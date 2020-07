THURGAU-TICKER: 9 neue Coronafälle über das Wochenende +++ 81-Jähriger aus Lanzenneunforn wird vermisst +++ Kartause Ittingen ist Fledermausquartier von nationaler Bedeutung

Aktualisiert 20.07.2020, 10.41 Uhr

Montag, 20. Juli, 10:41 Uhr

9 neue Coronafälle

(lsf) Der Kanton Thurgau muss heute von neun zusätzlichen Coronafällen berichten. Dies im Vergleich zu Freitag. Stand heute wurden 436 Thurgauerinnen und Thurgauer positiv auf Covid-19 getestet, 18 davon sind gestorben.

Montag, 20. Juli, 09:27 Uhr

81-jähriger Erwin Barbian wird vermisst

Erwin Barbian wird nach einem Spaziergang vermisst. Bild: PD

(kapo) In Lanzenneunforn wird seit Samstag der 81-jährige Erwin Barbian vermisst. Die Kantonspolizei Thurgau bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Erwin Barbian wurde am Samstag gegen 10.50 Uhr das letzte Mal bei einem Hofladen in Lanzenneunforn gesehen, nachdem er den Wohnort seiner Tochter für einen Spaziergang verlassen hatte. Die bisherigen Abklärungen und Suchaktionen der Kantonspolizei Thurgau blieben ergebnislos.

Der deutsche Staatsangehörige ist zirka 170 bis 175 Zentimeter gross und von mittlerer Statur. Er hat grau-weisse, kurze Haare an den Seiten, eine Glatze und trägt einen Schnauz. Der Gesuchte ist Brillenträger. Zum Zeitpunkt des Spaziergangs trug Erwin Barbian eine graue Stoffhose, ein blau/graues Polo-Shirt, eine rote Kopfbedeckung sowie eine schwarze Umhängetasche. Erwin Barbian ist leicht dement und auf Medikamente angewiesen.

Wer Angaben zum Verbleib von Erwin Barbian machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058'345'22'22 zu melden.

Montag, 20. Juli, 09:14 Uhr

Kartause Ittingen ist wichtiges Fledermausquartier

(red) Der Verein Fledermausschutz Thurgau zeichnet die Kartause Ittingen als Fledermausquartier von nationaler Bedeutung aus. In einer Medienmitteilung heisst es, es sei die erste Auszeichnung dieser Art, die der seit Anfang Jahr aktive Verein vornehme. Weitere werden folgen.

Der Verein engagiert sich für das Wohlbefinden der heimischen Fledermäuse. Er unterstützt Projekte des Fledermausschutzes Thurgau finanziell und ideell, betreibt Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Fledermausschutz und organisiert Anlässe. Auch die Plakette für die Kartause Ittingen wird anlässlich eines Anlasses Anfang August verliehen.

Sonntag, 19. Juli, 13:00 Uhr

Autofahrer verursacht Selbstunfall und beschädigt Signalisation sowie Wiesland – Polizei sucht nun Zeugen

(kapo/lex) Ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin verursachte mit einem Opel am Samstagmorgen in Stettfurt einen Selbstunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war das Unfallfahrzeug kurz nach 5 Uhr von Matzingen kommend in Richtung Stettfurt unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet das Auto über die Gegenfahrbahn auf das Wiesland und kollidierte bei der Verzweigung Laabachstrasse mit einer Signalisation. Anschliessend setzte der Lenker oder die Lenkerin die Fahrt in Richtung Stettfurt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Spuren des Unfalls: Die Signalisation sowie das Wiesland wurden beschädigt. Kapo TG

Wie die Polizei weiter mitteilt, hielt eine nachfolgende Autofahrerin oder ein Autofahrer eines weissen Autos kurz an der Unfallstelle an und fuhr anschliessend in Richtung Stettfurt weiter.

Polizei sucht Zeugen

Um den genauen Unfallhergang zu klären, werden nun Zeugen gesucht. Der Lenker oder die Lenkerin des weissen Autos sowie Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Kantonspolizeiposten Aadorf unter der Telefonnummer 058-345-22-70 melden.



Beim gesuchten Unfallfahrzeug handelt es sich gemäss Polizei um einen eher dunklen Opel Astra, Baureihe 2009 - 2012, mit Frontbeschädigungen.