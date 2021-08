THURGAU-TICKER Küchenbrand in Wängi: 73-Jährige muss in Spital +++ HCT: Stürmer Patrick Spannring kehrt zurück +++ JSVP und JEVP erwägen Initiative zur Sprachförderung 23.08.2021, 17.19 Uhr

Montag, 23. August, 17:22 Uhr

Mehrere Zehntausend Franken Schaden

(kapo) Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wängi musste am Montagnachmittag eine Frau zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Kurz nach 14.20 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Murgstrasse Rauch aufsteige. Die Feuerwehren Wängi und Münchwilen waren Rasch vor Ort und konnten den Brand, der in der Küche ausgebrochen war, löschen.

Die 73-jährige Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken, die Brandursache wird von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Montag, 23. August, 16:30 Uhr

Aus dem Nationalteam gefallen

(mat) Stürmer Patrick Spannring kehrt zum HC Thurgau zurück. Der 30-jährige Österreicher befand sich zuletzt im Trainingscamp der Nationalmannschaft in Wien. Dort fiel er nun einem Kaderschnitt durch Nationalcoach Roger Bader zum Opfer. Spannring, vergangene Saison bester Torschütze des HCT ex aequo mit T. J. Brennan, kann damit nicht an der Olympiaqualifikation der Österreicher in Bratislava teilnehmen.

Neuigkeiten gibt es auch vom früheren HCT-Geschäftsführer Thomas Imhof. Der 34-Jährige wechselt per 6. September zu Thurgaus NLA-Partnerteam Rapperswil-Jona und übernimmt dort die Leitung der Nachwuchsabteilung. In dieser Funktion löst er Thomas Walser ab, der eine neue Herausforderung sucht.

Montag, 23. August, 16:12 Uhr

Jungparteien wollen Kostenbeteiligung der Eltern bei der Sprachförderung

(wu) Die Jungparteien JSVP und JEVP setzen bei der vorschulischen Sprachförderung auf das Verursacherprinzip und verlangen eine Kostenbeteiligung der Eltern. Falls diese bei der Revision des Schulgesetzes gestrichen wird, erwägen sie eine Volksinitiative. Die JSVP und die JEVP haben sich gemäss einer Mitteilung bereits zu einem Komitee Vorschulische Sprachförderung zusammengeschlossen.

Montag, 23. August, 14:58 Uhr

Zwei Mal Bronze, ein Mal Silber

(red) In den vergangenen beiden Wochen fanden die Tanzweltmeisterschaften für das Jahr in Telford/England statt. Insgesamt 17 »Pre-Professionals« der Ballettschule Kreuzlingen von Carmelina Kirstein tanzten elf Choreografien in den Kategorien Ballett, Lyrical und Modern. Sie erkämpften sich 1 Mal Silber, 2 Mal Bronze und erreichten weitere gute Platzierungen. Die jungen Tanztalente vertraten bereits zum vierten Mal in Folge die Schweiz als Team Suisse in mehreren Disziplinen und konnten sich wie bereits in den Jahren zuvor in Spanien und Portugal mit den besten Tänzern der Welt messen.

Montag, 23. August, 14:12 Uhr

Ziel: Olympia 2024

Letzte Woche fand in Silvaplana die «IQ Foil World Championship» statt. Der Wettkampf in der neuen Olympiaklasse der Windsurfer lockte die gesamte Weltelite ins Engadin. Über mehrere Tage fanden zuerst Qualifikationsläufe und dann die Finalrennen statt. Der Berlinger Sebastian Schärer (SUI 76) konnte sich dabei für das «Goldfleet» der weltbesten Foilsurfer qualifizieren und schaffte es, in einigen Regatten weit nach vorne zu fahren.

Trotz Materialproblemen und einem Crash am letzten Tag klassierte sich der U 21 Junior, der für den Windsurfclub Steckborn fährt, auf Platz 65 Overall. Noch besser lief es am Samstag beim Engadin Kite- und Windsurfmarathon. Sebastian Schärer fuhr nach knapp einer Stunde Surfzeit bei starkem Malojawind als Zweiter Overall über die Ziellinie, nachdem er sich mit Mateo Benz (SUI 601) und James Faley (GBR 426) über mehrere Runden einen Dreikampf geliefert hatte. Sebastian Schärer ist Mitglied der Juniorennationalmannschaft im Windsurfen und damit im «IQ Foil Kader» von Swiss Sailing mit Ziel Olympia 2024 in Paris.

Montag, 23. August, 14:05 Uhr

Kontrovers diskutiert - am Ende Ja-Parole gefasst

(red) An ihrer Mitgliedversammlung am vergangenen Donnerstag, welche die JSVP Thurgau in Präsenz im Torggel in Kreuzlingen abhielt, diskutierten die Mitglieder der grössten Jungpartei im Kanton die kommenden eidgenössischen Abstimmungen vom 26. September 2021.

Bei der Ehe für alle diskutierten die Mitglieder kontroverser für und wider das Anliegen. Am Ende beschloss die Mehrheit der Stimmberechtigten die Ja-Parole und setzt sich damit klar für die Gleichberechtigung von homosexuellen Paaren ein, heisst es in einer Mitteilung der Jungpartei.

Weiter fassten sie die Nein-Parole zur 99%-Initiative. Marc Rusch wurde als Medienverantwortlicher zum Nachfolger von Alexander Pauli in die Parteileitung gewählt.

Montag, 23. August, 11:54 Uhr

Verschmutzung des Untersees konnte verhindert werden

(kapo) Wegen einer Gewässerverschmutzung mit Jauche kam es am Sonntag in Steckborn zu einem massiven Fischsterben. Gegen 16.15 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über eine Gewässerverschmutzung ein. Aus noch ungeklärten Gründen flossen rund 100 Kubikmeter Jauche von einem Landwirtschaftsbetrieb in einen Meteorschacht, welcher in das Chalchofenbächli führt. Von dort floss die Jauche über weitere Bäche in Richtung Untersee.

Die Feuerwehr Steckborn errichtete eine Sperre, pumpte die Jauche ab und spülte anschliessend den Bach mit Frischwasser. Dank dieser Massnahmen konnte eine Verschmutzung des Untersees verhindert werden. Wegen der Jauche verendeten mehrere hundert und somit sämtliche Fische der betroffenen Bachabschnitte. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau kamen ein Fischereiaufseher und ein Funktionär des Thurgauer Amts für Umwelt vor Ort.

Montag, 23. August, 10:35 Uhr

Sechs Finalistinnen kämpfen um die Krone

20 junge Damen bestritten am vergangenen Donnerstagabend das Casting für die Wahl zur Thurgauer Apfelkönigin 2021/2022. Nach rund zwei Stunden verkündete die Jury die Namen der sechs Finalistinnen. Diese dürfen sich an der Wahlveranstaltung vom 2. Oktober einem breiten Publikum präsentieren, welches dieses per Live-Stream mitverfolgen kann.

Die Finalistinnen heissen: Alina Betschart (Pfyn), Dominique Schori (Zihlschlacht-Sitterdorf), Francesca Zuberbühler (Eschenz), Maxi Renner (Lamperswil), Katja Stadler (Uttwil) und Michaela Koch (Tobel).





Montag, 23. August, 10:11 Uhr

Knapp den Final verpasst

(red) An der BMX-WM von Arnhem zeigten die beiden Thurgauer Cedric Butti und Gil Brunner herausragende Leistungen. Butti verpasste nur hauchdünn den Final der besten Acht und platzierte sich auf dem neunten Rang. Brunner überraschte mit dem 13. Schlussrang.

Sonntag, 22. August, 11:00 Uhr

Hecke gerät in Bettwiesen in Brand – auch in Zezikon brannte ein Festzelt

(kapo/lex) Am Samstag um kurz vor 16.15 Uhr war ein 63-Jähriger «Im Grund» mit Abflammarbeiten von Unkraut beschäftigt. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet dabei eine Hecke in Brand. Anwohner und die Feuerwehr Münchwilen waren rasch vor Ort und konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von mehrere hundert Franken.

Ebenfalls gebrannt hat es am Samstag in Zezikon. Bei der Kantonalen Notrufzentrale ging nach 5.30 Uhr die Meldung ein, dass beim Riethof ein Festzelt brenne. Die Feuerwehr Lauchetal war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Es wurden niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Wie die Kantonspolizei Thurgauer weiter mitteilt, ist die Brandursache noch unbekannt. Zur Spurensicherung und Klärung der Brandursache wurden der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektroexperte beigezogen.

Samstag, 21. August, 19.15 Uhr

Velofahrerin in Kreuzlingen verletzt



(kapo/lex) Ein 73-jähriger Autofahrer wollte am Samstag, kurz vor 13.45 Uhr, von einem Parkplatz in Kreuzlingen her die Werftstrasse überqueren. Nach den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es dabei zum Zusammenstoss mit einer vortrittsberechtigten Velofahrerin, die in Richtung Bleichestrasse unterwegs war.



Die 32-jährige Velofahrerin wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.

Samstag, 21. August, 18:52 Uhr

Verkehrsunfall in Bichselsee: 18-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

(kapo/ok) Wie die Kantonspolizei Thurgau vermeldet, musste am Samstag nach einem Verkehrsunfall in Bichelsee eine Motorradfahrerin durch die Rega ins Spital geflogen werden. Kurz nach 15 Uhr hielt eine 51-jährige Autofahrerin an, um bei der Badi Bichelsee nach rechts in einen Parkplatz zu fahren. Eine Motorradfahrerin, die in Richtung Seelmatten unterwegs war, bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto auf.

Die 18-Jährige wurde gemäss der Mitteilung schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie durch die Rega ins Spital geflogen. Während der Unfallaufnahme musste die Strasse im Bereich der Unfallstelle während rund drei Stunden gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Samstag, 21. August, 12:05 Uhr

Arbon und Tägerwilen: Führerausweise abgenommen, alkoholisiert unterwegs



(kapo/lex) Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt am Freitag kurz nach 20.30 Uhr auf der Brühlstrasse in Arbon eine Autofahrerin zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe bei der 48-jährigen Tschechin einen Wert von 2,08 Promille ergab, wurde ihr Führerausweis eingezogen.



Auch einem 72-jährigen Schweizer wurde am Freitag in Tägerwilen der Fahrausweis entzogen. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hat den Autofahrer um kurz vor 22.15 Uhr auf der Konstanzerstrasse kontrolliert. Eine Atemalkoholprobe beim 72-Jährigen ergab einen Wert von 0,82 Promille.

Samstag, 21. August, 11:24 Uhr

Nach einer Auseinandersetzung in Arbon: 38-jähriger Mann verletzt - Polizei sucht Zeugen



(kapo/lex) Beim Bahnhof Arbon ist es am Freitag um kurz nach 20.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Dabei wurde ein 38-Jähriger verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.



Polizei sucht Zeugen

Die Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung werden von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Es werden nun auch Zeugen gesucht. Wer Angaben zum Tathergang machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Arbon unter 058-345-21-00 zu melden.



Samstag, 21. August, 08:22 Uhr

Strasse nach Auffahrkollision in Märstetten zwei Stunden gesperrt: 21-Jährige wird verletzt aus Auto geborgen

(kapo/lex) Ein 22-jähriger Autofahrer war am Freitag gegen 19.30 Uhr auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Märstetten unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte er nach links zu einer Tankstelle abbiegen und musste wegen des Gegenverkehrs abbremsen. Eine nachfolgende Autofahrerin bemerkte dies zu spät und verursachte eine Auffahrkollision.



Die 21-jährige Unfallverursacherin musste durch die Stützpunktfeuerwehr Weinfelden aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde mittelschwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie durch die Rega ins Spital geflogen.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen tausend Franken.



Während der Unfallaufnahme musste die Strasse im Bereich der Unfallstelle während rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Märstetten-Wigoltingen erstellte eine Umleitung.



Samstag, 21. August, 08:11 Uhr

Medaillen nur ganz knapp verpasst

(rob) Stefan Küng gehörte an den Olympischen Spielen in Tokio zu den ganz grossen Pechvögeln. Der Profiradfahrer verpasste eine Medaille im Zeitfahren um nur 4 Zehntelsekunden – nach einer Stunde Fahrzeit. «Ich fiel in ein Loch, war komplett leer», sagt er im «Blick». Er habe zu Hause oft über zehn Stunden geschlafen und sei am Morgen trotzdem müde gewesen.

Doch der 27-jährige Thurgauer kennt diese Phase. «Nach der Tour de France fällt man oft in eine Art Kater. Diesmal hielt ich aber die Spannung hoch, flog direkt nach Japan. Umso extremer war es, als auch Olympia vorbei war», sagt er.

Küng hat sich nach den Spielen eine kurze Auszeit genommen und viel Zeit mit seinen Liebsten verbracht. Die Phasen, in denen er nicht mehr an das Rennen denkt, werden länger. Nun bereitet er sich in einem Höhentrainingslager auf dem Säntis auf die restlichen Wettkämpfe vor und sagt: «Nun blicke ich nach vorne, der Startschuss ist erfolgt – ich bin sehr motiviert.»