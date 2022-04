14:55 Uhr Montag, 11. April

«Frauenfeld mit Migrationsvorsprung»: Theatraler Stadtrundgang zum Zusammenleben

Das Stadtlabor Frauenfeld an der Zürcherstrasse. Bild: Archiv

Im Rahmen des Programms «Neues Wir» der Eidgenössischen Migrationskommission organisieren zwei Künstlerinnen aus der Theaterbranche einen speziellen Stadtrundgang in Frauenfeld. Mit dem Projekt «Frauenfeld mit Migrationsvorsprung» planen Rebekka Spinnler und Sonja Streifinger ein Theaterprojekt an der Schnittstelle von Kultur, Soziokultur und Integration. Unterstützt werden sie dabei vom Frauenfelder Schriftsteller Usama Al Shahmani. Mit künstlerischen Mitteln und einem partizipativen Ansatz sollen Begegnungen geschaffen und die Diskussion über das Zusammenleben in der heutigen Migrationsgesellschaft angeregt werden.

Die Stadt Frauenfeld unterstützt das Projekt und die Koordination läuft über das Kompetenzzentrum Integration. Für das Projekt werden Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gesucht, die Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, spannende Geschichten zu sammeln und diese vor Publikum an unterschiedlichen Schauplätzen vorzuführen. (pd)

Am Donnerstag, 28. April, von 17 bis 18 Uhr, findet im Stadtlabor Frauenfeld an der Zürcherstrasse 158 ein Infoanlass statt. Interessierte können unverbindlich am Anlass teilnehmen, um die Projektleitenden kennenzulernen und Fragen zu stellen.