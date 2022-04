10:00 Uhr Montag, 11. April

Seniorenwohnanlage brennt - alle Anwohnenden gerettet

An der Hardtstrasse in Konstanz kam es am Samstag zu einem Brand in einer Seniorenwohnanlage. Bild: Raphael Rohner

Am vergangenen Samstagnachmittag kam es in einer Seniorenwohnanlage in der Hardtstrasse in Konstanz zu einem Brand. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz mit. Dabei fing gemäss der Polizei eine im Keller des Anwesens befindliche Sauna aus bislang unbekannten Gründen an zu brennen. Der Feuerwehr Konstanz gelang es rechtzeitig insgesamt zehn Personen, darunter sechs Bewohner im Alter von 74 bis 96 Jahren, aus dem Gebäude zu retten. Neben den Bewohnern befanden sich drei Mitarbeiter der Anlage, sowie ein Ersthelfer im Gebäude.

Alle geretteten Personen wurden laut Mitteilung in die umliegenden Kliniken Konstanz, Radolfzell, Singen und Stockach zur weiteren Behandlung verbracht. Überwiegend lagen dabei Verletzungen durch Rauchgas vor. Zur Ermittlung der Brandursache befanden sich Beamte des Polizeireviers Konstanz sowie der Kriminalpolizei vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich gemäss vorläufigen Schätzungen der Polizei auf zirka 100'000 Euro. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Feuerwehr Konstanz befand sich mit 45 Kräfte und zehn Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit 45 Kräften, 14 Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (pd/fra)