaske und hatte im Bereich des rechten Auges ein schwarzes Kreuz oder einen Stern aufgemalt beziehungsweise tätowiert.

Der bedrohte Velofahrer sowie Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen unter 058'345'20'00 melden.

Mittwoch, 9. Dezember, 13:51 Uhr

Warth-Weiningen sagt Gemeindeversammlung ab

(red) An einer ausserordentlichen Sitzung hat der Gemeinderat von Warth-Weiningen am Dienstag beschlossen, die Gemeindeversammlung von morgen Donnerstag abzusagen. Dies mit Blick auf die verschärften Coronamassnahmen von Bund und Kanton und die steigenden Fallzahlen. In einer Medienmitteilung heisst es:

«Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sollen aus Sicht des Gemeinderates nicht durch die geltenden Einschränkungen oder möglichen Gefahren vom demokratischen Prozess ausgegrenzt werden.»

Der Gemeinderat plant als Ersatz für die ausfallende Gemeindeversammlung für die folgenden Traktanden am Sonntag, 14.Februar 2021, eine Urnenabstimmung:

Kreditbegehren für die Erschliessung der Parzelle Nr. 745 an der unteren Vogelhalde in Weiningen unter Einbezug des vorgelagerten Elektrizitätsnetzes im Betrag von 725'000 Franken (inkl. MwSt.)

Voranschlag 2021 mit Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und der Festlegung des Steuerfusses 2021

Kompakte Budget- und Rechnungsdarstellung in der Botschaft

Die entsprechenden Unterlagen werden die Einwohner im neuen Jahr frühzeitig erhalten.

Mittwoch, 9. Dezember, 13:37 Uhr

Romanshorn sagt Neujahrsapéro ab

(red) Aufgrund der Pandemielage sagt die Stadt Romanshorn den Neujahrsapéro am 6.Januar 2021 ab. Damit fällt ein weiterer, geschätzter Anlass der Hafenstadt und seiner Körperschaften wegen Covid-19 aus, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Neujahrsapéro ist traditionell die Festivität, an der die Einwohnerinnen und Einwohner zusammenkommen, um auf das neue Jahr anzustossen.

Neujahrsempfang 2018 in Romanshorn. Bild: Reto Martin

Mittwoch, 9. Dezember, 11:32 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen: über 200 Fälle

(lsf) Heute, da die neuen Coronamassnahmen in Kraft treten, muss der Kanton erneut einen deutlich Anstieg der Fallzahlen bekanntgeben. Im Vergleich zum Vortag meldet er 228 Neuinfektionen und vier Todesfälle. Ausserdem sind vier zusätzliche Coronapatienten hospitalisiert, von den insgesamt 81 Spitalpatienten mit Covid-19 sind zurzeit 21 auf der Intensivstation.

Mittwoch, 9. Dezember, 10:12 Uhr

Thurgauer Kleinunternehmerin gewinnt Entrepreneur Award 2020 an Business Expo

Karin Patton. Bild: PD

(red) Karin Patton, Geschäftsführerin der in Schönholzerswilen beheimateten Barfuss Brauerei GmbH, gewinnt in einem Ausscheidungsverfahren den Award als Kleinunternehmerin des Jahres 2020. Dies schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Patton überzeugte demnach vor allem mit ihren Geschäftserhaltungmassnahmen während Corona und auch mit ihrer Vision für die Zukunft der Kleinbrauerei.

Bier der Barfuss Brauerei.

«Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Jury, den Preis möchte ich dem ganzen Team der Barfuss Brauerei widmen, wir haben dieses Jahr sehr flexibel handeln müssen und dank der konstant hohen Motivation und innovativen Ideen haben wir unseren Umsatz halten können, trotz Teil Wegfall von Gastrokunden und komplett Ausfall unserer Events», heisst es weiter. So gehe man gestärkt aus dieser Krise hinaus.

In einem Video (ab Minute 6:40) ist das Pitching von Karin Patton im Technopark Aargau in Brugg zu sehen, sowie danach die Siegerehrung:

Mittwoch, 9. Dezember, 09:35 Uhr

Kantonaler Wochenbericht zum Coronavirus

Einblick ins Contact Tracing der Lungenliga Thurgau. Bild: Andrea Stalder

(lsf) Der kantonale Fachstab Pandemie blickt aktuellen Wochenbericht auch auf das Contact-Tracing. Dieses ist stark ausgelastet, weil die Fallzahlen und auch die Kontaktpersonen pro infizierter Person steigen. Offenbar gibt es zwei Übertragungsmuster, die sich in den letzten Tagen gehäuft haben: der eigene Haushalt und der Arbeitsplatz. Ab heute gilt im Thurgau die Homeoffice-Pflicht sowie die weiteren Einschränkungen für Treffen und Veranstaltungen.

In den vergangenen sieben Tagen gab es im Bezirk Arbon mit Abstand am meisten positive Fälle pro 100'000 Einwohner. Bei den Gemeinden ist – relativ gesprochen – Salmsach am meisten betroffen.

Dienstag, 8. Dezember, 17:37 Uhr

Massnahmen gegen Infektionen

(red) Nachdem in Norddeutschland die Vogelgrippe wieder aufgetreten ist, bereitet sich die Stadt Konstanz auf ein mögliches Auftreten von Infektionen vor. Im Stadtgebiet tot aufgefundene Wasser- oder Grossvögel werden von der Stadtverwaltung eingesammelt und zur näheren Untersuchung in das Veterinäramt nach Radolfzell gebracht, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Tausende Legehennen in einem Biohühnerstall.

Bild: Bruno Kissling

In den Vororten der süddeutschen Grossstadt sammeln die Bauhöfe, an Wochenenden und Feiertagen übernimmt die Feuerwehr. Bei der Feuerwehr wurde eine zentrale Meldestelle eingerichtet, bei der Bürgerinnen und Bürger Fundorte melden können: 07531/900-7000. Von dem toten Tier geht keine Gefahr aus, solange ein Abstand von 1,5 Metern gehalten wird. Die Tiere sollen bitte nicht berührt werden.

Dienstag, 8. Dezember, 16:30 Uhr

Erfolgreicher Fang von laichreifen Felchen im Bodensee

(red) Jedes Jahr setzt die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) eine Arbeitsgruppe ein, um anhand von Versuchsfängen im November und Dezember zu bewerten, wann die Felchen des Bodensees für Nachwuchs sorgen, also «ablaichen». Wenn sich ausreichend genug laichreife Felchen auf ihren Laichplätzen gesammelt haben, gibt diese Arbeitsgruppe den Fang der Laichtiere frei.

Dann fahren die Berufsfischer des Bodensee hinaus, fangen die Fische, gewinnen den Laich und liefern die befruchteten Eier bei den sechs Brutanstalten am Obersee in Hard, Nonnenhorn, Langenargen, Romanshorn, Ermatingen und Steinach, ab. Wenn dann Ende März/Anfang April aus diesen Eiern die Nachkommen geschlüpft sind, werden sie in den See entlassen. Dies wird schon seit Jahrzehnten am See so praktiziert und man erhofft sich durch diese Bewirtschaftungsmassnahme eine Stabilisierung des Felchenbestandes und der jährlichen Erträge, heisst es in einer Mitteilung der IBKF vom Dienstag. Doch aufgrund unterschiedlichster Faktoren hat sich in den letzten Jahren der Bestand an Felchen negativ entwickelt.

Fischfang aus dem Bodensee. Bild: Luca Linder

Im Verlauf des Jahres 2020 stieg der Felchenfang der Berufsfischer im Vergleich zu dem sehr schlechten Vorjahresfang wieder an, heisst es weiter. Auf den Laichplätzen stellte sich eine ausreichend hohe Zahl an Laichtieren ein, sodass der Laichfischfang auf Gangfische ab dem 25. November für sechs Nächte und jener auf Blaufelchen ab dem 30. November für fünf Nächte durchgeführt werden konnte. Insgesamt wurden von den bis zu 67 am Laichfischfang beteiligten Berufsfischern 2.167 Liter Felchenlaich gewonnen. Dies entspreche einer Menge von zirka 136 Millionen Eiern.

Weitere Informationen zum Laichfischfang unter www.ibkf.org

Dienstag, 8. Dezember, 15:58 Uhr

Nur in dringenden Fällen

(red) Infolge der neusten Bestimmungen des Regierungsrats Thurgau bittet die Gemeinde Gachnang ihre Bevölkerung inständig darum, die Gemeindeverwaltung nur noch für dringend notwendige Geschäfte aufzusuchen. Gerne beantworten sie Anfragen und Anliegen via Telefon 058 346 28 28 oder per E-Mail.

Eingangsbereich zur Gemeindeverwaltung in Gachnang. Bild: Donato Caspari

Dienstag, 8. Dezember, 15:18 Uhr

Verschlankte Tarife und neue Vorteile

(red) Neuigkeiten für alle Nutzer der Bodensee-Fähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn: mit Fahrplanwechsel am 13. Dezember verschlanken die betreibenden Schifffahrtsgesellschaften Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) und Schweizerische Bodensee Schiffahrtsgesellschaft AG (SBS) die Tarifstruktur. Insgesamt gibt es keine Preiserhöhung und die Fahrzeiten bleiben gleich.

Die Bodensee-Fähre läuft in den Hafen Romanshorn ein. Bild: Donato Caspari

Insbesondere Fahrradfahrer haben ab Fahrplanwechsel noch mehr Optionen. Monats- und Zeitkarten können nun laut einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag generell auch mit einem Fahrrad genutzt werden. Ebenso gilt die Wertkarte, mit der Fahrgäste einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf mehrere Tarife erhalten, auch für Fahrräder.

Besitzer einer Jahreskarte können ausserdem an Wochenenden und Feiertagen zusätzlich eine Begleitperson inklusive deren Fahrrad kostenfrei mitnehmen. Bei Kraftfahrzeugen werde zudem die Tarifstufe bis drei Meter wegfallen, da diese kaum genutzt wurde. Das mache die Tarifstruktur übersichtlicher.

Alle Tarife und Informationen zur Bodensee-Fähre findet man unter www.bsb.de/bodenseefaehre und www.sbsag.ch/pages/fahre-fahrplan

Dienstag, 8. Dezember, 14:29 Uhr

Sitz in der Schulbehörde ist neu zu besetzen

(red) Die Wahl der Schulbehörde der Volksschulgemeinde Region Diessenhofen (VSGDH) steht schon bald vor der Tür. Nach 12 Jahren tritt Rudolf Müller im kommenden März nicht mehr zur Wiederwahl an.

Die restlichen Mitglieder freuen sich darauf, gemeinsam für eine nächste Amtsperiode antreten zu dürfen. Die Schulbehördenmitglieder der VSGHD teilen mit:

«Wir sind ein motiviertes und aufgestelltes Team, welches sich aktiv für eine moderne und professionelle Schule einsetzt.»

Ein motiviertes Team sucht ein neues Mitglied (v. l. n. r.): Gabriela Brütsch, Markus Bürgi, Margaretha Schmid Ivankovic, Lida Rohner und Präsident Hans Rudolf Stör. Bild: PD

Es ist ihnen ein grosses Anliegen, zusammen mit allen Mitarbeitenden der VSGDH möglichst optimale Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Schulzeit zur Verfügung zu stellen. Eine offene und ehrliche Kultur, hochmotivierte Lehrpersonen und eine gute Infrastruktur seien die wichtigsten Bestandteile für einen positiven Lebensraum Schule.

Jetzt sucht die VSGDH jemanden für den freiwerdenden Sitz in der Schulbehörde. Wer motiviert und engagiert ist und dem eine gut funktionierende Schule mit attraktiven Möglichkeiten am Herzen liegt, darf sich melden.

Wer sich angesprochen fühlst, kann sich unverbindlich beim Schulpräsidenten Hans Rudolf Stör melden, hansrudolf.stoer@vsgdh.ch oder direkt unter 052 646 06 50

Dienstag, 8. Dezember, 13:22 Uhr

Auswärtsspiel gegen den HC Ajoie

(red) Das letzte Gastspiel des HC Thurgau beim HC Ajoie in Pruntrut endete mit einer deutlichen Niederlage. Und überhaupt haben sich die Leuen mit einer Niederlagenserie zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert. Deshalb steht das Auswärtsspiel am Dienstagabend ab 20 Uhr unter dem Motto: «Die Leuen wollen eine Reaktion zeigen.»

Dienstag, 8. Dezember, 11:48 Uhr

Drei neue Todesopfer

(sko) Der Kanton Thurgau verzeichnet einen weiteren Anstieg an Coronafallzahlen, obschon er am Montag die Regeln verschärft hat.

Die Anzahl bestätigter Coronafälle steigt gegenüber dem Montag um 127 auf insgesamt 7885 Fälle seit Beginn der Pandemie, wie der Kanton am Dienstagvormittag mitteilt. Die Zahl der Verstorbenen Personen erhöht sich um 3 auf insgesamt 122.

Unverändert bleibt die Zahl der hospitalisierten Personen (77), ebenso wie der Anteil davon, der sich auf der Intensivstation befindet (22). Hingegen einen Rückgang gibt es bei den infizierten Personen in Isolation auf derzeit 949 Personen. Das sind 53 weniger als am Vortag.

Coronatest in einem Schnelltestcenter.

Bild: Eveline Beerkircher

Dienstag, 8. Dezember, 10:43 Uhr

Übergangsphase bis zum Angebot des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen

(red) Ab Sommer 2021 bietet das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz Deutsch- und Integrationskurse für die ganze Region an. Bis dann organisiert die Stadt Romanshorn den Semesterkurs weiter, wie sie am Dienstagvormittag mitteilt.

Deutschkurse stossen auf grosses Interesse.

Bild: Lydia Lippuner

Das Hilfswerk ist mit dem Programm HEKS in-fra ein langjähriger Projektpartner des Migrationsamtes des Kantons Thurgau und basiert, gleich wie die Stadt Romanshorn in den vergangenen Jahren, seine Deutsch- und Integrationskurse auf dem kantonalen Rahmenkonzept. Es biete bereits Kurse in Arbon, Amriswil, Kreuzlingen und Weinfelden an und sei im Begriff, die Angebote auszubauen. Ziel sei, vermehrt Synergien zu nutzen und die verschiedenen Niveaus der Kurse besser auszulasten.

Weil die Stadt Romanshorn die Deutschkurse per Ende Jahr einstellen wollte, hagelte es Kritik.

Dienstag, 8. Dezember, 09:58 Uhr

Diessenhofen erhält Label vom Verein «Die schönsten Schweizer Dörfer»

(sko) «Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist das Schönste im ganzen Thurgau?» Dieser Frage widmete sich der Verein «Die schönsten Schweizer Dörfer». Er hat schweizweit 42 Ortschaften ausgezeichnet. Und die höchste Auszeichnung im Kanton Thurgau erhält Diessenhofen, wie «FM1 Today» schreibt. Aus einer Mitteilung zitiert das Onlineportal:

«Das Städtchen zeigt sich in seiner ursprünglichen, mittelalterlichen Struktur, die bis heute erhalten ist.»

Ausserdem liege Diessenhofen mit seinen rund 3800 Einwohnern an einer der «schönsten Flusslandschaften Europas».

Der Verein «Die schönsten Schweizer Dörfer» kürt die schönsten Ortschaften seit 2015 mit dem Ziel, «die kleinen Schätze der Schweiz und Liechtensteins zu präsentieren und national und international bekannt zu machen».

Die 3800-Einwohner-Gemeinde Diessenhofen liegt direkt am Rhein. Bild: Andrea Stalder

Dienstag, 8. Dezember, 08:50 Uhr

Kritik an neuer Regelung des Kantons zur Homeoffice-Pflicht

(red) Entgegen den verschärften Massnahmen des Kantons Thurgau, die ab Mitternacht vom Dienstag auf den Mittwoch gelten, zeigt der Thurgauer Gewerbeverband (TGV) wenig Verständnis für die Homeoffice-Pflicht. Er schreibt in einer Stellungnahme:

Hansjörg Brunner, Präsident Thurgauer Gewerbeverband. Bild: PD

«So ist die Pflicht zum Homeoffice im industriell-gewerblich geprägten Kanton nicht sehr plausibel. Die wenigen grossen Dienstleistungsbetriebe im Kanton setzen bereits auf das Homeoffice oder haben andere Massnahmen getroffen, um ihre Mitarbeitenden zu schützen.»

Die unzähligen kleinen und mittleren Betriebe könnten Homeoffice punktuell einsetzen, aber eine Pflicht erachtet der TGV als unnötig. Die drei Schutzmassnahmen Masken, Distanz und Händewaschen seien in den gewerblich geprägten Unternehmen mit eher wenig Büroarbeitsplätzen ausreichend.

Gerade für Familienväter wird Homeoffice zum Spagat zwischen Arbeit und Erziehung. Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott

Ganz besonders bedauert der TGV, dass man darauf verzichtet habe, die jetzt getroffenen Massnahmen mit den Wirtschaftsverbänden mit einem gewissen Vorlauf zu besprechen.

Montag, 7. Dezember - 17:35 Uhr

Aussergewöhnlich viele Einsätze für die Feuerwehr Frauenfeld

Die Feuerwehr Frauenfeld während einem der vielen Einsätze im Jahr 2020. Bild: PD

Die Feuerwehr Frauenfeld hat im Jahr 2020 überdurchschnittlich viel geleistet. Während 140 Einsätzen (Vorjahr 122) haben die Feuerwehrleute 24 Brände gelöscht, waren bei Öl-und Verkehrsunfällen, Hochwasser sowie Sturmschäden im Einsatz und leisteten an verschiedensten Orten technische Hilfe. Unterstützt hat die Feuerwehr 2020 die Armee und die Polizei auch bei einer Blindgänger-Entschärfung. In die Rubik «Kurioses» fallen die Vorfälle «Klavier auf der Strasse» sowie eine «Liftrettung». Es stellte sich heraus, dass die im Lift eingeschlossene Person nicht in Frauenfeld,sondern in Dietikon ZH auf die Hilfe der Feuerwehr wartete.

Feuerwehrfest am 26. Juni 2021 Am 19. Juli 1771 wütete in der Frauenfelder Altstadt ein Grossbrand. Die Hälfte der heutigen Altstadt –von der katholischen Kirche bis zur Kirchgasse –brannte damals bis auf die Grundmauern nieder. Zum Gedenken an dieses verheerende Ereignis vor 250 Jahren plant die Feuerwehr Frauenfeld zusammen mit dem Feuerwehrverein und der Jugendfeuerwehr am 26. Juni 2021 ein Fest für die Bevölkerung. Unter dem Motto «Feuerwehr einst und heute» wird in verschiedenen Vorführungen gezeigt, wie sich die Hilfsmittel der Feuerwehr im Laufe der Zeit entwickelt haben und warum ein gut eingespieltes Team früher wie heute zentral ist, damit man ein Feuer effektiv bekämpfen kann.

Übungsbetrieb eingeschränkt

Der Übungsbetrieb war 2020 aufgrund der Pandemie stark eingeschränkt. Dazu kam, dass einige Übungen zu Ernstfällen wurden und wegen Notfällen abgebrochen werden mussten. Insgesamt absolvierten die Feuerwehrleute 3500 Übungsstunden. An 80 Tagen besuchten35 Angehörige der Feuerwehr verschiedene Weiterbildungskurse.

Zahlreiche Ehrungen

Neu in der Feuerwehr begrüssen durfte Kommandant Ursin Camenisch 2020 drei Frauen und elf Männer. Zwei Feuerwehrleute konnte er für 15 Dienstjahre ehren und sechs Personen für zehn Dienstjahre. Nach 25 Dienstjahren beendet Claude Geiger am 31. Dezember 2020 seinen Aktivdienst bei der Feuerwehr Frauenfeld. Ebenfalls den Aktivdienst quittieren werden Ende Jahr Alex Lütolf (23 Dienstjahre), Hansruedi Deller (21 Dienstjahre) und Adrian Marti (18 Dienstjahre).

Montag, 7. Dezember - 16:16 Uhr

Paula Dalla Corte begeistert bei «The Voice»

Paula Della Corte singt sich ins Halbfinale von «The Voice of Germany». Bild: PD/www.the-voice-of-germany.ch

Mit einer tollen Interpretation von Lewis Capaldis Hit «Bruises» haut Paula Dalla Corte aus Tägerwilen die Jurymitglieder aus den Socken, unterstreicht eindrücklich ihre Ambitionen in der Pro7-Show und zieht ins Halbfinale ein.

Den Auftritt der Thurgauerin kann man auf der Webseite von «The Voice of Germany» nochmals geniessen: www.the-voice-of-germany.ch/news/the-voice-2020-halbfinalistin-paula-dalla-corte-begeistert-star-coach-david-guetta-103206

Montag, 7. Dezember - 15:09 Uhr

Spitalversorgung Modell Ost: Kanton Thurgau tritt bei

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden und St.Gallen haben gestützt auf eine Absichtserklärung im September 2020 eine Modellplanung für die Spitalversorgung in Auftrag gegeben. Nun tritt der Kanton Thurgau dem Projekt bei, womit der gemeinsame Wille der Ostschweizer Kantone verstärkt wird.

Treffen Lenkungsausschuss des Projekts Spitalversorgung Modellplanung Ost im Regierungsgebäude in Herisau bestehend aus den Vorstehenden der Gesundheitsdirektionen Rolf Widmer (Glarus), Monika Rüegg Bless (Appenzell Innerrhoden), Urs Martin (Thurgau), Yves Noël Balmer (Appenzell Ausserrhoden, Vorsitz), Bruno Damann (St. Gallen) und Peter Peyer (Graubünden) Bild: PD

Die Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren haben sich letzten Freitag getroffen, wichtige Fragen zum Projekt geklärt und den Beitritt des Kantons Thurgau vertraglich besiegelt. Das gemeinsame Bestreben erfährt durch den Beitritt des Kantons Thurgau eine politisch willkommene Verstärkung und bekräftigt den gemeinsamen Willen der Vereinbarungskantone.

Ziel des Projekts ist es, die Spitallisten der sechs Kantone einander anzugleichen. Im Idealfall würden – dort wo geografisch sinnvoll – gar gleichlautende Spitallisten entstehen. Somit könnten die Kantone Planungssynergien nutzen und Voraussetzungen schaffen, um den Anstieg der Gesundheitskosten zu dämpfen, was letztlich den Prämienzahlerinnen und Prämienzahlern zugutekäme. Gleichzeitig soll eine qualitativ hochstehende Grundversorgung in der Ostschweiz sichergestellt werden. Das Projekt soll voraussichtlich bis Mitte 2022 abgeschlossen sein.

Montag, 7. Dezember - 13:56 Uhr

Letzte Chance für Prämienverbilligung

Der Kanton Thurgau teilt mit, dass die letzte Möglichkeit besteht, die Prämienverbilligung für die obligatorische Krankenpflegeversicherung 2020 geltend zu machen.

Der Anspruch auf die Prämienverbilligung für das Jahr 2020 verfällt von Gesetzes wegen am 31. Dezember 2020. Personen, die kein Antragsformular erhalten haben und die trotzdem von ihrer Bezugsberechtigung ausgehen, melden sich bei der Krankenkassenkontrollstelle derjenigen Gemeinde, in der sie am 1. Januar 2020 ihren Wohnsitz hatten.

Ein Anspruch auf Prämienverbilligung besteht, sofern die provisorische einfache Steuer zu 100 Prozent maximal 800 Franken beträgt und kein steuerbares Vermögen ausgewiesen ist. Für Kinder (Jahrgänge 2002 bis 2019) besteht ein Anspruch auf Prämienverbilligung, sofern die provisorische einfache Steuer der Eltern zu 100 Prozent maximal 1‘600 Franken beträgt und kein steuerbares Vermögen ausgewiesen ist. Eine Neubemessung der Prämienverbilligung 2020 kann gestützt auf die definitive Steuerveranlagung 2020 spätestens innert 30 Tagen seit Rechtskraft der Steuer-Schlussrechnung 2020 verlangt werden, sofern schlechtere wirtschaftliche Verhältnisse nachgewiesen werden und der Antrag fristgerecht eingereicht wird. Die Auszahlung der Prämienverbilligung erfolgt direkt an die Krankenkasse der bezugsberechtigten Person.

Im Internet ist auf der Homepage www.gesundheit.tg.ch das Merkblatt «Information zur Prämienverbilligung 2020 im Kanton Thurgau» zu finden. Ebenfalls stehen die zuständigen Krankenkassenkontrollstellen des Wohn-/Aufenthaltsortes für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Montag, 7. Dezember - 12:17 Uhr

Stadt Frauenfeld verleiht Anerkennungs-und Förderpreis

Am vergangenen Freitag übergab Stadtpräsident Anders Stokholm im Namen des gesamten anwesenden Stadtrates und in Anwesenheit des Gemeinderatspräsidenten Elio Bohner die Urkunde für den Anerkennungspreis der Stadt Frauenfeld an Heidi Hartmann.

Die Gewinnerin des Anerkennungspreises, Heidi Hartmann und der Gewinner des Förderpreises Urs Geser (vorne) mit den Laudatoren sowie dem Stadtrat, dem Gemeinderatspräsidenten und einer Vertreterin der Stadtkanzlei im Hintergrund. Bild: PD

Die Gerontologin prägt und gestaltet seit Jahren die Frauenfelder Alterspolitik. Unaufgeregt, vorausschauend,beharrlich und mit viel Fachwissen engagiert sie sich auf vielen Ebenen ehrenamtlich für die Verbesserung der Lebensumstände von Seniorinnen und Senioren.

Förderpreis für RestEssBar

Den Förderpreis der Stadt durfte Urs Geser, Präsident des Vereins RestEssBar, entgegennehmen. Geser und zahlreiche freiwillige Helfende setzen sich seit fünf Jahren mit grossem Engagement gegen Food Waste, das Wegwerfen von Lebensmitteln, ein. Gleichzeitig wird Personen mit kleinem oder beschränkten Budget die tägliche Lebensmittelbeschaffung erleichtert. Anstelle einer offiziellen Feier musste die Übergabe der Preise in kleinem Rahmen stattfinden. Dafür werden heute Montag zwei kurze Filmporträts über Heidi Hartmann und die RestEssBarauf Facebook und Instagram gepostet.

Auf der Website der Stadt unter www.frauenfeld.ch werden zu den Filmen auch die Laudationes von Felix Wirth (für Heidi Hartmann) und von Bernhard Meister (für die RestEssBar) veröffentlicht.

Montag, 7. Dezember - 11:49 Uhr

Alkoholisierter Motorradfahrer in Wängi verunfallt

(kapo) Nach einem Selbstunfall in Wängi musste am Sonntagabend ein Motorradfahrer ins Spital gebracht werden. Der 35-jährige Schweizer war kurz nach 16.30 Uhr auf der Eggetsbühlerstrasse mit dem nicht immatrikulierten Motorrad eines Bekannten unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der alkoholisierte Lenker, der ohne gültigen Führerausweis unterwegs war, wurde beim Sturz leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Montag, 7. Dezember - 10:44 Uhr

Brigitte Kaufmann verlässt den Thurgauer Gewerbeverband

Brigitte Kaufmann wird den Thurgauer Gewerbeverband per Ende 2020 verlassen. Neben ihrer eigenen Kommunikationsfirma und dem Kantonsratsmandat leitete Brigitte Kaufmann das Ressort Politik des grössten kantonalen Wirtschaftsverbandes während der letzten sechs Jahrein einem Teilzeitpensum.

Brigitte Kaufmann. Bild: PD

Durch die Wahl zur Vizepräsidentin des Grossen Rates ist sie im nächsten Amtsjahr für das Präsidium vorgesehen. Die FDP-Kantonsrätin hat sich deshalb entschieden, die politischen Geschicke des Thurgauer Gewerbeverbandes in neue Hände zu geben.

Mit Leib und Seele für gewerblichen Mittelstand eingesetzt

Brigitte Kaufmann übernahm im April 2014 den neu geschaffenen Bereich Politik beim Thurgauer Gewerbeverband. Mit viel Engagement und Herzblut hat sie diesen Bereich aufgebaut und dem Thurgauer Gewerbeverband politisches Profil und eine massgebende Stimme in der gewerblichen Politik gegeben. In diversen Kommission sowie bei zahlreiche Abstimmungen und Wahlen hat sie sich mit Leib und Seele sehr erfolgreich für die Interessen des gewerblichen Mittelstandes eingesetzt.

Jan Keller stösst neu zum Thurgauer Gewerbeverband. Bild: PD

Die Verantwortung für den Bereich Politik übernimmt der bisherige Geschäftsführer Marc Widler. Er wird in dieser Aufgabe durch Jan Keller unterstützt, welcher am 1. Dezember 2020 zum Thurgauer Gewerbeverband gestossen ist. Jan Keller hat an der Universität St. Gallen Rechtswissenschaften studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Die Anstellung beim Thurgauer Gewerbeverband erfolgt begleitend zum Masterstudium in einem Teilzeitpensum. Politische Erfahrung konnte Jan Keller bereits in der Jungen SVP sammeln, welche er während zwei Jahren präsidierte.

Montag, 7. Dezember - 08:55 Uhr

Heute um 14 Uhr informiert der Regierungsrat

Pressekonferenz zum Thema Corona im November. Bild: Andrea Stalder

(lsf/av) Die Ostschweizer Kantone stehen unter Zugzwang, ihre Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu verschärfen. Am Samstag haben Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset in einem Video-Sitzungsmarathon mit mehreren Deutschschweizer Kantonsregierungen Gespräche geführt, wie die Sonntagsmedien berichten. Aufgeboten waren unter anderem der Thurgau und St.Gallen. Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin bestätigt die Sitzung mit dem Bundesrat und sagt, der Kanton werde weitere Massnahmen kommunizieren.

Heute morgen kam nun die Einladung zu einer Medienkonferenz. Um 14 Uhr werden Monika Knill, Vizepräsidentin des Regierungsrats, Gesundheitsdirektor Urs Martin sowie Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG, über aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren und das weitere Vorgehen erläutern.

Wie die «NZZ am Sonntag» schrieb, dürften sich die Kantone bei den Verschärfungen an Schaffhausen orientieren: Dort sind Veranstaltungen auf 15 Besucher reduziert, an privaten Treffen dürfen maximal zehn Personen aus zwei Haushalten teilnehmen. Freizeiteinrichtungen wie Museen, Theater, Fitnesscenter, Hallenbäder und Erotikbetriebe werden geschlossen. Der Bundesrat hat deutlich signalisiert, dass er seinerseits Massnahmen verordnen wird, falls ihm die Regelungen, welche die Kantone beschliessen, zu wenig weit gehen.