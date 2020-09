THURGAU-TICKER: Bratpfanne löst Brand aus +++ Frauenfelder Kinder zeichnen für Zirkustickets +++ Beim HCT-Testspiel sind keine Zuschauer zugelassen +++ Salmsacher Gemeindepräsident sagt vorerst nichts

Aktualisiert 15.09.2020, 09.53 Uhr

Dienstag, 15. September, 09:52 Uhr

Einige tausend Franken Sachschaden

(kapo) Bei einem Brand in Horn entstand am Montagabend Sachschaden. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau erhitzte eine 51-Jährige gegen 20.45 Uhr in der Küche eines Gastronomiebetriebs an der Seestrasse Fett in einer Pfanne. Als dieses wenig später in Brand geriet, schlug sie Alarm.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Horn konnten den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist einige tausend Franken hoch.

Horn aus der Vogelperspektive. Bild: PD

Dienstag, 15. September, 09:43 Uhr

Mit Kinderzeichnungen Zirkus-Tickets gewinnen

(red) Die Stadt Frauenfeld hat vom Zirkus Stey 100 Tickets für die Vorstellungen auf dem Oberen Mätteli am Donnerstag, 8. Oktober, erhalten. Die 50 Tickets für die Nachmittagsvorstellung um 14 Uhr werden an Kinder und ihre Familien verteilt. Alles, was die Kinder dafür tun müssen, ist eine Zeichnung mit dem Thema Zirkus an Kommunikation Stadt Frauenfeld, Rathausplatz 4, 8500 Frauenfeld senden und angeben, wie viele Tickets benötigt werden (max. fünf).

Stadtpräsident Anders Stokholm (Mitte) und Leiter Werkhof, Markus Graf (rechts), mit Vertretern des Zirkus Stey, darunter Direktor Martin Stey (2.v.r.), bei der Übergabe der Tickets. Bild: PD

Es wird die Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Weitere 50 Tickets für die Abendvorstellung um 19.30 Uhr werden auf den Social-Media-Kanälen der Stadt verlost.

Dienstag, 15. September, 08:46 Uhr

Infos und Live-Bilder via Social Media

(sko) Der HC Thurgau reist am Dienstag, 15. September, zum zweiten Mal für ein Testspiel nach Vorarlberg. In Dornbirn bestreiten die Leuen ihr sechstes Spiel der Vorbereitungskampagne der Saison 2020/21. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Die Dornbirn Bulldogs haben den HC Thurgau am Montag informiert, dass das Testspiel wegen Corona unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Laut Internetseite des HC Thurgau lässt der Club aus Österreich weiter verlauten, dass die Fans auf den eigenen Social-Media-Kanälen mit Infos und Live-Bildern versorgt werden.

Montag, 14. September, 17:34 Uhr

Martin Haas sagt vorerst nichts

(shi) Drei Rücktritte aus dem Gemeinderat, diverse Anschuldigungen in Richtung Präsident Martin Haas und eine sichtlich mitgenommene Vizegemeindepräsidentin: Bei der Salmsacher Rechnungsversammlung von vergangenem Donnerstag gingen die Wogen hoch. Nicht anwesend war indessen der Hauptakteur selbst: Gemeindepräsident Haas liess sich wegen Krankheit entschuldigen.

Martin Haas

Gemeindepräsident Salsmach Bild: PD

Wieso hat er auf einen Antrag auf Verschiebung der Versammlung verzichtet? Was hält er davon, dass einige Bürger nun offenbar seinen Lohn kürzen wollen? Was sagt er zum Vorwurf der Gemeinderäte, er hätte ihre Unwissenheit schamlos ausgenutzt?

Vorerst nichts. Auf Anfrage der Thurgauer Zeitung schreibt Haas gestern Montag per E-Mail, dass er nach wie vor krank sei. «Nach meiner Genesung werde ich mir Gedanken machen, wie wann und wo ich zu allfälligen Fragen Antworten erteilen werde», fügt er an.

Montag, 14. September, 17:02 Uhr

Sperrung zwischen Bischofszell und Hauptwil

Das Tiefbauamt Kanton Thurgau stellt die sanierungsbedürftige Hauptstrasse auf einer Länge von ungefähr 850 Metern ab der Gemeindegrenze Hauptwil zwischen Bischofszell bis Schlatt instand. «Aus Gründen der Effizienz, der Qualität und der Arbeitssicherheit» für den Deckbelagseinbau werde der Strassenabschnitt vom Montag,

21. September, bis Samstag, 26. September, gesperrt, wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt. Eine Umleitung wird signalisiert.

Montag, 14. September, 16:42 Uhr

Die Robinien an der Konstanzerstrasse in Kreuzlingen. Bild: Screenshot Google Streetview

Zwölf Bäume müssen gefällt werden

(red) Den zwölf Robinien an der Konstanzerstrasse 7 bis 9 in Kreuzlingen geht es nicht gut und müssen gefällt werden. Dies schreibt die Stadt Kreuzlingen in einer Mitteilung. Demnach habe der Stadtrat die Fällung der geschützten Bäume freigegeben und eine Ersatzpflanzung angeordnet.

Die vor rund 35 Jahren gepflanzten Bäume stellte der Stadtrat im Jahr 2013 unter Schutz. «Leider sind die Robinien durch die starke Versiegelung in ihrem Umfeld nicht in der Lage, ihre Baumkronen ausreichend mit Wasser und Nährstoffen zu versorgen», heisst es in der Mitteilung weiter. Ihre geschwächte Vitalität werde sich nach Aussagen des Baumfachmanns langfristig nicht mehr verbessern.

Ausserdem müsste mit den aktuell laufenden Sanierungsarbeiten auf dem Areal der ehemaligen Emmishofer-Migros ein Teil der Äste geschnitten werden, um ausreichend Platz für das Baugerüst zu schaffen. Kommt hinzu, dass mit der geplanten Sanierung der Konstanzerstrasse auch Eingriffe im Wurzelbereich der Robinien notwendig würden. Der Baumfachmann beurteilt die Erfolgsaussichten von Schutzmassnahmen an den bereits erheblich geschwächten Bäumen als äusserst gering.

Der Stadtrat entschied deshalb, die Bäume zur Fällung freizugeben. «Eine Ersatzpflanzung im Rahmen der geplanten Strassensanierung eröffnet die Chance, den Ersatzbäumen ausreichend Platz zur Verfügung zu stellen, sodass sie künftige Sanierungen an Strasse und Gebäuden überleben und ein würdiges Alter erreichen können», schreibt die Stadt. Die anfallenden Kosten für Fällung und Ersatzpflanzung teilen sich Stadt, Kanton und Gebäudeeigentümer.

Montag, 14. September, 15:24 Uhr

Lastwagenanhänger streift Mofa

(kapo) Am Montagmorgen kam es in Berg zu einer Streifkollision zwischen einem Lastwagen mit Anhänger und einem Mofa. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein Mofalenker auf der Hauptstrasse in Richtung Kreuzlingen. Auf Höhe der Liegenschaft Nummer 57 wurde der Jugendliche von einem Lastwagen mit Anhänger überholt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau lenkte der Chauffeur oder die Chauffeuse etwas zu früh gegen den rechten Fahrbahnrand. Dabei streifte der Anhänger den Spiegel des Mofas und der Jugendliche kollidierte mit dem Randstein, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er suchte anschliessend selbst einen Arzt auf.

Der Lastwagen fuhr in Richtung Kreuzlingen weiter. Womöglich hat der Chauffeur oder die Chauffeuse den Vorfall nicht bemerkt. Der Anhänger hatte nach Angaben des Mofalenkers eine graue Blache mit roten Streifen und Thurgauer Kennzeichen. Die Lenkerin oder der Lenker des Lastwagens oder Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter 058 345 25 00 melden.

Montag, 14. September, 14:18 Uhr

Grosses Lob für Thurgauer Fussballtalent

Julian von Moos. Bild: Andrea Stalder (Salmsach, 27. April.2018)

(rsc) Er gilt schon länger als eine der grössten Nachwuchshoffnungen im Schweizer Fussball. In der Rückrunde der vergangenen Saison konnte Julian von Moos beim FC Wil unter Beweis stellen, wo er sich regelmässig in die Torschützenliste eintragen liess.

Sein Trainer war damals wie heute Ciriaco Sforza. Der neue Coach des FC Basel lobt den in Salmsach aufgewachsenen von Moos. Sein Schützling habe sich «sensationell» entwickelt, lässt sich Sforza im «Blick» zitieren. Bei Basel darf sich der Thurgauer also durchaus Hoffnungen auf regelmässige Spielzeit machen.

Begonnen hat die Fussballkarriere des Julian von Moos beim

FC Romanshorn. Wo er hin will weiss der 19-Jährige haargenau: In Englands Premier League. Genauer: «Manchester United ist im Ausland mein Lieblingsverein», sagt von Moos.

Montag, 14. September, 11:50 Uhr

Die Genossenschaft Winterwasser Oberthurgau geht im Romanshorner Seebad mit der Traglufthalle bereits in die fünfte Saison. Bild: PD

Genossenschaft Winterwasser wird Oberthurgauerin des Jahres

(red) Der Vorstand der Region Oberthurgau wählt die Genossenschaft Winterwasser Oberthurgau zur Oberthurgauerin des Jahres 2020. «Damit würdigt die Region Oberthurgau den grossen Einsatz und das Engagement von vielen Freiwilligen, damit in der kalten Jahreszeit viele Wassersportler ihre Aktivitäten durchführen können», schreibt die Region Oberthurgau in ihrer Mitteilung.

Seit 40 Jahren träumt man im Oberthurgau von einem eigenen Hallenbad. Nach einigen erfolglosen Anläufen ist mit der Einweihung des «Winterwassers Oberthurgau» am 10. Dezember 2016 dieser Traum wahr geworden. Zwar ist die Traglufthalle kein eigentliches Hallenbad, erfüllt jedoch die Bedürfnisse vieler Vereine und der Oberthurgauer Bevölkerung für maximal rund 15 Jahre nach Inbetriebnahme. Am 19. Oktober wird bereits in die fünfte Saison gestartet.

Montag, 14. September, 11:17 Uhr

Deutlicher Anstieg bei Anzahl infizierter Personen

(rsc) Gegenüber dem vergangenen Freitag meldet der Kanton Thurgau am Montag 24 neue bestätigte Coronafälle. Derselbe Anstieg ist bei der Anzahl infizierter Personen in Isolation zu verzeichnen. Dieser Wert hat sich damit übers Wochenende mehr als verdoppelt.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Anzahl Coronafälle im Thurgau. Bild: PD/Dienststelle für Statistik Kanton Thurgau

Montag, 14. September, 10:21 Uhr

Das Geheimnis der Idda von Toggenburg

Eine Aluminiummedaille aus Fischingen, wohl aus dem 20. Jahrhundert. Bild: PD

(red) Im 3./4. Jahrhundert kommen die christlichen Pilgerreisen auf. Auch das Thurgauer Tannzapfenland zieht Pilger aus aller Herren Länder an. Am Donnerstag, 24. September, verrät Kunsthistoriker und Numismatiker Florian Hürlimann im Historische Museum des Kantons Thurgau, weshalb ausgerechnet dieser versteckte Flecken im Hinterthurgau eine derartige Strahlkraft entwickelt.

Bis weit ins Hochmittelalter stehen Fernwallfahrten ins Heilige Land hoch im Kurs. Später kommen weitere Kultorte hinzu. Auch das Kloster Fischingen mausert sich zu einer beliebten Wallfahrtsdestination. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts wird in Fischingen die heilige Idda verehrt. Idda ist der Legende nach mit einem Grafen von Toggenburg verheiratet. Dieser bezichtigt sie zu Unrecht der Untreue und stürzt sie aus dem Fenster seiner Burg. Idda überlebt wie durch ein Wunder und zieht sich in eine Klause in der Nähe des Klosters Fischingen zurück.

Zahlreiche religiöse Medaillen aus der Sammlung des Historischen Museums Thurgau belegen: Die heilige Idda strahlt eine starke Anziehungskraft auf Gläubige aus. Am Kurzvortrag über Mittag beleuchtet Florian Hürlimann, welches Heil sich die Wallfahrer von Idda versprechen, und lüftet das Geheimnis um Iddas innige Beziehung zu einem Hirsch

Die Veranstaltung findet am 24. September um 12.30 Uhr im Schloss Frauenfeld statt, der Eintritt ist frei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und es besteht eine Anmeldepflicht über die Museumswebseite: www.historisches-museum.tg.ch.

Sonntag, 13. September - 15:46 Uhr

Die Egnacherin Monika Signer ist die beste Fachangestellte Gesundheit der Schweiz

Gold für Monika Signer. Bild: PD

(red) Monika Signer aus Egnach hat das Rennen an den Berufs-Schweizer Meisterschaften der Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit (FaGe), den SwissSkills Championships 2020, für sich entschieden. Das schreibt ihr Berufsverband in einer Mitteilung.

Die 18-jährige Kandidatin, die am Kantonsspital Münsterlingen ihre Lehre absolvierte, holt Gold. Auf Platz zwei und drei folgen Kilian Schmid und Lenia Butzerin aus den Kantonen Luzern und Graubünden.

Die Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit mussten in einem fiktiven Szenario zwei Klienten gleichzeitig betreuen, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Konfrontiert waren sie mit diversen Situationen aus dem pflegerischen Alltag in der Spitex, im ambulanten oder Langzeitbereich.

Dazu gehören beispielsweise die Vitalzeichenkontrolle, der Verbandwechsel, die Essberatung sowie das Verabreichen von Augentropfen. Gearbeitet wurde mit professionellen Schauspielpatienten unter den wachsamen Augen von sieben Expertinnen. Das Wettkampfszenario wurde im Vorfeld sorgfältig von einer Fachgruppe ausgearbeitet.

Samstag, 12. September - 15:57 Uhr

Hoher Sachschaden nach Autobrand in Wigoltingen – keine Verletzten

(kapo/bro) Kurz nach 13 Uhr wurde der Kantonalen Notrufzentrale in Frauenfeld ein brennendes Auto an der Müllheimerstrasse in Wigoltingen gemeldet. Die Feuerwehr Märstetten-Wigoltingen rückte mit 23 Einsatzkräften aus und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, heisst es in einer Mitteilung des Nachrichtendienstes BRK News vom Samstagnachmittag.

Bei einem Autobrand in Wigoltingen vom Samstagmittag brannte ein seltenes Auto komplett aus. Es entstand hoher Sachschaden. Bilder: BRK News

Verletzte gab es keine. Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein, da die Garage sowie das Auto, ein seltener Super Sport (Chevrolet), komplett ausbrannten. Die Brandursache ist zur Zeit noch unklar. Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache kamen der Brandermittlungsdienst sowie der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort.

Bild: Kantonspolizei Thurgau

Samstag, 12. September - 12:43 Uhr

Amriswil: Mann fährt 15-jährige Velofahrerinnen an und flüchtet mit gestohlenem Auto

(pd/lim) Kurz vor 16.30 Uhr waren am Freitag zwei 15-jährige Velofahrerinnen auf der Freiestrasse in Amriswil in Richtung Zentrum unterwegs, als sie von hinten durch ein Auto angefahren wurden. Nach der Kollision mit den Jugendlichen prallte das Auto in ein parkiertes Fahrzeug.

Am parkierten Personenwagen entstand erheblicher Sachschaden. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Der Autofahrer fuhr darauf in Richtung Brunnenfeldstrasse davon, wo er den Unfallwagen stehen liess. An der Neumühlestrasse bedrohte der Unbekannte laut Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau eine 56-jährige Frau mit einem Messer und ergriff mit ihrem Auto die Flucht.

Der Mann flüchtete nach der Tat mit einem gestohlenen Auto.

Bild: BRK News

Während die eine Jugendliche mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht wurde, musste die zweite 15-Jährige mit eher schweren Verletzungen durch die Rega in eine Spezialklinik geflogen werden.

Polizei hat den Täter gefasst

Die Kantonspolizei Thurgau leitete eine umfangreiche Fahndung ein. Kurz nach 22:30 Uhr konnte der Täter mit dem gestohlenen Fahrzeug in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei St. Gallen in Heerbrugg angehalten und festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Bischofszell ordnete beim 28-jährigen Schweizer eine Blutentnahme und Urinprobe an. Die Hintergründe zu den Taten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Während der Unfallaufnahme und der Spurensicherung durch den Kriminaltechnischen Dienst musste der Strassenabschnitt im Bereich der Tatorte gesperrt werden. Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr Amriswil beigezogen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Franken.

Polizei sucht Zeugen

Wer Angaben zu den Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter 058 345 22 22 zu melden.